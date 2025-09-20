10 programów do tworzenia baz danych rekrutacyjnych służących do organizowania i zarządzania kandydatami

W niektórych zespołach rekrutacja opiera się na pamięci.

Ten szybki telefon w zeszłym tygodniu. Notatka napisana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. CV, które ktoś przysięgał, że wysłał.

Szczegóły szybko się rozpraszają, a w tym wszystkim dobrzy kandydaci uciekają.

Oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych zostało stworzone, aby temu zaradzić. Umożliwia ono wyszukiwanie — nazwisk, rozmów, osi czasu — wszystko znajduje się w jednym miejscu, jest łatwe do znalezienia i łatwiejsze do wykorzystania.

Oto 10 solidnych opcji, które warto sprawdzić. 👀

10 programów do tworzenia baz danych rekrutacyjnych w skrócie

Nazwa narzędzia Przykład zastosowania Najlepsze dla Ceny* ClickUp Tworzy ujednolicony system rekrutacji z dostosowywalnymi cyklami pracy, etykietami i pulpitami nawigacyjnymi Zarządzanie wieloma rolami i rekruterami w jednym obszarze roboczym Free Forever Plan; dostępne plany płatne Workable Przewodnik dla rekruterów po ustrukturyzowanych procesach rekrutacyjnych z narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami i gotowymi Usprawnienie procesu rekrutacji przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa Płatne plany zaczynają się od 360 USD miesięcznie Greenhouse Wyposaża zespoły w ramy oceny i analizy różnorodności Ograniczanie stronniczości i poprawa spójności oceny kandydatów Niestandardowe ceny Zoho Recruit Łatwo dostosowuje się dzięki automatyzacji, konfigurowalnym polom i wielokanałowemu pozyskiwaniu kandydatów Dostosowywanie procesów niestandardowych bez dużych nakładów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 30 USD/użytkownik/miesiąc Recruit CRM Równoważy śledzenie talentów z markowymi przesłanymi zgłoszeniami klientów i portalami typu white label Agencje pośrednictwa pracy skupiające się na doświadczeniach klientów Płatne plany zaczynają się od 100 USD/użytkownik/miesiąc Manatal Dopasowuje role do kandydatów przy użyciu profili wzbogaconych o AI i inteligentnych rekomendacji Nowoczesne technologie rekrutacyjne w różnych lokalizacjach Płatne plany zaczynają się od 19 USD/użytkownik/miesiąc Fetcher Automatyzacja działań związanych z pozyskiwaniem kandydatów i sourcingiem za pomocą kampanii e-mail i analiz zaangażowania Proaktywni rekruterzy zwiększający zewnętrzne wysiłki Płatne plany zaczynają się od 499 USD miesięcznie SeekOut Wyszukuje trudnych do znalezienia kandydatów dzięki logice logicznej, danym badawczym i rozbudowanym profilom Wykorzystanie niszowych lub niedostatecznie reprezentowanych zasobów talentów Niestandardowe ceny JobAdder Uprość codzienne zadania dzięki szablonom, działaniom zbiorczym i płynnej synchronizacji urządzeń Rekruterzy optymalizujący codzienne cykle pracy i mobilność Niestandardowe ceny Gem Utrzymuj zaangażowanie pasywnych kandydatów dzięki długoterminowym kampaniom pielęgnacyjnym i analizom Rekrutacja oparta na powiązaniach i rozwój bazy talentów Płatne plany zaczynają się od 300 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania bazą danych kandydatów?

Odpowiednie oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych porządkuje dane kandydatów, automatyzuje żmudne zadania i pasuje do technologii rekrutacyjnych stosowanych przez Twój zespół. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie, skup się na następujących niezbędnych funkcjach:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Usprawnia Usprawnia planowanie kadrowe dzięki intuicyjnej konstrukcji, oszczędzając Twojemu zespołowi czasu potrzebnego na naukę obsługi programu

Zaawansowane funkcje wyszukiwania: Szybkie wyszukiwanie idealnych kandydatów dzięki precyzyjnym filtrom, słowom kluczowym i zapytaniom opartym na umiejętnościach

dopasowywanie oparte na /AI:* zwiększa precyzję poprzez dopasowanie profili kandydatów do wymagań stanowiska za pomocą inteligentnych algorytmów

Płynna integracja: synchronizacja z portalami z ofertami pracy, LinkedIn i platformami e-mailowymi w celu uproszczenia pozyskiwania kandydatów i komunikacji

Zautomatyzowane procesy: Przyspiesza proces rekrutacji, obsługując powtarzalne zadania, takie jak aktualizacja statusu i planowanie rozmów kwalifikacyjnych

Solidne narzędzia do raportowania: Dostarczają szczegółowe wskaźniki umożliwiające udoskonalenie strategii i skuteczne śledzenie wyników rekrutacji

Dostępność mobilna: umożliwia zarządzanie kandydatami i zadaniami z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu

Skalowalna architektura: Dostosowuje się do rosnących wymagań rekrutacyjnych bez utraty szybkości działania i funkcji

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych

Skuteczna rekrutacja wymaga czegoś więcej niż tylko miejsca do przechowywania CV. Potrzebujesz narzędzi rekrutacyjnych, które pomogą Ci wszystko uporządkować, śledzić postępy i podejmować szybkie decyzje.

Oto najlepsze opcje, które pomogą Ci dokładnie to zrobić. 👇

*clickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego śledzenia procesu rekrutacji i współpracy)

Gorączkowo przełączasz się między 17 zakładkami przeglądarki, próbując ustalić, którzy kandydaci na stanowisko projektanta interfejsu użytkownika przeszli do ostatniej rundy. Czy był to ten z imponującym portfolio, ale słabym połączeniem wideo, czy ten, o którym zachwycał się Twój główny programista w tym wątku e-mail, którego nie możesz znaleźć?

