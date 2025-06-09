10 najlepszych aplikacji AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia i menedżerów zadań w 2025 roku

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z ogarnięciem wszystkich zadań, które musisz wykonać w ciągu dnia, aplikacje AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia mogą Ci w tym pomóc.

Obecnie dostępnych jest wiele aplikacji do zarządzania zadaniami opartych na AI, które pomagają zarządzać elementami. Oferują one kluczowe funkcje, takie jak zaawansowane śledzenie zadań, automatyczne planowanie, ustalanie priorytetów zadań i inteligentne sugestie, dzięki czemu zawsze wiesz, jakie działania podjąć i ile czasu im poświęcić.

Znalezienie idealnego narzędzia do tworzenia list rzeczy do zrobienia jest jednak łatwiejsze w teorii niż w praktyce, dlatego przetestowaliśmy dziesięć najlepszych aplikacji AI, które pomogą Ci z łatwością wykonywać codzienne zadania, niezależnie od tego, czym się zajmujesz.

Wyniki nie zawiodą Cię.

Zacznijmy.

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia?

Każdy ma inne potrzeby i nawyki, więc nie wszystkie aplikacje AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia będą dla Ciebie odpowiednie. Przy wyborze spośród wielu dostępnych opcji warto wziąć pod uwagę kilka czynników, które polecam rozważyć:

Optymalizacja procesów zarządzania zadaniami: Chcesz skrócić czas wdrażania i szybko rozpocząć korzystanie z aplikacji; wszelkie procesy ustawień powinny być łatwe i w miarę możliwości zautomatyzowane dzięki AI.

Intuicyjny interfejs aplikacji: ułatwia nawigację i organizację zadań; aplikacja powinna być przejrzysta i logiczna w obsłudze, aby można było z niej szybko korzystać.

Integracje z oprogramowaniem innych firm: Narzędzie powinno być kompatybilne z innym oprogramowaniem używanym w codziennym cyklu pracy, takim jak Gmail lub Slack, i powinno dać się łatwo zintegrować za pomocą kilku kliknięć, w tym ustawienie uprawnień aplikacji i synchronizacji danych.

Funkcje zarządzania danymi: aplikacje AI do tworzenia list zadań, które rozważasz, powinny pomagać Ci śledzić procesy i uzyskiwać informacje na temat optymalizacji cyklu pracy. Może to mieć formę regularnych cotygodniowych aktualizacji lub wykresów, które można wyświetlić na żądanie.

Szyfrowanie i zgodność z przepisami: Twoje bezpieczeństwo i prywatność muszą być chronione bez względu na wszystko; w szczególności powinieneś posiadać niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób aplikacja do tworzenia list do zrobienia będzie wykorzystywać dane dotyczące Twojej aktywności.

10 najlepszych aplikacji AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia

ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na AI)

Rozpocznij pracę z ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain jako niezawodnego partnera, pisarza i menedżera wiedzy.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, oferująca funkcje zarządzania projektami, współpracy i analizy. Dzięki ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs lub Notatka mogę tworzyć wielofunkcyjne i szczegółowe listy w dowolnej części mojego obszaru roboczego ClickUp.

Na przykład, jako instancja zadania ClickUp, mogę dodawać listy kontrolne do dowolnego zadania na platformie, tworząc przejrzyste procesy dla siebie i mojego zespołu. Z drugiej strony, osadzenie interaktywnych list kontrolnych w ClickUp Dokumentach pozwala mi odhaczać zadania wymienione w dokumencie.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolną listą zadań ClickUp dzięki zadaniu ClickUp.

Oczywiście istnieje również możliwość tworzenia list kontrolnych z poziomu notatnika ClickUp lub poprzez rozszerzenie przeglądarki, bez konieczności przełączania się między zakładkami i zakłócania cyklu pracy.

Kiedy mam zbyt wiele spraw na głowie i nie chcę ręcznie tworzyć list, korzystam z ClickUp Brain. Aplikacja ta automatyzuje data powstania zadań i podzadań, zapewnia szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące zadań i dokumentów oraz skutecznie podsumowuje szczegóły zadań.

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą jednego kliknięcia przycisku dzięki ClickUp AI.

