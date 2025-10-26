10 najlepszych aplikacji do zapisywania myśli, które pomogą Ci uporządkować myśli i pomysły

Czy kiedykolwiek czułeś, że w Twojej głowie jest otwartych tysiąc zakładek naraz? Ja też tak mam.

Nie tylko my tak uważamy — potwierdza to nauka: Badanie przeprowadzone przez Queen’s University wykazało, że przeciętny człowiek przechodzi przez 6000+ cykli myśli dziennie.

To ogromny bałagan w głowie i bądźmy szczerzy – co najmniej połowa z nich to po prostu chaotyczna mieszanka list rzeczy do zrobienia, terminów i losowych notatek, z którymi z trudem nadążamy.

Tak jak w przypadku każdego innego profesjonalisty, mój mózg nie jest w stanie pełnić jednocześnie roli menedżera zadań i osoby rozwiązującej problemy. Potrzebuje systemu.

Właśnie dlatego aplikacje do zapisywania myśli są moimi nieodzownymi narzędziami w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o robienie notatek, tworzenie list rzeczy do zrobienia, czy organizowanie spraw związanych z pracą, narzędzia te pozwalają mi mieć wszystko pod kontrolą i zapobiegają poczuciu przytłoczenia.

Na podstawie moich doświadczeń i po wypróbowaniu niektórych z najpopularniejszych narzędzi dostępnych w Internecie stworzyłem listę 10 najlepszych narzędzi do zapisywania pomysłów, które pomogą Ci efektywniej zarządzać projektami.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Jeśli toniesz w morzu pomysłów i zadań, te aplikacje do zapisywania myśli pomogą Ci bez wysiłku uchwycić, uporządkować i usystematyzować swoje myśli: ClickUp : Najlepsza aplikacja do sporządzania notatek, tworzenia podsumowań i współpracy opartej na AI Evernote: Najlepsza aplikacja do kompleksowego sporządzania notatek i ich porządkowania OneNote: Najlepsza aplikacja do swobodnego sporządzania notatek i ich porządkowania Notion: Najlepsza do tworzenia dostosowanych obszarów roboczych i uporządkowanego zapisywania myśli Obsidian: Najlepsza do połączonych myśli i wizualizacji połączeń Google Keep: Najlepsza do szybkiego i minimalistycznego sporządzania notatek Roam Research: Najlepsza do tworzenia sieci myśli i dwukierunkowych połączeń połączonych Bear: Najlepsza do minimalistycznego sporządzania notatek bez rozpraszania uwagi Apple Notes: Najlepsza aplikacja do płynnego sporządzania notatek w ekosystemie Apple Trello: Najlepsza aplikacja do wizualnego zarządzania zadaniami i organizacji projektów

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do zapisywania myśli?

Głównym celem aplikacji do „wypisywania myśli” jest stworzenie cyfrowej przestrzeni, w której możesz uporządkować umysł i skupić się, ponieważ badania dowodzą, że stres negatywnie wpływa na sieci mózgowe odpowiedzialne za kreatywne myślenie.

Osobiście używam ich do porządkowania informacji zgodnie z moim harmonogramem pracy — dzięki temu mój mózg musi pamiętać tylko to, co jest w danym momencie istotne.

Najlepsza aplikacja do zapisywania myśli to taka, która płynnie wpisuje się w Twój cykl pracy, zapewniając elastyczność i umożliwiając spontaniczne generowanie pomysłów.

