13 najlepszych narzędzi AI dla influencer marketingu w 2025 roku

Nie każda współpraca z influencerami przynosi wyniki. Niektóre zwiększają zaangażowanie i sprzedaż, podczas gdy inne wygasają, mimo że na papierze wyglądają obiecująco.

Różnica? Dane. 📊

Narzędzia AI dla influencer marketingu pomagają markom i agencjom wyjść poza liczbę obserwujących, analizując dane demograficzne odbiorców, autentyczność zaangażowania i wydajność kampanii, aby podejmować mądrzejsze decyzje.

Ale nie każde narzędzie jest warte twojego czasu. Niektóre świetnie nadają się do odkrywania, podczas gdy inne koncentrują się na zarządzaniu kampaniami lub analizach.

Oto 13 najlepszych narzędzi AI dla influencer marketingu, które pomogą Ci prowadzić skuteczniejsze kampanie influencerskie. 🗃️

Przy tak wielu narzędziach AI do zarządzania projektami marketingowymi łatwo jest zostać przytłoczonym. Czy potrzebujesz lepszego odkrywania influencerów, automatyzacji kampanii czy szczegółowej analizy? Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od celów.

Zobaczmy, na co zwrócić uwagę, aby upewnić się, że inwestujesz w coś, co faktycznie pomaga. 👇

Odnajdywanie i weryfikacja influencerów: Pomagają analizować dane demograficzne odbiorców, jakość zaangażowania i autentyczność, aby znaleźć odpowiednich influencerów

Zaawansowane analizy odbiorców: Poszukaj narzędzia do influencer marketingu, które ocenia obserwujących influencera na podstawie wieku, lokalizacji, odsetków i zachowań zakupowych, aby zapewnić zgodność z marką

Automatyzacja kampanii i zasięg: Upewnij się, że narzędzie personalizuje zasięg, zarządza relacjami z influencerami, a nawet automatyzuje negocjacje umów

Śledzenie wyników i pomiar ROI: Wybierz narzędzie, które analizuje dane w czasie rzeczywistym, śledzi konwersje i zapewnia wgląd w celu udoskonalenia strategii influencer marketingu

Gotowe szablony: Znajdź narzędzie, które zapewnia konfigurowalne szablony planów marketingowych do planowania kampanii, strategii zawartości i raportowania wyników w celu zachowania spójności

Wykrywanie oszustw i ocena autentyczności: Wybierz narzędzie, które wykrywa fałszywych obserwujących, oznacza manipulacje zaangażowaniem i identyfikuje aktywność botów

Integracja z wieloma platformami: Wybierz platformę, która zapewnia wsparcie dla Instagrama, TikToka, YouTube'a i nowych kanałów mediów społecznościowych, aby zoptymalizować kampanie influencer marketingu

Zarządzanie kalendarzem: Wybierz narzędzie, które oferuje kalendarze marketingowe do planowania postów, śledzenia terminów i koordynowania zawartości dla wielu influencerów

Oto najlepsze platformy oparte na AI, które faktycznie robią różnicę w zarządzaniu kampaniami influencer marketingu. 📝

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania kampaniami influencerów i projektami marketingowymi)

ClickUp to aplikacja everything for work, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dla zespołów marketingowych, ClickUp Marketing Project Management Software upraszcza zarządzanie kampaniami influencerów, utrzymując wszystko - dane powstania, śledzenie zadań i współpracę - w jednym miejscu. Pomaga Teams w organizacji cyklu pracy, automatyzacji powtarzalnych zadań i zarządzaniu dużymi bazami danych influencerów bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Natychmiastowe generowanie zawartości i uzyskiwanie spostrzeżeń dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to asystent oparty na AI, który zapewnia wsparcie w zakresie generowania zawartości, analizy danych i zarządzania cyklem pracy. Potrafi on przygotowywać wiadomości, dopracowywać treść kampanii, podsumowywać kluczowe informacje i nie tylko.

Analizuje również wyniki kampanii, podsumowując trendy zaangażowania i dostarczając praktycznych spostrzeżeń, ułatwiając ocenę, które partnerstwa przynoszą najlepsze wyniki.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać automatyzację pracy w oparciu o zwykły tekst podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain to potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, redagowaniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do wszystkiego!

