11 alternatyw i konkurentów Grok AI w 2025 roku

Jeśli korzystasz z Grok AI, prawdopodobieństwo, że znasz już jego możliwości w zakresie pomocy zespołom w analizowaniu danych i współpracy nad nimi, jest duże.

Być może jednak szukasz czegoś nieco innego — nowej funkcji, prostszego interfejsu lub po prostu czegoś, co lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jeśli to brzmi jak coś dla Ciebie, to jesteś we właściwym miejscu.

Zebraliśmy listę 11 solidnych alternatyw dla Grok AI, które warto sprawdzić. Narzędzia te oferują wszystko, od wizualizacji danych po funkcje współpracy, i mogą być właśnie tym, czego potrzebuje Twój zespół. Zaczynamy! 💪🏼

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto nasze rekomendacje dotyczące 11 najlepszych narzędzi AI podobnych do Grok: ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania projektami)

Microsoft Copilot (najlepszy do integracji z przedsiębiorstwem i płynnej automatyzacji przepływu pracy)

Claude (najlepszy do zaawansowanej analizy, badań i etycznego wdrażania AI)

Perplexity (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym i syntezy informacji)

Hugging Chat (najlepszy do eksperymentów z otwartym oprogramowaniem AI i niestandardowego dostosowywania modeli)

Meta AI (najlepsze rozwiązanie do rozumienia kontekstu społecznego i kreatywnej ekspresji)

Google Gemini (najlepsze rozwiązanie do analizy multimodalnej i zaawansowanego rozwiązywania problemów)

Poe (najlepsze rozwiązanie do eksperymentowania i uczenia się modeli /AI)

Character. ai (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanych interakcji z AI i kreatywnych odgrywania ról)

Jasper AI (najlepszy do tworzenia dostosowanej zawartości i strategii marketingowych)

ChatGPT (najlepszy do wszechstronnych rozmów i pomocy w wykonywaniu zadań)

Czego należy szukać w alternatywie dla Grok AI?

Szukając alternatywy dla Grok AI, potrzebujesz narzędzia, które będzie odpowiadało Twoim konkretnym potrzebom i pomoże pokonać wyzwania związane ze sztuczną inteligencją . Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Łatwość obsługi: platforma powinna mieć intuicyjny interfejs, który pozwala szybko rozpocząć pracę bez konieczności długiego szkolenia.

Opcje dostosowywania: Dobra alternatywa dla asystenta Grok AI pozwoli Ci dostosować ustawienia, widoki i cykle pracy do Twoich potrzeb.

Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz w zespole, chatbot AI powinien ułatwiać udostępnianie danych i współpracę nad projektami.

Możliwości integracji: Najlepsze aplikacje AI płynnie integrują się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak systemy CRM, źródła danych i inne platformy. Najlepsze aplikacje AI płynnie integrują się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak systemy CRM, źródła danych i inne platformy.

Bezpieczeństwo danych: idealnie byłoby, gdyby narzędzie oferowało solidne funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych.

Skalowalność: Wraz z rozwojem Twojego zespołu lub firmy narzędzie oparte na sztucznej inteligencji powinno być w stanie skalować się wraz z Tobą, obsługując większe zbiory danych i bardziej złożone cykle pracy.

🔍 Czy wiesz, że... ELIZA, stworzona w 1966 roku przez Josepha Weizenbauma z MIT, jest uważana za pierwszego chatbota. Symulowała ona psychoterapeutę i potrafiła odpowiadać na pytania typu „Jak się z tym czujesz?”. Ludzie byli tak zaangażowani, że niektórzy uważali, iż ma ona prawdziwe emocje.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

11 najlepszych alternatyw dla Grok AI (bezpłatnych i płatnych)

Jeśli szukasz narzędzi opartych na AI, które zwiększą Twoją wydajność, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Oto 11 świetnych alternatyw dla Grok AI, które oferują unikalne funkcje zwiększające wydajność, usprawniające współpracę i upraszczające zarządzanie projektami. 💭

ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, łącząca narzędzia komunikacyjne i narzędzia do zarządzania projektami oparte na AI w jedną płynnie działającą platformę.