📌 Oto, na co warto zwrócić uwagę: Łatwość obsługi: Zapisuj myśli i szybko wyszukuj zapisane pomysły za pomocą dyktowania głosowego, skrótów lub funkcji szybkiego wprowadzania

Płynna organizacja: Twórz nieograniczoną liczbę notatek i kategoryzuj je za pomocą etykiet oraz kolorów, aby szybko je identyfikować

Zarządzanie zadaniami: Twórz listy rzeczy do zrobienia, ustaw przypomnienia i połącz wpisy z terminami

Wizualizacja: Korzystaj z narzędzi do tworzenia map myśli i uporządkowanych list, aby przedstawiać swoje pomysły

Załączniki i uzupełnienia: Dodawaj obrazy, szkice i pliki markdown, aby zapewnić kontekst

Możliwości integracji: Uzyskaj dostęp do notatek na różnych urządzeniach i wykonaj połączenie między nimi a kalendarzami, listami zadań oraz aplikacjami do robienia notatek

Eksportowanie i udostępnianie: Konwertuj notatki na pliki PDF, markdown lub dokumenty tekstowe i łatwo je udostępniaj

Bezpieczeństwo i dostępność: Chroń poufne informacje dzięki szyfrowaniu i korzystaj z aplikacji bez połączenia z internetem

Skuteczna współpraca i udostępnianie: dziel się pomysłami z zespołami lub współtwórcami podczas sesji burzy mózgów

Najlepsze aplikacje do zapisywania myśli

Oto wyselekcjonowana lista najlepszych aplikacji do zapisywania myśli, które pomogą Ci zachować porządek i wydajność:

1. ClickUp (najlepsza do sporządzania notatek, tworzenia podsumowań i współpracy z wykorzystaniem AI)

Nasza lista zaczyna się od ClickUp. Korzystam z ClickUp od lat i jest to zdecydowanie mój pierwszy wybór do zapisywania pomysłów, sporządzania notatek i zarządzania projektami.

I słusznie, ponieważ ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami i zadaniami, udostępnianie wiedzy oraz współpracę z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji.

Przenieś swoje pomysły na Tablicę ClickUp Zbierz wszystkie swoje myśli w jednym miejscu dzięki tablicom ClickUp

Lubię korzystać z tablic ClickUp, aby szybko zapisywać wszystkie moje pomysły w jednej wizualnej przestrzeni, dzięki czemu mogę uporządkować myśli bez utraty impetu.

Korzystam również z ClickUp Docs, aby zapisywać pomysły w miarę ich pojawiania się, nie martwiąc się o formatowanie ani strukturę. Dzięki hierarchii organizacji dokumentów późniejsze wyszukiwanie konkretnych informacji jest niezwykle łatwe.

Uporządkuj rozproszone informacje, pomysły i przemyślenia na gotowym do użycia, bogatym w funkcje otwartym obszarze roboczym dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs oferuje również wsparcie dla dwukierunkowych powiązań z zadaniami ClickUp, dzięki czemu mogę płynnie łączyć powiązane zadania i zachować przejrzysty, uporządkowany widok mojego cyklu pracy.

Jako osoba ucząca się wzrokowo szczególnie cenię sobie bogate opcje formatowania w ClickUp Docs, takie jak punktory, nagłówki, listy kontrolne, banery, wyróżnienia i kodowanie kolorami. Pomagają mi one szybko przeglądać notatki i natychmiast przypominać sobie kluczowe punkty (są one szczególnie pomocne podczas przygotowań do spotkań). 📈

Ponadto mogę osadzać obrazy, pliki Markdown i załączniki, aby mieć Wszystko w jednym miejscu.

Ale to nie wszystko. ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, potrafi streszczać notatki, automatycznie generować listy zadań, a nawet przeprowadzać burzę mózgów w poszukiwaniu nowych pomysłów!

Tworzenie konspektów projektów, streszczanie długich dokumentów i skuteczne generowanie pomysłów dzięki ClickUp Brain

Oto wszystko inne, w którym pomaga mi ClickUp Brain:

W ciągu kilku sekund zamienia notatki na zadania z odpowiednimi przypisaniami i terminami. ✅

Zapisuje moje myśli w dowolnej formie, bez konieczności ich edytowania lub formatowania, niezależnie od tego, czy piszę, czy mówię. ✅

Analizuje moje notatki i przedstawia kontekstowe sugestie dotyczące powiązań między zadaniami, podzadaniami i projektami ✅

Pomaga w tworzeniu konspektów, organizowaniu projektów oraz rozkładaniu złożonych pomysłów na konkretne kroki. ✅

Płynnie integruje się z innymi funkcjami ClickUp, dzięki czemu mogę skierować całą swoją pracę do jednego obszaru roboczego, zapewniając porządek i łatwy dostęp do wszystkiego. ✅

🗒 Notatnik ClickUp to kolejna z moich ulubionych aplikacji — używam go jako podstawowego notatnika do szybkiego sporządzania notatek w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisywanie losowych pomysłów, czy przypomnień związanych z pracą, mogę natychmiast przekształcić notatki w zadania!

