10 najlepszych narzędzi AI do pisania tekstów technicznych w 2026 r.

Wraz z rozwojem narzędzi do pisania tekstów technicznych opartych na AI nawet autorzy z niewielkim doświadczeniem w programowaniu lub obsłudze oprogramowania wkraczają w to pole i odnoszą sukcesy. Narzędzia te pomagają osobom bez wiedzy technicznej tworzyć wysokiej jakości i angażującą zawartość w dokumentacji technicznej, instrukcjach obsługi, a nawet fragmentach kodu.

Nie jest to jednak takie proste. Współcześni autorzy tekstów technicznych muszą również zadbać o to, by ich prace brzmiały naturalnie, były oparte na sprawdzonych faktach i idealnie współgrały z tonem oraz stylem marki.

Wybierając narzędzie AI do pisania tekstów technicznych, postaw na takie, które pomoże Ci zweryfikować fakty, zachować spójność i pisać w stylu, który przemówi do Twojej grupy docelowej.

W tym artykule mamy gotową listę narzędzi, które pomogą Ci osiągnąć mistrzostwo w tworzeniu treści technicznych.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista najlepszych narzędzi do pisania tekstów technicznych, które pomogą Ci w łatwy sposób tworzyć raporty techniczne, dokumentację oprogramowania i informacje techniczne: 👉 ClickUp: Najlepsze narzędzie do tworzenia dokumentów, współpracy i zarządzania cyklem pracy 👉 Grammarly: Najlepsze narzędzie do usprawniania komunikacji i udoskonalania tekstów 👉 Claude AI: Najlepsze rozwiązanie do wszechstronnej sztucznej inteligencji konwersacyjnej 👉 Jasper AI: Najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości marketingowej i kampanii 👉 Snagit: Najlepsze narzędzie do współpracy i dodawania adnotacji 👉 Canva: Najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości z naciskiem na projektowanie przy użyciu AI 👉 QuillBot: Najlepsze narzędzie do parafrazowania i poprawiania przejrzystości tekstu 👉 Scalenut: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu życia zawartości SEO 👉 Copyscape: Najlepsze narzędzie do zachowania oryginalności zawartości 👉 Perplexity AI: Najlepsze narzędzie do tworzenia dobrze cytowanych, streszczonych informacji

Pisanie tekstów technicznych często bywa trudne, zwłaszcza w przypadku nowych technologii, które nie są jeszcze dobrze udokumentowane.

Oznacza to, że autorzy treści muszą zwracać uwagę na wybór narzędzia AI, które pomoże im usprawnić proces tworzenia dokumentacji technicznej i dostarczy (głównie) rzetelnych informacji. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Zwiększanie wydajności : asystenci pisania oparci na sztucznej inteligencji (lub narzędzia AI) mogą pomóc w skondensowaniu ponad 100 stron dokumentacji w ciągu godziny lub stworzeniu szkicu instrukcji obsługi w mniej niż dwa dni, oszczędzając czas przy zachowaniu jakości

Usprawnienie współpracy : Funkcje takie jak przypisywanie ról, zarządzanie uprawnieniami oraz zbieranie opinii ekspertów usprawniają pracę zespołową przy tworzeniu złożonych instrukcji lub dokumentacji

Zachowanie spójności i zgodności z wizerunkiem marki : Gwarantuje, że każdy projekt jest zgodny z tonem Twojej marki, niezależnie od tego, czy jest on profesjonalny, przystępny, czy też plasuje się gdzieś pomiędzy.

Dostępne są szablony z możliwością dostosowania : gotowe szablony upraszczają proces, pozwalając skupić się na zawartości zamiast zaczynać od zera

Wykrywanie błędów i weryfikacja faktów : Narzędzia sprawdzające błędy gramatyczne i nieścisłości sprawiają, że Twoja dokumentacja jest dopracowana i wiarygodna

Automatyzacja żmudnych zadań: obsługuje powtarzalne procesy, takie jak sortowanie danych, generowanie plików JSON lub : obsługuje powtarzalne procesy, takie jak sortowanie danych, generowanie plików JSON lub tworzenie automatycznych notatek o wydaniu

Teraz, gdy już wiesz, na co zwrócić uwagę, pozostaje tylko znaleźć idealne rozwiązanie — takie, które spełni potrzeby Twojej organizacji pod względem łatwości obsługi, płynnej integracji z cyklami pracy i, oczywiście, budżetu.