Jeśli szukasz alternatyw dla Grok AI, ClickUp oferuje niezrównane połączenie zaawansowanych funkcji AI i narzędzi do współpracy, które pomogą Ci zachować wydajność.

ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo. Udoskonal aktualizacje zadań i notatki dotyczące projektów, przechodząc na odpowiedni model AI dzięki ClickUp Brain.

Jeśli zależy Ci na możliwościach konwersacyjnych Grok, ClickUp Brain oferuje tę samą inteligencję opartą na AI — z tą różnicą, że jest ona wbudowana bezpośrednio w Twoją pracę. Potraktuj to jako zarządzanie projektami, badacza i asystenta pisania w jednym, zawsze świadomego kontekstu Twoich zadań, dokumentów i celów.

Wykorzystaj je do podsumowania działań związanych z zadaniami, zadawania pytań dotyczących danych i dokumentów z obszaru roboczego, a nawet tworzenia aktualizacji bez konieczności ręcznego ich wpisywania. Podczas pisania sugeruje również zmiany mające na celu poprawę przejrzystości, tonu i struktury — niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację zadania, plan projektu czy wiadomość e-mail.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje statusu zadań w obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain.

Może również pomóc Ci ustalić priorytety w pracy, gdy wiele projektów wymaga Twojej uwagi. Lub wykonać za Ciebie złożone obliczenia. Pomaga nawet w uzupełnianiu i debugowaniu zakończonego kodu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Spraw, aby Twoje zadania były bardziej inteligentne, dodając oparte na AI pola niestandardowe, które podsumowują, kategoryzują, szacują wysiłek, tłumaczą i nie tylko — wszystko to generowane automatycznie w ClickUp. Pola AI mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastowe, kontekstowe informacje bez konieczności dotykania każdego zadania — idealne rozwiązanie do utrzymania aktualności projektów na dużą skalę.

Szczerze mówiąc, nie ma wielu rzeczy, których nie potrafi zrobić. Te funkcje ClickUp Brain sprawiają, że jest to najbardziej zakończona sztuczna inteligencja do pracy na świecie.

A co najlepsze? Użytkownicy ClickUp Brain mają dostęp do wielu modeli LLM, takich jak Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT i innych, bezpośrednio z ClickUp. Nie potrzebujesz więc żadnej innej aplikacji ani kosztownej subskrypcji, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby związane ze sztuczną inteligencją. Nic dziwnego, że użytkownicy ClickUp Brain zgłaszają trzykrotnie szybsze zakończone zadania ORAZ 86% oszczędności kosztów!

Dzięki ClickUp Brain MAX możesz pójść o krok dalej. Wykorzystaj Connected Enterprise AI Search w ClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub i innych serwisach — wszystko z jednego interfejsu AI na komputerze stacjonarnym. Może nawet dostarczać wyniki z najnowszymi danymi pochodzącymi z internetu w czasie rzeczywistym.

Przeszukuj wszystkie swoje aplikacje — i internet — za pomocą ClickUp Brain MAX.

A do tego dochodzi Talk-to-Text — narzędzie zwiększające wydajność, gdy pisanie na klawiaturze nie jest praktyczne. Dyktuj aktualizacje, burzę mózgów lub notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym, a Brain MAX przepisze je bezpośrednio do zadań lub dokumentów — w 40 językach.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i otrzymuj zadania zrobione 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX.

To połączenie sprawia, że ClickUp jest nie tylko alternatywą dla Grok, ale także inteligentniejszym, bardziej zintegrowanym centrum dowodzenia dla wiedzy i cyklu pracy Twojego zespołu.

ClickUp Chat

Utrzymuj połączenie między rozmowami, zadaniami i projektami za pomocą ClickUp Chat.

Teraz rozważ możliwości ClickUp Chat, najlepszego hubu komunikacyjnego dla Twojego zespołu.

Rozmowy, zadania i projekty nie tylko tworzą połączenia tutaj — one się zbieżają.

