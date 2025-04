Najlepsze oprogramowanie kalendarza HR do efektywnego zarządzania pracownikami w 2025 roku

Co zaskakujące, 38% pracowników w Stanach Zjednoczonych nadal korzysta z kart perforowanych, papierowych kart czasu pracy lub przestarzałych kart czasu pracy zamiast nowoczesnego narzędzia do planowania. Te ręczne metody prowadzą do pomijania zmian, błędnych obliczeń płac i niespójnego śledzenia obecności, obniżając wydajność i koszty pracy.

Dzięki aplikacji do planowania pracowników możesz zautomatyzować przydzielanie zmian, śledzenie wniosków o urlop i otrzymywanie powiadomień o nieobecnościach pracowników w czasie rzeczywistym.

W tym przewodniku przedstawiamy 10 najlepszych aplikacji do planowania pracy pracowników, które usprawniają planowanie, śledzenie czasu wolnego i zarządzanie pracownikami.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto lista oprogramowania do tworzenia harmonogramów dla pracowników, które oferuje zaawansowane funkcje automatycznego planowania i możliwości zarządzania przepływem pracy, aby pomóc w zarządzaniu harmonogramami pracowników: ClickUp : Najlepsze do konfigurowalnych cykli pracy HR i szablonów harmonogramów : Najlepsze do konfigurowalnych cykli pracy HR i szablonów harmonogramów

Workday: Najlepszy do automatyzacji procesu planowania pracowników

Sage HR: Najlepsze do usprawniania wniosków o wolne i zatwierdzeń

Homebase: Najlepsze do usprawniania procesów śledzenia czasu pracy

Rippling: Najlepsze rozwiązanie do integracji harmonogramów pracowniczych ze zgodnością z przepisami

BambooHR: Najlepsze do optymalizacji procesów HR i zarządzania pracownikami

Factorial HR: Najlepsze do zarządzania zmianami w wielu lokalizacjach

Connecteam: Najlepsze do zarządzania wnioskami o wolne i zamianą zmian

Deputy: Najlepsze do ułatwiania płynnych zmian i optymalizacji kosztów pracy

Gusto: Najlepsze do efektywnego usprawniania procesów płacowych i podatkowych

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia kalendarzy HR?

Wybór najlepszej aplikacji do planowania pracowników to nie tylko podstawowe planowanie - to optymalizacja wydajności, redukcja błędów i zadowolenie pracowników.

Jakie funkcje zarządzania pracownikami powinny być priorytetem? Przyjrzyjmy się im poniżej:

Uproszczone planowanie zmian: Wybierz narzędzie do automatycznego planowania z intuicyjnym interfejsem typu "przeciągnij i upuść", aby pomóc pracownikom w zgłaszaniu wolnych zmian, dostosowywaniu harmonogramów i płynnym zarządzaniu zmianami

Zautomatyzowane zarządzanie urlopami: Wykorzystaj oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, aby obsługiwać wnioski o urlop z systemem zatwierdzania, który zapewnia prawidłowe pokrycie zmian

Zoptymalizowane planowanie zatrudnienia: Wybierz aplikację do planowania pracowników z funkcją planowania predykcyjnego, aby analizować dane historyczne i planować godziny szczytu oraz potrzeby kadrowe

Usprawniona komunikacja w zespole: Wysyłaj automatyczne powiadomienia, powiadomienia push i przypomnienia o zmianach, aby informować pracowników o nadchodzących zmianach za pomocą odpowiedniego narzędzia do planowania

Ulepszone śledzenie obecności: Monitoruj obecność pracowników w czasie rzeczywistym, śledź spóźnienia i generuj raporty z dokładnością listy płac dzięki aplikacji do planowania pracowników

Łatwa zamiana zmian i otwarte zmiany: Pozwól pracownikom zamieniać się zmianami, rezygnować ze zmian lub ubiegać się o otwarte zmiany w oparciu o ich własną dostępność, aby uzyskać większą elastyczność dzięki narzędziu do zarządzania pracownikami

