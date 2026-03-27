Jak korzystać z NotebookLM dla uczniów

Uczniowie zapamiętują tylko 10% tego, co przeczytali, 20% tego, co usłyszeli, i aż 90% tego, w co aktywnie się angażują.

Ile razy zdarzyło Ci się wyjść z wykładu lub sali lekcyjnej i całkowicie zapomnieć o tym, co było omawiane, gdy tylko przekroczyłeś próg?

Dla wielu osób zapamiętanie informacji z zajęć w dużej mierze zależy od notatek, które robią na temat przerobionego materiału. Skoro notatki są tak ważne, z pewnością chcesz mieć pewność, że te, które sporządzasz, są najwyższej jakości?

NotebookLM udostępnia tę ideę. Jest to potężne narzędzie do sporządzania notatek oparte na AI, które na nowo definiuje sposób, w jaki uczniowie korzystają z materiałów edukacyjnych.

W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi, nie służy on wyłącznie do przechowywania notatek. NotebookLM to spersonalizowany asystent badawczy oparty na AI, który zwiększa wydajność dzięki opartemu na współpracy i interakcji podejściu do strategii sporządzania notatek, sprzyjając krytycznemu myśleniu i głębszemu zrozumieniu.

Wyjaśniamy, jak uczniowie mogą korzystać z NotebookLM, aby myśleć krytycznie, zgłębiać pomysły i rozwijać swoją wiedzę.

⏰ W skrócie: NotebookLM dla uczniów 1. Czym jest NotebookLM?NotebookLM to narzędzie Google do sporządzania notatek oparte na AI, które analizuje Twoje dokumenty w celu stworzenia spersonalizowanego asystenta badawczego opartego wyłącznie na źródłach, które sam prześlesz. 2. W jaki sposób NotebookLM pomaga uczniom?Aplikacja podsumowuje przeczytane materiały, odpowiada na pytania z podaniem źródeł, porządkuje materiały do nauki oraz generuje uporządkowane materiały, takie jak przewodniki do nauki, osie czasu i sekcje FAQ. 3. Czym NotebookLM różni się od tradycyjnych aplikacji do robienia notatek?W przeciwieństwie do typowych aplikacji, NotebookLM pozwala zadawać pytania dotyczące notatek w języku naturalnym, tworzyć tablicę z kluczowymi pomysłami, a nawet generować podcasty oparte na AI, które wyjaśniają pojęcia. 4. Jakie są limity NotebookLM?Może pomijać niuanse w złożonych materiałach, sporadycznie występują w nim problemy z dokładnością, może zachęcać do nadmiernego polegania na AI, a ponadto nadal nie jest w pełni stabilny, ponieważ ma charakter eksperymentalny. 5. Jaka jest lepsza alternatywa dla NotebookLM w zakresie kompleksowych cykli pracy akademickiej?ClickUp oferuje Docs, Notepad oraz ClickUp Brain do tworzenia podsumowań opartych na AI, cytatów i zarządzania wiedzą — wszystko w jednym obszarze roboczym, co czyni go bardziej wszechstronnym niż NotebookLM.

Czym jest NotebookLM i jak działa w przypadku uczniów?

NotebookLM firmy Google, znany pierwotnie jako Project Tailwind, to aplikacja oparta na AI, która wykorzystuje model językowy PaLM 2 firmy Google.

Aplikacja, początkowo zaprojektowana z myślą o uczniach, szybko okazała się cennym narzędziem dla szerszego zakresu użytkowników. Teraz, pod nazwą NotebookLM, rozszerza swój zasięg.

Skrót „LM” w nazwie NotebookLM oznacza model językowy. To narzędzie pozwala użytkownikom opierać działanie sztucznej inteligencji na własnych notatkach i źródłach.

W ten sposób ograniczasz wiedzę AI do dostarczonych przez Ciebie danych, tworząc spersonalizowanego asystenta, który zna informacje, nad którymi pracujesz.

To nie jest tylko narzędzie AI dla studentów — potraktuj je jako wirtualnego asystenta badawczego, zaprojektowanego, by wspierać cały proces badawczy.