Oto nasza lista najlepszych narzędzi AI do pisania tekstów technicznych:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia dokumentów, współpracy i zarządzania cyklem pracy)

Nie można mówić o narzędziach AI do pisania tekstów technicznych, nie wspominając o ClickUp. To genialne rozwiązanie, które łączy pisanie tekstów technicznych, zarządzanie projektami i organizację zadań — wszystko w jednym miejscu.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że 83% pracowników wiedzy korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji w zespole. Zarządzanie zbyt wieloma niepowiązanymi ze sobą narzędziami negatywnie wpływa na wydajność. Dlatego 60% naszego czasu poświęcamy wyłącznie na udostępnianie, wyszukiwanie i aktualizowanie informacji w różnych narzędziach. Właśnie to zamierza osiągnąć ClickUp jako wszechstronna aplikacja do pracy, wyposażona w funkcje zarządzania zadaniami oparte na AI.

ClickUp Brain to idealny asystent pisania oparty na AI, który pozwala tworzyć dokumentację techniczną w ciągu kilku minut.

Twórz zawartość gotową do publikacji dzięki ClickUp Brain Stwórz gotowy do publikacji szkic za pomocą kilku podpowiedzi w ClickUp Brain

Załóżmy, że masz za zadanie przygotować dokumentację produktu w bardzo krótkim terminie. Zamiast panikować, sięgasz po ClickUp Brain.

Korzystając z sugestii AI, określasz zakres, dostosowujesz formatowanie za pomocą rozwijanych menu, dodajesz notatki ze spotkań i gotowe — masz dopracowany szkic.

📌 Przykład: Jesteś autorem tekstów technicznych, którego zadaniem jest stworzenie instrukcji obsługi nowej funkcji, a termin realizacji zbliża się wielkimi krokami – pozostały tylko dwa dni. Korzystając z ClickUp Brain, przesyłasz specyfikacje produktu i notatki ze spotkań, a w ciągu kilku minut narzędzie to przekształca strony pełne zagmatwanych informacji w jasne, praktyczne wnioski. Następnie korzystasz z sugestii AI, aby stworzyć szkic instrukcji, zawierający kluczowe sekcje, takie jak ustawienia, obsługa i rozwiązywanie problemów.

Podpowiedź ClickUp Brain o sugestie, dopracowanie treści, a nawet napisanie całych sekcji dokumentacji technicznej

Co więcej, dzięki ClickUp Brain możesz wybierać spośród wielu modeli LLM, w tym Claude, GPT-4o i innych. Użytkownicy ClickUp mogą zaspokoić wszystkie swoje potrzeby związane z AI bezpośrednio na platformie ClickUp!

Następnie możesz płynnie przekształcić go w dokument, który można udostępniać, korzystając z ClickUp Docs.

Pracujesz obecnie nad procesem rozwoju produktu wraz z zespołem wielofunkcyjnym. Dzięki Docs możesz nakreślić wymagania dotyczące produktu, zdefiniować grupę docelową oraz zorganizować badania użytkowników — wszystko to w jednej przestrzeni do współpracy.

Każdy może dodawać komentarze, przyczepiać etykiety do członków zespołu, a nawet przydzielać zadania bezpośrednio w dokumencie.

Współpracuj ze współpracownikami w czasie rzeczywistym, korzystając z dokumentów ClickUp

A dzięki bogatym opcjom formatowania, poleceniom / oraz możliwości dodawania elementów wizualnych Twoja dokumentacja techniczna pozostaje atrakcyjna i przyjazna dla czytelnika.

