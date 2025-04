13 najlepszych agentów AI do tworzenia zawartości w 2025 roku

Po przetestowaniu dziesiątek narzędzi AI do tworzenia zawartości, mogę powiedzieć, że nie wszystkie są takie same. Choć ich funkcje mogą się pokrywać, służą one różnym celom.

To prawda, że AI może zmienić zasady gry w procesie tworzenia zawartości. Odkryłem jednak, że prawdziwa magia tkwi w znalezieniu agenta AI, który uzupełni proces tworzenia zawartości. Odpowiedni agenci AI mogą przekształcić wolno poruszający się potok i sprawić, że wszystko zostanie zrobione szybciej.

Jednak przy stale rosnącej liście narzędzi AI, normalnym jest niezdecydowanie, które narzędzie wybrać. Tak więc, ja i reszta zespołu ClickUp połączyliśmy siły, aby wypróbować różnych agentów AI do tworzenia treści i stworzyliśmy listę 13 najlepszych.

Zanurzmy się!

60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsi agenci AI do tworzenia zawartości, których musisz wypróbować w tym roku: ClickUp: Najlepszy do zarządzania zawartością i zadaniami z wykorzystaniem AI Najlepszy do zarządzania zawartością i zadaniami z wykorzystaniem AI Jasper: Najlepszy do tworzenia zawartości związanej z marką AI: Najlepszy dla teamów GTM do tworzenia i optymalizacji spersonalizowanej zawartości Writer: Najlepszy do edycji i ulepszania zawartości Frase: Najlepszy do edycji zawartości, optymalizacji i generowania briefów ChatGPT: Najlepszy do generowania zawartości Free Surfer SEO: Najlepszy do optymalizacji zawartości Hypotenuse AI: Najlepszy do pisania opisów produktów zoptymalizowanych pod kątem SEO MarketMuse: Najlepszy do planowania zawartości ContentBot: Najlepszy do generowania długich formatów zawartości Peppertype AI: Najlepszy do generowania zawartości marketingowej Najlepszy do edycji wideo i podcastów Writesonic: Najlepszy do przezwyciężania bloków pisarskich i generowania zawartości przyjaznej dla SEO

Czym są agenty AI do tworzenia zawartości?

Agenci AI do tworzenia treści pomagają tworzyć i edytować zawartość w oparciu o twoje wymagania i pomagają w automatyzacji procesu zarządzania treścią. Są jak twoi cyfrowi współpracownicy zaprojektowani do obsługi określonych zadań związanych z zawartością.

Możesz wypróbować różne rodzaje agentów AI do tworzenia ustrukturyzowanej zawartości:

Agenty AI oparte na tekście: Pomagają w tworzeniu wpisów na blogi, kopii stron internetowych, stron docelowych, e-maili, biuletynów itp.

Wizualni agenci AI: Tacy agenci projektują infografiki, prezentacje, posty w mediach społecznościowych, obrazy 3D, wideo i inne materiały wizualne za pomocą podpowiedzi tekstowych

Agenci AI audio i mowy: Agenci AI mogą tworzyć skrypty podcastów i konwertować tekst pisany na realistyczne podkłady głosowe generowane przez AI

Przykład: ChatGPT może pomóc w tworzeniu konspektów postów na blogu i burzy mózgów, Consensus może zbierać i analizować informacje z artykułów akademickich, a Midjourney może generować artystyczne obrazy na potrzeby marketingu marki.

Razem możecie stworzyć system zarządzania pracą zespołową dla content marketingu, w którym agenci AI mogą przyspieszyć procesy i poprawić wydajność.

Czego należy szukać w agentach AI do tworzenia zawartości?

Chociaż funkcje, które wybierzesz, zależą od Twoich potrzeb biznesowych, oto kilka kluczowych funkcji, które są niezbędne w narzędziach AI do tworzenia zawartości.

Wbudowana kontrola jakości : Wybierz narzędzie, które zapewnia dokładną i wysokiej jakości zawartość. Narzędzie musi mieć podstawowe funkcje sprawdzania pisowni i gramatyki, sprawdzania faktów i wykrywania plagiatu

Zrozumienie kontekstu : Wybierz agentów AI, którzy rozumieją twoje podpowiedzi, nawet jeśli są one skomplikowane. Oprogramowanie powinno dostosowywać się do stylu treści, tonu i wytycznych marki, zapewniając spójność całej zawartości

Niestandardowe : Zdobądź narzędzia do tworzenia zawartości, które oferują kontrolę nad wynikami. Musisz być w stanie dostosować parametry, takie jak długość, ton, język i format oraz dopracować proces tworzenia zawartości

Możliwości integracji: Wybierz platformy, które łatwo integrują się z istniejącym stosem technologicznym. Na przykład integracja kalendarza i oprogramowania do zarządzania projektami z narzędziami do tworzenia treści usprawni cały proces zarządzania treścią

czy wiesz, że... 🧠 Czy wiesz, że...? 42% liderów marketingu i mediów używało narzędzi AI do pisania zawartości, 40% do generowania treści w mediach społecznościowych, a 34% do personalizacji i rekomendacji.

Najlepsi agenci AI do tworzenia treści

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zawartością i zadaniami z wykorzystaniem AI)

Wykorzystaj ClickUp Brain do stworzenia szybkiego i skutecznego e-maila z przypomnieniem

Przełączanie narzędzi od czasu do czasu sprawiało, że zarządzanie zawartością stawało się walką. Ale kiedy wypróbowałem ClickUp, znalazłem swój przełom w ideacji i tworzeniu zawartości opartej na AI.

ClickUp zrewolucjonizował sposób, w jaki radzę sobie z procesem tworzenia i zarządzania zawartością. Platforma płynnie łączy tworzenie treści za pomocą AI z solidnymi funkcjami zarządzania projektami, dzięki czemu jest to punkt kompleksowej obsługi dla całej zawartości. A co najlepsze? Mam wbudowanego agenta AI, który pomaga mi w każdym aspekcie pracy w ramach mojego obszaru roboczego ClickUp: ClickUp Brain!

