13 najlepszych agentów AI dla zespołów sprzedaży w 2025 roku

Twój zespół osiąga imponujące wyniki, ale jakim kosztem?

Godziny straconych na aktualizację CRM, przepisywanie tych samych wiadomości, przygotowywanie spotkań, które nigdy nie kończą się konwersją. Im bardziej rośnie Twoja ścieżka sprzedaży, tym trudniej jest ją skalować bez spowolnienia.

W tym miejscu AI agent do sprzedaży staje się krokiem, pomagając utrzymać pełną wydajność Twojego silnika przychodów.

W tym wpisie na blogu przedstawimy najlepszych agentów AI, którzy pomogą Ci generować leady, personalizować działania marketingowe i utrzymać przepływ informacji. 🚀

Najlepsi agenci AI do sprzedaży w skrócie

Poniżej znajduje się tabela porównująca wszystkie agenty AI do sprzedaży, które omawiamy poniżej. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Automatyzacja cyklu pracy sprzedaży i komunikacja z klientamiWielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Wgląd w proces sprzedaży, automatyzacja sprzedaży, transkrypcje rozmów telefonicznych i ujednolicone zarządzanie obszarem roboczym Dostępny jest Free Plan; dostępne są niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw Salesforce Einstein Prognozowanie punktacji potencjalnych klientów i inteligentna automatyzacja CRM na skalę przedsiębiorstwa Wielkość zespołu: Przedsiębiorstwa Prognozowanie wyników transakcji dzięki punktacji AI i automatycznym aktualizacjom zadań Cena wynosi 500 USD miesięcznie za użytkownika (Enstein Sales) Apollo AI Wyszukiwanie potencjalnych klientów oparte na AI i zautomatyzowany kontakt wielokanałowyWielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Sekwencjonowanie wiadomości e-mail oparte na AI, ocena potencjalnych klientów na podstawie intencji oraz automatyczna personalizacja wiadomości wychodzących Dostępny jest Free Plan; ceny zaczynają się od 59 USD miesięcznie za użytkownika (pakiet Basic) Clari Prognoza przychodów i kontrola transakcji dzięki analizom AI w czasie rzeczywistym Wielkość zespołu: Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Wykrywanie ryzyka związanego z procesem sprzedaży i automatyzacja higieny CRM Niestandardowe ceny Artisan Autonomiczni przedstawiciele handlowi AI, którzy angażują i kwalifikują potencjalnych klientów tak jak ludzie Wielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Agenci AI do obsługi połączeń wychodzących i e-mail, przepływ rozmów jak między ludźmi oraz integracja z kalendarzem Niestandardowe ceny Regie. ai Sekwencje sprzedaży generowane przez AI dostosowane do osobowości i intencji kupujących Wielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Generowanie e-mail i sekwencji przez AI, testowanie kampanii i personalizacja wiadomości na LinkedIn Niestandardowe ceny Claygent Automatyzacja badań i wzbogacanie informacji sprzedażowych dzięki AIWielkość zespołu: Osoby indywidualne, małe firmy Badanie potencjalnych klientów za pomocą agentów AI i gromadzenie danych z wielu źródeł w celu zapewnienia satysfakcji klientów Dostępny jest Free Plan; ceny zaczynają się od 149 USD/miesiąc (pakiet Starter) Gong Analiza rozmów oparta na AI i wykrywanie ryzyka transakcji Wielkość zespołu: Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Analiza rozmów AI, informacje o transakcjach, spostrzeżenia coachingowe w czasie rzeczywistym i śledzenie wyników przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia współczynników konwersji Niestandardowe ceny Lavender AI Coaching e-mailowy w czasie rzeczywistym i zoptymalizowane przez AI komunikaty sprzedażowe Wielkość zespołu: Osoby indywidualne, małe firmy Coaching e-mailowy w czasie rzeczywistym, porady dotyczące personalizacji i pulpit sprzedażowy Dostępny jest Free Plan; ceny zaczynają się od 29 USD/miesiąc (pakiet Starter) HubSpot Sales Hub Zintegrowane narzędzia AI, które zapewniają wsparcie dla całego lejek sprzedażowego w ramach CRMWielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Asystent zawartości AI, automatyzacja wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży, zarządzanie procesem sprzedaży, natywna integracja CRM Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 20 USD/miesiąc (pakiet Starter) Drift Chatboty AI, które kwalifikują potencjalnych klientów i planują spotkania w czasie rzeczywistym Wielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Chatboty oparte na AI, kwalifikacja potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym na podstawie interakcji z klientami oraz rezerwacja spotkań za pośrednictwem czatu Niestandardowe ceny Humantic AI Informacje o kupujących oparte na osobowości i hiperpersonalizowane działania sprzedażowe Wielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Wgląd w osobowość kupującego i doświadczenia klientów niestandardowych, adaptacyjne sugestie dotyczące komunikacji oraz wzbogacanie persony w celu nawiązywania kontaktów Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 40 USD/miesiąc (wersja Pro) Płynna AI Wyszukiwanie kontaktów B2B w czasie rzeczywistym i generowanie leadów oparte na AIWielkość zespołu: Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Generowanie leadów oparte na AI, dane kontaktowe w czasie rzeczywistym i rozszerzenie Chrome do pozyskiwania potencjalnych klientów Dostępny jest Free Plan; niestandardowe ceny

Czym są agenci AI do sprzedaży?

Agenci sztucznej inteligencji (AI) do sprzedaży to wyspecjalizowani asystenci, którzy zajmują się rutynowymi, opartymi na danych zadaniami w całym cyklu pracy generowania przychodów.

W przeciwieństwie do statycznych chatbotów lub prostych reguł automatyzacji, agenci ci uczą się na podstawie danych z systemu CRM, dzienników komunikacji i integracji stron trzecich, aby przewidywać potrzeby i działać autonomicznie.

Możesz ich używać do pozyskiwania nowych potencjalnych klientów na podstawie sygnałów intencyjnych, tworzenia i personalizowania działań promocyjnych, a nawet monitorowania stanu procesu sprzedaży. Najlepsi agenci AI wykorzystują dane historyczne do aktualizacji swojego zachowania, dostosowując ton wiadomości e-mail, częstotliwość działań następczych i priorytetyzację zadań w czasie rzeczywistym.

Czego należy szukać w agencie AI do sprzedaży?

