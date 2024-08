10 narzędzi do tworzenia pomocy dla Technical Writerów w 2024 roku

Jako autor tekstów technicznych, Twoim zadaniem jest dostarczenie krytycznych informacji w przejrzystej, łatwej do odczytania formie. Sam format może zająć wiele godzin.

Niezależnie od tego, czy piszesz podręczniki użytkownika, pliki pomocy czy często zadawane pytania dotyczące pomocy online, narzędzia do tworzenia pomocy (HAT) są koniecznością. Odpowiednie oprogramowanie ułatwia tworzenie, zarządzanie i dystrybucję dokumentacji online z prędkością światła. ⚡

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym są narzędzia do tworzenia pomocy i dlaczego potrzebujesz ich jak najszybciej. Podzielimy się również kilkoma niezbędnymi funkcjami HAT i naszymi 10 ulubionymi rozwiązaniami programowymi do tworzenia pomocy.

Co to jest narzędzie do tworzenia pomocy (HAT)?

Narzędzia do tworzenia pomocy to specjalistyczne oprogramowanie, którego autorzy techniczni używają do tworzenia dokumentacji pomocy. Narzędzia te są zwykle dostarczane z edytorem WYSIWYG (What You See Is What You Get), który pozwala skupić się na zawartości, podczas gdy oprogramowanie zajmuje się drobiazgowym formatem i indeksowaniem. Narzędzia HAT umożliwiają nawet tworzenie kopii w różnych formatach wyjściowych, w tym HTML, CHM, ePub, XML i RTF. 📚

Oczywiście, możliwe jest pisanie tekstów technicznych bez HAT, ale warto rozważyć jego zastosowanie:

Zaoszczędzić czas dzięki szablonom i wstępnie sformatowanym stylom

Tworzyć zawartość raz i udostępniać ją na wszystkich platformach i we wszystkich formatach

Automatycznie indeksować i organizować swoje teksty

Lokalizować kopie za pomocą zintegrowanych narzędzi do zarządzania tłumaczeniami

Funkcje, których należy szukać w narzędziu do tworzenia pomocy

Każdy HAT jest nieco inny, ale zalecamy taki, który ma takie funkcje jak:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Im mniejsza krzywa uczenia się, tym szybciej będziesz mógł zacząć pisać

Im mniejsza krzywa uczenia się, tym szybciej będziesz mógł zacząć pisać Jednoźródłowe autorstwo: Ta funkcja to prawdziwa oszczędność czasu. Pozwala tworzyć zawartość raz i publikować ją w wielu formatach za pomocą jednego kliknięcia

Ta funkcja to prawdziwa oszczędność czasu. Pozwala tworzyć zawartość raz i publikować ją w wielu formatach za pomocą jednego kliknięcia Szablony: Wstępnie zaprojektowane szablony przyspieszają proces copywritingu i nadają tekstowi spójny wygląd

Wstępnie zaprojektowane szablony przyspieszają proces copywritingu i nadają tekstowi spójny wygląd Integracje: Dobre narzędzie do tworzenia pomocy powinno integrować się z innymi narzędziami, których już używasz, takimi jak dokumenty Microsoft Word lub popularne narzędzia SaaS

Dobre narzędzie do tworzenia pomocy powinno integrować się z innymi narzędziami, których już używasz, takimi jak dokumenty Microsoft Word lub popularne narzędzia SaaS Kontrola wersji: Śledzenie zmian, współpraca z członkami zespołu i zarządzanie różnymi wersjami dokumentów bez utraty pracy

Śledzenie zmian, współpraca z członkami zespołu i zarządzanie różnymi wersjami dokumentów bez utraty pracy Zarządzanie projektami: Organizowanie zawartości, przydzielanie zadań członkom zespołu i monitorowanie postępów jest o wiele łatwiejsze dzięki wbudowanemu cyklowi pracy