Aby przetestować możliwości tej funkcji AI, stworzyłem projekt o tytuł „Rozpocznij nową kampanię marketingową” i dodałem odpowiednich członków zespołu, aby wspólnie opracować pomysły i strategie.

Omówiliśmy plan naszego zespołu, cele, grupę docelową i ogólne podejście, jakie chcieliśmy przyjąć w kampanii. W krótkim okresie ClickUp Brain zaczął sugerować niestandardowe podzadania w oparciu o kontekst naszej dyskusji.

Obejmowały one przeprowadzenie badań rynkowych w celu zrozumienia preferencji klientów, opracowanie kreatywnej zawartości do mediów społecznościowych, koordynację z grafikami w celu stworzenia materiałów promocyjnych oraz ustalenie osi czasu realizacji kampanii.

Proaktywna pomoc usprawniła nasz proces planowania i pozwoliła nam sporządzić listę wszystkich niezbędnych kroków, co dało nam sporą przewagę. Nie ma nic lepszego niż ClickUp, aby nauczyć się wykorzystywać AI w codziennych zadaniach.

ClickUp Brain MAX – zamiana mowy na tekst i kontekstowa sztuczna inteligencja do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Jeśli ClickUp Brain pomaga zautomatyzować zadania do wykonania, ClickUp Brain MAX idzie o krok dalej, oferując oparty na technologii głosowej komputerowy asystent AI, który rozumie Twoje zadania, terminy i kontekst miejsca pracy.

Szczegóły zadania Brain max

Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować zadania do zrobienia, notatki lub aktualizacje zadań, a Brain MAX natychmiast przekształca je w dopracowane, uporządkowane zadania lub listy kontrolne — gotowe do przypisania, ustalenia priorytetów lub umieszczenia w dokumencie ClickUp Doc.

Dlaczego Brain MAX pomaga w zarządzaniu zadaniami:

Rejestrowanie bez użycia rąk: dyktuj nowe zadania lub aktualizacje bez utraty koncentracji.

Inteligentne łączenie: Wzmiankuj członków zespołu lub projekty po imieniu, aby natychmiast połączyć swoje notatki.

Wyszukiwanie kontekstowe: wyświetlaj powiązane zadania, dokumenty lub notatki ze spotkań bez opuszczania listy.

Elastyczne formatowanie: używaj naturalnych podpowiedzi, takich jak „punkt” lub „termin w piątek”, aby kształtować swoją listę w czasie rzeczywistym.

Wielojęzyczne wyniki: dodawaj zadania w jednym języku, a wyświetlaj je w innym, co jest przydatne w przypadku zespołów międzynarodowych.

Przykład:

„Max, utwórz podzadanie dotyczące kontynuacji prac nad projektami makiet kampanii do wtorku”. ✅ Podzadanie utworzone, termin dodany, zespół powiadomiony.

„Max, utwórz podzadanie dotyczące kontynuacji prac nad projektami makiet kampanii do wtorku”. ✅ Podzadanie utworzone, termin dodany, zespół powiadomiony.

Najlepsze funkcje ClickUp

AI Notetaker do automatycznego dokumentowania spotkań w aplikacjach innych firm, takich jak Zoom, Teams i Google Meet.

Ustal priorytety zadań na podstawie takich czynników, jak ważność, pilność lub wysiłek.

Spersonalizuj typy zadań, integrując swoje konwencje nazewnictwa z polami niestandardowymi ClickUp.

Uzyskaj płynny dostęp do listy zadań ClickUp z komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej.

Zwiększ wydajność, podsumowując swoje zadania pod koniec dnia za pomocą opartej na AI funkcji Standups w ClickUp.

Organizuj projekty za pomocą list, podzadań i terminów oraz śledź swoje postępy za pomocą narzędzi takich jak wykresy Gantt lub tablice Kanban.

Gotowe szablony list rzeczy do zrobienia wyposażone w AI do zarządzania zadaniami w żywym dokumencie. Zacznij od szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp.

Pobierz ten szablon Twórz bieżącą listę zadań dzięki szablonowi listy zadań ClickUp.