Wykorzystanie agentów AI w sprzedaży może zmienić Twoje działania, ale tylko wtedy, gdy spełniają one odpowiednie wymagania. Oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze agenta. 👇

Integruje się z Twoim CRM: Synchronizuje się dwukierunkowo z Salesforce, HubSpot lub Twoim systemem rejestracji, aby dane dotyczące transakcji były zawsze aktualne

Generuje hiperpersonalizowane działania promocyjne: Tworzy wiadomości e-mail i wiadomości w mediach społecznościowych, wykorzystując kontekst w czasie rzeczywistym, taki jak etap transakcji, poprzednie interakcje i sygnały dotyczące intencji kupujących

Priorytetowe traktowanie działań o wysokiej wartości: ocenia potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży na podstawie niestandardowych kryteriów (np. wielkość transakcji i prawdopodobieństwo jej zamknięcia) oraz wskazuje najlepsze kolejne kroki

automatyzuje spotkania i działania następcze: *Transkrybuje rozmowy, wyodrębnia elementy do wykonania i tworzy podsumowania działań następczych dla różnych przypadków użycia bez ręcznej interwencji

Dostawca proaktywnego wglądu w proces sprzedaży: wykrywa transakcje zagrożone, sporządza prognozy wyników i ostrzega o anomaliach, zanim wpłyną one na cele sprzedażowe

wsparcie wielokanałowego pozyskiwania potencjalnych klientów: *Pozyskuje potencjalnych klientów, wzbogaca kontakty i uruchamia kampanie za pośrednictwem e-mail, telefonu i mediów społecznościowych

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Według Harvard Business Review zamiast podkreślać funkcje produktu, należy skupić się na tym, w jaki sposób odpowiada on na konkretne potrzeby lub wyzwania klienta. Na przykład można zmienić sposób prezentacji produktu, przechodząc od omawiania procesów produkcyjnych do udostępniania szczerej historii klienta, co pozwoli uzyskać lepsze zaangażowanie.

Najlepsi agenci AI do sprzedaży

Oto najlepsi agenci AI stworzeni, aby ułatwić pracę kierownikom sprzedaży. 🎯

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji przepływu pracy w sprzedaży i komunikacji z klientami)

Planuj inteligentniejsze cykle pracy sprzedaży dzięki ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain jako swojego pomocnika w sprzedaży — od identyfikacji klientów o wysokim potencjale, przez szkolenie zespołu, po opracowywanie strategii kontaktów z klientami

Jeśli ciągle przeskakujesz między dziesiątkami narzędzi, aby zarządzać kontaktami, aktualizować CRM lub przygotowywać się do spotkań, ClickUp jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy AI, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat w jednej aplikacji, opartej na kontekstowej sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

W ramach ClickUp dla zespołów sprzedaży otrzymujesz platformę, która pomaga budować skalowalne procesy pracy agentów dzięki automatycznemu śledzeniu aktywności, pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i aktualizacjom zadań opartym na sztucznej inteligencji.

Znajduj odpowiedzi szybciej dzięki funkcji rozpoznawania kontekstu ClickUp Brain

Sercem potężnego pakietu AI ClickUp jest ClickUp Brain, silnik AI rozpoznający kontekst, który rozumie całą przestrzeń roboczą, w tym zadania, osie czasu, dokumenty, czaty, a nawet połączone narzędzia innych firm, takie jak Salesforce i Google Drive.

Na przykład możesz poprosić ClickUp Brain o podsumowanie aktywności potencjalnych klientów w locie. Możesz wpisać naturalne zapytania, takie jak „Jaki jest status wstrzymanych transakcji korporacyjnych w drugim kwartale?” i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na podstawie zadań, komentarzy i tagów.

Oznacz zadania, które utknęły w Twoim procesie sprzedaży, i nadaj im priorytet, korzystając z ClickUp Brain

Możesz również wyświetlić zadania, które utknęły na różnych scenach procesu sprzedaży, aby określić priorytety działania i polecić Brain opracowanie planu ich realizacji.

🧠 Ciekawostka: ClickUp Brain może również wyciągać wnioski z rozmów sprzedażowych, umożliwiając przeszukiwanie wszystkich transkrypcji. Jak to zrobić? Nie zapomnij zaprosić ClickUp AI Notetaker do udziału w rozmowach, aby automatycznie je nagrywać i transkrybować! Uzyskaj transkrypcje z możliwością wyszukiwania dzięki ClickUp AI Notetaker

Przekaż powtarzalne cykle pracy agentom ClickUp Autopilot

Jeśli utknąłeś w ręcznym aktualizowaniu zadań zamiast finalizować transakcje, pozwól, aby agenci ClickUp Autopilot Ci pomogli.

Skonfiguruj niestandardowe wyzwalacze, aby zautomatyzować czasochłonne, powtarzalne zadania za pomocą agentów ClickUp Autopilot

Te asystenci AI bez kodowania działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym ClickUp i mogą zautomatyzować powtarzalne elementy procesu sprzedaży – od pozyskiwania klientów i realizacji po raportowanie. Oto jak to działa: ustawiasz wyzwalacz, na przykład przejście potencjalnego klienta do kolejnego etapu procesu sprzedaży, dodajesz warunki, na przykład „tylko jeśli jest to transakcja korporacyjna”, i udostępniasz instrukcje dotyczące wykonywania zadań. Teraz za każdym razem, gdy wystąpi wyzwalacz i zostaną spełnione warunki, agent samodzielnie przystępuje do działania.

Wszystko to można skonfigurować za pomocą prostego, niewymagającego kodowania narzędzia, w którym określasz, czego agent ma szukać, co ma robić i do jakich informacji ma dostęp. Możesz również kontrolować, z jakiej wiedzy korzysta agent, w tym z dokumentów, zadań i czatu, dzięki czemu zawsze działa on w odpowiednim kontekście.

📌 Na przykład, gdy potencjalny klient o wysokiej wartości, spełniający kryteria ICP, zgłasza się za pośrednictwem formularza, narzędzie do automatyzacji sprzedaży przypisuje go do starszego specjalisty ds. sprzedaży, oznaczy transakcję w obszarze roboczym i powiadamia wiceprezesa ds. sprzedaży na czacie.

Dowiedz się, jak stworzyć niestandardowego agenta Autopilot bezpośrednio od ekspertów naszego zespołu:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stworzenie użytecznego agenta wymaga przemyślanych, szczegółowych podpowiedzi. Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX możesz dyktować te instrukcje, tworząc agentów 4 razy szybciej niż pisząc na klawiaturze! ClickUp Brain MAX to superaplikacja AI na komputery stacjonarne, która łączy cały kontekst pracy z dostępem do wielu modeli LLM — w tym Gemini, Claude, ChatGPT i innych — dzięki czemu możesz osiągnąć najwyższą wydajność bez ulegania przeciążeniu aplikacjami i rozrostowi AI.