Organizowanie zawartości, przydzielanie zadań członkom zespołu i monitorowanie postępów jest o wiele łatwiejsze dzięki wbudowanemu cyklowi pracy CCMS: Komponentowy system zarządzania zawartością (CCMS) umożliwia tworzenie tekstów w postaci modułowych fragmentów, które można łatwo dostosowywać i ponownie wykorzystywać w bazie wiedzy. Jest to przełomowe rozwiązanie, jeśli dokumentacja zawiera wiele powtarzających się fragmentów

10 najlepszych narzędzi do tworzenia pomocy w 2024 roku

Jesteś ekspertem w tłumaczeniu technicznego mumbo-jumbo na jasne, zwięzłe przewodniki użytkownika. Skoncentruj się na zawartości i oprzyj się na jednej z 10 najlepszych opcji oprogramowania do tworzenia pomocy dla wszystkiego innego.

Korzystanie z ClickUp AI do generowania wpisu na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

Czy kiedykolwiek chciałeś machnąć magiczną różdżką i przenieść swoją pracę, komunikację i dokumenty w jedno miejsce? 🧙

Nie ma potrzeby stosowania wymyślnych czarów: wystarczy skorzystać z ClickUp. Ulubiona platforma do zarządzania projektami jest również jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia pomocy.

Łączy ona twoją pracę, pliki i dane w jednym miejscu, zapewniając całkowicie konfigurowalne doświadczenie.

Wiemy, że jesteś profesjonalistą w pisaniu, ale

ClickUp AI

podaje pisarzom pomocną dłoń. To

Narzędzie do pisania oparte na AI

szybko sprawdza literówki, formatuje i podsumowuje tekst.

Działa ze wszystkimi projektami, zadaniami, dokumentami, szablonami i nie tylko. 🦾

ClickUp Docs

to oparty na chmurze edytor tekstu idealny dla zdalnych i hybrydowych autorów technicznych. Jako narzędzie do tworzenia pomocy łączy się z cyklem pracy, dzięki czemu nie potrzebujesz osobnego systemu do kopiowania i zarządzania zadaniami.

Jeśli pracujesz w zespole, połącz wszystkich w czasie rzeczywistym za pomocą edytora Docs - nie przegapisz żadnego momentu.

Prawdopodobnie żonglujesz wieloma projektami i dokumentami. Bądź nad wszystkim na bieżąco dzięki

Zarządzanie projektami ClickUp

. Twórz projekty i zadania oraz połącz je z komunikacją, plikami i notatkami. Dosłownie wszystko jest w jednym miejscu - koniec z szukaniem danych lub plików.

ClickUp najlepsze funkcje

Sprawdź szablony oszczędzające czas, takie jak Szablon wytycznych dotyczących pisania w ClickUp , który ustanawia standardy dotyczące języka, formatu, tonu i nie tylko

Burza mózgów z zespołem w czasie rzeczywistym dzięki Tablica ClickUp

Masz duże cele? Połącz je z codzienną pracą dzięki Cele ClickUp

Przełącz na Widok czatu aby wyświetlić wszystkie rozmowy w jednym miejscu

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc na początku platforma może wydawać się bardzo rozbudowana

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Helpjuice

przez

Helpjuice

Helpjuice jest

oprogramowanie oparte na wiedzy

dla autorów i formatu zawartości. Jeśli chcesz wiedzieć, ile osób faktycznie czyta twoją dokumentację, analityka Helpjuice oblicza, ile osób angażuje się w twoją kopię.

Komponentowy system zarządzania zawartością przechowuje również solidną historię artykułów - i umożliwia publikowanie wielu wersji kopii jednocześnie - dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o utratę swojej pracy.

Najlepsze funkcje Helpjuice

Integruje się z Slack google, Salesforce , Zapier i nie tylko

Kontrola nad tym, kto co widzi, dzięki wielopoziomowym uprawnieniom

Kopiuj-wklej obrazy, zrzuty ekranu lub tekst z dokumentu Word bezpośrednio do edytora tekstu Helpjuice

Łatwe łączenie artykułów pomocy dzięki narzędziu automatycznego linkowania

Limity Helpjuice

Helpjuice nie oferuje narzędzi do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z UI/UX

