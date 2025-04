Jak wykorzystać AI w sprzedaży B2B (przypadki użycia i narzędzia)

Tylko w 2024 r. 69% przedstawicieli handlowych nie osiągnie swoich limitów.

Zwłaszcza w przypadku sprzedaży B2B, niestandardowi klienci są trudniej dostępni, konkurencja jest ostrzejsza, a jest tylko tyle godzin, aby ścigać potencjalnych klientów, śledzić ich i zamykać transakcje.

Jak więc można zmienić sytuację?

Sprowadza się to do korzystania z inteligentniejszych narzędzi i skuteczniejszych strategii sprzedaży i marketingu.

Narzędzia AI, które analizują dane w czasie rzeczywistym i automatyzują powtarzalne zadania, mogą naprawdę wiele zmienić. Od obsługi czasochłonnych zadań, takich jak wprowadzanie danych, po analizę danych klientów w celu lepszego podejmowania decyzji, takie narzędzia oparte na AI pomagają zespołom sprzedażowym pracować mądrzej. Pozwalają one przedstawicielom handlowym spędzać mniej czasu na gonieniu za ślepymi uliczkami, a zamiast tego budować znaczące połączenia z właściwymi potencjalnymi klientami.

Przeczytaj ten przewodnik, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać AI w sprzedaży B2B. Dowiesz się więcej o najbardziej przydatnych narzędziach sztucznej inteligencji i ich rzeczywistych zastosowaniach. Usprawnijmy proces sprzedaży, poprawmy interakcje z klientami i ostatecznie osiągnijmy te kwoty. 🤝

60-sekundowe podsumowanie Oto jak AI może pomóc w cyklu sprzedaży B2B: AI upraszcza złożone cykle sprzedaży B2B, analizując zachowania kupujących i pomagając zespołom sprzedażowym skutecznie dostosowywać komunikaty

Automatyzacja działań następczych i śledzenie zaangażowania, aby zapobiegać zimnej rotacji potencjalnych klientów podczas długich cykli sprzedaży

Usprawnienie marketingu opartego na kontach poprzez nadawanie priorytetów kontom o wysokiej wartości i personalizowanie zasięgu za pomocą spostrzeżeń AI

Poprawa oceny potencjalnych klientów dzięki analizie predykcyjnej, aby skupić się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach i zwiększyć współczynniki konwersji

Wykorzystanie chatbotów opartych na AI do angażowania leadów w czasie rzeczywistym i kwalifikowania potencjalnych klientów 24/7

Wykorzystanie prognozy sprzedaży opartej na AI do dokładniejszego przewidywania przychodów i planowania zasobów

Podsumowywanie rozmów sprzedażowych i wyodrębnianie elementów działań przy użyciu AI w celu usprawnienia działań następczych i utrzymania transakcji w ruchu

Zarządzaj całym pipeline'em sprzedaży za pomocą ClickUp , aby śledzić transakcje, automatyzować zadania i usprawniać współpracę w zespole

Przeczytaj także: Dzień z życia menedżera sprzedaży w skrócie

Zrozumienie AI w sprzedaży B2B

Złożoność, skala i oparty na relacjach charakter sprzedaży B2B wymaga strategicznego podejścia, które wykracza poza zwykłe transakcje. W przeciwieństwie do sprzedaży B2C, w której istotną rolę odgrywają zakupy impulsywne i wyzwalacze emocjonalne, cykle sprzedaży B2B są dłuższe, proces decyzyjny obejmuje wielu interesariuszy, a zaufanie jest najważniejsze. Powodzenie zależy od zrozumienia bolączek kupującego, dostarczania dopasowanych rozwiązań i budowania długoterminowych relacji.

Podczas gdy ludzki kontakt jest kluczową częścią każdej strategii pozyskiwania klientów, AI może pomóc w ocenie procesów zakupowych poprzez analizę wzorców danych, przewidywanie zachowań klientów i automatyzację rutynowych zadań.

Możesz skupić się na interakcjach o wysokiej wartości dzięki spostrzeżeniom opartym na AI i tworzyć bardziej spersonalizowane i terminowe strategie zaangażowania.

🧠 Ciekawostka: Pierwszym asystentem sprzedaży opartym na AI nie był ChatGPT - był nim XCON, system ekspercki zbudowany w latach 80. przez Digital Equipment Corporation w celu konfigurowania zamówień komputerowych. Obniżył on koszty o 40 milionów dolarów rocznie, wcześnie udowadniając, że AI może zrewolucjonizować sprzedaż.

