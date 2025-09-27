11 najlepszych generatorów list opartych na AI do zarządzania zadaniami i listami rzeczy do zrobienia

Nie jest tajemnicą, że osoby korzystające z listy rzeczy do zrobienia rzadziej zwlekają z realizacją zadań. To proste przypomnienie o tym, jak potężnym narzędziem w utrzymaniu właściwego kierunku działania może być organizacja zadań.

Jednak mimo że listy są bardzo pomocne, ich tworzenie i aktualizowanie często wydaje się kolejnym obowiązkiem, który trzeba dodać do i tak już przytłaczającej listy priorytetów.

Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z prawdziwej mocy generatorów list opartych na AI. Te inteligentne narzędzia przewidują moje potrzeby, sugerują zadania na podstawie moich nawyków i pomagają mi ustalać priorytety zadań jak profesjonalista.

Przetestowałem wiele generatorów list opartych na AI, aby pomóc Ci zrobić to samo. Czytaj dalej, aby poznać moją opinię!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Chcesz znaleźć idealnego partnera w zakresie wydajności opartego na AI? Oto krótki przegląd najlepszych generatorów list opartych na AI oraz ich kluczowych zalet: ClickUp : Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI

Taskade : Najlepszy ze względu na prostotę i łatwość obsługi

Trello : Najlepsze narzędzie do wizualnego zarządzania zadaniami wspomaganego przez AI

Notion AI : Najlepsze rozwiązanie do użytku osobistego i zarządzania projektami

Trevor AI : Najlepszy do inteligentnego planowania zadań

TimeHero : Najlepsze narzędzie do zarządzania czasem i dotrzymywania terminów na spotkaniach

Taskaid : Najlepsze rozwiązanie do ustalania priorytetów zadań w oparciu o dane

Taskheat AI Assistant : Najlepsze rozwiązanie do organizacji zadań i skupienia uwagi

Todoist : Najlepszy do zarządzania pracą i prostoty

Motion : Najlepsze rozwiązanie do inteligentnego zarządzania czasem i optymalizacji

monday.com: Najlepsze rozwiązanie do współpracy i zarządzania cyklem pracy

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze generatora list opartego na AI?

Wybierając narzędzia do tworzenia list zadań oparte na AI, zastanów się, które z nich najlepiej zapewniają wsparcie dla Twojego cyklu pracy i celów związanych z wydajnością. Oto, o czym warto pamiętać przy wyborze najlepszego generatora list zadań opartego na AI:

Priorytetyzacja i organizacja zadań: Znalezienie narzędzia opartego na AI, które automatycznie sortuje zadania według priorytetów, terminów i kategorii, może znacznie zmniejszyć Twoje obciążenie pracą

Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz w zespole, wybierz narzędzie, które umożliwia łatwe udostępnianie plików i płynną współpracę w ramach różnych projektów

Możliwości dostosowania i elastyczność: Twoje potrzeby w zakresie zarządzania zadaniami są wyjątkowe, dlatego idealne narzędzie powinno zapewniać elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy, widoków i etykiet

Integracja i kompatybilność: Narzędzie powinno integrować się z istniejącymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarz i oprogramowanie do zarządzania projektami. Wbudowany asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji w takich narzędziach może również znacznie zwiększyć Twoją wydajność.

Cena i łatwość obsługi: Na koniec upewnij się, że narzędzie mieści się w Twoim budżecie i jest na tyle przyjazne dla użytkownika, że pozwoli Ci się zaangażować bez większego wysiłku z Twojej strony.

To tylko kilka przykładów tego, jak idealne narzędzie do tworzenia list zadań oparte na AI zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się najlepszym dostępnym obecnie generatorom list opartym na AI.

11 najlepszych generatorów list opartych na AI, z których warto skorzystać w tym roku

Znalezienie odpowiednich narzędzi AI do codziennych zadań nie było łatwe, ale po wielu miesiącach poszukiwań odkryłem kilka fantastycznych narzędzi do generowania list.