A oto najważniejsza zaleta: gdy dokument będzie gotowy, możesz powiązać go z zadaniem ClickUp, dzięki czemu terminy nie zostaną przekroczone, a postępy będą jasno widoczne.

Na początek Docs oferuje gotowe szablony, takie jak szablon opisu produktu ClickUp, które umożliwiają współpracę między różnymi działami.

Szablon osiąga to poprzez uporządkowanie kluczowych elementów, takich jak cele, kryteria powodzenia, plany wydania i specyfikacje funkcjonalne, w jeden spójny schemat z miejscami do wypełnienia.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Integracja z ponad 1000 narzędziami : płynnie nawiąż połączenie z platformami takimi jak WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot i Dokumenty Google

Mnóstwo szablonów : Skorzystaj z gotowych szablonów do gromadzenia wymagań, zarządzania zawartością i nie tylko, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na pisaniu, a nie na tworzeniu struktury zawartości

Kompatybilność z urządzeniami : Pracuj w przeglądarce Chrome, systemach Windows, iOS, Android i macOS, uzyskując dostęp do ClickUp praktycznie z dowolnego miejsca

Funkcje współpracy : Zsynchronizuj działania swojego zespołu dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym, czatowi, plikom GIF i niestandardowym pulpitom nawigacyjnym

Wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji : ClickUp AI może generować e-maile, posty w mediach społecznościowych i streszczenia dokumentów, a nawet edytować lub rozszerzać tekst

Automatyzacja powtarzalnych zadań : zautomatyzuj cykle pracy, takie jak aktualizacja terminów lub tworzenie zadań do wykonania, korzystając z niestandardowych wyzwalaczy i działań w ramach : zautomatyzuj cykle pracy, takie jak aktualizacja terminów lub tworzenie zadań do wykonania, korzystając z niestandardowych wyzwalaczy i działań w ramach ClickUp Automations

Nagrywanie wideo za pomocą ClickUp Clips : Nagrywaj i udostępniaj wideo bezpośrednio swojemu zespołowi, aby wyjaśnić złożone koncepcje lub aktualizacje

Limitacje ClickUp:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dostosowania ustawień powiadomień, aby uniknąć nadmiaru informacji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

✨ Opinia użytkownika: Użytkownik serwisu G2 uznał ClickUp za świetną platformę do upraszczania śledzenia błędów, wspierania komunikacji w zespole oraz tworzenia zadań w dowolnym miejscu.

2. Grammarly (najlepsze narzędzie do usprawniania komunikacji i udoskonalania tekstów technicznych)

Grammarly to pierwsza nazwa, która przychodzi na myśl, gdy mowa o poprawianiu gramatyki i dopracowywaniu stylu pisania. Być może nie wiesz, że świetnie sprawdza się również w generowaniu zawartości dla autorów tekstów technicznych i profesjonalistów.

AI tej platformy została zaprojektowana tak, aby obsługiwać wszystko – od e-maili i raportów po posty na blogu – zapewniając jasną, zwięzłą i skuteczną komunikację we wszystkich obszarach.

Grammarly automatyzuje zadania związane wyłącznie z pisaniem, niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowywanie instrukcji obsługi, czy też pracę w dużym zespole nad wspólnymi dokumentami.

🧠 Czy wiesz, że: Nieefektywna komunikacja kosztuje amerykańskie firmy 1,2 biliona dolarów rocznie. Pracownicy umysłowi poświęcają 20 godzin tygodniowo na komunikację pisemną, co w zasadzie stanowi wezwanie dla firm do nadania priorytetu i oceny postępów w zakresie komunikacji.

Najlepsze funkcje Grammarly

Twórz akapity, przerabiaj zdania i udoskonalaj tekst dzięki funkcjom AI Grammarly bezpośrednio w narzędziach takich jak Dokumenty Google i Word

Natychmiast dostosuj różne style pisania do odbiorców, zapewniając spójność komunikacji w dokumentach technicznych i kreatywnych

Wykrywaj błędy, poprawiaj niezręczne sformułowania i zapewnij oryginalną, dopracowaną dokumentację techniczną dzięki wykrywaniu plagiatu i korekcie gramatycznej.

