8 najlepszych programów do zarządzania relacjami z klientami i fakturowania na rok 2025

Kiedy szybko się rozwijasz, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest system zarządzania związkami z klientami (CRM), który nie komunikuje się z Twoim systemem fakturowania.

Rozłączone narzędzia oznaczają wolniejsze cykle sprzedaży, rozproszone dane klientów i błędy w fakturowaniu, które kosztują pieniądze i zaufanie.

W tym wpisie na blogu omówiono osiem narzędzi CRM i oprogramowania do fakturowania, które zostały stworzone z myślą o rozwoju Twojej firmy.

Znajdźmy odpowiednie narzędzie dla Ciebie! 🧾

Najlepsze oprogramowanie CRM i do fakturowania w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie programy do zarządzania relacjami z klientami i fakturowania. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Zunifikowane zarządzanie zadaniami i klientami, dokumenty i automatyzacje oparte na AI, niestandardowe cykle pracy związane z fakturowaniemWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób fizycznych, małych firm, średnich przedsiębiorstw i korporacji Wszechstronne środowisko pracy do zarządzania projektami, CRM i fakturowaniem z wbudowaną pomocą AI Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw Zoho CRM i Zoho Invoice Fakturowanie zintegrowane z CRM, przypomnienia o płatnościach, portale dla klientówWielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich firm usługowych Automatyzacja związków z klientami dzięki wbudowanej funkcji fakturowania Bezpłatna wersja próbna; od 20 USD miesięcznie za użytkownika Flowlu Zarządzanie relacjami z klientami z wbudowanymi narzędziami do fakturowania i sporządzania kosztorysów, automatyzacja płatności cyklicznychWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm Planowanie zadań, zarządzanie sprzedażą i śledzenie płatności Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika Pipedrive CRM oparty na transakcjach, inteligentne dane powstania faktur na podstawie transakcji, możliwości integracji z platformami rozliczeniowymi Wielkość zespołu: Idealny dla małych firm Zarządzanie potokiem sprzedaży, działania następcze wobec klientów i funkcje fakturowania Bezpłatna wersja próbna; od 24 USD miesięcznie za użytkownika FreshBooks Łatwe fakturowanie z funkcją śledzenia czasu, rejestrowania wydatków i automatyzacji opłat za opóźnieniaWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm Śledzenie czasu, rejestrowanie wydatków i fakturowanie Bezpłatna wersja próbna; od 21 USD miesięcznie za użytkownika HubSpot Inteligentne zarządzanie kontaktami, narzędzia do obsługi procesów od wyceny do płatności oraz integracja z Stripe/QuickBooks w płatnych planachWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw Automatyzacja CRM, data powstania ofert i raportowanie przychodów Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Bitrix24 Oprogramowanie CRM z funkcjami śledzenia zadań, portalem klienta, telefonią i opcjami podpisu elektronicznegoWielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw Współpraca zespołowa, śledzenie sprzedaży i pobieranie płatności Free Plan, od 124 USD/miesiąc dla 50 użytkowników Odoo CRM Modułowy system CRM z aplikacjami do fakturowania/wyceny, automatyzacją procesu sprzedaży i śledzeniem potencjalnych klientówWielkość zespołu: Idealny dla średnich przedsiębiorstw i rozwijających się firm Dostosowanie niestandardowe cyklu pracy i zarządzanie klientami Dostępny jest Free Plan; ceny zaczynają się od 31 USD miesięcznie za użytkownika

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM i fakturowaniu?

Zastanawiasz się , jak wybrać oprogramowanie CRM i fakturowanie?