Oto moje 11 najlepszych propozycji, które pomogą Ci wybrać Twój ulubiony generator list zadań oparty na AI:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami i współpracy oparte na AI)

Twórz listy zadań w ClickUp Twórz kompletne listy kontrolne w ClickUp w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy — jest wystarczająco wydajna, aby obsługiwać zarówno Twoje indywidualne, codzienne zadania, jak i te złożone projekty, w które zaangażowane są wszystkie działy. To nie jest tylko kolejna aplikacja do tworzenia list zadań; dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, takiej jak ClickUp Brain, przypomina raczej inteligentnego asystenta, który dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Wystarczy wpisać ogólne polecenie — na przykład „Planuj wprowadzenie produktu na rynek” lub „Zorganizuj wyjazd integracyjny zespołu” — a ClickUp Brain podzieli je na konkretne zadania wraz z nazwami, opisami i terminami.

Zamiast przedstawiać Ci zwykłą listę, ClickUp Brain może uporządkować zadania, dodając podzadania, priorytety i zależności.

Podziel ambitne projekty na zadania i podzadania dzięki ClickUp Brain

Na przykład, jeśli poprosisz go o wygenerowanie kalendarza zawartości, nie wyświetli on po prostu listy „Napisz posty na blogu”. Może utworzyć oddzielne zadania dotyczące tworzenia pomysłów, pisania szkicu, edycji i publikacji, przypisując im odpowiednie terminy.

Użyj ClickUp Brain, aby generować listy zadań do wykonania na podstawie priorytetów zadań, terminów i obciążenia pracą

Jeśli masz już projekty w ClickUp, ClickUp Brain może generować zadania na podstawie wcześniejszych wzorców lub istniejących cykli pracy, dzięki czemu jego sugestie są lepiej dostosowane do sposobu działania Twojego zespołu.

A co najlepsze? Po wygenerowaniu lista zadań oparta na AI nie jest statyczna. Możesz przypisywać zadania członkom zespołu, ustalać priorytety, śledzić postępy i automatyzować działania następcze — wszystko to w ramach ClickUp.

Zasadniczo ClickUp Brain eliminuje konieczność planowania i strukturyzowania zadań, dzięki czemu możesz od razu przystąpić do ich realizacji.

AI może również przygotowywać podsumowania zadań i działań na podstawie konkretnych podpowiedzi dotyczących tonu, czytelności i odbiorców.

Funkcja Ask AI w ClickUp może również informować Cię o codziennych lub cotygodniowych postępach zespołu w realizacji wspólnych zadań. Oznacza to, że menedżerowie mogą być na bieżąco, bez konieczności ciągłego sprawdzania każdego zadania.

Ponadto funkcja AI Standups w ClickUp automatyzuje codzienne podsumowania, zbierając aktualizacje dotyczące pracy od członków zespołu zgodnie z wybranymi przez Ciebie częstotliwościami i formatami.

Łatwo generuj automatyczne podsumowania dnia (StandUps) oparte na AI dzięki ClickUp

Zarządzasz wieloma projektami? Proponuję skorzystać z pól niestandardowych ClickUp, aby dodać generowane przez AI podsumowania i aktualizacje projektów jako kolumny w zadaniach. Dzięki temu uzyskasz szybki przegląd wszystkich swoich projektów bez konieczności klikania w każde zadanie.

A jeśli wolisz tworzyć listy zadań ręcznie, internetowe listy zadań i listy kontrolne ClickUp pomogą Ci precyzyjnie organizować zadania, niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi sprawami, czy prowadzisz śledzenie wieloetapowego projektu. Możesz tworzyć zadania z podzadaniami, ustawiać terminy wykonania i przypisywać je członkom zespołu, zapewniając jasną własność.

Wgłębione listy kontrolne dzielą złożone cykle pracy na mniejsze części — idealnie sprawdzają się w przypadku takich zadań, jak listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, procesy zatwierdzania zawartości czy codzienne śledzenie zadań. Wbudowane funkcje, takie jak poziomy priorytetów, przypomnienia i komentarze w wątku, zapewniają płynny przebieg pracy bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych naraża się na utratę ważnych decyzji rozproszonych po czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w ClickUp nie musisz się już tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatycznie generuj przykładowe listy zadań na podstawie istniejących zadań i terminów w Twoim obszarze roboczym

Skorzystaj z narzędzia ClickUp AI Notetaker , aby natychmiast generować elementy do wykonania na podstawie spotkań

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby uzyskać przejrzysty przegląd zadań i projektów

Zarządzaj wszystkimi dokumentami w jednym miejscu, połącz je bezpośrednio z zadaniami i wykorzystuj je do uproszczenia cyklu pracy

Połącz ClickUp z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Kalendarz Google i Trello, tworząc scentralizowany cykl pracy

Wykorzystaj ClickUp Brain jako generator zawartości oparty na AI, który pomoże Ci tworzyć listy zadań i zarządzać nimi.