Limitacje ClickUp

Nie wszystkie funkcje ClickUp są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4100 recenzji)

2. TimeHero (najlepsza do zarządzania i automatyzacji zadań zespołowych z wglądem w wzorce wydajności)

TimeHero to inteligentne narzędzie do planowania i zarządzania zadaniami. Umożliwia planowanie, zarządzanie i automatyzację codziennych zadań, projektów i wydarzeń w kalendarzu — wszystko w jednym miejscu. Automatycznie planowało zadania w moim kalendarzu na podstawie terminów, priorytetów i dostępności.

TimeHero dostarczył mi również informacji na temat wzorców wydajności mojego zespołu. Mogłem sprawdzić obciążenie członków zespołu, łatwo przydzielać zadania ad hoc i @wspominać innych w czatach dotyczących zadań — bez konieczności sprawdzania postępów lub organizowania spotkań w celu omówienia aktualizacji. Dzięki temu automatyzacja zadań za pomocą AI jest naprawdę prosta.

Najlepsze funkcje TimeHero

Uruchom timer z dowolnego miejsca i wykonuj wiele zadań w ciągu dnia; uzyskaj dostęp do szczegółowych i pomocnych kart czasu pracy.

Skorzystaj z szablonów przepływu pracy , aby szybko uruchamiać swoje zwykłe listy zadań do zrobienia; połącz daty rozpoczęcia i terminy z innymi dziennikami działań lub wydarzeniami.

Otrzymuj inteligentne powiadomienia, które informują Cię o zbliżających się terminach, zmianach w harmonogramie dnia i zakończonych zadaniach.

Limitations TimeHero

Narzędzie nie może wysyłać zaprogramowanych lub automatycznych aktualizacji ani przypomnień za pośrednictwem e-mail, ponieważ nie posiada skoordynowanej listy kontaktów.

Użytkownicy raportowali czasami problemy z lokalizacją zadań i podzadań.

Ceny TimeHero

Podstawowa: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 27 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TimeHero

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

3. Trello (najlepsza do tworzenia dostosowanych list rzeczy do zrobienia i zarządzania zadaniami przy użyciu systemu tablic Kanban)

Po przetestowaniu aplikacji Trello rozumiem, dlaczego stała się ona tak popularnym narzędziem do zarządzania zadaniami. Jej przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny wizualnie interfejs oparty jest na systemie Kanban, w którym zadania są przedstawiane jako karty na tablicy.

Mogłem zapisywać konkretne zadania na poszczególnych kartach i dostosowywać je, dodając terminy, załączniki i etykiety, dzięki czemu miałem jasny obraz tego, co mam zrobić i kiedy.

Funkcje Power-Ups w Trello umożliwiły mi również dostosowanie moich tablic do konkretnych potrzeb, takich jak dodanie widoku kalendarza, automatyzacja powtarzalnych zadań lub integracja aplikacji innych firm, takich jak Whereby i OneDrive.

Jednak wydaje się to dość proste i nie sądzę, aby sprawdziło się w przypadku bardziej złożonych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Śledź wszystkie karty dzięki widokowi osi czasu; uruchamiaj komendy i ustaw automatyzację dla niemal każdej czynności na platformie.

Kontroluj uprawnienia do zarządzania zawartością na swojej tablicy za pomocą kilku kliknięć i łatwo zarządzaj członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Podziel złożone zadania w ramach tej samej karty, korzystając z funkcji listy kontrolnej, aby efektywnie rozdzielić zadania za pomocą sztucznej inteligencji.

Limitacje Trello

Ostatnia aktualizacja zasad ogranicza współpracę do dziesięciu członków na tablicę, co ogranicza jej przydatność w przypadku większych zespołów.

W przypadku bardzo złożonych projektów system kart może stać się trudny do zarządzania i zrozumienia.

Ceny Trello

Free: 0 USD

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 100 recenzji)

4. Asana (najlepsza do usprawniania przepływu zadań i projektów w intuicyjnym interfejsie wizualnym)

Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami, którego nie da się zignorować. Jest znane z przejrzystego i dynamicznego interfejsu oraz solidnych funkcji AI, które pomagają efektywnie organizować, śledzić i zarządzać pracą.

Możesz przypisywać zadania członkom zespołu wraz z terminami wykonania, dodawać komentarze lub instrukcje oraz załączać pliki zawierające dodatkowe informacje, dzięki czemu cała komunikacja związana z danym zadaniem będzie uporządkowana w jednym miejscu.