Dzięki funkcji Notatnika w ClickUp zamień rozproszone pomysły i informacje w konkretne elementy działania i gotowe do wykonania zadania

Na przykład, jeśli stworzę notatkę: „Wysłać e-mail z przypomnieniem do klienta”, w ciągu kilku sekund mogę przekształcić to w zadanie z terminem wykonania i osobą przypisaną. ⏱

Szablon notatek ze spotkań ClickUp pełni rolę oprogramowania do sporządzania protokołów spotkań i pomaga zapisywać porządek obrad, punkty dyskusji, decyzje oraz elementy do wykonania — wszystko w jednym miejscu, zwiększając wydajność i oszczędzając czas!

Inni użytkownicy są zachwyceni narzędziami do współpracy w ClickUp.

Ostatnio doceniliśmy ClickUp podczas pracy nad planem zawartości na potrzeby wprowadzenia produktu na rynek. Narzędzie Docs pozwoliło nam stworzyć i utrzymywać uporządkowane repozytorium zawartości z hierarchiczną organizacją, współpracą w czasie rzeczywistym oraz płynnymi funkcjami osadzania zawartości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rób notatki gdziekolwiek jesteś: pobierz ClickUp na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne oraz jako pobierz ClickUp na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne oraz jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome , aby mieć dostęp do notatek w podróży

Natychmiastowe wycinanie i zapisywanie: Użyj rozszerzenia do przeglądarki Chrome, aby przechwytywać strony internetowe, robić zrzuty ekranu i szybko zapisywać istotne informacje

Usprawnij sporządzanie notatek dzięki szablonom: Wypróbuj szablony ClickUp, które sprawiają, że zapisywanie pomysłów i sporządzanie notatek staje się uporządkowane i wydajne

Używaj Notatnika do szybkiego zapisywania myśli: Zapisuj pomysły i przekształcaj je w konkretne zadania bez opuszczania aplikacji

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki AI: Przekształć nieuporządkowane dane w zorganizowane zadania dzięki generowaniu zadań i automatycznemu przypisywaniu zadań opartym na AI

Ograniczenia ClickUp

Bogata w funkcje platforma ClickUp może wydawać się przytłaczająca dla początkujących

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto, co udostępnił użytkownik serwisu TrustRadius:

To właśnie wyjątkowa zaleta ClickUp: oferuje większość narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Pozwala nie tylko na zarządzanie i przydzielanie zadań, ale także udostępnia inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak sekcja Dokumenty, gdzie można robić notatki i tworzyć raporty, a także integrację z kalendarzem i pocztą elektroniczną – wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów ani różnych aplikacji do każdej funkcji.

🍪 Bonus: Niezależnie od tego, czy porządkujesz pomysły, planujesz projekty, czy łączysz powiązane myśli, skorzystaj z map myśli ClickUp, aby wizualnie uporządkować swoje pomysły i stworzyć przejrzysty, intuicyjny plan działania dla swojego cyklu pracy.

2. Evernote (Najlepsza do kompleksowego sporządzania notatek i organizacji)

Via Evernote

Evernote to aplikacja do zapisywania myśli, która pozwala gromadzić pomysły, notatki, fragmenty stron internetowych, a nawet pliki PDF w jednym miejscu. Dzięki notatnikom, etykietom i zaawansowanej funkcji wyszukiwania mogłem zapisywać myśli bez martwienia się o strukturę, a później je uporządkować.

