10 najlepszych narzędzi do śledzenia kosztów projektów w 2025 roku

W połowie kwartału liczby się nie zgadzały. Budżet mówił jedno, arkusz kalkulacyjny coś innego, a zespół finansowy miał jeszcze trzecią wersję. Nikt nie był w błędzie, ale nikt też nie miał pełnego obrazu sytuacji.

Jeśli miałeś do czynienia z rozproszonymi danymi dotyczącymi kosztów lub niespodziewanymi wydatkami na późnej scenie projektu, wiesz, jak szybko sprawy mogą wymknąć się spod kontroli bez odpowiedniego ustawienia. Jak temu zaradzić? Narzędzia stworzone do śledzenia kosztów w miarę postępu projektu.

Oto najlepsze narzędzia do śledzenia kosztów projektów, które zapewniają przejrzystość budżetów i prognoz. Zacznijmy! 💰

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia kosztów projektów w skrócie

Zanim zaczniesz, zapoznaj się z krótkim zestawieniem najlepszych programów do zarządzania projektami, które umożliwiają śledzenie kosztów. 💸

Jak wybrać oprogramowanie do śledzenia kosztów projektu?

Wybierając oprogramowanie do śledzenia kosztów projektu, należy priorytetowo traktować funkcje, które usprawniają zarządzanie finansami i zapewniają wsparcie dla powodzenia projektu. Rozważ następujące możliwości preferowanych narzędzi do zarządzania kosztami:

Zarządzanie budżetem w czasie rzeczywistym: Natychmiast monitoruj wydatki w stosunku do budżetu, aby mieć kontrolę nad kosztami

szczegółowe raportowanie i analizy: *Uzyskaj wgląd w trendy i odchylenia kosztów dzięki solidnym raportom dotyczącym śledzenia czasu

płynna integracja: *Połącz się z oprogramowaniem księgowym lub systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), aby ograniczyć ręczne wprowadzanie danych

zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:* Chroń dane dotyczące kosztów projektu dzięki szyfrowaniu i kontroli dostępu opartej na roli

skalowalność: *Z łatwością dostosuj się do rosnących potrzeb projektu lub organizacji

*dostęp mobilny: Umożliwia aktualizacje w terenie dla członków zespołu pracujących zdalnie i bez stałego stanowiska pracy, ułatwiając płynną realizację projektów

*automatyczne powiadomienia: Otrzymuj powiadomienia o przekroczeniu budżetu, aby uniknąć niespodzianek w trakcie realizacji projektu

*wsparcie wielu walut: Ułatw realizację globalnych projektów dzięki różnorodnym opcjom walutowym, które zapewniają skuteczne zarządzanie kosztami projektów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj dziennika „cienia wydatków”, aby śledzić nieformalne koszty, takie jak lunche zespołowe lub narzędzia ad hoc, dzięki czemu będziesz widzieć, jak sumują się te drobne wydatki, i ustawisz limit.

📊 Błąd budżetowy: Budowa stadionu olimpijskiego w Montrealu miała początkowo kosztować 134 mln CAD, ale ostatecznie kosztowała ponad 1,6 mld CAD. Słaby nadzór finansowy i ingerencja polityczna sprawiły, że stała się ona 30-letnim obciążeniem finansowym.

Najlepsze oprogramowanie do budżetowania projektów i śledzenia kosztów

Oto przegląd najlepszych programów do śledzenia kosztów projektów, stworzonych z myślą o rzeczywistych cyklach pracy zespołów. 📑

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego śledzenia kosztów w ramach cyklu pracy nad projektami)

Utwórz swoje pierwsze zadanie ClickUp Użyj śledzenia wydatków na poziomie zadań ClickUp Tasks

Oddzielne śledzenie kosztów projektu często prowadzi do opóźnień, przekroczenia budżetu lub braku zatwierdzeń. Teams przełączają się między arkuszami kalkulacyjnymi, łańcuchami e-maili i aplikacjami do śledzenia czasu — żadne z tych narzędzi nie jest połączone z rzeczywistą pracą.

ClickUp łączy wszystko w jednej przestrzeni, dzięki czemu śledzenie kosztów staje się częścią projektu, a nie dodatkiem.

💵 Dodaj szczegóły finansowe do zadań

Zadanie ClickUp ułatwia śledzenie aktualizacji finansowych na poziomie zadań.