Narzędzie do zarządzania projektami pozwala również przełączać się między układami, aby wyświetlać listy zadań na kilka sposobów, w tym jako tablicę Kanban, wykres Gantt, listę, kalendarz lub oś czasu.

Najlepsze funkcje Asany

Dodaj etykiety do swoich list zadań, aby móc sortować, filtrować i automatycznie raportować pracę.

Twórz szablony dla typowych zadań lub rodzajów list, od zleceń służbowych po elementy do omówienia na spotkaniach.

Uzyskaj podsumowanie tego, co wydarzyło się w portfolio, projekcie lub zadaniu, aby być na bieżąco dzięki Asana AI.

Limity Asana

Powiadomienia mogłyby być bardziej konfigurowalne — na przykład użytkownicy nie mogą wybrać, czy chcą otrzymywać powiadomienia o zadaniach udostępnianych im, ale nie o wszystkich zadaniach w ich obszarze roboczym.

Brakuje opcji ręcznego ustalania priorytetów elementów na liście do zrobienia.

Ceny Asana

Osobiste: 0 USD

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowana: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 700 recenzji)

5. Monday. com (najlepsza do automatyzacji przepływu pracy, z naciskiem na użyteczność i niestandardowe dostosowanie wizualne)

Monday. com oferuje bardzo wizualną i elastyczną platformę, która dostosowuje się do różnych cykli pracy i typów projektów.

Tworzenie list zadań było proste. Mogłem korzystać z dostosowywalnych szablonów lub tworzyć listę od podstaw w Monday dokumencie roboczym, dodając kolumny dotyczące statusów, terminów, poziomów priorytetów i innych informacji.

Mogłem również zdecydować, w jaki sposób chcę śledzić postępy projektu – za pomocą kalendarza, osi czasu, wykresu Gantt lub widoku Kanban. Jeśli członkowie mojego zespołu mieli wspólną listę zadań, każdy z nich mógł dodać swoje opinie.

Najlepsze funkcje Monday.com

Dostosuj swoje pulpity nawigacyjne za pomocą różnych widżetów, w tym widżetu listy rzeczy do zrobienia, w którym możesz dodawać zadania i odhaczać je po wykonaniu, aż wszystko zostanie zakończone.

Otrzymuj automatyzowane powiadomienia o zbliżających się terminach, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wszystko zostanie zrobione na czas.

Ustal priorytety swojej pracy na podstawie zbliżających się terminów, aktualnego statusu lub innych kryteriów, które uznasz za stosowne.

Limitations Monday.com

Użytkownicy zwracają uwagę na brak możliwości automatycznego dodawania kilku pulpitów nawigacyjnych do konkretnego folderu, co ma wpływ na ich doświadczenia związane z analizą danych.

Brakuje w nich szczegółowej kontroli nad uprawnieniami i poziomami dostępu dla użytkowników-gości, co nie jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania listami i projektami zawierającymi poufne informacje.

Ceny Monday.com

Free: 0 USD

Podstawowa: 12 USD miesięcznie za licencji

Standard: 14 USD miesięcznie za licencję

Zalety: 24 USD miesięcznie za licencji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4800 recenzji)

6. Tara AI (najlepsza do zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji i sprawnego planowania projektów dla zespołów programistów)

Tara AI została zaprojektowana specjalnie dla zespołów programistycznych i oferuje unikalne połączenie aplikacji do zwinnego planowania projektów i zarządzania zadaniami.

Jedną z najważniejszych zalet Tara AI jest możliwość przewidywania i planowania sprintów na podstawie danych historycznych. Uważam to za niezwykle przydatne, ponieważ pozwala mi efektywniej alokować zasoby, przewidywać potencjalne wąskie gardła i zapewnić, że moje zadania są realizowane zgodnie z planem i terminami.

Współpraca zespołowa w ramach Tara AI jest również prosta i wydajna. Korzystając z redaktora tekstu, możesz łatwo przypisywać zadania, dodawać komentarze i załączać odpowiednie dokumenty, dzięki czemu Twój zespół zawsze będzie na bieżąco.

Najlepsze funkcje Tara AI

Skorzystaj z wygodnego widoku Kanban, aby przypisywać zadania i monitorować postępy projektu.

Organizuj cotygodniowe i codzienne stand-upy, aby sprawdzić, jaki jest postęp Twojego zespołu w realizacji planu działania.

