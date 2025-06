11 najlepszych alternatyw i konkurentów Planforge w 2025 roku

Masz projekty do poprowadzenia, portfolio do zarządzania i zespoły, które nie mają czasu na zmagania się z narzędziami, które spowalniają ich pracę.

Planforge może spełniać swoje zadanie, ale jeśli tu trafiłeś, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy istnieje coś, co lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

Ta lista alternatyw dla Planforge zawiera narzędzia, które są łatwiejsze w użyciu, lepiej dostosowane do planowania zwinnego oraz pomagają w śledzeniu portfolio i współpracy zespołowej.

Zacznijmy! 📝

Czym jest Planforge?

Planforge to oprogramowanie do zarządzania projektami i portfolio (PPM) dla firm realizujących złożone projekty. Pomaga zespołom planować, śledzić i zarządzać każdym etapem projektów.

Za pomocą wbudowanych narzędzi możesz mapować cele projektu, zarządzać zasobami, przydzielać budżety i śledzić postępy. Planforge obsługuje również hybrydowe zarządzanie projektami, ułatwiając przełączanie się między zwinnymi, tradycyjnymi lub niestandardowymi cyklami pracy.

Teams używa go do usprawnienia współpracy, ograniczenia pracy ręcznej i utrzymania spójności priorytetów projektu. Funkcje raportowania w czasie rzeczywistym i pulpit projektu pomagają decydentom uzyskać jasny obraz wydajności projektu bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Planforge?

Planforge jest odpowiednim narzędziem do zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa, ale nie każdy zespół pracuje w podobny sposób. Jego ustrukturyzowane podejście często zwiększa złożoność, podczas gdy zespoły preferują prostotę.

Oto dlaczego wielu użytkowników poszukuje alternatyw dla Planforge:

Sztywne ustawienia projektu: Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia należy wykonać wiele kroków konfiguracyjnych

Stroma krzywa uczenia się: Interfejs skupia się bardziej na funkcjonalności niż na przyjaznym dla użytkownika wyglądzie

Wyższe koszty subskrypcji: Ceny często wydają się wysokie dla mniejszych zespołów lub rozwijających się firm

Ograniczona elastyczność: Narzędzie sprawdza się najlepiej w przypadku tradycyjnego lub hybrydowego zarządzania projektami, ale ma trudności z zapewnieniem wsparcia zespołom stosującym metodę agile

Podstawowe funkcje współpracy: Zespoły poszukujące czatu w czasie rzeczywistym, komentarzy lub zintegrowanych tablic mogą czuć się ograniczone

Mniej opcji automatyzacji: Automatyzacja powtarzalnych zadań lub cykli pracy wymaga dodatkowych ustawień lub narzędzi innych firm

🔍 Czy wiesz, że... Rewolucja przemysłowa zapoczątkowała nowoczesne zarządzanie projektami! Ogromna infrastruktura, taka jak transkontynentalna linia kolejowa, wymagała lepszej organizacji — to zapoczątkowało rozwój formalnych metod planowania.

Alternatywy dla Planforge w skrócie

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do współpracy w zakresie zarządzania projektami, które możesz rozważyć. 👇

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Wbudowana sztuczna inteligencja, agenci AI i automatyzacja; niestandardowe pulpity; śledzenie czasu; ustalanie celów; współpraca zespołowa Duże zespoły zarządzające złożonymi portfolio dzięki AI i automatyzacji Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Monday. com Niestandardowe wizualne cykle pracy; pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym Małe zespoły potrzebujące dostosowywalnych tablic wizualnych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc Wrike Inteligentna hierarchia folderów; niestandardowe widoki; wykresy burndown Duże organizacje o specyficznych potrzebach poszczególnych działów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc Planview AdaptiveWork Planowanie obciążenia; zarządzanie zasobami; cykle pracy związane z zarządzaniem Przedsiębiorstwa pragnące dostosować projekty do celów biznesowych Niestandardowe ceny Smartsheet Logika warunkowa; zautomatyzowane cykle pracy; wykresy Gantta Osoby przechodzące z programu Excel na narzędzia do zarządzania projektami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc Workfront Zarządzanie zasobami; niestandardowe cykle pracy zatwierdzania Zespoły marketingowe zarządzające zatwierdzaniem zasobów Niestandardowe ceny Jira Zwinne śledzenie projektów i problemów; wykresy prędkości; raporty burndown Zespoły programistów korzystające z metodologii Scrum lub Kanban Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,60 USD/użytkownik/miesiąc Oracle Primavera Ocena ryzyka; śledzenie wartości uzyskanej; scenariusze "co jeśli"; histogramy zasobów Przedsiębiorstwa zarządzające projektami infrastrukturalnymi na dużą skalę Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 100 USD/użytkownik/miesiąc Microsoft Project Wyrównywanie zasobów; zależności zadań; raportowanie postępów Kierownicy projektów zaznajomieni z wykresami Gantta i zależnościami Brak planu bezpłatnego; Plany płatne zaczynają się od 10 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne) Trello Śledzenie projektów w stylu Kanban; automatyzacja oparta na wyzwalaczach Małe firmy potrzebujące lekkiego narzędzia do wizualnego zarządzania zadaniami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika/miesiąc Teamwork.com Współpraca z klientami; śledzenie czasu; szablony do ustalania celów Firmy usługowe zarządzające rozliczeniami i widocznością klientów Brak planu bezpłatnego; Plany płatne zaczynają się od 13,99 USD/użytkownika/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Planforge