NotebookLM pomaga przede wszystkim w porządkowaniu wyników badań, analizowaniu informacji i generowaniu nowych pomysłów w oparciu o uzyskane wyniki. Został stworzony, aby zwiększyć wydajność i kreatywność Twojego cyklu pracy.

W odróżnieniu od typowych chatbotów, skupia się on na notatkach i źródłach, które już posiadasz. Działa jak wirtualny współpracownik, analizując tekst, aby zapewnić Ci głębsze zrozumienie odpowiednich materiałów z kursu.

Zawiera podsumowanie kluczowych punktów, wyjaśnia trudne pojęcia, a nawet pomaga w burzy mózgów nad połączeniami między różnymi badaniami i sugeruje powiązane pomysły.

Jakie funkcje sprawiają, że NotebookLM jest przydatny do sporządzania notatek przez uczniów?

NotebookLM pomaga uczniom wyjść poza bierną metodę sporządzania notatek, przekształcając ich własne materiały w interaktywne narzędzia do nauki wspierane przez AI.

Przewodnik Notebook automatycznie podsumowuje źródła i sugeruje pytania do zgłębienia

Funkcja pytań i odpowiedzi w języku naturalnym odpowiada na pytania, powołując się na cytaty z Twoich dokumentów

Pinboard pozwala zapisywać kluczowe cytaty, notatki i fragmenty tekstu, aby móc szybko do nich wrócić

Generator podcastów zamienia notatki w konwersacyjne streszczenia audio

Dzięki ustrukturyzowanym formatom można tworzyć przewodniki do nauki, sekcje FAQ, osie czasu i konspekty

NotebookLM oferuje wiele przydatnych funkcji, które mają na celu poprawę jakości nauki. Oto krótki przegląd:

1. Funkcja nr 1: Przewodnik po Notebooku

Po przesłaniu notatek z wykładów (lub innych dokumentów) do NotebookLM zobaczysz pulpit nawigacyjny o nazwie „Notebook Guide”. Zawiera on wszystkie przydatne narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Najpierw zobaczysz automatyczne podsumowanie dokumentu. Znajdziesz tam również sugerowane pytania dostosowane do zawartości, którą przesłałeś. Jeśli chcesz uzyskać szybki przegląd, możesz użyć przycisków do generowania popularnych dokumentów, takich jak tabele treści lub dokumenty informacyjne.

🧠Ciekawostka: NotebookLM oferuje również użytkownikom podpowiedź do stworzenia spersonalizowanego podcastu na podstawie ich materiałów źródłowych. Opowiadamy o tym 🔜

2. Funkcja nr 2: Zadawanie pytań

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji NotebookLM jest możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zadane w języku naturalnym dotyczące dokumentów.

Możesz zadawać pytania na trzy sposoby.

Wybierz jedno z proponowanych pytań po prawej stronie ekranu lub wpisz własne pytanie w pasku u dołu.

Możesz też kliknąć przycisk „Widok czatu” w lewym dolnym rogu i zacząć pisać w oknie czatu. Gdy zadasz pytanie, NotebookLM udzieli na nie odpowiedzi i wyświetli cytaty z numerami odsyłającymi do źródeł w szarych owalach.

Po najechaniu kursorem lub kliknięciu tych liczb wyświetli się konkretna lokalizacja w dokumencie, w której znajduje się odpowiedź.

3. Funkcja nr 3: Tablica ogłoszeń

NotebookLM zawiera „tablicę ogłoszeń”, na której można zapisywać ważne cytaty, fragmenty lub teksty z badań. Można łatwo wklejać kluczowe informacje lub dodawać własne notatki.

Pomaga w śledzeniu istotnych szczegółów i dostrzeganiu połączeń między różnymi elementami badań. To tak, jakbyś miał własną, uporządkowaną tablicę referencyjną, do której masz szybki dostęp.

4. Funkcja nr 4: Tworzenie podcastów

Wyróżniającą się funkcją NotebookLM jest możliwość tworzenia spersonalizowanych podcastów. Nie jest to zwykłe oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę. Generuje ono rzeczywistą rozmowę między dwoma głosami AI, omawiającymi kluczowe punkty Twojego dokumentu.