Szybkie planowanie, realizacja i monitorowanie dzięki szablonom ClickUp

A jeśli chcesz ułatwić sobie projektowanie cyklu pracy w dziale sprzedaży, zacznij od szablonu planu sprzedaży ClickUp.

Następnie szablon Sales Tracker ClickUp oferuje gotowe statusy, takie jak Cel osiągnięty i W trakcie realizacji, 12 pól niestandardowych do rejestrowania kosztów wysyłki, cen jednostkowych i marż zysku, a także wiele widoków umożliwiających podział wielkości sprzedaży według miesiąca lub produktu.

Pobierz bezpłatny szablon Oceń postępy zarówno indywidualne, jak i zespołowe za pomocą szablonu ClickUp Sales Tracker

Zaprojektowany dla zespołów każdej wielkości, pozwala na ocenę postępów poszczególnych osób i zespołów w czasie rzeczywistym, optymalizację procesów sprzedaży oraz identyfikację kluczowych trendów wpływających na przychody.

Potrzebujesz centralnego hubu dla wszystkich potencjalnych klientów? Skorzystaj z szablonu ClickUp Sales CRM, aby śledzić każdy kontakt, połączenie i zamknięcie transakcji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Centralizacja dokumentacji: Używaj /Write with AI do automatycznego pisania i personalizowania komunikacji sprzedażowej Używaj ClickUp Docs do tworzenia, udostępniania i utrzymywania aktualnej dokument powiązanej bezpośrednio z Twoimi procesami roboczymi, korzystając jednocześnie z wbudowanej funkcjido automatycznego pisania i personalizowania komunikacji sprzedażowej

Współpraca w czasie rzeczywistym: Umożliwiaj komunikację w czasie rzeczywistym, bogatą w kontekst, bezpośrednio przy zadaniach dzięki Umożliwiaj komunikację w czasie rzeczywistym, bogatą w kontekst, bezpośrednio przy zadaniach dzięki ClickUp Chat

Twórz prezentacje sprzedażowe: Używaj Używaj ClickUp Clips do nagrywania, transkrypcji i podsumowywania rozmów, zamieniając długie prezentacje w krótkie kolejne kroki, elementy do wykonania i dostosowane do potrzeb klienta działania serwisowe

Eliminuj wąskie gardła: Twórz niestandardowe Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp , aby wizualizować postępy za pomocą wykresów przepływu skumulowanego, burnup, burndown lub prędkości

Śledź każdy potencjalny kontakt: Skorzystaj z Skorzystaj z ClickUp CRM , aby śledzić potencjalnych klientów, transakcje i działania sprzedażowe w czasie rzeczywistym, a następnie przełączaj się między widokami listy, Kanban, tabeli lub osi czasu, aby dopasować się do sposobu pracy Twojego zespołu

Zmniejsz ilość rutynowych zadań: Twórz Twórz automatyzacje ClickUp bez kodowania, korzystając z kreatora listy rozwijanej lub prostych podpowiedzi w języku angielskim w ClickUp Brain, aby obsługiwać powtarzalne zadania sprzedażowe oparte na regułach, takie jak automatyczne przypisywanie nowych potencjalnych klientów, aktualizowanie etapów transakcji po podpisaniu umowy, wysyłanie przypomnień o dalszych działaniach lub tworzenie zadań przekazywania po zamknięciu okazji

Limitations ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje rozszerzenia

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Uwielbiam wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może go niestandardowo dostosować do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale dla nas całe hub operacyjne! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

Uwielbiam wszechstronność ClickUp i to, że nasz zespół może go niestandardowo dostosować do każdej sytuacji – to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale dla nas całe hub operacyjne! Zarządzamy wszystkim, od pracy z klientami po CRM, i uwielbiamy elastyczność opcji oraz wbudowane automatyzacje. Podoba nam się również to, że ClickUp stale się rozwija i słucha swoich klientów!

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, zakończone o przepływy pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

2. Salesforce Einstein (najlepszy do predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów i inteligentnej automatyzacji CRM na skalę przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Salesforce Einstein

Salesforce Einstein to wbudowana warstwa AI w platformie Customer 360 firmy Salesforce, zaprojektowana w celu wprowadzenia zaawansowanego uczenia maszynowego (ML) i analizy predykcyjnej bezpośrednio do Sales Cloud.

Wprowadza automatyzację do każdego aspektu procesu sprzedaży, pomagając zespołom odkrywać potencjalnych klientów o wysokiej wartości, dostosowywać działania marketingowe na dużą skalę, aktualizować proces sprzedaży i przygotowywać się do rozmów z klientami dzięki analizom opartym na danych. Einstein uczy się na podstawie każdej transakcji, rozmowy i kliknięcia, aby sugerować działania, wskazywać ryzyka i generować zawartość.

Najlepsze funkcje Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Wykorzystaj AI do generowania leadów , za pomocą automatyzacji poszukiwania potencjalnych klientów i przychodzących leadów dzięki

Popraw wyniki przedstawicieli handlowych dzięki symulacjom ról i generatywnym informacjom zwrotnym opartym na sztucznej inteligencji, korzystając z Einstein Sales Coach

Twórz i wdrażaj agentów AI za pomocą Agentforce , aby obsługiwać operacje sprzedażowe, a wszystko to zabezpieczone przez Einstein Trust Layer

Wdrażaj Einstein Scoring , aby ustalać priorytety transakcji i wykorzystywać punktację predykcyjną do wyróżniania potencjalnych klientów

Salesforce Einstein limit

Zaawansowane ustawienia mogą wymagać wsparcia programisty lub wiedzy technicznej

System może działać wolno w przypadku dużego obciążenia danymi lub złożonych cykli pracy

Ceny Salesforce Einstein

Einstein Sales: 500 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Salesforce Einstein w praktyce?

Oto fragment recenzji G2:

Salesforce Sales Cloud naprawdę ułatwia mi zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami w jednym miejscu... Czasami wydaje się to nieco przytłaczające, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. Jest tak wiele funkcji i przycisków, że zapoznanie się z nimi może zająć trochę czasu. Ponadto, jeśli nie jest to odpowiednio ustawione przez administratora, niektóre rzeczy mogą wydawać się mylące lub wymagać dodatkowych kroków. Jest to potężne narzędzie, ale nie zawsze od razu bardzo przyjazne dla użytkownika.

