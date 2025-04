ClickUp vs. Pipedrive: Które narzędzie CRM jest najlepsze dla Twojego Businessu?

Niektórzy przysięgają na wszystko w jednym obszarze roboczym. Inni wierzą w wyspecjalizowane narzędzia do jednego celu.

To jest dokładnie to, o co chodzi w porównaniu ClickUp vs. Pipedrive.

Jeden z nich to potęga w zarządzaniu projektami, zadaniami i cyklami pracy, podczas gdy drugi zapewnia konkretne usługi dla zespołów sprzedażowych.

Oba rozwiązania zwiększają wydajność, ale do zrobienia jest to na różne sposoby. *Który z nich lepiej pasuje do Twojego sposobu pracy?

Przekonajmy się! 💪

⏰ 60-sekundowe podsumowanie ClickUp vs. Pipedrive - dwa narzędzia CRM stworzone z myślą o różnych potrzebach, od kompleksowego zarządzania pracą po dedykowane śledzenie potoku sprzedaży. Oto kluczowe porównania: Pipedrive to CRM skoncentrowany na sprzedaży, zaprojektowany w celu usprawnienia śledzenia transakcji i zarządzania potencjalnymi klientami

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie CRM i do zarządzania pracą z głębokimi możliwościami niestandardowymi i automatyzacją Podział funkcji dla ClickUp i Pipedrive: Kompleksowy CRM i zarządzanie projektami: ClickUp łączy śledzenie zadań, automatyzację cyklu pracy i zarządzanie niestandardowymi klientami w jednej platformie

Pipedrive oferuje ustrukturyzowany pipeline do śledzenia transakcji, automatyzacji działań następczych i zarządzania wynikami sprzedaży

Współpraca i dostosowywanie: ClickUp dostarcza czat w czasie rzeczywistym, tablice i niestandardowe pulpity, podczas gdy Pipedrive koncentruje się na koordynacji zespołu sprzedaży Dlaczego warto wybrać ClickUp? ClickUp Brain: Spostrzeżenia oparte na AI, które automatycznie podsumowują transakcje, sugerują kolejne kroki i zapewniają natychmiastowy kontekst

Szablony CRM: Gotowe cykle pracy do zarządzania sprzedażą, obsługą klienta i śledzeniem potencjalnych klientów bez wysiłku

Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja procesów CRM, redukcja pracy ręcznej i integracja z ponad 1000 narzędzi

Czym jest ClickUp?

Scentralizowane zarządzanie zadaniami i współpraca z ClickUp

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Jedną z kluczowych zalet tego rozwiązania jest możliwość niestandardowego dostosowania widoków, automatyzacja rutynowych zadań i integracja z ponad 1000 innych narzędzi. Ponadto, dzięki aplikacjom komputerowym, mobilnym i internetowym, możesz pozostać w kontakcie bez względu na to, gdzie pracujesz.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego menedżera zadań, czy zaawansowanego centrum projektów, ClickUp zapewnia narzędzia do organizowania pracy na swój sposób.

ClickUp Insight: Pracownicy umysłowi wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie w poszukiwaniu informacji, a prawie 1 na 5 pracowników wysyła ponad 50 wiadomości. Ponadto, ponad 60% czasu zespołu poświęcane jest na wyszukiwanie kontekstu, informacji i elementów działania. Dzięki ClickUp możesz wyeliminować te trudności i znaleźć wszystko, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund. Teams mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych szczegółów, niezależnie od tego, czy jest to historia klienta, propozycja, czy kluczowe elementy działań. Wszystko pozostaje połączone i łatwe do znalezienia, dzięki czemu praca posuwa się naprzód bez niepotrzebnego cofania się.

Funkcje ClickUp

Jeśli chodzi o funkcje, ClickUp nie zatrzymuje się w miejscu. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które koncentrują się tylko na jednym aspekcie zarządzania pracą, ClickUp łączy wszystko - zadania, dokumenty, cele, czaty i pulpity - pod jednym dachem.