Załóżmy, że agencja wydarzeń koordynuje dużą konferencję. Każde zadanie — rezerwacja sali, koordynacja prelegentów, zarządzanie dostawcami — może obejmować notatki dotyczące kosztów, faktury dostawców i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym. Zespoły finansowe i projektowe mogą się wzajemnie etykietować, zostawiać komentarze i potwierdzać płatności bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Dodaj pola niestandardowe w ClickUp, aby przekształcić zadania ClickUp w narzędzia do śledzenia budżetu, dodając takie informacje jak „Szacowany koszt”, „Rzeczywisty koszt” i „Rodzaj kosztu”.

💵 Śledź śledzenie czasu i wyniki podczas pracy

Dokładnie rejestruj wysiłek za pomocą funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

ClickUp Projekt Śledzenie Czasu uwzględnia koszty pracy. Członkowie zespołu śledzą godziny poświęcone na poszczególne zadania ClickUp, a zarządzanie projektami mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą dostosowywać oś czasu lub sygnalizować przekroczenia.

Teams mogą wyświetlać dane projektu za pomocą pulpitów ClickUp, wybierając spośród ponad 50 widżetów, które można dostosować do niestandardowych potrzeb.

Sprawdzaj koszty w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów ClickUp

Na przykład zespół produktowy zarządzający wdrożeniem ważnej funkcji może stworzyć pulpit, który pokazuje godziny przepracowane przez poszczególnych członków zespołu, budżet w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami w poszczególnych sprintach oraz podział kosztów według rodzaju zadań. Dzięki temu wszyscy, od kierowników projektów po kadrę kierowniczą, mają udostępniony wgląd w postępy finansowe bez konieczności sporządzania dodatkowego raportowania.

💵 Oszczędzaj czas dzięki szablonom

Pobierz szablon Free Porównaj szacowane i rzeczywiste wydatki w ramach poszczególnych zadań dzięki szablonowi analizy kosztów projektu ClickUp

Szablon analizy kosztów projektu ClickUp zapewnia Teams gotową strukturę do szacowania i śledzenia budżetów na poszczególnych kamieniach milowych. Jest to szczególnie przydatne dla Teams realizujących projekty o stałym zakresie lub finansowane z dotacji, które wymagają dokładnego śledzenia odchyleń.

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu zarządzania kosztami projektu ClickUp, aby przeprowadzać uporządkowane przeglądy

Jednocześnie szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp zapewnia dodatkowy nadzór. Agencja cyfrowa zarządzająca kilkoma klientami stałymi może wykorzystać go do przypisywania cyklicznych przeglądów budżetu, rejestrowania zatwierdzeń klientów i porównywania efektywności kosztowej wielu produktów.

Szablon zapewnia wszystko widoczne i uporządkowane, nawet gdy w projekcie zaangażowanych jest wiele Teams.

Najlepsze funkcje ClickUp

ujednolicenie rejestrowania kosztów:* Zbieraj wnioski budżetowe za pomocą formularzy ClickUp , aby ujednolicić przesłane przez dostawców i Teams

scentralizuj dokumentację finansową: *Dokumentuj procesy zatwierdzania budżetu w ClickUp Dokument , aby zapewnić dostępność i aktualność zasad finansowych

*uzyskaj natychmiastowy wgląd w budżet: skorzystaj z ClickUp Brain , aby wyświetlić budżety projektów, zestawienia wydatków lub oczekujące zatwierdzenia bez konieczności przeszukiwania zadań

śledź powtarzające się wydatki:* Ustaw powtarzające się zadania ClickUp , aby zaplanować comiesięczne sprawdzanie budżetu lub powtarzające się płatności dla dostawców

*automatyzacja alertów dotyczących kosztów: Utwórz automatyzacje ClickUp , aby były wyzwalaczami alertów, gdy zadanie przekroczy szacowane koszty lub zostanie dodany nowy wydatek

Limit ClickUp

Chociaż zadania można aktualizować za pomocą urządzeń mobilnych, wprowadzanie lub przeglądanie szczegółowych danych dotyczących kosztów nie jest tak płynne ani wydajne na mniejszych ekranach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4470 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko o ClickUp jako oprogramowaniu do śledzenia kosztów projektów:

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami i programami są naprawdę wyjątkowe i ustawiają nowy standard na rynku. Oferuje potężny zestaw narzędzi, które ułatwiają nie tylko efektywne śledzenie zadań, ale także kompleksowe zarządzanie różnorodnymi projektami i programami. […] Ponadto szeroki wybór dobrze zaprojektowanych szablonów ClickUp usprawnia proces ustawień projektu, znacznie zwiększając wydajność i efektywność planowania projektu.

