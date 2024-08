Jak pisać notatki dotyczące wydania – Przykłady & Szablony do ulepszenia strategii produktu

W Slack są one zabawne i zwięzłe. Ludzie z Zoom preferują bardzo szczegółowe. Nasze zazwyczaj obejmują wideo .

Mówimy o notatkach dotyczących wydań, tych bardzo krytykowanych, a jednak niezbędnych elementach komunikacji, które wypełniają lukę między programistami produktu a jego użytkownikami końcowymi.

Notatki pomagają menedżerom produktu i zespołom ds. rozwoju oprogramowania w zapewnieniu przejrzystości i poprawie doświadczenia klienta. Są one częścią większej całości planu wydania i wyszczególnia najnowsze aktualizacje oprogramowania - ulepszenia produktu, poprawki błędów, nadchodzące funkcje itp.

Przeanalizujmy niektóre z najlepszych przykładów notatek dotyczących wydań firm programistycznych, aby dowiedzieć się, jak zwiększyć zaangażowanie użytkowników.

Ważność notatek

Firmy publikują notatki dotyczące wydań, aby udostępniać użytkownikom istotne informacje na temat najnowszej wersji produktu. Teams programistów muszą pisać informacyjne notatki o wydaniu bez zbędnych szczegółów technicznych.

Należy skupić się na pomocy użytkownikom w łatwym zrozumieniu zmian wprowadzonych w produkcie.

Podsumowanie zmian : Aktualizacja strony notatki o wydaniu oferuje zwięzły przegląd zmian w produkcie - podkreślając nowe funkcje, poprawki błędów i ulepszenia istniejących funkcji. Zwiększa to przejrzystość i pomaga uświadomić sobie wartość dodaną każdej aktualizacji notatki o wydaniu

: Aktualizacja strony notatki o wydaniu oferuje zwięzły przegląd zmian w produkcie - podkreślając nowe funkcje, poprawki błędów i ulepszenia istniejących funkcji. Zwiększa to przejrzystość i pomaga uświadomić sobie wartość dodaną każdej aktualizacji notatki o wydaniu Zapewnienie jasnych instrukcji i wyjaśnień : Wyczyszczone instrukcje w notatkach pomagają użytkownikom skutecznie poruszać się po nowych funkcjach. Dodatkowo, pomagają one odpowiedzieć na ewentualne pytania lub wątpliwości związane z poprzednimi wersjami produktu

: Wyczyszczone instrukcje w notatkach pomagają użytkownikom skutecznie poruszać się po nowych funkcjach. Dodatkowo, pomagają one odpowiedzieć na ewentualne pytania lub wątpliwości związane z poprzednimi wersjami produktu Poprawa komunikacji: Notatki ułatwiają skuteczną komunikację między zespołem programistów a użytkownikami. Upewnienie się, że wszyscy są dobrze poinformowani o zmianach, buduje zaufanie wśród użytkowników, w tym kluczowych interesariuszy

Dobre notatki do wydań niezawodnie pokazują również, że zespoły programistów i firmy SaaS reagują na opinie klientów, włączając ważne sugestie użytkowników do nowych funkcji i aktualizacji produktów.

Praca nad opiniami, niezależnie od tego, czy są to prośby o funkcje, skargi czy jakiekolwiek inne sugestie, wymusza następujące działania:

Dowodzi, że firma ceni wkład użytkowników

Pokazuje czas i wysiłek włożony w poprawę doświadczenia klienta

Ten commit do ciągłego doskonalenia głęboko rezonuje z klientami. Potwierdza ich zaufanie do oprogramowania i firmy odpowiedzialnej za jego rozwój.

10 przykładów notatek

Przyjrzyjmy się kilku świetnym przykładom notatek o wydaniu produktu i przeanalizujmy je, aby zobaczyć, co czyni każdą z nich odsetkami:

1. ClickUp

zawiera wszystkie najnowsze aktualizacje w przejrzysty, zorganizowany i przyjazny dla użytkownika sposób, jak ClickUp Release Notes_

ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które promuje współpracę zespołową i zwiększa wydajność.