Jak ClickUp Brain może mi pomóc? Zaczynamy!

Kiedy napotykam bloki kreatywne, korzystam z ClickUp Brain, aby w kilka sekund przygotować szczegółowe briefy zawartości ze słowami kluczowymi, grupą docelową i celami oraz uzyskać wgląd w obszary wymagające poprawy.

Generuj briefy na blogi, artykuły, posty w mediach społecznościowych, e-maile, podsumowania i nie tylko dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga mi również w:

Pisanie zawartości: Może przygotowywać podpisy do postów w mediach społecznościowych, pisać skrypty reklamowe i wymyślać teksty do mediów społecznościowych. Jeśli chcę wysłać e-mail do klienta, wystarczy, że dostarczę szczegółową podpowiedź

Automatyzacja planowania zawartości: ClickUp Brain może z łatwością tworzyć kalendarze zawartości i sugerować najlepsze czasy i formaty publikacji w oparciu o dane dotyczące zaangażowania w przeszłości

Zmiana przeznaczenia zawartości: Mogę również przekształcić długą zawartość w krótkie posty w mediach społecznościowych, biuletyny e-mail lub skrypty wideo, aby zmaksymalizować zasięg treści

Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjną zawartość za pomocą AI!👇

ClickUp Whiteboards to moje ulubione narzędzie do sesji burzy mózgów w zespole. Mogę dyskutować o pomysłach na zawartość na wirtualnych tablicach, konwertować pomysły na zadania i bezpośrednio osadzać te tablice wewnątrz czatu, aby udostępniać je zespołowi.

Współpraca i burza mózgów z ClickUp Whiteboards

Oto najbardziej soczysty fragment! ClickUp Brain pomaga mi również generować obrazy do postów na blogu lub kampanii w mediach społecznościowych, a nawet wizualizować pomysły. To jak pięć różnych narzędzi w jednym obszarze roboczym!

Burza mózgów i generowanie obrazów w ClickUp Tablica z ClickUp Brain

Gdy masz już gotową zawartość, możesz użyć ClickUp Docs do zarządzania briefami. Ponadto ClickUp Docs może przechowywać wytyczne dotyczące marki, plany zawartości, materiały badawcze i notatki ze spotkań. To świetna funkcja do dokumentowania wszystkich szczegółów związanych z zawartością.

Dokumentuj wytyczne dotyczące zawartości, badaj materiały i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Na tym nie koniec. ClickUp posiada również bibliotekę szablonów z szablonami kalendarza zawartości, szablonami planów itp. co znacznie ułatwia mi życie.

Na przykład szablon kalendarza treści ClickUp bardzo pomaga w planowaniu harmonogramów zawartości - kiedy jest to wymagane, w jaki sposób zawartość będzie publikowana, udostępniana itp. Podobnie jest z Szablonem Skalowania Produkcji Treści ClickUp, który pomaga mi usprawnić cały proces produkcji zawartości.

ClickUp najlepsze funkcje

Strukturalizuj, łącz i buduj na pomysłach sieć zawartości, którą chcesz stworzyć dzięki mapom myśli ClickUp

Zatwierdzaj briefy zawartości, zmieniaj statusy i wysyłaj przypomnienia o zadaniach za pomocą ClickUp Automatyzacja

Uzyskaj skonsolidowany widok swoich celów marketingowych, śledź zadania, przeprowadzaj analizę trendów zawartości i nie tylko dzięki niestandardowym pulpitom ClickUp

Automatyzacja, organizowanie, ustalanie priorytetów i śledzenie zadań związanych z zawartością dzięki ClickUp Tasks

Burza mózgów, dokumentowanie wytycznych dotyczących zawartości i nigdy nie przegap aktualizacji dzięki ClickUp Tablica, ClickUp Dokumenty i ClickUp Chat

Generuj szczegółowe briefy zawartości, blogi, materiały do mediów społecznościowych, opisy produktów, e-maile, podsumowania i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, ClickUp może początkowo przytłaczać. Przyzwyczajenie się do narzędzia wymaga czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Całkowicie uwielbiam sposób, w jaki wykorzystuje AI do przyspieszenia danych powstania zawartości. Pomaga szybciej zrobić to, co do zrobienia i dostosowuje cykl pracy do mojej konkretnej oferty. Została stworzona z myślą o optymalizacji wydajności dzięki dynamicznemu ustawieniu funkcji, które doskonale nadaje się do współpracy i pracy zespołowej z myślą o krótkiej dostawie. Dość przyjazna dla użytkownika, z integracjami zwiększającymi wydajność. Wszyscy klikają, więc dlaczego nie ja? Jego wdrożenie i nawigacja nie są na początku takie proste. Wkrótce jednak można się rozkręcić i zacząć korzystać z niesamowitej funkcji wsparcia użytkownika. Stał się moim najczęściej używanym narzędziem do zwiększania wydajności i współpracy.

Całkowicie uwielbiam sposób, w jaki wykorzystuje AI do przyspieszenia danych powstania zawartości. Pomaga szybciej zrobić to, co do zrobienia i dostosowuje cykl pracy do mojej konkretnej oferty. Została stworzona z myślą o optymalizacji wydajności dzięki dynamicznemu ustawieniu funkcji, które doskonale nadaje się do współpracy i pracy zespołowej z myślą o krótkiej dostawie. Dość przyjazna dla użytkownika, z integracjami zwiększającymi wydajność. Wszyscy klikają, więc dlaczego nie ja? Jego wdrożenie i nawigacja nie są na początku takie proste. Wkrótce jednak można się rozkręcić i zacząć korzystać z niesamowitej funkcji wsparcia użytkownika. Stał się moim najczęściej używanym narzędziem do zwiększania wydajności i współpracy.