Oto dlaczego AI jest niezbędna w dzisiejszej sprzedaży B2B:

1. AI dostosowuje się do złożonych procesów zakupowych

Sprzedaż B2B obejmuje długie, złożone cykle zakupowe z wieloma decydentami, z których każdy ma własne potrzeby, priorytety i obawy.

AI upraszcza ten proces, analizując zachowania kupujących w różnych punktach kontaktu i wśród różnych interesariuszy. Pomaga teamom sprzedażowym zrozumieć, co wpływa na podejmowane decyzje. Jako specjalista ds. sprzedaży, możesz odnieść korzyści z wykorzystania AI do skuteczniejszego dostosowywania strategii dotarcia, komunikacji i zaangażowania.

👉🏼 AI może na przykład śledzić, w jaki sposób różni interesariusze (np. dyrektorzy finansowi vs. dyrektorzy ds. technicznych) angażują się w prezentacje produktów i rzucić światło na to, czego może szukać każda osoba, dzięki czemu zespół sprzedaży może zająć się konkretnymi obawami na każdym etapie procesu.

2. AI skutecznie zarządza dłuższymi cyklami sprzedaży

W sprzedaży B2B zamknięcie transakcji może często trwać miesiącami, a przedstawiciele handlowi ryzykują utratę kontaktu z potencjalnym klientem w tym czasie. Dzięki AI można zautomatyzować działania następcze, ustawić przypomnienia i przewidzieć, kiedy potencjalny klient najprawdopodobniej posunie się naprzód.

Może również monitorować subtelne zmiany w zachowaniu kupujących, takie jak zwiększona liczba odwiedzin strony internetowej lub zaangażowanie w określone rodzaje zawartości. W wyniku tego AI może zidentyfikować właściwy moment na skontaktowanie się lub eskalację transakcji, gdy sygnały te się sumują.

3. AI pomaga w marketingu i sprzedaży opartej na kontach

Wiele strategii sprzedaży B2B, zwłaszcza w sprzedaży dla przedsiębiorstw, koncentruje się na marketingu opartym na kontach (ABM), w którym wysiłki koncentrują się na wybranej grupie kont o wysokiej wartości.

AI pomaga nadawać priorytety kontom, które najprawdopodobniej dokonają konwersji w oparciu o czynniki takie jak historyczne zaangażowanie, wielkość firmy, branża, nowe rundy finansowania lub zmiany w przywództwie.

Teams sprzedażowe mogą wykorzystywać AI do dostosowywania zasięgu na bardzo szczegółowym poziomie, aby dostarczać spersonalizowane, odpowiednie wiadomości kluczowym decydentom.

Przeczytaj także: */ Najlepsze narzędzia AI dla zespołów sprzedażowych

Jak wykorzystać AI w sprzedaży B2B

AI zmienia sposób, w jaki zespoły sprzedażowe znajdują potencjalnych klientów, personalizują działania i przewidują niestandardowe potrzeby - dzięki czemu każda scena procesu sprzedaży jest bardziej wydajna. Oto kilka rzeczywistych przypadków zastosowania AI w sprzedaży B2B:

1. Poprawa oceny potencjalnych klientów dzięki analizie predykcyjnej

Tradycyjna ocena leadów często sprowadza się do instynktu przedstawicieli handlowych - zgadywania, które leady są warte czasu.

AI pozwala zamienić zgadywanie na podejście oparte na danych. Analizuje ona ogromne dane historyczne z wcześniejszych interakcji, zachowań zakupowych i historii zaangażowania, aby pomóc Ci podjąć wyważoną decyzję.

Dzięki modelom predykcyjnym, takim jak te używane przez Salesforce Einstein i HubSpot, /AI może dokładniej oceniać potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, dostrzegając wzorce, które pokazują, którzy potencjalni klienci mają największe szanse na konwersję i jakie czynniki wpływają na powodzenie transakcji.

