10 najlepszych aplikacji do zapisywania myśli, które pomogą Ci uporządkować myśli i pomysły

Czy kiedykolwiek czułeś, że w Twojej głowie jest otwartych tysiąc zakładek naraz? Ja też tak mam.
Nie tylko my tak uważamy — potwierdza to nauka: Badanie przeprowadzone przez Queen’s University wykazało, że przeciętny człowiek przechodzi przez 6000+ cykli myśli dziennie.
To ogromny bałagan w głowie i bądźmy szczerzy – co najmniej połowa z nich to po prostu chaotyczna mieszanka list rzeczy do zrobienia, terminów i losowych notatek, z którymi z trudem nadążamy.
Tak jak w przypadku każdego innego profesjonalisty, mój mózg nie jest w stanie pełnić jednocześnie roli menedżera zadań i osoby rozwiązującej problemy. Potrzebuje systemu.
Właśnie dlatego aplikacje do zapisywania myśli są moimi nieodzownymi narzędziami w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o robienie notatek, tworzenie list rzeczy do zrobienia, czy organizowanie spraw związanych z pracą, narzędzia te pozwalają mi mieć wszystko pod kontrolą i zapobiegają poczuciu przytłoczenia.
Na podstawie moich doświadczeń i po wypróbowaniu niektórych z najpopularniejszych narzędzi dostępnych w Internecie stworzyłem listę 10 najlepszych narzędzi do zapisywania pomysłów, które pomogą Ci efektywniej zarządzać projektami.
⏰ 60-sekundowe podsumowanie
Jeśli toniesz w morzu pomysłów i zadań, te aplikacje do zapisywania myśli pomogą Ci bez wysiłku uchwycić, uporządkować i usystematyzować swoje myśli:
- ClickUp: Najlepsza aplikacja do sporządzania notatek, tworzenia podsumowań i współpracy opartej na AI
- Evernote: Najlepsza aplikacja do kompleksowego sporządzania notatek i ich porządkowania
- OneNote: Najlepsza aplikacja do swobodnego sporządzania notatek i ich porządkowania
- Notion: Najlepsza do tworzenia dostosowanych obszarów roboczych i uporządkowanego zapisywania myśli
- Obsidian: Najlepsza do połączonych myśli i wizualizacji połączeń
- Google Keep: Najlepsza do szybkiego i minimalistycznego sporządzania notatek
- Roam Research: Najlepsza do tworzenia sieci myśli i dwukierunkowych połączeń połączonych
- Bear: Najlepsza do minimalistycznego sporządzania notatek bez rozpraszania uwagi
- Apple Notes: Najlepsza aplikacja do płynnego sporządzania notatek w ekosystemie Apple
- Trello: Najlepsza aplikacja do wizualnego zarządzania zadaniami i organizacji projektów
Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do zapisywania myśli?
Głównym celem aplikacji do „wypisywania myśli” jest stworzenie cyfrowej przestrzeni, w której możesz uporządkować umysł i skupić się, ponieważ badania dowodzą, że stres negatywnie wpływa na sieci mózgowe odpowiedzialne za kreatywne myślenie.
Osobiście używam ich do porządkowania informacji zgodnie z moim harmonogramem pracy — dzięki temu mój mózg musi pamiętać tylko to, co jest w danym momencie istotne.
Najlepsza aplikacja do zapisywania myśli to taka, która płynnie wpisuje się w Twój cykl pracy, zapewniając elastyczność i umożliwiając spontaniczne generowanie pomysłów.