Ograniczenia ClickUp

Chociaż interfejs jest wysoce konfigurowalny, szeroki zakres funkcji może czasami sprawiać, że wydaje się on przytłaczający

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Doceniam to, że ClickUp może służyć zarówno do tworzenia prostych list zadań, jak i jako kompleksowe narzędzie do zarządzania zespołem oraz złożonymi projektami. Jest to doskonała platforma komunikacyjna z różnorodnymi opcjami przeglądania zadań, kamieni milowych, decyzji, możliwości i przypomnień.

💟 Bonus: Brain MAX to Twój oparty na AI pomocnik na komputerze, który przenosi tworzenie list na wyższy poziom. Dzięki funkcji zamiany mowy na tekst wystarczy, że wypowiesz swoje zadania, pomysły lub priorytety, a Brain MAX natychmiast przekształci je w uporządkowane, gotowe do realizacji listy. Dzięki głębokiej integracji z Twoimi zadaniami i połączonymi aplikacjami, program już rozumie, czym się zajmujesz — dzięki czemu może sugerować elementy, ustawiać przypomnienia i pomagać w ustalaniu priorytetów bez konieczności szczegółowego opisywania wszystkiego.

2. Taskade (Najlepszy pod względem prostoty i łatwości obsługi)

Twój zespół prowadzi burzę mózgów, pomysły płyną, ale zapisywanie i porządkowanie wszystkiego wydaje się chaotyczne. Poznaj Taskade — przyjazne dla użytkownika narzędzie do pisania oparte na AI oraz planer, zaprojektowany, aby pomóc Ci podzielić zadania na łatwe do opanowania kroki.

Dzięki Taskade możesz efektywnie współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Zintegrowane funkcje czatu i wideo ułatwiają realizację list zadań, udostępnianie pomysłów i wspólną realizację projektów.

Wszystko to sprawia, że Taskade to fantastyczna aplikacja do tworzenia list zadań, które naprawdę są zrobione.

Najlepsze funkcje Taskade

Połącz listy zadań, zadania, notatki i konspekty w jednej przestrzeni, aby zoptymalizować cykl pracy

Pobierz konfigurowalne szablony list kontrolnych dostosowane do cykli pracy, takich jak planowanie projektów, listy zadań czy współpraca zespołowa

Analizuj zadania i ustalaj ich priorytety na podstawie terminów i ważności

Dostosuj etykiety, kolory i terminy, aby lepiej organizować i prowadzić śledzenie swoich codziennych zadań

Ograniczenia Taskade

Początkowo interfejs Taskade wydawał mi się nieco przytłaczający, zwłaszcza funkcja tworzenia zadań wspomagana przez AI.

Ceny Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 65 recenzji)

3. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania zadaniami wspomaganego przez AI)

Trello od dawna jest cennym narzędziem dla osób, które cenią sobie porządek i lubią mieć pełny obraz sytuacji na pierwszy rzut oka. Znane ze swojego charakterystycznego układu kart i tablic, Trello sprawia, że organizowanie i ustalanie priorytetów projektów jest intuicyjne i łatwe w obsłudze.

Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami opartym na AI Trello wkroczyło na wyższy poziom. Na przykład pozwala teraz użytkownikom rejestrować zadania z różnych źródeł, takich jak polecenia głosowe przez Siri, wiadomości ze Slacka i e-maile, oraz organizować je w scentralizowanej Skrzynce odbiorczej. Ta funkcja pomaga ograniczyć bałagan i gwarantuje, że żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Najlepsze funkcje Trello

Zintegruj je z popularnymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, Slack i Dropbox, aby uzyskać lepszą funkcjonalność

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, takie jak przypisywanie terminów i wysyłanie przypomnień, dzięki pomocy AI Butler.

