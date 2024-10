10 najlepszych podsumowań notatek AI w 2024 roku

Jako student, badacz lub profesjonalista, możesz często zmagać się z przytłaczającą ilością tekstu. Poruszanie się po długich dokumentach może być zniechęcające, ale odpowiednie narzędzia mogą pomóc.

Poznaj narzędzia AI do podsumowywania notatek - innowacyjne narzędzia, które w kilka sekund potrafią skondensować rozszerzenie informacji w zwięzłe podsumowania i kluczowe punkty. Szybko wyłapują one najważniejsze szczegóły, znacznie zwiększając wydajność pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych narzędziach? Czytaj dalej, aby odkryć dziesięć najlepszych podsumowań notatek AI, które mogą zwiększyć twoją wydajność.

Czego należy szukać w podsumowaniach notatek AI?

Dobry streszczacz notatek AI sprawia, że praca z dokumentami staje się dziecinnie prosta. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas tworzenia krótkiej listy podsumowań notatek AI:

Łatwość obsługi: Narzędzie powinno mieć intuicyjny, łatwy w nawigacji i przyjazny dla użytkownika interfejs

Narzędzie powinno mieć intuicyjny, łatwy w nawigacji i przyjazny dla użytkownika interfejs Opcje niestandardowe: Narzędzie powinno dawać możliwość dostosowania i modyfikacji formatu, długości i stopnia szczegółowości podsumowań do własnych potrzeb

Narzędzie powinno dawać możliwość dostosowania i modyfikacji formatu, długości i stopnia szczegółowości podsumowań do własnych potrzeb Jakość podsumowania: Wygenerowane podsumowania muszą uchwycić istotę dokumentów

Wygenerowane podsumowania muszą uchwycić istotę dokumentów Przydatne funkcje: Oprócz podsumowywania tekstu, oprogramowanie AI powinno zapewniać cenne funkcje, takie jak tłumaczenie, transkrypcja plików audio / wideo, możliwości edycji itp.

Oprócz podsumowywania tekstu, oprogramowanie AI powinno zapewniać cenne funkcje, takie jak tłumaczenie, transkrypcja plików audio / wideo, możliwości edycji itp. Możliwości integracji: Podsumowujący notatnik AI powinien płynnie integrować się z innymi narzędziami, takimi jak edytory tekstu i oprogramowanie do zarządzania projektami.

Podsumowujący notatnik AI powinien płynnie integrować się z innymi narzędziami, takimi jak edytory tekstu i oprogramowanie do zarządzania projektami. Opcje udostępniania i eksportowania: Powinien umożliwiać zapisanie podsumowania na urządzeniu do późniejszego wykorzystania oraz eksportowanie i udostępnianie go innym w formacie PDF, Word itp.

Powinien umożliwiać zapisanie podsumowania na urządzeniu do późniejszego wykorzystania oraz eksportowanie i udostępnianie go innym w formacie PDF, Word itp. Przystępna cena: Narzędzie do podsumowywania powinno mieć wysoką wartość w stosunku do ceny, a jego subskrypcja powinna być przystępna cenowo

10 najlepszych narzędzi do podsumowywania notatek AI

Po przeanalizowaniu powyższych funkcji w mnóstwie generatorów podsumowań AI na rynku, przygotowaliśmy krótką listę dziesięciu najlepszych narzędzi do rozważenia. Przejrzyjmy je jeden po drugim.

1. ClickUp (najlepszy do podsumowywania i organizowania notatek)

ClickUp to pełna funkcji platforma wydajności stworzona do użytku indywidualnego i biznesowego. Oferuje ona rozszerzenie funkcji, w tym m.in Funkcję tworzenia notatek opartą na AI nazwany ClickUp Brain .

Generuj zwięzłe notatki, transkrybuj spotkania wideo i nie tylko dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain doskonale radzi sobie z podsumowywaniem notatek i dokumentów w kluczowych pojęciach i wypunktowaniach. Wystarczy kilka prostych instrukcji, aby wygenerować spersonalizowane podsumowania w kilka sekund.

