Jak skutecznie korzystać z CRM?

Zadowoleni pracownicy to niestandardowi klienci. A zadowoleni klienci zapewniają zadowolonych akcjonariuszy - w tej kolejności.

Utrzymywanie zaangażowania pracowników i niestandardowych klientów to nie tylko korzyść - to przewaga konkurencyjna na dzisiejszym rynku.

79% kupujących zmienia markę na konkurencyjną tylko ze względu na lepszą obsługę klienta.

Do zrobienia, aby Twój zmotywowany zespół dbał również o zadowolenie klientów?

U podstaw tego łańcucha szczęścia leży często pomijane narzędzie: Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM), sposób na usprawnienie operacji i poprawę interakcji z klientami.

CRM to coś więcej niż repozytorium danych - to most łączący zespoły i klientów. Wyposażając pracowników w narzędzia, które pomagają im lepiej pracować, pomagasz im skupić się na zapewnieniu wyjątkowej obsługi, tworzeniu zadowolonych klientów i napędzaniu rozwoju biznesu.

W tym artykule zbadamy, jak korzystać z systemów CRM, aby wzmocnić swój zespół, zachwycić klientów i stworzyć efekt falowania, który przyniesie korzyści Twojej organizacji.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd tego, jak korzystać z CRM, aby osiągnąć cele marketingowe, sprzedażowe i powodzenia w kontaktach z klientami: Zdefiniuj swoje cele: Wybierz listę niezbędnych funkcji, takich jak automatyzacja e-maili czy śledzenie sprzedaży, i upewnij się, że CRM pasuje do cyklu pracy twojego zespołu

Wybór odpowiedniego CRM: Zbadaj platformy, które zapewniają niestandardowy charakter, skalowalność, śledzenie postępów i wybierz opcję przyjazną dla użytkownika

Ustawienie: Importuj dane, niestandardowe pola i potoki oraz integruj codzienne narzędzia, takie jak aplikacje e-mail, aby uzyskać szybkie ustawienia

Zarządzanie sprzedażą: Śledzenie potencjalnych klientów, automatyzacja działań następczych i analizowanie wyników sprzedaży za pomocą wbudowanych pulpitów w celu zwiększenia wydajności

Zarządzanie obsługą klienta: Centralizuj komunikację, rozwiązuj problemy szybciej dzięki systemom biletowym i buduj szczegółowe profile klientów w celu spersonalizowanej obsługi

Stwórz strategię CRM: Zdefiniuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), przeszkol swój zespół w zakresie ich efektywnego wykorzystania i regularnie przeglądaj procesy CRM w celu poprawy wyników

Wyznacz jasne cele CRM: Upewnij się, że są one zgodne z cyklem pracy Twojego zespołu, automatyzując zadania, takie jak śledzenie wiadomości e-mail lub śledzenie sprzedaży

Buduj z ClickUp : ClickUp CRM łączy zarządzanie projektami z danymi klientów, zapewniając niestandardowe widoki i zautomatyzowane cykle pracy dla bezproblemowej współpracy zespołu. ClickUp CRM łączy zarządzanie projektami z danymi klientów, zapewniając niestandardowe widoki i zautomatyzowane cykle pracy dla bezproblemowej współpracy zespołu.

Zrozumienie CRM

Prawidłowo wykorzystywany CRM może stać się podstawą procesów biznesowych. Zanim jednak zrozumiemy, jak można wykorzystać CRM, przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom.

Czym jest CRM (Customer Relationship Management) i jaki jest jego główny cel?

Zarządzanie relacjami z klientami to system zarządzania wszystkimi interakcjami z potencjalnymi i obecnymi klientami w całym cyklu życia klienta. To strategiczne podejście, które łączy technologię, procesy i staromodną obsługę klienta.

CRM pomaga organizować dane klientów, śledzić możliwości sprzedaży i analizować zachowania, aby zapewnić wgląd w preferencje klientów. Pozwala również na automatyzację kluczowych cykli pracy dla funkcji zorientowanych na klienta, takich jak marketing, sprzedaż i obsługa posprzedażowa, w celu usprawnienia działań biznesowych.