Pomyśl o tym jak o słuchaniu podcastu, który zagłębia się w przesłaną przez Ciebie zawartość. Głosy brzmią naturalnie i są zaskakująco emocjonalne.

Możesz wygenerować podcast, klikając przycisk „Generuj” w sekcji „Przegląd audio”. W ciągu kilku minut otrzymasz rozmowę trwającą od 6 do 15 minut (a czasem nawet do 30 minut).

W tym podcaście nie omówimy wszystkich szczegółów, ale skupimy się na najważniejszych elementach dokumentu.

Chociaż ta funkcja jest wciąż w fazie rozwoju (podobnie jak losowe osobiste anegdoty czy fałszywe przerwy reklamowe), szybko się poprawia i oferuje zabawny, angażujący sposób na powtórzenie zawartości.

5. Funkcja nr 5: Ustrukturyzowane formaty

NotebookLM doskonale sprawdza się również w porządkowaniu materiałów badawczych w uporządkowane formaty. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sekcji FAQ, przewodnika do nauki, spisu treści czy osi czasu, Notebook Guide ułatwia porządkowanie notatek.

Możesz wybierać spośród gotowych przycisków, które tworzą te formaty bezpośrednio w Twoim notatniku, pomagając Ci nadążać za postępami w badaniach i utrzymywać porządek w Wszystkim.

Dzięki tym funkcjom NotebookLM sprawia, że proces poszukiwania informacji staje się uporządkowanym, interaktywnym i wydajnym doświadczeniem.

Czy NotebookLM jest Free dla uczniów?

NotebookLM jest nadal w fazie eksperymentalnej i jest dostępny za darmo.

Dzięki temu jest to doskonały wybór dla studentów, badaczy dbających o budżet lub wszystkich osób zainteresowanych poznaniem narzędzi badawczych opartych na sztucznej inteligencji.

W jaki sposób uczniowie mogą wykorzystywać NotebookLM do nauki i badań?

NotebookLM zapewnia wsparcie dla całego cyklu pracy — od porządkowania notatek po przygotowanie do egzaminów — przekształcając statyczne materiały w interaktywne narzędzia do nauki.

Przesyłaj i porządkuj notatki z wykładów, pliki PDF oraz podręczniki w notatnikach z funkcją wyszukiwania

Twórz dokładne streszczenia oparte wyłącznie na przesłanych przez Ciebie materiałach

Zadawaj pytania kontekstowe i otrzymuj cytowane odpowiedzi do esejów i prac badawczych

Śledź pomysły i cytaty za pomocą tablicy ogłoszeń w przypadku długoterminowych projektów

Współpracuj z grupami studyjnymi, przeprowadzając udostępnianie źródeł i adnotacji

Twórz spersonalizowane plany nauki, korzystając z programów nauczania, terminów i priorytetów

Twórz uporządkowane materiały do powtórki, takie jak przewodniki do nauki, osie czasu i sekcje FAQ

Zarządzanie materiałami z zajęć, zadaniami i badaniami może czasami wydawać się studentom przytłaczające. NotebookLM, dzięki funkcjom opartym na AI, może być nieocenionym narzędziem do organizowania życia akademickiego i zwiększania wydajności.

To narzędzie ułatwia i usprawnia pracę, od tworzenia streszczeń zawartości po współpracę w grupach studyjnych. Przyjrzyjmy się kilku praktycznym sposobom korzystania z NotebookLM

Porządkuj notatki i materiały do nauki

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają studenci, jest utrzymanie porządku w materiałach do nauki. NotebookLM pełni rolę oprogramowania do zarządzania materiałami badawczymi, umożliwiając przesyłanie dokumentów, notatek i podręczników bezpośrednio na platformę.

👀 Czy wiesz, że... Po przesłaniu materiałów NotebookLM nie tylko je przechowuje, ale tworzy dla nich interaktywną i łatwo dostępną strukturę. Narzędzie automatycznie kategoryzuje dokumenty, indeksuje je według kluczowych tematów, a nawet przyczepia etykiety do sekcji na podstawie ich trafności.