Salesforce Sales Cloud naprawdę ułatwia mi zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami w jednym miejscu... Czasami wydaje się to nieco przytłaczające, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. Jest tak wiele funkcji i przycisków, że zapoznanie się z nimi może zająć trochę czasu. Ponadto, jeśli nie zostanie to odpowiednio ustawione przez administratora, niektóre rzeczy mogą wydawać się mylące lub wymagać dodatkowych kroków. Jest to potężne narzędzie, ale nie zawsze od razu bardzo przyjazne dla użytkownika.

3. Apollo AI (najlepsze rozwiązanie do pozyskiwania potencjalnych klientów opartego na AI i zautomatyzowanego kontaktu wielokanałowego)

za pośrednictwem Apollo AI

Apollo to oparty na AI silnik go-to-market, który automatyzuje wszystko, od poszukiwania potencjalnych klientów po zarządzanie procesem sprzedaży. Korzysta z bazy ponad 275 milionów kontaktów i 70 milionów firm, wzbogaconej o informacje o zmianach w zatrudnieniu w czasie rzeczywistym, aktualizacjach stosu technologicznego i sygnałach o zamiarze zakupu.

Po zdefiniowaniu profilu idealnego klienta (ICP) Apollo AI identyfikuje potencjalnych klientów o wysokim stopniu dopasowania i nadaje im priorytet na podstawie sygnałów behawioralnych, takich jak otwarcia wiadomości e-mail, odwiedziny witryny i historia kontaktów wychodzących. Informacje te są następnie przekładane na sugerowane kierunki komunikacji dostosowane do kontekstu każdego potencjalnego klienta, dzięki czemu zespoły mogą wykorzystywać AI do analizy danych bez konieczności opuszczania swojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Apollo AI

Wypróbuj Pipeline Builder , aby zidentyfikować idealnie dopasowanych potencjalnych klientów za pomocą ponad 65 filtrów, sygnałów intencji i wzbogacania danych w czasie rzeczywistym

Uzyskaj automatycznie generowane podsumowania spotkań, informacje dotyczące dalszych działań i kolejnych kroków dzięki inteligentnej transkrypcji i analizom przed rozmową telefoniczną oferowanym przez Call Assistant

Uruchom sekwencje wielokanałowe z personalizowanymi wiadomościami e-mail opartymi na AI, połączeniami jednym kliknięciem i wbudowaną ochroną dostarczalności

Uzyskaj szczegółowe informacje, takie jak skuteczne schematy rozmów, scenariusze postępowania w przypadku zastrzeżeń i strategie komunikacyjne, dzięki AI Chatbot i analizie rozmów firmy Apollo

Ograniczenia Apollo AI

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że dane kontaktowe są dokładne tylko w około 65%, zwłaszcza w przypadku numerów telefonów komórkowych i regionów EMEA

Kluczowe funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów, co prowadzi do niekompletnych cykli pracy kontaktowania się z klientami dla użytkowników podstawowych

Ceny Apollo AI

Free

Podstawowy: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Apollo AI

G2: 4,7/5 (ponad 8700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

4. Clari (najlepszy do prognozy przychodów i sprawdzania transakcji dzięki analizom AI w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Clari

Clari to oparte na AI narzędzie sprzedażowe stworzone dla zespołów ds. przychodów, które potrzebują precyzji, widoczności i kontroli w całym lejku sprzedażowym. Wszystko działa w oparciu o Revenue Context™, zastrzeżoną warstwę inteligencji, która pobiera sygnały z każdej interakcji, transakcji, prognozy i aktualizacji CRM, aby zasilać nową klasę agentów AI stworzonych do realizacji zadań.

Od sprawdzania transakcji w czasie rzeczywistym po precyzyjne coachingi i generowanie e-maili – agenci tego narzędzia zajmują się wszystkim. Sprawdzają ryzyko związane z procesem sprzedaży, wskazują kolejne kroki, generują spersonalizowane e-maile i zalecają działania na każdym poziomie organizacji zajmującej się przychodami.

Najlepsze funkcje Clari

Diagnozuj kondycję transakcji za pomocą AI Deal Inspection i sprawdzaj otwarte możliwości w oparciu o sprawdzone kryteria sukcesu oraz wykrywaj luki w realizacji

Wykorzystaj AI Smart Topics do wychwytywania tematów i identyfikowania sygnałów krytycznych dla transakcji, takich jak presja cenowa lub czynniki ryzyka, na podstawie rozmów telefonicznych, e-maili i spotkań

AI Smart Feed , abyś mógł szybko reagować na sygnały i Uzyskaj wyselekcjonowany przegląd kluczowych momentów z działalności przedstawicieli handlowych dzięki, abyś mógł szybko reagować na sygnały i poprawiać wydajność sprzedaży

Pisz bardziej trafne e-maili dzięki AI Smart Prospecting and Follow-Ups, aby prowadzić działania marketingowe oparte na wartościach

Ograniczenia Clari

Widoki kolumnowe nie są łatwe do dostosowania dla wszystkich użytkowników

Przedstawiciele handlowi mogą potrzebować prowadzić równoległe arkusze kalkulacyjne w celu szczegółowego śledzenia transakcji

Ceny Clari

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clari

G2: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Clari mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

W jednej z recenzji G2 napisano:

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi Clari podczas aktualizowania kolejnych kroków dotyczących cen, scen i znaczników czasu podczas przeglądania moich ważnych transakcji. Łatwo jest również sporządzać prognozę dotyczącą wyników miesięcznych, kwartalnych i rocznych wraz z moim dyrektorem podczas raportowania i procesu sprzedaży. Nie podoba mi się to, że nie mogę aktualizować niektórych wskaźników, chyba że najpierw zmienię je w Salesforce Lightning Opportunity. Poza tym wszystko jest dość proste w obsłudze i nawigacji.

Podoba mi się prostota i łatwość obsługi Clari podczas aktualizowania kolejnych kroków dotyczących cen, scen i znaczników czasu podczas przeglądania moich ważnych transakcji. Łatwo jest również sporządzać prognozę dotyczącą wyników miesięcznych, kwartalnych i rocznych wraz z moim dyrektorem podczas raportowania i procesu sprzedaży. Nie podoba mi się to, że nie mogę aktualizować niektórych wskaźników, chyba że najpierw zmienię je w Salesforce Lightning Opportunity. Poza tym wszystko jest dość proste w obsłudze i nawigacji.