Oznacza to mniej zmarnowanego czasu, większą koncentrację na potencjalnych potencjalnych klientach i lepsze współczynniki konwersji - pomagając zespołom sprzedażowym pracować mądrzej, a nie ciężej.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszego badania używa AI do swoich osobistych zadań, ale ponad 50% nie chce używać jej w pracy. Trzy główne bariery? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co jeśli AI jest wbudowana w obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy obawy związane z przyjęciem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

2. Automatyzacja segmentacji klientów na potrzeby celowych kampanii

Tradycyjna segmentacja - grupowanie potencjalnych klientów według branży lub wielkości firmy - pozwala zajść tylko tak daleko. Aby zamknąć transakcje B2B o wysokiej wartości, potrzebujesz bardziej dynamicznego, opartego na zachowaniu podejścia - i tu właśnie wkracza AI.

Algorytmy uczenia maszynowego śledzą różne zestawy danych w oparciu o działania klientów w czasie rzeczywistym, takie jak wizyty na stronie internetowej, pobieranie zawartości, zaangażowanie w mediach społecznościowych i otwarcia e-maili, aby tworzyć bardziej precyzyjne segmenty (znane również jako mikrosegmenty) w oparciu o rzeczywiste zachowanie.

Takie mikrosegmenty umożliwiają dostarczanie wysoce celowych wiadomości i ofert, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby potencjalnych klientów, dzięki czemu wysiłki związane z pielęgnowaniem potencjalnych klientów są znacznie bardziej skuteczne.

3. Lepsza prognoza sprzedaży dzięki modelom Machine Learning

Prognoza sprzedaży zawsze była wyzwaniem w sprzedaży B2B, ale AI czyni ją bardziej precyzyjną niż kiedykolwiek.

Zamiast polegać wyłącznie na danych sprzedażowych z przeszłości, algorytmy oparte na AI analizują szeroki zakres czynników - trendy rynkowe, aktywność konkurencji, zmiany gospodarcze i wydarzenia branżowe - aby dokładniej przewidywać przyszłą sprzedaż.

Pomaga to zespołom sprzedażowym ustawić realistyczne cele, skuteczniej planować zasoby i zapewnić, że przedstawiciele skoncentrują się na właściwych kontach z najwyższym ROI we właściwym czasie. Lepsza prognoza ma również pozytywny wpływ na zarządzanie zapasami i rozwój produktów.

4. Wdrażanie chatbotów opartych na AI do natychmiastowego angażowania leadów

Chatboty oparte na AI przeszły długą drogę od prostych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - są teraz aktywnymi asystentami sprzedaży, którzy mogą kwalifikować potencjalnych klientów, planować spotkania, a nawet rekomendować produkty.

Gdy potencjalny klient odwiedza Twoją stronę internetową lub wchodzi w interakcję w mediach społecznościowych, chatbot AI może nawiązać z nim kontakt w czasie rzeczywistym. Gromadzi kluczowe szczegóły, takie jak budżet, oś czasu i punkty bólu.

Pracując 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chatboty pomagają teamom sprzedażowym nadawać priorytety najlepszym leadom i kierować je do odpowiednich przedstawicieli, zapewniając, że żadna okazja nie umknie uwadze.

🧠 Ciekawostka: Chatboty AI potrafią wymyślać własny język (no, prawie)! W 2017 r. badacze Facebooka stworzyli boty, które negocjowały między sobą. Ale zamiast trzymać się zwykłego angielskiego, boty zaczęły wymyślać własne skróty, aby szybciej zawierać umowy. Nie było to zamierzone, ale całkowicie zaskoczyło badaczy i wywołało szum w Internecie!

5. Personalizacja działań sprzedażowych z wykorzystaniem AI

Marketing e-mailowy oparty na AI wykracza daleko poza personalizację polegającą na dodawaniu imienia - pomaga zespołom sprzedażowym tworzyć wiadomości, które faktycznie rezonują.

Analizując dane z e-maili, rozmów, spotkań, interakcji w mediach społecznościowych i zapytań dotyczących obsługi klienta, AI odkrywa, co jest najważniejsze dla każdego potencjalnego klienta.

👉🏼 Załóżmy na przykład, że potencjalny klient uczestniczył niedawno w webinarium na temat współpracy w zespole. W takim przypadku narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, mogą wygenerować e-mail podkreślający, w jaki sposób Twój produkt usprawnia komunikację w zespole, dzięki czemu Twój zasięg będzie bardziej odpowiedni i skuteczny. (Bądź na bieżąco, a pokażemy Ci dokładnie jak to zrobić!)