Korzystając z wbudowanego systemu zarządzania wiedzą, możesz bez wysiłku wyszukiwać i odzyskiwać dokumenty lub notatki według słów kluczowych, dat lub konkretnych tematów, zachowując jednocześnie przejrzysty i uporządkowany cykl pracy.

Możesz również tworzyć foldery zagnieżdżone, aby kategoryzować materiały według kursu lub przedmiotu, zapewniając logiczne pogrupowanie notatek.

Ta funkcja umożliwia śledzenie historii zmian każdego dokumentu. Jeśli nieustannie edytujesz i poprawiasz swoje notatki z wykładów, NotebookLM zapisuje każdą wersję, co ułatwia powrót do poprzedniej wersji lub śledzenie ewolucji Twojego zrozumienia materiału.

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują , że zwłaszcza muzyka klasyczna może poprawiać sprawność poznawczą i pomagać w zapamiętywaniu informacji lepiej niż szum lub brak muzyki. Dlatego następnym razem, gdy będziesz się przygotowywać do egzaminu, włącz muzykę klasyczną lub ambientową , aby poprawić swoją koncentrację!

Podsumuj zawartość

Wszyscy to znamy — wklejamy tekst do ChatGPT i prosimy o szybkie streszczenie. To przydatne narzędzie, ale wyniki mogą być nieco niedokładne.

ChatGPT czasami odbiega od oryginalnej zawartości, wplatając w nią pomysły z innych źródeł. Im dalej posuwasz się w rozmowie, tym bardziej się ona oddala od tematu.

Właśnie tu NotebookLM wykonuje kolejny krok.

Kiedy przesyłasz swoje dokumenty — niezależnie od tego, czy są to pliki PDF, Dokumenty Google czy pliki tekstowe — NotebookLM skupia się wyłącznie na Twoich materiałach

AI poświęca czas na zrozumienie konkretnej zawartości dokumentu i opiera swoje odpowiedzi wyłącznie na niej

Oznacza to, że otrzymasz znacznie dokładniejsze i bardziej trafne streszczenia oraz spostrzeżenia. Możesz mieć pewność, że odpowiedzi pochodzą bezpośrednio z przesłanych przez Ciebie materiałów kursowych, a nie z jakiejś ogólnej bazy wiedzy

Możesz dostosować długość podsumowania, wybierając krótki przegląd lub bardziej szczegółowe streszczenie

Ponadto możesz wykorzystać funkcje przetwarzania języka naturalnego (NLP) w NotebookLM do identyfikacji kluczowych tematów w różnych dokumentach. Pozwala to szybko uchwycić główne punkty różnych tekstów i określić, w jaki sposób różne źródła są ze sobą powiązane.

Na przykład, jeśli studiujesz konkretną teorię, NotebookLM może wyodrębnić wszystkie istotne odniesienia z różnych artykułów, pomagając Ci w syntezie zawartości i budowaniu kompleksowego zrozumienia złożonych pojęć.

🧠 Ciekawostka: Techniki aktywnego uczenia się, takie jak samodzielne sprawdzanie wiedzy, samodzielne wyjaśnianie i streszczanie, mogą być znacznie skuteczniejsze niż pasywne czytanie, takie jak ponowne czytanie i przepisywanie notatek.

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Często mogą Cię dezorientować konkretne terminy, pojęcia lub idee. NotebookLM pozwala na interakcję z materiałami badawczymi w sposób bardziej intuicyjny niż tradycyjne narzędzia do sporządzania notatek.

Możesz wpisywać pytania w języku naturalnym — na przykład „Co oznacza ta teoria?” lub „Jak to się ma do X?” — a AI udzieli konkretnych odpowiedzi na podstawie przesłanego tekstu.

Możliwość podania źródła odpowiedzi sprawia, że narzędzie to jest jeszcze bardziej przydatne, zapewniając przejrzystość i ułatwiając weryfikację informacji.

Każda odpowiedź zawiera znaczniki cytatów (małe cyfry w szarych owalach), nad którymi można najechać kursorem, aby zobaczyć dokładny fragment dokumentu, do którego się odwołuje.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna na kursach wymagających intensywnych badań lub podczas pisania esejów i prac naukowych, które wymagają podania konkretnych dowodów z różnych źródeł.