Przyjrzyjmy się bliżej ich funkcjom. 👀

Funkcja #1: Zarządzanie projektami CRM

Przyspiesz rozwój klientów i zwiększ ich zadowolenie dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM zapewnia ujednoliconą platformę, która łączy zarządzanie relacjami z klientami z solidnymi możliwościami zarządzania projektami. Zapewnia to, że Teams zarządzają interakcjami z klientem, śledzą sprzedaż i nadzorują realizację projektów na czas.

Oto jak możesz korzystać z oprogramowania CRM do współpracy:

Dokumenty ClickUp

Połącz ClickUp Docs bezpośrednio z cyklem pracy CRM, aby efektywnie zarządzać dokumentami

ClickUp Docs działa jako centrum dowodzenia zarządzania projektami CRM.

Załóżmy, że Twój zespół sprzedaży pracuje nad ważną transakcją. Mogą oni przygotować propozycję w Dokumentach, etykiety dla członków zespołu i osadzać zadania w celu śledzenia działań następczych.

Po zamknięciu transakcji dział obsługi klienta nie musi przekopywać się przez e-maile lub nieaktualne notatki - wszystko, czego potrzebują, jest już połączone w bazie danych CRM. Mogą uzyskać dostęp do historii klienta, przejrzeć poprzednie rozmowy i kontynuować powiązania bez pominięcia żadnego kroku.

Poza propozycjami, Docs umożliwia tworzenie dynamicznych person użytkowników, załączanie kluczowych dokumentów do zgłoszeń wsparcia i dodawanie list kontrolnych, aby zapewnić rejestrowanie każdej interakcji.

Współpraca w czasie rzeczywistym, historia wersji, komentarze i integracja z Dokumentami Google ułatwiają utrzymanie wszystkich na tej samej stronie.

ClickUp Brain

Uzyskaj kluczowy wgląd w swoje transakcje sprzedaży dzięki ClickUp Brain przed następnym spotkaniem

ClickUp Brain to oparty na AI asystent w ClickUp, który natychmiast pobiera kluczowe dane klientów, postępy w transakcjach i wcześniejsze interakcje, kiedy tylko ich potrzebujesz. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, automatycznie podsumowuje rozmowy, wyświetla odpowiednie dokumenty, a nawet sugeruje kolejne kroki.

Załóżmy, że klient przesyła zapytanie dotyczące opóźnionego zamówienia. ClickUp Brain natychmiast wyszukuje wcześniejsze interakcje, łączy prośbę z odpowiednim zadaniem i udostępnia szablon odpowiedzi.

Potrzebujesz podsumowania transakcji przed kolejnym spotkaniem sprzedażowym? Brain automatycznie wygeneruje zwięzłą aktualizację, odwołując się do odpowiednich e-maili, notatek z zadań i dyskusji w zespole.

Do zrobienia? Prognozuje się, że przychody na rynku oprogramowania CRM będą stale rosły, z roczną stopą wzrostu na poziomie 10,17%, w wyniku czego do roku 2029 wartość rynku wyniesie 145 mld $. 61 mld USD do 2029 roku. Wzrost ten przypisuje się rosnącemu zapotrzebowaniu na oprogramowanie CRM na całym świecie.

Funkcja #2: Zarządzanie projektami obsługi klienta

Zarządzanie projektami związanymi z obsługą klienta może przypominać żonglowanie setkami zadań na raz - śledzenie zgłoszeń, rozwiązywanie problemów i współpraca z różnymi Teams, a wszystko to bez pomijania czegokolwiek. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Customer Service Project Management Software.

Załóżmy, że klient raportuje problem techniczny. Zamiast gubić się w niekończącym się wątku na czacie, przedstawiciel wsparcia tworzy zadanie ClickUp, przypisuje je do odpowiedniego członka zespołu i ustawia termin jego wykonania.

Dzięki ClickUp Chat cała rozmowa pozostaje połączona z zadaniem ClickUp.