📌 Oto, na co warto zwrócić uwagę:
- Łatwość obsługi: Zapisuj myśli i szybko wyszukuj zapisane pomysły za pomocą dyktowania głosowego, skrótów lub funkcji szybkiego wprowadzania
- Płynna organizacja: Twórz nieograniczoną liczbę notatek i kategoryzuj je za pomocą etykiet oraz kolorów, aby szybko je identyfikować
- Zarządzanie zadaniami: Twórz listy rzeczy do zrobienia, ustaw przypomnienia i połącz wpisy z terminami
- Wizualizacja: Korzystaj z narzędzi do tworzenia map myśli i uporządkowanych list, aby przedstawiać swoje pomysły
- Załączniki i uzupełnienia: Dodawaj obrazy, szkice i pliki markdown, aby zapewnić kontekst
- Możliwości integracji: Uzyskaj dostęp do notatek na różnych urządzeniach i wykonaj połączenie między nimi a kalendarzami, listami zadań oraz aplikacjami do robienia notatek
- Eksportowanie i udostępnianie: Konwertuj notatki na pliki PDF, markdown lub dokumenty tekstowe i łatwo je udostępniaj
- Bezpieczeństwo i dostępność: Chroń poufne informacje dzięki szyfrowaniu i korzystaj z aplikacji bez połączenia z internetem
- Skuteczna współpraca i udostępnianie: dziel się pomysłami z zespołami lub współtwórcami podczas sesji burzy mózgów
Najlepsze aplikacje do zapisywania myśli
Oto wyselekcjonowana lista najlepszych aplikacji do zapisywania myśli, które pomogą Ci zachować porządek i wydajność:
1. ClickUp (najlepsza do sporządzania notatek, tworzenia podsumowań i współpracy z wykorzystaniem AI)
Nasza lista zaczyna się od ClickUp. Korzystam z ClickUp od lat i jest to zdecydowanie mój pierwszy wybór do zapisywania pomysłów, sporządzania notatek i zarządzania projektami.
I słusznie, ponieważ ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami i zadaniami, udostępnianie wiedzy oraz współpracę z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji.
Lubię korzystać z tablic ClickUp, aby szybko zapisywać wszystkie moje pomysły w jednej wizualnej przestrzeni, dzięki czemu mogę uporządkować myśli bez utraty impetu.
Korzystam również z ClickUp Docs, aby zapisywać pomysły w miarę ich pojawiania się, nie martwiąc się o formatowanie ani strukturę. Dzięki hierarchii organizacji dokumentów późniejsze wyszukiwanie konkretnych informacji jest niezwykle łatwe.
ClickUp Docs oferuje również wsparcie dla dwukierunkowych powiązań z zadaniami ClickUp, dzięki czemu mogę płynnie łączyć powiązane zadania i zachować przejrzysty, uporządkowany widok mojego cyklu pracy.
Jako osoba ucząca się wzrokowo szczególnie cenię sobie bogate opcje formatowania w ClickUp Docs, takie jak punktory, nagłówki, listy kontrolne, banery, wyróżnienia i kodowanie kolorami. Pomagają mi one szybko przeglądać notatki i natychmiast przypominać sobie kluczowe punkty (są one szczególnie pomocne podczas przygotowań do spotkań). 📈
Ponadto mogę osadzać obrazy, pliki Markdown i załączniki, aby mieć Wszystko w jednym miejscu.
Ale to nie wszystko. ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, potrafi streszczać notatki, automatycznie generować listy zadań, a nawet przeprowadzać burzę mózgów w poszukiwaniu nowych pomysłów!
Oto wszystko inne, w którym pomaga mi ClickUp Brain:
- W ciągu kilku sekund zamienia notatki na zadania z odpowiednimi przypisaniami i terminami. ✅
- Zapisuje moje myśli w dowolnej formie, bez konieczności ich edytowania lub formatowania, niezależnie od tego, czy piszę, czy mówię. ✅
- Analizuje moje notatki i przedstawia kontekstowe sugestie dotyczące powiązań między zadaniami, podzadaniami i projektami ✅
- Pomaga w tworzeniu konspektów, organizowaniu projektów oraz rozkładaniu złożonych pomysłów na konkretne kroki. ✅
- Płynnie integruje się z innymi funkcjami ClickUp, dzięki czemu mogę skierować całą swoją pracę do jednego obszaru roboczego, zapewniając porządek i łatwy dostęp do wszystkiego. ✅
🗒 Notatnik ClickUp to kolejna z moich ulubionych aplikacji — używam go jako podstawowego notatnika do szybkiego sporządzania notatek w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisywanie losowych pomysłów, czy przypomnień związanych z pracą, mogę natychmiast przekształcić notatki w zadania!