🧠 Fun Fact: CRM nie jest nowy - jego wariant można prześledzić wstecz do starożytnej Mezopotamii. Potrzeba śledzenia transakcji doprowadziła do rozwoju pisma klinowego około 3200 r. p.n.e.. Gliniane tabliczki były używane do rejestrowania transakcji, zapasów i informacji o klientach, ułatwiając efektywne zarządzanie handlem. W latach 80. ubiegłego wieku Rolodexes stanowiły scenę dla dzisiejszego oprogramowania CRM.

Kluczowe pojęcia CRM, które warto znać

Zanim zaczniesz szukać najlepszych systemów CRM, oto kilka terminów związanych z CRM, które powinieneś znać, aby zmaksymalizować efektywność różnych interakcji z klientami.

Kontakt: Osoba fizyczna lub organizacja, z którą firma wchodzi w interakcje, w tym obecni klienci, byli klienci lub potencjalni potencjalni klienci

Lead: Potencjalny klient, który wykazał odsetki od Twojej oferty, ale jeszcze nie dokonał zakupu. Leady są kwalifikowane w celu określenia ich prawdopodobieństwa konwersji

Transakcja: Szansa sprzedaży aktywnie realizowana przez Twój zespół, reprezentująca potencjalną transakcję z wykwalifikowanym potencjalnym klientem lub kontaktem

Rurociągi sprzedaży: Wizualna reprezentacja scen w procesie sprzedaży, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji, pomagająca zespołom śledzić możliwości i prognozować przychody

Niestandardowe przypadki klientów: Szczególne instancje, w których klienci zgłaszają problemy lub prośby o wsparcie, umożliwiające zespołom zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi i zwiększanie zadowolenia klientów

BANT i CHAMP: Ramy kwalifikacji potencjalnych klientów - BANT ocenia budżet, autorytet, potrzeby i oś czasu , podczas gdy CHAMP koncentruje się na wyzwaniach, autorytecie, pieniądzach i ustalaniu priorytetów

Firma: Organizacja, z którą prowadzisz business lub do której celujesz jako potencjalny klient

Źródło: Wskazuje, skąd pochodzi potencjalny klient lub kontakt (np. kampanie marketingowe lub polecenia), pomagając ocenić skuteczność działań marketingowych

Aktywność: Każda interakcja związana z kontem lub potencjalnym klientem (np. połączenia, e-maile), zapewniająca udokumentowanie całej komunikacji do wykorzystania w przyszłości

Scena sprzedaży: Faza procesu sprzedaży, w której obecnie znajduje się transakcja (np. poszukiwanie lub negocjacje)

Te kluczowe pojęcia pomogą ci skuteczniej poruszać się po zawiłym systemie CRM. Pomogą ci również zbudować najlepsze strategie zarządzania klientami w celu rozwoju biznesu.

Pro Tip: Nie wszystkie lejki sprzedażowe są takie same. Dostosuj etapy pipeline'u do swojego procesu sprzedaży - na przykład typowe sceny to Kwalifikacja potencjalnych klientów → Rozmowa wyjaśniająca → Wysłana propozycja → Negocjacje → Zamknięta - wygrana / przegrana. *Sprawdź te darmowe szablony lejków sprzedażowych, aby szybko zacząć budować swój własny.

Korzyści z korzystania z CRM

Od dawna powtarzamy, że CRM to atut dla Twojego biznesu. Ale dlaczego dokładnie? Powiedzmy, w jaki sposób pomaga:

Ulepszona i niestandardowa obsługa klienta

👀 Czy wiesz, że Firmy, które przodują w personalizacji , generują o 40% większe przychody z takich działań niż przeciętni gracze.

CRM centralizuje dane klientów, zapewniając 360-stopniowy widok podróży każdego klienta, historii zakupów i interakcji. Daje to wgląd w to, kiedy, gdzie i dlaczego potencjalny klient wszedł w interakcję z Twoją marką oraz jaki krok wykona później.

Dzięki temu Twój zespół może oferować niestandardowe wsparcie, poprawiając doświadczenia klientów i wzmacniając ich relacje.