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% ich dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (jak np. wysyłanie e-maili z przypomnieniem 👀). Agenci AI ClickUp pomagają wyeliminować tę żmudną pracę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych przepływów pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

5. Artisan (najlepszy dla autonomicznych przedstawicieli handlowych AI, którzy angażują i kwalifikują potencjalnych klientów tak jak ludzie)

za pośrednictwem Artisan

Artisan to kompleksowy silnik outboundowy oparty na sztucznej inteligencji. Ava, jego sztuczna inteligencja SDR, zastępuje ręczne, powtarzalne czynności związane z tradycyjnym pozyskiwaniem klientów inteligentną automatyzacją. Od ustalania celu u odpowiednich potencjalnych klientów po tworzenie hiperpersonalizowanych działań marketingowych – obsługuje cały cykl pracy outboundowy.

Możesz wdrożyć AI Playbooks, aby ujednolicić komunikację i działania promocyjne oraz zapewnić wdrożenie najlepszych praktyk w całej firmie. Jednocześnie pulpity analityczne pozwalają na bieżąco sprawdzać, które konta są aktywne, co pomaga w udoskonaleniu targetowania.

Najlepsze funkcje Artisan

Wdrażaj cykle pracy kontaktowania się za pomocą e-mail i LinkedIn bez konieczności pisania kodu dzięki narzędziu do tworzenia sekwencji

Wykryj potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania dzięki narzędziu Data Miner firmy Ava, które zbiera dane technograficzne, firmograficzne i dotyczące intencji, takie jak ogłoszenia o zatrudnieniu i wiadomości dotyczące finansowania

Zarządzaj dostarczalnością wiadomości e-mail, aby Twoje wiadomości nie trafiały do folderów spamowych, korzystając z monitorowania stanu skrzynki pocztowej w czasie rzeczywistym, dynamicznych limitów wysyłania i automatycznego rozgrzewania poczty e-mail

Uzyskaj dostęp do ponad 300 milionów kontaktów B2B w ponad 200 krajach dzięki wbudowanej bazie danych

Ograniczenia rzemieślnicze

Brak szczegółowości raportów, ponieważ śledzenie czasu odpowiedzi obejmuje rezygnacje z subskrypcji, co zniekształca wyniki

Wiadomości wydają się ogólnikowe, robotyczne i pozbawione personalizacji

Ceny rzemieślnicze

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje rzemieślników

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj model BANT (budżet, uprawnienia, potrzeby, terminy) jako przewodnik po rozmowie. Zamiast pytać „Kto podejmuje decyzje?”, spróbuj zapytać „Kto jeszcze zazwyczaj ma wpływ na tego typu zakupy?”. Dzięki temu pytanie zabrzmi naturalnie i pozwoli Ci uzyskać szerszy kontekst.

6. Regie. ai (najlepsze rozwiązanie do generowania sekwencji sprzedaży dostosowanych do profilu i intencji nabywców)

za pośrednictwem Regie.ai

RegieOne to platforma sprzedażowa oparta na AI, zaprojektowana dla zespołów sprzedażowych, które potrzebują spersonalizowanego kontaktu z klientami na dużą skalę. Tutaj przedstawiciele handlowi i agenci AI współpracują nad wszystkim, od planowania, z kim się skontaktować, po umawianie spotkań w kalendarzu. Wykorzystuje inteligentną zawartość i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć skuteczność i wydajność sprzedaży na najwyższym poziomie lejka.

Platforma AI Content Engine i AI Messaging tworzy szablony i całe programy wychodzące, wykorzystując głos Twojej marki, informacje ICP i dane dotyczące wyników z przeszłości. Kadencje obejmują e-maili dostosowane do osobowości, wiadomości LinkedIn, skrypty rozmów telefonicznych i podpowiedzi poczty głosowej, wszystkie automatycznie dostosowane do branży, tytułu i sceny podróży kupującego.

Najlepsze funkcje Regie. ai

Uruchom autopilota, aby pozyskiwać potencjalnych klientów, wzbogacać dane kontaktowe i uruchamiać pełne sekwencje wychodzące

Skorzystaj z wbudowanego w platformę AI Dialer , aby obsługiwać duże ilości połączeń, wykonując do dziewięciu równoległych połączeń dla każdego profilu potencjalnego klienta

Pozwól agentom AI identyfikować odwiedzających, wzbogacać dane kontaktowe i rozpocząć pielęgnowanie relacji w oparciu o zachowania

Ograniczenia Regie. ai

Brak wystarczającej elastyczności w dostosowywaniu kampanii

Czasami narzędzie generuje zawartość zawierającą nieodpowiednie elementy (np. sugerujące zaproszenie na kawę, gdy nie ma to znaczenia)

Ceny Regie. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Regie. ai

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Regie.ai prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Jako kierownik ds. sprzedaży wewnętrznej, nauczanie przedstawicieli handlowych pisania zawsze wydawało mi się niemożliwe. […] Regie. ai wykorzystuje Twoje surowe pomysły i tworzy holistyczną kampanię sprzedażową, zoptymalizowaną dla zapracowanych menedżerów. Bardzo łatwo jest przemyśleć kontakt e-mailowy, w którym zaczynasz wątpić w siebie. Regie. ai usuwa tę przeszkodę! E-maili są czasami zbyt proste. Rzadko zdarza mi się korzystać z gotowych kampanii „prosto z pudełka”. Podobnie jak ChatGPT, najlepiej używać go jako generatora pomysłów/platformy startowej. Blok twórczy należy już jednak do przeszłości!

Jako kierownik ds. sprzedaży wewnętrznej, nauczanie przedstawicieli handlowych pisania zawsze wydawało mi się niemożliwe. […] Regie. ai wykorzystuje Twoje surowe pomysły i tworzy holistyczną kampanię sprzedażową, zoptymalizowaną dla zapracowanych menedżerów. Bardzo łatwo jest przemyśleć kontakt e-mailowy, w którym zaczynasz wątpić w siebie. Regie. ai usuwa tę przeszkodę! E-maili są czasami zbyt proste. Rzadko zdarza mi się korzystać z gotowych kampanii „prosto z pudełka”. Podobnie jak ChatGPT, najlepiej sprawdza się jako generator pomysłów/platforma startowa. Blok twórczy należy jednak już do przeszłości!

7. Claygent (najlepszy do automatyzacji badań i wzbogacania informacji sprzedażowych opartej na AI)

źródło: Claygent

Claygent to oparty na AI agent badawczy firmy Clay, który zastępuje żmudną pracę, która spowalnia proces sprzedaży. Integruje dane firmograficzne, technograficzne i dotyczące intencji z takich źródeł danych, jak LinkedIn, Crunchbase i CRM. Narzędzie AI Profiler identyfikuje cele o największej skłonności do zakupu i automatycznie generuje wieloetapowe sekwencje kontaktów.