ClickUp Chat

Upewnij się, że Twój zespół obsługi klienta rozwiązuje problemy szybciej dzięki ClickUp Chat

Chat eliminuje chaos ze strategii zarządzania klientami, łącząc konwersacje, zadania i cykle pracy w jedną płynną platformę. Koniec z przeskakiwaniem między e-mailami, Slackiem i systemami ticketów - wszystko odbywa się w ClickUp.

Przykładowo, zespół wsparcia zajmujący się problemami klientów o wysokim priorytecie używa Chat do organizowania wszystkiego. Oto jak to zrobić:

Zidentyfikuj krytyczne problemy klientów w czatach grupowych i przekształć je w wykonalne zadania bez utraty kontekstu dzięki tworzeniu zadań z wykorzystaniem AI

Przechowywanie dyskusji, aktualizacji i decyzji w jednym miejscu dzięki załączeniu wątków czatu do zadań

Użyj ClickUp Brain do generowania natychmiastowych podsumowań rozmów , aby menedżerowie mogli przejrzeć kluczowe szczegóły

Połącz czaty z projektami obsługi klienta , łącząc zadania, umowy SLA i rozwiązania w celu zapewnienia płynnej odpowiedzialności

Nadążaj za nieodebranymi dyskusjami dzięki funkcji Catch Me Up opartej na AI

Przeczytaj również: Szablony map podróży klienta (Free Customer Journey Map)

Funkcja #3: Zarządzanie projektami sprzedażowymi

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

Wizualizuj swój przepływ pracy w zarządzaniu projektami sprzedaży tak, jak chcesz, dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami sprzedaży ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp oferuje wszystko, czego może oczekiwać zespół sprzedaży. Konsoliduje śledzenie leadów, wdrażanie klientów i współpracę przy transakcjach na jednej platformie.

Załóżmy, że jesteś menedżerem sprzedaży nadzorującym zespół zamykający transakcje dla firmy SaaS.

Możesz utworzyć niestandardowy pipeline sprzedaży za pomocą widoku Tablicy ClickUp, gdzie każda kolumna reprezentuje scenę. Jest to również wygodne:

Ustaw cykl pracy , w którym gdy transakcja przesunie się w górę drabiny, zadanie następcze zostanie automatycznie przypisane w ciągu trzech dni przy użyciu , w którym gdy transakcja przesunie się w górę drabiny, zadanie następcze zostanie automatycznie przypisane w ciągu trzech dni przy użyciu automatyzacji ClickUp

Organizuj transakcje z polami niestandardowymi ClickUp w zadaniach dla wartości transakcji, prawdopodobieństwa zamknięcia i oczekiwanej daty zamknięcia

Współpracuj w czasie rzeczywistym używając używając ClickUp Przypisuj komentarze i załączaj umowy oraz @wspominaj członków zespołu do zatwierdzenia bezpośrednio w każdym zadaniu transakcji

Monitoruj wydajność z pulpitami ClickUp i wizualizuj cele sprzedażowe, prognozy przychodów i postępy transakcji dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

ClickUp oferuje również doskonałe, gotowe do użycia szablony CRM dla zespołów sprzedażowych. Oto jeden z najlepszych:

Szablon CRM ClickUp

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco z każdą transakcją i interakcją z klientem dzięki szablonowi ClickUp CRM

Rozumiemy to - zarządzanie potencjalnymi klientami, śledzenie transakcji i utrzymywanie relacji z klientami może wydawać się przytłaczające. Szablon CRM ClickUp to najlepsze rozwiązanie do usprawnienia sprzedaży bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Jest wysoce konfigurowalny i dostosowuje się do procesu sprzedaży, niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym przedsiębiorcą pielęgnującym potencjalnych klientów, czy rozwijającym się zespołem sprzedaży zarządzającym dużą ilością pipeline. Dzięki temu szablonowi wszystko jest zorganizowane, połączone i wydajne - a wszystko to przy jednoczesnym połączeniu CRM i zarządzania projektami.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Czym jest Pipedrive?

przez Pipedrive

Pipedrive to CRM skoncentrowany na sprzedaży, zaprojektowany, aby pomóc Teams efektywniej zarządzać pipeline. Zapewnia wizualny proces sprzedaży, umożliwiając dostawcom śledzenie transakcji od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Dzięki podejściu opartemu na transakcjach, można niestandardowo dopasować scenariusze do unikalnej podróży klienta, zapewniając, że żadna okazja nie zostanie pominięta.