Załóżmy na przykład, że Twój zespół marketingowy omawia zmiany w treściach reklam. Zamiast przełączać się do osobnego narzędzia do czatu, możesz rozmawiać bezpośrednio na platformie, połącz rozmowę z konkretnymi projektami, a nawet przekształcić części dyskusji w zadania do wykonania — wszystko to bez utraty kontekstu.

Martwisz się, że przegapisz coś ważnego? AI w ClickUp Chat podsumowuje rozmowy, co jest idealnym rozwiązaniem, aby nadrobić zaległości po pracowitym dniu.

Automatyzacje ClickUp

Uprość cykl pracy dzięki automatyzacji ClickUp i nigdy nie przegap żadnego kroku.

ClickUp Automatyzacja łączy to wszystko, płynnie obsługując powtarzalne zadania.

Na przykład, jeśli zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek, możesz skonfigurować automatyzację powiadomień dla interesariuszy o gotowości nowych wersji lub automatyczną aktualizację statusu zadań w oparciu o postępy.

Możesz nawet ustawić wyzwalacze dla przypomnień lub zatwierdzeń, przyspieszając i usprawniając przepływ pracy w oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp.

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, np. zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w ramach zespołu i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować postępy, a dzięki codziennym spotkaniom dotyczącym postępów planowanie przyszłości było łatwe.

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, np. zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w ramach zespołu i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować postępy, a dzięki codziennym spotkaniom dotyczącym postępów łatwo było planować przyszłość.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przejdź z automatyzacji na Autopilot Agents Automatyzacje w ClickUp działają na podstawie przewidywalnych, opartych na regułach wyzwalaczy. ClickUp Autopilot Agents to natomiast proaktywni asystenci oparci na sztucznej inteligencji, którzy reagują na intencje, rozumieją kontekst i działają autonomicznie — wykonując zadania takie jak podsumowywanie dokumentów w postaci działań do wykonania lub automatyczne generowanie aktualizacji statusu. Oto samouczek dotyczący tworzenia takiego rozwiązania:

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitations ClickUp

AI w ClickUp Chat dostarcza podsumowań, ale nie jest jeszcze w stanie generować głębszych spostrzeżeń dotyczących trendów projektowych ani rekomendacji prognostycznych.

Aplikacja mobilna może początkowo wydawać się przytłaczająca w porównaniu z wersją internetową.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Microsoft Copilot (najlepszy do integracji z przedsiębiorstwem i płynnej automatyzacji przepływu pracy)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot to dobry wybór dla organizacji korzystających z ekosystemu Microsoft. Jest głęboko zintegrowany z narzędziami pakietu Office, takimi jak Excel i PowerPoint, i oferuje pomoc w czasie rzeczywistym podczas spotkań.

Okazuje się to szczególnie przydatne podczas generowania raportów, debugowania kodu w Visual Studio i automatyzacji powtarzalnych zadań. Zaprojektowany z myślą o operacjach na poziomie przedsiębiorstwa, Copilot zapewnia również solidne bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Zautomatyzuj cykle pracy w programach Excel, PowerPoint, Outlook i innych aplikacjach Microsoft 365, aby poprawić wydajność.

Analizuj i interpretuj duże i złożone pliki, w tym pliki PDF i arkusze kalkulacyjne, aby uzyskać praktyczne informacje.

Debuguj i generuj kod dla różnych języków programowania, z wsparciem dla projektów programistycznych na dowolną skalę.

Twórz wtyczki dostosowane do potrzeb organizacji, aby spotkać unikalne wymagania bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm.

Limity Microsoft Copilot

Wymaga znacznych inwestycji w ekosystem Microsoft, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania dla użytkowników pracujących poza natywną platformą Microsoftu

Ceny Microsoft Copilot

Free

Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

Copilot dla Microsoft 365: 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Test Turinga, opracowany przez Alana Turinga w 1950 roku, mierzy zdolność maszyny do wykazywania inteligentnych zachowań nie do odróżnienia od ludzkich. Stał się on podstawową koncepcją w dziedzinie sztucznej inteligencji, choć Turing nazwał go „grą naśladowania”.