Korzystaj z nich gdziekolwiek — Grammarly jest dostępne jako rozszerzenia przeglądarki, aplikacje komputerowe oraz integracje z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Word i LinkedIn

Otrzymuj sugestie dotyczące przejrzystości, zwięzłości i formatu podczas pisania

Ograniczenia Grammarly

Użytkownicy zgłaszali dłuższy czas reakcji podczas pracy z dłuższymi lub bardziej złożonymi dokumentami

Narzędzie to może czasami sugerować poprawki w środku zdania, co może zakłócić przepływ pisania

Free Plan oferuje podstawowe poprawki, ale nie zawiera zaawansowanych funkcji, takich jak dostosowanie tonu i szczegółowe podpowiedzi AI.

Ceny Grammarly:

Free

Pro : 12 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly:

G2 : 4,7/5 (ponad 9780 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7140 recenzji)

✨ Opinia użytkownika: Użytkownik docenił precyzję Grammarly w edycji i uproszczenie pisania, zwłaszcza w połączeniu z jego zdolnością do eliminowania zbędnych sformułowań, sugerowania bardziej zwięzłych alternatyw i zwiększania przejrzystości — na przykład poprzez zmianę „w celu” na „aby” lub „skontaktować się” na „skontaktować”.

💡 Porada eksperta: Chcesz poprawić swoje umiejętności w zakresie pisania tekstów technicznych? Oto wskazówki dotyczące pisania tekstów technicznych, które pomogą Ci przedstawić odbiorcom nawet najbardziej złożone tematy w przystępny sposób.

3. Claude AI (najlepsze rozwiązanie w zakresie wszechstronnej sztucznej inteligencji konwersacyjnej)

Claude AI firmy Anthropic to skoncentrowana na prywatności konwersacyjna AI, która wyróżnia się w przetwarzaniu języka naturalnego, generowaniu kodu i dokumentacji oraz zaawansowanym rozumowaniu.

Mówiąc najprościej — Claude został zaprojektowany, aby pomagać w burzy mózgów, tworzeniu podsumowań, kodowaniu i generowaniu dokumentów technicznych.

To, co wyróżnia Claude, to zdolność do przetwarzania dużych ilości informacji przy zachowaniu płynności konwersacji. Jego wyspecjalizowane modele — Haiku do zwięzłych odpowiedzi, Sonnet do wysokowydajnych zadań kreatywnych oraz Opus do złożonych analiz i kodowania — oferują spersonalizowane rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Claude AI

Generuj, streszczaj i tłumacz teksty, rozwiązując jednocześnie problemy z różnych dziedzin dzięki zaawansowanemu rozumowaniu i generowaniu tekstu

Pomóż specjalistom technicznym w identyfikowaniu możliwości optymalizacji, poprawie wydajności oraz rozwiązywaniu subtelnych błędów w kodzie

Zapewnij przejrzystość, bezpieczeństwo i ochronę danych użytkowników dzięki zasadom konstytucyjnej AI Claude'a

Skorzystaj z bezpłatnej wersji oraz różnych opcji płatnych dla osób indywidualnych i Teams

Limits of Claude AI

Czasami dostawca udziela zbyt szczegółowych lub nie na temat odpowiedzi, które mogą wymagać dopracowania

Drobne błędy w generowanej zawartości, zwłaszcza w kodowaniu lub zadaniach technicznych wymagających subtelnego podejścia

W zależności od planu długość rozmów i zadań może być ograniczona.

Ceny Claude AI /AI

Free

Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 25 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude AI

G2 : 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

4. Jasper AI (najlepsze do tworzenia zawartości marketingowej i kampanii)

Tylko specjaliści od marketingu wiedzą, jak bardzo cenią sobie platformy stworzone specjalnie dla nich. Nie każde narzędzie do pisania oparte na AI oddaje kreatywne niuanse, których potrzebujemy. Dlatego właśnie Jasper AI się sprawdza.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz produkt na rynek, czy prowadzisz kampanię w mediach społecznościowych, funkcje AI Jasper pomogą Ci przekształcić pomysły w praktyczną zawartość dzięki ponad 80 aplikacjom stworzonym specjalnie z myślą o zadaniach marketingowych.