2. Jasper (najlepszy do tworzenia zawartości związanej z marką)

via Jasper

Jasper jest świetny w utrzymywaniu spójności marki w całej zawartości. Jako content marketer możesz go używać do tworzenia treści zgodnych z marką dla odbiorców docelowych w różnych kanałach marketingowych.

Szczególnie podoba mi się funkcja IQ marki Jasper, która pozwala narzędziu uczyć się i powielać określony ton i styl. Automatycznie sprawdza zawartość - od kreacji kampanii i banerów na blogu po materiały wideo - pod kątem wytycznych dotyczących marki i sugeruje ulepszenia. Narzędzie oferuje również kilka gotowych do użycia szablonów dla postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, tematów wiadomości e-mail i opisów produktów.

Najlepsze funkcje Jasper

Dostosuj ustawienia marki, takie jak ton, głos, styl i wytyczne wizualne, aby upewnić się, że wyniki reprezentują Twoją markę

Personalizuj obrazy dla swojej zawartości za pomocą pakietu obrazów AI

Upewnij się, że wszystkie obrazy są spójne i zgodne z wytycznymi marki dzięki możliwości oznaczania naruszeń i zalecania zmian przez Jasper

Ograniczenia Jasper

Według niektórych użytkowników, brak wyczyszczenia historii czatu sprawia, że Jasper działa wolniej, co może być problemem, jeśli często odwołujesz się do starszych podpowiedzi

Jasper może czasami tworzyć ogólną i niedokładną zawartość

Cennik Jasper

Creator : 49 USD miesięcznie/licencja

Pro : 69 USD miesięcznie za licencję

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4. 7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper?

Jasper to niezawodne narzędzie, które pomaga nam tworzyć użyteczną zawartość stron internetowych klientów w ciągu kilku minut. Zawartość jest zazwyczaj dokładna i wymaga jedynie drobnych edycji i weryfikacji. Zawiera jednak zbyt wiele instrukcji i przytłaczający wygląd w porównaniu do konkurencji, takiej jak Writesonic. Staje się łatwy w użyciu i wydajny, gdy się go opanuje. Jasper jest również droższy niż podobne narzędzia, a aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej, należy wprowadzić dane metody płatności.

Jasper to niezawodne narzędzie, które pomaga nam tworzyć użyteczną zawartość stron internetowych klientów w ciągu kilku minut. Zawartość jest zazwyczaj dokładna i wymaga jedynie drobnych edycji i weryfikacji. Zawiera jednak zbyt wiele instrukcji i przytłaczający wygląd w porównaniu do konkurencji, takiej jak Writesonic. Staje się łatwy w użyciu i wydajny, gdy się go opanuje. Jasper jest również droższy niż podobne narzędzia, a aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej, należy wprowadzić dane metody płatności.

ciekawostka: Jasper został pierwotnie nazwany Jarvis, zainspirowany asystentem AI w filmach Iron Man. Celem było podkreślenie, że jest to potężne i inteligentne narzędzie.

3. Copy. ai (najlepszy dla teamów GTM do tworzenia i optymalizacji spersonalizowanej zawartości)

Zgodnie ze swoją nazwą, Copy. ai to narzędzie do copywritingu, które pomaga generować materiały marketingowe, kopie reklam i posty w mediach społecznościowych za pomocą narzędzi AI, takich jak generator zawartości i akapitów, przepisywanie zdań i przepisywanie akapitów.

Korzystając z Copy. ai, możesz zautomatyzować manualne zadania, aby zwiększyć wydajność sprzedaży, marketingu i powodzenia klientów. Ponadto możesz skonsolidować dane z różnych aspektów strategii GTM, połączyć je z cyklami pracy, umożliwić interakcję z danymi w czasie rzeczywistym i wykorzystać je do tworzenia atrakcyjnej zawartości.

Copy. ai najlepsze funkcje

Przechowuj dane, takie jak spostrzeżenia odbiorców, w ustrukturyzowanym formacie i analizuj je w celu uzyskania strategicznych i praktycznych spostrzeżeń za pomocą Tabeli

Automatyzacja rutynowych procesów dzięki konfigurowalnemu kreatorowi przepływu pracy i wyzwalaczowi cykli pracy na podstawie wydarzeń

Przechowuj wytyczne dotyczące marki, strategię zawartości, opisy produktów i inne informacje o firmie w centralnym repozytorium za pomocą Infobase

Kopiowanie. Limity AI

Nie można edytować danych wejściowych na czacie. Zapytanie musi zostać przepisane, jeśli chcesz je zmodyfikować

Czasami narzędzie wyciąga zawartość ze stron internetowych, w wyniku czego powstaje plagiat

Kopiowanie. ceny AI

Free

Starter : 49 USD/miesiąc

Zaawansowany : 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Copy. ai

G2: 4. 7/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy. ai?

Nasze ogólne doświadczenia z używaniem Copy. ai są ogólnie pozytywne. Pozytywów jest sporo, ponieważ jest wszechstronny i może pomóc nam stworzyć dowolny rodzaj zawartości. Jednak zawartość wygląda na sztywną i ustrukturyzowaną z typowymi podtytułami, co pozwala każdemu wiedzieć, że jest generowana przez AI na pierwszy rzut oka. Aby poprawić zawartość, należy edytować i sprawdzać gramatykę, interpunkcję i poprawność.

Nasze ogólne doświadczenia z używaniem Copy. ai są ogólnie pozytywne. Pozytywów jest sporo, ponieważ jest wszechstronny i może pomóc nam stworzyć dowolny rodzaj zawartości. Jednak zawartość wygląda na sztywną i ustrukturyzowaną z typowymi podtytułami, co pozwala każdemu wiedzieć, że jest generowana przez AI na pierwszy rzut oka. Aby poprawić zawartość, należy edytować i sprawdzać gramatykę, interpunkcję i poprawność.