To ClickUp Release 3.15 opublikowana 18 kwietnia 2024 r., zawiera najnowsze aktualizacje, dzięki którym użytkownicy mogą być na bieżąco.

Na przykład, ostatnie aktualizacje wprowadziły funkcje takie jak formuły w kartach kalkulacyjnych i zarządzanie zespołem SCIM, a także integracje z cyklami pracy HubSpot i kalendarzem Morgen. Notatki dotyczące wydania ClickUp są dobrze zaprojektowane i atrakcyjne wizualnie, dzięki przejrzystym i pogrubionym nagłówkom, animacjom, zrzutom ekranu i GIF-om. Pomaga to zaangażować użytkowników i lepiej zrozumieć każdą nową funkcję i wprowadzony cykl pracy.

Co wyjątkowego:

Notatki są podzielone na ćwiartki, dzięki czemu użytkownicy mogą bez trudu się po nich poruszać

Każda dedykowana aktualizacja notatek do wydania podkreśla nowe funkcje, ulepszenia, integracje i poprawki błędów

Sekcja "Nowe funkcje i ulepszenia" u góry zawiera odpowiednie linki do Centrum pomocy ClickUp dla każdej nowej funkcji lub ulepszenia

AAktualizacja wideo YouTube znajduje się na początku strony

Głównym czynnikiem wyróżniającym notatki wydawnicze ClickUp na tle konkurencji jest wykorzystanie elementów wizualnych w celu zwiększenia czytelności dla użytkowników końcowych

Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że notatki ClickUp są doskonałym przykładem dla menedżerów produktu, którzy chcą tworzyć pouczające i przyjazne dla użytkownika aktualizacje stron notatek o wydaniach dla swoich użytkowników.

2. Zoom

via Zoom Zoom to platforma internetowa do komunikacji z ludźmi za pośrednictwem połączeń wideo i audio oraz wiadomości. Notatki do wydania Zooma są dość obszerne, wyszczególniając wszystkie nowe funkcje, ulepszenia, aktualizacje i poprawki błędów.

Chociaż strona jest dobrze zorganizowana i sformatowana za pomocą nagłówków, podtytułów i wypunktowanych list, mała czcionka i długie akapity mogą sprawić, że użytkownicy poczują się przytłoczeni.

Co wyjątkowego:

Godną uwagi funkcją strony z notatkami do wydania Zoom jest historyczne archiwum aktualizacji oprogramowania z ostatnich czterech lat

Po lewej stronie strony można znaleźć notatki dotyczące wydania dla każdej kategorii produktów Zoom

Cała strona z notatkami jest podzielona na kategorie według daty wydania i numeru wersji. Możesz znaleźć je wszystkie, przewijając w dół.

Przewijanie w nieskończoność jest jednak uciążliwe i może powodować niedogodności, ponieważ bezpośrednie połączenia z poszczególnymi aktualizacjami informacji o wersji nie są dostępne na tej stronie. Może to utrudniać czytelność, zwłaszcza dla użytkowników śledzących wiele aktualizacji lub szukających konkretnych informacji.

Uznaliśmy, że uproszczenie układu i dostarczenie kotwic lub bezpośrednich linków do notatek do wydania może znacznie poprawić komfort użytkowania.

3. Slack

via Slack Slack to narzędzie do przesyłania wiadomości i zwiększania wydajności (nie kieruj się nazwą; naprawdę spełnia swoje zadanie). Umożliwia pracownikom w organizacji płynne połączenie, interakcję i współpracę.

Notatki do wydania Slack dla użytkowników Windows wyróżniają się wnikliwym, ale przystępnym formatem i zabawnym poczuciem humoru. Zmiany w każdej wersji są wyczyszczone i podzielone na kategorie "Co nowego", "Poprawki błędów" i "Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa" Notatki są uporządkowane według daty, co usprawnia wyszukiwanie konkretnych aktualizacji.

Co wyjątkowego:

Podobnie jak Zoom, Slack udostępnia wszystkie notatki dotyczące wydania dla użytkowników systemu Windows na jednej stronie

Prezentacja każdej notatki zapewnia, że znalezienie konkretnych informacji nie jest żmudnym zadaniem

Slack zapewnia, że notatki są zwięzłe i wolne od technicznego żargonu. Wybór pogrubionych nagłówków, podkategorii i wzorów objaśnień punktowych zwiększa czytelność, czyniąc stronę z notatkami o wydaniu interesującym zasobem dla użytkowników.