Zwiększ wydajność i efektywność

🧠 Ciekawostka: Uczenie maszynowe (ML) dominuje w technologii AI w CRM, stanowiąc ponad 48% udziału w rynku.

Automatyzacja rutynowych zadań i korzystanie z AI CRM do wprowadzania danych pomaga uwolnić czas, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na działaniach o dużej wartości. Te narzędzia AI CRM skracają również czas wyszukiwania informacji o klientach, zwiększając wydajność.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszego badania wykorzystuje AI do zadań osobistych, jednak ponad 50% wzbrania się przed używaniem jej w pracy. Trzy główne bariery? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. Ale co, jeśli AI jest wbudowana w obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy obawy związane z przyjęciem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Lepsza współpraca w zespole

Teamsy sprzedażowe pracują wydajniej, gdy ich członkowie mają dostęp do tych samych, aktualnych informacji. Oprogramowanie CRM to scentralizowana baza danych, w której wszystkie informacje o klientach są dostępne dla różnych działów, od sprzedaży po marketing i obsługę klienta.

Gdy wszyscy są na tej samej stronie, Teams mogą współpracować i uprościć zarządzanie powiązaniami z klientami.

Lepszy wgląd i decyzje oparte na danych

Oprogramowanie CRM analizuje interakcje z klientami i dostarcza praktycznych informacji, raportowania i analiz dotyczących trendów sprzedaży, zachowań klientów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Te spostrzeżenia wspierają podejmowanie lepszych decyzji, umożliwiając firmom poprawę obsługi klienta i skuteczne ukierunkowanie wysiłków marketingowych.

Pierwsze kroki z CRM

Teraz zakasajmy rękawy i dowiedzmy się, jak wybrać odpowiednie narzędzie CRM i automatyzacji marketingu dla rozwoju biznesu.

Po pierwsze, dokładnie sprecyzuj swoje potrzeby. Rozwiązanie CRM może być wyposażone w najlepsze narzędzia i najbardziej rozbudowane funkcje, ale Ty możesz potrzebować tylko tych konkretnych.

Zadaj sobie te pytania, aby określić swoje potrzeby: Z jakimi danymi klientów nieustannie masz do zrobienia?

Które interakcje z klientami pochłaniają najwięcej czasu?

Gdzie transakcje zazwyczaj utknęły w procesie sprzedaży?

Jakie powtarzalne zadania można zautomatyzować, aby uwolnić swój zespół?

Poza bieżącymi potrzebami, pomyśl o swojej trajektorii rozwoju. Rozwiązanie CRM powinno skalować się wraz z biznesem, zapewniając wsparcie zarówno dla bieżącej działalności, jak i przyszłej ekspansji.

Zastanów się, jak może ewoluować Twój proces sprzedaży i jakie dodatkowe informacje o klientach musisz śledzić. Zastanów się także, jak może zmienić się współpraca w Twoim zespole i jakie narzędzia biznesowe możesz potrzebować zintegrować w przyszłości.

Pro Tip: Unikaj częstej pułapki korzystania z każdej funkcji w CRM. Skoncentruj się na narzędziach niezbędnych do prowadzenia biznesu i automatyzacji rutynowych zadań. W razie potrzeby można je stopniowo rozszerzać.

Wybór odpowiedniego systemu CRM

Cechą charakterystyczną dobrego systemu CRM jest łatwość ustawienia, prostota importowania istniejących danych klientów oraz zdolność do skalowania się wraz z biznesem bez wypalania dziury w kieszeni. Umożliwia on również zarządzanie potencjalnymi klientami i kontami oraz niestandardowe dostosowywanie pól do unikalnego cyklu pracy w firmie.

Tak więc, jeśli chcesz śledzić każdy krok procesu sprzedaży, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, wybierz CRM, który skutecznie porządkuje dane, upraszcza proces sprzedaży i ma niezawodne możliwości raportowania w celu śledzenia wyników sprzedaży i zaangażowania klientów.

Jednym z przykładów takiej platformy jest ClickUp. Ta wszystko do pracy aplikacja dostarcza kompleksowe rozwiązanie łączące funkcje CRM z zarządzaniem projektami. Platforma pozwala firmom zarządzać relacjami z klientami, zadaniami, projektami i komunikacją w ramach jednego interfejsu.