Na przykład, jeśli stworzę notatkę: „Wysłać e-mail z przypomnieniem do klienta”, w ciągu kilku sekund mogę przekształcić to w zadanie z terminem wykonania i osobą przypisaną. ⏱
Szablon notatek ze spotkań ClickUp pełni rolę oprogramowania do sporządzania protokołów spotkań i pomaga zapisywać porządek obrad, punkty dyskusji, decyzje oraz elementy do wykonania — wszystko w jednym miejscu, zwiększając wydajność i oszczędzając czas!
Inni użytkownicy są zachwyceni narzędziami do współpracy w ClickUp.
Ostatnio doceniliśmy ClickUp podczas pracy nad planem zawartości na potrzeby wprowadzenia produktu na rynek. Narzędzie Docs pozwoliło nam stworzyć i utrzymywać uporządkowane repozytorium zawartości z hierarchiczną organizacją, współpracą w czasie rzeczywistym oraz płynnymi funkcjami osadzania zawartości.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Rób notatki gdziekolwiek jesteś: pobierz ClickUp na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne oraz jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome, aby mieć dostęp do notatek w podróży
- Natychmiastowe wycinanie i zapisywanie: Użyj rozszerzenia do przeglądarki Chrome, aby przechwytywać strony internetowe, robić zrzuty ekranu i szybko zapisywać istotne informacje
- Usprawnij sporządzanie notatek dzięki szablonom: Wypróbuj szablony ClickUp, które sprawiają, że zapisywanie pomysłów i sporządzanie notatek staje się uporządkowane i wydajne
- Używaj Notatnika do szybkiego zapisywania myśli: Zapisuj pomysły i przekształcaj je w konkretne zadania bez opuszczania aplikacji
- Zautomatyzuj cykle pracy dzięki AI: Przekształć nieuporządkowane dane w zorganizowane zadania dzięki generowaniu zadań i automatycznemu przypisywaniu zadań opartym na AI
Ograniczenia ClickUp
- Bogata w funkcje platforma ClickUp może wydawać się przytłaczająca dla początkujących
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
Oto, co udostępnił użytkownik serwisu TrustRadius:
To właśnie wyjątkowa zaleta ClickUp: oferuje większość narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Pozwala nie tylko na zarządzanie i przydzielanie zadań, ale także udostępnia inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak sekcja Dokumenty, gdzie można robić notatki i tworzyć raporty, a także integrację z kalendarzem i pocztą elektroniczną – wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów ani różnych aplikacji do każdej funkcji.
🍪 Bonus: Niezależnie od tego, czy porządkujesz pomysły, planujesz projekty, czy łączysz powiązane myśli, skorzystaj z map myśli ClickUp, aby wizualnie uporządkować swoje pomysły i stworzyć przejrzysty, intuicyjny plan działania dla swojego cyklu pracy.
2. Evernote (Najlepsza do kompleksowego sporządzania notatek i organizacji)
Evernote to aplikacja do zapisywania myśli, która pozwala gromadzić pomysły, notatki, fragmenty stron internetowych, a nawet pliki PDF w jednym miejscu. Dzięki notatnikom, etykietom i zaawansowanej funkcji wyszukiwania mogłem zapisywać myśli bez martwienia się o strukturę, a później je uporządkować.
Jedną z moich ulubionych funkcji jest Evernote Web Clipper — przydatne narzędzie do zapisywania artykułów, wyników badań i fragmentów stron internetowych bezpośrednio w moich notatkach.
Mój zespół i ja bardzo na nich polegamy podczas zbierania pomysłów, spostrzeżeń i materiałów referencyjnych do projektów. Synchronizacja między urządzeniami zapewnia nam stały dostęp do notatek, a stosy notatników pozwalają uporządkować powiązane projekty.