Oferuje również narzędzia do analizy i raportowania w celu wsparcia segmentacji klientów, analizy współczynników konwersji i monitorowania postępów transakcji, pomagając Business udoskonalić strategie sprzedaży. Zaprojektowany dla małych i średnich zespołów, jest intuicyjnym i opłacalnym rozwiązaniem dla zespołów sprzedażowych.

🧠 Ciekawostka: W marcu 2020 r. Pipedrive przejął Mailigen, platformę e-mail marketingu, aby rozszerzyć swoje możliwości CRM o zintegrowane funkcje e-mail marketingu.

Funkcje Pipedrive

Pipedrive został stworzony z myślą o teamach sprzedażowych, oferując funkcje, które upraszczają śledzenie transakcji, automatyzację zadań i zapewniają wgląd w budowanie skutecznych strategii CRM.

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom. 📔

Funkcja #1: Konfigurowalny potok sprzedaży

Zbuduj pipeline sprzedaży dla swojego cyklu pracy

Wizualny pipeline sprzedaży Pipedrive zapewnia przejrzysty przegląd w stylu kanban, na którym znajduje się każda transakcja. Możesz niestandardowo dopasować pipeline do swojego procesu sprzedaży, dodać unikalne sceny transakcji i śledzić postępy na pierwszy rzut oka.

Przykładowo, menedżer sprzedaży może ustawić takie sceny jak "Kwalifikowany potencjalny klient" i "Negocjacje", aby śledzić codzienne postępy i identyfikować wąskie gardła, zanim wpłyną one na przychody.

🧠 Ciekawostka: CRM stał się niezbędnym narzędziem dla firm. Firmy technologiczne wiodą prym, a 94% z nich korzysta z oprogramowania CRM w celu zwiększenia wydajności sprzedaży i poprawy relacji z klientami. Poza branżą technologiczną, największymi użytkownikami CRM są firmy z sektora produkcji (86%), edukacji (85%), opieki zdrowotnej (82%) i zasobów ludzkich (81%).

przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie Service Desk dla zespołów wsparcia technicznego

Zapewnij wyższy współczynnik konwersji sprzedaży dzięki zarządzaniu leadami w Pipedrive

Nie wszystkie leady są warte poszukiwania. Pipedrive ocenia i kategoryzuje leady, pomagając skupić się na szansach o wysokiej wartości. Dodatkowo, formularze internetowe przechwytują nowych potencjalnych klientów bezpośrednio z Twojej strony internetowej, automatycznie dodając ich do pipeline.

Pobiera również dane z LinkedIn i innych źródeł, zapewniając bogatszy wgląd przed każdą rozmową.

Do zrobienia? Silnik rekomendacji Amazona to w zasadzie gigantyczny CRM. Za każdym razem, gdy otrzymujesz sugestię "klienci również kupili", jest to technologia CRM pracująca za kulisami, aby śledzić twoje preferencje i ulepszać doświadczenia zakupowe.

Funkcja #3: Automatyzacja i raportowanie

Ustawienie niestandardowej automatyzacji procesów sprzedaży

Powtarzalne zadania nie powinny pochłaniać całego dnia. Asystent sprzedaży AI w Pipedrive automatyzuje kolejne e-maile, zadania i aktualizacje transakcji, dzięki czemu możesz skupić się na zamykaniu transakcji zamiast aktualizować arkusze kalkulacyjne.

Pipedrive pomaga również przewidywać sprzedaż. Dostosowywane raporty zapewniają wgląd we współczynniki konwersji transakcji, wydajność zespołu sprzedaży i przyszłe trendy przychodów.