Zacznij od zidentyfikowania słabych punktów obecnego procesu sprzedaży, niezależnie od tego, czy chodzi o rozproszone dane klientów, pominięte działania następcze czy opóźnione płatności. Oto kilka dodatkowych funkcji, które warto potraktować priorytetowo:

konfigurowalne procesy i statusy: *Poszukaj rozwiązań CRM, które pozwalają dostosować etapy sprzedaży, statusy transakcji i cykle pracy potencjalnych klientów do procesów biznesowych Twojej firmy

*automatyzowane fakturowanie i przypomnienia: Wybierz narzędzia, które wspierają cykliczne fakturowanie, automatyczne generowanie faktur i powiadomienia o płatnościach, aby ograniczyć pracę ręczną

Scentralizowana komunikacja z klientami: Poszukaj platform, które integrują się z e-mail lub czatem, dzięki czemu wszystkie rozmowy z klientami są przechowywane i można je wyszukiwać w Twoim obszarze roboczym

Raportowanie i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym: Rozważ systemy oferujące wizualne pulpity nawigacyjne, które pozwalają na szybkie śledzenie przychodów, statusu płatności i wyników sprzedaży

*integracja z narzędziami finansowymi: Upewnij się, że oprogramowanie zapewnia łatwe połączenie z aplikacjami takimi jak QuickBooks, Stripe lub Harvest, aby usprawnić operacje finansowe

Najlepsze oprogramowanie CRM i do fakturowania

Oto nasze propozycje najlepszego oprogramowania CRM i do fakturowania. 👇

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami, CRM i fakturowania)

Zarządzaj procesami CRM w ClickUp Przyjrzyj się bliżej transakcjom, zadaniom lub postępom klientów, korzystając z widoku tablicy w CRM ClickUp

ClickUp zapewnia jedną połączoną przestrzeń roboczą do obsługi potencjalnych klientów, śledzenia pracy klienta i zarządzania płatnościami.

Zbuduj swoją ścieżkę sprzedaży za pomocą ClickUp CRM

Zacznij od ClickUp CRM, które sprawia, że śledzenie klientów staje się czymś, co faktycznie pasuje do Twojego procesu. Możesz rejestrować każde zapytanie lub transakcję za pomocą zadania ClickUp, a następnie dodawać załączniki powiązane z informacjami, oznaczać członków zespołu i dodawać notatki o kluczowych aktualizacjach w miarę rozwoju rozmowy.

Załóżmy, że otrzymujesz od klienta detalicznego prośbę o całkowitą zmianę wizerunku marki. Tworzysz zadanie, dodajesz notatki z rozmowy wstępnej, oznaczasz swojego głównego projektanta i wrzucasz wstępną tablicę inspiracji — wszystko w jednym miejscu.

Śledź postępy potencjalnych klientów w zadaniach ClickUp

W miarę postępów w realizacji projektu aktualizujesz jego etap za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp, takich jak „Wysłano ofertę”, „Oczekiwanie na poprawki” lub „Faktura w toku”, dzięki czemu zawsze wiadomo, co jest w trakcie realizacji, a co wymaga dopracowania.

Następnie dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby przechowywać szczegóły projektu, takie jak warunki płatności, adres e-mail klienta lub szacunkowa wartość. Dzięki temu, gdy będziesz potrzebować posortować klientów o wysokiej wartości lub sprawdzić, kto ma termin płatności, będziesz mieć już te informacje w miejscu, w którym pracujesz.

Dowiedz się więcej o realizacji projektów w ClickUp:

Skorzystaj z gotowego systemu CRM

Możesz również pominąć ustawienia.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj ścieżką klienta dzięki szablonowi ClickUp CRM

Szablon CRM ClickUp pomaga segmentować potencjalnych klientów według etapu sprzedaży przy użyciu niestandardowych statusów, takich jak Wymaga zatwierdzenia, Kwalifikowany lub Zaplanowany. Wbudowane pola niestandardowe, takie jak Typ elementu CRM, Branża, Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub Stanowisko, umożliwiają tworzenie profili bogatych w kontekst.

W tym przypadku widok listy ClickUp pomaga sortować potencjalnych klientów według wartości, terminu realizacji lub statusu umowy.

Zautomatyzuj powtarzalne przekazywanie klientów

Wybierz wyzwalacz procesów fakturowania i wdrażania nowych klientów dzięki ClickUp Automatyzacji

Aby uniknąć straty czasu na powtarzalne działania następcze, skonfiguruj ClickUp automatyzacje lub skonfiguruj agenta AI w ClickUp. Na przykład, gdy oznaczysz klienta jako „Gotowy do fakturowania”, ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie rozliczeniowe, oznaczyć Twoje narzędzie finansowe i ustawić termin. Nie musisz pamiętać o przypomnieniu sobie, aby zrobić to później.