Najlepsze funkcje Evernote
- Podziel notatki na kategorie w osobnych notatnikach poświęconych różnym tematom i projektom
- Przechwytuj i zapisuj tekst, odręczne notatki, obrazy, nagrania audio oraz pliki PDF
- Porządkuj notatki dzięki zaawansowanemu systemowi etykiet, który ułatwia ich wyszukiwanie
- Porządkuj notatki za pomocą notatników i stosów, aby uzyskać lepszą organizację
- Ustaw przypomnienia przy ważnych notatkach, aby móc do nich wrócić w przyszłości
Ograniczenia Evernote
- Notatki są uporządkowane liniowo, co utrudnia wizualne przedstawienie złożonych powiązań między pomysłami
Ceny Evernote
- Indywidualny: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Wersja profesjonalna: 17,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Teams: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Evernote
- G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 8200 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?
Na moim koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko — notatki tekstowe, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „wyślij e-mail do Skrzynki odbiorczej”.
3. OneNote (najlepsza do swobodnego sporządzania notatek i ich porządkowania)
Kiedy potrzebuję nieograniczonej przestrzeni do zapisywania pomysłów bez martwienia się o formatowanie, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest Microsoft OneNote. OneNote, jako oprogramowanie do zarządzania dokumentami, zapewnia mi swobodną przestrzeń roboczą, na której mogę kliknąć w dowolnym miejscu i zacząć pisać, szkicować, a nawet nagrywać audio i wideo.
Wszystko jest uporządkowane w notatnikach, sekcjach i stronach, co ułatwia kategoryzowanie pomysłów i powracanie do nich później.
Dzięki synchronizacji między urządzeniami mam dostęp do notatek w dowolnym momencie na komputerze, telefonie lub w przeglądarce. Moim ulubionym narzędziem jest funkcja pisania odręcznego, która pozwala mi pisać, szkicować lub dodawać adnotacje tak jak w prawdziwym notatniku.
Najlepsze funkcje OneNote
- Synchronizuj notatki między komputerem, urządzeniami mobilnymi i stroną internetową, aby mieć do nich płynny dostęp
- Zapisuj szybkie pomysły i dopracowuj je później bez konieczności zmiany narzędzi
- Połącz ze sobą strony połączone, aby ułatwić nawigację
- Używaj etykiet, aby efektywnie kategoryzować i wyszukiwać notatki
- Rysuj, szkicuj i dodawaj adnotacje za pomocą rysika lub ekranu dotykowego
Ograniczenia programu OneNote
- Funkcje współpracy mają limit w porównaniu z innymi aplikacjami do zapisywania myśli
Ceny OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie na użytkownika
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika
- Aplikacje Microsoft 365 dla Business: 9,90 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje OneNote
- G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o OneNote?
Korzystam z tego narzędzia codziennie, aby robić szybkie notatki podczas spotkań i przygotowywać materiały przed ich wysłaniem. To jak mój wirtualny segregator, z dodatkowymi zaletami, takimi jak możliwość wyszukiwania i dyktowania!
4. Notion (najlepsza do tworzenia dostosowanych obszarów roboczych i uporządkowanego zapisywania myśli)
Notion to elastyczna, wszechstronna platforma obszaru roboczego, na której mogę zapisywać pomysły, tworzyć listy zadań i porządkować myśli bez sztywnej struktury. Działa jako aplikacja do notatek, menedżer zadań i baza danych, co czyni ją niezwykle potężnym narzędziem do zapisywania myśli i porządkowania informacji.
System oparty na blokach w Notion sprawia, że każdy element można przesuwać. Konfigurowalne bloki z łatwością przekształcają notatki w uporządkowane dokumenty. Bogate opcje formatowania, takie jak nagłówki, punktory i bloki kodu, pomagają utrzymać porządek wizualny w notatkach.
Szczególnie podoba mi się funkcja bazy danych w aplikacji Notion. Pozwala mi ona przekształcać surowe pomysły w uporządkowane listy, tablice Kanban lub tabele, co ułatwia śledzenie projektów i elementów do wykonania.