4. Writer (najlepszy do edycji i ulepszania zawartości)

Writer potrafi znacznie więcej niż inne narzędzia AI do zrobienia zawartości. Możesz tworzyć aplikacje NLP (Natural Language Processing), sprawdzać zawartość pod kątem zgodności z przepisami prawnymi, regulacjami i zasadami marki, tworzyć zawartość, a nawet zmieniać przeznaczenie plików wideo i audio.

To, co najbardziej spodobało mi się w Writer, to fakt, że choć kilka "aplikacji" zostało połączonych w jedną, narzędzie jest całkiem zgrabne i proste. Możesz użyć Ask Writer, systemu pytań i odpowiedzi w stylu czatu, do generowania odpowiedzi i tworzenia opisów produktów, e-maili itp. Ponadto można uzyskać dostęp do interfejsu podobnego do Grammarly, w którym dostępny jest wykrywacz treści AI, narzędzie do sprawdzania plagiatu i sugestie dotyczące poprawy zawartości.

Najlepsze funkcje Writera

Generowanie zarysów tematów blogów, opisów stanowisk i produktów, często zadawanych pytań, e-maili wychodzących i komunikatów o błędach

Przesyłaj obrazy, zadawaj pytania i generuj zawartość za pomocą analizatora obrazów

Wygeneruj kluczowe wnioski, przesyłając nagranie lub transkrypcję za pomocą Recaps

Identyfikacja zawartości generowanej przez AI i człowieka za pomocą detektora zawartości AI

Limity dla pisarzy

Wygenerowana zawartość często zawiera kilka błędów, a język może być dość zrobotyzowany

Ceny dla twórców

Teams : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje pisarzy

G2: 4. 3/5 (80+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writer?

Przepływy tworzenia zawartości w Writer są lepsze niż interfejs "czatu" wielu narzędzi do generowania treści. Zostały one celowo opracowane przez pisarzy dla pisarzy. Po raz pierwszy zacząłem używać Writera, gdy byłem szefem działu zawartości w agencji kreatywnej. Używaliśmy go, aby utrzymać styl i przekaz naszych pracowników piszących dla naszych klientów. Writer wymaga jednak trochę czasu na szkolenie. I mam na myśli szkolenie mnie w zakresie najlepszego wykorzystania narzędzi. Przydałoby się trochę więcej wskazówek na początku.

Przepływy tworzenia zawartości w Writer są lepsze niż interfejs "czatu" wielu narzędzi do generowania treści. Zostały one celowo opracowane przez pisarzy dla pisarzy. Po raz pierwszy zacząłem używać Writera, gdy byłem szefem działu zawartości w agencji kreatywnej. Używaliśmy go, aby utrzymać styl i przekaz naszych pracowników piszących dla naszych klientów. Writer wymaga jednak trochę czasu na szkolenie. I mam na myśli szkolenie mnie w zakresie najlepszego wykorzystania narzędzi. Przydałoby się trochę więcej wskazówek na początku.

Czytaj więcej: Przewodnik po wykorzystaniu AI w content marketingu

5. Frase (najlepszy do edycji zawartości, optymalizacji i generowania briefów)

via Frase

Frase jest podobny do innych narzędzi na tej liście dzięki funkcjom pisania, edycji i optymalizacji AI. Pomaga w wyszukiwaniu, pisaniu postów na blogu zoptymalizowanych pod kątem SEO i udoskonalaniu ich za pomocą sugestii dotyczących edycji.

Najbardziej godna uwagi jest dla mnie funkcja badania SERP Frase. Pozwala ona analizować zawartość konkurencji w samym edytorze. Daje sugestie dotyczące zawartości, takie jak połączone linki, nagłówki, użycie słów kluczowych i obrazy, które można dodać, aby artykuł był bardziej godny Google.

Podobało mi się również to, jak narzędzie pomogło uporządkować moje zarysy zawartości. Oferowało również kilka ram generowania pomysłów i oceniało mój artykuł, aby wskazać, jak dobrze jest on zgodny z intencją wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Frase

Zbadaj najpopularniejsze strony, nagłówki konkurencji i kluczowe wskaźniki SERP, aby stworzyć zarys zawartości za pomocą generatora briefów treści

Przeprowadź analizę konkurencji, wykorzystaj wynik do pomiaru potencjału rankingowego zawartości i zoptymalizuj artykuły pod kątem wyszukiwarek internetowych

Stylizuj tekst, wstawiaj tabele, dodawaj obrazy, używaj szablonów do standaryzacji układów i otrzymuj natychmiastowe sugestie ulepszeń dzięki wbudowanemu edytorowi zawartości

Ograniczenia Frase

Czasami narzędzie może być powolne i nie reagować podczas wyszukiwania informacji do przygotowania artykułu

Rekomendacje dotyczące zawartości pochodzą zazwyczaj z najwyżej ocenianych stron, więc możesz nie uzyskać dogłębnych informacji

Ceny Frase

Free

Podstawowy : 45 USD/miesiąc

Teams: 115 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Frase

G2: 4. 8/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Frase?

Podoba mi się łatwość obsługi i fakt, że rozpoczęcie pracy nie zajmuje wielu godzin. Jako menedżer zawartości daję moim autorom połączone Frase, a oni po prostu używają wtyczki Chrome do optymalizacji swojej zawartości. Importowanie zawartości w celu optymalizacji do Frase również nie wymaga wysiłku. Czasami jednak wybiera losowe słowa kluczowe, które nie mają wiele do zrobienia z tematem. Utrudnia to osiągnięcie 100% optymalizacji. Można jednak usunąć te słowa kluczowe.

Podoba mi się łatwość obsługi i fakt, że rozpoczęcie pracy nie zajmuje wielu godzin. Jako menedżer zawartości daję moim autorom połączone Frase, a oni po prostu używają wtyczki Chrome do optymalizacji swojej zawartości. Importowanie zawartości w celu optymalizacji do Frase również nie wymaga wysiłku. Czasami jednak wybiera losowe słowa kluczowe, które nie mają wiele do zrobienia z tematem. Utrudnia to osiągnięcie 100% optymalizacji. Można jednak usunąć te słowa kluczowe.