Skorzystaj z ClickUp AI Agents, aby zautomatyzować zadania, odpowiadać na pytania i osiągać więcej zrobione

Monitoruj płatności i kondycję klientów

Wizualizuj sprzedaż, przychody i budżety w pulpitach ClickUp Dashboards

Kiedy będziesz gotowy do wystawienia faktury, oprogramowanie finansowe ClickUp pomoże Ci śledzić płatności, budżety i rentowność projektów w tym samym obszarze roboczym.

Załóżmy, że obsługujesz trzech klientów w zakresie brandingu, mediów społecznościowych i doradztwa. W pulpitach ClickUp Dashboards możesz sprawdzić, kto zapłacił, kto ma zaległości w płatnościach i jaka jest wartość każdego projektu.

Łatwo jest również śledzić wskaźniki zarządzania klientami, takie jak średnia wartość transakcji, wskaźnik zamknięcia, ocena kondycji klienta lub wyniki przedstawicieli handlowych, korzystając z ponad 50 kart, w tym wykresów, kart obliczeniowych i bloków śledzenia czasu.

Natychmiastowy dostęp do informacji o fakturach

Twórz niestandardowe formaty faktur za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain dodaje inteligentną warstwę do cyklu pracy CRM i finansowej, udostępniając kluczowe informacje, tworząc faktury od podstaw i nie tylko, dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne.

Na przykład, jeśli przygotowujesz nową fakturę dla powracającego klienta, możesz po prostu poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie niestandardowego formatu faktury na podstawie poprzednich wpisów. Przegląda on istniejące szablony, preferencje klientów i szczegóły płatności, aby stworzyć gotowy do użycia układ, który pasuje do typu projektu i cyklu rozliczeniowego.

Uprość proces fakturowania

ClickUp łączy się również z narzędziami takimi jak QuickBooks i Harvest za pośrednictwem ClickUp Integrations, więc kiedy nadejdzie czas wysłania faktury, możesz pobrać wszystkie dane dotyczące projektu bezpośrednio do programu.

Alternatywnie możesz przechowywać wszystko w ClickUp. Skorzystaj z szablonu faktury ClickUp, aby utworzyć zadanie dla każdej faktury, ustawić terminy, śledzić status płatności i powiązać wszystko z oryginalnym zadaniem klienta. Działa to świetnie, gdy chcesz zachować prostotę i potrzebujesz niezawodnego systemu, aby mieć wszystko pod kontrolą.

Jeśli śledzisz wiele płatności od różnych klientów, szablon ClickUp do śledzenia faktur pomoże Ci je rejestrować i filtrować. A jeśli często wysyłasz oferty, szablon ClickUp do składania zapytań ofertowych pomoże Ci to zrobić szybciej i spójniej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj wiedzę o klientach: Połącz plany wdrożeniowe, opisy usług lub zakresy zadań (SOW) utworzone w Połącz plany wdrożeniowe, opisy usług lub zakresy zadań (SOW) utworzone w ClickUp Dokumenty bezpośrednio z zadaniami, aby nigdy nie stracić z oczu kluczowych informacji

*zbieraj dane klientów: Twórz formularze ClickUp , aby zbierać zapytania ofertowe i natychmiast przekształcać je w zadania, które można śledzić w ramach cyklu pracy

szybki dostęp do danych w obszarze roboczym: *Zadaj ClickUp Brain pytania typu „pokaż mi niezapłacone faktury dla klienta X” lub „jaka jest data odnowienia tej umowy?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź

łatwe obliczenia: *Użyj dynamicznych pól formuł w ClickUp , aby automatycznie obliczyć wielkość transakcji, koszt zamknięcia lub prognozowane przychody

Współpracuj z klientami i specjalistami ds. sprzedaży: Wysyłaj wiadomości w swoim obszarze roboczym za pomocą Wysyłaj wiadomości w swoim obszarze roboczym za pomocą ClickUp Chat i organizuj rozmowy SyncUp z podsumowaniami generowanymi przez sztuczną inteligencję

zautomatyzuj działania następcze i przypomnienia o fakturach: *Aktywuj ClickUp Autopilot Agents w czatach, listach lub przestrzeniach, aby publikować cotygodniowe aktualizacje i odpowiadać na pytania klientów