Na przykład, w tej konkretnej notatce o wydaniu, Slack zamieścił listę wszystkich wykrytych błędów i sposobów ich naprawienia w jasnym, przyjaznym i humorystycznym tonie. Jest to rodzaj notatki, którą chcielibyśmy przeczytać tylko dla uśmiechu.

A tak przy okazji, czy wiesz, że możesz zwiększyć wydajność o 30% dzięki aplikacji Integracja ClickUp i Slack?

4. Amplitude

via Amplitude Amplitude to solidne narzędzie do analizy produktów, które pomaga użytkownikom tworzyć lepsze produkty poprzez śledzenie i analizowanie zachowań klientów. Aktualizacje produktów firmy stanowią kolejny świetny przykład notatki o wydajności, która trafiła na naszą listę.

W przeciwieństwie do Slacka i Zooma, notatki Amplitude nie są zebrane na jednej stronie. Zamiast tego Amplitude co miesiąc publikuje problematyczne notatki na swojej stronie społecznościowej. Dla przykładu, Amplitude's March Product Release Highlights dostarczyło kompleksowego przeglądu krytycznych aktualizacji w różnych funkcjach.

Zawierają również minimalne emotikony, które dodają osobowości, nie przyćmiewając informacji o zmianach w produkcie.

Co jest wyjątkowe:

Spodobało nam się to, że ich strona z notatkami o wydaniu zawiera obrazy, zrzuty ekranu i pomocne linki do zasobów

Mają dedykowaną stronę dla comiesięcznych aktualizacji, co pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć zmiany

Amplitude zawiera również krótkie podsumowanie na górze każdej strony dla czytelników, dla których szczegółowa notatka jest zbyt długa.

Używanie punktorów dodatkowo poprawia czytelność, ułatwiając użytkownikom przeglądanie szczegółów bez pomijania niczego istotnego.

5. Medium

via Medium Medium to platforma do publikowania zawartości, na której autorzy, specjaliści ds. mediów i blogerzy mogą publikować dokumenty, artykuły, historie, pomysły i opinie dotyczące szerokiego spektrum tematów.

W notatkach do wydania Medium priorytetem jest poprawa komfortu użytkowania i usuwanie błędów. Użytkownicy mogą bez wysiłku kontynuować czytanie od miejsca, w którym przerwali historię i wygodnie uzyskać dostęp do kolekcji ze strony głównej.

Co wyjątkowego:

Strony z notatkami są starannie zaprojektowane, z funkcjami oceny użytkowników, połączonym linkiem do historii wersji i widoczną sekcją "Co nowego" u góry, napisaną dużą czcionką

Każda strona prezentuje 10 najnowszych wersji aktualizacji jednocześnie, zapewniając przejrzystość i łatwość nawigacji

Strona zawiera wzmianki o poprawkach błędów (i zgnieceniach), a ton jest różny - od prozaicznego po poetycki (znaleźliśmy dla ciebie jeden zabawny przykład). Nie podają jednak zbyt wielu szczegółów na temat istotnych nowych funkcji.

via Medium Strona zachowuje elegancką monochromatyczną kolorystykę i minimalistyczną typografię, zapewniając spójne wrażenia wizualne.

6. Chmura Google

via Google Cloud Google Cloud to pakiet usług przetwarzania w chmurze Google, który oferuje rozwiązania do przechowywania danych, analizy, uczenia maszynowego i nie tylko.

Notatki do wydania Google Cloud są doskonałym przykładem na to, że użytkownicy są na bieżąco z najważniejszymi informacjami.

Co wyjątkowego:

Sortowanie problemów według kolorów to sprytne rozwiązanie zastosowane w notatkach Google Cloud, ułatwiające użytkownikom technicznym i administratorom nawigację po aktualizacjach

Imponujące jest to, że ważne aktualizacje są dodawane w dniu, w którym się pojawiają (czyli codziennie)

Możesz zarejestrować się, aby automatycznie otrzymywać informacje o wydaniach do swojego czytnika kanałów

Podczas gdy aktualizacja notatek do wydania codzienne może nie odpowiadać każdemu zespołowi, dobrą praktyką jest częsta dystrybucja notatek o nowych produktach i istotnych aktualizacjach. Może to pokazać zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i commit wobec użytkowników.