10 najlepszych programów do tworzenia kalendarzy HR

Oto 10 narzędzi do planowania pracowników, które usprawniają operacje, zmniejszają administracyjne bóle głowy i tworzą harmonogramy pracowników, które działają zarówno dla Twojego biznesu, jak i zespołu:

1. ClickUp (najlepszy do dostosowywania cyklów pracy HR i szablonów harmonogramów)

Uprość zatrudnianie, wdrażanie i zarządzanie kandydatami dzięki narzędziu ClickUp HR

ClickUp to naprawdę solidne narzędzie do tworzenia kalendarzy HR, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki zespoły HR radzą sobie z planowaniem. Platforma ma wbudowane kilka świetnych funkcji, które są idealne dla specjalistów HR żonglujących wieloma obowiązkami.

Masz dość rozproszonych CV i nieodebranych wiadomości? Narzędzie ClickUp HR umożliwia śledzenie kandydatów, aplikacji i kontaktów w jednym miejscu. Możesz utworzyć tablicę ClickUp Kanban, aby śledzić kandydatów od "Aplikacji" przez "Rozmowę kwalifikacyjną" do "Zatrudnienia". "

ClickUp umożliwia tworzenie kontrolnych list wdrożeniowych, modułów szkoleniowych i udostępnianie dokumentów, aby szybko wdrożyć pracowników.

Zespoły HR mogą wizualizować wszystko, co ważne - od harmonogramów rozmów kwalifikacyjnych i osi czasu wdrażania po wydarzenia firmowe i wnioski o urlop pracowników - wszystko w jednym miejscu dzięki widokowi kalendarza ClickUp. Mogą kodować kolorami różne typy wydarzeń, filtrować widoki według działu lub typu wydarzenia, a nawet przeciągać i upuszczać, aby zmienić plany.

ClickUp's Calendar to narzędzie do planowania AI zaprojektowane do inteligentnego zarządzania obciążeniem pracą. Wyobraź sobie, że masz asystenta, który analizuje twoje zaległości i nadaje priorytet zadaniom, a następnie automatycznie blokuje je w celu uzyskania optymalnej wydajności. AI ClickUp właśnie to robi. Inteligentnie określa najlepsze czasy na wykonanie najważniejszych zadań, zapewniając realizację priorytetów.

Platforma zawiera gotowe do użycia szablony, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Skorzystaj z szablonu ClickUp Calendar Planner, aby zarządzać i śledzić wydarzenia, działania i zadania.

Szablon ClickUp 30-60-90 Day Plan upraszcza wdrażanie i wdrażanie pracowników. Pomaga w ustawieniu celów, dokumentowaniu notatek z postępów oraz identyfikacji zachowań, umiejętności i kompetencji

Szablon harmonogramu pracowników ClickUp efektywnie tworzy harmonogramy pracowników, ustala priorytety zadań i śledzi wnioski o urlop

Szczególnie pomocne jest to, jak ClickUp łączy planowanie z innymi funkcjami HR. Chcesz śledzić czas trwania sesji orientacyjnych? Wbudowana funkcja śledzenia czasu zapewni Ci to. Chcesz automatycznie powiadamiać Teams o wnioskach urlopowych? ClickUp Automatyzacja może sobie z tym poradzić.

Teams uwielbiają możliwość dodawania komentarzy bezpośrednio do wydarzeń w kalendarzu, przypisywania zadań konkretnym osobom i wzmianek o współpracownikach, aby wszyscy byli na bieżąco. Oznacza to znacznie mniejszą liczbę wiadomości e-mail dotyczących zmian w harmonogramie lub szczegółów wydarzeń.

Dla działów HR, które nieustannie koordynują pracę różnych teamów i zarządzają konkurencyjnymi priorytetami, posiadanie wszystkich narzędzi do planowania w tym samym miejscu, co inne cykle pracy HR, to ogromna oszczędność czasu. Jest to w zasadzie jak posiadanie supermocnego kalendarza HR, który komunikuje się ze wszystkimi innymi systemami HR.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone na wiele kanałów, wątków lub wiadomości bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu konwersacje mają kontekst i są łatwo dostępne.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dzięki ClickUp Brain

Co by było, gdybyś miał natychmiastowego asystenta, który odpowie na wszystkie pytania HR dotyczące zadań, dokumentów i członków zespołu? ClickUp Brain jest właśnie dla Ciebie!