Limitations ClickUp

Ze względu na bogaty zestaw funkcji ClickUp może wymagać od nowych użytkowników pewnego nakładu pracy, aby zapoznać się z możliwościami i elastycznością platformy

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym podejściem do zarządzania projektami. Stało się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia. Opcje dostosowywania są wyjątkowe, od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i pulpity nawigacyjne. Jest wysoce skalowalne, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, małych zespołów, jak i dużych organizacji. Interfejs jest elegancki, a funkcje takie jak powtarzające się zadania, integracja z różnymi narzędziami i widok „Wszystko” naprawdę usprawniają zarządzanie przepływem pracy.

2. Zoho CRM z Zoho Invoice (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji związków z klientami dzięki wbudowanej funkcji fakturowania)

za pośrednictwem Zoho CRM

Zoho CRM i Zoho Invoice współpracują ze sobą, umożliwiając zarządzanie cyklem pracy w obszarze finansów i CRM.

Kiedy dział sprzedaży zamknie transakcję po zatwierdzeniu oferty, faktury są generowane automatycznie, co eliminuje konieczność ręcznego wykonania kroku tworzenia danych klienta w systemie rozliczeniowym. Po dodaniu kontaktu w Zoho CRM, przepływ tworzy kopię danych w Zoho Invoice, co pozwala na szybsze tworzenie faktur i kosztorysów.

Oprogramowanie CRM zawiera również funkcję Zia, asystenta opartego na AI, który zajmuje się powtarzalnymi zadaniami sprzedażowymi, dostarcza informacji na temat wydajności, a nawet sugeruje kolejne kroki w oparciu o zachowania klientów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM i Zoho Invoice

Oceniaj i sortuj potencjalnych klientów dzięki inteligentnemu systemowi oceny potencjalnych klientów Zoho CRM, który pomaga zidentyfikować potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania już na pierwszy rzut oka

Twórz uporządkowane cykle pracy sprzedaży za pomocą funkcji Blueprint, aby stworzyć mapę etapów transakcji, działań następczych i zatwierdzeń

Automatycznie przypisuj potencjalnych klientów za pomocą reguł przypisywania, które kierują potencjalnych klientów na podstawie lokalizacji, kanału lub zaangażowania

Szybko projektuj i wysyłaj oferty dzięki szablonom faktur handlowych i natychmiastowej konwersji ofert na faktury

Limity Zoho CRM i Zoho Invoice

Brak lub ograniczone funkcje fakturowania w planach niższych poziomów, w tym limity użytkowania i ograniczenia pamięci masowej

Złożone raportowanie CRM w wielu modułach, utrudniające uzyskanie informacji międzyfunkcyjnych

Ceny Zoho CRM i Zoho Invoice

Zoho CRM

Bezpłatna wersja próbna

Free (dla trzech użytkowników)

Standard: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Professional: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc na użytkownika

Zoho Invoice: Free

Oceny i recenzje Zoho CRM i Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (ponad 50 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Zoho CRM i Zoho Invoice?

Na co dzień pracuję w Zoho CRM i zajmuję się obsługą zapytań klientów, do czego to narzędzie jest bardzo wygodne i używam go codziennie. Największą zaletą Zoho CRM jest to, że oferuje wiele narzędzi do przechowywania danych i śledzenia zapytań klientów firmy, w tym zapisywanie haseł, hosting, wiele integracji itp.

🔍 Czy wiesz, że... Franklin D. Roosevelt posiadał coś, co niektórzy nazywają pierwszym na świecie systemem CRM: Farley File. Jego kierownik kampanii, James Farley, prowadził szczegółowe notatki na temat wszystkich osób, z którymi spotykał się FDR. FDR swobodnie przywoływał te szczegóły podczas późniejszych spotkań, przekonując ludzi, że ma fotograficzną pamięć. W rzeczywistości po prostu świetnie zarządzał dokumentacją.