Chcielibyśmy, aby w notatkach do zrobienia dodawali trochę kontekstu lub akapit podsumowujący wraz z aktualizacjami technicznymi. Pomogłoby to mniej obeznanym z technologią użytkownikom lepiej zrozumieć każdą notatkę.

7. Samsung

via Samsung Samsung to popularna firma elektroniczna, która produkuje elektronikę z różnych zakresów, w tym urządzenia AGD, urządzenia cyfrowe, układy pamięci i inne.

Podejście Samsunga do pisania notatek jest proste i dobrze zorganizowane, co ułatwia użytkownikom nawigację i znajdowanie tego, czego potrzebują.

Firma stosuje podtytuły, wypunktowania, tabele, podziały akapitów i rozwijane menu, zapewniając przejrzystość i organizację swoich notatek Samsung Internet Release Notes.

W górnej części strony z notatkami o wydaniu, użytkownicy mogą szybko zlokalizować wypunktowania określające wersję wydania i datę publikacji każdej aktualizacji. Następnie, tabela przedstawia zawartość notatki w dwóch kolumnach:

Pierwsza zawiera wzmianki o konkretnych aktualizacjach lub zmianach funkcji

Druga zawiera połączone dokumenty oferujące więcej szczegółów na temat tych zmian

Co wyjątkowego:

Użytkownicy mogą łatwo śledzić i odwoływać się do wcześniejszych zmian z listy z przyciskami rozwijanymi, które są połączone z poprzednimi aktualizacjami Samsunga

W prawym górnym rogu strony można znaleźć linki do notatek dotyczących wersji dla Androida i Gear VR

Weźmy pod uwagę tę branżową poradę, aby notatki dotyczące wersji były łatwo dostępne zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów

8. Asana

via asana_ Asana to oparta na chmurze platforma, która pomaga użytkownikom organizować i przydzielać zadania, ustawiać terminy projektów oraz komunikować się i współpracować bezpośrednio w ramach Teams.

Notatki dotyczące wydań Asany są kolejnym świetnym przykładem, który dołącza do naszej listy ze względu na włączenie multimediów, w szczególności wideo. Publikowane co miesiąc notatki do wydań mają spójną strukturę, dzięki czemu użytkownicy mogą być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

Co wyjątkowego:

Asana zamieszcza aktualizacje notatek co miesiąc przez rok na jednej stronie

Na początku każdej notatki o wydaniu użytkownicy są witani krótkim materiałem wideo podsumowującym najważniejsze zmiany w produkcie w danym miesiącu

Aktualizacja wideo skutecznie komunikuje istotne zmiany funkcji i poprawki błędów odbiorcom docelowym (wszystko w ciągu zaledwie minuty) i jest szczególnie korzystna dla użytkowników, którzy wolą nie czytać długich tekstów lub mogą mieć mało czasu.

Po wideo, Asana prezentuje zmiany w aplikacji w formacie wypunktowanej listy, wraz z połączonymi linkami do odpowiednich artykułów pomocy. Dzięki takiemu podejściu notatki do wydania są krótkie i koncentrują się na najważniejszych kwestiach, a użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do szczegółów technicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9. Help Scout

via Help Scout Help Scout to świetna platforma do obsługi klienta na najwyższym poziomie! Oferuje wszystko, od udostępnianej skrzynki odbiorczej po czat na żywo, wiadomości, raportowanie i narzędzia do angażowania klientów.

Help Scout ma nietypowe podejście do notatek dotyczących wydań; udostępniają aktualizacje co miesiąc i co kwartał. Włączenie wideo na początku, wraz ze szczegółową zawartością wspartą zrzutami ekranu i GIF-ami, sprawia, że notatki o wydaniu są niezwykle reprezentacyjne.