Jutro zbliża się spotkanie kierownictwa, a Ty masz tylko fragmentaryczne dane. 📊

Wprowadź ClickUp: swoje centrum dowodzenia rekrutacją.

Rozwiązanie ClickUp HR łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Skorzystaj z funkcji zadań ClickUp, aby podzielić każde role na możliwe do śledzenia i wykonalne kroki

Zacznij od stworzenia procesu rekrutacyjnego w zadaniu ClickUp. Potraktuj każdą rolę jako zadanie, np. „Menedżer ds. powodzenia klienta – wschodnie wybrzeże”, i utwórz podzadania dla każdego kroku rekrutacji.

Przypisuj rekruterów, ustalaj terminy, dołączaj CV lub portfolio jako załącznik i dodawaj komentarze dla kontekstu.

Następnie dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby przekształcić ten cykl pracy w prawdziwą bazę danych. Dodaj pola takie jak „Wymagane sponsorowanie wizy”, „Zbieżność stref czasowych” lub „Preferowany okres wypowiedzenia”. Gdy obsadzasz pięć ról jednocześnie i musisz wyświetlić wszystkich kandydatów otwartych na pracę kontraktową i dostępnych w ciągu dwóch tygodni, nie będziesz musiał szukać informacji.

Aby wszystko było jasne na pierwszy rzut oka, przełączaj się między widokami ClickUp. 👇🏼

Przeglądaj i porównuj informacje o kandydatach na dużą skalę, korzystając z widoku tabeli ClickUp

Widok tablicy ClickUp jest idealny, gdy chcesz przeciągać kandydatów między etapami: pozyskani, przesłuchani i zakwalifikowani. Natomiast widok tabeli ClickUp pomaga w porównywaniu takich elementów, jak oczekiwane wynagrodzenie, notatki rekrutera lub etap rekrutacji dla poszczególnych rol.

Kiedy nadchodzi czas na dokładniejsze analizy, ClickUp Docs przechowuje wszystkie dodatkowe informacje dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Utwórz dokument, aby zebrać pisemne oceny, notatki z rozmów kwalifikacyjnych lub podsumowania opinii, a następnie połącz go bezpośrednio z zadaniem.

Załóżmy, że kierownik ds. rekrutacji przekazuje szczegółowe informacje zwrotne po rundzie panelowej. Możesz scentralizować te informacje i przypiąć etykietę do rekruterów lub interesariuszy, aby ich włączyć, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Ponadto dostępne są narzędzia ClickUp automatyzacja i AI Autopilot Agents, które dyskretnie zajmują się tym, czym nie chcesz się zajmować.

Zrób więcej zrobione dzięki agentom AI ClickUp

Skonfiguruj reguły, takie jak: gdy zadanie przechodzi do etapu „Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna”, powiadom rekrutera i dodaj listę kontrolną kolejnych kroków. Lub gdy kandydat zostanie oznaczony jako „Odrzucony”, automatycznie przypisz zadanie wysłania wiadomości e-mail z informacją zwrotną i przenieś rolę z powrotem do statusu „Otwarte”. To są rzeczy, które zazwyczaj umykają, ale teraz już tak nie jest.

A jeśli nie chcesz tworzyć wszystkiego od podstaw, skorzystaj z szablonu planu działania rekrutacyjnego ClickUp. Zawiera on już etapy rekrutacji, szablony zadań i widoki dostosowane do potrzeb rekrutacji.

najlepsze funkcje ClickUp*

Kontroluj przekazywanie zadań na poszczególnych etapach rekrutacji: Skonfiguruj Skonfiguruj zależności zadań ClickUp , aby nikt nie omijał kolejki, np. blokując zatwierdzanie ofert do momentu przesłania wszystkich opinii z rozmów kwalifikacyjnych

szybkie oznaczanie i grupowanie kandydatów: *Użyj tagów ClickUp , aby uporządkować profile według umiejętności, rodzaju roli lub pilności. Tagi takie jak „frontend dev” lub „referral” pomagają szybciej znaleźć odpowiednich kandydatów

Zsynchronizuj swój system CRM, aby uzyskać kontekst kandydatów: Połącz swój system CRM z platformą za pomocą Połącz swój system CRM z platformą za pomocą ClickUp Integrations, aby pobrać wiadomości, historię interakcji i szczegóły dotyczące źródeł

Filtruj swoją bazę danych według istotnych kryteriów: Zastosuj filtry, aby zawęzić widok bazy danych. Wyświetlaj tylko „wolne role w Nowym Jorku” lub „kandydatów w ostatniej rundzie”, bez konieczności niekończącego się przewijania

śledź wskaźniki rekrutacyjne na pierwszy rzut oka: *Twórz pulpity ClickUp , aby monitorować postęp kandydatów, przepustowość rekruterów i role-specific osie czasu

Podsumuj profile kandydatów: Pozwól Pozwól ClickUp Brain zeskanować długie formularze aplikacyjne lub transkrypcje rozmów kwalifikacyjnych i wyodrębnić kluczowe informacje, takie jak doświadczenie, umiejętności i sygnały ostrzegawcze

Ograniczenia ClickUp

Obszerny zestaw funkcji może wymagać trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4440 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 napisał o ClickUp:

Jak każdy system zarządzania projektami, wymaga on pewnego planowania i konfiguracji (aby zapewnić, że cały zespół korzysta z niego w ten sam sposób), ale po zdefiniowaniu podstawowych potrzeb jest bardzo łatwy w użyciu i dostosowywaniu. Jedną z naszych ulubionych cech ClickUp jest właśnie możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Oferuje on funkcję pól niestandardowych, która pozwala tworzyć dowolne pola, które będą najlepiej pasować do potrzeb Twojego zespołu. Dodatkowo posiada pulpity nawigacyjne, które umożliwiają tworzenie raportów filtrowanych według tych pól niestandardowych. To naprawdę świetna funkcja!