CRM z ClickUp

ClickUp CRM to świetny CRM na start, ponieważ jest elastyczny, łatwy w użyciu i opłacalny.

Wiele systemów CRM wymaga rozszerzenia, niestandardowych konfiguracji, a nawet zewnętrznych konsultantów, aby rozpocząć pracę. ClickUp natomiast umożliwia ustawienie potoku sprzedaży, bazy danych kontaktów i śledzenie transakcji przy użyciu gotowych szablonów - a wszystko to w ciągu kilku minut.

To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą spędzać mniej czasu na zarządzaniu wieloma, silosowymi narzędziami, a więcej na budowaniu, personalizowaniu i wzmacnianiu relacji z klientami.

Uzyskaj łatwy dostęp do danych klientów i przekształć je w możliwości rozwoju dzięki ClickUp CRM

Zamiast żonglować wieloma narzędziami do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania działaniami następczymi i współpracy z zespołem, ClickUp pozwala załatwić wszystko w jednym miejscu:

Zarządzanie pipeline (tablice Kanban do śledzenia transakcji)

Automatyzacja zadań (automatyczne przypisywanie działań następczych, przypomnień i aktualizacji postępów transakcji)

Niestandardowe pulpity (szybki wgląd w wyniki sprzedaży)

E-mail + dokumenty + czat (komunikacja i przechowywanie kluczowych notatek dotyczących transakcji bez przełączania aplikacji)

AI do tworzenia spersonalizowanej komunikacji, zasięgu i materiałów promocyjnych

Omówimy każdy z tych aspektów bardziej szczegółowo.

Dzięki tym możliwościom ClickUp CRM staje się cyfrowym centrum dowodzenia Twojego biznesu.

pro Tip: Wybierając CRM, priorytetowo traktuj platformy, które łączą elastyczność z funkcjonalnością. Poszukaj funkcji, takich jak konfigurowalne pola wprowadzania danych i pulpity, łatwy import danych i integracje, które stanowią wsparcie dla istniejących narzędzi.

Chcesz zarządzać całym lejkiem sprzedaży z jednego miejsca? Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp pomoże Ci go zoptymalizować, łącząc śledzenie leadów, onboarding klientów, komunikację i zarządzanie kontami na jednej platformie.

Wizualizuj i automatyzuj procesy sprzedaży dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM, które wymuszają swoją strukturę, oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp jest w pełni konfigurowalne - niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego narzędzia do śledzenia transakcji, czy pełnoprawnego CRM z automatyzacją cyklu pracy.

Użyj go do ustawienia:

Niestandardowe pola w ClickUp , które śledzą wielkość transakcji, źródło potencjalnych klientów, priorytet i kolejne kroki , które śledzą wielkość transakcji, źródło potencjalnych klientów, priorytet i kolejne kroki

Bezkodowe Automatyzacje ClickUp , które przenoszą zadania między scenami w oparciu o aktualizacje statusu, automatycznie przypisują zadania do odpowiednich członków Teams w oparciu o postęp, wyzwalają działania następcze dla priorytetowych rozmów i wiele więcej

, które przechwytują potencjalnych klientów jako zadania, które można wykonać bezpośrednio w CRM Formularze ClickUp, które przechwytują potencjalnych klientów jako zadania, które można wykonać bezpośrednio w CRM

Wybór właściwej opcji

Po przeanalizowaniu konkretnych potrzeb swojego biznesu, nadszedł czas na wybór idealnego CRM.

Popularne opcje, takie jak Salesforce i HubSpot oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Jednocześnie Zoho CRM i Pipedrive zapewniają konfigurowalne funkcje dla mniejszych Teams lub Business o prostszych potrzebach.

ClickUp, z drugiej strony, oferuje opcję CRM, która łączy również zarządzanie projektami i AI, integrując śledzenie zadań z danymi klientów.