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp AI uzyskasz pomoc w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, obszarach roboczych i nie tylko - wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

6. Podsumowywanie i dostarczanie elementów działań ze spotkań / rozmów sprzedażowych przy użyciu AI

Narzędzia AI, takie jak ClickUp AI Notetaker, eliminują kłopoty związane z administracją po rozmowie, analizując dane konwersacji z transkrypcji spotkań lub dzienników czatów w celu wyciągnięcia kluczowych wniosków, decyzji i elementów działań.

Automatyzacja transkrypcji spotkań, notatek i podsumowań dzięki ClickUp AI Notetaker

Te generowane przez AI podsumowania można zintegrować z CRM lub systemem zarządzania zadaniami, gdzie AI może nawet przypisać terminy i przypomnienia o kolejnych krokach. Oznacza to mniej ręcznego sporządzania notatek, większą koncentrację na budowaniu relacji i brak pominiętych działań następczych - dzięki czemu proces sprzedaży przebiega płynnie.

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia B2B CRM

Do zrobienia? Teams sprzedażowe, które wdrożyły AI, odniosły znaczący sukces, z 83% raportowaniem wzrostu przychodów w porównaniu do 66% zespołów nie korzystających z AI

Wykorzystanie oprogramowania AI w sprzedaży B2B

Możesz używać różnych narzędzi do każdej części procesu sprzedaży - ale często prowadzi to do rozdęcia stosu technologii, niekończącego się przełączania aplikacji i marnowania czasu.

Co by było, gdyby jedna platforma oparta na AI mogła wszystko połączyć? Wyobraź sobie wizualizację pipeline'u sprzedaży, śledzenie postępów w realizacji transakcji, identyfikację wąskich gardeł i płynną współpracę nad zamykaniem najbardziej obiecujących leadów - wszystko w jednym miejscu.

Właśnie to zapewnia platforma do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy projekty, wiedzę i czat w jedną potężną platformę wspieraną przez AI.

Oto przewodnik krok po kroku, jak zoptymalizować sprzedaż B2B za pomocą potężnych narzędzi AI ClickUp.

1. Usprawnij generowanie leadów

Dwa kluczowe aspekty generowania leadów B2B to przyciąganie leadów za pomocą wartościowej zawartości i pielęgnowanie ich za pomocą spersonalizowanych wiadomości. Narzędzia AI, takie jak ClickUp AI Brain, sprawiają, że proces ten jest łatwiejszy i bardziej efektywny.

Generatywna sztuczna inteligencja ClickUp Brain umożliwia szybkie tworzenie niestandardowych e-maili, które mają połączenie z potencjalnymi klientami. Wystarczy wprowadzić temat i kontekst e-maila, wybrać ton i poziom kreatywności, a następnie przygotować wersję roboczą w ciągu kilku sekund.

Twórz kontekstowe e-maile sprzedażowe za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain nie jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli handlowych - to także cenne narzędzie dla zespołu ds. szkoleń i rozwoju. Mogą oni wykorzystywać Brain do szybkiego generowania materiałów szkoleniowych i zawartości coachingu sprzedażowego, pomagając przedstawicielom szybciej przygotować się do pracy z wysokiej jakości zasobami.

Generowanie materiałów szkoleniowych z ClickUp Brain

Połączenie ClickUp Brain z ClickUp Clips otwiera jeszcze więcej możliwości. Zaawansowane funkcje nagrywania ekranu ClickUp Clips umożliwiają tworzenie prezentacji, wideo demonstracyjnych i zawartości onboardingowej, które przedstawiają złożone koncepcje w łatwych do zrozumienia formatach.

Możesz także tworzyć prezentacje wydajności produktów dla przedstawicieli handlowych, aby mogli lepiej zrozumieć funkcje produktu i dobrze je sprzedawać.

Twórz wydajne prezentacje produktów za pomocą ClickUp Clips

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do generowania leadów i zwiększenia sprzedaży?

2. Skuteczniejsze prowadzenie spotkań

Teams sprzedażowe B2B spędzają dużą część swojego dnia na spotkaniach, czy to z potencjalnymi klientami, czy z wewnętrznymi zespołami, takimi jak produkt i marketing.

Choć rozmowy te mają kluczowe znaczenie, sporządzanie notatek, podsumowywanie kluczowych punktów i śledzenie elementów działań może marnować cenny czas poświęcony na sprzedaż lub strategię.

W tym właśnie może pomóc ClickUp AI Notetaker. Transkrybuje spotkania, analizuje zawartość rozmowy i generuje przejrzyste podsumowania z elementami do działania - dzięki czemu możesz skupić się na zamykaniu transakcji, zamiast tonąć w pracy administratora.