Jak każdy system zarządzania projektami, wymaga on pewnego planowania i konfiguracji (aby zapewnić, że cały zespół korzysta z niego w ten sam sposób), ale po zdefiniowaniu podstawowych potrzeb jest bardzo łatwy w użyciu i dostosowywaniu. Jedną z naszych ulubionych cech ClickUp jest właśnie możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Oferuje on funkcję pól niestandardowych, która pozwala tworzyć dowolne pola, które będą najlepiej pasować do potrzeb Twojego zespołu. Dodatkowo posiada pulpity nawigacyjne, które umożliwiają tworzenie raportów filtrowanych według tych niestandardowych pól. To naprawdę świetna funkcja!

2. Workable (najlepsze dla zespołów wymagających zgodności z przepisami i raportowania)

za pośrednictwem Workable

Workable sprawia wrażenie, jakbyś miał w swoim zespole eksperta ds. rekrutacji i analityka danych dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przeprowadzi Cię przez proces rekrutacji, który jest zabezpieczony pod kątem zgodności z przepisami prawa, gromadząc wszystkie szczegóły dotyczące kandydatów, z postępem od momentu opublikowania ogłoszenia o pracę aż do ostatecznego zatrudnienia. Przepływ ten płynnie przechodzi do pulpitu raportowego, przejrzystego interfejsu, który wyświetla w czasie rzeczywistym wskaźniki rekrutacyjne i dane dotyczące wydajności zespołu, gotowe do wykorzystania.

System synchronizuje się z ponad 70 bezpłatnymi i płatnymi portalami z ofertami pracy, aby przyciągnąć talenty ze wszystkich zakątków świata, oraz z portalem poleceń pracowników, dzięki któremu Twój zespół może przedstawiać swoje najlepsze propozycje.

Najlepsze funkcje Workable

Twórz profesjonalnie wyglądające strony kariery z logo Twojej firmy, które pasują do estetyki Twojej firmy

Śledź kandydatów dzięki konfigurowalnym procesom rekrutacyjnym, które dostosowują się do unikalnych cykli pracy różnych działów

Automatycznie generuj kompleksową dokumentację zgodności na potrzeby audytu, oszczędzając zespołowi prawników niezliczone godziny pracy nad przeglądem dokumentów

Płynnie planuj rozmowy kwalifikacyjne w różnych strefach czasowych dzięki inteligentnej synchronizacji kalendarza

Ograniczenia Workable

Użytkownicy napotkali trudności związane z integracją API i przesyłaniem CV

Nie integruje się z popularnymi usługami wirtualnych konferencji, takimi jak Zoom, co utrudnia planowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych

Workable nie posiada rozbudowanych funkcji CRM dla rekrutacji ani opcji niestandardowego dostosowywania

Ceny Workable

Standard: Od 360 USD/miesiąc

Premier: Od 599 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Workable

G2: 4,5/5 (ponad 445 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 490 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Workable w praktyce?

Oto, co napisano o Workable w recenzji G2:

Jak dotąd mój ulubiony system ATS. Bardzo intuicyjny, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas szkolenia i wdrażania. System zapewnia wysoką elastyczność, dzięki czemu można dostosować się do nieoczekiwanych sytuacji związanych z zatrudnieniem. Zespół obsługi klienta również był świetny. Odpowiadali szybko, udzielając przydatnych informacji.

Jak dotąd mój ulubiony system ATS. Bardzo intuicyjny, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas szkolenia i wdrażania. System zapewnia wysoką elastyczność, dzięki czemu można dostosować się do nieoczekiwanych sytuacji związanych z zatrudnieniem. Zespół obsługi klienta również był świetny. Odpowiadali szybko, udzielając przydatnych informacji.

3. Greenhouse (najlepsze rozwiązanie do skalowania zespołów za pomocą ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych)

za pośrednictwem Greenhouse

Chcesz wyeliminować stronniczość w procesie rekrutacji, jednocześnie powiększając swój zespół? Greenhouse jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. To oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych zmienia osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne w profesjonalistów w zakresie strukturalnej oceny, dzięki niestandardowym kartom oceny, które koncentrują się na umiejętnościach, a nie na przeczuciach. To naprawdę nowatorskie podejście

Zauważysz, że doświadczenia kandydatów również ulegają znacznej poprawie — komunikacja automatyczna zapewnia aplikantom dostęp do aktualnych informacji bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Zapomnij o niezręcznych przekazywaniach między zespołami — interfejs współpracy zapewnia wszystkim, od rekruterów po menedżerów ds. zatrudnienia, dostęp do tych samych informacji.

Najlepsze funkcje Greenhouse

Zaprojektuj karty oceny, które ujednolicą proces oceny kandydatów przez wszystkich rozmówców, ograniczając nieświadome uprzedzenia podczas rekrutacji

Wprowadź zestawy do przeprowadzania ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, które zapewnią, że każdy kandydat otrzyma spójne pytania dostosowane do konkretnych wymagań roli

Generuj kompleksowe raporty o różnorodności i integracji, które pomagają zidentyfikować przeszkody utrudniające dostęp kandydatom z grup niedostatecznie reprezentowanych

Śledź wyniki zespołu przeprowadzającego rozmowy kwalifikacyjne dzięki wskaźnikom pokazującym, którzy rozmówcy są dostawcami najbardziej szczegółowych i przydatnych informacji zwrotnych

Ograniczenia Greenhouse

Funkcja samodzielnego planowania nie ma żadnych zasad, co pozwala kandydatom rezerwować wszystkie dostępne terminy bez żadnych buforów

Funkcja wyszukiwania kandydatów w Greenhouse nie jest elastyczna, umożliwiając jedynie wyszukiwanie według nazwiska, a nie numeru telefonu lub e-mail

Ceny Greenhouse

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Greenhouse

G2: 4,4/5 (ponad 3260 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 730 recenzji)

Co o Greenhouse mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Greenhouse sprawia, że tworzenie i dostosowywanie cykli pracy rekrutacyjnych jest niezwykle łatwe. Mogę dostosować etapy, e-maili i zatwierdzenia tak, aby dokładnie odpowiadały naszemu procesowi rekrutacji. Obsługa platformy jest intuicyjna i widać, że została zaprojektowana z myślą o rekruterach i menedżerach ds. rekrutacji. Jest na tyle elastyczna, że sprawdza się zarówno w przypadku stanowisk wymagających zatrudnienia dużej liczby osób, jak i specjalistycznych poszukiwań, a narzędzia do raportowania pomagają nam dokładnie śledzić postęp.