Każdy zespół pracuje inaczej, co oznacza, że odpowiednie narzędzie również może wyglądać nieco inaczej. Oto kilka wyróżniających się alternatyw dla Planforge, które mogą lepiej pasować do Twojego cyklu pracy. 📝

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami i portfolio opartego na sztucznej inteligencji)

Koordynowanie wielu portfolio często oznacza poruszanie się po rozproszonych osiach czasu, niejasnych aktualizacjach postępów i wielu ręcznych raportach. A kiedy zarządzasz ważnymi projektami w różnych działach, potrzebujesz czegoś więcej niż statyczne pulpity nawigacyjne lub izolowane rejestry czasu.

Potrzebujesz systemu, który łączy wszystko, od realizacji projektu po cele strategiczne, w jasny i szybki sposób.

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp nadaje strukturę Twoim portfolio bez ograniczania elastyczności, a funkcje AI pomagają znaleźć odpowiedzi zamiast ich szukać.

Śledź czas trwania zadań za pomocą funkcji śledzenia czasu ClickUp

ClickUp Time Tracking pozwala każdemu członkowi zespołu rejestrować godziny bezpośrednio w swoich zadaniach lub korzystać z timera podczas pracy. Możesz wyświetlać szczegółowe zestawienia dla wszystkich portfolio i filtrować je według zespołu, projektu lub typu zadania. Pomaga to identyfikować i naprawiać opóźnienia, które mogą mieć wpływ na harmonogramy projektów.

Dostosowanie wszystkich do wyników jest równie proste. Dzięki śledzonym celom ClickUp możesz wyznaczyć mierzalne cele i połączyć je z pracą, która przyczynia się do ich realizacji. Nie ma potrzeby ręcznego aktualizowania statusów ani organizowania oddzielnych spotkań.

Śledź OKR i kamienie milowe za pomocą celów ClickUp

Widoczność ma również znaczenie podczas zarządzania wieloma inicjatywami.

Panele ClickUp pomagają tworzyć wizualne podsumowania postępów zadań, czasu pracy i obciążenia pracą. Możesz budować dostosowane pulpity do sprawdzania postępów kierownictwa, przeglądów zespołów lub planowania sprintów bez konieczności korzystania ze szablonów zarządzania portfolio projektów.

Załóżmy, że nadzorujesz pięć równoległych wdrożeń w różnych jednostkach biznesowych. Możesz skonfigurować pulpit, który pokazuje status każdego projektu, zaległe zadania i przepustowość zespołu w czasie rzeczywistym.

Ale nawet mając dostęp do analiz, nadal musisz szukać odpowiedzi. Co blokuje tę inicjatywę? Który zespół ma opóźnienia w realizacji zadań? Ile czasu poświęcono w tym miesiącu na kontrolę jakości w poszczególnych portfolio?

ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, eliminuje wszystkie te niedogodności. Przeszukuje cały obszar roboczy i połączone aplikacje, aby w ciągu kilku sekund udzielić precyzyjnych, konkretnych odpowiedzi.

Poproś ClickUp Brain o analizę danych z różnych portfolio na podstawie danych z obszaru roboczego w czasie rzeczywistym

Na przykład, jeśli dyrektor ds. technologii potrzebuje zestawienia czasu poświęconego na reagowanie na incydenty w portfolio bezpieczeństwa, nie musisz przeglądać pulpitów ani eksportować raportów dotyczących czasu. Poproś ClickUp Brain, a pobiera on te dane z zadań, etykiet i dzienników, dzięki czemu możesz wejść na spotkanie już przygotowany.

A jeśli chcesz zrozumieć, które projekty konsekwentnie nie są realizowane na czas, ClickUp Brain wykrywa trendy na podstawie osi czasu i historii zadań.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu zarządzania portfolio ClickUp, aby wyprzedzić ryzyko związane z dostawą

Szablon zarządzania portfolio ClickUp zapewnia uporządkowany sposób nadzorowania dużych portfolio bez konieczności szukania aktualizacji lub przeglądania niepowiązanych narzędzi.