Podsumowanie długich notatek ze spotkań i szybsze podejmowanie działań dzięki ClickUp AI Notetaker

3. Automatyzacja procesów sprzedaży

Długi i skomplikowany pipeline sprzedaży B2B obejmuje wiele ruchomych części.

Od poszukiwania i generowania leadów po finalizowanie umów i wdrażanie, proces obejmuje szereg ręcznych zadań, które zespół musi śledzić, monitorować i wykonywać. Mogą one pochłaniać znaczną ilość czasu i wysiłku, spowalniając cały cykl sprzedaży.

Aby poprawić wydajność sprzedaży i zmniejszyć ryzyko pominięcia ważnych zadań, należy określić, które z nich można oddelegować i użyć narzędzia do automatyzacji sprzedaży, aby uruchomić je na autopilocie.

Automatyzacje ClickUp są idealne do tego zadania. Oto kilka powtarzalnych (ale krytycznych) zadań, którymi może zająć się narzędzie:

Przypisywanie zadań przedstawicielom handlowym na podstawie tego, na jakim etapie procesu znajduje się każdy potencjalny klient

Wyzwalacz automatycznych aktualizacji statusu, gdy niestandardowi klienci podejmują działania

Dostosuj priorytety zadań w czasie rzeczywistym, aby skupić się na najważniejszych możliwościach

Wyeliminuj ręczne aktualizacje i zapewnij płynny przepływ potencjalnych klientów przez proces sprzedaży

Automatyzacja powtarzających się zadań związanych ze sprzedażą dzięki ClickUp Automations i oszczędność czasu

Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz użyć ClickUp Brain do tworzenia niestandardowych atomizacji przy użyciu języka naturalnego. Na przykład wystarczy wpisać w oknie kontekstowym AI: *"Kiedy lead przejdzie do 'wysłanej propozycji', utwórz zadanie uzupełniające i przypisz je do mnie. "ClickUp Brain ustawi automatyzację i sprawi, że dalsze działania będą znacznie łatwiejsze!

4. Śledzenie wskaźników KPI za pomocą konfigurowalnych pulpitów

W sprzedaży B2B jasny, ujednolicony widok pipeline'u jest nie tylko pomocny - jest niezbędny. Przy wielu potencjalnych klientach, transakcjach na różnych scenach i zespole do zarządzania, sprawy mogą szybko stać się przytłaczające. Ważne szczegóły mogą umknąć uwadze, a szanse mogą zostać przeoczone.

Przejrzysta wizualizacja wskaźników pipeline'u sprzedaży za pomocą pulpitów ClickUp

Właśnie dlatego posiadanie jednego pulpitu do śledzenia postępów, monitorowania wydajności zespołu i oceny dokładności prognozy zapewnia przewagę.

Pulpity ClickUp zapewniają konfigurowalny, kompleksowy widok procesu sprzedaży. Możesz śledzić transakcje, monitorować wyniki sprzedaży i zobaczyć, jak postępują transakcje w czasie rzeczywistym. Błyskawicznie dostrzeżesz trendy, zobaczysz kto zamyka transakcje i zidentyfikujesz obszary, w których Twój zespół potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Zamknięcie wielu transakcji przy jednoczesnym zachowaniu osobistego charakteru to nie lada wyczyn. Nie dotrzymanie terminu lub pomyłka w komunikacji może kosztować utratę transakcji - a to zbyt duże ryzyko.

AI może obsługiwać powtarzalne zadania, ale potrzebujesz silnego CRM opartego na AI, aby wszystko było zorganizowane i zsynchronizowane.

Zorganizuj wszystkie informacje i dokumenty dotyczące potencjalnych klientów i klientów za pomocą CRM ClickUp

Weźmy na przykład CRM firmy ClickUp. Pomaga on zbudować spersonalizowaną bazę danych klientów, dzięki czemu zespoły sprzedaży i marketingu mogą:

Śledzenie kontaktów, interakcji z klientami i transakcji przy jednoczesnym połączeniu odpowiednich zadań, dokumentów i notatek w celu utrzymania widoku każdej szansy w czasie rzeczywistym

Obsługuj e-maile bezpośrednio w ClickUp, aby współpracować nad transakcjami, wysyłać aktualizacje do klientów i wdrażać klientów - wszystko z jednego miejsca