Aby wybrać odpowiednie narzędzie, należy ocenić takie czynniki jak łatwość obsługi, możliwości integracji, skalowalność i budżet. Zacznij od bezpłatnych wersji próbnych, aby poznać funkcje i upewnić się, że odpowiedni system CRM jest zgodny z procesami biznesowymi. Priorytetem jest elastyczność, aby rozwijać się wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

Większość tradycyjnych systemów CRM wiąże się z wysokimi kosztami i cenami za użytkownika, co czyni je trudną inwestycją dla małych teamów lub sprzedawców indywidualnych. ClickUp oferuje darmowy plan z solidnymi funkcjami CRM i przystępnymi cenowo aktualizacjami w miarę rozwoju firmy.

Wciąż nie jesteś pewien? Dowiedz się, co tracisz od użytkownika ClickUp, który już przekonał się o korzyściach płynących z korzystania z funkcji CRM platformy:

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić setki - tysiące godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie 500 milionów dolarów dziennie. Jesteśmy teraz w trakcie śledzenia konwersji + wyników! KOCHAM ClickUp!

Ustawienie systemu CRM

Rozpoczęcie pracy z systemem CRM może wiązać się z pewną krzywą uczenia się, ale wykonanie odpowiednich kroków może znacznie usprawnić Twój biznes. Omówmy to w skrócie:

Gromadzenie istniejących danych o klientach

Istniejące dane klientów są na wagę złota - potraktujmy je w ten sposób. Zacznij od zebrania wszystkich informacji o klientach z arkuszy kalkulacyjnych, starych systemów CRM lub innych źródeł.

Skompiluj je w jeden scentralizowany dokument - tabelę, arkusz kalkulacyjny lub plik CSV - aby były gotowe do zaimportowania do docelowego narzędzia.

Organizowanie danych w celu zwiększenia wydajności

Zamiast wrzucać wszystko do nowego rozwiązania CRM, wyczyść i ustandaryzuj wszystkie kontakty, potencjalnych klientów i konta. Usuń zduplikowane wpisy, zaktualizuj nieaktualne informacje i ustandaryzuj format (numery telefonów, adresy itp.)

Ułatwi to rozpoczęcie pracy z przejrzystością i nadawanie priorytetów klientom i potencjalnym klientom w zależności od potrzeb.

Odfiltruj zbędne szczegóły, aby mieć pod ręką istotne i przydatne dane.

Import danych

Po wyczyszczeniu danych są one gotowe do zaimportowania do systemu CRM.

Większość systemów CRM opartych na chmurze, w tym ClickUp, udostępnia funkcję importu CSV lub arkusza kalkulacyjnego jednym kliknięciem, dzięki czemu proces ten jest łatwiejszy i szybszy.

Przyjazne przypomnienie: Konieczne może być przekonwertowanie istniejących danych do eksportu na akceptowalny format pliku (np. CSV) dla docelowego narzędzia CRM.

przeczytaj również: Free CRM Templates: Excel, Arkusze Google i ClickUp

Niestandardowe pola i cykle pracy

Każdy biznes ma unikalne procesy sprzedaży, więc uniwersalne podejście nie pomoże. Dostosuj oprogramowanie CRM tak, aby pasowało nie tylko do celów sprzedaży i powodzenia klienta, ale także do danych, w tym branży, wielkości transakcji lub źródła potencjalnych klientów. Ustaw cykl pracy zgodny z procesami Twojego zespołu, od pozyskiwania leadów po zamykanie transakcji.

W zależności od wybranego systemu CRM można utworzyć bazę danych CRM przy użyciu pól niestandardowych, aby przechwycić wszystkie niezbędne informacje o klientach.

Współpracuj lepiej i usprawnij cykl pracy dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Większość narzędzi oprogramowania CRM, w tym ClickUp, oferuje wiele sposobów wizualizacji i organizacji tych danych w sposób, który Ci odpowiada. Wybieraj spośród ponad 15 widoków ClickUp, takich jak:

1. Widok Tablicy

Idealny do pipeline'ów sprzedażowych, ten przeciągany i upuszczany widok w stylu Kanban pozwala przenosić transakcje między scenami (np. Lead → Qualified → Proposal Sent → Zamknięte-Won). Daje to jasny obraz postępu transakcji i pomaga przedstawicielom ustalić priorytety kolejnych kroków.