Szablon zawiera specjalnie zaprojektowane widoki, takie jak "Lista główna portfolio" zapewniająca ogólny przegląd, "Standardowe procedury operacyjne projektu" do dokumentowania kroków realizacji oraz "Przewodnik dla początkujących" przyspieszający rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja powtarzalnych aktualizacji: Wyzwalaj zmiany statusu zadań, alerty dla interesariuszy i ponowne przypisania w miarę zmiany warunków w portfolio dzięki Wyzwalaj zmiany statusu zadań, alerty dla interesariuszy i ponowne przypisania w miarę zmiany warunków w portfolio dzięki automatyzacji ClickUp

Scentralizuj wiedzę o projekcie: Twórz standardowe procedury operacyjne, podręczniki i karty w Twórz standardowe procedury operacyjne, podręczniki i karty w dokumentach ClickUp i łącz je bezpośrednio z zadaniami

Połącz komunikację z pracą: udostępniaj aktualizacje, oznaczaj członków zespołu i natychmiast rozwiązuj problemy za pomocą udostępniaj aktualizacje, oznaczaj członków zespołu i natychmiast rozwiązuj problemy za pomocą czatu ClickUp , nie tracąc kontekstu

Synchronizuj aktualizacje między narzędziami: Zintegruj ClickUp ze Slackiem, GitHubem, Google Drive i innymi narzędziami innych firm, aby ograniczyć przełączanie się między aplikacjami i scentralizować dane portfolio

Ustandiaj przyjmowanie projektów: Skonfiguruj Skonfiguruj formularze ClickUp , które automatycznie tworzą i przypisują zadania na podstawie typu, pilności i działu

Ograniczenia ClickUp

Szczegółowe ustawienia uprawnień wymagają starannego skonfigurowania, aby uniknąć problemów z widocznością między projektami

Plan Free Forever ogranicza użytkowników do 100 interakcji z pulpitem nawigacyjnym

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 160 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co o ClickUp powiedział recenzent G2:

Podoba mi się możliwość dostosowania platformy — mogę przełączać się między widokiem listy, tablicy i Gantta w zależności od cyklu pracy. Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Konfiguracja przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegła zaskakująco sprawnie.

Podoba mi się możliwość dostosowania platformy — mogę przełączać się między widokiem listy, tablicy i Gantta w zależności od mojego cyklu pracy. Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Konfiguracja przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegła zaskakująco sprawnie.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj metody MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have), aby ustalić priorytety projektów w swoim portfolio w oparciu o wartość strategiczną i pilność. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.

2. Monday. com (najlepszy do wizualnego dostosowywania cyklu pracy)

za pośrednictwem Monday.com

Kolejnym na naszej liście alternatyw dla Planforge jest Monday. com, przydatne narzędzie do planowania projektów na wysokim poziomie. Jego kolorowe tablice wizualne zapewniają widok wszystkiego z lotu ptaka — od kampanii marketingowych po wprowadzanie produktów na rynek — i można je dostosować do cyklu pracy zespołu.

Chcesz zmienić priorytety? Po prostu przeciągnij i upuść. Chcesz zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach? Automatyzacja Ci w tym pomoże. Jest elastyczna i nie przytłacza, dlatego wiele zespołów ją preferuje.

Najlepsze funkcje Monday.com

Dostosuj widoki cyklu pracy, aby każdy zespół widział dane w sposób, który najbardziej mu odpowiada

Korzystaj z prostych reguł automatyzacji, aby automatycznie obsługiwać aktualizacje, alerty i integracje

Twórz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, które pokazują stan projektu i obciążenie pracą zespołu na wszystkich tablicach

Śledź czas poświęcony na zadania, aby dostrzec trendy w wydajności i poprawić przyszłe szacunki

Ograniczenia Monday.com

W obliczeniach kolumn formuł brakuje zaawansowanych funkcji dostępnych w narzędziach do arkuszy kalkulacyjnych

Struktura oparta na tablicach sprawia, że widoki Gantta są mniej intuicyjne

Ceny Monday.com

Free (ograniczone do dwóch użytkowników)

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 12 870 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5385 recenzji)

Kiedy Monday.com może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Potrzebujesz platformy z możliwością wizualnej personalizacji i łatwą obsługą metodą "przeciągnij i upuść"

Potrzebujesz szybkich ustawień i minimalnego wdrożenia dla mniejszych zespołów

Preferujesz lekką automatyzację w celu usprawnienia powtarzających się zadań

Cenisz sobie elastyczne widoki (Kanban, oś czasu, obciążenie pracą) dla wszystkich zespołów

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Oto, co o tym narzędziu napisał recenzent G2:

Automatyzacja i integracja Monday.com są niezwykle przydatne i prawdopodobnie są to funkcje, z których korzystamy najczęściej. Wdrożenie i integracja w całej firmie były dziecinnie proste. System wymaga trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić, ale kiedy już wszyscy się z nim zapoznają, nie mogą bez niego pracować i używają go codziennie.

Automatyzacja i integracja Monday.com są niezwykle przydatne i prawdopodobnie są to funkcje, z których korzystamy najczęściej. Wdrożenie i integracja w całej firmie było bardzo proste. System wymaga trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić, ale kiedy już wszyscy się z nim zapoznają, nie mogą bez niego pracować i używają go codziennie.

🤝 Przypomnienie: Nie każdy projekt wymaga takiego samego poziomu złożoności. W przypadku elastycznych lub szybko zmieniających się środowisk rozważ zastosowanie metodyki Agile lub Scrum zamiast tradycyjnej metodyki Waterfall.