Dodatkowo, ClickUp Brain może transkrybować spotkania wideo i podsumowywać notatki ze spotkań . Może również przetłumaczyć je na różne języki, w tym francuski, włoski, hiszpański i inne.

Oprócz ClickUp Brain, Funkcja Notatnika w ClickUp umożliwia zapisywanie notatek, tworzenie list kontrolnych oraz ich formatowanie i edytowanie z dowolnego miejsca. Ponadto, z Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie, organizowanie i przechowywanie notatek i dokumentów w jednym miejscu.

Jako część ekosystemu ClickUp, narzędzia te płynnie się ze sobą integrują. Oznacza to, że ClickUp Brain może z łatwością generować notatki i listy kontrolne bezpośrednio w Notatniku i Docs.

Może również generować agendy spotkań, aktualizacje produktów oraz wykonalne zadania i podzadania z notatek.

U podstaw ClickUp Brain leży pomoc w tworzeniu wysokiej jakości notatek, pracować szybciej i zrobić więcej w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Udostępnianie notatek bezpiecznie z rówieśnikami i współpracownikami dzięki funkcjom bezpiecznego udostępniania

Współpracuj, czatuj i dyskutuj z członkami Teams dziękiClickUp Chat* Generowanie wszelkiego rodzaju kopii do pracy i burza mózgów pomysłów na zawartość dzięki ClickUp Brain

Tworzenie dokumentów wspólnie z członkami Teams dzięki ClickUp Docs

Zintegruj procesy robocze z innymi narzędziami ClickUp, takimi jak ClickUp Whiteboards, ClickUp Tasks itp. oraz narzędziami innych firm, takimi jak Google Workspace, Microsoft Office itp.

Usprawnij cykl pracy dzięki w pełni konfigurowalnym ponad 1000 szablonom, w tymszablony notatek ze spotkań limity ClickUp

Nie zapewnia jeszcze możliwości bezpośredniego podsumowania pliku PDF, co oznacza, że będziesz musiał skopiować i wkleić zawartość do ClickUp w celu podsumowania

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć niewielkiej krzywej uczenia się podczas pracy z zaawansowanymi funkcjami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Notta (najlepsza do transkrypcji i streszczania plików audio/wideo)

Via Notta Notta jest popularną aplikacją do tworzenia notatek i Narzędzie do transkrypcji AI dla nagrań audio i wideo. Może transkrybować wszystkie rodzaje wideo, w tym filmy ze spotkań, filmy z YouTube, webinaria i podcasty. Ponadto może podsumować transkrypcje z plików wideo i audio do łatwego do spożycia formularza.

Notta umożliwia również wyszukiwanie w transkrypcjach, zwiększając możliwość szybkiego znalezienia niezbędnych informacji.

Najlepsze funkcje Notta

Generowanie podsumowań spotkań rozdział po rozdziale

Transkrypcja zawartości w ponad 50 językach, w tym niemieckim, hiszpańskim, portugalskim itp.

Płynna integracja z narzędziami do spotkań, takimi jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom itp.

Niestandardowa zawartość dzięki różnorodnym szablonom z możliwością edycji

Bezpieczne udostępnianie notatek członkom zespołu i interesariuszom

Notta limit

Brak możliwości bezpośredniego podsumowywania plików PDF lub innych plików tekstowych

Zapewnia dostęp do generatora podsumowań AI tylko w płatnym planie

Notta pricing

Free Forever

Pro: $14.99/miesiąc na użytkownika

$14.99/miesiąc na użytkownika Business: $27.99/miesiąc za użytkownika

$27.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Notta ocen i recenzji

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: N/A

3. Wordtune (najlepszy do streszczania i parafrazowania tekstów i plików wideo)

Via Wordtune Wordtune to oparte na AI narzędzie do pisania, parafrazowania i podsumowywania, które umożliwia szybkie pisanie wysokiej jakości zawartości, pomagając uniknąć pułapki bloku pisarskiego. Co więcej, umożliwia parafrazowanie zawartości, aby brzmiała bardziej autentycznie i rezonowała z innymi czytelnikami.