Elastycznie przeglądaj projekty dzięki widokom tablicy, kalendarza i osi czasu, dostosowanym do Twojego cyklu pracy

Ograniczenia Trello

Bezpłatna wersja Trello nie oferuje zaawansowanych funkcji dostępnych w wielu alternatywnych rozwiązaniach

Ze względu na swój układ wizualny Trello może stać się nieuporządkowane podczas zarządzania złożonymi projektami z udziałem wielu zespołów i zadań

Ceny Trello

Free Forever

Standard: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Enterprise: Ceny zaczynają się od 17,5 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Korzystam z Trello już od wielu lat zarówno jako osobistego organizatora listy zadań do zrobienia, jak i narzędzia do zarządzania projektami z udziałem wielu współpracowników. Pozostałem przy nim przez cały ten czas pomimo atrakcyjnych alternatyw, ponieważ Trello jest proste i bardzo łatwe w użyciu.

4. Notion AI (najlepsze do użytku osobistego i zarządzania projektami)

Notion AI wzbogaca wszechstronną platformę Notion o zaawansowane funkcje oparte na AI, które zwiększają wydajność i usprawniają cykle pracy.

Narzędzie to może tworzyć elementy do wykonania na podstawie notatek ze spotkań lub obszernych dokumentów, pomagając szybko przekształcić dyskusje w konkretne zadania.

Wypróbowałem je do streszczania długich tekstów, takich jak notatki ze spotkań lub dokumenty projektowe, aby móc skupić się na kluczowych kwestiach i stworzyć odpowiednie zadania do zrobienia. Narzędzia AI pomogły mi również edytować i dopracować opisy zadań, zapewniając jasność i precyzję.

Byłem pod wrażeniem tego, jak łatwo usprawniło to burzę mózgów i zarządzanie zadaniami zarówno dla mnie, jak i dla mojego zespołu.

🧠Ciekawostka: Notion powstał w Kioto w Japonii! Jego przejrzysty, minimalistyczny wygląd inspirowany jest japońską filozofią, idealnie łącząc prostotę z funkcjonalnością.

Najlepsze funkcje Notion AI

Szybko streszczaj obszerną zawartość, aby wyodrębnić kluczowe informacje z dokumentów, notatek ze spotkań lub aktualizacji dotyczących projektów

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki tworzeniu zawartości opartej na AI; szybciej przygotowuj szkice wiadomości e-mail, twórz raporty lub opracowuj zarysy nowych projektów

Wstaw sugestie AI do obszaru roboczego Notion, gdzie możesz edytować i modyfikować zawartość wygenerowaną przez AI, co czyni go idealnym narzędziem do współpracy zespołowej

Limits of Notion AI

Ograniczona funkcjonalność w wersji darmowej, która ogranicza dostęp do zaawansowanych funkcji dla użytkowników niekorzystających z planu premium

Zawartość generowana przez AI może wymagać ręcznej edycji w celu zapewnienia dokładności i trafności, szczególnie w przypadku zadań specjalistycznych.

Ceny Notion AI

Free Plan: Podstawowe funkcje do użytku osobistego

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : niestandardowe ceny

Notion AI jest dostępny jako dodatek za 10 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Notion AI

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

5. Trevor AI (Najlepszy do inteligentnego planowania zadań)

Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony listą zadań i terminów? Trevor AI rzuca Ci koło ratunkowe, konsolidując wszystkie Twoje zadania, terminy i priorytety w jednym miejscu. Nie chodzi tylko o organizację; zaawansowane funkcje planowania Trevora praktycznie optymalizują Twój czas.

Aplikacja integruje się z kalendarzem, automatycznie synchronizując zadania i terminy — koniec z przełączaniem się między aplikacjami.

Ale to nie wszystko. Trevor AI uczy się Twoich nawyków, codziennie przegląda Twój harmonogram i wysyła pomocne rekomendacje, które pomogą Ci usprawnić codzienną rutynę.

Najlepsze funkcje Trevor AI

Planuj zadania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, korzystając z sugestii Trevora dotyczących harmonogramu

Skorzystaj z trybu skupienia, aby podzielić zadania na mniejsze, możliwe do wykonania kroki, i zastosuj techniki blokowania czasu, aby pracować bez zakłóceń.

Limits of Trevor AI

Trudno mi było od razu zrozumieć działanie tego narzędzia. Nowi użytkownicy muszą poświęcić trochę czasu na naukę, zwłaszcza podczas konfigurowania preferencji i cykli pracy.