Twórz niestandardowe automatyzacje, aby zmniejszyć ręczne obciążenie pracą i usprawnić przepływy pracy

ClickUp Automatyzacja pomaga zarządzać relacjami z influencerami i procesami kampanii, nie dając się przytłoczyć.

Na przykład, jeśli influencer prześle swoje materiały, automatyzacja może natychmiast powiadomić zespół kreatywny w celu ich sprawdzenia, zaktualizować scenę kampanii do "Oczekuje na zatwierdzenie" i zaplanować publikację zawartości po jej zatwierdzeniu.

Zastosuj widok tabeli ClickUp do śledzenia danych influencerów

Co więcej, ClickUp Table View oferuje znajomy interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, aby uporządkować bazę danych i działać jako dynamiczny CRM dla influencerów. Możesz śledzić istotne szczegóły, takie jak informacje kontaktowe, historia współpracy i wskaźniki wydajności w przejrzystym, konfigurowalnym formacie.

ClickUp pozwala nam efektywniej wykorzystywać nasze zasoby marketingowe i dostosowywać nasze podejście GTM w wielu jednostkach Business.

ClickUp pozwala nam efektywniej wykorzystywać nasze zasoby marketingowe i dostosowywać nasze podejście GTM w wielu jednostkach Business.

Większość marketerów korzystających z ClickUp szczególnie ceni sobie gotowe szablony influencerów dostępne w oprogramowaniu.

Pobierz szablon Szablon umowy z influencerami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko i łatwo tworzyć umowy z influencerami i zarządzać nimi.

Przykładowo, szablon ClickUp Influencer Contract Template tworzy bezpieczne i dokładnie sprawdzone dokumenty, które chronią prawa obu stron. Oferuje wystarczające opisy kluczowych terminologii i standardowych protokołów branżowych dotyczących płatności i zwrotów kosztów.

Szablon również:

Wyczyszczone przykłady wytycznych marki dla influencerów

Zapewnia zgodność z przepisami prawnymi

Chroni wizerunek marki online i offline

Dostawca informacji o uprawnieniach i użyteczności

Szablon ClickUp Modern Social Media Calendar śledzi plany zawartości influencerów na wielu platformach. Podobnie ClickUp Content Writing Tem plate oferuje wyczyszczone wytyczne dotyczące tonu głosu i struktury skryptu, których musi używać influencer.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie wydajności kampanii: Monitoruj wskaźniki zaangażowania, ROI influencerów i wydajność zawartości za pomocą konfigurowalnych kart w Monitoruj wskaźniki zaangażowania, ROI influencerów i wydajność zawartości za pomocą konfigurowalnych kart w pulpitach ClickUp

Centralizacja współpracy z influencerami: Zachowaj całą komunikację z influencerami, informacje zwrotne oraz dyskusje i zadania dotyczące zawartości scentralizowane za pomocą Zachowaj całą komunikację z influencerami, informacje zwrotne oraz dyskusje i zadania dotyczące zawartości scentralizowane za pomocą ClickUp Chat . Koniec z rozłączoną pracą i komunikacją

Przechowuj i zarządzaj dokumentami influencerów: Twórz briefy, umowy i raporty za pomocą Twórz briefy, umowy i raporty za pomocą ClickUp Docs , oferując współdzieloną bazę wiedzy dla zespołów

Wizualizuj zadania influencerów: Użyj widoku Użyj widoku listy ClickUp do śledzenia zatwierdzeń zawartości, widoku kalendarza do planowania i widoku tablicy do śledzenia postępów kampanii

Burza mózgów na temat strategii dotyczących zawartości dla influencerów: Tworzenie map miejsc docelowych dla influencerów i pomysłów na zawartość w formie burzy mózgów za pomocą Tworzenie map miejsc docelowych dla influencerów i pomysłów na zawartość w formie burzy mózgów za pomocą ClickUp Whiteboards w celu usprawnienia realizacji

Ograniczenia ClickUp

Potrzeba trochę czasu, aby zrozumieć, jak poszczególne funkcje ze sobą współpracują

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje, jak wersja na komputery stacjonarne lub przeglądarkę

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (10 040+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Do zrobienia? Pierwszym YouTuberem, który osiągnął milion subskrybentów, był gracz. W 2009 roku Fred Figglehorn, fikcyjna postać grana przez Lucasa Cruikshanka, stał się pierwszym YouTuberem, który osiągnął milion subskrybentów - pokazując, że humor i kreatywność zawsze napędzały wpływy online.