Oprócz bycia asystentem pisania i parafrazowania, Wordtune jest również Oparty na AI streszczacz tekstów i wideo . Potrafi streszczać szeroką gamę plików, od dokumentów tekstowych, artykułów i stron internetowych po wideo ze spotkań i filmy z YouTube, dostarczając krótkie podsumowania.

Pomaga zrozumieć dużą ilość informacji w krótkim czasie.

Najlepsze funkcje Wordtune

Niestandardowy ton, język i długość podsumowań dostosowanych do Twoich potrzeb

Twórz swobodne wiadomości i formalną korespondencję dostosowaną do twoich potrzeb

Pomoc na każdym kroku procesu pisania, od pomysłu do daty powstania

Zapewnienie poprawności gramatycznej i ortograficznej dzięki możliwościom korekty narzędzia

Tłumaczenie streszczeń na język angielski z wielu języków, w tym niemieckiego, hebrajskiego, francuskiego, rosyjskiego itp.

Wordtune limit

Może pisać teksty i streszczenia tylko w języku angielskim

Dostarcza tylko ograniczoną liczbę przeróbek i podsumowań w wersji Free

Ceny Wordtune

Basic: Free

Free Zaawansowany: $13.99/miesiąc na użytkownika

$13.99/miesiąc na użytkownika Unlimited: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Business: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Worktune

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

4. Otter.ai (najlepsza do podsumowywania spotkań na żywo)

Via Otter.ai Otter.ai to popularne narzędzie podsumowujące AI do notatek ze spotkań na żywo. Doskonale konwertuje wypowiadane słowa na tekst w czasie rzeczywistym i generuje trzydziestosekundowe podsumowania spotkań.

Podczas generowania podsumowań identyfikuje elementy działań i przypisuje je członkom zespołu, utrzymując ich w zgodzie z kolejnymi krokami. Umożliwia także członkom zespołu współpracę i czatowanie za pośrednictwem funkcji czatu.

Narzędzie oferuje również funkcje transkrypcji, dzięki czemu jest idealne dla osób zajmujących się edukacją, marketingiem, rekrutacją, sprzedażą itp.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Generowanie zawartości, takiej jak e-maile i aktualizacje statusu spotkań

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet itp.

Podświetlanie i dodawanie obrazów do podsumowań oraz udostępnianie ich innym za pomocą połączonych linków

Ograniczenia Otter.ai

Nie oferuje możliwości udostępniania podsumowań w formie plików PDF, DOCX, TXT i innych formatach

Mniej dokładny niż inne podsumowania notatek AI, szczególnie w przypadku słabej jakości dźwięku i połączenia sieciowego

Ceny Otter.ai

Free

Pro: $16.99/miesiąc na użytkownika

$16.99/miesiąc na użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

Czytaj więcej Porzuć długopis i papier: Jak używać AI do notatek ze spotkań

5. Jasper AI (najlepsze do generowania i podsumowywania zawartości)

Via Jasper AI Jako jeden z wiodących Wirtualnych asystentów AI aI Jasper może generować i podsumowywać różnorodną zawartość. Pomaga tworzyć nagłówki artykułów, biografie dla profili w mediach społecznościowych i długą zawartość, taką jak blogi, eBooki itp.

Ponadto pomaga skondensować dokumenty, raportowania i inne długie rodzaje zawartości w dobrze napisane streszczenia.

Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały marketingowe i prace naukowe, czy też je podsumowujesz, Jasper AI dostarcza narzędzia, które poprawiają zrozumienie i sprawiają, że zawartość ma większy wpływ.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wprowadzanie do 5000 znaków z oryginalnego tekstu

Generowanie streszczeń w ponad 25 językach

Podział złożonych i technicznych tematów na łatwe do zrozumienia streszczenia o niewielkich rozmiarach

Dostosowywanie tonu i poziomu szczegółowości streszczeń

limity Jasper AI

Nie oferuje Free Planu; niektórzy użytkownicy mogą uznać koszt subskrypcji za dość wysoki

Z tłumaczeń na niektóre języki, np. niemiecki, mogą wynikać błędy gramatyczne, co wymaga korekty

Ceny Jasper AI

Creator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1500 recenzji)

6. AI Summarizer (najlepszy do podsumowywania plików tekstowych)

Via AI Summarizer Niezależnie od tego, czy chcesz streścić esej akademicki, artykuł naukowy, wpis na blogu, czy jakikolwiek inny rodzaj tekstu, AI Summarizer jest doskonałym narzędziem do tego zadania. Pozwala na ustawienie długości podsumowania i odpowiednio streszcza tekst, zachowując jego oryginalne znaczenie i kontekst.