Chcesz wiedzieć, kiedy pracownik miał ostatnio ocenę wydajności? Wystarczy zapytać ClickUp Brain, który natychmiast pobierze informacje - bez konieczności wyszukiwania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj cykle pracy za pomocą tablic Kanban, z łatwością śledząc postępy kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji

Planuj rozmowy kwalifikacyjne i wdrażanie pracowników za pomocą ClickUp Calendar, zapewniając płynną koordynację i terminowe działania następcze

Płynnie komunikuj się z kandydatami i członkami zespołu za pomocą ClickUp Chat, zachowując kontekst wszystkich rozmów

Użyj ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi, podsumować notatki ze spotkań i szybko wygenerować opisy stanowisk, oszczędzając cenny czas

Ustaw przypomnienia o ważnych terminach HR, takich jak przeglądy wydajności lub odnowienia umów, dzięki ClickUp Reminders

ClickUp limit

Rozszerzenie funkcji wymaga nauki obsługi programu

W aplikacji mobilnej może brakować niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

W ClickUp poszliśmy o krok do przodu i stworzyliśmy pulpity, w których nasi klienci mogą uzyskać dostęp i monitorować wydajność, obłożenie i projekty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą poczuć połączenie ze swoimi Teams, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich lokalizację w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

2. Workday (najlepszy do automatyzacji procesu planowania pracowników)

via Workday

Workday oferuje aplikację do planowania pracowników zaprojektowaną w celu optymalizacji zarządzania pracownikami. Obejmuje ona również kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), usprawnia procesy HR i dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

To oprogramowanie do planowania pozwala łatwo tworzyć harmonogramy pracowników, zarządzać wnioskami o czas wolny i monitorować obecność pracowników.

Funkcja automatyzacji planowania pozwala generować powtarzające się zmiany w oparciu o dostępność pracowników, zmniejszając liczbę błędów ręcznych i zwiększając wydajność planowania.

Najlepsze funkcje Workday

Wykorzystaj AI do tworzenia zoptymalizowanych harmonogramów zmian, które są zgodne z wymaganiami Business i preferencjami dostępności pracowników

Zarządzaj wszystkimi działaniami związanymi z planowaniem z poziomu ujednoliconej platformy, upraszczając proces planowania

Umożliw swojemu Teamsowi samodzielne zarządzanie harmonogramami, zamienianie się zmianami i składanie wniosków o czas wolny

limity Workday

Niektórzy twierdzą, że doświadczenie użytkownika (UX) Workday jest słabe, z niezgrabną widocznością

Wiąże się to z wyższą etykietą cenową, a ustawienia wymagają przeszkolenia zespołu HR

Ceny Workday

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday

G2: 4. 1/5 (1570+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1570+ opinii)

Korzystam z Workday na co dzień i uwielbiam wiele jego funkcji. Na przykład, bardzo podoba mi się komponent zarządzania czasem, ponieważ ułatwia on oznaczanie mojego czasu pracy/wolnych godzin i urlopów, co zapewnia widoczność mojemu przełożonemu.

Do zrobienia? " Graveyard shift " to nie tylko straszna nazwa! Odnosi się do nocnych zmian w pracy, a niektórzy uważają, że wywodzi się z historycznej praktyki polegającej na tym, że ktoś pilnował cmentarzy w nocy! 🌙

➡️ Czytaj więcej: Szablony Free Attendance Sheet

3. Sage HR (najlepsze do usprawniania wniosków o urlop i zatwierdzeń)

via Sage HR

Sage HR to doskonały wybór, jeśli szukasz intuicyjnej aplikacji do planowania pracowników, która usprawni zarządzanie pracownikami.