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami i programami są naprawdę wyjątkowe i ustawiają nowy standard na rynku. Oferuje on potężny zestaw narzędzi, które ułatwiają nie tylko efektywne śledzenie zadań, ale także kompleksowe zarządzanie różnorodnymi projektami i programami. […] Ponadto szeroki wybór dobrze zaprojektowanych szablonów ClickUp usprawnia proces ustawień projektu, znacznie zwiększając wydajność i efektywność planowania projektu.

2. Produktywne (najlepsze dla agencji kreatywnych zajmujących się śledzeniem rentowności)

za pośrednictwem wydajności

Agencje kreatywne często mają trudności z ustaleniem, które projekty faktycznie przynoszą zyski. Productive rozwiązuje ten problem dzięki śledzeniu rentowności w czasie rzeczywistym, które pokazuje sytuację finansową Twojej agencji w odniesieniu do każdego projektu.

Platforma łączy śledzenie czasu bezpośrednio z budżetami, umożliwiając monitorowanie marż zysku w miarę postępu prac. To, co odróżnia to narzędzie od ogólnych menedżerów projektów, to dogłębne zrozumienie przepływu pracy w agencji, od pozyskania klienta po ostateczne rozliczenie.

Najlepsze funkcje zwiększające wydajność

Śledź godziny rozliczeniowe w stosunku do budżetów projektów w czasie rzeczywistym i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy zbliżasz się do limitów wydatków lub progów rentowności

Generuj kompleksowe raporty finansowe, które rozbijają koszty na różne fazy projektu, członków zespołu i segmenty klientów

Automatycznie wypełniaj formularze wydatków, generuj raporty i podsumowuj działania związane z zadaniami dzięki Productive AI

Twórz niestandardowe oceny rozliczeniowe dla różnych członków zespołu, typów projektów i poziomów klientów

Monitoruj obciążenie Teams i równoważenie zasobów w wielu projektach, aby zapobiec nadmiernemu zaangażowaniu

Ograniczenia wydajności

Ekosystem integracji jest mniejszy w porównaniu z konkurentami na poziomie Enterprise, takimi jak ClickUp

Tworzenie niestandardowego raportowania wymaga wiedzy technicznej do ustawienia, co może stanowić wyzwanie dla mniejszych zespołów bez dedykowanego wsparcia IT

Produktywne ceny

Free wersja próbna

Niezbędne: 11 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 28 USD/miesiąc

Ultimate: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje dotyczące wydajności

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 95 recenzji)

Co mówią o wydajności prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2 na temat narzędzi do zarządzania kosztami projektów firmy Productive:

Najbardziej pomocna dla nas, jako agencji, jest widoczność wszystkich procesów zachodzących w Business. Od wstępnej wyceny/budżetu, poprzez cały cykl życia projektu, aż po fakturowanie – ścisła integracja odpowiednich danych znacznie ogranicza ryzyko błędów. Możliwość przeglądania wszystkich zasobów i ich wykorzystania (czy wspomniałem już, że można wygenerować raport praktycznie na każdy temat?) w jednym pulpicie jest naprawdę przydatna.

Najbardziej pomocna dla nas, jako agencji, jest widoczność wszystkich procesów zachodzących w Business. Od wstępnej wyceny/budżetu, poprzez cały cykl życia projektu, aż po fakturowanie – ścisła integracja odpowiednich danych znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia błędów. Możliwość przeglądania wszystkich zasobów i ich wykorzystania (czy wspomniałem już, że można wygenerować raport dotyczący praktycznie wszystkiego?) w jednym pulpicie jest naprawdę przydatna.

3. Screendragon (najlepsze rozwiązanie dla marketingowych Teams zarządzających budżetami kampanii)

za pośrednictwem Screendragon

Czy kiedykolwiek próbowałeś zarządzać złożoną kampanią marketingową, śledząc jednocześnie każdy wydany dolar? Screendragon radzi sobie z tym wyzwaniem dzięki specjalnie zaprojektowanej automatyzacji cyklu pracy, stworzonej z myślą o Teams marketingowych. Płynnie obsługuje procesy zatwierdzania kreacji, które zazwyczaj powodują wąskie gardła w realizacji kampanii.