Co więcej, jego przyjazna dla użytkownika konstrukcja sprawia, że jest łatwy w nawigacji i dostępny dla osób na wszystkich poziomach wiedzy technicznej.

AI Summarizer najlepsze funkcje

Widok najlepszej linii podsumowanej zawartości

Generowanie podsumowań w postaci akapitów i wypunktowań

Tłumaczenie lub generowanie podsumowań w ośmiu różnych językach, w tym niemieckim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim

Kopiowanie streszczonej zawartości i pobieranie jej jako pliku Docx

AI Summarizer limitations

Brak możliwości transkrypcji i streszczania zawartości audio/wideo

Oferuje ograniczone formaty plików (tylko jeden typ: .docx) do pobierania streszczeń

Ceny AI Summarizer

AI Assistant: $6.99/miesiąc za użytkownika

$6.99/miesiąc za użytkownika Plagiarism Checker: $6.99/miesiąc na użytkownika

$6.99/miesiąc na użytkownika All in One: $9.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje AI Summarizer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (najlepszy do parafrazowania i podsumowywania notatek i dokumentów)

Via Quillbot Quillbot to oparte na AI rozwiązanie do pisania składające się z narzędzi takich jak parafrazator, narzędzie do sprawdzania gramatyki, generator cytatów, podsumowanie i tłumacz.

Pomaga tworzyć wyczyszczone, dopracowane treści, które trafiają do odbiorców i robią na nich wrażenie. Pomaga również w podsumowywaniu dokumentów, dokumentów i artykułów do ich kluczowych punktów.

Quillbot doskonale radzi sobie z przekształcaniem złożonych informacji w przystępne formaty, co czyni go cennym zasobem dla naukowców i studentów.

Najlepsze funkcje Quillbot

Generowanie podsumowań w dwóch stylach: kluczowych zdań i akapitów

Możliwość dostosowania długości streszczeń do własnych potrzeb

Parafrazowanie słów przy użyciu wbudowanego tezaurusa

Tworzenie cytatów w wielu formatach, w tym APA, Chicago, MLA itp.

Poprawiaj błędy gramatyczne i interpunkcyjne jednym kliknięciem

Quillbot limit

Oferuje generowanie streszczeń do 600 słów w wersji Free

Czasami parafrazuje zdania w sposób utrudniający ich zrozumienie

Ceny Quillbot

Free

Premium: $4.17/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$4.17/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Teams: $3.75/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 10 użytkowników (rozliczane rocznie)

Quillbot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5 (ponad 100 recenzji)

8. Hypotenuse AI (najlepsze do generowania i podsumowywania zawartości przyjaznej dla SEO)

Via Hypotenuse Hypotenuse AI to przyjazny dla SEO generator zawartości, który podwaja się jako zasilany przez AI podsumowujący notatki i dokumenty dla specjalistów ds. marketingu.

Pozwala generować metadane, opisy produktów, posty w mediach społecznościowych, długie formularze i inne rodzaje zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO.

Co więcej, pozwala podsumować akapity, artykuły, dokumenty i wideo do ich głównych koncepcji i pomysłów.

Najlepsze funkcje AI

Kondensacja zawartości w wypunktowania lub krótkie akapity

Generowanie zawartości i obrazów w sposób zgodny z wizerunkiem marki

Formatowanie zawartości zgodnie z wytycznymi marki

Wstawianie odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych hiperlinków w zawartości

Tłumaczenie zawartości i streszczeń na ponad 25 języków

Wykorzystaj limity AI

Niektórzy użytkownicy mogą uznać subskrypcję tego narzędzia AI za dość kosztowną

Ma ustawiony limit słów do generowania zawartości w płatnych planach

Ceny AI Hypotenuse

Wejście: $29/miesiąc

$29/miesiąc Podstawowy: 87 USD/miesiąc

87 USD/miesiąc Blog Pro: $230/miesiąc (do 3 licencji)

$230/miesiąc (do 3 licencji) Custom: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: N/A