Co jest wyjątkowe:

Strona z notatkami do wydania zawiera sekcję "wkrótce", która daje mały wgląd w to, czego użytkownicy mogą się spodziewać w związku z nadchodzącymi funkcjami - fajny pomysł, aby użytkownicy byli czujni na więcej

Po prawej stronie strony można znaleźć tabelę zawartości dla wszystkich sekcji dla łatwego dostępu

Sekcja "fajne wskazówki" na końcu strony z notatkami do wydania również stanowi wartość dodaną dla wielu osób. W tym segmencie klienci dzielą się różnymi sposobami korzystania z produktu, wraz z połączonymi przewodnikami po zasobach.

Dla zespołów produktowych, pomysł Help Scout, aby wykorzystać wideo do uszczegółowienia notatek o wydaniu, może być przydatny, biorąc pod uwagę potrzeby klientów, którzy wolą zawartość wideo od tekstu. Chociaż może to nie spodobać się każdemu, warto docenić skupienie się na przyjaznej dla użytkownika komunikacji.

10. monday.com

via monday.com monday.com jest ostatnim na naszej liście najlepszych przykładów notatek. Narzędzie to jest opartym na chmurze oprogramowaniem do zarządzania projektami, które pozwala użytkownikom tworzyć własne aplikacje przy współpracy zespołowej.

Podobnie jak wiele innych firm z naszej listy, ich notatki o wydaniu również wyróżniają się atrakcyjnością wizualną. Obficie wykorzystują obrazy i zrzuty ekranu na całej stronie, zapewniając użytkownikom wyraźną reprezentację zmian.

monday.com imponuje wykorzystaniem grafiki i wideo, aby pokazać dokładne zmiany, jakie wprowadzili na swojej platformie. Te pomoce wizualne towarzyszą pierwszej notatce każdego miesiąca, zazwyczaj podkreślając najważniejszą zmianę wprowadzoną przez narzędzie w tym czasie.

Co wyjątkowego:

monday.com zawiera aktualizacje z całego roku na pojedynczej stronie z notatkami o wydaniu

Po prawej stronie strony użytkownicy mogą znaleźć połączone linki do aktualizacji z każdego miesiąca

Dodatkowo, notatki do wydania zawierają połączone linki do szczegółowych opisów konkretnych problemów i ich rozwiązań, wraz z niektórymi przewodnikami użytkownika i samouczkami wideo.

skupienie się monday.com na estetyce jest kolejnym uderzającym czynnikiem w notatkach do wydania. Dzięki dużej ilości białej przestrzeni i wielokolorowym obrazom notatki są atrakcyjne i łatwe do odczytania.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania wydaniami zwiększające wydajność

Jak elementy wizualne mogą wpłynąć na notatki dotyczące wydań

Długie bloki tekstu w notatkach o wydaniach mogą przytłaczać użytkowników, utrudniając im szybkie zrozumienie aktualizacji funkcji.

W przypadku braku elementów wizualnych w zawartości, użytkownicy mogą czuć się zniechęceni, a nawet całkowicie stracić odsetki, co prowadzi do mniejszego zapamiętywania informacji.

A tego przecież nie chcemy, prawda?

Elementy wizualne dodają przerwy w przepływie w długich formularzach, czyniąc je bardziej strawnymi i angażującymi dla użytkowników. Jest to wskazówka, aby dodać różne rodzaje pomocy wizualnych w celu zwiększenia skuteczności notatek dotyczących wydania produktu

Obrazy: Obrazy mogą zapewnić wyraźną wizualną reprezentację nowych funkcji lub zmian w interfejsie i pomóc w bardziej intuicyjnym zrozumieniu aktualizacji

Obrazy mogą zapewnić wyraźną wizualną reprezentację nowych funkcji lub zmian w interfejsie i pomóc w bardziej intuicyjnym zrozumieniu aktualizacji GIF-y i emoji: Możesz również dać przestrzeń do kreatywności, włączając emoji i GIF-y, aby podekscytować klientów podczas czytania

Możesz również dać przestrzeń do kreatywności, włączając emoji i GIF-y, aby podekscytować klientów podczas czytania Grafika: Niektóre złożone zmiany w oprogramowaniu nie mogą być wyjaśnione za pomocą samych obrazów. W takich przypadkach można użyć grafiki, aby wesprzeć aspekty techniczne w notatce.