3. Wrike (najlepsze rozwiązanie do skalowania operacji projektowych w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Wrike

Wrike zostało stworzone, aby rozwijać się wraz z Twoim zespołem, zwłaszcza gdy sprawy zaczynają się komplikować. W miarę narastania projektów łatwo stracić orientację, ale platforma pozwala utrzymać porządek dzięki inteligentnej hierarchii folderów i konfigurowalnym strukturom.

Różne działy mogą dostosować platformę do swoich potrzeb — marketerzy otrzymują wbudowane narzędzia do sprawdzania, a zespoły IT korzystają z formularzy zgłoszeń i cykli pracy zatwierdzania, aby zapewnić płynność działania. Jeśli chodzi o raportowanie, otrzymujesz informacje, które pomagają w szybszym podejmowaniu decyzji.

Najlepsze funkcje Wrike

Wykorzystaj strukturę folderów do organizowania projektów, programów i portfolio w przejrzystych hierarchiach

Dostosuj cykle pracy dzięki statusom specyficznym dla zespołów, aby uzyskać znormalizowane, ale elastyczne procesy

Wizualizuj obciążenie zespołu za pomocą wykresów burndown i widoków obciążenia pracą, aby zapobiegać wypaleniu i wcześnie równoważyć zadania

Ograniczenia Wrike

Edycja dokumentów wymaga pobierania plików i ograniczonej biblioteki szablonów dla wyspecjalizowanych branż

Konfiguracja pól niestandardowych staje się skomplikowana w środowiskach Enterprise

Ceny Wrike

Free

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3760 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2770 recenzji)

Kiedy Wrike może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Potrzebujesz skalowalnych narzędzi do projektów, które umożliwią współpracę między różnymi działami

Potrzebujesz wbudowanych narzędzi, które spełniają potrzeby wielu zespołów

Preferujesz przejrzystą hierarchię zadań bez pełnego zarządzania portfolio

Potrzebujesz wizualnego równoważenia obciążenia pracą, aby zapobiec wypaleniu zespołu

4. Planview AdaptiveWork (najlepsze rozwiązanie do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania portfolio)

za pośrednictwem Planview

Planview AdaptiveWork zajmuje się strategiczną stroną zarządzania projektami. W przeciwieństwie do narzędzi skupiających się głównie na wykonywaniu zadań, platforma ta kładzie nacisk na analizę portfolio i alokację zasobów w całej organizacji

Łączy wyniki projektów z celami biznesowymi poprzez solidną wizualizację danych i planowanie scenariuszy. Ponadto funkcja planowania obciążenia Planview pomaga zespołom kierowniczym zdecydować, które inicjatywy zasługują na priorytet.

Najlepsze funkcje Planview AdaptiveWork

Modeluj scenariusze zasobów, aby zobaczyć, jak zmiany wpływają na osie czasu i wyniki przed commitem

Połącz cele biznesowe z inicjatywami projektowymi za pomocą konfigurowalnych hierarchii, które pokazują zgodność między zespołami

Śledź prognozowane i rzeczywiste wskaźniki, takie jak budżet, wykorzystanie zasobów i osie czasu, aby utrzymać się na kursie

Dostosuj cykle pracy związane z zarządzaniem, aby wyzwalać zatwierdzenia na podstawie typu projektu, wielkości, ryzyka lub innych reguł specyficznych dla firmy

Ograniczenia Planview AdaptiveWork

Wdrożenie wymaga znacznej konfiguracji w celu dostosowania do procesów organizacyjnych

Ograniczone możliwości integracji z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub

Ceny Planview AdaptiveWork

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Planview AdaptiveWork

G2: 4,1/5 (ponad 525 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 170 recenzji)

Kiedy Planview AdaptiveWork może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Musisz dostosować projekty bezpośrednio do ogólnych celów biznesowych

Chcesz przeprowadzić planowanie scenariuszy dla zmian zasobów i osi czasu

Preferujesz dogłębne zarządzanie portfolio w różnych działach lub regionach

Potrzebujesz silnej widoczności wyników strategicznych dla kadry kierowniczej

Co mówią o Planview AdaptiveWork użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia recenzenta G2 na temat tego narzędzia:

Imponująca jest zdolność tego oprogramowania do obsługi alokacji czasu zasobów i zarządzania stawkami. Funkcja raportowania jest przydatna, a po pełnym zrozumieniu schematu danych można generować wartościowe raporty.

Imponująca jest zdolność tego oprogramowania do obsługi alokacji czasu zasobów i zarządzania stawkami. Funkcja raportowania jest przydatna, a po pełnym zrozumieniu schematu danych można generować wartościowe raporty.

5. Smartsheet (najlepszy dla użytkowników arkuszy kalkulacyjnych potrzebujących większej mocy)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet wypełnia lukę między tradycyjnymi arkuszami kalkulacyjnymi a nowoczesnymi wymaganiami w zakresie zarządzania projektami. Znany interfejs siatki zmniejsza opór podczas wdrażania, oferując jednocześnie bardziej zaawansowane funkcje niż Excel.