3. Flowlu (najlepsze do planowania zadań, zarządzania sprzedażą i śledzenia finansów)

za pośrednictwem Flowlu

Flowlu sprawdza się dobrze, gdy fakturowanie jest bezpośrednio powiązane z wynikami projektu.

Platforma wykorzystuje system oparty na chmurze do generowania faktur z dowolnego miejsca i rozliczania klientów na całym świecie, automatycznie pobierając informacje o klientach z oprogramowania do obsługi bazy danych klientów. Możesz zautomatyzować generowanie powtarzających się faktur za bieżące usługi, co pozwoli Ci uniknąć ręcznego tworzenia tych samych faktur co miesiąc.

W Flowlu znajduje się portal dla klientów, gdzie mogą oni uzyskać dostęp do aktualizacji projektów, faktur i plików w jednej dedykowanej przestrzeni, a także rozmawiać z Twoim zespołem za pomocą wbudowanego komunikatora. System obsługuje obliczenia dotyczące wysyłki i podatków dla wszystkich regionów, co jest szczególnie pomocne podczas współpracy z klientami międzynarodowymi.

Najlepsze funkcje Flowlu

Twórz wiele ścieżek sprzedaży, aby dostosować przepływ transakcji do różnych rynków, produktów lub typów klientów

Automatycznie przechwytuj potencjalnych klientów z wiadomości e-mail za pomocą dedykowanych skrzynek odbiorczych, które natychmiast przekształcają wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży w wpisy CRM

Szybciej otrzymuj płatności online dzięki popularnym bramkom płatniczym i automatycznemu rejestrowaniu wpływających płatności, co pozwala na dokładne śledzenie transakcji

Natychmiast po zatwierdzeniu przekształcaj kosztorysy w faktury, eliminując opóźnienia między wyceną a fakturowaniem

Ograniczenia Flowlu

Brakuje podstawowych funkcji, takich jak oferty lub płatności cykliczne

Domyślnie powraca do widoku Kanban, tracąc ustawienia preferencji użytkownika

Ceny Flowlu

Free

Niezbędne: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Ultimate: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Flowlu

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Flowlu mówią użytkownicy w praktyce?

Flowlu jest naprawdę trudne do opisania. Pomyśl o kompleksowym narzędziu do zarządzania biznesem, które jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, ale oferuje niesamowite funkcje na poziomie korporacyjnym, które w innym przypadku można znaleźć w najlepszych systemach CRM, najlepszych narzędziach do zarządzania projektami i tym podobnych. […] Na przykład ich CRM posiada funkcję round robin dla potencjalnych klientów. Pracowałem w przedsiębiorstwie korzystającym z Salesforce i nie byli w stanie tego skonfigurować. […] Niektóre funkcje mogą być nieco sztywne, a zespół mógłby nieco bardziej wsłuchiwać się w sugestie swoich klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawarcie transakcji to dopiero początek — prawdziwy wzrost wynika z utrzymania klientów. Zapoznaj się z oprogramowaniem do utrzymania klientów, aby stworzyć cykle pracy, które zapewnią zaangażowanie klientów i sprawią, że będą oni do Ciebie wracać.

4. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie do zarządzania procesem sprzedaży, kontaktów z klientami i generowania faktur)

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive to platforma CRM ukierunkowana na sprzedaż, stworzona, aby pomóc Ci szybciej finalizować transakcje.

Wbudowany asystent sprzedaży AI oferuje sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące transakcji o wysokim priorytecie i najlepszych kolejnych działań. Faktury można tworzyć bezpośrednio z poziomu widoku szczegółów transakcji, a jeśli masz włączony katalog produktów, faktura zostanie automatycznie wypełniona danymi produktów już dodanymi do transakcji.