Śledź pomysły i wyniki badań

Śledzenie i porządkowanie myśli jest niezbędne, gdy musisz pogodzić wiele zadań lub projektów. Funkcja Pinboard w NotebookLM pozwala zapisywać fragmenty tekstu, cytaty, a nawet własne notatki, ułatwiając powrót do ważnych informacji.

To narzędzie do wycinania tekstu pełni rolę Twojego osobistego asystenta badawczego, pomagając Ci gromadzić kluczowe pomysły, dane lub inspiracje, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone.

Możesz również przyczepić do każdego fragmentu etykietę z słowami kluczowymi, aby móc do niego wrócić w przyszłości. Na przykład, jeśli pracujesz nad referatem z zakresu nauk o środowisku, możesz oznaczyć różne źródła terminami takimi jak „zmiany klimatyczne”, „zrównoważony rozwój” lub „polityka energetyczna”.

W miarę poszerzania zakresu badań etykiety te pozwalają szybko wyszukiwać i tworzyć połączenia z istotnymi informacjami.

🧠 Ciekawostka: AI NotebookLM sugeruje powiązane materiały na podstawie tego, co zapisałeś. Na przykład, jeśli zapiszesz konkretny cytat lub fragment artykułu z zakresu ekonomii, NotebookLM może zaproponować artykuły, czasopisma lub podręczniki związane z tym tematem. W ten sposób powstaje połączony ekosystem badawczy, który pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, a jednocześnie zapewnia głębszy wgląd w zagadnienia.

Współpracuj z grupami studyjnymi

Koordynowanie sesji nauki w grupie może być trudne, zwłaszcza gdy pracuje się z dużą ilością materiałów. Funkcje współpracy w NotebookLM umożliwiają płynną pracę zespołową wśród uczniów i zapewniają scentralizowaną platformę do badań grupowych.

Możesz udostępniać przesłane dokumenty lub streszczenia swoim partnerom do nauki, dzięki czemu wszyscy mają dostęp do tych samych informacji w czasie rzeczywistym. Śledzenie zmian i wkładu poszczególnych osób sprawia, że proces współpracy jest jeszcze bardziej efektywny.

Jeśli pracujecie razem nad projektem, NotebookLM pozwala na dodawanie komentarzy do fragmentów dokumentów lub pytań wymagających wyjaśnienia. Jest to wspólna przestrzeń do burzy mózgów, dyskusji i dopracowywania pomysłów, a wszystko to przy zachowaniu porządku w rozmowie.

Możesz również podzielić obciążenie pracą — przydzielając konkretne sekcje materiału do nauki lub odpowiednie materiały źródłowe różnym członkom grupy — bez obaw o nieporozumienia lub nakładanie się zadań.

Spersonalizowane plany nauki

Stworzenie harmonogramu nauki, który będzie dla Ciebie odpowiedni, często stanowi wyzwanie, ale NotebookLM może pomóc Ci przejąć kontrolę nad Twoją oszą czasu nauki.

Platforma umożliwia przesyłanie programów nauczania, zadań i terminów egzaminów, a dzięki swoim możliwościom AI tworzy spersonalizowane plany nauki dostosowane do Twoich celów.

System może ustalać priorytety zadań w zależności od ich pilności, sugerować bloki czasowe na naukę dla każdego przedmiotu, a nawet dawać podpowiedzi dotyczące regularnego powtarzania kluczowych zagadnień.

Dzięki integracji planu zajęć i terminów NotebookLM zapewnia porządek bez stresu związanego z ręcznym zarządzaniem Wszystkim.

Ponadto AI dostosowuje się do Twoich postępów: w miarę jak wykonujesz zadania lub kończysz bloki nauki, automatycznie aktualizuje Twój plan, wprowadzając zmiany w czasie rzeczywistym, abyś mógł realizować go zgodnie z harmonogramem.