Logika warunkowa, zautomatyzowane cykle pracy i solidne uprawnienia przekształcają statyczne dokumenty w dynamiczne huby współpracy. Smartsheet szczególnie wyróżnia się w obsłudze ustrukturyzowanych procesów, w których dane muszą być bezpośrednio przekazywane do realizacji projektu.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Przekształcaj dane z arkuszy kalkulacyjnych w dynamiczne wykresy Gantta, kalendarze lub karty bez powielania pracy

Skonfiguruj automatyczne zatwierdzanie, które kieruje wnioski do odpowiednich osób na podstawie reguł lub danych wprowadzonych w formularzu

Twórz raporty zbiorcze, które pobierają aktualizacje z wielu arkuszy i wyświetlają je w czasie rzeczywistym na pulpitach dla kierownictwa

Zastosuj formatowanie warunkowe, aby oznaczyć ryzyka, opóźnienia lub kamienie milowe na podstawie zdefiniowanej logiki

Ograniczenia Smartsheet

Ograniczone opcje formatowania tekstu i obsługa urządzeń mobilnych nie dorównują funkcjonalności pulpitu

Aby tworzyć pulpity, musisz zakupić dodatkowe licencje

Ceny Smartsheet

Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 080 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3420 recenzji)

Kiedy Smartsheet może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Potrzebujesz interfejsu w stylu arkusza kalkulacyjnego, który jest znany użytkownikom

Chcesz zautomatyzować ustrukturyzowane procesy, takie jak zatwierdzanie i raportowanie

Wolisz tworzyć pulpity nawigacyjne i wykresy Gantta bez zbędnych komplikacji

Musisz szybko wdrożyć zespoły bez stromych krzywych uczenia się

🔍 Czy wiesz, że... Zarządzanie portfelem projektów (PPM) ma swoje korzenie w teorii inwestycji. W latach 50. XX wieku Harry Markowitz zastosował myślenie oparte na ryzyku i zysku do finansów, co później zainspirowało zarządzanie wieloma projektami w sposób zrównoważony, podobnie jak portfel.

6. Workfront (najlepszy do optymalizacji cyklu pracy w marketingu)

za pośrednictwem Workfront

Workfront pomaga uporządkować kreatywny chaos, zwłaszcza w zespołach marketingowych, gdzie zlecenia napływają ze wszystkich stron. Centralizuje procesy przyjmowania zleceń, ale nadal pozwala zespołom kreatywnym zachować elastyczność.

*wyróżniają się funkcje zarządzania zasobami, które pomagają menedżerom zrównoważyć obciążenie pracą zespołów o różnych umiejętnościach i dostępności. Ponadto Workfront ułatwia połączenie planowania z realizacją dzięki konfigurowalnym cyklom pracy zatwierdzania, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Najlepsze funkcje Workfront

Scentralizuj kreatywne zlecenia dzięki konfigurowalnym formularzom, które przechwytują istotne szczegóły, takie jak wytyczne dotyczące marki, informacje o odbiorcach i formaty dostawy

Śledź rozwój zasobów od koncepcji do zatwierdzenia, zachowując historię wersji i opinie w jednej lokalizacji

Unikaj wąskich gardeł produkcyjnych, planując zasoby w oparciu o wymagane umiejętności, dostępność i poziomy priorytetów

Generuj dowody dla komentarzy interesariuszy, zapewniając jasność co do tego, która wersja zawiera konkretne uwagi

Ograniczenia Workfront

System zarządzania dokumentami nie posiada intuicyjnych metod organizacji

Funkcje raportowania wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, aby można je było skutecznie dostosować

Ceny Workfront

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workfront

G2: 4,1/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1490 recenzji)

Kiedy Workfront może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Regularnie zarządzasz dużą liczbą kreatywnych lub marketingowych zleceń

Chcesz mieć zintegrowane narzędzia do sprawdzania i przeglądania zasobów w jednym miejscu?

Preferujesz planowanie zasobów skoncentrowane na umiejętnościach i dostępności

Potrzebujesz konfigurowalnych formularzy zgłoszeniowych, aby ujednolicić briefy projektowe

📮 ClickUp Insight: Pomimo różnorodności dostępnych narzędzi, 42% członków zespołów nadal polega na e-mailach, mimo że często powodują one izolację informacji. Około 41% preferuje komunikatory internetowe, ale zazwyczaj brakuje im struktury niezbędnej do wykonywania złożonych zadań. Tylko 17% łączy połączenia telefoniczne i narzędzia do zarządzania projektami, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. ClickUp łączy to wszystko w jednej przestrzeni — czat, komentarze, zadania, dokumenty i cele. Teams zyskują kontekst, przejrzystość i mniej luk komunikacyjnych bez konieczności przełączania się między platformami.

7. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się zwinnym tworzeniem oprogramowania)

za pośrednictwem Atlassian

Pierwotnie zaprojektowany do zarządzania projektami oprogramowania, Jira wspiera projekty w różnych branżach. Platforma doskonale sprawdza się w zwinnych frameworkach, takich jak Scrum i Kanban, ułatwiając planowanie sprintów i śledzenie zaległości.