Najlepsze funkcje Notion
- Uzyskaj dostęp do każdego tekstu, obrazu, wideo lub linku w postaci bloku, który można przenosić i zmieniać jego kolejność
- Swobodnie zapisuj swoje myśli na pustym obszarze roboczym bez gotowych układów
- Korzystaj z edytora tekstu sformatowanego, w tym nagłówków, pogrubienia, kursywy, punktorów i bloków kodu
- Osadzaj zdjęcia, wideo i linki bezpośrednio w notatkach, aby zapewnić dodatkowy kontekst
- Przekształcaj swoje pomysły w uporządkowane listy, tabele lub tablice Kanban dzięki funkcji bazy danych
Ograniczenia Notion
- W aplikacji Notion brakuje dedykowanego trybu offline, co może być uciążliwe, jeśli potrzebujesz dostępu bez połączenia z internetem
Ceny Notion
- Free
- Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Notion
- G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?
Notion to świetne narzędzie do organizowania zadań służbowych i osobistych
💡 Porada eksperta: Masz trudności z uchwyceniem kluczowych punktów podczas oglądania wideo? Opanuj sztukę robienia notatek z wideo dzięki tym strategiom ekspertów i nigdy więcej nie przegap ważnych szczegółów!
5. Obsidian (najlepsza do połączonych myśli i wizualizacji)
Podczas procesu tworzenia pomysłów preferuję swobodne zapisywanie myśli, ale później potrzebuję uporządkowanej zawartości. W tym przypadku pomocna może być aplikacja Obsidian. Aplikacja ta pozwala na swobodne zapisywanie surowych myśli i pomysłów, a jej zaawansowany system powiązań pomaga w łatwy sposób łączyć połączone koncepcje.
Widok graficzny w Obsidianie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Funkcja ta zapewnia wizualną reprezentację połączeń między różnymi notatkami i pomysłami — dzięki temu przypomina mapę myśli służącą do zapisywania myśli.
Obsidian działa również w oparciu o Markdown, co oznacza, że mogę szybko formatować tekst bez rozpraszania uwagi. System sejfów pozwala mi uporządkować wszystkie notatki według kategorii, a dzięki funkcji notatek dziennych mogę zapisać wszystko, co przychodzi mi do głowy, i uporządkować to później.
Najlepsze funkcje Obsidian
- Formatuj notatki za pomocą Markdown, co pozwala na szybkie sporządzanie notatek bez rozpraszania uwagi
- Korzystaj z codziennych notatek, aby zapisywać ulotne myśli, pomysły i refleksje
- Wizualizuj połączenia między notatkami za pomocą widoków graficznych, aby dostrzec relacje między pomysłami
- Dowiedz się, jak porządkować notatki za pomocą systemu schowków, dzieląc je na foldery i podfoldery
- Dostosuj notatki za pomocą niestandardowych szablonów do notatek ze spotkań, projektów i burzy mózgów
- Rozszerz funkcjonalność dzięki wtyczkom do zarządzania zadaniami, tworzenia map myśli i nie tylko
Ograniczenia Obsidian
- Niektórzy użytkownicy mają problemy z wersją mobilną, zwłaszcza na urządzeniach z systemem Android
Ceny Obsidian
- Sync: 5 USD miesięcznie za użytkownika
- Publikacja: 10 USD miesięcznie na użytkownika
Oceny i recenzje Obsidian
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidianie?
Łatwa w użyciu do sporządzania i edytowania notatek. Pomogła mi w importowaniu i czytaniu notatek w formacie markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Notatki na Maca.
🧠 Czy wiesz, że... Sposób, w jaki robisz notatki, może wpływać na to, jak dobrze zapamiętujesz i przywołujesz informacje! Niezależnie od tego, czy tworzysz mapy myśli, korzystasz z metody Cornella, czy po prostu robisz notatki cyfrowe, te pięć skutecznych metod sporządzania notatek może znacznie zwiększyć Twoją wydajność i pomóc Ci skuteczniej rejestrować pomysły.
📮ClickUp Insight: Bałagan w głowie to prawdziwy zabójca kreatywności, który wymaga scentralizowania rozproszonych informacji.
Według badań przeprowadzonych przez ClickUp 92% pracowników umysłowych naraża się na utratę kluczowych decyzji, które giną w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez scentralizowanego systemu do rejestrowania i śledzenia tych informacji cenne spostrzeżenia biznesowe mogą łatwo umknąć. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w ClickUp możesz bez wysiłku utrzymać porządek — twórz zadania bezpośrednio z czatów, komentarzy, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!