Przygotuj się do sprawdzianów i egzaminów

Podczas przygotowań do egzaminów przydatne są narzędzia do formatowania w NotebookLM. Możesz tworzyć przewodniki do nauki, fiszki, a nawet osie czasu bezpośrednio na podstawie swoich notatek, co pozwala na bardziej efektywne zorganizowanie powtórek.

Narzędzie to pomaga podzielić złożone tematy na łatwiejsze do opanowania części, dzięki czemu możesz skupić się na najważniejszych obszarach.

Na przykład, jeśli przygotowujesz się do egzaminu z historii, NotebookLM może automatycznie wygenerować oś czasu na podstawie Twoich notatek dotyczących kluczowych wydarzeń. Możesz ją następnie wykorzystać do wizualizacji przebiegu wydarzeń historycznych, co ułatwi zapamiętywanie i powtarzanie faktów.

Ponadto AI może generować często zadawane pytania na podstawie materiałów do nauki, co pozwala sprawdzić swoją wiedzę z najważniejszych zagadnień.

Dzięki możliwości dostosowywania strategii nauki do indywidualnych potrzeb oraz porządkowania notatek w uporządkowane formaty, NotebookLM staje się potężnym narzędziem wspomagającym naukę, zmieniającym sposób przygotowywania się do egzaminów i sprawdzianów.

Jakie są zalety korzystania z NotebookLM podczas nauki?

NotebookLM oferuje kilka kluczowych zalet, które usprawnią Twój wysiłek w zakresie badań i sporządzania notatek. Do głównych korzyści należą:

Uproszczona organizacja: Przechowuj wszystkie notatki, pliki PDF i inne materiały w jednym miejscu. AI wyodrębnia kluczowe informacje, dzięki czemu szybko dotrzesz do tego, co najważniejsze

Lepsza analiza: Zadawaj głębsze pytania i odkrywaj połączenia między tematami. Pomoże Ci to dostrzec wzorce i kluczowe motywy w Twoich studiach

Baza wiedzy do szybkiego wykorzystania: W miarę dodawania kolejnych dokumentów NotebookLM tworzy spersonalizowaną bazę wiedzy. Wystarczy poprosić AI o lokalizację potrzebnych informacji, a uzyskasz do nich dostęp w ciągu kilku sekund

Inspiracja twórcza: Potrzebujesz pomocy przy burzy mózgów lub tworzeniu konspektu? NotebookLM generuje streszczenia i pomysły, które mogą pobudzić Twoją kreatywność, pomagając Ci szybciej zakończyć zadania

Oszczędność czasu: Zautomatyzuj powtarzające się zadania , takie jak zarządzanie cytatami czy streszczanie zawartości. Dzięki temu będziesz mieć więcej czasu na krytyczne myślenie i zrozumienie materiału

Wgląd i sugestie w czasie rzeczywistym: Podczas pracy nad notatkami lub badaniaми AI NotebookLM oferuje pomocne porady dotyczące kolejnych kroków — niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyjaśnień na konkretny temat, czy szukasz nowych punktów widzenia do zgłębienia

👀 Czy wiesz, że... W ciągu pierwszych kilku lat życia mózg tworzy milion nowych połączeń neuronowych na sekundę. Ta ciągła przebudowa pomaga w nauce wszystkiego, od języka po rozwiązywanie złożonych problemów. Nazywa się to neuroplastycznością — zdolnością mózgu do adaptacji i zmian.

Jakie są ograniczenia NotebookLM dla uczniów?

Chociaż NotebookLM oferuje doskonałe funkcje, uczniowie mogą napotkać pewne trudności. Zrozumienie tych kwestii pomoże Ci efektywniej korzystać z tego narzędzia:

Krzywa uczenia się: Jak w przypadku każdego nowego narzędzia, trzeba się trochę nauczyć. Niektórzy uczniowie mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć, jak efektywnie przesyłać i porządkować swoje materiały, zwłaszcza jeśli nie są zaznajomieni z narzędziami AI

Zrozumienie kontekstu: Chociaż NotebookLM doskonale radzi sobie z wyodrębnianiem kluczowych punktów, może mieć trudności z bardzo specyficzną lub złożoną zawartością. Na przykład w przypadku niszowych przedmiotów AI nie zawsze jest w stanie uchwycić głębię lub niuanse, których szukasz