2. Modash (najlepsze do analizowania zawartości influencerów w przeszłości)

via Modash

Baza danych zawierająca ponad 250 milionów profili influencerów gwarantuje, że Modash ma wystarczająco dużo opcji dla marek, aby połączyć się z twórcami zawartości. Potencjalnych partnerów można oceniać na podstawie takich wskaźników jak dystrybucja płci, wiek odbiorców i inne.

Warto zauważyć, że platforma obejmuje również audyt fałszywych obserwujących, który weryfikuje jakość odbiorców influencera. Wskazuje to na mądre inwestycje z budżetu marketingowego klienta.

Najlepsze funkcje Modash

Synchronizacja komunikacji poprzez integrację z Gmailem w celu lepszego dotarcia do odbiorców i prowadzenia bieżącej korespondencji

Ułatwienie przekazywania produktów i śledzenia kodów promocyjnych dzięki integracji z Shopify

Analizuj odbiorców influencerów, aby sprawdzić zgodność z celami kampanii klienta

Automatyczne monitorowanie wydajności kampanii dzięki centralizacji zawartości na żywo

Limity Modash

Nie obsługuje Twittera, Pinteresta, Twitcha i blogów

Brak możliwości masowego wysyłania e-maili i ograniczona funkcja skrzynki odbiorczej

Baza danych influencerów może być mniej kompleksowa w mniejszych obszarach i miastach, co stanowi wyzwanie dla użytkowników poszukujących hiperlokalnych influencerów

Ceny Modash

Essentials: 299 USD/miesiąc

Wydajność: 599 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Modash

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: W 1760 roku Josiah Wedgwood, brytyjski garncarz, wykorzystał poparcie królowej Charlotty, aby sprzedawać swoją porcelanę jako "zatwierdzoną przez króla". jest to jeden z najwcześniejszych przykładów influencer marketingu.

3. Upfluence (najlepsze do odkrywania influencerów w oparciu o AI)

via Upfluence

Upfluence pomaga markom połączyć się z odpowiednimi influencerami za pomocą filtrów wskaźników zaangażowania, danych demograficznych odbiorców i stylu zawartości, dzięki czemu nie musisz zgadywać, kto najlepiej pasuje.

Funkcja AI, Jace AI automatyzuje i personalizuje zasięg, jednocześnie dopasowując marki do influencerów na podstawie trafności zawartości.

Ponadto Jace AI stale śledzi zmieniające się profile influencerów i wcześniejsze interakcje. Zebrane dane pomagają większości marek komunikować się z odpowiednimi influencerami w sposób kontekstowy.

Najlepsze funkcje Upfluence

Zidentyfikuj zwolenników marki, skanując bazę danych klientów pod kątem potencjalnego partnerstwa z influencerami

Znajdź wpływowych influencerów za pomocą filtrów wyszukiwania opartych na AI, aby analizować różne wskaźniki

Zarządzaj rozsyłaniem produktów poprzez automatyzację kampanii giftingowych i śledzenie przesyłek

Integracja platform e-commerce w celu połączenia influencer marketingu z wynikami sprzedaży bezpośredniej

Upfluence limit

Choć narzędzie to ma wiele funkcji, jest ono drogie, ponieważ należy do najdroższych narzędzi marketingowych dla małych firm i startupów

Niektórzy użytkownicy raportowali problemy z automatycznym odnawianiem umów i trudnościami w modyfikowaniu lub anulowaniu subskrypcji

Upfluence pricing

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Upfluence

G2: 4. 5/5 (140 opinii)

Capterra: 4. 1/5 (40 opinii)

Do zrobienia? Influencerzy wygenerowani przez AI, tacy jak Lil Miquela i Shudu, zawarli umowy z najlepszymi etykietami modowymi, mimo że nie są prawdziwymi ludźmi!

4. Influencity (najlepsze do kompleksowego zarządzania relacjami z influencerami)

via Influencity

Influencity wyposaża agencje w zaawansowane filtry wyszukiwania, pozwalając użytkownikom na doprecyzowanie wyników przy użyciu ponad 20 kryteriów. Platforma, w połączeniu z systemem zarządzania relacjami z influencerami (IRM), pozwala łatwo organizować współpracę z influencerami i wykonywać takie czynności, jak śledzenie komunikacji i monitorowanie postępów kampanii.