To narzędzie zapewnia, że Twoje działania marketingowe będą skuteczne i spójne, od utrzymania spójnego tonu komunikacji marki po tworzenie zawartości przyjaznej dla SEO. Może również uprościć pisanie tekstów technicznych przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Zachowaj spójny ton i styl dzięki funkcjom Brand Voice i Style Guide

Uzyskaj dostęp do narzędzi umożliwiających dostęp wielu użytkowników, prowadzenie kampanii i współpracę w czasie rzeczywistym

Twórz i ulepszaj elementy wizualne wraz z zawartością pisemną dzięki dedykowanemu pakietowi do edycji obrazów opartemu na AI

Ograniczenia Jasper AI

Zawartość może nie mieć charakteru lub głębszego wglądu, co wymaga ręcznego dopracowania

Najlepsze do tworzenia szkiców, ponieważ do uzyskania dopracowanego efektu końcowego może być konieczna szczegółowa edycja

Wyniki opierają się na istniejących danych online i mogą wymagać weryfikacji pod kątem dokładności.

Ceny Jasper AI / AI

Creator : 39 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper AI

G2 : 4,7/5 (ponad 1240 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1840 recenzji)

✨ Opinia użytkownika: Użytkownik serwisu G2 docenił obszerną bibliotekę szablonów serwisu Jasper.ai, która ułatwiła tworzenie zawartości dzięki wstępnie skonfigurowanym ustawieniom dostosowanym do konkretnych typów zawartości.

5. Snagit (najlepsze do współpracy i dodawania adnotacji)

Jako specjalista ds. marketingu często musisz tworzyć wysokiej jakości materiały wizualne do dokumentacji, samouczków i prezentacji. Snagit to wszechstronne narzędzie do zrzutów ekranu i nagrywania wideo, które w tym pomaga.

Niezależnie od tego, czy tworzysz przewodniki krok po kroku, czy nagrywasz wideo instruktażowe dotyczące złożonych zagadnień technicznych, Snagit oferuje funkcje takie jak przechwytywanie przewijanych stron, rozpoznawanie tekstu i adnotacje do obrazów.

Ponadto integracja Snagit z aplikacją Screencast firmy TechSmith sprawia, że udostępnianie i współpraca przebiegają płynnie, a kompatybilność z systemami Windows i macOS zapewnia użytkownikom płynny cykl pracy na różnych urządzeniach.

🌟 Ciekawostka: Około 95% marketerów traktuje zawartość wizualną jako istotny element swojej strategii. Niektórzy dodają elementy wizualne nawet do ponad 50% swojej zawartości. Być może zawdzięczamy to relacjom na Instagramie i TikTokowi.

Najlepsze funkcje Snagit

Przechwytuj całe strony internetowe lub długie dokumenty bez konieczności łączenia wielu zrzutów ekranu

Edytuj tekst w obrazach lub zeskanowanych dokumentach, w tym dostosowuj czcionkę, rozmiar i kolor

Nagrywaj ekran, obraz z kamery internetowej i dźwięk bez limitów czasowych, aby tworzyć wysokiej jakości samouczki

Dodawaj komentarze, kształty i zaznaczenia, aby bez wysiłku tworzyć profesjonalne materiały wizualne

Pracuj płynnie na systemach Windows i macOS, ciesząc się stałą wydajnością

Ograniczenia programu Snagit

Podstawowe opcje przycinania i edycji wymagają ulepszeń

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy ze stabilnością, zwłaszcza w przypadku dłuższych wideo

Snagit może mieć trudności z wykonywaniem zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej na przestarzałym sprzęcie

Ceny Snagit

Subskrypcja indywidualna : 39 USD rocznie na użytkownika

Licencja wieczysta: 62,99 USD/opłata jednorazowa na użytkownika

Oceny i recenzje Snagit

G2 : 4,7/5 (ponad 5320 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 470 recenzji)

6. Canva (najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości z naciskiem na projektowanie przy użyciu AI)

Canva od dawna jest platformą wybieraną przez osoby niebędące projektantami, oferującą intuicyjny interfejs i imponujący zakres szablonów do tworzenia profesjonalnych materiałów wizualnych.