To narzędzie, przeznaczone dla firm każdej wielkości, oferuje takie funkcje jak śledzenie obecności pracowników, monitorowanie wydajności i śledzenie wydatków. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia tworzenie harmonogramów pracowników, zarządzanie powtarzającymi się zmianami i obsługę wniosków o urlop.

Jeśli pracownik musi zamienić się zmianami, funkcja zamiany zmian w Sage HR upraszcza ten proces, zapewniając płynne zarządzanie harmonogramem i większą satysfakcję pracowników.

Najlepsze funkcje Sage HR

Łatwe dodawanie, edytowanie, przenoszenie i kopiowanie zmian za pomocą intuicyjnego interfejsu planowania harmonogramu

Informuj swój zespół za pomocą automatycznych powiadomień o nadchodzących zmianach i zmianach w harmonogramie

Efektywnie zarządzaj wnioskami o wolne, zatwierdzeniami i saldami w systemie

Sage HR limit

Śledzenie wydajności, planowanie zmian i rekrutacja są dostępne tylko jako płatne dodatki

W Sage HR Essentials dostępne są tylko trzy zasady dotyczące czasu wolnego

Ceny Sage HR

Core HR + Leave Management: £5. 28 za pracownika/miesiąc (i opcjonalne dodatki)

Oceny i recenzje Sage HR

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (360+ opinii)

4. Homebase (najlepsze do usprawnienia procesów śledzenia czasu pracy)

via Homebase

Dzięki Homebase możesz bez wysiłku tworzyć i udostępniać harmonogramy pracowników, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Platforma oferuje funkcję zegara czasu pracy, która zamienia dowolne urządzenie w narzędzie do śledzenia czasu pracy, przerw i nadgodzin, eliminując potrzebę stosowania papierowych kart czasu pracy.

Homebase umożliwia tworzenie szablonów tygodniowego harmonogramu dla firmy, płynną obsługę wniosków o urlop i natychmiastowe przekazywanie aktualizacji za pośrednictwem wbudowanego systemu wiadomości. Usprawnia to proces planowania dla specjalistów HR i poprawia koordynację zespołu.

Najlepsze funkcje Homebase

Szybkie tworzenie i dystrybucja harmonogramów pracowników, skracające czas administracyjny

Monitoruj godziny pracy i przerwy pracowników, aby zapewnić zgodność z przepisami i precyzyjną listę płac

Płynna integracja z systemami płacowymi i synchronizacja przepracowanych godzin z listą płac w celu usprawnienia płatności

Ograniczenia Homebase

Niektórzy użytkownicy uważają, że zasady planowania są trudne w nawigacji

W narzędziach Homebase do śledzenia czasu brakuje geofencingu i zegarów czasu pracy opartych na GPS

Cennik Homebase

Free forever

Essentials : 24,95 USD/miesiąc za lokalizację

Plus : 59,95 USD/miesiąc za lokalizację

Wszystko w jednym: $99. 95/miesiąc za lokalizację

Oceny i recenzje Homebase

G2: 4. 2/5 (120+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1080+ opinii)

Naprawdę uwielbiamy tę platformę i korzystamy z jej darmowej wersji... CODZIENNIE!!! To świetny sposób na zarządzanie naszym harmonogramem (dla naszego sklepu detalicznego). Jest łatwa w użyciu do tworzenia harmonogramów, a także do zarządzania dostępnością. Nasz Teams może również dość łatwo zamieniać się zmianami lub prosić o pokrycie.

5. Rippling (najlepszy do integracji harmonogramu pracowników ze zgodnością z przepisami)

via Rippling

Wypróbuj Rippling, aby uzyskać płynne planowanie pracowników, zgodność z przepisami i możliwości integracji listy płac. Jest to jedna z najlepszych aplikacji do planowania pracowników, która zapewnia automatyzację danych powstania i zarządzania harmonogramami pracowników oraz zapewnia zgodność z lokalnymi przepisami prawa pracy.