Czasami mogą wystąpić drobne problemy z synchronizacją z aplikacjami kalendarza lub oprogramowaniem do zarządzania zadaniami i pisania opartym na AI

Ceny Trevor AI

Free Plan

Plan Pro: 6 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Trevor AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

6. TimeHero (Najlepsze narzędzie do zarządzania czasem i dotrzymywania terminów na spotkaniach)

Czym wyróżnia się Tim eH ero? Jest niezwykle elastyczny.

Zmieniły się harmonogramy lub priorytety? Nie ma problemu — TimeHero płynnie dostosowuje cały plan projektu w locie.

Jedną z najciekawszych funkcji TimeHero jest to, że zapewnia menedżerom przejrzysty widok na harmonogramy i obciążenie ich zespołów w czasie rzeczywistym. Oznacza to inteligentniejsze przydzielanie zasobów i płynniejszą współpracę.

A to nie wszystko: dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, inteligentne ustalanie priorytetów, automatyzacja zadań i proaktywne powiadomienia o opóźnieniach, TimeHero usprawnia cykl pracy i niemal w naturalny sposób zwiększa wydajność Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje TimeHero

Szybko dodawaj zadania i projekty, korzystając z integracji, szablonów, powtarzających się zadań i przetwarzania języka naturalnego

Udostępniaj projekty i aktualizacje ze swoim zespołem w obszarach roboczych

Zautomatyzuj powtarzające się zadania dzięki jednorazowym ustawieniom, pozwalając TimeHero wykonywać powtarzalne zadania z zegarmistrzowską precyzją

Limits of TimeHero

Chociaż automatyzacja ułatwia zarządzanie zadaniami, może nie w pełni zaspokajać potrzeby złożonych projektów wymagających ręcznego nadzoru.

Ceny TimeHero

Podstawowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Indywidualne: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja profesjonalna: 27 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TimeHero

G2: 4,4/5 (20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (23 recenzje)​

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TimeHero?

TimeHero to doskonała aplikacja zintegrowana z AI, która pomaga zorientować się, na czym należy się natychmiast skupić. Przed TimeHero trudno mi było zdecydować, które zadanie wykonać w pierwszej kolejności, gdy miałem do wykonania kilka różnych zadań. TimeHero rozwiązało ten problem, organizując harmonogram moich codziennych zadań.

7. Taskaid (Najlepszy do ustalania priorytetów zadań na podstawie danych)

Czy kiedykolwiek marzyłeś o superwydajnym osobistym asystencie, który zarządzałby Twoją listą zadań? Poznaj Taskaid, narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na AI. Oparte na najnowocześniejszej technologii GPT, Taskaid wykracza poza podstawowe przypomnienia, oferując inteligentne planowanie harmonogramu, a nawet dostosowywanie go w czasie rzeczywistym.

Taskaid integruje się z Twoimi ulubionymi narzędziami AI do pisania i dostarcza informacji pozwalających poprawić ustalanie priorytetów zadań. Dzięki wbudowanej analizie predykcyjnej Taskaid może przeprowadzić prognozę, kiedy zakończysz zadania, a nawet zasygnalizować potencjalne opóźnienia, zanim zakłócą one Twój postęp.

Ale to nie wszystko. Taskaid może również w inteligentny sposób zautomatyzować ustalanie priorytetów zadań, biorąc pod uwagę terminy, obciążenie pracą, a nawet dostępność Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Taskaid

Współpracuj w czasie rzeczywistym z innymi członkami zespołu w zależności od ich dostępności

Przeanalizuj trendy dotyczące wydajności, aby zoptymalizować cykl pracy

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji wersji Pro, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych analiz i ulepszonych funkcji zarządzania zadaniami

Limity Taskaid

Dostęp do funkcji Taskaid Pro wymaga wykupienia subskrypcji

Ceny Taskaid

Zaleta: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskaid

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

8. Taskheat AI Assistant (najlepszy do organizowania zadań i skupienia się na pracy)

Masz dość patrzenia na niekończące się listy zadań, które nigdy nie wydają się krótsze? Taskheat AI Assistant oferuje odświeżającą zmianę. Zamiast po prostu wyświetlać listę zadań, wykorzystuje unikalny interfejs w formie schematu blokowego, który pozwala faktycznie zobaczyć, jak zadania są ze sobą powiązane.