6. ChatGPT (najlepszy do generowania zawartości Free)

via ChatGPT

Chociaż być może wypróbowałeś już ChatGPT, oto moje spojrzenie na to popularne narzędzie: Mogę myśleć o tym narzędziu jak o przyjacielu, który może pomóc ci w prawie wszystkim - pisaniu zawartości, kodu, tworzeniu obrazów, analizowaniu danych, planowaniu imprez, gotowaniu i tak dalej. Z czasem dostosowuje się do twojego sposobu myślenia i stylu, ułatwiając konwersację.

Uważam, że jego funkcja interakcji głosowej jest najbardziej niesamowita. Możesz prowadzić naturalny dialog z narzędziem podczas pracy wielozadaniowej. Jest łatwy w użyciu i radzi sobie z różnorodnymi zadaniami. Ma jednak trudności ze zrozumieniem złożonych podpowiedzi i czasami generuje nieaktualne i niedokładne informacje.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generowanie obrazów AI do projektów, prezentacji i kampanii za pomocą szybkich podpowiedzi

Wypowiadaj podpowiedzi zamiast pisać, aby odbyć sesję burzy mózgów z ChatGPT

Analizuj dane, twórz wykresy słupkowe i wykresy punktowe, przeprowadzaj analizę trendów i interpretuj zestawienia zysków i strat

Uprość kody, debuguj lub napisz funkcję za pomocą funkcji kodu

Ograniczenia ChatGPT

Czasami ChatGPT podaje błędne informacje i źle rozumie podpowiedzi

Narzędzie zmaga się ze specjalistycznymi zapytaniami. Może pomijać subtelne szczegóły i tworzyć ogólne dane wyjściowe

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : $200/miesiąc

Teams : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4. 7/5 (650+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

Uważam, że świetnie jest dostarczać pomysły na zawartość, ale nie może zapewnić kontekstu. Tylko ludzie są do tego zdolni. Mogę zaoszczędzić czas, gdy potrzebujesz naprawdę jasnego planu, ale znowu, jeśli nie jesteś zwięzłym komunikatorem, dostaniesz dokładnie to, o co prosisz. Wykształceni ludzie w swoim polu specjalizacji mogą zadawać pytania językiem wymaganym dla danego pola, a następnie dają ci wspaniałe pomysły.

Uważam, że świetnie jest dostarczać pomysły na zawartość, ale nie może zapewnić kontekstu. Tylko ludzie są do tego zdolni. Mogę zaoszczędzić czas, gdy potrzebujesz naprawdę jasnego planu, ale znowu, jeśli nie jesteś zwięzłym komunikatorem, dostaniesz dokładnie to, o co prosisz. Wykształceni ludzie w swoim polu specjalizacji mogą zadawać pytania językiem wymaganym dla danego pola, a następnie dają ci wspaniałe pomysły.

Przeczytaj więcej: Jak zbudować bazę danych zawartości (z szablonami)

7. Surfer SEO (najlepszy do optymalizacji zawartości)

via Surfer

Surfer to zdrowe narzędzie SEO, które pozwala tworzyć gotowe do pozycjonowania artykuły z automatyczną optymalizacją. Możesz użyć platformy, aby wstawić odpowiednie słowa kluczowe do zawartości i uzyskać wynik, który wskazuje jej potencjał do pozycjonowania.

Podoba mi się, że Surfer oferuje kilka funkcji związanych z zawartością w jednej platformie. Pozwala mi edytować zawartość z informacjami zwrotnymi na temat optymalizacji w czasie rzeczywistym, generować konspekty, humanizować zawartość AI i poprawiać czytelność treści. A co najlepsze? Posiada funkcję audytu zawartości, która pomaga śledzić skuteczność treści i domeny. Otrzymujesz codzienne aktualizacje kluczowych wskaźników, dzięki czemu możesz podjąć natychmiastowe działania w celu poprawy.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Tworzenie szczegółowych konspektów zawartości z unikalnymi nagłówkami dzięki wbudowanemu kreatorowi konspektów

Monitoruj zawartość i wydajność domeny dzięki codziennym aktualizacjom ruchu, rankingów itp. wraz z audytem zawartości

Humanizuj swoją zawartość AI, aby przejść przez narzędzia do wykrywania AI za pomocą humanizatora treści AI

Znajdź tematy zawartości i podtematy dla niszy, aby zidentyfikować luki w strategii treści za pomocą map tematycznych

Limity SEO dla surferów

Wielu użytkowników narzeka na wysokie ceny Surfera. Nawet plan startowy jest drogi zarówno dla redaktorów treści, jak i AI

Cennik Surfer SEO

Essential : $99/miesiąc

Skala : 219 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Surfer SEO?

Mam mieszane opinie na temat Surfera. Chociaż jest dobry do analizy SERP, włączania NLP do zawartości i planowania klastrów, nie jest przydatny do pisania na tematy z limitem konkurencji. AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie służy do zrobienia niczego dobrego dla zawartości. Krótko mówiąc, jest to dobre narzędzie SEO, ale nie można na nim polegać w przypadku wszystkich typów zawartości.

Mam mieszane opinie na temat Surfera. Chociaż jest dobry do analizy SERP, włączania NLP do zawartości i planowania klastrów, nie jest przydatny do pisania na tematy z limitem konkurencji. AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie służy do zrobienia niczego dobrego dla zawartości. Krótko mówiąc, jest to dobre narzędzie SEO, ale nie można na nim polegać w przypadku wszystkich typów zawartości.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. ClickUp AI zapewnia pomoc w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, obszarach roboczych i nie tylko - a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

8. Hypotenuse AI (najlepszy do pisania opisów produktów zoptymalizowanych pod kątem SEO)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI - pisarz eCommerce AI - jest świetny dla marek internetowych, marketerów i copywriterów. Może tworzyć opisy produktów i kategorii, obrazy, etykiety, reklamy na Facebooku i w Google, e-maile i podpisy na Instagramie.