Ponadto pomaga monitorować proces CRM, ustawiać cele finansowe i automatyzować raportowanie dzięki funkcji Insights . Ponieważ informacje dotyczące konkretnych transakcji i podsumowania finansowe są wbudowane w cykl pracy, nie musisz przełączać się między narzędziami, aby być na bieżąco z wynikami finansowymi.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Twórz i personalizuj wiadomości e-mailowe za pomocą generatora wiadomości e-mail opartego na AI, dostosowanego do zachowania i kontekstu każdego potencjalnego klienta

Śledź statusy faktur w czasie rzeczywistym dzięki integracji z QuickBooks, która aktualizuje informacje o płatnościach w Twoim CRM

Natychmiastowe podsumowywanie wiadomości e-mail od klientów za pomocą AI w celu skrócenia czasu czytania i szybszego udzielania odpowiedzi

Monitoruj wyniki finansowe dzięki polom wartości specyficznym dla danej transakcji i wizualnemu śledzeniu celów sprzedażowych

Ograniczenia Pipedrive

Brak natywnych funkcji marketingu e-mailowego, analizy biuletynów lub formularzy pozyskiwania potencjalnych klientów

Zaawansowana analityka, prognoza i automatyzacja często wymagają aktualizacji

Ceny Pipedrive

Free wersja próbna

Essential: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 64 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 89 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa pracowników ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji w pracy. Tylko 27% twierdzi, że jest to łatwe, a reszta napotyka pewne trudności, z czego 23% uważa to za bardzo trudne. Gdy wiedza jest rozproszona między wiadomościami e-mail, czatami i narzędziami, szybko dochodzi do straty czasu. Dzięki ClickUp możesz przekształcić wiadomości e-mail w zadania, które można śledzić, połączyć czaty z zadaniami, uzyskać odpowiedzi od AI i wiele więcej w jednym obszarze roboczym. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

5. FreshBooks (najlepsze do śledzenia czasu, rejestrowania wydatków i fakturowania)

za pośrednictwem FreshBooks

FreshBooks oferuje konfigurowalne szablony CRM, przyjazne dla podatników kategorie wydatków oraz proste ustawienia zaliczek. Ponadto można generować szczegółowe raporty dotyczące klientów, skupiające się na przychodach według klientów, wpłatach i podsumowaniach zaliczek, zapewniające pełną widoczność.

Aplikacja mobilna i rozszerzenie Chrome Timer zapewniają rejestrowanie każdej godziny rozliczeniowej, niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, czy w podróży.

FreshBooks to nie tylko oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, ale także lekki system zarządzania klientami, który pełni funkcję. Ułatwia ono współpracę dzięki portalom dla klientów, komentarzom do projektów i udostępnianiu plików.

Aplikacja mobilna zapewnia również aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wydatków, zarejestrowanego czasu i płatności, dzięki czemu zawsze wystarczy kilka kliknięć, aby zorientować się, w jakiej sytuacji znajduje się Twoja firma.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Połącz swoje konto bankowe lub kartę kredytową, aby automatycznie importować, kategoryzować i aktualizować wydatki biznesowe

Korzystaj z automatycznego skanowania paragonów, aby natychmiast rejestrować paragony fizyczne i cyfrowe oraz przechwytywać dane sprzedawcy

Rozliczaj klientów za wydatki, oznaczając koszty jako podlegające rozliczeniu i przenosząc je bezpośrednio na faktury z opcjonalną marżą

Śledź kredyty i przedpłaty klientów za pomocą funkcji Kredyty i automatycznie stosuj je do przyszłych faktur

Limity FreshBooks

Brak przejrzystego interfejsu w stylu księgi rachunkowej, co sprawia, że uzgadnianie sald jest mniej intuicyjne dla niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z synchronizacją, zduplikowanymi wpisami lub niejasnościami w zarządzaniu kanałami informacyjnymi

Ceny FreshBooks

Free wersja próbna

Lite: 10,50 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 32,50 USD miesięcznie za użytkownika

Wybierz: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FreshBooks

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o FreshBooks użytkownicy w prawdziwym życiu?

FreshBooks oferuje szeroki zakres narzędzi do księgowości online, które pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Fakturowanie, rozliczanie i księga główna to tylko niektóre z narzędzi, które najbardziej mi się podobają w FreshBooks.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonów dla freelancerów w ClickUp, aby błyskawicznie generować oferty projektowe, faktury i zadania związane z wdrażaniem klientów bez żadnych opóźnień.