Możesz również zintegrować swoje konto Shopify z bazą danych twórców. Pomaga to usprawnić pozyskiwanie influencerów do kampanii na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Influencity

Zbieraj płatności za pośrednictwem bezpiecznych bramek z wbudowanym śledzeniem ułatwiającym zarządzanie

Rekrutuj twórców zawartości za pomocą celowych działań i wdrażaj ich przy użyciu ustrukturyzowanych cykli pracy

Uzyskaj wgląd w obserwujących influencerów, aby zapewnić zgodność z celami kampanii

Analizuj wydajność kampanii za pomocą szczegółowych raportów, śledząc kluczowe wskaźniki w celu pomiaru ROI i informowania o przyszłych strategiach

Limity influencerów

Brak wsparcia dla analizy profilu X (dawniej Twitter)

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że wskaźniki platformy nie zawsze odzwierciedlają zmiany w czasie rzeczywistym w aktywności influencerów w mediach społecznościowych, co może mieć wpływ na podejmowanie decyzji w przypadku dynamicznych kampanii

cennik Influencity

Profesjonalista: 398 USD/miesiąc

Business: 998 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Influencity

G2: 4. 6/5 (220 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Ciekawostka: Marketing influencerów istnieje dłużej niż media społecznościowe. Przed Instagramem i YouTube marki współpracowały z celebrytami, sportowcami, a nawet fikcyjnymi postaciami w celu promocji produktów. Nawet Marlboro Man i Popeye zwiększający sprzedaż szpinaku byli wczesnymi formularzami influencer marketingu.

5. Brandwatch Influencer (najlepsze narzędzie do analizy mediów społecznościowych na poziomie Enterprise i identyfikacji influencerów)

przez Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer wykorzystuje własną sztuczną inteligencję Iris AI do wydobywania informacji z danych z mediów społecznościowych. W wyniku tego otrzymujesz szczegółowe informacje na temat zachowań konsumentów i pojawiających się trendów. W połączeniu z funkcjami analizy sentymentu Brandwatch Influencer, otrzymujesz dostęp do danych na temat wzmianek o marce i obecnych emocji społecznych.

Możliwość dostosowania do Salesforce i Google Analytics oznacza, że użytkownicy Enterprise mogą zwiększyć jego użyteczność. Dodatkowo, połączenie go z szablonami mediów społecznościowych pozwala uporządkować wszystkie dane influencerów.

Najlepsze funkcje Brandwatch Influencer

Wykorzystaj szczegółowe informacje o odbiorcach, aby zapewnić zgodność między obserwatorami influencera a rynkiem docelowym

Maintainer scentralizowaną bazę danych kontaktów influencerów, zakończoną szczegółami płatności i zarządzaniem umowami

Zaoferuj influencerom markowe doświadczenie dzięki konfigurowalnym, przyjaznym dla urządzeń mobilnych pulpitom

Brandwatch Influencer Limit

Skomplikowany interfejs do opanowania

Nie oferuje zintegrowanych funkcji publikowania w mediach społecznościowych, co wymusza korzystanie z dodatkowych narzędzi do zrobienia contentu

Użytkownicy raportowali sporadyczne wyzwania związane z płynną integracją Brandwatch z niektórymi platformami innych firm

Wycena influencerów w Brandwatch

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje influencerów w Brandwatch

G2: 4. 1/5 (860 opinii)

Capterra: 4. 2/5 (230 opinii)

6. Traackr (najlepszy do weryfikacji influencerów na dużą skalę i optymalizacji wydatków)

via Traackr

Traackr poważnie podchodzi do weryfikacji influencerów, umożliwiając użytkownikom dostęp do zaawansowanych analiz przed nawiązaniem współpracy. Przeglądaj wgląd w wiarygodność odbiorców w czasie rzeczywistym i unikaj marnowania budżetów na influencerów o niskiej jakości zaangażowania.

Platforma oferuje globalną bazę danych influencerów na wszystkich głównych platformach mediów społecznościowych. Widoczność w sekcji historycznych wyników pozwala również ustalić długoterminową wiarygodność influencera.