Jedną z moich ulubionych funkcji jest Evernote Web Clipper — przydatne narzędzie do zapisywania artykułów, wyników badań i fragmentów stron internetowych bezpośrednio w moich notatkach.

Mój zespół i ja bardzo na nich polegamy podczas zbierania pomysłów, spostrzeżeń i materiałów referencyjnych do projektów. Synchronizacja między urządzeniami zapewnia nam stały dostęp do notatek, a stosy notatników pozwalają uporządkować powiązane projekty.

Najlepsze funkcje Evernote

Podziel notatki na kategorie w osobnych notatnikach poświęconych różnym tematom i projektom

Przechwytuj i zapisuj tekst, odręczne notatki, obrazy, nagrania audio oraz pliki PDF

Porządkuj notatki dzięki zaawansowanemu systemowi etykiet, który ułatwia ich wyszukiwanie

Porządkuj notatki za pomocą notatników i stosów, aby uzyskać lepszą organizację

Ustaw przypomnienia przy ważnych notatkach, aby móc do nich wrócić w przyszłości

Ograniczenia Evernote

Notatki są uporządkowane liniowo, co utrudnia wizualne przedstawienie złożonych powiązań między pomysłami

Ceny Evernote

Indywidualny: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja profesjonalna: 17,99 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Na moim koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko — notatki tekstowe, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „wyślij e-mail do Skrzynki odbiorczej”.

3. OneNote (najlepsza do swobodnego sporządzania notatek i ich porządkowania)

Za pośrednictwem OneNote

Kiedy potrzebuję nieograniczonej przestrzeni do zapisywania pomysłów bez martwienia się o formatowanie, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest Microsoft OneNote. OneNote, jako oprogramowanie do zarządzania dokumentami, zapewnia mi swobodną przestrzeń roboczą, na której mogę kliknąć w dowolnym miejscu i zacząć pisać, szkicować, a nawet nagrywać audio i wideo.

Wszystko jest uporządkowane w notatnikach, sekcjach i stronach, co ułatwia kategoryzowanie pomysłów i powracanie do nich później.

Dzięki synchronizacji między urządzeniami mam dostęp do notatek w dowolnym momencie na komputerze, telefonie lub w przeglądarce. Moim ulubionym narzędziem jest funkcja pisania odręcznego, która pozwala mi pisać, szkicować lub dodawać adnotacje tak jak w prawdziwym notatniku.

Najlepsze funkcje OneNote

Synchronizuj notatki między komputerem, urządzeniami mobilnymi i stroną internetową, aby mieć do nich płynny dostęp

Zapisuj szybkie pomysły i dopracowuj je później bez konieczności zmiany narzędzi

Połącz ze sobą strony połączone, aby ułatwić nawigację

Używaj etykiet, aby efektywnie kategoryzować i wyszukiwać notatki

Rysuj, szkicuj i dodawaj adnotacje za pomocą rysika lub ekranu dotykowego

Ograniczenia programu OneNote

Funkcje współpracy mają limit w porównaniu z innymi aplikacjami do zapisywania myśli

Ceny OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie na użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla Business: 9,90 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OneNote?

Korzystam z tego narzędzia codziennie, aby robić szybkie notatki podczas spotkań i przygotowywać materiały przed ich wysłaniem. To jak mój wirtualny segregator, z dodatkowymi zaletami, takimi jak możliwość wyszukiwania i dyktowania!

4. Notion (najlepsza do tworzenia dostosowanych obszarów roboczych i uporządkowanego zapisywania myśli)

Za pośrednictwem Notion

Notion to elastyczna, wszechstronna platforma obszaru roboczego, na której mogę zapisywać pomysły, tworzyć listy zadań i porządkować myśli bez sztywnej struktury. Działa jako aplikacja do notatek, menedżer zadań i baza danych, co czyni ją niezwykle potężnym narzędziem do zapisywania myśli i porządkowania informacji.

System oparty na blokach w Notion sprawia, że każdy element można przesuwać. Konfigurowalne bloki z łatwością przekształcają notatki w uporządkowane dokumenty. Bogate opcje formatowania, takie jak nagłówki, punktory i bloki kodu, pomagają utrzymać porządek wizualny w notatkach.