6. Google Keep (najlepsza do szybkiego i minimalistycznego sporządzania notatek)
Google Keep to lekka aplikacja do notatek, która pozwala użytkownikom szybko zapisywać pomysły, tworzyć listy kontrolne, ustawiać przypomnienia, a nawet nagrywać notatki głosowe — a wszystko to jest płynnie synchronizowane między urządzeniami.
Mój zespół i ja uwielbiamy system kodowania kolorami i etykietowania w Google Keep, który ułatwia porządkowanie notatek już na pierwszy rzut oka.
Niezależnie od tego, czy przypinam ważne notatki, archiwizuję starsze, czy wyodrębniam tekst z obrazów, wszystko pozostaje uporządkowane. Dodatkowo, dzięki integracji Google Keep z Dokumentami Google, mogę błyskawicznie przekształcić ważne notatki w pełnoprawne dokumenty, co sprawia, że aplikacja idealnie nadaje się do przekształcania szybkich pomysłów w uporządkowaną zawartość.
Najlepsze funkcje Google Keep
- Wyodrębniaj tekst z obrazów za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
- Ustaw przypomnienia oparte na czasie lub lokalizacji, zintegrowane z Google Now
- Porządkuj notatki poprzez przyczepianie etykiet, kodowanie kolorami, przypinanie i archiwizowanie
- Synchronizuj notatki na wszystkich urządzeniach, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca
- Konwertuj notatki do Dokumentów Google, aby edytować je w uporządkowany sposób
Ograniczenia Google Keep
- Notatki mają limit 20 000 znaków, co odpowiada mniej więcej 20–30 stronom, co może nie być idealnym rozwiązaniem w przypadku sporządzania długich notatek
- Limit miejsca na dane jest typowy dla innych aplikacji Google
Ceny Google Keep
- Business Starter: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika
- Business Plus: 22 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Google Keep
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,7/5 (ponad 210 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?
Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam łatwość obsługi Google Keep, która pozwala na szybkie i wydajne sporządzanie notatek. Funkcja zamiany głosu na tekst jest niesamowita i sprawia, że tworzenie osobistych przypomnień jest dziecinnie proste. Google Keep działa na wszystkich moich urządzeniach i doskonale się synchronizuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymania porządku i zwiększenia wydajności.
7. Roam Research (najlepsza do tworzenia sieci myśli i dwukierunkowych powiązań połączonych)
Roam Research zostało zaprojektowane z myślą o sieciowych procesach myślowych — tworzy połączenia pomysłów w sposób naśladujący naturalne funkcjonowanie naszego mózgu.
Zamiast przechowywać notatki w sztywnych folderach, Roam z łatwością połączuje koncepcje, zamieniając losowe notatki w dynamiczną sieć wiedzy.
Jedną z rzeczy, która szczególnie mi się spodobała, są dwukierunkowe powiązania w aplikacji Roam, dzięki którym łatwo można dostrzec, jak różne myśli są ze sobą połączone, nawet jeśli zostały zapisane w odstępie kilku tygodni.
Widok graficzny to kolejna wyjątkowa funkcja, która wizualnie przedstawia te połączenia niczym mapa myśli dla moich zapisów.
Najlepsze funkcje Roam Research
- Łatwo łącz notatki za pomocą dwukierunkowych linków, aby stworzyć sieć pomysłów
- Rób codzienne notatki, aby zapisywać spontaniczne myśli i wracać do nich później
- Organizuj zawartość dynamicznie, bez sztywnych folderów i hierarchii
- Szybko wyszukuj i odnajduj notatki dzięki zaawansowanym funkcjom zapytań
- Korzystaj z Roam na systemach Windows, macOS i Linux, z dostępnym wsparciem dla urządzeń mobilnych
Ograniczenia Roam Research
- Brak dedykowanego trybu offline, co oznacza, że do pełnego korzystania z funkcji wymagane jest połączenie z Internetem
Ceny Roam Research
- Pro: 15 USD miesięcznie za użytkownika
- Believer: 500 USD za 5 lat na użytkownika
Oceny i recenzje Roam Research
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Roam Research?