Najlepsze funkcje Traackr

Śledzenie wydatków marketingowych w czasie rzeczywistym w celu alokacji budżetów i uniknięcia nadmiernych wydatków

Usprawnij działania dzięki narzędziom do automatyzacji marketingu, aby zarządzać współpracą na dużą skalę

Porównaj swoje wyniki z konkurencją, aby zidentyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy

Otrzymuj oparte na AI sugestie dotyczące płatności dla influencerów na podstawie zaangażowania i wcześniejszych wyników

Traackr limit

Trudne ustawienia płatności/portfela dla twórców spoza USA

Istnieją raportowania dotyczące opóźnień w śledzeniu zawartości, szczególnie w przypadku platform takich jak TikTok

Użytkownicy wyrazili chęć bardziej zaawansowanego filtrowania w ramach kampanii i społeczności twórców

Sporadyczne opóźnienia w aktualizacjach danych mogą wpływać na terminowość i dokładność wskaźników wydajności

Ceny Traackr

Wzrost: Od 25 000 USD/rok

Standard: Od 32 500 USD/rok

Plus: Od 55 000 USD/rok

Oceny i recenzje Traackr

G2: 4. 3/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (25+ opinii)

Ciekawostka: Nawet zwierzęta domowe mogą być influencerami. Psy, koty, a nawet jeże są sponsorowane przez duże marki. Niektóre, jak Doug the Pug, mają więcej obserwujących niż wielu ludzkich influencerów!

7. Heepsy (najlepsze dla małych firm poszukujących mikroinfluencerów)

via Heepsy

Heepsy to oparta na AI platforma wyszukiwania i odkrywania influencerów dla małych i średnich marek, które chcą nawiązać połączenie z mikro- i nano-influencerami. W przeciwieństwie do niektórych złożonych platform influencer marketingu, wyróżnia się łatwym w użyciu interfejsem wyszukiwania.

Funkcje analizy konkurencji narzędzia pozwalają markom zobaczyć, z którymi influencerami współpracują ich konkurenci. Funkcja ta dostarcza kluczowych informacji na temat trendów branżowych i wysokowydajnej współpracy.

Najlepsze funkcje

Uzyskaj dostęp do dogłębnych analiz, aby ocenić autentyczność odbiorców influencera

Oszacuj potencjalne koszty współpracy, aby pomóc w budżetowaniu i planowaniu finansowym

Zaangażuj się w rynek, na którym marki mogą publikować kampanie, a twórcy mogą wybierać możliwości, które są zgodne z ich odsetkami

Kompiluj i eksportuj dane influencerów do różnych formatów, umożliwiając ich łatwe udostępnianie

Heepsy limit

Limit dla influencerów z mniej niż 3000 obserwujących

Brak możliwości integracji z innymi platformami marketingowymi

Heepsy pobiera 12% prowizji od płatności, co niektórzy użytkownicy uważają za wygórowaną stawkę

Heepsy pricing

Free

Starter: 90 USD/miesiąc

Plus: 259 USD/miesiąc

Zaawansowane: 388 USD/miesiąc

Poważne oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (35+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (70+ opinii)

8. EnterpriseIQ (najlepsze narzędzie do influencer marketingu na poziomie przedsiębiorstwa)

przez CreatorIQ

CreatorIQ jest jednym z najlepszych narzędzi do influencer marketingu. Łączy się z platformami mediów społecznościowych za pośrednictwem integracji API, umożliwiając markom dostęp do danych influencerów w czasie rzeczywistym i śledzenie wydajności kampanii. Tym, co wyróżnia CreatorIQ, jest system punktacji oparty na AI, który ocenia dopasowanie marki influencera, autentyczność i jakość zaangażowania w zawartość.

Podczas gdy większość narzędzi koncentruje się wyłącznie na liczbie obserwujących, CreatorIQ wykorzystuje uczenie maszynowe do przewidywania, którzy influencerzy osiągną najlepsze wyniki dla określonych celów kampanii.

Najlepsze funkcje CreatorIQ

Automatyzacja płatności dla influencerów w celu uproszczenia umów i śledzenia finansów

Zastosuj narzędzia do monitorowania zgodności, aby śledzić ujawnienia, zapobiegać naruszeniom zasad i utrzymywać zaufanie odbiorców

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do pomiaru wydajności, aby wyjść poza wskaźniki próżności

CreatorIQ limit

Niektórzy użytkownicy skarżą się na niezgrabny interfejs, który wymaga zbyt długiego przewijania

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że platforma może nie oferować elastyczności wymaganej do dostosowania raportowania i ustawień kampanii do ich unikalnych wymagań

CreatorIQ pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (550+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Zawartość wideo dominuje w influencer marketingu. Statyczne posty na Instagramie już nie wystarczają - marki wolą influencerów, którzy tworzą angażujące krótkie formy wideo, niezależnie od tego, czy jest to zwykły vlog, unboxing, czy też pełnowymiarowa reklama kinowa przebrana za trend TikTok.