6. HubSpot (najlepszy do automatyzacji CRM, tworzenia ofert i raportowania przychodów)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot łączy fakturowanie z działaniami marketingowymi i sprzedażowymi, co jest pomocne, gdy chcesz zintegrować fakturowanie z szerszą ścieżką klienta. Użyj go, aby poprosić o płatność za pomocą markowych faktur cyfrowych bezpośrednio przez Stripe lub HubSpot Payments.

Funkcje automatyzacji umożliwiają ustawienie cykli pracy, które wysyłają e-maili z przypomnieniem o zaległych fakturach bez konieczności ręcznej interwencji. Dzięki integracji z QuickBooks możesz synchronizować dane dotyczące faktur i płatności między HubSpot a swoim systemem księgowym.

HubSpot umożliwia również tworzenie faktur bezpośrednio na podstawie ofert lub wycen, osadzanie linków do płatności oraz automatyczne śledzenie płatności i zaległych należności.

Najlepsze funkcje HubSpot

Śledź niezapłacone faktury i wyzwalaj przypomnienia dzięki automatyzacji połączonej z Twoim systemem zarządzania projektami

Poproś Breeze Copilot o podsumowanie danych, przygotowanie rozmów telefonicznych i wyszukanie informacji o firmach w ciągu kilku sekund

Twórz udostępniane szablony faktur oparte na AI, aby pomóc zespołowi reagować szybciej i spójniej

Limitacje HubSpot

Elementy interfejsu, takie jak układ lub projekt potoku, nie mogą być głęboko dostosowywane bez stosowania rozwiązań zastępczych

Brak dedykowanego wewnętrznego zespołu ds. wdrażania; ustawienia często wymagają wsparcia zewnętrznego

Ceny HubSpot

Free narzędzia

Platforma dla początkujących niestandardowych klientów: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Smart CRM Professional: 1450 USD/miesiąc dla 6 użytkowników

Smart CRM Enterprise: 4700 USD/miesiąc dla 8 użytkowników

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 29 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W latach 50. XX wieku koncepcja CRM rozpoczęła się od fizycznych kartotek Rolodex. Wynalezione w 1956 roku przez duńskiego inżyniera Hilda Neilsena, te obrotowe karty były niegdyś symbolem sieci kontaktów sprzedawców.

7. Bitrix24 (najlepsze do śledzenia sprzedaży i pobierania płatności)

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 został zaprojektowany, aby pomóc zespołom usprawnić komunikację, zarządzanie projektami, CRM i operacje.

Jeśli potrzebujesz skonfigurować wymagane pola, systemy płatności i typy klientów w swoich fakturach, to narzędzie będzie szczególnie pomocne. Dodatkowo możesz tworzyć szablony w różnych językach dla klientów z różnych krajów. System fakturowania automatycznie obsługuje wiele walut, podatków i rabatów w zależności od lokalizacji klienta.

Możesz zintegrować je z PayPal w celu przetwarzania płatności oraz z Xero w celu synchronizacji księgowości. Po zatwierdzeniu przez niestandardowych klientów ofert, możesz jednym kliknięciem przekształcić je w faktury.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Śledź wskaźniki sprzedaży i wyniki dzięki raportowaniu BI, analizom lejka sprzedażowego i pulpitom CRM

Twórz oferty, transkrybuj rozmowy i fakturuj klientów w intuicyjnym interfejsie użytkownika z asystentem AI

Zamień każdą wiadomość w potencjalnego klienta za pośrednictwem e-mail, czatu, telefonu lub mediów społecznościowych dzięki wielokanałowemu centrum kontaktowemu

Zarządzaj katalogami produktów i podatkami dzięki wbudowanemu wsparciu dla wielu walut i lokalnych przepisów podatkowych

Limity Bitrix24

Tylko superadministrator może wprowadzać zmiany w kluczowych ustawieniach, co limituje elastyczność cyklu pracy dla zwykłych użytkowników

Wiele podstawowych funkcji, takich jak rejestracja czasu pracy i zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami, jest dostępnych tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Bitrix24

Free

Standard: 124 USD/miesiąc (obejmuje 50 użytkowników)

Professional: 249 USD/miesiąc (obejmuje 100 użytkowników)

Enterprise: 499 USD/miesiąc (obejmuje 250 użytkowników)

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 użytkownicy w praktyce?