Menedżerowie mogą przypisywać zmiany i dostosowywać je w czasie rzeczywistym, aby sprostać potrzebom operacyjnym, podczas gdy pracownicy mogą wyświetlać swoje harmonogramy, podawać dostępność i żądać zmian.

Jeśli pracownik poprosi o czas wolny, Rippling usprawnia proces zatwierdzania i automatycznie aktualizuje harmonogram.

Najlepsze funkcje

Łatwo przydzielaj zmiany i dostosowuj harmonogramy w czasie rzeczywistym, aby sprostać zmieniającym się potrzebom operacyjnym

Zapewnij swojemu zespołowi dostęp do harmonogramów, dostawców informacji o dostępności i żądań zmian w płynny sposób

Usprawnij listę płac poprzez integrację danych z harmonogramów, zapewniając dokładne i terminowe wynagrodzenie

Rippling limitations

W oprogramowaniu do śledzenia czasu i obecności pracowników Rippling brakuje funkcji zarządzania wydajnością i wydajnością pracowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas oczekiwania na rozwiązanie problemów, a skontaktowanie się z przedstawicielem na żywo może być trudne

Rippling pricing

Niestandardowe ceny

Szeroka ocena i recenzje

G2: 4. 8/5 (6600+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (3500+ opinii)

Ciekawostka: Planowanie czasu pracy istniało jeszcze przed arkuszami kalkulacyjnymi! Wierz lub nie, ale przed komputerami, Business korzystał z fizycznych tablic, ksiąg, a nawet papierowych kartek do zarządzania zmianami pracowników! To dopiero poświęcenie! 😅

6. Bamboo HR (najlepsze do optymalizacji procesów HR i zarządzania pracownikami)

via Bamboo HR

Bamboo HR oferuje kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu usprawnienia procesów planowania zasobów ludzkich. Choć BambooHR wyróżnia się w takich obszarach, jak śledzenie czasu pracy i zarządzanie pracownikami, to należy pamiętać, że nie oferuje wbudowanych funkcji planowania pracowników.

Integrując Bamboo HR z zewnętrznym narzędziem do planowania, możesz synchronizować dane pracowników, zapewniając, że harmonogramy są zawsze aktualne i dokładne.

Integracja ta pozwala sprawnie obsługiwać wnioski o urlop i prowadzić dokładne rejestry obecności pracowników, przyczyniając się do lepszego zarządzania pracownikami.

Najlepsze funkcje Bamboo HR

Umożliwienie pracownikom rejestrowania czasu pracy za pomocą urządzeń mobilnych, zakończone śledzeniem lokalizacji w celu dokładnej ewidencji czasu pracy

Ustaw cele, przeprowadzaj oceny i dostarczaj ciągłych informacji zwrotnych, aby zachęcić pracowników do rozwoju

Zarządzaj zadaniami HR w podróży dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej

Bamboo HR limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszali wyzwania związane z funkcją podpisu elektronicznego, obsługą różnic zmianowych i certyfikowaną listą płac

Użytkownicy wyrazili frustrację z powodu wzrostu cen i braku elastyczności dla długoterminowych klientów

Ceny Bamboo HR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (2400+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (3000+ opinii)

Naprawdę lubię używać Bamboo HR jako naszego systemu HRIS. Jest bardzo łatwy w użyciu i wdrożeniu. Jest wystarczająco solidny, aby pomóc małym i średnim firmom w funkcjonowaniu i rozwiązywaniu wielu wyzwań, przed którymi stoją te małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwość przechowywania wszystkich repozytoriów pracowników w jednym miejscu jest bardzo pomocna w bieżącym i przyszłym śledzeniu.

7. Factorial HR (najlepszy do zarządzania zmianami w wielu lokalizacjach)

via Factorial HR

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Factorial HR możesz efektywnie zarządzać harmonogramami pracowników, śledzić frekwencję i obsługiwać wnioski o urlop.

Funkcja zarządzania zmianą umożliwia zdalne przypisywanie zmian, automatyczne wykrywanie konfliktów w harmonogramie i replikowanie tygodniowych szablonów zmian, zapewniając płynne działanie.