Niektóre złożone zmiany w oprogramowaniu nie mogą być wyjaśnione za pomocą samych obrazów. W takich przypadkach można użyć grafiki, aby wesprzeć aspekty techniczne w notatce. Wideo: Dodawanie filmów w aktualizacjach może zaoferować szybki podgląd nowych funkcji. W rzeczywistości kilka najlepszych przykładów notatek z naszej listy zawiera atrakcyjne wizualnie elementy. Pomaga to zwiększyć przejrzystość zawartości i zaangażowanie użytkowników

monday.com wykorzystuje grafiki i wideo do zilustrowania zmian na platformie

wykorzystuje grafiki i wideo do zilustrowania zmian na platformie Google Cloud wykorzystuje sortowanie problemów według kolorów

wykorzystuje sortowanie problemów według kolorów Medium wykorzystuje oceny użytkowników i obrazy, aby poprawić prezentację aktualizacji

Te czynniki wizualne przyczyniają się do bardziej informacyjnego doświadczenia użytkownika. Tak więc, następnym razem, gdy będziesz pisać notatkę o wydaniu, nie zapomnij dodać wizualnej kreatywności - to może po prostu zrobić różnicę!

Jak pisać notatki o wydaniu

Dla zespołu deweloperów notatki o wydaniu są głównym połączeniem z użytkownikami końcowymi. Zawsze bierz pod uwagę ich perspektywę, gdy pisać aktualizacje notatek do wydania . Pomoże to zbudować zaufanie i pokaże, że cenisz opinie klientów, zapewniając, że Twój produkt ewoluuje zgodnie z ich potrzebami.

Pisząc notatki do wydań, które koncentrują się na korzyściach dla użytkowników, pomagasz zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz klientów.

Nie zapomnij podkreślić najważniejszych ulepszeń funkcji, uciążliwych poprawek błędów i oczekiwanych nowych funkcji, które docenią obecni użytkownicy. Co więcej, unikaj powtarzania problemów z poprzednich wersji.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci stać się lepszym w pisaniu notatek:

1. Pisz notatki w prostym języku

Pisząc notatki do wydania, używaj jasnego i prostego języka, który zrozumie każdy, nie tylko deweloperzy. Zdania powinny być krótkie i proste, z użyciem codziennych słów, które rozpoznają nawet osoby niebędące ekspertami.

Unikaj używania terminologii branżowej lub żargonu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Celem jest sprawienie, by notatki do wydania były przystępne i łatwe do zrozumienia dla czytelników o różnym wykształceniu i umiejętnościach.

2. Zachowaj zwięzłość dla lepszej czytelności

Pisząc notatki, weź pod uwagę napięte harmonogramy i ograniczony czas użytkowników. Użytkownicy mogą nie mieć cierpliwości do przeglądania długich aktualizacji. Aby utrzymać ich zaangażowanie, organizuj aktualizacje produktów w przejrzyste sekcje i używaj punktorów, aby zachować zwięzłość.

Skoncentruj się na udostępnianiu tylko najważniejszych szczegółów na stronach wydania: jakie funkcje uległy zmianie, dlaczego te nowe ulepszenia mają znaczenie i jak wpływają one na użytkowników końcowych produktu.

3. Używaj pomocy wizualnych, aby poprawić zrozumienie

Jak wspomniano wcześniej, zrozumienie skomplikowanych zmian w aktualizacjach wydań tylko za pomocą słów może być trudne dla użytkowników końcowych. Jednak zdjęcia naprawdę pomagają użytkownikom zrozumieć, co się zmieniło i uniknąć zamieszania, które mogą spowodować same pisemne wyjaśnienia.

Używaj pomocy wizualnych, takich jak zrzuty ekranu, GIF-y, diagramy lub wideo w aktualizacjach wersji. Pomagają one użytkownikom szybko zrozumieć nowe cykle pracy lub przeprojektowane interfejsy i dodają element odsetki.