To, co zespoły cenią najbardziej w Jira, to fakt, że dostosowuje się ona do sposobu pracy użytkowników, a nie na odwrót. Dzięki ogromnemu ekosystemowi integracji wypełnia lukę między działem rozwoju a resztą firmy, zapewniając wszystkim spójność i ciągły postęp.

Najlepsze funkcje Jira

Projektuj niestandardowe typy problemów z dostosowanymi polami i cyklami pracy, aby dopasować się do unikalnych potrzeb każdego zespołu w zakresie śledzenia

Ustaw automatyczne wyzwalacze, aby aktualizować problemy, powiadamiać interesariuszy lub zmieniać statusy na podstawie kamieni milowych w połączonych narzędziach

Twórz mapy drogowe pokazujące postępy funkcji w poszczególnych sprintach, zapewniając menedżerom produktu przejrzysty sposób udostępniania aktualizacji

Korzystaj z wykresów prędkości i raportów burndown, aby udoskonalać szacunki na podstawie rzeczywistych danych dotyczących wydajności w czasie

Ograniczenia Jira

Dokumentacja rozproszona po wielu witrynach Atlassian utrudnia samodzielną naukę

Raportowanie międzyprojektowe wymaga dodatkowej konfiguracji lub dodatków innych firm

Ceny Jira

Free

Standard: 8,60 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Kiedy Jira może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Potrzebujesz solidnego wsparcia dla zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban

Chcesz szczegółowego śledzenia problemów z dostosowywalnymi cyklami pracy

Preferujesz natywne narzędzia do raportowania, takie jak wykresy prędkości i raporty burndown

Potrzebujesz głębokiej integracji z narzędziami programistycznymi i procesami CI/CD

Co mówią o Jira prawdziwi użytkownicy?

Zobaczmy, co o korzystaniu z Jira ma do powiedzenia recenzent G2:

Najbardziej podoba mi się to, że wszystko można zobaczyć w jednym miejscu. Tworzenie zadań, śledzenie ich i ustalanie, kto jest za co odpowiedzialny, jest bardzo proste. Głównym problemem jest zbytnia złożoność. Na początku jest tak wiele funkcji, że można się w tym pogubić. Dużo czasu zajmuje samo zrozumienie, jak wszystko działa. Frustrująca może być również szybkość działania — czasami strony ładują się wieki...

Najbardziej podoba mi się to, że wszystko można zobaczyć w jednym miejscu. Tworzenie zadań, śledzenie ich i ustalanie, kto jest za co odpowiedzialny, jest bardzo proste. Głównym problemem jest to, że jest zbyt skomplikowany. Na początku jest tak wiele funkcji, że można się w tym pogubić. Dużo czasu zajmuje samo zrozumienie, jak wszystko działa. Frustrująca może być również szybkość działania — czasami strony ładują się wieki...

8. Oracle Primavera (najlepsze rozwiązanie do planowania złożonych projektów budowlanych)

za pośrednictwem Oracle

Oracle Primavera jest przeznaczony do złożonych projektów — pomyśl o tysiącach ruchomych części i zależnościach występujących jednocześnie. Najlepiej sprawdza się w analizie ryzyka, pomagając zespołom wykrywać potencjalne przeszkody, zanim staną się rzeczywistymi problemami.

Nie jest to najłatwiejsze w użyciu narzędzie, ale jego poziom szczegółowości jest doskonały, jeśli zarządzasz infrastrukturą na dużą skalę lub inicjatywami o wysokiej stawce. Jedną z jego mocnych stron jest pokazywanie postępów w stosunku do pierwotnego planu, dzięki czemu można wcześnie wykryć problemy i pewnie skorygować kurs.

Najlepsze funkcje Oracle Primavera

Modeluj scenariusze "co jeśli", aby przetestować plany projektów przed przypisaniem zasobów lub osi czasu

Śledź wskaźniki wartości uzyskanej, aby wychwycić wczesne oznaki problemów z budżetem lub harmonogramem

Wykorzystaj ocenę ryzyka, aby oszacować potencjalne opóźnienia na podstawie danych historycznych i prawdopodobieństwa

Generuj histogramy zasobów, aby zaznaczyć, kiedy określone umiejętności lub sprzęt mogą być nadmiernie obciążone, i odpowiednio dostosuj plan

Ograniczenia Oracle Primavera

Wersja w chmurze nie posiada niektórych funkcji dostępnych w aplikacji na pulpit

Ograniczone funkcje współpracy dla interesariuszy nieposiadających wiedzy technicznej

Ceny Oracle Primavera

Ceny zaczynają się od 100 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 180 recenzji)

Kiedy Oracle Primavera może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Zarządzasz dużymi projektami budowlanymi lub inżynieryjnymi o złożonych zależnościach

Potrzebujesz zaawansowanego modelowania ryzyka, analizy ścieżki krytycznej i zarządzania wartością uzyskaną

Potrzebujesz precyzyjnej kontroli nad porównaniami bazowymi i prognozowaniem projektów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zintegruj matrycę RACI na wczesnym etapie, aby jasno określić, kto jest odpowiedzialny, rozliczalny, konsultowany i informowany. Dzięki temu unikniesz późniejszego wzajemnego obwiniania się.