9. IQfluence (najlepsze do odkrywania influencerów i przewidywania kampanii w oparciu o AI)

via IQfluence r

AI IQfluence skanuje platformy mediów społecznościowych w celu zidentyfikowania nowych influencerów na podstawie trendów zaangażowania i nastrojów obserwujących, uwzględniając również znaczenie dla branży. Pozwala to markom odkrywać mikro- i makroinfluencerów o wysokiej skuteczności, zanim wejdą oni do głównego nurtu, co stanowi podstawę dla bardziej opłacalnych partnerstw.

Mimo to, niektórzy marketerzy mogą uznać opcje niestandardowe platformy za przytłaczające, ponieważ istnieje stroma krzywa uczenia się przed pełnym wykorzystaniem jej możliwości.

Najlepsze funkcje IQfluence

Zoptymalizuj alokację budżetu za pomocą analizy predykcyjnej kampanii, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

Połącz się z odpowiednimi odbiorcami, wykorzystując dogłębną segmentację odbiorców

Wczesna identyfikacja wschodzących influencerów dzięki analizom opartym na AI, co pomaga zabezpieczyć partnerstwa, zanim zdobędą popularność w głównym nurcie

IQfluence limit

Bardzo limitowana integracja z zewnętrznymi systemami CRM

W niektórych przypadkach słowa kluczowe mogą nie pasować do siebie

Brakuje rozbudowanych samouczków online lub webinarów, co może być korzystne dla użytkowników poszukujących elastycznych opcji nauki

cennik IQfluence

Starter: 295 USD/miesiąc

Zaawansowane: 545 USD/miesiąc

Business: Startuje od 1300 USD/miesiąc

Oceny i recenzje IQfluence

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Liczba fałszywych profili obserwujących wyczyszczonych ostatnio przez TikTok wynosi 720,29 miliona.

10. HypeAuditor (najlepszy do wykrywania oszustw w oparciu o AI)

via HypeAuditor

Ocena jakości odbiorców oparta na AI HypeAuditor zapewnia szczegółowe raportowanie bazy obserwujących influencerów, w tym rzeczywistego zaangażowania i sztucznych interakcji. Eliminuje to ryzyko płacenia za zawyżone wskaźniki i kieruje budżety marketingowe na rzeczywisty zasięg i konwersje.

Jednak chociaż jego analityka jest potężna, brakuje mu funkcji docierania do influencerów i zarządzania powiązaniami.

Najlepsze funkcje HypeAuditor

Porównaj wyniki influencerów ze standardami branżowymi, aby podejmować decyzje partnerskie oparte na danych

Śledzenie ROI za pomocą Google Analytics i integracji reklam w mediach społecznościowych

Odkryj autentycznych influencerów za pomocą wykrywania oszustw opartych na AI, aby odfiltrować fałszywych obserwujących i zaangażowanie

HypeAuditor limit

Większe skupienie na analityce niż na zakończonej realizacji kampanii

Użytkownicy celujący w określone regiony zauważyli, że baza danych influencerów w niektórych krajach jest ograniczona

Cennik HypeAuditor

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje HypeAuditor

G2: 4. 6/5 (190 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (35 opinii)

11. Klear (najlepszy do analizy influencerów w oparciu o dane)

via Klear

Klear śledzi historyczną zawartość influencerów i pozwala marketerom sprawdzić, czy wskaźniki zaangażowania influencerów są spójne, czy sztucznie zawyżone. Co więcej, dla marek prowadzących kampanie na dużą skalę, Klear automatyzuje zasięg influencerów i zarządzanie umowami.

Niemniej jednak narzędzia do realizacji kampanii są bardziej podstawowe.