Greenhouse sprawia, że tworzenie i dostosowywanie cykli pracy rekrutacyjnych jest niezwykle łatwe. Mogę dostosować etapy, e-maili i zatwierdzenia tak, aby dokładnie odpowiadały naszemu procesowi rekrutacji. Obsługa jest intuicyjna i widać, że platforma została zaprojektowana z myślą o rekruterach i menedżerach ds. rekrutacji. Jest na tyle elastyczna, że sprawdza się zarówno w przypadku stanowisk wymagających zatrudnienia dużej liczby osób, jak i wyszukiwania specjalistów, a narzędzia do raportowania pomagają nam dokładnie śledzić postępy.

🔍 Czy wiesz, że... Według serwisu LinkedIn firmy posiadające silne programy mobilności wewnętrznej odnotowują dwukrotnie wyższy wskaźnik utrzymania pracowników w ciągu dwóch lat. Baza danych rekrutacyjnych pomaga w śledzeniu umiejętności pracowników i wyszukiwaniu odpowiednich osób, gdy pojawia się wolna rola.

4. Zoho Recruit (najlepsze rozwiązanie dla zespołów dbających o budżet i potrzebujących niestandardowe dostosowanie do własnych potrzeb)

za pośrednictwem Zoho Recruit

Zoho Recruit oferuje imponującą funkcjonalność bez wysokich kosztów dla przedsiębiorstwa. Niestandardowa personalizacja stanowi formularz podstawę tego oprogramowania do zarządzania talentami, umożliwiając zespołom dostosowanie systemu do ich konkretnych potrzeb, zamiast dostosowywania się do sztywnych struktur.

Potrzebujesz pól na mało znane certyfikaty lub oceny specyficzne dla danej branży? Gotowe. Małe zespoły rekrutacyjne szczególnie doceniają to, że interfejs eliminuje zbędne kliknięcia i ekrany.

Oczywiście, bycie częścią ekosystemu Zoho oznacza płynną współpracę, jeśli już korzystasz z innych narzędzi tej firmy.

Najlepsze funkcje Zoho Recruit

Skonfiguruj złożone reguły automatyzacji, które są wyzwalaczami spersonalizowanych działań w oparciu o zachowanie kandydatów lub zmiany w ich profilach

Projektuj wielokanałowe kampanie e-mail, które przez dłuższy czas dostarczają odpowiednią zawartość do pasywnych baz talentów

Uzyskaj dostęp do kompleksowych pulpitów analitycznych, które wizualizują wskaźniki rekrutacyjne w różnych działach, lokalizacjach i kanałach rekrutacyjnych

Wykorzystaj wbudowany zestaw narzędzi zapewniających zgodność z RODO, aby zarządzać polityką przechowywania danych kandydatów i ich zgodą

Ograniczenia Zoho Recruit

Ogranicza wstępną ocenę do 20 pytań

Niektórzy użytkownicy zostawiali notatki o trudnościach z integracją oraz o braku zaawansowanych funkcji automatyzacji

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami rekrutacyjnymi

Ceny Zoho Recruit

Dla działów HR w przedsiębiorstwach

Free

Standard: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 60 USD/miesiąc za użytkownika

Dla agencji pośrednictwa pracy

Free

Standard: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Professional: 60 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 90 USD/miesiąc za użytkowanie

Oceny i recenzje Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (ponad 1770 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1015 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Recruit w praktyce?

Oto opinia recenzenta G2 na temat tego narzędzia:

Oferuje bogate funkcje, takie jak konfigurowalne automatyzacje w ramach cyklu pracy, konfiguracje analizowania CV, a prawie każde działanie można zapisać w szablonie, aby ułatwić zaangażowanie i powiadomienia. Ceny są również bardzo rozsądne i elastyczne w stosunku do tempa naszych rekrutacji. W przeszłości wdrażałem różne inne opcje ATS i jestem bardzo zadowolony, że wybraliśmy Zoho jako nasz kolejny system ATS. Wsparcie techniczne również jest bardzo dobre i otrzymuję ciągłe, proaktywne informacje od zespołu ds. rozwoju biznesowego.

Oferuje bogate funkcje, takie jak konfigurowalne automatyczne działania w ramach cyklu pracy, konfiguracje analizowania CV, a prawie każde działanie można zapisać w szablonie, aby ułatwić zaangażowanie i powiadomienia. Ceny są również bardzo rozsądne i elastyczne w stosunku do tempa naszych rekrutacji. W przeszłości wdrażałem różne inne opcje ATS i jestem bardzo zadowolony, że wybraliśmy Zoho jako nasz kolejny system ATS. Wsparcie techniczne również jest bardzo dobre i otrzymuję ciągłe, proaktywne informacje od zespołu ds. rozwoju biznesowego.

💡 Porada dla profesjonalistów: Za każdym razem, gdy tracisz dobrego kandydata z powodu terminu lub budżetu, oznacz go wyraźnie i napisz krótką notatkę wewnętrzną, dlaczego był on najlepszym wyborem. Gdy następnym razem pojawi się podobna role, będziesz już mieć gotowego kandydata.