Szczególnie podoba mi się funkcja bazy danych w aplikacji Notion. Pozwala mi ona przekształcać surowe pomysły w uporządkowane listy, tablice Kanban lub tabele, co ułatwia śledzenie projektów i elementów do wykonania.

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskaj dostęp do każdego tekstu, obrazu, wideo lub linku w postaci bloku, który można przenosić i zmieniać jego kolejność

Swobodnie zapisuj swoje myśli na pustym obszarze roboczym bez gotowych układów

Korzystaj z edytora tekstu sformatowanego, w tym nagłówków, pogrubienia, kursywy, punktorów i bloków kodu

Osadzaj zdjęcia, wideo i linki bezpośrednio w notatkach, aby zapewnić dodatkowy kontekst

Przekształcaj swoje pomysły w uporządkowane listy, tabele lub tablice Kanban dzięki funkcji bazy danych

Ograniczenia Notion

W aplikacji Notion brakuje dedykowanego trybu offline, co może być uciążliwe, jeśli potrzebujesz dostępu bez połączenia z internetem

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Notion to świetne narzędzie do organizowania zadań służbowych i osobistych

💡 Porada eksperta: Masz trudności z uchwyceniem kluczowych punktów podczas oglądania wideo? Opanuj sztukę robienia notatek z wideo dzięki tym strategiom ekspertów i nigdy więcej nie przegap ważnych szczegółów!

5. Obsidian (najlepsza do połączonych myśli i wizualizacji)

Via Obsidian

Podczas procesu tworzenia pomysłów preferuję swobodne zapisywanie myśli, ale później potrzebuję uporządkowanej zawartości. W tym przypadku pomocna może być aplikacja Obsidian. Aplikacja ta pozwala na swobodne zapisywanie surowych myśli i pomysłów, a jej zaawansowany system powiązań pomaga w łatwy sposób łączyć połączone koncepcje.

Widok graficzny w Obsidianie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Funkcja ta zapewnia wizualną reprezentację połączeń między różnymi notatkami i pomysłami — dzięki temu przypomina mapę myśli służącą do zapisywania myśli.

Obsidian działa również w oparciu o Markdown, co oznacza, że mogę szybko formatować tekst bez rozpraszania uwagi. System sejfów pozwala mi uporządkować wszystkie notatki według kategorii, a dzięki funkcji notatek dziennych mogę zapisać wszystko, co przychodzi mi do głowy, i uporządkować to później.

Najlepsze funkcje Obsidian

Formatuj notatki za pomocą Markdown, co pozwala na szybkie sporządzanie notatek bez rozpraszania uwagi

Korzystaj z codziennych notatek, aby zapisywać ulotne myśli, pomysły i refleksje

Wizualizuj połączenia między notatkami za pomocą widoków graficznych, aby dostrzec relacje między pomysłami

Dowiedz się, jak porządkować notatki za pomocą systemu schowków, dzieląc je na foldery i podfoldery

Dostosuj notatki za pomocą niestandardowych szablonów do notatek ze spotkań , projektów i burzy mózgów

Rozszerz funkcjonalność dzięki wtyczkom do zarządzania zadaniami, tworzenia map myśli i nie tylko

Ograniczenia Obsidian

Niektórzy użytkownicy mają problemy z wersją mobilną, zwłaszcza na urządzeniach z systemem Android

Ceny Obsidian

Sync: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikacja: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidianie?

Łatwa w użyciu do sporządzania i edytowania notatek. Pomogła mi w importowaniu i czytaniu notatek w formacie markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Notatki na Maca.