3. Claude (najlepszy do zaawansowanej analizy, badań i etycznego wdrażania AI)

za pośrednictwem Claude

Claude został stworzony z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów i udzielaniu przemyślanych, szczegółowych odpowiedzi. Doskonale sprawdza się w badaniach naukowych, pisaniu tekstów technicznych lub tworzeniu profesjonalnej dokumentacji. Zdolność narzędzia do zachowania kontekstu podczas długich dyskusji gwarantuje, że możesz zgłębiać skomplikowane idee bez utraty śledzenia.

Jeśli potrzebujesz wyjaśnień krok po kroku lub pomocy w rozwiązywaniu problemów, Claude sprawnie się tym zajmie. Priorytetem jest również bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie /AI, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla użytkowników skupionych na etycznym wdrażaniu.

Najlepsze funkcje Claude

Analizuj dokumenty akademickie i techniczne, koncentrując się na dogłębności i dokładności, co pomoże Ci odkryć kluczowe informacje.

Skutecznie debuguj i sprawdzaj kod, zapewniając wsparcie dla cyklu pracy programistycznej i ograniczając liczbę błędów w wielu językach.

Rozwiązuj zaawansowane zadania matematyczne i naukowe, stosując jasne, logiczne podejście krok po kroku.

Zachowaj kontekst podczas długich rozmów, co idealnie sprawdza się w przypadku wspólnych badań i długoterminowych projektów.

Claude's limits

Nie oferuje dostępu do Internetu w czasie rzeczywistym, co limituje jego zdolność do pobierania aktualnych danych.

Nie może generować obrazów ani dźwięku, co ogranicza jego wszechstronność w zadaniach multimedialnych.

Ceny Claude

Free

Zalety: 20 USD/miesiąc

Zespół: 30 USD/miesiąc (minimum pięciu członków)

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W 2016 roku AI napisała scenariusz do filmu krótkometrażowego o tytule Sunspring, w którym zagrał Thomas Middleditch. Scenariusz był surrealistyczny i pełen dziwacznych dialogów, co podkreślało zarówno kreatywny potencjał AI, jak i jej limit w zakresie tworzenia opowieści.

4. Perplexity (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym i syntezy informacji)

za pośrednictwem Perplexity

Perplexity zapewnia odpowiedzi w czasie rzeczywistym poparte weryfikowalnymi źródłami, co czyni go solidnym narzędziem do badań i zadań zawodowych. Jego zdolność do syntezy informacji z wielu wiarygodnych źródeł gwarantuje uzyskanie dokładnych i wiarygodnych odpowiedzi.

Interaktywne pytania uzupełniające platformy pomagają w dalszym zgłębianiu tematów, a przejrzysty interfejs ułatwia skupienie się na zapytaniach. Wyniki Perplexity, oparte na badaniach, wykraczają poza to, co można znaleźć w zwykłej wyszukiwarce Google lub tradycyjnych wyszukiwarkach, zapewniając łatwy dostęp do dokładnych, szczegółowych informacji.

Najlepsze funkcje Perplexity

Przeprowadzaj wyszukiwania w Internecie w czasie rzeczywistym, korzystając z wiarygodnych źródeł, aby zapewnić wiarygodność i przejrzystość.

Zagłęb się w tematy, korzystając z interaktywnych pytań uzupełniających, aby odkryć dodatkowe warstwy wiedzy.

Porównaj i zestaw ze sobą wiele źródeł informacji, aby uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie dowolnego tematu.

Udostępniaj wyniki z członkami zespołu, korzystając z wbudowanych narzędzi do współpracy, które usprawniają cykl pracy badawczej.

Ograniczenia związane z Perplexity

Wyniki wyszukiwania mogą czasami przesłaniać analizy generowane przez AI, zmniejszając jej przydatność w przypadku niektórych zapytań.

Wersja bezpłatna nie oferuje wsparcia dla przesyłania dokumentów, co oznacza limit możliwości w przypadku projektów wymagających intensywnych badań.