Roam zapoznał mnie z tworzeniem połączonych powiązań i tym niesamowitym sposobem robienia notatek. Wszystko jest na temat i nie tracisz czasu na losowe funkcje. Proste i przejrzyste notatki.
8. Bear (Najlepsza do minimalistycznego sporządzania notatek bez rozpraszania uwagi)
Jeśli jesteś podobny do mnie i cenisz sobie przejrzyste, eleganckie notatki, Bear to aplikacja do zapisywania myśli, która łączy prostotę z wydajnością.
Najbardziej cenię sobie piękny, wolny od rozpraszających elementów interfejs Bear, dzięki czemu idealnie nadaje się on do swobodnego zapisywania myśli, tworzenia uporządkowanych notatek i kreatywnego pisania. Bear oferuje również wsparcie dla tekstu, obrazów, szkiców i listy rzeczy do zrobienia, a wszystko to przy zachowaniu eleganckiego, uporządkowanego obszaru roboczego.
Najlepsze funkcje aplikacji Bear
- Pisz i formatuj notatki bez wysiłku, korzystając z Markdown
- Porządkuj notatki za pomocą elastycznego systemu etykiet zamiast sztywnych folderów
- Synchronizuj dane między komputerem Mac, iPhonem i iPadem za pośrednictwem usługi iCloud
- Eksportuj notatki do wielu formatów, w tym PDF, HTML, DOCX i ePub
- Przeszukuj treści obrazów i plików PDF dzięki technologii OCR
Ograniczenia aplikacji Bear
- Dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple, bez oficjalnej aplikacji na Windowsa lub w przeglądarce
Ceny aplikacji Bear
- Miesięczna subskrypcja: 2,99 USD miesięcznie na użytkownika
- Roczna subskrypcja: 29,99 USD rocznie na użytkownika
Oceny i recenzje aplikacji Bear
- G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
💡 Porada eksperta: Chcesz uporządkować myśli bez przerywania cyklu pracy? Skorzystaj z narzędzi AI do sporządzania notatek ze spotkań, aby błyskawicznie rejestrować pomysły z dowolnego ekranu — niezależnie od tego, czy przeglądasz stronę internetową, czytasz artykuł, czy przeglądasz dokumenty, skutecznie zapisuj swoje myśli.
9. Apple Notes (najlepsza do płynnego sporządzania notatek w ekosystemie Apple)
Dla użytkowników Apple'a aplikacja Apple Notes to bezpłatna aplikacja do zapisywania pomysłów, która jest zawsze pod ręką, gdy jej potrzebujesz — bez pobierania, bez rejestracji, po prostu szybkie i intuicyjne sporządzanie notatek, które bez problemu synchronizują się między komputerem Mac, iPhonem i iPadem.
Podobał mi się również system inteligentnych folderów w aplikacji Notatki, który automatycznie porządkował moje notatki na podstawie hashtagów i filtrów. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji, aplikacja Notatki umożliwiała również szyfrowanie typu end-to-end dla notatek zablokowanych.
Najlepsze funkcje aplikacji Notatki firmy Apple
- Twórz notatki tekstowe, listy kontrolne, tabele i odręczne szkice
- Wyszukuj notatki dzięki wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) dla tekstu zawartego w obrazach i plikach PDF
- Współpracuj dzięki notatkom i folderom udostępnianym w czasie rzeczywistym
- Zabezpiecz notatki dzięki szyfrowaniu typu end-to-end, aby zapewnić sobie dodatkową prywatność
- Płynna synchronizacja między komputerem Mac, iPhonem, iPadem i iCloud. com
Ograniczenia aplikacji Notatki firmy Apple
- Dostępne wyłącznie w ekosystemie Apple, bez oficjalnego wsparcia dla systemów Windows i Android
Ceny aplikacji Notatki firmy Apple
- Free
Oceny i recenzje aplikacji Notatki firmy Apple
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
🔮 Kluczowa wskazówka: Nasz mózg jest jak Tablica pokryta informacjami i pomysłami. Uporządkuj go dzięki tym szablonom do sporządzania notatek, które pomogą Ci uchwycić, uporządkować i rozwijać swoje pomysły — dzięki czemu będziesz mógł skupić się na kreatywności, a nie na chaosie!