📮ClickUp Insight: Bałagan w głowie to prawdziwy zabójca kreatywności, który wymaga scentralizowania rozproszonych informacji. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp 92% pracowników umysłowych naraża się na utratę kluczowych decyzji, które giną w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez scentralizowanego systemu do rejestrowania i śledzenia tych informacji cenne spostrzeżenia biznesowe mogą łatwo umknąć. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w ClickUp możesz bez wysiłku utrzymać porządek — twórz zadania bezpośrednio z czatów, komentarzy, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

6. Google Keep (najlepsza do szybkiego i minimalistycznego sporządzania notatek)

Za pośrednictwem Google Keep

Google Keep to lekka aplikacja do notatek, która pozwala użytkownikom szybko zapisywać pomysły, tworzyć listy kontrolne, ustawiać przypomnienia, a nawet nagrywać notatki głosowe — a wszystko to jest płynnie synchronizowane między urządzeniami.

Mój zespół i ja uwielbiamy system kodowania kolorami i etykietowania w Google Keep, który ułatwia porządkowanie notatek już na pierwszy rzut oka.

Niezależnie od tego, czy przypinam ważne notatki, archiwizuję starsze, czy wyodrębniam tekst z obrazów, wszystko pozostaje uporządkowane. Dodatkowo, dzięki integracji Google Keep z Dokumentami Google, mogę błyskawicznie przekształcić ważne notatki w pełnoprawne dokumenty, co sprawia, że aplikacja idealnie nadaje się do przekształcania szybkich pomysłów w uporządkowaną zawartość.

Najlepsze funkcje Google Keep

Wyodrębniaj tekst z obrazów za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Ustaw przypomnienia oparte na czasie lub lokalizacji, zintegrowane z Google Now

Porządkuj notatki poprzez przyczepianie etykiet, kodowanie kolorami, przypinanie i archiwizowanie

Synchronizuj notatki na wszystkich urządzeniach, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca

Konwertuj notatki do Dokumentów Google, aby edytować je w uporządkowany sposób

Ograniczenia Google Keep

Notatki mają limit 20 000 znaków, co odpowiada mniej więcej 20–30 stronom, co może nie być idealnym rozwiązaniem w przypadku sporządzania długich notatek

Limit miejsca na dane jest typowy dla innych aplikacji Google

Ceny Google Keep

Ceny Google Workspace

Business Starter : 6 USD/miesiąc

Business Standard : 12 USD/miesiąc

Business Plus: 18 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 210 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?

Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam łatwość obsługi Google Keep, która pozwala na szybkie i wydajne sporządzanie notatek. Funkcja zamiany głosu na tekst jest niesamowita i sprawia, że tworzenie osobistych przypomnień jest dziecinnie proste. Google Keep działa na wszystkich moich urządzeniach i doskonale się synchronizuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymania porządku i zwiększenia wydajności.

7. Roam Research (najlepsza do tworzenia sieci myśli i dwukierunkowych powiązań połączonych)

Roam Research zostało zaprojektowane z myślą o sieciowych procesach myślowych — tworzy połączenia pomysłów w sposób naśladujący naturalne funkcjonowanie naszego mózgu.

Zamiast przechowywać notatki w sztywnych folderach, Roam z łatwością połączuje koncepcje, zamieniając losowe notatki w dynamiczną sieć wiedzy.

Jedną z rzeczy, która szczególnie mi się spodobała, są dwukierunkowe powiązania w aplikacji Roam, dzięki którym łatwo można dostrzec, jak różne myśli są ze sobą połączone, nawet jeśli zostały zapisane w odstępie kilku tygodni.

Widok graficzny to kolejna wyjątkowa funkcja, która wizualnie przedstawia te połączenia niczym mapa myśli dla moich zapisów.

Najlepsze funkcje Roam Research

Łatwo łącz notatki za pomocą dwukierunkowych linków, aby stworzyć sieć pomysłów

Rób codzienne notatki, aby zapisywać spontaniczne myśli i wracać do nich później

Organizuj zawartość dynamicznie, bez sztywnych folderów i hierarchii

Szybko wyszukuj i odnajduj notatki dzięki zaawansowanym funkcjom zapytań

Korzystaj z Roam na systemach Windows, macOS i Linux, z dostępnym wsparciem dla urządzeń mobilnych

Ograniczenia Roam Research

Brak dedykowanego trybu offline, co oznacza, że do pełnego korzystania z funkcji wymagane jest połączenie z Internetem

Ceny Roam Research

Pro : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Believer: 500 USD za 5 lat na użytkownika

Oceny i recenzje Roam Research

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Roam Research?