Nie można wykonywać zaawansowanych obliczeń ani rozwiązywać problemów technicznych wymaganych przez niektórych użytkowników.

Ceny Perplexity

Ceny oparte na wielkości tokenów i żądaniach

Oceny i recenzje Perplexity

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj zdolność AI do generowania wielu pomysłów lub szkiców. Wykorzystaj ją, aby przełamać blok twórczy, a następnie dopracuj najlepsze opcje, aby dopasować je do swojego stylu i potrzeb.

5. Hugging Chat (najlepszy do eksperymentów z otwartym oprogramowaniem AI i niestandardowego dostosowywania modeli)

za pośrednictwem Hugging Chat

Hugging Chat to elastyczna i przejrzysta platforma, która zapewnia dostęp do wielu modeli open source AI. Jest idealna dla programistów, badaczy i nauczycieli, którzy chcą poznać działanie różnych architektur AI.

Możesz przełączać się między modelami, dostosowywać niestandardowe interakcje, a nawet przyczyniać się do rozwoju platformy. Ponadto podejście oparte na społeczności zachęca do współpracy, czyniąc ją cenną przestrzenią do nauki i eksperymentowania.

Najlepsze funkcje Hugging Chat

Uzyskaj dostęp do zakresu modeli językowych typu open source, aby porównać ich mocne strony i możliwości.

Dostosuj i eksperymentuj z wynikami AI, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób modele przetwarzają różne zapytania.

Dołącz do prężnej społeczności programistów , która nieustannie aktualizuje i ulepsza platformę.

Poznaj edukacyjne i eksperymentalne zastosowania AI, skupiające się na przejrzystości i nauce.

Ograniczenia Hugging Chat

Wydajność modelu może się znacznie różnić w zależności od wybranej architektury.

Jakość odpowiedzi nie jest tak spójna jak w przypadku zastrzeżonych rozwiązań AI, co może wpływać na ich niezawodność.

Nie zawiera funkcji klasy korporacyjnej, przez co jest mniej odpowiedni do zastosowań w dużych przedsiębiorstwach.

Czas odpowiedzi może być dłuższy podczas przetwarzania zapytań dotyczących większych modeli lub zbiorów danych.

Ceny Hugging Chat

Free

Pakiet startowy: 59 USD/miesiąc

Zalety: 249 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Ceny zależne od modelu Mały: 100 000 żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 12,90 USD miesięcznie Średni: 1 milion żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD miesięcznie Duży: 5 milionów żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD miesięcznie

Mały: 100 000 żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 12,90 USD miesięcznie.

Średni: 1 milion żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD miesięcznie

Duży: 5 milionów żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD miesięcznie

Mały: 100 000 żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 12,90 USD miesięcznie.

Średni: 1 milion żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD miesięcznie

Duży: 5 milionów żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Hugging Chat

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: W 1997 roku Deep Blue firmy IBM pokonał mistrza szachowego Garry'ego Kasparowa, stając się pierwszą sztuczną inteligencją, która pokonała mistrza świata. Później, w 2016 roku, AlphaGo firmy Google pokonało mistrza Go Lee Sedola, demonstrując rosnące zdolności strategiczne sztucznej inteligencji.

6. Meta AI (najlepsza do rozumienia kontekstu społecznego i kreatywnej ekspresji)

za pośrednictwem Meta AI

Meta AI koncentruje się na tworzeniu zawartości uwzględniającej kontekst społeczny i kulturowy. Wykorzystaj to narzędzie do tworzenia angażujących tekstów, obrazów lub wideo dostosowanych do różnych odbiorców. Głębokie zrozumienie interakcji społecznych, trendów i niuansów wyróżnia to narzędzie jako narzędzie do tworzenia znaczących i wpływowych zawartości.

Platforma ta jest szczególnie przydatna w przypadku kreatywnych projektów i działań w mediach społecznościowych, umożliwiając zespołom zachowanie trafności i autentyczności przekazywanych komunikatów.

Najlepsze funkcje Meta AI

Twórz zawartość dostosowaną do kontekstu społecznego i kulturowego, aby skutecznie angażować różnorodnych odbiorców.