Teams mogą ustawić automatyczne przekierowywanie zadań, które zapewnia płynny przebieg projektów przy zachowaniu zakończonej widoczności budżetu. Dzięki temu możesz dokładnie sprawdzić, ile kosztuje każda scena rozwoju kampanii i odpowiednio zoptymalizować działania.

Najlepsze funkcje Screendragon

Śledź wydatki kampanii w wielu kanałach, u różnych dostawców i w różnych rodzajach mediów w jednym zunifikowanym pulpicie

Ustaw niestandardowe kategorie budżetowe, które idealnie dopasują się do struktury kampanii marketingowych

Generuj szczegółowe raporty ROI, które tworzą połączenie między wydatkami na kampanie a wskaźnikami wydajności, pomagając zidentyfikować inwestycje zapewniające najwyższy zwrot

Wykorzystaj wsparcie AI , aby uzyskać wgląd w operacje i zasoby, tworzyć zawartość zgodną z wizerunkiem marki oraz budować cykle pracy agentów

Uzyskaj zakończony widok obciążenia zasobów, aby efektywnie nimi zarządzać

Limit Screendragon

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami do zarządzania projektami marketingowymi

Dostosowania i zaawansowane funkcje często wymagają pomocy zespołu wsparcia Screendragon, co może spowolnić wdrożenie

Ceny Screendragon

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Screendragon

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

4. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla złożonych projektów wymagających szczegółowego nadzoru)

za pośrednictwem Wrike

Złożone projekty mają tendencję do wymykania się spod kontroli, zwłaszcza gdy nad realizacją zadań musi współpracować wiele działów. Wrike rozwiązuje ten problem dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, które dostosowują się do praktycznie każdej struktury projektu, zapewniając jednocześnie szczegółowe śledzenie kosztów.

Teams szczególnie doceniają możliwość obsługi złożonych projektów na poziomie Enterprise bez utraty widoczności kosztów projektu i wykorzystania zasobów.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz szczegółowe szablony budżetu projektu , które zawierają predefiniowane kategorie, procesy zatwierdzania i parametry śledzenia kosztów

Szacuj, przydzielaj i śledź finanse w czasie rzeczywistym dla wszystkich projektów w jednym miejscu dzięki funkcji budżetowania

Generuj kompleksowe raporty analizujące rentowność projektów w różnych wymiarach

Ustaw automatyzację śledzenia czasu i raportowanie wydatków, które integruje się bezpośrednio z budżetami projektów

Uzyskaj szybkie odpowiedzi na zapytania dotyczące projektów i generuj aktualizacje projektów dzięki Wrike AI

Limit Wrike

Nie ma wbudowanej funkcji udostępniania ekranu, przesyłania wiadomości ani wideo konferencji, co zmusza do korzystania z zewnętrznych narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Użytkownicy dokonują raportowania o długim czasie ładowania lub usterkach, takie jak brak ładowania stron po okresie bezczynności

Zaawansowane zarządzanie finansami, takie jak fakturowanie lub śledzenie wydatków, często wymaga integracji z innym oprogramowaniem

Ceny Wrike

Free

teams: *10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

business: *25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

enterprise: *Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2810 recenzji)

📊 Błąd budżetowy: Lotnisko Berlin Brandenburg miało zostać otwarte w 2011 r. z budżetem wynoszącym 2,5 mld euro. Ostatecznie zostało otwarte w 2020 r., po tym jak koszty wzrosły do 7 mld euro. Dochodzenie wykazało słabe zarządzanie projektami i kontrolę kosztów oraz brak scentralizowanego śledzenia.

5. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie dla miłośników arkuszy kalkulacyjnych zarządzających finansami projektów)

za pośrednictwem Smartsheet

Jeśli Twój zespół żyje arkuszami kalkulacyjnymi, ale potrzebuje bardziej zaawansowanych funkcji śledzenia projektów, Smartsheet idealnie wypełnia tę lukę. Łączy znany wszystkim interfejs siatki z potężnymi funkcjami zarządzania projektami, które skutecznie śledzą koszty.

Teams mogą tworzyć złożone budżety projektów przy użyciu formuł arkusza kalkulacyjnego, mając jednocześnie dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczne cykle pracy i współpraca w czasie rzeczywistym.