2. Widok listy

Potrzebujesz uporządkowanego sposobu śledzenia kontaktów i transakcji? Widok listy ułatwia filtrowanie, sortowanie i kategoryzowanie transakcji według statusu, priorytetu lub wartości - idealny do szybkiego wprowadzania danych i zbiorczych aktualizacji.

3. Widok kalendarza

Powodzenie w sprzedaży zależy od czasu. Widok kalendarza pomaga zaplanować działania następcze, spotkania i terminy propozycji, aby utrzymać płynny przepływ informacji.

4. Widok tabeli

Widok tabeli ClickUp umożliwia przechowywanie danych kontaktowych, historii sprzedaży i notatek w jednej scentralizowanej lokalizacji w stylu arkusza kalkulacyjnego. Dzięki edycji inline możesz zarządzać potencjalnymi klientami, transakcjami i interakcjami z klientami w uporządkowany, bogaty w dane sposób.

Jedną z najpotężniejszych funkcji widoku tabeli są pola formuły, które umożliwiają wykonywanie obliczeń między polami liczbowymi, datami i godzinami w zadaniach - podobnie jak w programie Excel, ale w ramach przepływu pracy CRM. Przykład: Obliczanie potencjalnych przychodów formuła: Wartość transakcji * prawdopodobieństwo zamknięcia (%) ➡️ Uzyskaj natychmiastowy wgląd w przewidywane przychody na podstawie scenariuszy transakcji Lub System punktacji leadów📌 formuła: (Wynik Zaangażowania + Wynik Budżetu) / 2 ➡️ Ranking potencjalnych klientów na podstawie odsetków, budżetu i gotowości do zakupu

Wdrażanie członków zespołu

CRM jest najbardziej efektywny, gdy korzysta z niego cały zespół. Skup się więc na integracji zespołu, wdrażając jego członków do platformy CRM.

Zacznij od przypisania ról i uprawnień, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i przejrzystość obowiązków.

Pro Tip: Nie wszyscy w Twoim zespole znają się na technologii, prawda? Zachęcaj więc do tworzenia środowiska, w którym mogą się uczyć. Oferuj materiały szkoleniowe od dostawcy CRM lub innych zewnętrznych źródeł, aby pomóc pracownikom zrozumieć, jak efektywnie korzystać z CRM. To wyposaży ich w niezbędne umiejętności i pomoże im uniknąć późniejszych błędów.

CRM do współpracy ClickUp sprawia, że jest to łatwe - wystarczy zaprosić odpowiednich członków lub gości do obszaru roboczego, aby wszyscy zrozumieli, jak efektywnie z niego korzystać.

Widok zadań ClickUp i przypisane komentarze pomagają przypisywać i śledzić zadania z całym zespołem w czasie rzeczywistym.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi rozmowami dotyczącymi zadań dzięki widokowi zadań ClickUp

Dyskusje w wątkach dotyczące zadań i załączniki do plików w ramach zadań gromadzą wszystkie niezbędne informacje i rozmowy w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nietrafione decyzje i opóźnienia w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Porozmawiajmy teraz o zgraniu wszystkich narzędzi. Połącz swoją platformę CRM z innymi platformami, z których korzystasz na co dzień, zwłaszcza z pocztą e-mail i innym oprogramowaniem specyficznym dla CRM.

Integracja zapewnia swobodny przepływ wszystkich danych na wszystkich platformach, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zmniejszając liczbę błędów.

Przenieś cały obszar roboczy na jedną platformę dzięki ponad 1000 integracji ClickUp

Możesz na przykład zautomatyzować proces pozyskiwania leadów i śledzenia kampanii, integrując platformy takie jak Gmail, HubSpot lub MailChimp z ClickUp. Wyzwalaj zautomatyzowane sekwencje e-maili, gdy lead wejdzie w określoną scenę (np. gdy lead przejdzie do kategorii "Zainteresowany", wyślij studium przypadku). Przechowuj interakcje e-mail w zadaniach ClickUp, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Możesz ustawić powtarzające się działania następcze w oparciu o zaangażowanie potencjalnych klientów za pomocą powtarzających się zadań ClickUp. Otrzymuj powiadomienia, gdy potencjalny klient otworzy e-mail lub kliknie połączony link.