9. Microsoft Project (najlepszy dla tradycyjnych kierowników projektów)

za pośrednictwem Microsoft

Dzięki znanemu interfejsowi Microsoft Project ułatwia pracę od samego początku — jeśli korzystałeś już z innych narzędzi Microsoft, poczujesz się jak w domu. Jest niezawodny podczas obsługi złożonych harmonogramów, równoważenia obciążenia pracą i mapowania ścieżek krytycznych, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Dzięki najnowszym aktualizacjom chmury współpraca przebiega znacznie lepiej, bez utraty zaawansowanych funkcji, na których polegają długoletni użytkownicy. To doskonałe rozwiązanie dla zespołów korzystających już z ekosystemu Microsoft, które potrzebują bardziej niezawodnych narzędzi do zarządzania projektami niż te oferowane przez Planner.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Project

Zdefiniuj zależności między zadaniami, korzystając z typów relacji typu "zakończenie do rozpoczęcia", "rozpoczęcie do rozpoczęcia" i innych, opartych na rzeczywistych ograniczeniach projektu

Przydzielaj zasoby między projekty, uwzględniając procentową dostępność, wymagane umiejętności i koszty

Rejestruj migawki bazowe, aby śledzić zmiany w stosunku do pierwotnych planów w miarę postępu projektów

Korzystaj z wyrównywania zasobów, aby automatycznie dostosowywać harmonogramy i unikać konfliktów lub wąskich gardeł

Ograniczenia programu Microsoft Project

Możliwości współpracy pozostają w tyle w porównaniu z nowszymi alternatywami dla Microsoft Project, które koncentrują się na pracy zespołowej

Wersja internetowa nie posiada zaawansowanych funkcji dostępnych w aplikacji na pulpit, a jej możliwości raportowania wymagają Power BI do bardziej zaawansowanej analizy

Ceny Microsoft Project

Plan Plan 1: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Planner and Project Plan 3: 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Planner and Project Plan 5: 55 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4/5 (ponad 1615 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2020 recenzji)

Kiedy Microsoft Project może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Polegasz na szczegółowym harmonogramowaniu z uwzględnieniem zależności zadań i ścieżek krytycznych

Chcesz precyzyjnie zarządzać zasobami w wielu projektach

Wolisz pracować w ekosystemie Microsoft, aby uzyskać lepszą integrację

Potrzebujesz śledzenia bazowego, aby mierzyć wydajność projektu w czasie

Co mówią o Microsoft Project prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta Capterra na temat korzystania z programu Microsoft Project:

Jako użytkownik Microsoft Project uważam, że oprogramowanie to jest solidnym i kompleksowym narzędziem do zarządzania projektami…Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników ze względu na złożoność funkcji i interfejsu narzędzia. 2. Wysokie koszty licencji, zwłaszcza dla mniejszych zespołów lub użytkowników indywidualnych. 3. Ograniczone możliwości w chmurze w porównaniu z innymi rozwiązaniami do zarządzania projektami…

Jako użytkownik Microsoft Project uważam, że oprogramowanie to jest solidnym i kompleksowym narzędziem do zarządzania projektami…Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników ze względu na złożoność funkcji i interfejsu narzędzia. 2. Wysokie koszty licencji, zwłaszcza dla mniejszych zespołów lub użytkowników indywidualnych. 3. Ograniczone możliwości w chmurze w porównaniu z innymi rozwiązaniami do zarządzania projektami…

10. Trello (najlepsze rozwiązanie zapewniające prostotę wizualną i zaskakującą głębię)

za pośrednictwem Atlassian

Układ kart w Trello jest intuicyjny i sprawia, że wszystko jest proste. Większość zespołów może zacząć pracę bez szkolenia lub po krótkim szkoleniu. Jest na tyle elastyczny, że pozwala obsługiwać wszystkie rodzaje cykli pracy, od kalendarzy treści po plany działania dotyczące produktów, bez konieczności przebudowywania obecnego cyklu pracy.

Jedna z największych zalet? Możesz zacząć od podstaw, a następnie dodawać kolejne funkcje za pomocą Power-Ups w miarę wzrostu potrzeb. To świetne rozwiązanie dla zespołów, które chcą współpracować i być zorganizowane bez używania zbyt skomplikowanych systemów zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Trello

Wdrażaj metodologię Kanban za pomocą intuicyjnych kart typu "przeciągnij i upuść", które reprezentują elementy pracy przechodzące przez kolejne etapy procesu

Rozszerz funkcjonalność dzięki Power-ups do raportowania śledzenia czasu, widoków kalendarza lub funkcji automatyzacji

Twórz szablony tablic, aby ujednolicić procesy w różnych zespołach, zachowując jednocześnie elastyczność

Skorzystaj z automatyzacji *Butler, aby automatycznie przenosić karty, przypisywać członków zespołu lub dodawać etykiety na podstawie wyzwalaczy

Ograniczenia Trello

Brak wizualnej reprezentacji zależności między kartami

Zarządzanie zasobami na wielu tablicach jest trudnym zadaniem

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 670 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 435 recenzji)

Kiedy Trello może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Potrzebujesz lekkiego narzędzia, które jest łatwe w obsłudze dla każdego

Preferujesz wizualne tablice w stylu Kanban do zarządzania zadaniami i cyklami pracy

Chcesz stopniowo skalować funkcjonalność w miarę wzrostu potrzeb

🔍 Czy wiesz, że? W 1911 roku Frederick Taylor w swojej książce Principles of Scientific Management (Zasady naukowego zarządzania) położył podwaliny pod dzisiejsze metodyki projektowe oparte na wydajności.