Podoba mi się sposób, w jaki narzędzie tworzy zoptymalizowane opisy produktów i etykiety masowo w ciągu kilku sekund. Oferuje również HypoChat, chatbota do tworzenia, podsumowywania i przepisywania zawartości dla różnych platform. Co najlepsze? Hypotenuse jest super konfigurowalny. Możesz użyć głosu marki na zamówienie, aby wyszkolić AI zgodnie z wytycznymi i stylem marki.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Masowe czyszczenie, standaryzacja i wzbogacanie danych produktów w celu poprawy ich wykrywalności

Śledzenie wydajności wyszukiwania i optymalizacja list produktów pod kątem wyszukiwarek i platform handlowych

Automatyzacja etykietowania produktów dzięki wysokiej jakości i dokładnym etykietom

Limity AI w Hypotenuse

Kilku użytkowników uważa, że ceny subskrypcji są zbyt wysokie

Narzędzie daje bardzo niewiele opcji podczas tworzenia konspektów blogów. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na dany temat, generowanie zawartości może być trudne

Ceny Hypotenuse AI

Podstawowy : 150 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

E-commerce Pro : Niestandardowe ceny

E-commerce Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4. 7/5 (70+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI to najlepsze narzędzie dla twórców zawartości i copywriterów. Oszczędza niesamowitą ilość czasu, tworząc wysokiej jakości zawartość opartą na badaniach w czasie rzeczywistym. Hypochat jest naprawdę innowacyjną funkcją, ponieważ jest dostawcą doskonałej pomocy w różnych aspektach copywritingu. Jego pisanie blogów jest najlepsze w porównaniu do innych narzędzi AI, które wypróbowałem. Czasami jednak powtarza podobne zdania na tym samym blogu. Mimo że zawartość jest unikalna, powtórzenia czasami zakłócają przepływ bloga. Mam nadzieję, że ten aspekt zostanie poprawiony w przyszłych aktualizacjach.

Hypotenuse AI to najlepsze narzędzie dla twórców zawartości i copywriterów. Oszczędza niesamowitą ilość czasu, tworząc wysokiej jakości zawartość opartą na badaniach w czasie rzeczywistym. Hypochat jest naprawdę innowacyjną funkcją, ponieważ jest dostawcą doskonałej pomocy w różnych aspektach copywritingu. Jego pisanie blogów jest najlepsze w porównaniu do innych narzędzi AI, które wypróbowałem. Czasami jednak powtarza podobne zdania na tym samym blogu. Mimo że zawartość jest unikalna, powtórzenia czasami zakłócają przepływ bloga. Mam nadzieję, że ten aspekt zostanie poprawiony w przyszłych aktualizacjach.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

9. MarketMuse (najlepszy do planowania zawartości)

via MarketMuse

MarketMuse może usprawnić planowanie zawartości dzięki możliwości optymalizacji istniejącej zawartości na podstawie odpowiednich wyszukiwanych haseł, analizy konkurencji i stron o najwyższych rankingach. Możesz go użyć, aby uzyskać wgląd w wyszukiwania słów kluczowych, klastry tematyczne i nie tylko.

Używałem MarketMuse do generowania briefów treści i zmiany przeznaczenia istniejącej zawartości. Przyzwoicie poradził sobie z analizą konkurencji w celu zidentyfikowania luk w zawartości. Najbardziej podoba mi się jego moduł optymalizacji, który pomógł mi w uzyskaniu informacji, takich jak docelowa liczba słów, wzmianki tematyczne wymagane do uzyskania pozycji w rankingu dla określonego zapytania, wynik zawartości i sugestie, jak pokonać artykuł konkurencji.

Najlepsze funkcje MarketMuse

Generuj ustrukturyzowane plany zawartości i otrzymuj rekomendacje dotyczące strategii contentowej

Twórz briefy do artykułów, wiadomości, porównań, poradników, recenzji produktów itp.

Przeprowadzaj dogłębną analizę SEO konkurencji i wizualizuj luki w zawartości za pomocą map cieplnych

Limity MarketMuse

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest intuicyjny. Wyszukiwanie tematów i optymalizacja artykułów zajmuje dużo czasu

Ceny MarketMuse

Free

Optimize : $99/miesiąc

Research : 249 USD/miesiąc

Strategy: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MarketMuse

G2: 4. 6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MarketMuse?

Uwielbiam to, że otrzymuję bezpośredni wgląd w badania słów kluczowych, osobiste trudności, klastry tematyczne i wiele więcej. To świetne narzędzie do budowania naszej istniejącej strategii SEO w zakresie zawartości. Było dość łatwe do opanowania, a wdrożenie było niesamowite. Wdrożenie MM odmieniło nasze SEO. Nie ma wielu wskaźników raportowania / wglądu, ale powiedzieli, że jest to na radarze.

Uwielbiam to, że otrzymuję bezpośredni wgląd w badania słów kluczowych, osobiste trudności, klastry tematyczne i wiele więcej. To świetne narzędzie do budowania naszej istniejącej strategii SEO w zakresie zawartości. Było dość łatwe do opanowania, a wdrożenie było niesamowite. Wdrożenie MM odmieniło nasze SEO. Nie ma wielu wskaźników raportowania / wglądu, ale powiedzieli, że jest to na radarze.

10. ContentBot (najlepszy do generowania długiej zawartości)

via ContentBot

Jeśli chcesz skalować zawartość o długiej formie, ContentBot może być cenny dla Twojej strategii content marketingu. Możesz użyć tego narzędzia do szybkiego generowania wnikliwych, humanizowanych artykułów.

Podoba mi się, że narzędzie całkiem dobrze odpowiedziało na wszystkie moje pytania, a nawet wyjaśniło je w akapitach. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest "Discover", która pomaga zidentyfikować odpowiednie słowa kluczowe i tematy, które mogłeś przegapić. ContentBot posiada również rozszerzenie do Chrome, które umożliwia tworzenie zawartości w podróży. Ponadto wspiera ponad 110 języków, co może być pomocne, jeśli masz odbiorców na całym świecie.