Możesz zapytać Claygent o wszystko, od „Czy ta firma jest przyjazna dla pracowników zdalnych?” po „Która funkcja pojawiła się w ich ostatnim studium przypadku?”, a on znajdzie odpowiedzi. Jego inteligentny harmonogram tworzy projekty porządków obrad spotkań i podsumowuje wcześniejsze punkty kontaktowe, wyzwania dla kupujących oraz informacje o konkurencji.

Najlepsze funkcje Claygent

Znajdź osoby wymienione w studiach przypadków lub najnowszych blogach, aby sprawdzić, czy nadal są aktywne

Niestandardowy, określ, kiedy i w jaki sposób dane są wzbogacane za pomocą przetwarzania języka naturalnego dzięki AI Formula Generator

Automatycznie wybieraj najlepiej dopasowane źródło danych dla każdego wzbogacenia na podstawie regionu, branży lub wielkości firmy, korzystając z reguł warunkowych

Ograniczenia Claygent

Wprowadza limit 200 żądań na minutę, co ma wpływ na importowanie dużych list

Ocena kont jest aktualizowana co 30 minut, co opóźnia zmianę priorytetów w czasie rzeczywistym

Ceny Claygent

Free

Pakiet startowy: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Explorer: 349 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 800 USD/miesiąc na użytkownika

przedsiębiorstwa: *Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Claygent

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W 2005 roku Kyle MacDonald zaczął od jednego czerwonego spinacza i postanowił wymienić go na coś lepszego. Po serii 14 transakcji, od długopisu w zakresie ryby, przez skuter śnieżny, aż po role w filmie, w końcu udało mu się wymienić spinacz na dom w Kanadzie! To przykład tego, jak sprzedaż wymaga kreatywności, wytrwałości i budowania relacji.

8. Gong (najlepszy do analizy rozmów opartej na /AI i wykrywania ryzyka związanego z transakcjami)

za pośrednictwem Gong

Gong to platforma analizy przychodów, która wykorzystuje AI do rejestrowania, analizowania i kontekstualizowania lejka sprzedażowego, dostarczając dane oparte na analizie. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do generowania leadów, skupia się na tym, co dzieje się po rozmowach sprzedażowych. Jego Conversation AI transkrybuje i przyczepia etykiety momentom kluczowym dla transakcji, takich jak zastrzeżenia dotyczące cen, wzmianki o konkurencji i sygnały od decydentów.

Liderzy sprzedaży uwielbiają to narzędzie za to, że pozwala im dostrzegać skuteczne rozwiązania, szkolić przedstawicieli handlowych i wychwytywać zagrożone transakcje, zanim staną się nieaktualne. Dzięki funkcjom takim jak Meeting IQ przedstawiciele handlowi otrzymują szybki przegląd poprzednich rozmów, informacji o osobach uczestniczących w rozmowie i wskazówek dotyczących tego, co powiedzieć, dzięki czemu zawsze są o krok do przodu.

Najlepsze funkcje Gong

Symuluj prawdziwe rozmowy sprzedażowe za pomocą AI Trainer , wykorzystując oparte na AI odgrywanie ról w oparciu o rzeczywiste zachowania klientów, zastrzeżenia i persony

Zdobywaj kontrakty, korzystając z ponad 300 sygnałów konwersacyjnych i własnej metodologii, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i pewność procesu sprzedaży dzięki AI Deal Predictor

AI Theme Spotter Wykrywaj zmiany na rynku i odkrywaj nowe zastrzeżenia, wzmianki o konkurencji oraz cele sprzedażowe na podstawie danych dotyczących połączeń telefonicznych, korzystając z funkcji

Szybciej trenuj dzięki AI Call Reviewer i automatycznie identyfikuj wzorce rozmów, luki i momenty szkoleniowe

Limitacje Gong

W standardowych planach limituje przechowywanie surowych nagrań do 24 miesięcy

Nie oferuje pełnego wsparcia dla niestandardowych taksonomii tagowania połączeń poza wbudowaną biblioteką

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Gong mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Gong naprawdę pomógł naszemu zespołowi sprzedaży rozwinąć się, dzięki temu, że nasi AE są teraz na tej samej stronie i wciąż stają się lepszymi sprzedawcami. Czasami funkcja wyszukiwania wydaje się nie działać, a logowanie na początku jest trochę powolne. Poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Te dwie rzeczy to naprawdę drobiazgi.

Gong naprawdę pomógł naszemu zespołowi sprzedaży rozwinąć się, dzięki temu, że nasi AE są teraz na tej samej stronie i wciąż stają się lepszymi sprzedawcami. Czasami funkcja wyszukiwania wydaje się nie działać, a logowanie na początku jest trochę powolne. Poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Te dwie rzeczy to naprawdę drobiazgi.

9. Lavender AI (najlepszy do coachingu e-mailowego w czasie rzeczywistym i optymalizacji komunikatów sprzedażowych za pomocą AI)

za pośrednictwem Lavender AI

Lavender AI znajduje się bezpośrednio w Twojej skrzynce odbiorczej, analizując w czasie rzeczywistym projekty wiadomości e-mail i oceniając je pod kątem tonu, personalizacji, struktury i długości. Łączy psychologię behawioralną, najlepsze praktyki w zakresie pisania tekstów sprzedażowych oraz sugestie oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc przedstawicielom handlowym zwiększyć wskaźnik odpowiedzi i skrócić czas wysyłania wiadomości.

Najbardziej wyróżniającym się rozwiązaniem jest Ora, inteligentny agent sprzedaży AI firmy Lavender. Pomaga on w przygotowaniu pierwszego kontaktu, wprowadzając personalizację na podstawie danych klientów w czasie rzeczywistym i dostosowując ton wypowiedzi do psychologii odbiorcy.