Uprość proces przyjmowania zgłoszeń, organizuj dane odpowiedzi i automatycznie generuj zadania z niestandardowych formularzy ClickUp

Wizualizuj swój pipeline w sposób, który pasuje do Twojego cyklu pracy. Wybieraj spośród ponad 15 widoków ClickUp, w tym listy, tablicy Kanban i widoku tabeli. Dzięki uporządkowanym, opartym na danych informacjom w czasie rzeczywistym, zawsze będziesz mieć jasną drogę do osiągnięcia swoich celów sprzedażowych

Uzyskaj szczegółowy widok procesów sprzedaży dzięki konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban w ClickUp

Dzięki AI i automatyzacji możesz być na bieżąco z każdą transakcją, nie tracąc przy tym osobistego podejścia.

Wierzę, że ClickUp jest przydatny w każdej sytuacji, w której dane muszą być sortowane i monitorowane, od przedstawicieli handlowych po Teams zarządzające.

Wierzę, że ClickUp jest przydatny w każdej sytuacji, w której dane muszą być sortowane i monitorowane, od przedstawicieli handlowych po Teams zarządzające.

6. Szybsze śledzenie pracy dzięki konfigurowalnym szablonom sprzedaży

Gdy brakuje czasu, a lista rzeczy do zrobienia stale rośnie, z pomocą przychodzą gotowe do użycia szablony sprzedażowe. Oferują one elastyczne ramy do nakreślenia strategii sprzedaży, monitorowania pipeline'u i wizualizacji lejka sprzedaży - a wszystko to bez konieczności zaczynania od zera.

Biblioteka szablonów ClickUp jest dla Ciebie! Od szablonów planów sprzedaży po szablony lejków sprzedażowych- każdy znajdzie szablon dla siebie.

Weźmy na przykład szablon ClickUp Sales Tracker. Zbiera on kluczowe wskaźniki sprzedaży w jednym miejscu, pomagając ci sprawdzić, czy twój zespół osiąga cele, gdzie potrzebne są ulepszenia i jak kształtują się twoje liczby.

Pobierz szablon Free Śledzenie wysiłków sprzedażowych za pomocą łatwego w użyciu interfejsu dzięki szablonowi Sales Tracker firmy ClickUp

Użyj tego szablonu, aby:

Ustawienie celów sprzedażowych

Śledzenie wyników indywidualnych i zespołowych

Zrozumieć marże zysku na produktach

Zobacz status sprzedaży każdego produktu

Śledzenie wielkości sprzedaży w miesiącu

Szablon oferuje niestandardowe statusy do śledzenia postępów sprzedaży, z opcjami takimi jak Zakończone, Osiągnięte cele, Nieosiągnięte cele, Nierozpoczęte i Trwające.

Zawiera również pola niestandardowe z 12 unikalnymi atrybutami, takimi jak koszt wysyłki, zwroty, koszt jednostkowy, opłata za wysyłkę i cel zysku, ułatwiając przechowywanie kluczowych informacji sprzedażowych i wizualizację wyników na pierwszy rzut oka.

Idealny dla: Szablon jest pomocny dla menedżerów sprzedaży w monitorowaniu wyników swoich przedstawicieli, jednocześnie pomagając przedstawicielom zobaczyć, w jaki sposób ich indywidualne wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia celów zespołu.

👉🏼 Jeśli brzmi to interesująco, możesz również polubić szablon ClickUp Sales CRM i szablon ClickUp Sales Call!

Zespoły sprzedażowe pracują inteligentniej dzięki ClickUp

W sprzedaży B2B nie chodzi o szybkie wygrane - chodzi o budowanie trwałych relacji z klientami i zdobywanie zaufania. Przy większych transakcjach i większej liczbie decydentów proces ten może szybko stać się skomplikowany. Dlatego też strategia sprzedaży musi być dostosowana do unikalnych potrzeb nabywców B2B, zwłaszcza kadry kierowniczej najwyższego szczebla i kluczowych interesariuszy.

Dobra wiadomość? Narzędzia AI do sprzedaży ClickUp pomagają przebrnąć przez złożoność. Zajmują się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę porusza igłę - spersonalizowanym zasięgu, dostosowanych prezentacjach produktów i strategicznym budowaniu relacji. Dodatkowo, dzięki potężnemu CRM, który utrzymuje wszystko w synchronizacji, otrzymujesz usprawniony proces sprzedaży od początku do końca.

Gotowy, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe B2B? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!