11. Teamwork. com (Najlepszy dla firm świadczących usługi dla klientów)

za pośrednictwem Teamwork.com

Teamwork.com odpowiada na wyjątkowe wyzwania, przed którymi stają agencje i dostawcy usług podczas zarządzania projektami klientów. Kładzie nacisk na współpracę z klientem bez ujawniania wewnętrznych dyskusji lub szczegółów rozliczeń.

Jedną z wyróżniających cech jest śledzenie rentowności projektu poprzez powiązanie wpisów dotyczących czasu bezpośrednio z budżetem. Możesz dokładnie zobaczyć, jak czas spędzony na pracy wpływa na wynik finansowy. Ponadto narzędzie to doskonale nadaje się do rozróżnienia pracy rozliczanej od nierozliczanej, jednocześnie zapewniając kontrolę nad stanem projektu.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Monitoruj godziny rozliczeniowe w czasie rzeczywistym, aby nie przekroczyć budżetu i powiadamiać menedżerów kont o potencjalnych przekroczeniach

Twórz portale dla klientów, które umożliwiają udostępnianie aktualizacji projektów bez ujawniania wewnętrznych dyskusji lub poufnych danych

Projektuj listy zadań i szablony do ustalania celów, aby ujednolicić wyniki pracy oraz poprawić szacowany czas i koszty

Twórz dopracowane raporty pokazujące postępy, kamienie milowe i ryzyka dostosowane do potrzeb klienta w zakresie widoczności

Ograniczenia Teamwork.com

Współpraca nad dokumentami wymaga integracji z narzędziami zewnętrznymi

Zaawansowana automatyzacja cyklu pracy wymaga wyższych poziomów planowania

Ceny Teamwork.com

Dostawa: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Grow: 25,99 USD/miesiąc na użytkownika

Skala: 69,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork.com

G2: 4,4/5 (ponad 1160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 910 recenzji)

Kiedy Teamwork.com może być lepszym rozwiązaniem niż Planforge

Realizujesz projekty dla klientów i potrzebujesz wbudowanych narzędzi do śledzenia czasu i rozliczeń?

Chcesz udostępniać klientom informacje o postępach bez ujawniania wewnętrznych rozmów

Preferujesz wbudowane funkcje śledzenia rentowności projektów i alerty budżetowe

Potrzebujesz uporządkowanych szablonów i dopracowanych raportów dostosowanych do potrzeb klientów w zakresie widoczności

Co mówią o Teamwork.com prawdziwi użytkownicy?

Oto, co jeden z recenzentów G2 miał do powiedzenia na temat swoich doświadczeń:

Teamwork ma bardzo intuicyjny interfejs; nie musiałem zagłębiać się w morzu ustawień, aby rozpocząć pracę. Byłem w stanie tworzyć projekty, przypisywać zadania i wyznaczać terminy bez poczucia, że łamię tajny kod… Chociaż szybko przyzwyczaiłem się do podstaw, kiedy chciałem w pełni wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje, zdałem sobie sprawę, że istnieje krzywa uczenia się. Musiałem obejrzeć samouczki i przetestować, aż znalazłem najlepszy sposób korzystania z niego na moim sprzęcie.

Teamwork ma bardzo intuicyjny interfejs; nie musiałem zagłębiać się w morzu ustawień, aby rozpocząć pracę. Byłem w stanie tworzyć projekty, przypisywać zadania i wyznaczać terminy bez poczucia, że łamię tajny kod... Chociaż szybko przyzwyczaiłem się do podstaw, kiedy chciałem w pełni wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje, zdałem sobie sprawę, że istnieje krzywa uczenia się. Musiałem obejrzeć samouczki i przetestować program, aż znalazłem najlepszy sposób korzystania z niego na moim sprzęcie.

Twój następny ruch? Oczywiście ClickUp

Każdy projekt zasługuje na system, który wspiera sposób myślenia, planowania i realizacji zadań przez zespół. Narzędzia powinny upraszczać pracę, a nie ją komplikować, oraz pomagać zespołom w utrzymaniu koncentracji bez ciągłego przełączania się między zadaniami.

Teraz, gdy znasz już różne alternatywy dla Planforge, możesz dokonać świadomego wyboru. Oczywiście polecamy ClickUp, aplikację do pracy, która łączy wszystko w jednym miejscu.

Od planowania zasobów po śledzenie celów i postępów — ClickUp ułatwia szybsze reagowanie, lepszą obsługę klientów i osiąganie większej wydajności bez konieczności zmiany narzędzi.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