Możesz go używać do śledzenia wydatków, monitorowania kosztów zasobów i tworzenia raportów zbiorczych, które konsolidują dane finansowe z wielu projektów.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Generuj raporty finansowe na poziomie kierowniczym, które wyglądają jak tradycyjne arkusze kalkulacyjne, ale pobierają dane z bieżącego śledzenia projektów

Wykorzystaj AI do analizowania arkuszy, generowania wniosków i przewidywania trendów w wydatkach projektowych

Przydzielaj zasoby, śledź ich wykorzystanie i obliczaj koszty pracy na podstawie przypisanych zadań i stawek godzinowych

Skonfiguruj formatowanie warunkowe i alerty automatyzowane, które zaznaczają odchylenia od budżetu, przekroczenia i problemy z alokacją zasobów

Współpracuj nad budżetami projektów i planowaniem finansowym za pomocą wspólnych arkuszy, w których wielu członków zespołu może wprowadzać dane, zachowując zakończoną ścieżkę audytu

Limit Smartsheet

Zmiany nie zawsze są aktualizowane w czasie rzeczywistym i nie ma automatycznego zapisywania

Raportowanie jest ograniczone do 500 wierszy na stronę, a poruszanie się po dużych raportach może być uciążliwe

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania nieodpowiednich funkcji bezpieczeństwa, takich jak niejasne lokalizacje przechowywania danych lub brak roli „superadministratora” umożliwiającej pełny dostęp do arkuszy

Ceny Smartsheet

Free wersja próbna

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

zaawansowane zarządzanie pracą: *Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 680 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3450 recenzji)

Co mówią o Smartsheet prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia na temat tego oprogramowania do śledzenia kosztów projektów z recenzji G2:

Podoba mi się wszechstronność Smartsheet i możliwość wykorzystania go do wielu różnych zastosowań. Czasami używam go po prostu jako bardziej zaawansowaną i interaktywną wersję Excela, a innym razem korzystam z jego pulpitu nawigacyjnego i funkcji automatyzacji, aby tworzyć bardzo potężne narzędzia, które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają ją lepiej zorganizować

Podoba mi się wszechstronność Smartsheet i możliwość wykorzystania go do wielu różnych zastosowań. Czasami używam go po prostu jako bardziej zaawansowaną i interaktywną wersję Excela, a innym razem korzystam z jego pulpitu nawigacyjnego i funkcji automatyzacji, aby tworzyć bardzo potężne narzędzia, które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają ją lepiej zorganizować

6. Toggl Track (najlepsze do prostego śledzenia czasu w różnych projektach)

za pośrednictwem Toggl śledzenie

Czasami po prostu trzeba wiedzieć, na co poświęcasz swój czas, bez konieczności zajmowania się skomplikowanym zarządzaniem projektami. Toggl Track zapewnia to dzięki niezwykle prostemu śledzeniu czasu, które działa na każdym urządzeniu i platformie.

To narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby nie przeszkadzać Ci w pracy — wystarczy uruchomić timer, przypisać go do projektu i zatrzymać po zakończeniu pracy. Nie ma skomplikowanych cykli pracy ani obowiązkowych pól, które spowalniają rzeczywistą pracę. Teams doceniają szczegółowe raporty, które ujawniają wzorce wykorzystania czasu, mające bezpośredni wpływ na rentowność projektu.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Ustal budżety projektów na podstawie szacowanego czasu i otrzymuj powiadomienia, gdy czas śledzenia zbliża się do lub przekracza przydzielone godziny

Śledź czas offline i synchronizuj dane automatycznie po ponownym połączeniu, dzięki czemu nigdy nie stracisz rozliczalnych godzin

Analizuj wzorce wydajności zespołu dzięki raportowaniu pokazującemu godziny szczytowej wydajności, oceny efektywności projektów i wzorce poszczególnych współpracowników

Limitacje Toggl śledzenie

Funkcje zarządzania zespołem są podstawowe w porównaniu z pełnymi platformami do zarządzania projektami

Brak natywnych funkcji fakturowania i rejestrowania przerw, śledzenia GPS, rozliczania wynagrodzeń lub planowania

Edytowanie wpisów dotyczących czasu może być uciążliwe i podatne na błędy

Nie można wstrzymać timerów; należy je zatrzymać i uruchomić ponownie, co prowadzi do fragmentarycznych wpisów (np. wiele 5-sekundowych sesji)

Ceny Toggl Track śledzenie

Free (dla maksymalnie pięciu użytkowników)

Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

Toggl Śledzenie oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1570 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2575 recenzji)

Co mówią o Toggl Track prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra przedstawia interesujący punkt widzenia:

Toggl Track jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Nawigacja jest prosta. Podoba mi się, jak łatwo można kontynuować poprzedni projekt lub dodać nowy. Kodowanie kolorami pomaga również w podziale obszarów, w których spędzam najwięcej czasu. Bardzo podoba mi się również zakładka raportowania – fajnie jest zobaczyć, ile godzin przepracowałem i jaki procent czasu poświęciłem na każdy projekt.