Skorzystaj z dwukierunkowej synchronizacji z GitHub, Trello i Asana oraz importowaniem zadań; aktualizacje zadań na dowolnej platformie będą odzwierciedlane we wszystkich zsynchronizowanych narzędziach.

Ograniczenia Tara AI

Nie ma darmowego planu ani nawet darmowej wersji próbnej.

Podczas automatycznego zarządzania sprintami, gdy zadania są zakończone i przenoszone między sprintami, punkty przeciążenia nie są odpowiednio aktualizowane.

Ceny Tara AI

Insights Core: 25 USD miesięcznie za każdego współpracownika (rozliczane rocznie)

Insights Plus: 35 USD miesięcznie za każdego współpracownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tara AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

7. Notion AI (najlepsza wszechstronna aplikacja typu „wszystko w jednym” z funkcjami pisania i organizowania zadań wspomaganymi przez AI)

Zagłębienie się w Notion AI było ekscytującym doświadczeniem, ponieważ łączy ono wszechstronność wszechstronnego obszaru roboczego Notion z mocą AI.

Asystent AI może pomóc w automatycznym tworzeniu list rzeczy do zrobienia na podstawie notatek ze spotkań, nagrań rozmów handlowych itp. Oczywiście możesz również utworzyć listę z polami wyboru w zwykły sposób, dodając blok listy w Notion. Istnieje również polecenie /, które pozwala to zrobić szybko.

Pozwalają one dodawać terminy do całych list lub poszczególnych elementów listy, przypisywać zadania konkretnym osobom i śledzić postępy dzięki polu statusu. Możesz również poprosić AI o burzę mózgów na temat pomysłów i elementów listy lub automatyczne wypełnienie listy zadań do zrobienia dla konkretnych zadań.

Dodatkowo w Notion znajdziesz różne przykłady i szablony list rzeczy do zrobienia, które pomogą Ci skutecznie organizować zadania i ustalać ich priorytety.

Najlepsze funkcje Notion AI

Twórz i tłumacz listy w języku japońskim, hiszpańskim, niemieckim i innych.

Pozwól innym komentować lub sugerować zmiany na Twojej liście; po prostu wpisz klucz @, aby ich powiadomić.

Pozwól, aby funkcja autouzupełniania przetworzyła setki dokumentów w ciągu kilku minut i stworzyła listy, analizy, podsumowania i wiele więcej.

Limitacje AI Notion

Nie ma wbudowanego narzędzia do raportowania, co limituje możliwości śledzenia projektów.

Funkcja AI wiąże się z dodatkowym kosztem 10 USD miesięcznie na użytkownika, co może sprawić, że będzie to kosztowne rozwiązanie dla zespołów.

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencji

Biznes : 18 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. Trevor AI (najlepsza do wspólnego zarządzania zadaniami z możliwością integracji)

Ostatnią pozycją na naszej liście aplikacji do zarządzania zadaniami opartych na AI jest Trevor AI, inteligentny asystent do planowania codziennych zadań. Dzięki niemu mogę organizować zadania na liście, dodawać kolorowe etykiety i notatki oraz integrować oprogramowanie innych firm, takie jak Kalendarz Google, aby synchronizować moje spotkania, spotkania i działania.

Trevor AI dostarczał również spersonalizowane sugestie dotyczące planowania, pomagając mi nadążać za moimi obowiązkami. Udostępniał szczegółowe analizy dotyczące tego, jak spędzam czas i co mogę zrobić, aby jak najlepiej zrealizować zadania z mojej listy.

Najlepsze funkcje Trevor AI

Wykorzystaj możliwości predykcyjne AI, aby dokładnie oszacować czas trwania zadania na podstawie Twojej dostępności i dotychczasowych zachowań.

Otrzymuj przez e-mail praktyczne sugestie dotyczące ulepszenia codziennego planu, dostosowane do Twoich potrzeb.

Skoncentruj się na bieżącym zadaniu, korzystając z timera i pola notatek w trybie Focus Mode.

Ograniczenia Trevor AI

Wykorzystują one synchronizację w chmurze, co ogranicza ich funkcję bez połączenia z Internetem.

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż podstawowego planowania, będziesz potrzebować płatnego planu.