Wykorzystaj możliwości danych powstania tekstu, obrazów i wideo w wielu formatach, aby zapewnić wsparcie dla różnych potrzeb komunikacyjnych.

Analizuj trendy i dostarczaj sugestie w czasie rzeczywistym, aby zapewnić komunikaty bardziej skierowane na cel i trafne.

Dostosuj odpowiedzi na podstawie sygnałów emocjonalnych, aby dostarczać empatyczną i odpowiednią zawartość.

Ograniczenia Meta AI

Duża zależność od ekosystemu Meta może limitować elastyczność użytkowników, którzy nie korzystają z jego platform.

przy użyciu innych narzędzi AI. Ograniczona funkcja w przypadku zadań technicznych lub naukowych w porównaniu z

Ze względu na charakter wykorzystania danych w ekosystemie Meta mogą pojawić się obawy dotyczące prywatności.

Opcje integracji z narzędziami zewnętrznymi są ograniczone w porównaniu z platformami samodzielnymi.

Ceny Meta AI

Free

Oceny i recenzje Meta AI

G2: 4,3/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2350 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre narzędzia AI potrafią przewidywać choroby, zanim pojawią się objawy. Na przykład DeepMind firmy Google stworzył sztuczną inteligencję, która potrafi przewidzieć niewydolność nerek z 48-godzinnym wyprzedzeniem, dając lekarzom cenny czas na podjęcie działań.

7. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie do analizy multimodalnej i zaawansowanego rozwiązywania problemów)

za pośrednictwem Gemini

Google Gemini łączy możliwości przetwarzania tekstu, obrazów i kodu w jednej platformie. Jego głęboka integracja z narzędziami Google Workspace zapewnia płynny cykl pracy, co czyni go praktycznym rozwiązaniem dla zespołów pragnących zwiększyć swoją wydajność.

Wielomodalne możliwości Gemini zapewniają kompleksowe rozwiązanie pozwalające sprostać różnorodnym wyzwaniom, dzięki czemu nadaje się ono zarówno do zadań analitycznych, jak i kreatywnych.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przetwarzaj tekst, obrazy i kod na jednej platformie, aby rozwiązywać problemy wymagające różnorodnych danych wejściowych.

Zintegruj się z Google Workspace, aby płynnie przechodzić między zadaniami związanymi z badaniami, analizą i współpracą.

Generuj wizualizacje danych i wykonuj złożone obliczenia, aby zapewnić wsparcie dla procesu podejmowania decyzji.

Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, korzystając z ogromnej bazy wiedzy i możliwości wyszukiwania Google.

Limiti Google Gemini

Aby korzystać z pełnej funkcji, wymagane jest konto Google, co może stanowić barierę dla użytkowników niekorzystających z usług Google.

Wydajność może się różnić w zależności od złożoności wykonywanego zadania.

Ceny Google Gemini

Free

Biznes: 20 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Prognozuje się, że rynek sztucznej inteligencji będzie rósł w tempie 27,67% w latach 2025–2030, osiągając wartość rynkową 826,7 mld dolarów do 2030 roku.

8. Poe (najlepsze rozwiązanie do eksperymentowania i uczenia się modeli /AI/)

za pośrednictwem Poe

Poe zapewnia prosty sposób interakcji z wieloma modelami AI i ich porównywania. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą eksperymentować z różnymi podejściami do zadań AI, dzięki czemu jest szczególnie przydatny w edukacji, badaniach i kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i udostępnianie treści przez społeczność zachęcają do nauki i współpracy, umożliwiając odkrywanie możliwości AI w różnych kontekstach.

Najlepsze funkcje Poe

Porównaj wyniki różnych modeli AI, aby lepiej zrozumieć ich mocne strony i ograniczenia.

Dostosuj niestandardowy interfejs czatu i podpowiedzi do konkretnych zastosowań, zwiększając użyteczność i elastyczność.

Uzyskaj dostęp do zawartości tworzonej przez społeczność i bibliotek podpowiedzi, aby usprawnić współpracę i udostępnianie wiedzy.