Jeśli musisz koordynować zmiany w wielu lokalizacjach, ta aplikacja do planowania pracowników umożliwia widok rotacji z podziałem na role i lokalizacje, ułatwiając efektywne zarządzanie pracownikami.

Najlepsze funkcje HR

Przypisuj zmiany zdalnie do osób, Teams, biur lub lokalizacji, zapewniając elastyczność i wydajność

Zapobiegaj nakładaniu się obowiązków i zapewnij odpowiednie pokrycie, identyfikując konflikty w harmonogramie w czasie rzeczywistym

Zarządzaj zmianami w połączeniu z nieobecnościami pracowników, urlopami, zaplanowanym czasem wolnym, listą płac i nie tylko

Faktyczne limity HR

Oprogramowanie do zarządzania zmianą koncentruje się na rynkach hiszpańskojęzycznych, co może stanowić barierę dla użytkowników spoza Hiszpanii

Factorial nie ma wbudowanego zarządzania płacami, więc użytkownicy mogą potrzebować integracji z zewnętrznymi systemami

Faktyczne ceny HR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Factorial HR

G2: 4. 4/5 (95+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (270+ opinii)

8. Connecteam (najlepsze do zarządzania wnioskami o wolne i zamiany zmian)

via Connecteam

Aplikacja do planowania pracowników, taka jak Connecteam, może zrewolucjonizować sposób zarządzania pracownikami.

Zaprojektowany z myślą o usprawnieniu operacji, Connecteam oferuje funkcje, które upraszczają tworzenie harmonogramów pracowników i zarządzanie nimi. Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przypisywanie zmian, obsługę wniosków o urlop i dostosowywanie dostępności pracowników.

Jeśli pracownik poprosi o wolne, możesz szybko dostosować harmonogram i powiadomić innych członków zespołu, aby mogli ubiegać się o wolne zmiany.

Taka wydajność zmniejsza koszty pracy i zwiększa zadowolenie pracowników, zapewniając jasną komunikację i zrównoważone obciążenie pracą.

Najlepsze funkcje Connecteam

Szybko zatwierdzaj lub odrzucaj wnioski pracowników o urlop, aby utrzymać optymalny poziom zatrudnienia

Korzystaj z czatu i aktualizacji w aplikacji, aby informować wszystkich na bieżąco i utrzymywać z nimi połączenie

Śledzenie wejść i wyjść, aby zapewnić punktualność i odpowiedzialność

Connecteam limit

Niektórzy użytkownicy mają problemy z wbudowaną funkcją aparatu w Formularzach

Funkcje takie jak śledzenie GPS i automatyzacja procesów są dostępne tylko w planie zaawansowanym

Connecteam ceny

Free forever

Podstawowy : 35 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Zaawansowane : 59 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Expert : 119 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4. 6/5 (2170+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (990+ opinii)

Mój zespół korzysta z Connecteam do zarządzania zmianami w escape roomie, z czego wynikają zmienne harmonogramy zależne od rezerwacji klientów. Connecteam ułatwia przygotowywanie zmian z wyprzedzeniem i zwalnianie tylko tych, które są potrzebne, co znacznie ułatwia pracę zespołowi odpowiedzialnemu za publikowanie dostępnych zmian.

9. Zastępca (najlepszy do ułatwiania płynnej zamiany zmian i optymalizacji kosztów pracy)

via Deputy

Dzięki Deputy możesz bez wysiłku tworzyć harmonogramy pracowników, biorąc pod uwagę preferencje dostępności personelu i przepisy prawa pracy. Funkcja automatycznego planowania generuje optymalne harmonogramy, skracając czas ręcznego planowania. Pracownicy mogą również zamieniać się zmianami za pośrednictwem aplikacji, promując elastyczność i autonomię.

Funkcja zegara czasu pracy umożliwia pracownikom rejestrowanie czasu pracy za pośrednictwem urządzeń mobilnych, zapewniając dokładną ewidencję obecności. Integracja z systemami płacowymi usprawnia przetwarzanie listy płac, minimalizując błędy.