Pro Tip: Przedstawiciele handlowi spędzają około jednej piątej swojego dnia na pisaniu e-maili. Ale dzięki ClickUp brain, wbudowanemu asystentowi ClickUp AI, nie muszą tego robić!

ClickUp Brain może przygotowywać zimne e-maile i działania następcze, personalizować zasięg i podsumowywać kluczowe rozmowy w ciągu kilku sekund - dzięki czemu przedstawiciele mogą skupić się na zamykaniu transakcji zamiast pisać e-maile.

Pisz i redaguj wszystko - od pełnoprawnych dokumentów sprzedażowych po e-maile - dzięki ClickUp Brain

Ustawienie pulpitów do wizualizacji danych CRM

Wreszcie, ustawienie centrum kontroli misji CRM, czyli pulpitów. Pulpity w czasie rzeczywistym zapewniają przejrzysty widok wyników sprzedaży, postępów w realizacji transakcji i zaangażowania klientów. Widżety raportowania pozwalają śledzić kluczowe wskaźniki i identyfikować wąskie gardła, zanim wpłyną one na wyniki biznesowe.

Pulpity ClickUp ułatwiają śledzenie takich rzeczy, jak wartość każdego klienta i średnia wielkość transakcji. Posiadanie wszystkich tych informacji na wyciągnięcie ręki oznacza, że możesz szybciej podejmować mądrzejsze decyzje.

Śledź utrzymanie klientów dzięki pulpitom ClickUp

Skorzystaj z szablonów, aby szybko ustawić swój pierwszy CRM

Jeśli jesteś gotowy na stworzenie własnego CRM, ale inwestycja w zewnętrzne oprogramowanie CRM wydaje Ci się zbyt dużą zmianą, nie martw się - stwórz swój własny CRM z ClickUp.

Aby zacząć szybko i w sposób przyjazny dla początkujących, wybierz szablon ClickUp Simple CRM. Pomaga on małym firmom efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami, śledzić lejki sprzedażowe za pomocą niestandardowych statusów, automatyzować działania następcze oraz dostosowywać pola i cykle pracy w miarę rozwoju firmy

Szablon CRM ClickUp to idealne rozwiązanie dla małych i średnich Businessów. Szablon został skrupulatnie zaprojektowany, aby uwzględnić cały pipeline i relacje, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał szukać kolejnego punktu danych.

Pobierz szablon Free Zarządzaj leadami, relacjami z klientami i pipeline'ami w jednym miejscu dzięki szablonowi CRM ClickUp

Dzięki szablonowi ClickUp CRM możesz:

Dostosowywanie statusów transakcji: Śledzenie transakcji w procesie sprzedaży za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Propozycja, Demo i inne

Korzystaj z dokumentu Sales Playbook: Zachowaj odpowiedzialność i uprość zasięg dzięki wbudowanemu dokumentowi Sales Playbook

Śledzenie płatności: Zorganizuj szczegóły finansowe w jednym miejscu dzięki sekcji śledzenia płatności

Przełączanie widoków: Dostosuj swój widok potoku za pomocą widoku listy, widoku kalendarza i innych, aby elastycznie zarządzać informacjami o klientach

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest najlepszym pakietem startowym CRM do poprawy sprzedaży i zarządzania powiązaniami z klientami.

Po ustawieniu CRM będziesz się zastanawiać, jak sobie bez niego radziłeś!

Wykorzystanie CRM do zarządzania sprzedażą

Wyobraź sobie, że nigdy nie przegapisz potencjalnego klienta z powodu braku zautomatyzowanego lejka sprzedaży. CRM sprawia, że tak się dzieje, wzmacniając zespół sprzedaży dzięki łatwym w użyciu i bardzo wygodnym funkcjom. Oto, jak można go w pełni wykorzystać.

Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami

Zachęć swój zespół sprzedaży do efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży dzięki uporządkowanemu procesowi sprzedaży. Znajdź wszystkie potencjalne podróże i interakcje klientów w jednym miejscu i monitoruj sceny w potoku sprzedaży. Pomaga to zobaczyć, gdzie każdy potencjalny klient znajduje się w procesie i odpowiednio dostosować swoje podejście, oszczędzając jednocześnie czas na sortowanie informacji.