Ceny Helpjuice

Starter: $120/miesiąc dla 4 użytkowników

$120/miesiąc dla 4 użytkowników Run-Up: $200/miesiąc dla 16 użytkowników

$200/miesiąc dla 16 użytkowników Premium Limited: 289 USD/miesiąc dla 60 użytkowników

289 USD/miesiąc dla 60 użytkowników Premium Unlimited: $499/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Helpjuice

G2: 4.5/5 (29 recenzji)

4.5/5 (29 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

3. Autor-it

przez

Autor-it

Author-it reklamuje się jako narzędzie typu "wszystko w jednym" dla autorów tekstów technicznych. Jego narzędzia do tworzenia pomocy oferują modułowy system CCMS, który pozwala na zmianę i dostosowanie wielu zawartości jednocześnie - za pomocą jednego kliknięcia.

Publikowanie w wielu kanałach i formatach internetowych bez konieczności formatowania.

Autor-it najlepsze funkcje

Zarządzanie wariantami dostosowuje kopię w oparciu o zespół, rolę i lokalizację czytelnika

Przegląd i zatwierdzanie przepływów pracy zapewniają, że tylko zatwierdzona kopia zostanie wysłana

Używanie Author-it do tłumaczenia dokumentów technicznych

Współpraca z innymi autorami i ekspertami merytorycznymi

Limity Author-it

Kilku użytkowników twierdzi, że interfejs użytkownika Author-it jest nieco przestarzały i niezbyt intuicyjny

Inni twierdzą, że koszty licencji są dość wysokie

Ceny Author-it

Kontakt w sprawie cen

Autor-it oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4/5 (2 recenzje)

4. Adobe RoboHelp

przez

Adobe RoboHelp

Zgadza się: Firma, która stworzyła Photoshopa, ma również narzędzia do tworzenia pomocy. RoboHelp jest

narzędzie do pisania tekstów technicznych

zaprojektowane z myślą o zgodności i dostępności, więc jeśli pracujesz na polu podlegającym ścisłym regulacjom, może to być świetna czapka do pracy.

RoboHelp zawiera moduł sprawdzania pisowni, zawartość warunkową, funkcje ponownego wykorzystania zawartości i mikrotworzenie treści.

Najlepsze funkcje RoboHelp

Integracja z SharePoint Online, Git i nie tylko

RoboHelp jest dostępny zarówno na Windows, jak i Mac

RoboHelp ma uproszczony import Microsoft Word, HTML i Markdown

Weryfikacja online sprawia, że dostosowanie lub zatwierdzenie kopii przed jej wysłaniem w świat jest dziecinnie proste

Limity RoboHelp

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że RoboHelp jest najlepszy dla małych i średnich firm, a nie dużych przedsiębiorstw

Inni twierdzą, że trudno jest eksportować pliki RoboHelp na inne platformy i do wielu formatów

Ceny RoboHelp

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje RoboHelp

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (140+ recenzji)

5. Document360

przez

Document360

Document360 jest

Narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI

dla SOP, dokumentacji produktu, wiki bazy wiedzy i podręczników. Stwórz niestandardowy wewnętrzny portal bazy wiedzy - zakończony analizą - aby tworzyć dokumentację pomocy wraz ze swoim zespołem.

Następnie możesz stworzyć wewnętrzną lub zewnętrzną witrynę bazy wiedzy, aby udostępniać informacje z prędkością światła. ✨

Najlepsze funkcje Document360

Tworzenie osadzalnych widżetów stanowiących połączenie stron internetowych z bazą wiedzy

Document360 zawiera narzędzia dokumentacji dla programistów

Wypróbuj AI Document360 asystent pisania eddy, do wspomagania wyszukiwania, rekomendacji artykułów i streszczeń

Tworzenie do sześciu kategorii zawartości w celu szybkiego porządkowania powiązanych dokumentów

Limity Document360

Document360 nie posiada aplikacji mobilnej

Kilku użytkowników chciałoby wsparcia dla większych plików wideo i obrazów

Ceny Document360

**Free

Standard: 149 USD/miesiąc dla 3 użytkowników, rozliczane rocznie

149 USD/miesiąc dla 3 użytkowników, rozliczane rocznie Profesjonalny: 299 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie

299 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie Business: 399 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie

399 USD/miesiąc dla 5 użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: $599/miesiąc dla 10 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Document360

G2: 4.7/5 (370+ recenzji)

4.7/5 (370+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

6. Madcap Flare

przez

Madcap Flare

Madcap to pakiet rozwiązań programistycznych, ale jego produkt Flare jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia pomocy. Flare umożliwia importowanie, tworzenie, recenzowanie, tłumaczenie i publikowanie zawartości.