Nadmierne poleganie na AI: Zbytnie poleganie na streszczeniach generowanych przez AI może prowadzić do lenistwa w samodzielnym zrozumieniu zawartości. Łatwo jest pozwolić, by narzędzie wykonało pracę za nas, ale może to utrudnić głębokie przyswojenie materiału

Problemy techniczne: Chociaż NotebookLM jest ogólnie niezawodny, mogą pojawić się sporadyczne problemy techniczne, takie jak trudności z przesyłaniem dokumentów lub niespójności w odpowiedziach generowanych przez AI

Dokładność streszczeń: Chociaż AI potrafi streszczać tekst, może pominąć niektóre kluczowe szczegóły lub zinterpretować złożone idee w uproszczony sposób. Konieczne jest dokładne sprawdzenie jej wyników, zwłaszcza w przypadku zadań domowych lub egzaminów

Pamiętaj o tych problemach i nie wahaj się połączyć funkcji NotebookLM z własną analizą, aby osiągnąć maksymalną wydajność!

Jakie są lepsze alternatywy dla NotebookLM w przypadku pełnego cyklu pracy akademickiej?

ClickUp wykracza poza zwykłe sporządzanie notatek, zapewniając połączenie funkcji wyszukiwania informacji, pisania, zadań oraz wsparcia AI w jednym systemie.

ClickUp Docs centralizuje notatki, materiały referencyjne i połączone zadania, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym

ClickUp Brain podsumowuje zawartość, generuje teksty akademickie i odpowiada na pytania w całym obszarze roboczym ClickUp

Notatnik ClickUp pozwala zapisywać szybkie pomysły i notatki z nauki wraz z formatem i historią wersji

Gotowe szablony notatek pozwalają tworzyć uporządkowane bazy wiedzy, plany nauki i cykle pracy powtórek

Chociaż NotebookLM jest świetnym narzędziem, istnieją inne alternatywy — w tym popularne narzędzia, takie jak OneNote — które mogą zapewnić Ci wsparcie w zakresie robienia notatek i poszukiwania informacji.

📌 Na przykład Bear to minimalistyczna aplikacja do robienia notatek, która pomaga szybko zapisywać pomysły lub tworzyć szkice szczegółowych esejów. Nie opiera się ona na AI w takim stopniu jak NotebookLM, ale znana jest ze swojej prostej, uporządkowanej struktury.

Bear to doskonały wybór dla uczniów, którzy potrzebują prostego sposobu na kategoryzowanie notatek, zarządzanie listami zadań i tworzenie konspektów.

📌 Podobnie Mendeley to doskonały wybór dla studentów, którzy potrzebują narzędzia do zarządzania bibliografią. Chociaż nie oferuje ono takiego samego poziomu analiz opartych na AI jak NotebookLM, doskonale nadaje się do zarządzania pracami naukowymi i śledzenia źródeł akademickich.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego narzędzia opartego na AI do pisania i robienia notatek, zdecydowanie warto sprawdzić ClickUp.

Zbierz wszystkie swoje notatki w jednym miejscu w ClickUp Documents Przechowuj notatki, zawartość referencyjną i materiały do nauki bezpośrednio w ClickUp Docs, aby mieć do nich łatwy dostęp

Gdy zawartość i materiały do nauki są rozproszone po wielu platformach, łatwo stracić wydajność. Właśnie wtedy przydaje się oprogramowanie do zarządzania projektami dla studentów od ClickUp.

ClickUp to uniwersalna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej. Obecnie ponad dwa miliony zespołów polega na ClickUp, aby usprawnić swoje cykle pracy, scentralizować wiedzę i wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę. Wynik? Szybsza praca, mądrzejsza współpraca i znaczny wzrost wydajności organizacji.

Ale co sprawia, że ClickUp jest jedną z najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na AI dla uczniów? Spośród setek przyjaznych dla użytkownika funkcji ClickUp polecamy zacząć od tych trzech (całkowicie darmowych!) narzędzi do robienia notatek i zarządzania informacjami: Docs, ClickUp Brain i Notepad!