Najlepsze funkcje Deputy

Z łatwością projektuj listy pracowników, biorąc pod uwagę dostępność i wymogi zgodności

Wykorzystaj automatyczne planowanie do generowania optymalnych zmian, oszczędzając czas i redukując błędy

Pozwól pracownikom płynnie wymieniać się zmianami za pośrednictwem aplikacji, zwiększając ich elastyczność

Zastępcze limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja jest wadliwa, powolna i zawiesza się podczas rozpoczynania zmiany

Ręczne wprowadzanie godzin rozpoczęcia i zakończenia urlopu zamiast wprowadzania całkowitej liczby godzin w danym dniu nie jest idealnym rozwiązaniem

Deputy pricing

Free

Premium : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Deputy

G2: 4. 6/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (700+ opinii)

10. Gusto (najlepsze do efektywnego usprawniania procesów płacowych i podatkowych)

via Gusto

Gusto to kompleksowa platforma dla specjalistów HR zaprojektowana w celu uproszczenia przetwarzania listy płac, administrowania świadczeniami i zarządzania pracownikami.

Korzystając z niego, możesz śledzić godziny pracy pracowników i automatyzować obliczenia płac, zapewniając terminowe i dokładne płatności, jednocześnie płynnie obsługując rozliczenia podatkowe.

Ta aplikacja do planowania pracowników oferuje portale samoobsługowe dla pracowników, umożliwiając zespołowi dostęp do odcinków wypłat, wniosków o urlop i niezależne zarządzanie danymi osobowymi. Gusto integruje się również z różnymi programami księgowymi, ułatwiając synchronizację danych finansowych i ograniczając ręczne wprowadzanie danych.

Najlepsze funkcje Gusto

Bezproblemowe zarządzanie federalnymi, stanowymi i lokalnymi przesłanymi podatkami

Zapewnij swojemu zespołowi dostęp do informacji osobistych i płacowych oraz zarządzanie nimi

Synchronizacja danych płacowych z platformami takimi jak QuickBooks i Xero w celu usprawnienia księgowości

Gusto limit

Ma mniej gotowych raportów niż niektóre inne rozwiązania i brakuje mu możliwości efektywnego zarządzania wydatkami

Konto gotówkowe Gusto ma dzienny limit wydatków na karcie w wysokości 2000 USD i limit wypłat z bankomatu w wysokości 510 USD dziennie

Ceny Gusto

Simple : 40 USD miesięcznie plus 6 USD miesięcznie za osobę

Plus : 60 USD miesięcznie plus 9 USD miesięcznie za osobę

Premium: 135 USD/m-c plus 16,50 USD/m-c za osobę

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4. 5/5 (790+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ opinii)

Moja firma używa Gusto do śledzenia godzin pracy i przechowywania niektórych dokumentów (podatkowych, onboardingowych, podpisywalnych formularzy z Jotform itp.) Jego największym atutem jest integracja zegara czasu pracy i usług płacowych.

Zoptymalizuj cykl pracy HR dzięki najlepszej aplikacji do kalendarza HR - ClickUp!

Zarządzanie cyklami pracy HR, w tym planowaniem, zatrudnianiem, wdrażaniem i śledzeniem pracowników, może być przytłaczające bez odpowiednich narzędzi. Usprawniony proces oznacza mniej błędów, większą wydajność i zadowolonych pracowników.

10 narzędzi do tworzenia kalendarzy HR, które omówiliśmy, oferuje świetne funkcje planowania i śledzenia, pomagając zachować porządek. Jeśli jednak potrzebujesz zakończonego rozwiązania HR, które wykracza poza planowanie, ClickUp jest odpowiedzią!

Dzięki konfigurowalnym pulpitom, zautomatyzowanym cyklom pracy, śledzeniu zadań i wbudowanemu czatowi, ClickUp centralizuje cały proces HR, dzięki czemu możesz skupić się na ludziach, a nie na papierkowej robocie.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś zarządzanie zasobami ludzkimi na wyższy poziom!