5. Recruit CRM (najlepsze rozwiązanie dla agencji skupiających się na powiązaniach z klientami)

za pośrednictwem Recruit CRM

Recruit CRM opiera się na podwójnym podejściu, przywiązując równą wagę do pozyskiwania talentów i zaangażowania klientów. Sekwencje wiadomości e-mail zapewniają kandydatom i klientom bieżące informacje bez konieczności ręcznej interwencji.

Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” przyspiesza wdrażanie, szczególnie w przypadku zespołów przechodzących z arkuszy kalkulacyjnych. Dopasowywanie kandydatów oparte na AI sugeruje optymalnych kandydatów na wolne role, zmniejszając czas poświęcany przez rekruterów na przeszukiwanie baz danych.

Dodatkowo opcje white label pozwalają agencjom zachować spójność marki podczas udostępniania profili kandydatów klientom.

Najlepsze funkcje Recruit CRM

Twórz profile kandydatów i przesłane pakiety z logo Twojej agencji, które pokazują klientom profesjonalizm Twojej firmy

Zarządzaj ofertami pracy dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, które są dostosowane do unikalnego podejścia Twojej agencji do obsługi klienta

Twórz automatyzację sekwencji wiadomości e-mail, która jednocześnie pielęgnuje związki z kandydatami i klientami

Uzyskaj dostęp do analiz dotyczących pośrednictwa pracy, które wskazują, którzy rekruterzy, branże i typy klientów generują największe przychody

Ograniczenia Recruit CRM

Ograniczone funkcje na poziomie przedsiębiorstwa w porównaniu z większymi systemami śledzenia kandydatów (ATS)

Jego funkcje raportowania nie oferują niektórych zaawansowanych opcji niestandardowego dostosowywania

Synchronizacja kalendarza czasami doświadcza opóźnień u niektórych dostawców

Funkcja wyszukiwania działa najlepiej w przypadku uporządkowanych danych pracowników, a nie danych nieuporządkowanych

Ceny Recruit CRM

Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 150 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Recruit CRM

G2: 4,8/5 (ponad 85 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 435 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Recruit CRM?

Opinia użytkownika:

Świetna funkcjonalność w naprawdę rozsądnej cenie. Ponadto dostępna jest opcja miesięcznej umowy odnawialnej, co jest odświeżające, gdy wszyscy inni wydają się wymagać 12-miesięcznego commit. Odkąd korzystam z RecruitCRM, rozwój jest ogromny, a nowe funkcje pojawiają się nieustannie. Firma wyraźnie dąży do ciągłego doskonalenia, co jest niezbędne w erze AI. Obsługa klienta jest również znakomita, zapytania są bardzo sprawnie odpowiadane, a mój opiekun klienta zawsze chętnie odbiera telefon, gdy jest to potrzebne. Szybko staje się to kompleksowym rozwiązaniem, które zmniejsza potrzebę posiadania ogromnego zestawu technologii, obejmującym obecnie wielokanałowy zasięg, integrację wiadomości LinkedIn, połączenia telefoniczne, wzbogacanie danych itp.

Świetna funkcjonalność w naprawdę rozsądnej cenie. Ponadto dostępna jest opcja miesięcznej umowy odnawialnej, co jest odświeżające, gdy wszyscy inni wydają się wymagać 12-miesięcznego zobowiązania. Odkąd korzystam z RecruitCRM, rozwój jest ogromny, a nowe funkcje pojawiają się nieustannie. Firma wyraźnie dąży do ciągłego doskonalenia, co jest niezbędne w erze AI. Obsługa klienta jest również znakomita, zapytania są bardzo sprawnie odpowiadane, a mój opiekun klienta zawsze chętnie odbiera telefon, gdy jest to potrzebne. Szybko staje się to kompleksowym rozwiązaniem, które zmniejsza potrzebę posiadania ogromnego zestawu technologii, obejmującym obecnie wielokanałowy zasięg, integrację wiadomości LinkedIn, połączenia telefoniczne, wzbogacanie danych itp.

za pośrednictwem Manatal

Manatal wyróżnia się dzięki zaawansowanym funkcjom dopasowywania opartym na AI, które precyzyjnie łączą wykwalifikowanych kandydatów z odpowiednimi rolami. Oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych analizuje słowa kluczowe, informacje kontekstowe, umiejętności, związki, a nawet wzorce postępu kariery.

Dla organizacji działających globalnie to narzędzie AI do rekrutacji zapewnia obsługę wielu języków podczas pracy w różnych regionach. Wbudowane narzędzia do współpracy ułatwiają płynne przekazywanie zadań między członkami zespołu podczas całego procesu rekrutacji.

Najlepsze funkcje Manatal

Automatycznie wzbogacaj profile kandydatów o istotne informacje z mediów społecznościowych pobrane z publicznych profili zawodowych

Współpracuj z zespołami rekrutacyjnymi dzięki wbudowanym systemom komentowania, tagowania i powiadomień, które utrzymują tempo procesu

Wdrażaj różne procesy rekrutacyjne dla różnych pozycji lub działów, z unikalnymi scenami i wymaganiami

Twórz i wysyłaj listy z ofertami pracy, korzystając z dostosowywalnych szablonów HR , aby śledzić akceptacje i ułatwić proces wdrażania nowych

Ograniczenia Manatal

Opcje niestandardowego dostosowywania cykli pracy i procesów są limitowane

Działania zbiorcze nie posiadają niektórych funkcji zwiększających wydajność w przypadku procesów rekrutacyjnych o dużej skali

Pasek wyszukiwania nie pozwala użytkownikom na lokalizację zarchiwizowanych kandydatów bez uprzedniego przywrócenia ich do stanu niearchiwizowanego, co powoduje dodatkowe kroki w procesie

Ceny Manatal

Professional: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Plan niestandardowy: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Manatal

G2: 4,8/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 135 recenzji)

Co o Manatal mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzent Capterra pisze:

Ogólnie świetne funkcje. Dzięki temu wyszukiwanie kandydatów za pośrednictwem serwisu LinkedIn jest dziecinnie proste, a dzięki naszej wspólnej bazie kandydatów ja i moi koledzy możemy naprawdę wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas pracy z poprzednimi kandydatami. Bardzo łatwo jest przenosić kandydatów i utrzymywać porządek w danych.