Dzięki dodaniu Canva AI Magic Studio jest ono teraz w stanie generować tekst, obrazy, a nawet zawartość wideo.

Narzędzia Canva Magic Design, Magic Write i Text-to-Image pozwalają użytkownikom szybko przekształcić pomysły w dopracowaną zawartość na potrzeby postów w mediach społecznościowych, prezentacji lub materiałów drukowanych.

Najlepsze funkcje Canva

Twórz niestandardowe szablony dostosowane do Twoich podpowiedzi, dzięki czemu projektowanie będzie szybsze i bardziej spersonalizowane

Twórz wyjątkowe elementy wizualne, przekształcając tekstowe podpowiedzi w przyciągające wzrok projekty

Twórz krótką zawartość, taką jak podpisy i nagłówki, które uzupełnią Twoje materiały wizualne

Uzyskaj dostęp do ponad miliona szablonów o różnorodnych stylach projektowych

Edytuj, komentuj i współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Canva

Niektórzy użytkownicy muszą przełączać się do programu Photoshop, aby korzystać z takich funkcji jak cienie

Przesuwanie wielu elementów może czasami prowadzić do przypadkowego przesunięcia

Wiele kroków wymaganych do uzyskania dostępu do niektórych funkcji może wydawać się uciążliwe

Ceny Canva

Free

Pro : 15 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 3 użytkowników)

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4,7/5 (ponad 4370 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 230 recenzji)

✨ Opinia użytkownika: Użytkownik podkreślił prostotę i wszechstronność Canva, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy bez trudu poruszają się po jej intuicyjnym interfejsie. Wyraził się również pozytywnie o obszernej bibliotece szablonów Canva oraz wykorzystaniu AI do tworzenia grafiki.

7. QuillBot (najlepsze narzędzie do parafrazowania i poprawiania przejrzystości tekstu)

Autorzy zawartości doskonale rozumieją, jak trudno jest dopracować zdanie, które jest prawie poprawne, ale nie do końca. Właśnie wtedy narzędzie takie jak QuillBot — specjalizujące się w parafrazowaniu, streszczaniu i edycji tekstu — może okazać się nieocenione.

Narzędzia takie jak parafrazator, sprawdzarka gramatyczna, wykrywacz AI i generator cytatów zapewniają kompleksowy zestaw funkcji zwiększających wydajność i przejrzystość tekstu.

Najlepsze funkcje QuillBot

Bez wysiłku przeredaguj do 125 słów w dwóch Free trybach lub uzyskaj dostęp do Unlimited trybów w wersji premium

W ramach Free Plan popraw błędy i zwiększ czytelność tekstów o długości do 1000 słów.

Przeanalizuj tekst, aby upewnić się, że nie brzmi on mechanicznie ani nie sprawia wrażenia wygenerowanego przez AI

Z łatwością twórz poprawne cytaty w stylach APA, MLA i Chicago

Dostępne dla przeglądarki Chrome, programu Microsoft Word i systemu macOS, co zapewnia płynne działanie na różnych platformach

Ograniczenia QuillBot

W planie darmowym dostępne są tylko dwa tryby parafrazowania oraz limit 1000 słów dla sprawdzania gramatyki.

Wymaga istniejących już zawartości, w przeciwieństwie do ChatGPT lub innych programów do pisania opartych na AI

Parafrazowane wyniki mogą wymagać dalszej edycji, aby brzmiały naturalnie.