Toggl Track jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Nawigacja jest prosta. Podoba mi się, jak łatwo można kontynuować poprzedni projekt lub dodać nowy. Kodowanie kolorami pomaga również w podziale obszarów, w których spędzam najwięcej czasu. Bardzo podoba mi się również zakładka raportów – fajnie jest zobaczyć, ile godzin przepracowałem i jaki procent czasu poświęciłem na każdy projekt.

🔍 Czy wiesz, że... Tylko 41% organizacji realizuje projekty w większości lub zawsze w ramach budżetu. Podkreśla to znaczną lukę, którą można wypełnić dzięki śledzeniu kosztów.

7. Harvest (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego śledzenia czasu pracy i fakturowania)

za pośrednictwem Harvest

Kierownicy projektów, którzy potrzebują płynnej integracji między śledzeniem kosztów a rozliczeniami z klientami, szczególnie cenią sobie Harvest. Oprogramowanie do budżetowania projektów łączy śledzenie czasu bezpośrednio z procesami fakturowania, zapewniając, że wszystkie rozliczalne godziny są rejestrowane i efektywnie przekształcane w przychody.

Teams finansowe doceniają to, że Harvest obsługuje zarówno śledzenie kosztów wewnętrznych, jak i rozliczenia z klientami zewnętrznymi w jednym systemie, co ogranicza konieczność uzgadniania danych między różnymi platformami. Szczegółowe raportowanie pokazuje, które projekty i klienci generują najwyższe marże.

Najlepsze funkcje Harvest

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia o śledzeniu czasu i cotygodniowe podsumowania, które pomogą Ci utrzymać spójne nawyki związane ze śledzeniem czasu

Analizuj wyniki swojego Business dzięki kompleksowemu raportowaniu, które pokazuje, którzy klienci, projekty i rodzaje pracy zapewniają najwyższą rentowność

Twórz dokładne prognozy projektowe na podstawie aktualnych wskaźników zużycia środków i pozostałych alokacji budżetowych, aby przewidzieć ostateczną rentowność projektu

Automatycznie twórz faktury na podstawie śledzonego czasu i wydatków i wysyłaj je do klientów bezpośrednio z platformy

Limit Harvest

Brak wbudowanych funkcji rozliczania wynagrodzeń lub automatyzacji naliczania podatku od sprzedaży, co wymaga ręcznej pracy lub integracji z rozwiązaniami innych firm

Brak scentralizowanego hub powiadomień o aktualizacjach, takich jak przesłane karty czasu pracy lub przypomnienia o fakturach

Opcje filtrowania zadań lub wpisów czasowych są podstawowe, co utrudnia analizę konkretnych kategorii lub grup w raportowaniu

Ceny Harvest

Free

Pro: 13,75 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

Harvest oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 815 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 630 recenzji)

📊 Błąd budżetowy: Na początku XXI wieku brytyjski rząd rozpoczął projekt modernizacji dokumentacji medycznej, którego koszt wzrósł z 2 mld funtów do 12 mld funtów, po czym został ostatecznie zarzucony.

8. Hubstaff (najlepsze rozwiązanie dla zdalnych Teams wymagających szczegółowego monitorowania aktywności)

za pośrednictwem Hubstaff

Kierownicy operacyjni zarządzający zespołami z dystrybucją potrzebują szczegółowego wglądu w to, jak pracownicy zdalni spędzają czas i jak przekłada się to na koszty projektu. Hubstaff zapewnia tę widoczność dzięki kompleksowemu monitorowaniu aktywności.