Roam zapoznał mnie z tworzeniem połączonych powiązań i tym niesamowitym sposobem robienia notatek. Wszystko jest na temat i nie tracisz czasu na losowe funkcje. Proste i przejrzyste notatki.

8. Bear (Najlepsza do minimalistycznego sporządzania notatek bez rozpraszania uwagi)

Jeśli jesteś podobny do mnie i cenisz sobie przejrzyste, eleganckie notatki, Bear to aplikacja do zapisywania myśli, która łączy prostotę z wydajnością.

Najbardziej cenię sobie piękny, wolny od rozpraszających elementów interfejs Bear, dzięki czemu idealnie nadaje się on do swobodnego zapisywania myśli, tworzenia uporządkowanych notatek i kreatywnego pisania. Bear oferuje również wsparcie dla tekstu, obrazów, szkiców i listy rzeczy do zrobienia, a wszystko to przy zachowaniu eleganckiego, uporządkowanego obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje aplikacji Bear

Pisz i formatuj notatki bez wysiłku, korzystając z Markdown

Porządkuj notatki za pomocą elastycznego systemu etykiet zamiast sztywnych folderów

Synchronizuj dane między komputerem Mac, iPhonem i iPadem za pośrednictwem usługi iCloud

Eksportuj notatki do wielu formatów, w tym PDF, HTML, DOCX i ePub

Przeszukuj treści obrazów i plików PDF dzięki technologii OCR

Ograniczenia aplikacji Bear

Dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple, bez oficjalnej aplikacji na Windowsa lub w przeglądarce

Ceny aplikacji Bear

Miesięczna subskrypcja: 2,99 USD miesięcznie na użytkownika

Roczna subskrypcja: 29,99 USD rocznie na użytkownika

Oceny i recenzje aplikacji Bear

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

💡 Porada eksperta: Chcesz uporządkować myśli bez przerywania cyklu pracy? Skorzystaj z narzędzi AI do sporządzania notatek ze spotkań, aby błyskawicznie rejestrować pomysły z dowolnego ekranu — niezależnie od tego, czy przeglądasz stronę internetową, czytasz artykuł, czy przeglądasz dokumenty, skutecznie zapisuj swoje myśli.

9. Apple Notes (najlepsza do płynnego sporządzania notatek w ekosystemie Apple)

Dla użytkowników Apple'a aplikacja Apple Notes to bezpłatna aplikacja do zapisywania pomysłów, która jest zawsze pod ręką, gdy jej potrzebujesz — bez pobierania, bez rejestracji, po prostu szybkie i intuicyjne sporządzanie notatek, które bez problemu synchronizują się między komputerem Mac, iPhonem i iPadem.

Podobał mi się również system inteligentnych folderów w aplikacji Notatki, który automatycznie porządkował moje notatki na podstawie hashtagów i filtrów. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji, aplikacja Notatki umożliwiała również szyfrowanie typu end-to-end dla notatek zablokowanych.

Najlepsze funkcje aplikacji Notatki firmy Apple

Twórz notatki tekstowe, listy kontrolne, tabele i odręczne szkice

Wyszukuj notatki dzięki wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) dla tekstu zawartego w obrazach i plikach PDF

Współpracuj dzięki notatkom i folderom udostępnianym w czasie rzeczywistym

Zabezpiecz notatki dzięki szyfrowaniu typu end-to-end, aby zapewnić sobie dodatkową prywatność

Płynna synchronizacja między komputerem Mac, iPhonem, iPadem i iCloud. com

Ograniczenia aplikacji Notatki firmy Apple

Dostępne wyłącznie w ekosystemie Apple, bez oficjalnego wsparcia dla systemów Windows i Android

Ceny aplikacji Notatki firmy Apple

Free

Oceny i recenzje aplikacji Notatki firmy Apple

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔮 Kluczowa wskazówka: Nasz mózg jest jak Tablica pokryta informacjami i pomysłami. Uporządkuj go dzięki tym szablonom do sporządzania notatek, które pomogą Ci uchwycić, uporządkować i rozwijać swoje pomysły — dzięki czemu będziesz mógł skupić się na kreatywności, a nie na chaosie!