9. Anyword AI (najlepsze do pisania i podsumowywania zawartości dla marketerów)

Via Anyword AI Jako platforma do pisania tekstów zaprojektowana dla teamów marketingowych, Anyword AI pomaga marketerom generować atrakcyjną zawartość, od e-maili i kopii reklam po strony docelowe i posty na blogach. Pomaga im również zmienić przeznaczenie istniejącej zawartości z dodatkowymi informacjami dzięki narzędziu do parafrazowania.

Ponadto narzędzie Anyword AI do streszczania tekstów pomaga marketerom w podsumowywaniu długich formularzy zawartości, pomagając im zaoszczędzić wiele godzin.

Najlepsze funkcje Anyword AI

Generowanie podsumowań w trzech formatach: akapit, słowa kluczowe i TL;DR

Tłumaczenie zawartości i podsumowań w wielu językach, w tym włoskim, niemieckim, hiszpańskim itp.

Sprawdzanie zawartości pod kątem plagiatu za pomocą wbudowanego narzędzia

Niestandardowe szablony marketingowe 100+ dopasowane do Twojej marki

Analizuj i przewiduj wydajność publikowanej zawartości

Anyword AI limits

Nieco drogie w porównaniu z innymi podsumowaniami notatek AI

Czasami może generować niedokładne informacje

Ceny AI

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Data-Driven: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business: 499 USD/miesiąc

499 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Anyword AI oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1000 recenzji)

4.8/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

10. TLDR This (najlepszy do streszczania długich artykułów i dokumentów)

Via TLDR This TLDR This to jedno z popularnych narzędzi AI online do podsumowywania dokumentów, notatek i artykułów. Zaprojektowane z myślą o studentach, pisarzach, badaczach, dziennikarzach i wszystkich innych osobach, które chcą zrozumieć sedno długiej zawartości, szybko podsumowuje informacje w łatwy do przyswojenia fragment.

To narzędzie podsumowujące AI ostatecznie zapewnia przejrzyste wrażenia z czytania, które są łatwe do zrozumienia i działania.

TLDR To najlepsze funkcje

Wyodrębnianie metadanych, takich jak nazwisko autora, data publikacji, tytuł artykułu itp.

Uzyskanie szacowanego czasu czytania wpisów na blogu i artykułów

Wyróżnianie najistotniejszych informacji i odfiltrowywanie słabych argumentów i bzdur

Szybkie podsumowywanie stron internetowych dzięki rozszerzeniom dla dwóch przeglądarek: Google Chrome i Firefox

TLDR Ten limit

Wymaga połączenia z Internetem bez zakłóceń w celu podsumowania krytycznych informacji z długich formularzy

Brak opcji modyfikacji długości lub formatu podsumowań

TLDR Ten cennik

Free

Starter: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $8.25/miesiąc za użytkownika

$8.25/miesiąc za użytkownika Business: $16.60/miesiąc

TLDR Te oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji

Podsumuj i zorganizuj swoje notatki oraz zwiększ wydajność dzięki ClickUp

Narzędzia AI do podsumowywania notatek stały się niezbędnymi narzędziami w świecie zalewanym informacjami. Skracają one długie teksty do kluczowych punktów, pozwalając uchwycić ich istotę w kilka sekund.

Teraz, gdy znasz już dziesięć najlepszych narzędzi AI do podsumowywania notatek, nadszedł czas, aby zacząć usprawniać swoje notatki i dokumenty. Rozważ skorzystanie z bogatych w funkcje narzędzi zwiększających wydajność, takich jak ClickUp, aby ułatwić sobie zadanie.

ClickUp pomaga podsumować kluczowe informacje i pozwala na organizować i przechowywać notatki efektywnie, umożliwiając szybkie zrozumienie i pracę z różnorodnymi tekstami. Zarejestruj się za pomocą ClickUp za Free i streszczaj i ogarniaj długie teksty w kilka sekund!