Zapewnia ono odpowiedzialność bez nadmiernej ingerencji — członkowie zespołu mogą zobaczyć swoje własne wzorce wydajności, a menedżerowie uzyskują widoczność niezbędną do dokładnego kalkulowania kosztów projektu. Szczegółowe raportowanie pomaga zidentyfikować, które wzorce pracy zdalnej prowadzą do najbardziej efektywnej realizacji projektu.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Monitoruj wydajność zespołu dzięki automatycznemu przechwytywaniu zrzutów ekranu i śledzeniu korzystania z aplikacji

Śledź koszty projektu w czasie rzeczywistym, podczas gdy członkowie zespołu pracują, dzięki automatycznemu obliczaniu kosztów pracy na podstawie indywidualnych stawek godzinowych i rzeczywistego czasu pracy

Ustal tygodniowe budżety lub stałe limity kosztów dla projektów i członków zespołu, aby zapobiec przekroczeniu wydatków

Ustaw automatyzację przetwarzania listy płac na podstawie śledzonych godzin i przypisanych zadań projektowych, usprawniając procesy płatności

Widok szczegółowych raportów dotyczących kosztów projektów, wydatków członków zespołu i historii budżetu.

Limit Hubstaff

Funkcje monitorowania pracowników mogą wydawać się inwazyjne i negatywnie wpływać na morale zespołu, jeśli nie zostaną wdrożone w przemyślany sposób, a ponadto mogą nie nadawać się do śledzenia pracy kreatywnej lub strategicznej

Kwestie prywatności mogą limitować wdrażanie tego rozwiązania w organizacjach o rygorystycznych wymogach dotyczących ochrony danych

Jego mocną stroną jest przede wszystkim zarządzanie kosztami pracy; jest mniej przystosowane do obsługi kosztów materiałów lub innych wydatków niezwiązanych z projektami

Ceny Hubstaff

Bezpłatna wersja próbna

*pakiet startowy: 7 USD/miesiąc za użytkownika (minimum dwie licencje)

rozwój: *9 USD/miesiąc na użytkownika (minimum dwie licencje)

Teams: 12 USD/miesiąc na użytkownika (minimum dwie licencje)

*enterprise: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4,2/5 (ponad 1440 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1570 recenzji)

Co mówią o Hubstaff prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Hubstaff oferuje płynny sposób śledzenia czasu i monitorowania wydajności zespołu. Możliwość wykonywania okresowych zrzutów ekranu, śledzenia poziomu aktywności oraz integracji z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello i Asana, sprawia, że jest to niezwykle cenne narzędzie dla zespołów pracujących zdalnie. […] Czasami śledzenie aktywności może wydawać się zbyt inwazyjne, zwłaszcza w przypadku częstych zrzutów ekranu. Aplikacja mobilna ma również tendencję do opóźnień lub awarii, co może zakłócać produktywność w podróży.

Hubstaff oferuje płynny sposób śledzenia czasu i monitorowania wydajności zespołu. Możliwość wykonywania okresowych zrzutów ekranu, śledzenia poziomu aktywności oraz integracji z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello i Asana, sprawia, że jest to niezwykle cenne narzędzie dla zespołów pracujących zdalnie. […] Czasami śledzenie aktywności może wydawać się zbyt inwazyjne, zwłaszcza w przypadku częstych zrzutów ekranu. Aplikacja mobilna ma również tendencję do opóźnień lub awarii, co może zakłócać produktywność w podróży.

9. Sage Intacct (najlepsze rozwiązanie do integracji zarządzania finansami Enterprise)

za pośrednictwem Sage Intacct

Enterprise organizacje potrzebują narzędzi do śledzenia kosztów projektów, które płynnie integrują się z istniejącymi systemami finansowymi i strukturami raportowania. Sage Intacct zapewnia to dzięki kompleksowym funkcjom zarządzania finansami.

Wyróżnia się w księgowaniu projektów, umożliwiając śledzenie i zarządzanie kosztami, rozliczeniami i przychodami dla każdego projektu z dużą dokładnością. Możesz alokować koszty bezpośrednie i pośrednie, zarządzać złożonymi harmonogramami rozliczeń i rozpoznawać przychody zgodnie ze standardami rachunkowości.

Teams finansowe mogą wreszcie uzyskać dokładne dane dotyczące rentowności projektów, które są bezpośrednio przekazywane do sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa i raportowania kierownictwa bez konieczności ręcznej manipulacji danymi.