Najlepsze funkcje Lavender AI

Oceniaj e-maili z dużą precyzją za pomocą Email Coach i natychmiast otrzymuj ocenę wskaźnika odpowiedzi oraz praktyczne wskazówki podczas pisania

Wprowadź personalizację na dużą skalę, korzystając z Asystenta personalizacji , który pobiera dane potencjalnych klientów, wzmianki w wiadomościach, cechy osobowości i sugerowane wprowadzenia

Lavender Anywhere i wykorzystaj jego możliwości coachingowe na dowolnej platformie e-mailowej Korzystaj z szablonów planów sprzedaży i wykorzystaj jego możliwości coachingowe na dowolnej platformie e-mailowej

Ograniczenia Lavender AI

Koncentruje się wyłącznie na kontaktach e-mailowych i nie oferuje wsparcia dla połączeń telefonicznych, spotkań ani wielokanałowych sekwencji

Zbyt sztywne zasady dotyczące tonu wypowiedzi czasami dyskredytują e-mail, który jest odpowiedni w danym kontekście

Ceny Lavender AI

Podstawowy: Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Indywidualny Pro: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Plan zespołowy: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Lavender AI

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: W latach 30. XX wieku studia filmowe odkryły, że potencjalni widzowie muszą zobaczyć reklamę filmu co najmniej siedem razy, zanim zdecydują się go obejrzeć. Ta obserwacja doprowadziła do powstania „zasady 7”, czyli zasady marketingowej sugerującej, że potencjalny klient musi spotkać się z przekazem marki co najmniej siedem razy, zanim podejmie działanie.

za pośrednictwem HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub to oparte na AI narzędzie CRM, które pomaga zespołom sprzedaży skupić się na odpowiednim wyczuciu czasu, kontekście i trafności, aby sfinalizować transakcje. Łączy ono w sobie funkcje poszukiwania potencjalnych klientów, angażowania ich i zarządzania procesem sprzedaży w jednej platformie.

Cechą wyróżniającą Sales Hub jest jego głęboka integracja z szerszym ekosystemem HubSpot CRM, dzięki czemu jest on szczególnie skuteczny dla liderów sprzedaży, którzy chcą uzyskać pełną widoczność lejka sprzedażowego. Inteligentne powiadomienia i śledzenie aktywności w czasie rzeczywistym pomagają również przedstawicielom handlowym nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami w odpowiednim momencie.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Ustalaj lepsze cele potencjalnych klientów dzięki Breeze Prospecting Agent , który umożliwia ocenę potencjalnych klientów i badania sprzedaży oparte na AI

Twórz spersonalizowane przepływy kontaktowania się z klientami za pomocą sekwencji i uruchamiaj dynamiczne, wieloetapowe cykle pracy e-mail i zadaniowe

Przyspiesz tempo realizacji potencjalnych transakcji dzięki AI Guided Selling , umożliwiając przedstawicielom handlowym działanie w oparciu o inteligentne kolejki zadań, codzienne podsumowania transakcji i priorytetowe listy rzeczy do zrobienia

Natychmiast przygotuj się do spotkań i realizuj działania następcze dzięki inteligentnemu harmonogramowi, który automatycznie rejestruje wyniki spotkań, generuje działania następcze i zapewnia pełny kalendarz

Limity HubSpot Sales Hub

Sekwencje e-maili nie mają tak rozbudowanej logiki rozgałęzień ani warunkowych cykli pracy, jak bardziej zaawansowane narzędzia

Prognoza jest podstawową funkcją, która jest mniej elastyczna w przypadku dużych organizacji sprzedających wiele produktów

Ceny HubSpot Sales Hub

Free

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 12 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot Sales Hub w praktyce?

Oto opinia z pierwszej ręki zaczerpnięta z recenzji G2:

Automatyzacja, organizacja, komunikacja, funkcjonalność, możliwości marketingowe i wiele innych funkcji okazały się niezwykle pomocne dla naszej organizacji! […] Zintegrowaliśmy się z PandaDoc i obie platformy działają płynnie razem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości HubSpot Sales. Wiemy, że opcje są dobre i po prostu potrzeba czasu, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do funkcjonalności, ale w tym pomógł nam zespół sprzedaży HubSpot.

Automatyzacja, organizacja, komunikacja, funkcjonalność, możliwości marketingowe i wiele innych funkcji okazały się niezwykle pomocne dla naszej organizacji! […] Zintegrowaliśmy się z PandaDoc i obie platformy działają płynnie razem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości HubSpot Sales. Wiemy, że opcje są dobre i po prostu potrzeba czasu, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do funkcjonalności, ale w tym pomógł nam zespół sprzedaży HubSpot.

11. Drift (najlepszy dla chatbotów AI, które kwalifikują potencjalnych klientów i umawiają spotkania w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Salesloft

Drift, obecnie część platformy Salesloft, pomaga zespołom sprzedaży obsługiwać ruch przychodzący na stronie internetowej poprzez przechwytywanie i kierowanie potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje konfigurowalne scenariusze rozmów i logikę kierowania, aby identyfikować sygnały zakupowe i angażować odwiedzających przez całą dobę.

Dla zespołów, które w dużym stopniu opierają się na strategiach przychodzących lub opartych na kontach, jest to jednocześnie narzędzie do marketingu e-mailowego oparte na sztucznej inteligencji, które gwarantuje, że żadna sygnał intencji nie zostanie pominięty. Platforma jest cenna dla przyspieszenia procesu pozyskiwania potencjalnych klientów i kwalifikowania ich, zanim jeszcze przedstawiciel handlowy podejmie pierwszy krok.

Najlepsze funkcje Drift

Zautomatyzuj pozyskiwanie potencjalnych klientów dzięki Drift Chat Agent , który natychmiast obsługuje rozmowy z potencjalnymi klientami

Kwalifikuj i kieruj potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym na podstawie danych firmograficznych, zachowań lub danych CRM, zapewniając, że osoby o wysokim poziomie zainteresowania trafią bezpośrednio do odpowiedniego sprzedawcy

Dostosuj wyniki czatu do celów dotyczących potencjalnych klientów, korzystając z analizy wydajności powiązanej bezpośrednio z modułami Deals i Forecast firmy Salesloft

Ograniczenia Drift

Jego skuteczność znacznie spada bez dużego ruchu przychodzącego

Płynne przekazywanie spraw w złożonych scenariuszach routingu może wymagać niestandardowej logiki lub obejść

Ceny Drift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,5/5 (ponad 4100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

12. Humantic AI (najlepszy do analizy osobowości kupujących i hiperpersonalizowanego zaangażowania w sprzedaż)

za pośrednictwem Humantic AI

Humantic AI pomaga przedstawicielom handlowym dostosować działania promocyjne, wykorzystując informacje o osobowości zamiast samych danych firmowych. Analizuje takie czynniki, jak aktywność w mediach społecznościowych i styl komunikacji, aby stworzyć profile, które pokazują, w jaki sposób każdy potencjalny klient preferuje kontakt.