Jeśli jesteś ciekawy wykorzystania Flare w postprodukcji, sprawdź jego analitykę w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak przydatna jest dla ludzi twoja samoobsługowa zawartość.

Najlepsze funkcje Flare

Flare jest dostarczany z 30-dniową wersją próbną Free

Import z programów Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown i innych

Korzystanie z edytora WYSIWYG i pasków strukturalnych do pisania czystych, uporządkowanych tekstów w krótszym czasie

Jeśli znasz się trochę na kodzie, skorzystaj z edytora Split View z widokiem kodu XML

Limity Flare

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma działa z opóźnieniem lub zawiera błędy

Inni twierdzą, że obieg recenzji jest nieco niezgrabny

Ceny Flare

Madcap Flare : $182/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$182/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Madcap Central: $311/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Flare

G2: 4.4/5 (420+ recenzji)

4.4/5 (420+ recenzji) Capterra: 4/5 (17 recenzji)

7. ProProfs

przez

ProProfs

ProProfs ma wiele funkcji, ale jako autor tekstów technicznych uzyskasz wiele wartości z ich oprogramowania bazy wiedzy. Twórz podręczniki użytkownika, wewnętrzną bazę wiedzy dla swoich pracowników lub publiczną witrynę pomocy dla klientów przy mniejszym nakładzie pracy.

Narzędzia autora są idealne dla teamów tworzących zawartość w wielu językach.

Najlepsze funkcje ProProfs

Baza wiedzy ProProfs jest w 100% konfigurowalna

Można korzystać z gotowych szablonów lub tworzyć własne

ProProfs ma połączenie z ponad 100 innymi aplikacjami

Przypisywanie ról i uprawnień oraz zarządzanie opiniami za pomocą wewnętrznych komentarzy

Limity ProProfs

Kilku użytkowników chciałoby, aby ProProfs miał więcej szablonów

Inni twierdzą, że ProProfs często się zawiesza

Ceny ProProfs

Free: do 25 artykułów

do 25 artykułów Business: $19.99/miesiąc za 100 artykułów, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProProfs

G2: 4.5/5 (35 recenzji)

4.5/5 (35 recenzji) Capterra: 4.8/5 (53 opinie)

8. HelpNDoc

przez

HelpNDoc

HelpNDoc jest narzędziem do tworzenia pomocy z ponad ośmioma

dokumentacji projektów

formaty. Generowanie stron HTML, PDF, Kindle eBooks, CHM lub plików DocX dla niemal każdego przypadku użycia.

Jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia pomocy, może nie mieć najnowocześniejszego interfejsu, ale HelpNDoc integruje mnóstwo funkcji, takich jak biblioteka zawartości, edytor słów kluczowych, edytor tabeli treści i wiele innych.

HelpNDoc najlepsze funkcje

Eksport zawartości do wielu formatów jednocześnie

Trzeba umieć kodować, ale platforma jest dostarczana z pełnym kodem źródłowym do wszystkich szablonów

Tworzenie responsywnych stron internetowych HTML5, które działają na każdym urządzeniu

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą edytora skryptów

Limity HelpNDoc

Nie ma zbyt wielu recenzji

Aby korzystać z wielu funkcji HelpNDoc, trzeba umieć kodować

Interfejs użytkownika jest nieco przestarzały

Ceny HelpNDoc

Standard: 99€ (104,39$)

99€ (104,39$) Profesjonalny: 299€ (315,29$)

299€ (315,29$) Ultimate: 499€ (526,19$)

HelpNDoc oceny i recenzje

G2: 4/5 (15 recenzji)

4/5 (15 recenzji) Capterra: N/A

9. Confluence

przez

Confluence

Confluence

łączy zarządzanie wiedzą i współpracę nad projektami w jednej platformie. Jest to przede wszystkim baza wiedzy, ale pełni również funkcję narzędzia do tworzenia pomocy.