10. Trello (Najlepsza do wizualnego zarządzania zadaniami i organizacji projektów)
Trello to aplikacja do zapisywania pomysłów, która bez wysiłku rejestruje, kategoryzuje i porządkuje pomysły.
Aplikacja zawiera tablice w stylu Kanban, listy i karty, które pozwalają w uporządkowany sposób zapisywać zadania, notatki i pomysły, nie przytłaczając użytkowników niepotrzebną złożonością.
Szczególnie spodobał mi się wizualny cykl pracy Trello, który pozwala mi przeciągać i upuszczać notatki, tworzyć dynamiczne listy zadań oraz dodawać terminy i załączniki bez utraty ważnych myśli.
Najlepsze funkcje Trello
- Porządkuj notatki, zadania i pomysły za pomocą tablic Kanban, list i kart
- Płynna synchronizacja między komputerem stacjonarnym, urządzeniami mobilnymi i stroną internetową zapewnia łatwy dostęp z dowolnego miejsca
- Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą funkcji automatyzacji Butler, aby usprawnić powtarzalne zadania
- Zwiększ wydajność dzięki polom niestandardowym, etykietom i terminom
- Skorzystaj z rozszerzeń Trello, aby uzyskać dostęp do funkcji takich jak mapy myśli, widoki kalendarza i wiele innych
Ograniczenia Trello
- Brak trybu offline, co oznacza, że do uzyskania dostępu do notatek potrzebne jest połączenie z Internetem
- Ograniczone opcje formatowania długich notatek w porównaniu z tradycyjnymi aplikacjami do sporządzania notatek
Ceny Trello
- Free
- Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika
- Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje Trello
- G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 23 400 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?
To proste. Przez lata wypróbowałem wiele narzędzi do zarządzania zadaniami oraz śledzenia notatek i kluczowych informacji, ale zawsze wracam do prostoty Trello.
Dodatkowe przydatne narzędzia do sporządzania notatek
Oto kilka wzmianek dla aplikacji i narzędzi do zapisywania myśli, które nie znalazły się na naszej liście 10 najlepszych, ale bardzo mi pomogły:
- Joplin: Podoba mi się, że to narzędzie typu open source zapewnia mi pełną kontrolę nad moimi notatkami dzięki lokalnej pamięci, wsparciu dla Markdown oraz synchronizacji przez OneDrive lub Dropbox — bez żadnych opłat za subskrypcję
- UpNote: Czasami po prostu potrzebuję przejrzystej, ładnej przestrzeni do zapisywania myśli, a UpNote zapewnia to dzięki interfejsowi wolnym od rozpraszających elementów, konfigurowalnym motywom i dostępowi w trybie offline
- Milanote: Kiedy przeprowadzam burzę mózgów lub organizuję kreatywne projekty, interfejs Milanote oparty na przeciąganiu i upuszczaniu, tablice wizualne oraz funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pomagają mi efektywnie zarządzać moją cyfrową przestrzenią roboczą
Nie zapisuj tego byle jak — skorzystaj z ClickUp!
Będę szczery — spośród wszystkich aplikacji do zapisywania myśli, które wypróbowałem, ClickUp jest moim faworytem. I to nie bez powodu:
- Uwielbiam przejrzyste, atrakcyjne wizualnie obszary robocze
- Doceniam prosty, ale intuicyjny interfejs
- Wierzę w inteligentną pracę, a AI odgrywa w tym ogromną rolę
Dzięki ClickUp Docs możesz błyskawicznie zapisywać pomysły, bez wysiłku porządkować myśli i połączać notatki bezpośrednio z zadaniami. Ponadto ClickUp Brain automatycznie tworzy podsumowania, porządkuje notatki i przekształca rozproszone myśli w konkretne plany — oszczędzając Ci wiele godzin ręcznej pracy.
Wypróbuj sam. Zarejestruj się w ClickUp już dziś.