4. Wyczyszczone notatki dotyczące wydania oprogramowania

Zamiast skupiać się tylko na szczegółach technicznych, pamiętaj o użytkowniku końcowym, zanim zaczniesz pracować nad własnymi notatkami. Poświęć czas na wyjaśnienie, dlaczego wprowadzono określone zmiany w produkcie i jakie korzyści przyniosą one użytkownikom.

Wyjaśniając cel i korzyści zmian z perspektywy użytkownika, pokazujesz, że Twój zespół ceni opinie i potrzeby klientów ponad wszystko.

5. Skorzystaj z szablonu notatki do wydania, aby mieć przewagę

Korzystanie z szablonu notatki do wydania oprogramowania może dać twojemu zespołowi przewagę w skutecznym komunikowaniu zmian w produkcie.

Ustrukturyzowany szablon dostarcza zorganizowane ramy, zapewniając czytelnikom przejrzystość i łatwość zrozumienia. Pomaga zapobiegać pomijaniu istotnych szczegółów i zachowuje spójność we wszystkich notatkach.

Kluczowe sekcje, których należy szukać w szablonie notatki o wydaniu produktu, obejmują następujące elementy:

Najnowsza wersja wydania

Data wydania

Krótki przegląd aktualizacji

Dodanie nowych funkcji

Ulepszenia istniejących funkcji

Poprawka błędu

Znane problemy

Inne kluczowe informacje o oprogramowaniu

ClickUp oferuje dedykowany szablon notatki o wydaniu do bezproblemowego rejestrowania zmian w oprogramowaniu i aktualizacji ulepszeń. Jest to wygodne rozwiązanie dla teamów programistycznych lub menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić proces zarządzania produktem ale są zajęci jak pszczoły.

przeczytaj także:*_ 10 najlepszych umiejętności zarządzania produktem, które powinien posiadać każdy menedżer produktu*

Uprość proces tworzenia aktualizacji wersji produktu dzięki szablonowi ClickUp Release Notes

Ten szablon pozwala tworzyć zadania z niestandardowymi statusami, kategoryzować i zarządzać aktualizacjami i żądaniami funkcji oraz wykorzystywać wiele przydatnych funkcji ClickUp w celu optymalizacji procesu tworzenia notatek.

Z drugiej strony, jeśli wolisz zacząć od zera i stworzyć własny szablon notatki o wydaniu, możesz użyć Dokumenty ClickUp a nawet wykorzystać AI, aby uzyskać lepsze wyniki.

W ClickUp Docs użytkownicy mogą z łatwością tworzyć, edytować, udostępniać i współpracować nad różnymi rodzajami dokumentów, w tym notatek. Można dołączać tekst, obrazy, wideo, emotikony i tabele oraz formatować je za pomocą nagłówków, punktorów, cudzysłowów i innych opcji.

Asystent pisania ClickUp AI, ClickUp Brain doskonale radzi sobie z natychmiastowym generowaniem zawartości w dowolnym celu.

poprosiliśmy ClickUp Brain o pomoc w stworzeniu przykładowych notatek do wydania i na wszelki wypadek dołączyliśmy literówki

Tworzenie angażujących notatek jest bardzo proste dzięki naszemu własnemu narzędziu AI. Wystarczy wprowadzić swoje dane, a ono dostarczy natychmiastowych i dokładnych odpowiedzi dostosowanych do Twoich potrzeb.

Ramka notatek do wydania wygenerowana przez ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od podstaw, czy korzystasz z istniejącego szablonu, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do tworzenia świetnych notatek o wydaniu produktu bez wysiłku.

Kolejnym kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia notatek dotyczących wydania produktu, jest testowanie oprogramowania. Pomoże to zapewnić dokładność i zależność notatek.

**Czy testowanie i informacje zwrotne są niezbędne dla notatek o wydaniu produktu?

tak. Testowanie błędów, nowych funkcji i zmian w oprogramowaniu przed opublikowaniem notatek do wydania pomaga zweryfikować, czy dostarczone informacje są zgodne z bieżącą wydajnością produktu. Jest to krytyczny krok w rozwoju oprogramowania.