Najlepsze funkcje ContentBot

Twórz blogi przyjazne dla wyszukiwarek dzięki inteligentnemu łączeniu i generowaniu obrazów przez AI

Skorzystaj z gotowych cykli pracy do tworzenia zawartości lub stwórz własny za pomocą wizualnego kreatora przepływów AI

Spraw, by zawartość AI była bardziej przyjazna dla człowieka dzięki funkcji Humanizer

Konwertuj pliki CSV na posty na blogu, opisy produktów i zawartość marketingową za pomocą agenta AI ContentBot

Ograniczenia ContentBot

Przyzwyczajenie się do narzędzia zajmuje trochę czasu ze względu na złożoność funkcji

Zawartość generowana przez AI może mieć czasami niską czytelność

ContentBot ceny

Prepaid : 0,5 USD za 1000 słów

Starter : $9/miesiąc

Premium : $29/miesiąc

Premium+: 49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ContentBot

G2: 4. 7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ContentBot?

Podoba mi się, że ContentBot. ai to zautomatyzowana platforma do tworzenia treści, która ułatwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości zawartości. Dzięki wielu funkcjom i niestandardowym opcjom, jest idealna, aby pomóc zapracowanym twórcom zawartości zmaksymalizować ich czas i uwolnić zasoby na bardziej kreatywne projekty. Jego automatyzacja może być jednak ograniczona. Czasami znalezienie odpowiedniej zawartości może zająć trochę czasu, a dostosowanie jej do konkretnych potrzeb może być trudne. Ponadto niektóre treści mogą nie zawsze być aktualne lub dokładne.

Podoba mi się, że ContentBot. ai to zautomatyzowana platforma do tworzenia treści, która ułatwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości zawartości. Dzięki wielu funkcjom i niestandardowym opcjom, jest idealna, aby pomóc zapracowanym twórcom zawartości zmaksymalizować ich czas i uwolnić zasoby na bardziej kreatywne projekty. Jego automatyzacja może być jednak ograniczona. Czasami znalezienie odpowiedniej zawartości może zająć trochę czasu, a dostosowanie jej do konkretnych potrzeb może być trudne. Ponadto niektóre treści mogą nie zawsze być aktualne lub dokładne.

Czytaj więcej: Przykłady wiecznie zielonej zawartości, które zwiększają długoterminowy ruch na stronie

11. Peppertype AI (najlepszy do generowania zawartości marketingowej)

via Peppertype

Wśród narzędzi AI do tworzenia treści, Peppertype specjalizuje się w skalowaniu produkcji zawartości. Możesz go użyć do wygenerowania dużej ilości angażującej zawartości dla kampanii marketingowych i platform mediów społecznościowych.

Używałem Peppertype do generowania różnych rodzajów zawartości, w tym kopii reklam, postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych i e-maili. Za każdym razem tworzył oryginalną zawartość, zachowując głos marki i wysoką czytelność. Ponadto ma wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, który pozwala natychmiast zweryfikować oryginalność zawartości.

Najlepsze funkcje Peppertype AI

Korzystaj z wbudowanych narzędzi SEO, aby zoptymalizować generowaną zawartość i poprawić rankingi wyszukiwarek

Uzyskaj oparte na AI sugestie dotyczące zawartości i kreatywne pomysły w czasie rzeczywistym przy minimalnym wkładzie użytkownika

Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby pracować nad blogami, postami marketingowymi w mediach społecznościowych i przeglądać zawartość jednocześnie z członkami zespołu

Limity Peppertype AI

Według kilku użytkowników obecny interfejs nie jest tak łatwy w użyciu jak poprzedni

Generowanej zawartości może brakować różnorodności, a wyniki mogą się powtarzać

Ceny Peppertype AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Peppertype AI

G2: 4. 6/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Peppertype AI?

Najlepszą rzeczą w Pepper Content jest to, że stworzyli zakończone narzędzie, które pomaga mi we wszystkich częściach tworzenia zawartości, w tym w blogowaniu, podpisach w mediach społecznościowych, kopiach reklam Google i wielu innych. Generator AI jest niesamowity. Podoba mi się kierunek, w którym zmierza ten produkt. Nie byłem jednak pod wrażeniem możliwości SEO zawartości Pepper. Kiedy korzystałem z narzędzia SEO, pokazywało mi słowa kluczowe, na które już pozycjonowałem, podczas gdy miałem nadzieję, że pokaże mi, na które słowa kluczowe powinienem celować!

Najlepszą rzeczą w Pepper Content jest to, że stworzyli zakończone narzędzie, które pomaga mi we wszystkich częściach tworzenia zawartości, w tym w blogowaniu, podpisach w mediach społecznościowych, kopiach reklam Google i wielu innych. Generator AI jest niesamowity. Podoba mi się kierunek, w którym zmierza ten produkt. Nie byłem jednak pod wrażeniem możliwości SEO zawartości Pepper. Kiedy korzystałem z narzędzia SEO, pokazywało mi słowa kluczowe, na które już pozycjonowałem, podczas gdy miałem nadzieję, że pokaże mi, na które słowa kluczowe powinienem celować!

Czytaj więcej: Co to jest zarządzanie kampaniami marketingowymi (z przykładami i szablonami)?

12. Descript (najlepszy do edycji wideo i podcastów)

via Descript

Spędzasz tygodnie na pisaniu scenariuszy wideo i edycji podcastów? Descript może być oszczędnością czasu.

To narzędzie do edycji audio-wideo zmienia zasady gry dzięki opartemu na tekście podejściu do edycji - modyfikujesz rzeczy w transkrypcji, tak jak w dokumencie Worda, i są one bezpośrednio modyfikowane w odpowiednim audio lub wideo.