Poznaj możliwości AI w podróży, korzystając z intuicyjnego interfejsu mobilnego i stacjonarnego Poe.

Ograniczenia Poe

Jakość odpowiedzi różni się znacznie w zależności od modelu, co może wpływać na niezawodność.

Brak pamięci trwałej między sesjami sprawia, że rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla projektów długoterminowych.

Ceny Poe

Miesięcznie: 19,99 USD/miesiąc

Roczny: 199,99 USD/rok

Oceny i recenzje Poe

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Chatbot Tay, uruchomiony przez Microsoft w 2016 roku, został zaprojektowany tak, aby uczyć się na podstawie interakcji z użytkownikami. Niestety, w ciągu 24 godzin zaczął generować obraźliwe odpowiedzi z powodu narażenia na nieodpowiednie dane wejściowe, co pokazuje ryzyko związane z niefiltrowanym uczeniem maszynowym.

9. Character. ai (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanych interakcji z AI i kreatywnej zabawy w odgrywanie ról)

za pośrednictwem Character.ai

Character. ai specjalizuje się w tworzeniu interakcji opartych na AI, które są osobiste i angażujące. Możesz tworzyć niestandardowe postacie AI do opowiadania historii, odgrywania ról lub symulacji edukacyjnych, dostosowując ich zachowania do konkretnych scenariuszy lub celów edukacyjnych.

Zdolność platformy do utrzymania spójnej osobowości i świadomości emocjonalnej sprawia, że jest to doskonały wybór do kreatywnego pisania lub interaktywnych scenariuszy. Jest to szczególnie odpowiednie rozwiązanie dla użytkowników poszukujących kreatywnych i elastycznych doświadczeń konwersacyjnych.

Najlepsze funkcje Character.ai

Zaprojektuj unikalne osobowości /AI, które mogą dostosować się do różnych scenariuszy, w tym opowiadania historii i odgrywania ról.

Zachowaj trwałą pamięć postaci, aby zapewnić wsparcie dla długotrwałych rozmów i ciągłości narracji.

Udostępniaj swoje niestandardowe postacie ze społecznością użytkowników, wspierając współpracę i kreatywność.

Skutecznie symuluj scenariusze edukacyjne, aby poprawić jakość nauki i zaangażowanie.

Ograniczenia Character.ai

Ograniczone funkcje w przypadku zadań analitycznych lub wymagających intensywnego przetwarzania danych, co zmniejsza jego wszechstronność.

Możliwości integracji z narzędziami zewnętrznymi są minimalne, co sprawia, że rozwiązanie to jest mniej odpowiednie do zastosowań profesjonalnych.

Ceny Character.ai

Free

Premium: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Character.ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: AI nie jest idealna — czasami może nie trafić w sedno. Bądź cierpliwy i podaj jaśniejsze instrukcje, jeśli potrzebujesz bardziej konkretnych wyników. Poznaj techniki takie jak łańcuch myśli.

10. Jasper AI (najlepszy do tworzenia spersonalizowanej zawartości i strategii marketingowych)

za pośrednictwem Jasper

Jasper AI to wszechstronny asystent pisania, który pomaga tworzyć zawartość na blogi, e-maili, media społecznościowe i nie tylko. Jego AI generuje tekst na podstawie wprowadzonych danych, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu angażujących wiadomości bez konieczności zaczynania od zera.

Narzędzie oferuje wsparcie dla różnych stylów i języków, dzięki czemu możesz dostosować zawartość do różnych odbiorców i rynków. Jeśli szukasz przyjaznej dla użytkownika platformy, która sprosta różnorodnym potrzebom związanym z pisaniem, Jasper AI oferuje dużą elastyczność w porównaniu z Grok AI.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Szybko twórz szczegółowe wpisy na blogu, raporty i inne długie zawartość, które będą stanowić solidną podstawę do działania.

Korzystaj z funkcji SEO w Surfer SEO, aby zapewnić wysoką pozycję swojej zawartości w wynikach wyszukiwania, jednocześnie zachowując jej trafność dla odbiorców.