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Pipedrive dla zwiększenia sprzedaży

Ceny Pipedrive

Niezbędne: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 64 USD/miesiąc za użytkownika

Moc: 74 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Do zrobienia? 57% firm nie było w stanie utrzymać dobrej obsługi klienta, ponieważ ich CRM nie był dostępny. Podczas gdy tylko 32% firm posiada pojedynczy widok informacji o klientach, 90% uważa, że byłby on wartościowy.

ClickUp vs. Pipedrive: Porównanie funkcji

ClickUp czy Pipedrive - który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?

Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Czy chcesz usprawnić swój pipeline sprzedaży i zamknąć zespoły, czy potrzebujesz elastycznego obszaru roboczego do zrobienia wszystkiego?

Oba narzędzia oferują potężne funkcje w tabeli, ale wyróżniają się w różnych obszarach. Porównajmy je, aby pomóc Ci zdecydować, co najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. 🎯

Kryteria ClickUp Pipedrive Cel Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności Oprogramowanie CRM skoncentrowane na zarządzaniu potokiem sprzedaży Kluczowe zalety Wysoce konfigurowalne cykle pracy, zwinne zarządzanie projektami i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym Uproszczony proces sprzedaży, śledzenie transakcji i zarządzanie potencjalnymi klientami Łatwość użytkowania Umiarkowana krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji, ale intuicyjna dla podstawowych zadań Przyjazny dla użytkownika interfejs z minimalnymi ustawieniami wymaganymi do zadań CRM Niestandardowe ponad 15 widoków, w tym Kanban, Gantt, kalendarz, oś czasu i mapy myśli do śledzenia projektów Niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie, skoncentrowane głównie na cyklach pracy związanych ze sprzedażą Współpraca Oferuje narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak Tablica, Czat i Przypisywanie komentarzy Ograniczone funkcje współpracy, koncentrujące się głównie na koordynacji wewnętrznego zespołu sprzedaży Widoki Integruje się z różnymi narzędziami, ale w mniejszym stopniu w porównaniu do ClickUp Tylko widoki pipeline do zarządzania transakcjami i procesami sprzedaży Integracje Integruje się z ponad 1000 aplikacji, w tym Pipedrive i obszarem roboczym Google Integruje się z różnymi narzędziami, ale jest mniej rozszerzony w porównaniu do ClickUp

Funkcja #1: Automatyzacja cyklu pracy

Wydajność zależy od tego, jak dobrze platforma automatyzuje powtarzalne zadania. Zobaczmy, jak Pipedrive i ClickUp radzą sobie z automatyzacją cyklu pracy.

ClickUp

Potraktuj ClickUp jako osobistego asystenta wydajności.

Dzięki zintegrowanemu ClickUp Brain możesz zautomatyzować wszystko, od zarządzania powtarzającymi się zadaniami po projekty, aktualizacje statusów i powiadomienia. Ponadto możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy CRM, aby usprawnić złożone procesy w różnych Teams.

Pipedrive

Pipedrive idealnie nadaje się do automatyzacji procesów sprzedaży. Umożliwia automatyzację działań następczych, wyzwalacze postępu transakcji i synchronizację e-maili - świetnie nadaje się do szybszego zamykania transakcji, ale nie jest tak solidny do ogólnej automatyzacji przepływu pracy.

Zwycięzca: ClickUp ze względu na bardziej wszechstronne funkcje automatyzacji dla różnych teamów i branż.

Funkcja #2: Raportowanie i analityka

Śledzenie wydajności i podejmowanie decyzji w oparciu o dane wymaga solidnych narzędzi do raportowania. Oto jak ClickUp i Pipedrive wypadają w porównaniu pod względem analityki i wglądu.

ClickUp

ClickUp pozwala tworzyć niestandardowe pulpity, śledzić postępy projektów, analizować poświęcony czas i generować raporty w oparciu o konkretne potrzeby. Pulpity te mogą zawierać karty takie jak statusy zadań, śledzenie czasu i postępy w realizacji celów, aby monitorować wydajność w czasie rzeczywistym i wspierać lepsze zarządzanie zasobami.