To wizualne podejście nie tylko ładnie wygląda — to potężne narzędzie do ustalania priorytetów tego, co naprawdę ważne, oraz usprawniania cyklu pracy, dzięki czemu zarządzanie zadaniami staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje asystenta Taskheat AI

Zautomatyzuj przypomnienia o zadaniach i łatwo śledź postępy

Uzyskaj inteligentne sugestie i spostrzeżenia, które pomogą Ci organizować zadania w oparciu o Twoje wzorce pracy

Miej kontrolę nad swoimi zadaniami z dowolnego miejsca dzięki synchronizacji między komputerem Mac, iPadem i iPhonem

Przydzielaj zadania innym i współpracuj z zespołami lub interesariuszami przy dużych projektach

Limits of Taskheat

Obecnie aplikacja Taskheat jest dostępna wyłącznie na urządzeniach z systemem Mac i iOS. Ten limit ogranicza dostępność dla użytkowników urządzeń z systemem Windows lub Android.

Ceny Taskheat

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskheat

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Todoist (Najlepszy do zarządzania pracą i prostoty)

Todoist to popularne narzędzie do zarządzania zadaniami, znane ze swojej prostoty i wszechstronności. Świetnie nadaje się do zarządzania codziennymi zadaniami, nawet w przypadku złożonych projektów. Jedną z wyróżniających się funkcji są przypomnienia oparte na lokalizacji, które gwarantują, że nigdy nie przegapisz zadania, takiego jak kupienie mleka, gdy jesteś w supermarkecie.

Dzięki synchronizacji z kalendarzem i e-mailem, funkcji poleceń głosowych oraz konfigurowalnym szablonom Todoist pomaga zachować porządek i wydajność.

Najlepsze funkcje Todoist

Twórz projekty i dziel je na łatwe do wykonania zadania i podzadania

Kategoryzuj zadania za pomocą etykiet w oparciu o kontekst, priorytet lub lokalizację

Twórz niestandardowe filtry, aby wyświetlać zadania według terminu wykonania, priorytetu i etykiet

Przypisz poziomy priorytetów , aby skupić się na najważniejszych zadaniach

Śledź postępy i utrzymuj motywację, zdobywając punkty karmy za zakończone zadania

Ograniczenia Todoist

Brakuje w nim natywnych funkcji śledzenia czasu, co może być wadą dla użytkowników, którzy muszą monitorować czas poświęcony na zadania

Platforma oferuje mniej opcji dostosowywania niż inne narzędzia, zwłaszcza jeśli chodzi o organizowanie zadań w sposób elastyczny pod względem wizualnym

Ceny Todoist

Dla początkujących: Free

Zalety: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Podoba mi się elastyczność, jaką oferuje Todoist w zakresie organizowania zadań, z opcjami priorytetów, terminów, etykiet i projektów. Synchronizacja między platformami to duży plus, dzięki czemu mam dostęp do swoich zadań z dowolnego urządzenia. Przypomnienia i powiadomienia są również bardzo przydatne, dzięki czemu niczego nie zapominam.

10. Motion (Najlepsze rozwiązanie do inteligentnego zarządzania czasem i optymalizacji)

Organizowanie, planowanie i śledzenie zadań może być kłopotliwe, ale inteligentny system, taki jak Motion, wszystko to upraszcza. Jego AI eliminuje zgadywanie z zarządzania zadaniami, pomagając w ustalaniu priorytetów i skutecznym planowaniu.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to narzędzie, które całkowicie zmieniło sposób, w jaki zachowuję wydajność i mam wszystko pod kontrolą.

Oto jak to działa: podczas tworzenia projektu wystarczy wprowadzić zadania, priorytety, terminy i szacowany czas trwania realizacji. Następnie AI Motion przejmuje kontrolę, inteligentnie łącząc wszystkie elementy w zoptymalizowany, dostosowany do Twoich potrzeb harmonogram na dany dzień lub tydzień.

🧠Ciekawostka: Lista dostarcza naszemu mózgowi zastrzyk dopaminy za każdym razem, gdy odhaczamy zakończone zadania. Dlatego ukończenie zadania sprawia wrażenie wygranej w mini loterii!