Oszczędzaj czas dzięki szablonom zaprojektowanym do konkretnych celów, takich jak kampanie e-mail, teksty reklamowe i aktualizacje w mediach społecznościowych.

Pisz w wielu językach, co pomoże Ci w połączeniu z odbiorcami na całym świecie bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług tłumaczeniowych.

Jasper AI limit

Nie pozwala na głęboką niestandardową personalizację wyników AI, co może być ograniczające, jeśli chcesz mieć większą kontrolę.

Dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie długiej zawartości, wymaga planu wyższego poziomu.

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla początkujących, którzy uczą się korzystać z narzędzi do pisania opartych na AI.

Ceny Jasper AI

Twórca: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Zalety: 69 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

🤝 Przyjazne przypomnienie: Zawsze dokładnie sprawdzaj informacje dostarczane przez AI, zwłaszcza w przypadku badań lub zadań zawodowych. Chociaż jest to świetne narzędzie, weryfikacja faktów pomaga zapewnić dokładność.

11. ChatGPT (najlepszy do wszechstronnych rozmów i pomocy przy zadaniach)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT oferuje bezpłatny dostęp do zakresu funkcji do użytku prywatnego i profesjonalnego. Możesz polegać na nim w zakresie kreatywnego pisania, pomocy w kodowaniu lub dogłębnej analizy, co czyni go wszechstronnym wyborem do różnych zadań.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i regularne aktualizacje zwiększają użyteczność, a ekosystem wtyczek dodaje funkcję dostosowaną do specjalistycznych potrzeb. Elastyczność ChatGPT pozwala zespołom skutecznie radzić sobie z różnymi wyzwaniami, oferując zarówno szeroki zakres, jak i głębię zastosowań.

Porównaj ChatGPT i Grok AI!

Najlepsze funkcje ChatGPT

Z łatwością zajmij się kreatywnym pisaniem, dokumentacją techniczną i zadaniami związanymi z kodowaniem, zapewniając wsparcie dla różnorodnych cykli pracy.

Zwiększ funkcję dzięki rozbudowanemu ekosystemowi wtyczek do zadań takich jak zarządzanie plikami i dostęp do Internetu.

Angażuj się w naturalne, płynne rozmowy na różne tematy dzięki konwersacyjnemu chatbotowi AI.

Twórz fotorealistyczne obrazy i wizualizacje dzięki integracji z DALL·E, która pozwala generować niestandardowe wizualizacje dla Twoich projektów lub pomysłów.

Ograniczenia ChatGPT

Ograniczone okno kontekstowe modelu bazowego zmniejsza jego zdolność do obsługi długich rozmów.

Nie można bezpośrednio manipulować plikami ani wykonywać niektórych zaawansowanych integracji.

Ceny ChatGPT

Osobisty Free Plus: 20 USD/miesiąc Pro: 200 USD/miesiąc

Free

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Zalety: 200 USD/miesiąc

Zespół biznesowy: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Zespół: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Free

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Zalety: 200 USD/miesiąc

Zespół: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W styczniu 2023 r. ChatGPT osiągnął 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, co czyniło go najszybciej rozwijającą się aplikacją, dopóki w lipcu 2023 r. nie wyprzedziła go aplikacja Wątek.

📖 Przeczytaj również: 20 najlepszych alternatyw dla ChatGPT

AI + ClickUp = współpraca zespołowa, która naprawdę działa

Znalezienie odpowiedniego narzędzia może mieć ogromny wpływ na sposób pracy Twojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia, które usprawni realizację projektów, zapewni synchronizację działań zespołu, czy po prostu ułatwi Ci pracę, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Każde z omówionych tutaj narzędzi ma coś wyjątkowego do zaoferowania, więc wystarczy tylko znaleźć to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jednak ClickUp jest trudny do pokonania. Ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować porządek, lepiej komunikować się i zrobić więcej — wszystko w jednym miejscu.

Potrzebujesz pomocy w śledzeniu terminów? Chcesz mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco? ClickUp Ci w tym pomoże.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!