Ogólnie świetne funkcje. Dzięki temu wyszukiwanie kandydatów za pośrednictwem serwisu LinkedIn jest dziecinnie proste, a dzięki naszej wspólnej bazie kandydatów ja i moi koledzy możemy naprawdę wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas pracy z poprzednimi kandydatami. Bardzo łatwo jest przenosić kandydatów i utrzymywać porządek w danych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Podziel informacje zwrotne na powtarzalne kategorie, takie jak „dopasowanie techniczne”, „dopasowanie kulturowe” i „styl komunikacji”. Z czasem dostrzeżesz wzorce preferencji zespołu i szybciej zamkniesz proces rekrutacji.

7. Fetcher (najlepsze rozwiązanie do proaktywnej automatyzacji rekrutacji)

za pośrednictwem Fetcher

Fetcher AI pomaga znaleźć kandydatów dzięki inteligentnej wyszukiwarce, która dostosowuje się do preferencji rekruterów. Możesz wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail do wielu osób jednocześnie, które brzmią naturalnie.

Rozszerzenie Chrome pozwala jednym kliknięciem dodawać obiecujących kandydatów z serwisu LinkedIn lub innych stron bezpośrednio do bazy danych Fetcher.

Ponadto zespoły mogą współpracować bez konieczności dwukrotnego kontaktowania się z tymi samymi osobami. Pulpit nawigacyjny pokazuje, w jaki sposób kandydaci faktycznie angażują się w działania rekrutacyjne, a nie tylko podstawowe dane liczbowe. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze w przypadku stanowisk technicznych i specjalistycznych, gdzie wykwalifikowani pracownicy zazwyczaj nie korzystają ze standardowych portali z ofertami pracy

Najlepsze funkcje Fetcher

Śledź wskaźniki zaangażowania, w tym wskaźniki otwarć, wskaźniki odpowiedzi i procenty konwersji na rozmowy kwalifikacyjne we wszystkich kampaniach

Udoskonal parametry wyszukiwania w oparciu o dane dotyczące wydajności, które pokazują, które profile kandydatów generują największe zaangażowanie

Uzyskaj dostęp do procesu rekrutacyjnego z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej do zarządzania kandydatami w podróży

Umów rozmowy kwalifikacyjne bezpośrednio dzięki dwukierunkowej integracji kalendarza, która pokazuje kandydatom dostępność w czasie rzeczywistym

Ograniczenia programu Fetcher

Skupiają się one głównie na rekrutacji zewnętrznej i mają mniej funkcji związanych z zarządzaniem aplikacjami przychodzącymi

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że AI stosowana w rekrutacji może wyszukiwać kandydatów, którzy nie spotykają w pełni określonych wymagań dotyczących umiejętności lub doświadczenia

W porównaniu z uznanymi platformami ATS, ekosystem integracji tego oprogramowania wciąż się rozwija

Ceny Fetcher

Wzrost: 499 USD/miesiąc

Amplify: 849 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fetcher

G2: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Fetcher mówią użytkownicy w praktyce?

Oto recenzja oprogramowania do zarządzania bazą danych kandydatów zamieszczona w serwisie G2:

Fetcher eliminuje problemy związane z pozyskiwaniem kandydatów. Ich zespół świetnie radzi sobie z wykorzystaniem informacji zwrotnych dotyczących wyszukiwań i dostosowywaniem ich do potrzeb. Dzięki Fetcher zatrudniliśmy wielu pracowników, a jako rekruterowi bardzo ułatwiło mi to życie! Ich system łatwo integruje się z przeglądarką Chrome i naszym systemem ATS!

Fetcher eliminuje problemy związane z pozyskiwaniem kandydatów. Ich zespół świetnie radzi sobie z wykorzystaniem informacji zwrotnych dotyczących wyszukiwań i dostosowywaniem wyników wyszukiwania do potrzeb. Dzięki Fetcher zatrudniliśmy wielu pracowników, a jako rekruterowi bardzo ułatwiło mi to życie! Ich system łatwo integruje się z przeglądarką Chrome i naszym systemem ATS!

8. SeekOut (najlepsze do odkrywania ukrytych talentów w niszowych polach)

za pośrednictwem SeekOut

SeekOut gromadzi informacje z różnych źródeł, takich jak profile publiczne, badania naukowe, patenty i niszowe strony internetowe, aby stworzyć szczegółowe profile kandydatów.

Jeśli zatrudniasz inżynierów lub pracowników na role techniczne, z pewnością docenisz możliwość wyszukiwania konkretnych języków programowania, frameworków i rzeczywistych osiągnięć technicznych kandydatów.

W przeciwieństwie do baz danych zawierających nieaktualne informacje, SeekOut stale aktualizuje profile kandydatów, dzięki czemu zawsze pracujesz z aktualnymi informacjami, a nie przestarzałymi danymi. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Najlepsze funkcje SeekOut

Filtruj kandydatów za pomocą zaawansowanych operatorów logicznych wyszukiwania w połączeniu z przetwarzaniem języka naturalnego, aby uzyskać dokładniejsze wyniki

Analizuj odpowiednie pule talentów dzięki informacjom na temat różnorodności, które pomagają stworzyć bardziej reprezentatywne listy kandydatów

Eksportuj kompleksowe profile kandydatów, zakończone zweryfikowanymi osiągnięciami i danymi kontaktowymi

Wpisz opis stanowiska, a SeekOut wyszuka najbardziej odpowiednich kandydatów na podstawie umiejętności, doświadczenia i celów rekrutacyjnych

Ograniczenia SeekOut

Nakłada ograniczenie na liczbę kredytów kontaktowych, z których mogą korzystać użytkownicy, a kredyty te nie przechodzą na kolejne okresy

Użytkownicy dokonywali raportowania, że dostarczone numery telefonów i e-mail są często nieprawidłowe

Ceny SeekOut

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SeekOut

G2: 4,5/5 (ponad 755 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 185 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SeekOut?