Każdy Teams potrzebuje rozwiązania, które usprawni cały proces tworzenia oprogramowania, od planu po uruchomienie i okresowe testowanie aktualizacji oprogramowania. ClickUp dla teamów programistycznych to solidne narzędzie, które umożliwia automatyzację wszystkich tych procesów, w tym śledzenie i raportowanie błędów.

Oto, co jeszcze można dzięki niemu osiągnąć:

Generowanie raportów o problemach: Umożliwienie Teamsom ustalania priorytetów i efektywnego zajmowania się zadaniami. Łatwe śledzenie i zarządzanie błędami dzięki wbudowanej funkcji ClickUpClickApp. UżyciePola niestandardowe ClickUp aby przechwycić szczegółowe informacje o błędach, takie jak waga, priorytet i kroki reprodukcji

Umożliwienie Teamsom ustalania priorytetów i efektywnego zajmowania się zadaniami. Łatwe śledzenie i zarządzanie błędami dzięki wbudowanej funkcji ClickUpClickApp. UżyciePola niestandardowe ClickUp aby przechwycić szczegółowe informacje o błędach, takie jak waga, priorytet i kroki reprodukcji Projektowanie planów produktu: Rozpocznij swoje plany rozwoju. Wizualna burza mózgów i planowanie funkcji produktu przy użyciuTablica ClickUp. Można dodawać notatki samoprzylepne iMapy myśli ClickUp a nawet łączyć je z zadaniami i dokumentami

Rozpocznij swoje plany rozwoju. Wizualna burza mózgów i planowanie funkcji produktu przy użyciuTablica ClickUp. Można dodawać notatki samoprzylepne iMapy myśli ClickUp a nawet łączyć je z zadaniami i dokumentami Twórz wizualne mapy drogowe: Utrzymuj rozwój, zarządzanie produktem i zespół interesariuszy na tej samej stronie

Dodatkowo, możesz użyć Szablon zarządzania testami ClickUp do testowania wszystkich zmian i aktualizacji oprogramowania.

Oto jak to wygląda po uzyskaniu dostępu do szablonu i kliknięciu opcji "Test Scenarios & Cases" w zakładce "Listy" widocznej na środku strony:

Łatwe śledzenie wszystkich aktualizacji i zmian oprogramowania za pomocą scenariuszy testowych dzięki ClickUp

Szablon oferuje wizualne śledzenie postępów i ocenę wyników. Możesz nawet płynnie współpracować ze swoim zespołem nad błędami, problemami i prośbami o funkcje.

Nie zapominajmy również o nieocenionej roli informacji zwrotnych od klientów, które mogą pomóc w ulepszeniu danych powstania oprogramowania.

Uczyń swój system opinii bezproblemowym dzięki szablonowi formularza ClickUp Feedback

Użyj tego Formularz opinii ClickUp szablon do zbierania komentarzy, recenzji i opinii od niestandardowych klientów.

Opinie mogą zapewnić wgląd w doświadczenia użytkowników, w tym napotkane błędy i sugestie dotyczące aktualizacji funkcji.

Dzięki aktywnemu uwzględnianiu tych istotnych, Teams mogą rozwiązywać problemy, udoskonalać zawartość i publikować aktualizacje informacyjne, które najlepiej trafiają do użytkowników końcowych.

Przeczytaj również:_ Release Management 101: Wprowadzenie produktu na rynek światowy **Wykorzystaj ClickUp, aby usprawnić proces tworzenia notatek dotyczących wydań!

Tworzenie dobrych notatek może przynieść korzyści na kilka sposobów. Ale żeby wspomnieć tylko o kilku, może pomóc w utrzymaniu niestandardowych klientów, a nawet zwiększyć adopcję produktu.

Chcesz usprawnić ten proces i ulepszyć swoją strategię tworzenia notatek? Użyj ClickUp! Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku tworzyć wysokiej jakości notatki do wydania, zarówno przy użyciu gotowych szablonów, jak i generując zawartość od podstaw dzięki ClickUp Brain .

Jest to kompleksowe rozwiązanie, które może pomóc w zarządzaniu produktem, rozwoju oprogramowania, marketingu, operacjach, sprzedaży i nie tylko. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby wykorzystać jego wielorakie korzyści dla swojego teamu!