Ceny QuillBot

Free

Miesięczny abonament Premium : 9,95 USD miesięcznie za użytkownika

Roczny abonament Premium: 4,17 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje QuillBot

G2 : 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

✨ Opinia użytkownika: Recenzent uznał QuillBot za przydatne narzędzie do identyfikacji tekstu wygenerowanego przez AI oraz dostarczania wiarygodnego podziału procentowego, co pomogło mu nadać artykułowi bardziej ludzki charakter i lepiej go przeredagować.

8. Scalenut (najlepsze narzędzie do automatyzacji cyklu życia zawartości SEO)

🧠 Czy wiesz, że: 96,55% wszystkich stron internetowych nie otrzymuje żadnych odwiedzin z wyszukiwarki Google.

Choć dane te są szokujące, wywierają one również dodatkową presję na twórców zawartości, aby tworzyli zawartość SEO, która faktycznie przyciągaje czytelników. Firma Scalenut zdaje sobie z tego sprawę i oferuje kompleksowy pakiet do tworzenia zawartości SEO, zaprojektowany, aby pomóc marketerom usprawnić cały proces tworzenia zawartości — od planowania i badań po pisanie i optymalizację.

Ponadto oferuje wiele funkcji, takich jak tryb Cruise Mode do szybkiego generowania zawartości, kluczowe terminy NLP do optymalizacji semantycznej oraz ocenę SEO w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Scalenut

Twórz blogi techniczne zoptymalizowane pod kątem SEO w mniej niż pięć minut przy minimalnym nakładzie pracy

Zidentyfikuj kluczowe terminy semantyczne i dane dotyczące konkurencji, aby poprawić pozycje w wynikach wyszukiwania (SERP).

Korzystaj z funkcji takich jak ocena SEO w czasie rzeczywistym, automatyczna optymalizacja i linkowanie wewnętrzne, aby udoskonalać artykuły

Monitoruj ruch na stronie internetowej i skuteczność słów kluczowych w wielu domenach

Z łatwością publikuj treści bezpośrednio na platformach takich jak WordPress i Shopify

Ograniczenia Scalenut

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powtórzenia w zawartości, co wymaga ręcznej edycji

Funkcje takie jak dostosowywanie tonu są nadal w fazie rozwoju

Mieszane wyniki w niszowych tematach i weryfikacji faktów

Ceny Scalenut

Essential : 22 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 67 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Scalenut

G2 : 4,7/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 390 recenzji)

9. Copyscape (najlepsze narzędzie do zachowania oryginalności zawartości i wykrywania plagiatu)

Oryginalność zawartości jest obecnie sprawą bezdyskusyjną, ponieważ około 29% zawartości internetowej to duplikaty.

Dzięki Copyscape Premium możesz wklejać tekst, przesyłać pliki, a nawet zintegrować usługę ze swoimi systemami za pośrednictwem API, aby wychwycić nawet najmniejsze ślady powtórzeń. Zawiera również funkcje takie jak Copysentry do automatycznego powiadamiania o plagiatach, zapewniając spokój ducha osobom zarządzającym dużymi portfolioami zawartości.

Najlepsze funkcje Copyscape

Wykrywaj nawet najmniejsze ślady zduplikowanej zawartości na milionach stron internetowych dzięki precyzyjnemu wykrywaniu plagiatu

Skorzystaj ze skanowania tekstu, plików i URL, aby sprawdzić oryginalność treści

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o wszelkich nowych duplikatach znalezionych w Internecie

Korzystaj z prostej funkcji kopiowania i wklejania, która zapewnia natychmiastowe wyniki

Łatwy dostęp do API (dla firm wymagających masowej kontroli pod kątem plagiatu)

Ograniczenia Copyscape

Koszty znacznie rosną wraz ze wzrostem liczby słów lub rozmiaru witryny

Skupia się wyłącznie na wykrywaniu plagiatu, nie oferuje sprawdzania gramatyki ani stylu

Ceny Copyscape

4,95 USD miesięcznie za maksymalnie 10 stron

0,25 USD miesięcznie za każdą dodatkową stronę (do 500 stron)

Oceny Copyscape

G2 : 4,4/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 65 recenzji)

10. Perplexity AI (najlepsze do tworzenia dobrze cytowanych, streszczonych informacji)

Perplexity AI na nowo definiuje sposób, w jaki użytkownicy podchodzą do wyszukiwania w sieci, łącząc styl konwersacyjny z potężnymi narzędziami AI.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek (cześć, Google 👋🏻), nie wyświetla ono tylko linków — syntetyzuje informacje w zwięzłe odpowiedzi w języku naturalnym, podając jednocześnie źródła.