Bitrix24 wyróżnia się wszechstronnością. Znacznie zmniejsza potrzebę korzystania z aplikacji innych firm, usprawniając cykl pracy i poprawiając wydajność zespołu. […] Platforma ma tak wiele funkcji, że zrozumienie jej działania może zająć trochę czasu. Użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą opcji dostosowywania, zwłaszcza jeśli nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami.

🚀 Zalety ClickUp: Poproś ClickUp Brain o utworzenie zadań dla każdego potencjalnego klienta wspomnianego w wątku czatu ClickUp. Przeanalizuje on rozmowę i zaproponuje nowe zadania, które możesz dodać do swojego obszaru roboczego jednym kliknięciem. Twórz szczegółowe opisy zadań i natychmiast ustalaj inteligentne priorytety dzięki ClickUp Brain

8. Odoo CRM (najlepsze rozwiązanie do niestandardowego dostosowywania przepływu pracy i zarządzania klientami)

za pośrednictwem Odoo CRM

Odoo to przykład oprogramowania CRM, które upraszcza zarządzanie potencjalnymi klientami i przyspiesza fakturowanie dzięki modułowym ustawieniom zapewniającym elastyczność.

Możesz go używać do natychmiastowego śledzenia prognoz przychodów, planowania działań następczych i automatyzacji działań sprzedażowych w oparciu o wcześniej zdefiniowane skrypty. Platforma automatycznie tworzy wszystkie podstawowe wpisy do dziennika transakcji księgowych, takie jak faktury klientów, rachunki dostawców i wydatki.

Aplikacja do fakturowania jest idealna do podstawowych potrzeb związanych z rozliczeniami, ale można też dodać pełną aplikację księgową, która pozwala tworzyć kompleksowe raporty finansowe, uzgadniać rachunki bankowe i zarządzać aktywami. System obejmuje digitalizację faktur przy użyciu technologii OCR i AI, które automatycznie przekształcają faktury papierowe w formy cyfrowe.

Odoo sprawdza się dobrze, gdy potrzebujesz zintegrować fakturowanie z magazynem, produkcją lub innymi operacjami biznesowymi.

Najlepsze funkcje Odoo CRM

Twórz spersonalizowane ścieżki sprzedaży z widokami w stylu Kanban, które pokazują wartość transakcji, dane kontaktowe i etap w jednym miejscu

Automatycznie planuj kolejne kroki, takie jak rozmowy telefoniczne, e-mail lub spotkania, w oparciu o strategię sprzedaży dzięki funkcjom automatyzacji

Płynnie obsługuj subskrypcje i powtarzające się faktury dzięki wbudowanym ustawieniom częstotliwości i automatycznym odnowieniom

Odoo CRM limity

Skomplikowane ustawienia dla małych zespołów; zbyt wiele szczegółowych ustawień w różnych obszarach może wydawać się przytłaczające i niepotrzebne

Niektóre cykle pracy użytkowników nie są łatwe do edycji lub nie są elastyczne bez pomocy programisty

Ceny Odoo CRM

Free

Standard: 31 USD miesięcznie za użytkownika

Niestandardowy: 46,80 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo CRM

G2: 4,1/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1200 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... W swoim traktacie z 1494 roku Luca Pacioli wprowadził podwójną księgowość, włączając debety i kredyty do fakturowania. Do dziś stanowi to podstawę funkcjonowania faktur.

Zamknij transakcję dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM i fakturowania oznacza znalezienie rozwiązania, które wykracza poza śledzenie transakcji finansowych.

Chociaż każde narzędzie z tej listy ma coś wartościowego do zaoferowania, ClickUp wyróżnia się jako aplikacja do wszystkiego dla pracy, która zapewnia połączenie zespołów sprzedaży, finansów i projektów bez chaosu.

Dzięki CRM ClickUp możesz dostosowywać procesy, automatyzować działania następcze i płynnie zarządzać komunikacją z klientami. Połącz go z oprogramowaniem finansowym ClickUp, aby śledzić budżety, usprawnić cykliczne płatności i generować inteligentne pulpity nawigacyjne, które zapewniają jasny obraz przepływów pieniężnych i zysków.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!