10. Trello (Najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami i organizacji projektów)

Trello to aplikacja do zapisywania pomysłów, która bez wysiłku rejestruje, kategoryzuje i porządkuje pomysły.

Aplikacja zawiera tablice w stylu Kanban, listy i karty, które pozwalają w uporządkowany sposób zapisywać zadania, notatki i pomysły, nie przytłaczając użytkowników niepotrzebną złożonością.

Szczególnie spodobał mi się wizualny cykl pracy Trello, który pozwala mi przeciągać i upuszczać notatki, tworzyć dynamiczne listy zadań oraz dodawać terminy i załączniki bez utraty ważnych myśli.

Najlepsze funkcje Trello

Porządkuj notatki, zadania i pomysły za pomocą tablic Kanban, list i kart

Płynna synchronizacja między komputerem stacjonarnym, urządzeniami mobilnymi i stroną internetową zapewnia łatwy dostęp z dowolnego miejsca

Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą funkcji automatyzacji Butler, aby usprawnić powtarzalne zadania

Zwiększ wydajność dzięki polom niestandardowym, etykietom i terminom

Skorzystaj z rozszerzeń Trello, aby uzyskać dostęp do funkcji takich jak mapy myśli, widoki kalendarza i wiele innych

Ograniczenia Trello

Brak trybu offline, co oznacza, że do uzyskania dostępu do notatek potrzebne jest połączenie z Internetem

Ograniczone opcje formatowania długich notatek w porównaniu z tradycyjnymi aplikacjami do sporządzania notatek

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

To proste. Przez lata wypróbowałem wiele narzędzi do zarządzania zadaniami oraz śledzenia notatek i kluczowych informacji, ale zawsze wracam do prostoty Trello.

Oto kilka wzmianek dla aplikacji i narzędzi do zapisywania myśli, które nie znalazły się na naszej liście 10 najlepszych, ale bardzo mi pomogły:

Joplin: Podoba mi się, że to narzędzie typu open source zapewnia mi pełną kontrolę nad moimi notatkami dzięki lokalnej pamięci, wsparciu dla Markdown oraz synchronizacji przez OneDrive lub Dropbox — bez żadnych opłat za subskrypcję

UpNote: Czasami po prostu potrzebuję przejrzystej, ładnej przestrzeni do zapisywania myśli, a UpNote zapewnia to dzięki interfejsowi wolnym od rozpraszających elementów, konfigurowalnym motywom i dostępowi w trybie offline

Milanote: Kiedy przeprowadzam burzę mózgów lub organizuję kreatywne projekty, interfejs Milanote oparty na przeciąganiu i upuszczaniu, tablice wizualne oraz funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pomagają mi efektywnie zarządzać moją cyfrową przestrzenią roboczą

Nie zapisuj tego byle jak — skorzystaj z ClickUp!

Będę szczery — spośród wszystkich aplikacji do zapisywania myśli, które wypróbowałem, ClickUp jest moim faworytem. I to nie bez powodu:

Uwielbiam przejrzyste, atrakcyjne wizualnie obszary robocze

Doceniam prosty, ale intuicyjny interfejs

Wierzę w inteligentną pracę, a AI odgrywa w tym ogromną rolę

Dzięki ClickUp Docs możesz błyskawicznie zapisywać pomysły, bez wysiłku porządkować myśli i połączać notatki bezpośrednio z zadaniami. Ponadto ClickUp Brain automatycznie tworzy podsumowania, porządkuje notatki i przekształca rozproszone myśli w konkretne plany — oszczędzając Ci wiele godzin ręcznej pracy.