Przeprowadzaj burze mózgów ze swoim zespołem na tablicach Confluence, twórz przestrzenie dla oddzielnych projektów lub współedytuj zawartość w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

Najlepsze funkcje Confluence

Konwersja zawartości Confluence do formatu Jira problemy

Tworzenie drzew zawartości w celu uproszczenia zaawansowanego wyszukiwania

Confluence zawiera ponad 75 konfigurowalnych szablonów

Łatwo integruje się z Jira i Trello

Limity Confluence

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest zintegrować Confluence z jakąkolwiek platformą, która nie jest własnością Atlassian

Nie integruje się z popularnymi rozwiązaniami do współpracy, takimi jak Microsoft Teams

Ceny Confluence

Free: do 10 użytkowników

do 10 użytkowników Standard: $6.05/użytkownika miesięcznie (rabaty po 100 użytkownikach)

$6.05/użytkownika miesięcznie (rabaty po 100 użytkownikach) Premium: $11.55/użytkownika miesięcznie (rabaty po 100 użytkownikach)

$11.55/użytkownika miesięcznie (rabaty po 100 użytkownikach) Enterprise: po 801 użytkownikach, skontaktuj się w celu wyceny

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3 600 recenzji)

4,1/5 (ponad 3 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 100 recenzji)

10. ClickHelp

przez

ClickHelp ClickHelp to kompleksowy portal do tworzenia, hostowania i udostępniania dokumentacji technicznej. Jest obecny w ponad 90 krajach, więc ClickHelp jest idealnym rozwiązaniem dla międzynarodowych firm potrzebujących zarządzania tłumaczeniami.

Jego narzędzia do tworzenia pomocy pozwalają na niestandardowe dostosowanie portalu do własnych upodobań i współpracę ze współpracownikami w czasie rzeczywistym.

ClickHelp najlepsze funkcje

ClickHelp integruje się z MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence i nie tylko

Szybki widok wszystkich statusów tematów, komentarzy i zadań do wykonania według tematu

Wsparcie ClickHelp dla pojedynczego pozyskiwania w celu usprawnienia ponownego wykorzystania zawartości

Generowanie dokumentów publicznych lub chronionych hasłem

Limity ClickHelp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niestandardowe doświadczenia związane z obsługą klienta

Inni twierdzą, że platforma jest droga

Cennik ClickHelp

Starter: 175 USD/miesiąc dla 2 użytkowników (8 USD/miesiąc na użytkownika po 2)

175 USD/miesiąc dla 2 użytkowników (8 USD/miesiąc na użytkownika po 2) Wzrost: 285 USD/miesiąc dla 5 użytkowników (10 USD/miesiąc za użytkownika po 5)

285 USD/miesiąc dla 5 użytkowników (10 USD/miesiąc za użytkownika po 5) Professional: $580/miesiąc dla 10 użytkowników ($12/miesiąc na użytkownika po 10)

ClickHelp oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (60+ recenzji)

4.8/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (19 recenzji)

Pisz lepszą zawartość przy mniejszym wysiłku

Solidne narzędzia do tworzenia pomocy nie są luksusem dla autorów technicznych - są koniecznością.

Od zaawansowanych funkcji AI po szablony oszczędzające czas, odpowiedni HAT usprawnia cały proces tworzenia dokumentacji, dzięki czemu można pisać lepsze przewodniki w krótszym czasie.

Jeśli chcesz uprościć swój cykl pracy i zapewnić najwyższej jakości wrażenia użytkownikom końcowym, wybierz ClickUp jako narzędzie do tworzenia pomocy. Łączymy zarządzanie projektami, Dokumenty, AI, szablony i wiele więcej, aby nadać pisaniu technicznemu poważny impuls. 🤩

Wypróbuj i przekonaj się, jak Ci się podoba:

Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz

.