Wyraźne najlepsze funkcje

Przestrzeganie przepisów dotyczących zawartości sponsorowanej dzięki monitorowaniu zgodności z Federalną Komisją Handlu (FTC)

Uzyskaj dostęp do globalnej bazy danych influencerów obejmującej serwisy Instagram, TikTok, YouTube i Twitter

Moja praca z wysokiej jakości twórcami dzięki ocenom dostarczanym przez system punktacji wiarygodności

Wyraźne limity

Mniej spersonalizowana automatyzacja działań zewnętrznych

Możliwości platformy w zakresie wyszukiwania i filtrowania nie są tak rozbudowane

Zdarzały się instancje, w których influencerzy mieli trudności z prawidłowym załączeniem swojej zawartości, zwłaszcza wideo, w Klear do przeglądu

Przejrzyste ceny

Niestandardowe ceny

Jasne oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (25+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

12. GRIN (najlepszy do zarządzania relacjami z influencerami na pełną skalę)

via GRIN

GRIN to kompleksowa platforma influencer marketingu przeznaczona dla marek e-commerce, które chcą zarządzać relacjami z influencerami na dużą skalę.

Platforma odbiega od platform influencerskich oferujących jednorazową współpracę. Zamiast tego platforma priorytetowo traktuje długoterminowe partnerstwa, oferując system podobny do CRM do śledzenia zasięgu influencerów, umów, zatwierdzania zawartości i płatności w jednym miejscu.

Jednak jego ceny są ustawione dla średnich i dużych Business, co czyni go mniej dostępnym dla startupów.

Najlepsze funkcje GRIN

Połączenie Shopify, WooCommerce i BigCommerce w celu śledzenia sprzedaży bezpośredniej

Mierz wyniki sprzedaży prowadzonej przez influencerów za pomocą niestandardowych linków afiliacyjnych i kodów rabatowych

Śledzenie pakietów PR za pomocą zautomatyzowanego rozsyłania produktów w celu zapewnienia terminowych dostaw

GRIN limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolny czas reakcji ze strony zespołu obsługi klienta

Roczne umowy mogą nie być odpowiednie dla wszystkich firm

Ceny GRIN

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GRIN

G2: 4. 5/5 (430+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (150+ opinii)

13. Aspire. io (najlepsze narzędzie do influencer marketingu opartego na społeczności)

Podobnie jak GRIN, Aspire. io szczególnie dobrze nadaje się dla marek, które chcą wyjść poza jednorazowe umowy z influencerami, pielęgnując długoterminowe relacje z ambasadorami i współpracę w zakresie zawartości generowanej przez użytkowników (UGC). Aspire io pozwala również na automatyzację działań influencerów i ułatwia markom połączenie się z odpowiednimi twórcami bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Analityka wykracza poza powierzchowne zaangażowanie, zapewniając wgląd w dane demograficzne odbiorców, konwersje i zwrot z inwestycji. Wbudowany CRM pozwala uporządkować relacje z influencerami, ułatwiając pielęgnowanie długoterminowych partnerstw.

Najlepsze funkcje Aspire. io

Budowanie trwałych relacji z twórcami dzięki zarządzaniu programem ambasadorskim

Zmniejszenie liczby kontaktów zwrotnych z influencerami dzięki zatwierdzaniu zawartości za pomocą AI

Śledzenie linków afiliacyjnych za pomocą AI w marketingu afiliacyjnym w celu dokładnego przypisywania konwersji

Aspire. io limit

Niektórzy użytkownicy chcą bardziej szczegółowej segmentacji odbiorców w analizach

Nie są idealne dla marek poszukujących krótkoterminowej lub jednorazowej współpracy

Ceny Aspire. io

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aspire. io

G2: 4. 6/5 (110+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Wzmocnij swoją strategię influencer marketingu z ClickUp

Branża influencer marketingu ewoluowała w zawrotnym tempie, podkreślając, że AI jest obecnie bardziej koniecznością niż luksusem. Marki automatyzują teraz zasięg i weryfikację influencerów, aby precyzyjnie mierzyć ROI. To, co kiedyś było ręcznym, czasochłonnym procesem, jest teraz skalowalną strategią opartą na danych.

Wszystkie 13 narzędzi na tej liście ma swoje zalety. Jednak ClickUp zdobywa koronę za zakres rozwiązań do przepływu pracy i monitorowania kampanii.

Możesz wzmocnić te zalety, wybierając to narzędzie ze względu na jego możliwości integracyjne i organizacyjne. Skorzystaj z ClickUp, aby scentralizować wszystko, od zatwierdzania zawartości po komunikację z influencerami.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!