Descript wyróżnia się transkrypcją audio na tekst i możliwością usuwania słów wypełniających. Ponadto otrzymujesz AI Underlord jako swojego pomocnika, który doskonale sprawdza się w poprawianiu jakości dźwięku i obrazu, generowaniu skryptów wideo, usuwaniu powtórek i tła, generowaniu klipów itp.

Opis najlepszych funkcji

Generuj audio z własnym klonem głosu lub głosem AI po prostu podpowiedź

Zdalne nagrywanie wysokiej jakości, wielościeżkowych sesji audio i wideo z wieloma uczestnikami za pomocą Descript Rooms

Konwertowanie długich formatów wideo i podcastów na klipy do postów w mediach społecznościowych

Nagrywaj ekrany i otrzymuj natychmiastowe transkrypcje nagrań

Ograniczenia opisu

Aplikacja może się zawiesić, jeśli przewijasz zbyt szybko

Czasami Descript błędnie mapuje słowa w materiałach wideo

Opis cen

Free

Hobbysta : 19 USD/miesiąc za osobę

Creator : 35 USD/miesiąc za osobę

Business : 50 USD/miesiąc za osobę

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje opisów

G2: 4. 6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (170+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript?

Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z Descript. Jestem pod wrażeniem możliwości zamiany mowy na tekst i edycji. Pozwala mi to tworzyć profesjonalne wideo demonstracyjne oprogramowania. Jednak przetwarzanie wideo zajmuje dużo czasu. Wymaga to wielu zasobów obliczeniowych i nieco niweluje oszczędność czasu związaną z nagrywaniem. U. I. zajmuje trochę czasu, aby dowiedzieć się, kiedy jesteś nowy w Descript.

Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z Descript. Jestem pod wrażeniem możliwości zamiany mowy na tekst i edycji. Pozwala mi to tworzyć profesjonalne wideo demonstracyjne oprogramowania. Jednak przetwarzanie wideo zajmuje dużo czasu. Wymaga to wielu zasobów obliczeniowych i nieco niweluje oszczędność czasu związaną z nagrywaniem. U. I. zajmuje trochę czasu, aby dowiedzieć się, kiedy jesteś nowy w Descript.

🧠 Czy wiesz? Oczekuje się, że rynek oprogramowania do edycji wideo wzrośnie do 5,13 mld $ do 2032 r., przy CAGR na poziomie 5,8%.

13. Writesonic (najlepszy do przezwyciężania bloków pisarskich i generowania zawartości przyjaznej dla SEO)

via Writesonic

Writesonic świetnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju zawartości - postów w mediach społecznościowych, podpisów, kopii reklam, e-maili i blogów. Możesz zoptymalizować zawartość za pomocą słów kluczowych, a nawet zautomatyzować wewnętrzne łączenie. Jest łatwy w użyciu i wymaga minimalnego wysiłku, aby wygenerować wysokiej jakości zawartość.

W Writesonic najbardziej podobało mi się to, że generuje kreatywne pomysły i sugeruje ulepszenia w celu udoskonalenia moich kopii. Tak więc, jeśli szukasz narzędzia wspomagającego kreatywność, które łączy w sobie SEO, Writesonic może być przydatny.

Najlepsze funkcje Writesonic

Automatyzacja wewnętrznego linkowania i optymalizacja artykułów pod kątem SEO

Korzystaj z szerokiego zakresu szablonów do pisania treści, aby tworzyć różne typy zawartości - od blogów technicznych po podpisy w mediach społecznościowych

Automatyczne generowanie obrazów dla blogów

Limity Writesonic

Mogą pojawić się błędy merytoryczne. Dlatego przed opublikowaniem artykułów należy je zweryfikować i edytować

Cennik Writesonic

Free : 25 jednorazowych kredytów

Indywidualny : 20 USD/miesiąc za 100 kredytów

Standard : 99 USD/miesiąc za 1000 kredytów

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4. 7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. /5 (ponad 2 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic?

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre, ale czasami frustrujące, gdy oprogramowanie się zawiesza, a ty regenerujesz tę samą zawartość i wykorzystujesz swój limit kredytów. To świetny produkt z wieloma dobrymi elementami SEO. Jednak ceny i plany są niezgrabne, z miesięcznym systemem opartym na kredytach opartym na sposobie korzystania z niego bez rolowania niewykorzystanych kredytów, więc musisz zaplanować swoją pracę wokół ich planów, a nie potrzeb biznesowych.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre, ale czasami frustrujące, gdy oprogramowanie się zawiesza, a ty regenerujesz tę samą zawartość i wykorzystujesz swój limit kredytów. To świetny produkt z wieloma dobrymi elementami SEO. Jednak ceny i plany są niezgrabne, z miesięcznym systemem opartym na kredytach opartym na sposobie korzystania z niego bez rolowania niewykorzystanych kredytów, więc musisz zaplanować swoją pracę wokół ich planów, a nie potrzeb biznesowych.

Wypróbuj ClickUp do tworzenia zawartości

Jeśli chodzi o wybór najlepszych agentów sztucznej inteligencji do automatyzacji wysiłków związanych z tworzeniem zawartości, kluczem do podjęcia najmądrzejszej decyzji jest określenie, gdzie najbardziej potrzebujesz pomocy.

Jeśli chcesz szybciej pisać opisy produktów, rozważ Hypotenuse AI. Jeśli chcesz zautomatyzować tworzenie zawartości wideo, Descript może być najlepszym wyborem. A jeśli potrzebujesz narzędzia, które generuje zawartość w wielu językach, usprawnia cykl pracy i upraszcza zarządzanie projektami, ClickUp jest tym, którego szukasz.

ClickUp łączy dane dotyczące powstania i zarządzania treścią pod jednym dachem. Oznacza to, że nie musisz żonglować 5-6 narzędziami do zrobienia swojej pracy. ClickUp może generować wysokiej jakości zawartość, usprawniać proces tworzenia treści, śledzić ich powstawanie itp.

Chcesz tworzyć zawartość z ClickUp? Zarejestruj się za darmo!