Najlepsze funkcje Motion

Zrealizuj połączenie swojego kalendarza i pozwól AI automatycznie zarządzać zadaniami oraz ustalać ich priorytety

Twórz unikalne procedury dostosowane do Twoich nawyków zawodowych

Dostosuj listy zadań i cykle pracy do swoich konkretnych potrzeb niestandardowych

Skonfiguruj zależności między zadaniami, tak aby wykonanie jednego zadania automatycznie wywoływało następne

Ograniczenia ruchowe

Chociaż narzędzie oferuje doskonałe funkcje, użytkownicy mogą napotkać pewne trudności podczas dostosowywania się do jego dynamicznego systemu planowania.

Opcje dostosowywania widoku zadań były ograniczone

Ceny Motion

Indywidualny: 19 USD/miesiąc

Business Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Motion

G2: 4,0/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Motion?

Korzystam z aplikacji Motion do zarządzania zadaniami zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jeśli muszę o czymś pamiętać, mogę to szybko zapisać wraz z terminem wykonania i priorytetem, mając pewność, że nie muszę tego pamiętać – Motion zajmie się planowaniem za mnie.

11. monday.com (Najlepsze rozwiązanie do współpracy i zarządzania cyklem pracy)

Czy komunikacja w Twoim zespole utknęła w niekończących się wątkach e-mailowych i zagmatwanych arkuszach kalkulacyjnych? monday.com oferuje lepsze rozwiązanie.

To platforma do zarządzania projektami oparta na współpracy, zaprojektowana z myślą o łączeniu zespołów każdej wielkości, usprawnianiu cyklu pracy i zapewnianiu wszystkim dostępu do tych samych informacji. Dzięki wizualnemu i konfigurowalnemu interfejsowi możesz śledzić postępy, zarządzać zadaniami i sprawdzać, kto co robi.

Jednak prawdziwa magia tkwi w możliwościach automatyzacji serwisu monday.com. Pomyśl o tym: konfigurowalne wyzwalacze i działania, które zajmują się żmudnymi zadaniami, takimi jak przydzielanie zadań, aktualizacje statusu i powiadomienia. To pozwala zaoszczędzić czas Twojego zespołu, ogranicza liczbę błędów i pozwala wszystkim skupić się na szerszej perspektywie — Twoich celach strategicznych.

Najlepsze funkcje serwisu monday.com

Wizualizuj zadania i śledź postępy dzięki widokom tablicowym, w tym Kanban, wykresowi Gantt, kalendarzowi i tabeli

Zintegruj je z narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Slack, Dysk Google i Microsoft Teams, aby usprawnić swoje działania

Śledź czas poświęcony na zadania i generuj szczegółowe raporty, aby analizować wydajność zespołu i efektywność projektów

Scentralizuj komunikację w zespole dzięki komentarzom, @wzmiankom i załącznikom w ramach zadań.

Ograniczenia serwisu monday.com

Chociaż platforma jest elastyczna, nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się przytłoczeni ogromną liczbą opcji niestandardowych dostosowywania

Wyższe ceny ograniczają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, co może być nieodpowiednie dla mniejszych zespołów lub start-upów

Ceny serwisu monday.com

Free Forever

Podstawowy: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje serwisu monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

👀Czy wiesz, że... Termin „Kanban”, będący fundamentem nowoczesnego zarządzania projektami, dosłownie oznacza po japońsku „tablicę ogłoszeniową”. Inspiracją do jego powstania był sposób, w jaki supermarkety uzupełniały swoje półki w oparciu o popyt klientów.

Zautomatyzuj swoje zadania dzięki generatorom list opartym na AI

Zarządzanie zadaniami nie musi być przytłaczające. Generatory list zadań oparte na AI, takie jak ClickUp, przekształcają Twoje pomysły w uporządkowane plany działania, pomagając w organizowaniu zadań, ustalaniu priorytetów i rozkładaniu złożonych projektów na mniejsze części w ciągu kilku sekund.

Dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji możesz generować listy zadań w oparciu o cele projektu, automatycznie przypisywać terminy, a nawet otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące optymalizacji cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz kalendarzem treści, śledzisz potencjalnych klientów, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, sztuczna inteligencja ClickUp pomoże Ci wyprzedzić konkurencję.