Opinia użytkownika:

W Seekout najbardziej podoba mi się możliwość pozyskiwania różnorodnych kandydatów. W branży technologicznej stosunek kobiet do mężczyzn wynosi zazwyczaj 1:2, co utrudnia znalezienie różnorodnych talentów. Dzięki narzędziu takiemu jak Seekout można szybko znaleźć najlepszych, różnorodnych kandydatów! Bardzo podoba mi się również to, jak szczegółowe są funkcje wyszukiwania. Uważam, że jest ono lepsze od standardowego w branży serwisu LinkedIn.

W Seekout najbardziej podoba mi się możliwość pozyskiwania różnorodnych kandydatów. W branży technologicznej stosunek kobiet do mężczyzn w puli talentów wynosi zazwyczaj 1:2, co utrudnia znalezienie różnorodnych talentów. Dzięki narzędziu takiemu jak Seekout można szybko znaleźć najlepszych, różnorodnych kandydatów! Bardzo podoba mi się również to, jak szczegółowe są funkcje wyszukiwania. Uważam, że jest ono lepsze niż standard branżowy, jakim jest Linkedin.

🧠 Ciekawostka: W 1901 roku firma National Cash Register Company utworzyła pierwszy dedykowany zespół HR po poważnym strajku. Jakie były jego zadania? Rozpatrywanie skarg pracowników, poprawa morale i utrzymywanie pokoju. Zasadniczo była to pierwotna wersja „people ops”

9. JobAdder (najlepszy pod względem wydajności cyklu pracy rekrutacji)

za pośrednictwem JobAdder

JobAdder usprawnia proces rekrutacji dzięki przemyślanej konstrukcji interfejsu, który dostosowuje się do codziennego cyklu pracy rekruterów. Od razu zauważysz, że eliminuje on zbędne kliknięcia i ekrany, które marnują Twój czas.

Platforma pozwala zaoszczędzić wiele godzin dzięki praktycznym funkcjom, takim jak obsługa wielu kandydatów jednocześnie, dostęp do gotowych szablonów onboardingowych oraz ustawienie automatycznych działań następczych, które zapewniają płynność procesu bez konieczności ciągłego nadzorowania.

JobAdder jest na tyle wszechstronny, że pozwala obsługiwać złożone cykle pracy rekrutacyjnych, a jednocześnie na tyle intuicyjny, że nowi członkowie zespołu mogą szybko opanować jego obsługę. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Najlepsze funkcje JobAdder

Przeprowadzaj kandydatów przez kolejne etapy rekrutacji za pomocą jednego kliknięcia, które jest wyzwalaczem odpowiednich powiadomień i kolejnych kroków

Skorzystaj z kompleksowej funkcji mobilnej, która zapewnia taką samą funkcję jak wersja na komputery stacjonarne

Zintegruj je z ponad 200 narzędziami innych firm, w tym portalami z ofertami pracy, dostawcami usług oceny i systemami wdrażania nowych pracowników

Twórz raporty dotyczące zarządzania wydajnością i efektywnością, które pozwalają zidentyfikować wąskie gardła i docenić osiągnięcia zespołu

Ograniczenia JobAdder

Opcje niestandardowego dostosowywania są mniej rozszerzone niż w przypadku niektórych konkurencyjnych rozwiązań klasy korporacyjnej z kreatorami stron kariery

Integracje platformy, zwłaszcza z LinkedIn i Google Workspace, zostały poddane raportowaniu jako zawodne lub nieaktualne

Szablony wiadomości e-mail nie zawierają niektórych zaawansowanych opcji formatu

Ceny JobAdder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje JobAdder

G2: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 155 recenzji)

Co mówią o JobAdder prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Korzystam z JobAdder od ponad sześciu lat – i jest ono coraz lepsze. Od samego początku byłem pod wrażeniem zarówno oprogramowania, jak i zespołu, który za nim stoi. Platforma stale ewoluuje dzięki znaczącym aktualizacjom, które naprawdę poprawiają funkcję i komfort użytkowania. Czas reakcji wsparcia technicznego jest znakomity – szybki, skuteczny i zawsze pomocny. Jako osoba prowadząca od lat działalność rekrutacyjną uważam, że JobAdder jest potężnym i skalowalnym rozwiązaniem, które nadaje się zarówno dla małych agencji, jak i większych przedsiębiorstw. Nie zawaham się go polecić. Światowej klasy produkt wspierany przez wyjątkowy zespół.

Korzystam z JobAdder od ponad sześciu lat – i jest ono coraz lepsze. Od samego początku byłem pod wrażeniem zarówno oprogramowania, jak i zespołu, który za nim stoi. Platforma stale ewoluuje dzięki znaczącym aktualizacjom, które naprawdę poprawiają funkcję i komfort użytkowania. Czas reakcji wsparcia technicznego jest znakomity – szybki, skuteczny i zawsze pomocny. Jako osoba prowadząca działalność rekrutacyjną od lat uważam, że JobAdder jest potężnym i skalowalnym rozwiązaniem, które nadaje się zarówno dla małych agencji, jak i większych przedsiębiorstw. Nie zawaham się go polecić. Światowej klasy produkt wspierany przez wyjątkowy zespół.

10. Gem (najlepsze do budowania powiązań z talentami)

za pośrednictwem Gem

Gem koncentruje się na często pomijanym aspekcie rekrutacji: utrzymywaniu powiązań z pasywnymi kandydatami przez dłuższy okres. Doskonale sprawdza się w tworzeniu spersonalizowanych kampanii rekrutacyjnych, które utrzymują zaangażowanie talentów do momentu pojawienia się odpowiedniej okazji.