Automatyzacja zadań

Zarządzanie zadaniami staje się bardziej wydajne dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, które przypisują obowiązki, ustalają terminy i śledzą ich zakończenie.

Utrzymuj potencjalnych klientów na ścieżce sprzedaży dzięki automatyzacji procesów sprzedaży za pomocą ClickUp Automations

Wiele systemów CRM, takich jak ClickUp, umożliwia tworzenie automatyzacji bez użycia kodu, przy użyciu schematów blokowych lub warunków if-then w celu zautomatyzowania rutynowych zadań, takich jak wprowadzanie danych, wysyłanie wiadomości e-mail i przypomnień. Pozwala to zespołowi skupić się na budowaniu relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Wykorzystanie CRM do obsługi klienta

Platforma CRM służy jako centralny hub dla operacji obsługi klienta. Śledząc zgłoszenia, monitorując czas rozwiązania i analizując typowe problemy, zespoły mogą systematycznie usprawniać procesy obsługi klienta, a tym samym poprawiać relacje z klientami.

Proces ten zapewnia każdemu klientowi szybką, spersonalizowaną odpowiedź, budując silniejsze relacje z klientami.

Tworzenie strategii CRM

Jesteś już prawie na końcu procesu optymalizacji CRM. Masz już swoje wymagania, narzędzie, które Ci odpowiada i wiesz, jak ustawić obszar roboczy. Ale do zrobienia - jak to wszystko połączyć ze strategią?

Sekretem prawdziwego powodzenia jest poznanie swojego klienta. CRM jest tylko tak dobry, jak wiedza o klientach, do której daje dostęp.

Zadaj sobie te pytania, aby zdefiniować swojego idealnego klienta:

Kim są Twoi najbardziej dochodowi klienci?

Jakie wspólne wzorce pojawiają się w ich historii zakupów?

Które zachowania klientów sygnalizują, że są oni gotowi do zakupu?

Następnie utwórz mapę podróży klienta od pierwszego kontaktu do wsparcia posprzedażowego. Skoncentruj się na kluczowych punktach styku, krytycznych scenach w lejku sprzedaży i momentach, w których transakcje są wygrywane lub tracone. Uprość swoją podróż klienta tak bardzo, jak to możliwe i spraw, aby klienci nie mieli wątpliwości, że kupują właśnie od Ciebie.

Chociaż odkrywanie ekscytujących funkcji nowego systemu CRM może być kuszące, poświęć trochę czasu na opracowanie solidnej strategii.

W tym wszystkim nie zapomnij o swoich unikalnych procesach biznesowych - mapuj cykle pracy do zarządzania klientami i śledzenia potencjalnych klientów, używając niestandardowych pól, aby dostosować doświadczenie.

Pro Tip: Użyj funkcji ClickUp Goals, aby ustawić mierzalne OKR (cele i kluczowe wyniki), aby śledzić swoje cele CRM. Śledzenie postępów pomaga utrzymać koncentrację i napędzać wyniki, dzięki czemu CRM staje się aktywnym zasobem, który rozwija się wraz z Twoim biznesem.

Twoje zakończone rozwiązanie CRM czeka z ClickUp

Wybór CRM to nie tylko wybór odpowiedniego oprogramowania - to usprawnienie sprzedaży, optymalizacja cyklu pracy i napędzanie rzeczywistego rozwoju biznesu. Ale po co żonglować wieloma narzędziami, skoro ClickUp zrobi to wszystko?

Od zarządzania leadami i śledzenia pipeline'u po automatyzację działań następczych i analitykę w czasie rzeczywistym, ClickUp łączy wszystko w jedną potężną, intuicyjną platformę. Zacznij od prostego szablonu CRM lub zbuduj w pełni niestandardowy system, który skaluje się wraz z Twoim biznesem.

Każda automatyzacja, wgląd i zaoszczędzona minuta napędza to, co najważniejsze - zamknięcie transakcji i wzmocnienie relacji z klientami. Przejmij kontrolę nad swoim procesem sprzedaży. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! 🚀