Najlepsze funkcje Sage Intacct

Twórz zaawansowane budżety projektów, które łączą się z kontami księgi głównej i automatycznie aktualizują sprawozdania finansowe

Etykietuj transakcje według projektu, działu, lokalizacji i innych wymiarów, aby uzyskać szczegółową analizę finansową i raportowanie

Ustawione automatyczne kontrole finansowe, które wymagają zatwierdzenia wszelkich wydatków projektowych przekraczających z góry określone progi

Śledź koszty projektów, zachowując zakończoną ścieżkę audytu, która spełnia wymagania ładu korporacyjnego i standardy raportowania finansowej

Popraw jakość danych i zautomatyzuj złożone cykle pracy finansowe dzięki zintegrowanej AI

Limitacje Sage Intacct

Złożoność wdrożenia wymaga znacznych zasobów informatycznych i wiedzy finansowej, aby skonfigurować system prawidłowo

Ceny są znacznie wyższe niż w przypadku prostszych narzędzi do zarządzania projektami, co sprawia, że rozwiązanie to jest niepraktyczne dla mniejszych organizacji

Zbyt rozbudowane rozwiązanie dla organizacji, które nie potrzebują kompleksowej integracji zarządzania finansami wraz ze śledzeniem projektów

Ze względu na zgodność z GAAP konfiguracje są sztywne po wdrożeniu i wymagają pomocy programisty lub sprzedawcy w celu wprowadzenia zmian

Ceny Sage Intacct

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sage Intacct

G2: 4,3/5 (ponad 3730 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 525 recenzji)

📊 Błąd budżetowy: Projekt szybkiej kolei w Kalifornii został oszacowany w 2008 roku na 33 miliardy dolarów. Do 2023 roku szacowane koszty osiągnęły 128 miliardów dolarów, a termin zakończony nie był jasno określony. Winą za to obarczono głównie niespójne monitorowanie kosztów i zmiany zakresu projektu.

10. Procore (najlepsze rozwiązanie do zarządzania kosztami projektów budowlanych)

za pośrednictwem Procore

Budownictwo wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami w zakresie zarządzania kosztami projektów, z którymi ogólne narzędzia po prostu nie są w stanie skutecznie sobie poradzić. Procore odpowiada na te specyficzne potrzeby dzięki specjalnie zaprojektowanym funkcjom do zarządzania finansami projektów budowlanych.

Rozumie przepływ kosztów budowy i zapewnia widoczność na każdej scenie, od wstępnego przygotowania do zamknięcia projektu. Teams mogą śledzić koszty robocizny, materiałów, sprzętu i podwykonawców, przestrzegając zasad rachunkowości budowlanej i wymogów raportowania.

Najlepsze funkcje Procore

Zarządzaj zmianami zamówień i modyfikacjami budżetu dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy zatwierdzania, które zapewniają zakończoną ścieżkę audytu

Uzyskaj dostęp do budżetów, umów, zleceń zmian, zamówień zakupu i faktur w jednym połączonym systemie z wbudowaną pomocą AI

Generuj szczegółowe raporty kosztów, które dzielą wydatki projektowe według branży, fazy, kodu kosztu i innych kategorii specyficznych dla budownictwa

Połącz operacje pola bezpośrednio z śledzeniem finansowym za pomocą aplikacji mobilnych, które umożliwiają pracownikom rejestrowanie czasu pracy, materiałów i wykorzystania sprzętu z miejsc pracy

Ograniczenia Procore

Narzędzie do składania ofert przed rozpoczęciem budowy jest krytykowane za nieefektywność i problemy, takie jak słaba użyteczność i brak terminowych aktualizacji ze strony zespołu programistów

Wdrożenie wymaga znacznego nakładu czasu na ustawienia kodów kosztów, cykli pracy oraz integrację z istniejącymi systemami księgowymi

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niedostateczną obsługę klienta, długi czas oczekiwania na odpowiedź, brak dedykowanych opiekunów klienta lub nierozwiązane problemy

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 3450 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2770 recenzji)

Co mówią o Procore prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra podsumowała to w następujący sposób:

Procore to dobrze zorganizowana, wydajna platforma wyposażona we wszystkie funkcje potrzebne do realizacji zarówno dużych projektów przemysłowych, jak i prostych prac budowlanych na budynkach mieszkalnych.

Procore to dobrze zorganizowana, wydajna platforma wyposażona we wszystkie funkcje potrzebne do realizacji zarówno dużych projektów przemysłowych, jak i prostych prac budowlanych na budynkach mieszkalnych.