Analizy marketingowe dotyczące rekrutacji zapewniają jasną widoczność w tym, które komunikaty i podejścia generują najwyższą ocenę zaangażowania. Platforma tworzy ujednoliconą bazę danych kandydatów, która przechowuje wszystkie interakcje w czasie, tworząc pamięć instytucjonalną nawet pomimo rotacji rekruterów.

Najlepsze funkcje Gem

Zbieraj dane kandydatów bezpośrednio z serwisu LinkedIn i innych platform dzięki rozszerzeniu przeglądarki, które zachowuje wszystkie istotne dane

Koordynuj działania zespołu z widocznością we wszystkie punkty kontaktu z kandydatami, zapobiegając powielaniu działań lub utracie komunikacji

Uzyskaj dostęp do analiz potencjalnych kandydatów, które pokazują wskaźniki konwersji na każdej scenie rekrutacji w różnych grupach demograficznych

Ograniczenia Gem

Skupia się głównie na pozyskiwaniu i pielęgnowaniu kontaktów i nie oferuje szablonów ATS

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs Gem za przestarzały lub przeładowany

Wymaga integracji z systemem ATS w celu zapewnienia zakończonego zarządzania cyklem rekrutacyjnym

Ceny klejnotów

Startupy: 300 USD/miesiąc

Wzrost: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gem

G2: 4,8/5 (ponad 220 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Co o Gem mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2 na temat tego oprogramowania do tworzenia baz danych rekrutacyjnych:

Produkty Gem do pozyskiwania i analizy danych są bardzo przyjazne dla użytkownika – dzięki nim nowi pracownicy mogą rozpocząć pracę w ciągu jednego lub dwóch dni i nie musimy polegać na zewnętrznym zespole analitycznym, aby uzyskać ważne dane i wskaźniki. Firma Gem świetnie radzi sobie również z przyjmowaniem opinii i szybkim wprowadzaniem ulepszeń do swoich produktów!

Produkty Gem do pozyskiwania i analizy danych są bardzo przyjazne dla użytkownika – dzięki nim nowi pracownicy mogą rozpocząć pracę w ciągu jednego lub dwóch dni i nie musimy polegać na zewnętrznym zespole analitycznym, aby uzyskać ważne dane i wskaźniki. Firma Gem świetnie radzi sobie również z przyjmowaniem opinii i szybkim wprowadzaniem ulepszeń do swoich produktów!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: śledzenie powodów, dla których kandydaci akceptują lub odrzucają oferty. Czy poza wynagrodzeniem i tytułem decydują się oni na pracę w mniejszych firmach ze względu na większą autonomię? Czy wybierają na przykład role hybrydowe lub zdalne? Zapisz te szczegóły jako informacje, które można wyszukiwać w oprogramowaniu do zarządzania bazą danych rekrutacyjnych — pomoże to udoskonalić komunikaty dotyczące propozycji wartości dla pracowników (EVP) i zakres stanowisk.

kontroluj przepływ rekrutacji dzięki ClickUp*

Każde oprogramowanie do tworzenia baz danych rekrutacyjnych z tej listy rozwiązuje konkretny problem związany z zatrudnianiem pracowników.

Niektóre z nich koncentrują się na działaniach promocyjnych, inne wyróżniają się w zakresie zgodności z przepisami lub analizy potencjalnych kandydatów. Jeśli jednak Twoim celem jest zarządzanie całym procesem rekrutacji bez konieczności zmiany narzędzi lub utraty kontekstu, ClickUp jest najlepszym wyborem.

ClickUp łączy śledzenie kandydatów, przepływy pracy oparte na rolach, współpracę rekruterów i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym w jednym, konfigurowalnym obszarze roboczym.

Dzięki nim proces rekrutacji przebiega sprawnie i jest skalowalny, od oznaczania kandydatów po automatyzację działań następczych. Możesz tworzyć cykle pracy dostosowane do każdej roli, łączyć informacje zwrotne bezpośrednio w zadaniach i korzystać z filtrowanych widoków, aby skupić się tylko na tym, co jest obecnie ważne.

Często zadawane pytania

Z jakich baz danych korzystają rekruterzy?

Rekruterzy często korzystają z baz danych, takich jak systemy śledzenia kandydatów (ATS), portale z ofertami pracy (np. LinkedIn, Indeed, Monster) oraz wewnętrzne bazy talentów, aby przechowywać informacje o kandydatach i zarządzać nimi. Niektórzy korzystają również ze specjalistycznych baz danych rekrutacyjnych lub narzędzi CRM (zarządzania relacjami z klientami) dostosowanych do pozyskiwania talentów.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do rekrutacji?

Wybór najlepszego oprogramowania rekrutacyjnego zależy od zależności od potrzeb Twojej organizacji, ale popularne opcje to Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS i BambooHR. Platformy te oferują funkcje takie jak śledzenie kandydatów, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i komunikacja z kandydatami, które usprawniają proces rekrutacji.

Czy ATS to baza danych?

Tak, system śledzenia kandydatów (ATS) pełni również funkcję bazy danych rekrutacyjnych. Przechowuje on CV kandydatów, szczegóły aplikacji, historię komunikacji i inne istotne informacje, ułatwiając rekruterom wyszukiwanie, filtrowanie i zarządzanie kandydatami.

Czym jest ATS w porównaniu z CRM?

System ATS (Applicant Tracking System) służy do zarządzania aplikacjami o pracę i usprawniania procesu rekrutacji, koncentrując się na śledzeniu kandydatów na różnych etapach rekrutacji. System CRM (Customer Relationship Management) w rekrutacji, często nazywany CRM rekrutacyjnym, służy do budowania i pielęgnowania powiązań z potencjalnymi kandydatami, nawet jeśli nie ubiegają się oni aktywnie o pracę. Podczas gdy system ATS jest oparty na procesach, system CRM jest oparty na powiązaniach.