Wykorzystując model osobowości „Dominacja, Wpływ, Stabilność i Sumienność” (DISC), dostarcza praktycznych wskazówek, takich jak jakie komunikaty należy unikać, jak budować zaufanie i w jaki sposób poszczególni interesariusze podejmują decyzje. Integruje również generatywną sztuczną inteligencję w sprzedaży. Wszystko to sprawia, że jest to pomocne narzędzie dla zespołów sprzedających do złożonych organizacji z wieloma decydentami, które muszą spersonalizować działania marketingowe na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Humantic AI

Podłącz się do kalendarza Google lub Outlook, aby uzyskać informacje o uczestnikach, w tym o indywidualnym stylu podejmowania decyzji i preferencjach komunikacyjnych poszczególnych osób

Skorzystaj z map komitetu zakupowego, aby wizualnie przedstawić wpływ, zgodność i dopasowanie osobowości wszystkich decydentów

Ulepsz strategie pozyskiwania klientów dzięki wzbogaceniu wielokanałowemu, które przenosi cechy nabywców do platform takich jak Outreach lub Salesloft

Limitacje Humantic AI

Profile osobowości mogą być opóźnione o kilka tygodni w stosunku do ostatnich zmian roli lub nowo opublikowanej zawartości

Poleganie na publicznie dostępnych sygnałach społecznościowych może spowodować, że profile będą bardziej ukierunkowane na potencjalnych klientów aktywnych w mediach społecznościowych

Ceny Humantic AI

Organizacja

Startup: 275 USD/miesiąc

Wzrost: 1050 USD/miesiąc

przedsiębiorstwa: *Niestandardowe ceny

Indywidualne

Pro: 40 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Ekspert: 50 USD/miesiąc

Właściciel: 75 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Humantic AI

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Humantic AI?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia na temat tego narzędzia:

Humantic AI jest nieocenionym narzędziem w moim podejściu do nawiązywania kontaktów i budowania spójnych zespołów projektowych. Jego zdolność do analizowania i przewidywania cech osobowości pozwoliła mi skutecznie dostosować strategie komunikacyjne, sprzyjając silniejszym połączeniom i współpracy. Zauważyłem jednak sporadyczne rozbieżności w ocenach osobowości dla niszowych ról, a opcje niestandardowe dostosowywania narzędzia do konkretnych potrzeb biznesowych są w limicie.

Humantic AI jest nieocenionym narzędziem w moim podejściu do nawiązywania kontaktów i budowania spójnych zespołów projektowych. Jego zdolność do analizowania i przewidywania cech osobowości pozwoliła mi skutecznie dostosować strategie komunikacyjne, sprzyjając silniejszym połączeniom i współpracy. Zauważyłem jednak sporadyczne rozbieżności w ocenach osobowości dla niszowych ról, a opcje niestandardowego dostosowywania narzędzia do konkretnych potrzeb biznesowych są w limit.

za pośrednictwem Seamless AI

Zaprojektowany dla liderów sprzedaży, którzy mają dość nieaktualnych list potencjalnych klientów i rozłączonych cykli pracy, Seamless. AI identyfikuje, weryfikuje i wzbogaca dane kontaktowe i firmowe w ciągu kilku sekund. Jako oprogramowanie CRM B2B działa jako wyszukiwarka oparta na AI, czerpiąca z ponad 1,3 miliarda kontaktów biznesowych i 121 milionów profili firmowych.

Jest to dobre rozwiązanie do tworzenia precyzyjnie ukierunkowanych list potencjalnych klientów, skracania czasu poświęcanego na ręczne wyszukiwanie informacji oraz automatyzacji początkowych etapów lejka sprzedażowego dzięki danym o wysokiej konwersji.

Najlepsze funkcje Seamless AI

Aktywuj funkcję Buyer Intent , aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy są już na rynku i gotowi do podjęcia współpracy

Wykorzystaj wzbogacanie danych, aby przekształcić każdy niekompletny kontakt w pełny profil zawierający e-mail, numery telefonów i informacje o firmie

Wykorzystaj badania AI, aby zebrać informacje na temat potencjalnych klientów, historii firmy, historii finansowania lub profilu nabywcy

Limit płynnej AI

Pobieranie danych w czasie rzeczywistym może powodować fałszywe wyniki pozytywne, zwłaszcza w przypadku zmian stanowiska lub ważności e-mail

Podczas importu zbiorczego do Salesforce lub HubSpot mogą wystąpić zduplikowane dane lub błędnie wpisane kontakty

Płynne ustalanie cen AI

Free

Niestandardowe ceny

Płynne oceny i recenzje AI

G2: 4,4/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Seamless AI w praktyce?

Warto zrobić notatkę o jednej recenzji G2:

Bardzo podoba mi się to, jak Seamless. AI ułatwia znalezienie dokładnych informacji kontaktowych i szczegółów dotyczących firmy. Działa bardzo szybko, a dane są zawsze aktualne, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy muszę śledzić osoby decyzyjne. Ponadto platforma jest dość intuicyjna, więc mogę od razu zacząć z niej korzystać i wykonywać zadania bez konieczności długiego szkolenia. […]

Bardzo podoba mi się to, jak Seamless. AI ułatwia znalezienie dokładnych informacji kontaktowych i szczegółów dotyczących firmy. Działa bardzo szybko, a dane są zawsze aktualne, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy muszę znaleźć osoby decyzyjne. Ponadto platforma jest dość intuicyjna, więc mogę od razu zacząć z niej korzystać i zrobione zadania bez konieczności długiego szkolenia. […]

🔍 Czy wiesz, że... Cold calling ma niski wskaźnik powodzenia. Tylko około 2,3% cold callów faktycznie kończy się powodującym sukces spotkaniem lub sprzedażą, co stanowi podpowiedź dla firm stosujących sprzedaż przychodzącą i opartą na powiązaniach.

Zautomatyzuj proces sprzedaży od początku do końca dzięki ClickUp

Bądźmy szczerzy: automatyzacja sprzedaży nie powinna wymagać kilkunastu niepowiązanych ze sobą narzędzi. Po zapoznaniu się z najlepszymi agentami AI do sprzedaży jedno jest oczywiste — prostota, szybkość i inteligentna automatyzacja wygrywają.

Dzięki ClickUp eliminujesz rozproszenie pracy i zyskujesz jedną platformę, na której agenci AI obsługują rutynowe przepływy pracy, takie jak aktualizacje potencjalnych klientów, przypisywanie potencjalnych klientów i śledzenie zadań ClickUp. ClickUp Brain w ciągu kilku sekund podsumowuje transakcje, automatycznie generuje odpowiedzi e-mail i wyświetla informacje z Twojego obszaru roboczego.