Wyobraź sobie, że szukasz najlepszej drukarki bezprzewodowej za mniej niż 200 dolarów — Perplexity ocenia specyfikacje, porównuje ceny i przedstawia przemyślane rekomendacje.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Uzyskaj wsparcie dla GPT-4 Turbo, Claude 3 i innych modeli LLM, aby uzyskać dostosowane do potrzeb odpowiedzi

Bez wysiłku analizuj i podsumowuj pliki PDF, obrazy i pliki tekstowe

Twórz kolekcje i przestrzenie dla zgrupowanych, kontekstowych zapytań

Ulepsz odpowiedzi na zapytania matematyczne i techniczne dzięki funkcjom takim jak integracja z Wolfram Alpha

Ograniczenia Perplexity AI

Trudności z prostymi zapytaniami opartymi na URL bez podawania bezpośrednich linków

Porównania cen często opierają się na wybranych źródłach, co może ograniczać dostępne opcje

Cena 20 USD miesięcznie za wersję Pro może nie być uzasadniona dla zwykłych użytkowników.

Ceny Perplexity AI /AI

Free

Pro : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny Perplexity AI

G2 : 4,7 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

✨ Opinia użytkownika: Użytkownik Perplexity zwrócił uwagę, że narzędzie to jest bardzo pomocne dla zespołów sprzedaży i marketingu, ponieważ pozwala zaoszczędzić sporo czasu dzięki szybkim i dokładnym funkcjom wyszukiwania, szczególnie przy tworzeniu wiadomości e-mail i przygotowywaniu prezentacji.

Spotkanie pisania tekstów technicznych z technologiczną doskonałością dzięki ClickUp

Rozumiemy to — pisanie tekstów technicznych może być trudne. Ale nie musi być niemożliwe.

Wykorzystując AI w pisaniu tekstów technicznych dzięki ClickUp, możesz usprawnić każdy aspekt swojej pracy — od tworzenia dokumentacji projektów technicznych po zarządzanie złożonymi bazami wiedzy.

Możesz nawet współpracować nad zadaniami i monitorować postępy. Dodaj do tego szczegółowe analizy wydajności, ustalanie celów i funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym, a otrzymasz narzędzie, które zrobi wszystko za Ciebie.

Oto studium przypadku pokazujące, w jaki sposób ClickUp pomógł firmie DISH Network poprawić jej wydajność.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Wyzwanie: Biuro Zarządzania Projektami Usług Komercyjnych DISH Network borykało się z problemami związanymi z odizolowanymi cyklami pracy, niepołączonymi narzędziami i niespójnymi procedurami. Współpraca między zespołami była nieefektywna, a bez ujednoliconego systemu zarządzanie projektami i wprowadzanie zmian organizacyjnych stawało się coraz trudniejsze. ✅ Rozwiązanie z ClickUp AI: Firma DISH wdrożyła kompleksową platformę ClickUp. ClickUp Brain pełnił rolę wirtualnego członka zespołu, dostarczając aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym, podsumowując kluczowe informacje i z łatwością odpowiadając na zapytania. Zespół korzystał również z Docs do przechowywania procedur operacyjnych, dzięki czemu zasoby były łatwo dostępne podczas pracy nad projektami. ✨ Wynik: Dzięki ClickUp firma DISH osiągnęła 30-procentowy wzrost wydajności projektów i usprawniła przepływ informacji między zespołami. Funkcje AI pozwoliły zespołowi zarządzać projektami o 10% bardziej złożonymi oraz z pewnością siebie podejmować większe wyzwania.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz, aby pozytywnie wpłynąć na swój cykl pracy!