Pipedrive

Pipedrive specjalizuje się w dostarczaniu dogłębnych analiz sprzedaży.

Platforma umożliwia generowanie wizualnych raportów w celu śledzenia transakcji, prognozy przychodów oraz oceny wyników sprzedaży poszczególnych osób i zespołów, ułatwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Platforma oferuje również konfigurowalne pulpity, które prezentują dane sprzedażowe za pomocą wykresów, grafów i tabel.

Zwycięzca: Remis! ClickUp służy do ogólnej analizy, a Pipedrive do raportowania sprzedaży.

Ciekawostka: Rewolucja mobilna sprawiła, że CRM stał się bardziej elastyczny. Kiedyś przedstawiciele handlowi musieli być przy swoich biurkach, aby uzyskać dostęp do danych klientów, ale teraz mogą zarządzać powiązaniami ze swoich telefonów w podróży.

Płynna praca zespołowa opiera się na odpowiednich funkcjach współpracy. Zobaczmy, jak te przykłady oprogramowania CRM wspierają komunikację i koordynację w zespole.

ClickUp

ClickUp jest wyposażony w podstawowe funkcje pracy zespołowej: czat w czasie rzeczywistym, wątki komentarzy, tablice i udostępnianie dokumentów. Potrzebujesz zarządzać obciążeniem pracą w wielu projektach z wieloma Teams? ClickUp jest dla Ciebie!

Pipedrive

Współpraca w Pipedrive koncentruje się głównie na sprzedaży - przypisywaniu potencjalnych klientów, śledzeniu transakcji i udostępnianiu wglądu w pipeline. Świetnie nadaje się do sprzedaży, ale nie jest idealny do szerszej pracy zespołowej.

Zwycięzca: ClickUp do współpracy zespołowej wykraczającej poza zadania sprzedażowe.

Ciekawostka: Największymi wyzwaniami związanymi z CRM były: integracja technologii (41%), limity funkcji platformy (40%) oraz wewnętrzna wiedza i umiejętności (37%). 43% liderów wymienia prognozy i pipeline insights jako najważniejsze działania oparte na CRM, które organizacje traktują obecnie priorytetowo.

ClickUp vs. Pipedrive na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp vs. Pipedrive i odpowiedzi nie zawiodły. Chociaż żaden konkretny wątek nie omawia tych dwóch platform, oto co użytkownicy mają do powiedzenia na temat tych narzędzi. 👇

Użytkownicy chwalą ClickUp za jego funkcje umożliwiające zarządzanie wszystkim jednocześnie:

Wypróbowałem w zasadzie wszystkie poważne narzędzia komercyjne. To, co podoba mi się w ClickUp, to w zasadzie to, co reklamują: jedna aplikacja do wszystkiego. Naprawdę podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a kb jest również całkiem solidny. Niedawno wydali ogromne ulepszenie czatu, więc zastępujemy również Slack.

Wypróbowałem w zasadzie wszystkie poważne narzędzia komercyjne. To, co podoba mi się w ClickUp, to w zasadzie to, co reklamują: jedna aplikacja do wszystkiego. Naprawdę podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a kb jest również całkiem solidny. Niedawno wydali ogromne ulepszenie czatu, więc zastępujemy również Slack.

Wartość ClickUp w stosunku do ceny została również doceniona przez użytkowników Reddit.

Zdecydowanie zajęło mi trochę czasu, zanim się w tym wszystkim połapałem... Prawdziwą supermocą ClickUp jest zdolność różnych użytkowników i zespołów do pracy z tymi samymi informacjami, ale w dowolnym formacie (widoku), który jest dla nich najlepszy... ClickUp pozwala różnym zespołom w organizacji działać w dowolnym cyklu pracy, ale ze scentralizowanej struktury informacji... ClickUp to absolutnie zabójczy system. Jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności i łatwości obsługi, nigdy nie widziałem niczego innego, co mogłoby się do niego zbliżyć.