Ceny Trevor AI

Free: 0 USD

Plan Pro: 3,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Trevor AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Taskade (najlepsza aplikacja do pracy w czasie rzeczywistym nad zadaniami, notatkami i współpracą wideo)

Taskade to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja do tworzenia notatek, kalendarzy zawartości, schematów blokowych, sprintów projektowych, a nawet standardowych procedur operacyjnych, a wszystko to w jednym, intuicyjnym interfejsie. Aplikacja oferuje do 1 TB przestrzeni dyskowej na pliki.

Fajne jest to, jak agenci AI Taskade nieustannie oceniają priorytety zadań i tworzą dynamiczne połączenia oraz hierarchie między zadaniami w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji zawsze będziesz wiedzieć, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi i jak odnoszą się one do projektu.

Najlepsze funkcje Taskade

Wizualizuj swoje listy w wielu wymiarach — tabelach, tablicach, listach, mapach myśli, kalendarzach i nie tylko.

Twórz burze mózgów, szkice i zapisuj wszystko, co dotyczy Twoich zadań i notatek, korzystając z asystenta pisania i zadań opartego na AI.

Łatwo udostępniaj swoją pracę zespołom, klientom i gościom; rozmawiaj i współpracuj płynnie w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych.

Ograniczenia Taskade

Brakuje w nich zaawansowanych opcji, takich jak dodawanie obrazów i wideo, lub tworzenie złożonych tabelek.

Format może być trudny, jeśli nie znasz redaktorów zgodnych z Markdown.

Ceny Taskade

Free: 0 USD

Taskade Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. Motion (najlepsza do tworzenia adaptacyjnych cykli pracy i automatycznego planowania zadań)

Motion to asystent AI z funkcją dynamicznego planowania. Kiedy wprowadzam zadania, terminy i spotkania na platformie, sztuczna inteligencja do zarządzania czasem automatycznie układa mój harmonogram, żeby zapewnić mi optymalną wydajność pracy.

W przeciwieństwie do niektórych menedżerów zadań opartych na AI, Motion dostosowuje się do zmian w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli spotkanie zostaje przełożone lub pojawia się nowe zadanie, aplikacja dostosowuje mój plan dnia, aby wszystko się zmieściło, bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian.

Dodatkowo na ekranie wyświetlał się niewielki baner z przypomnieniem o eliminowaniu czynników rozpraszających uwagę — jest to funkcja warta wzmianki w tej recenzji aplikacji Motion.

Najlepsze funkcje Motion

Twórz zadania dzienne lub tygodniowe i odpowiednio blokuj czas w kalendarzu, aby je zrobione.

Twórz szczegółowe notatki i przechowuj informacje o swoich listach rzeczy do zrobienia, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Zmieniaj harmonogram zadań jednym kliknięciem, jeśli pojawi się nagłe spotkanie lub pilna sprawa w pracy.

Ograniczenia ruchowe

Nie można powielać zadań, zamiast tworzyć je od podstaw.

Nie ma możliwości uporządkowania obszarów roboczych alfabetycznie lub poprzez ręczną zmianę kolejności.

Nie ma darmowego planu, tylko darmowa wersja próbna.

Ceny ruchome

Indywidualna: 34 USD miesięcznie

Zespół: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Motion

G2: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Usprawnij tworzenie list i zarządzanie zadaniami dzięki asystentowi AI

Dobrze dobrana aplikacja oparta na AI pomoże Ci zapanować nad listą zadań do zrobienia i raz na zawsze osiągnąć maksymalną wydajność. Najlepsze z nich łączą w sobie użyteczność, intuicyjność, elastyczność, bezpieczeństwo i integrację z aplikacjami innych producentów, dzięki czemu to Ty dostosowujesz narzędzie do swoich potrzeb, a nie na odwrót.

Niewątpliwie sztuczna inteligencja rewolucjonizuje wydajność. Niezależnie od tego, jak wygląda Twój dzień pracy, może ona pomóc Ci zaoszczędzić czas i poświęcić energię na zadania, które są najważniejsze. Aplikacje AI do tworzenia list do zrobienia mogą zoptymalizować cykl pracy poprzez ustalenie priorytetów zadań i zapewnić Ci kilka godzin wolnego czasu w każdym tygodniu.