Zdecydowanie zajęło mi trochę czasu, zanim się w tym wszystkim połapałem... Prawdziwą supermocą ClickUp jest zdolność różnych użytkowników i zespołów do pracy z tymi samymi informacjami, ale w dowolnym formacie (widoku), który jest dla nich najlepszy... ClickUp pozwala różnym zespołom w organizacji działać w dowolnym cyklu pracy, ale ze scentralizowanej struktury informacji... ClickUp to absolutnie zabójczy system. Jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności i łatwości obsługi, nigdy nie widziałem niczego innego, co mogłoby się do niego zbliżyć.

Z drugiej strony, niektórzy użytkownicy Reddita chwalą Pipedrive,

Używam Pipedrive dla B2B od około 6 miesięcy i bardzo mi się podoba. Moim jedynym zastrzeżeniem, o którym pisałem wcześniej, jest to, że deduplikacja nie jest zbyt prosta. Jeśli prześlesz 2 arkusze Excela z kontaktami lub organizacjami, które mają nakładające się dane, musisz ręcznie deduplikować każdy odpowiedni wpis.

Korzystam z Pipedrive dla B2B od około 6 miesięcy i bardzo mi się podoba. Moim jedynym zastrzeżeniem, o którym pisałem wcześniej, jest to, że deduplikacja nie jest zbyt prosta. Jeśli prześlesz 2 arkusze Excela z kontaktami lub organizacjami, które mają nakładające się dane, musisz ręcznie deduplikować każdy odpowiedni wpis.

Niektórzy użytkownicy narzekają na ceny platformy,

Pipedrive ma interesującą koncepcję oprocentowania - pobiera opłaty za dodatki według zryczałtowanej stawki za firmę, a nie za użytkownika. Może to czasami wydawać się drogie, gdy początkowo oblicza się to na użytkownika, ale w rzeczywistości jest to całkiem rozsądne. Dla przykładu, moduł Campaigns kosztuje około 20 dolarów miesięcznie, co nie jest zbyt wygórowaną ceną, choć nie jest to najbardziej rozbudowana z dostępnych opcji.

Pipedrive ma interesującą koncepcję oprocentowania - pobiera opłaty za dodatki według zryczałtowanej stawki za firmę, a nie za użytkownika. Może to czasami wydawać się drogie, gdy początkowo oblicza się to na użytkownika, ale w rzeczywistości jest to całkiem rozsądne. Dla przykładu, moduł Campaigns kosztuje około 20 dolarów miesięcznie, co nie jest zbyt wygórowaną ceną, choć nie jest to najbardziej rozbudowana z dostępnych opcji.

Ciekawostka: CRM rozpoczął się od długopisu i papieru. Zanim oprogramowanie przejęło kontrolę, Business zarządzał relacjami z klientami za pomocą odręcznych notatek, kart indeksowych i Rolodexów. Teraz wszystko jest cyfrowe, zautomatyzowane i oparte na AI.

Które narzędzie CRM jest najlepsze?

Wyniki już są i mamy wyraźnego zwycięzcę! ClickUp wyłania się jako najlepszy wybór. 👑

Pipedrive oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs dostosowany do potrzeb teamów sprzedażowych, ale nie radzi sobie w kilku kluczowych obszarach niezbędnych do kompleksowego zarządzania biznesem. Skupienie się na zarządzaniu pipeline'em sprzedaży ogranicza jego wszechstronność, przez co jest mniej odpowiedni dla zespołów wymagających szerszych możliwości zarządzania projektami.

Z drugiej strony, ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, wykracza poza funkcje CRM, oferując zarządzanie zadaniami, automatyzację marketingu, wiele widoków i wiele więcej dla holistycznego rozwiązania biznesowego.

Zaprojektowany z myślą o skalowalności, ClickUp rozwija się wraz z firmami każdej wielkości, co czyni go przyszłościową inwestycją.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