Dokumenty ClickUp

ClickUp Docs pozwala uporządkować notatki, zadania i materiały do nauki w jednym miejscu. Możesz łatwo połączyć wszystko za pomocą funkcji Relacje w ClickUp — przydatnej funkcji, która płynnie łączy Twoje zadania.

Możesz również włączyć tryb skupienia w Dokumentach, aby łatwiej skoncentrować się na jednym bloku tekstu, co idealnie sprawdza się podczas intensywnych sesji nauki.

Jeśli lubisz personalizować swoje materiały do nauki, możesz łatwo dodać niestandardową okładkę z pulpitu, serwisu Unsplash lub galerii.

Odpowiedzi w wątku pozwalają przypisywać zadania bezpośrednio w notatkach, dzięki czemu żadne z nich nie zostanie pominięte.

Skorzystaj z gotowych szablonów ClickUp, aby stworzyć uporządkowaną bibliotekę cyfrową do organizowania informacji

ClickUp ułatwia również widok na powiązania i odnośniki w całym dokumencie, pomagając w bardziej efektywnym śledzeniu pomysłów i koncepcji.

Na koniec możesz uzyskać dostęp do szablonów notatek z paska bocznego, w tym do szablonu bazy wiedzy ClickUp, aby szybko uporządkować swoje materiały do nauki i notatki.

🧠 Ciekawostka: Technika Pomodoro to metoda zarządzania czasem polegająca na pracy w skupieniu przez 25-minutowe interwały, po których następują krótkie przerwy. Pomaga ona utrzymać koncentrację i zapobiega wypaleniu, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas długich sesji nauki.

ClickUp Brain

Rozpal swoją kreatywność dzięki wirtualnemu pomocnikowi do burzy mózgów w ClickUp Brain

Jeśli chcesz znacznie zwiększyć swoją wydajność w nauce, ClickUp Brain jest rozwiązaniem dla Ciebie. Jako narzędzie do badań i sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji, upraszcza ono cykl pracy, porządkuje informacje oraz zapewnia wsparcie dla zadań twórczych i akademickich — wszystko to na jednej platformie.

Potraktuj to jako swojego cyfrowego asystenta dostosowanego do potrzeb życia studenckiego.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i tworzenia e-maili. Proces ten zazwyczaj wiąże się jednak z przełączaniem się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie w pisaniu oparte na AI w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Oto, co wyróżnia ClickUp Brain:

Web Clipper w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome : Bez wysiłku zbieraj materiały badawcze, wycinając zawartość bezpośrednio ze stron internetowych, a następnie zapisując i porządkując fragmenty do swoich projektów za pomocą jednego kliknięcia Bez wysiłku zbieraj materiały badawcze, wycinając zawartość bezpośrednio ze stron internetowych, a następnie zapisując i porządkując fragmenty do swoich projektów za pomocą jednego kliknięcia

Zapisuj strony internetowe bezpośrednio w sekcjach „Zadania” lub „Dokumenty” w ClickUp za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome, aby móc szybko do nich wrócić później

Podsumowania ułatwiające badania: Masz problem z niekończącą się ilością notatek? Skorzystaj z ClickUp Brain, aby automatycznie generować zwięzłe podsumowania badań. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do tych podsumowań dzięki funkcjom takim jak AI Knowledge Manager i Masz problem z niekończącą się ilością notatek? Skorzystaj z ClickUp Brain, aby automatycznie generować zwięzłe podsumowania badań. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do tych podsumowań dzięki funkcjom takim jak AI Knowledge Manager i pola niestandardowe

Otrzymuj podsumowania projektów i aktualizacje dzięki ClickUp Brain

ClickUp AI Writer dla doskonałości akademickiej : Twórz eseje, dokumentację projektową lub streszczenia obszernych podręczników, korzystając z Twórz eseje, dokumentację projektową lub streszczenia obszernych podręczników, korzystając z konfigurowalnych podpowiedzi dla AI . Możesz dostosować zawartość do swoich potrzeb lub ponownie wydać podpowiedź AI, aby uzyskać jeszcze lepszy szkic

Łatwo twórz zawartość na dowolny temat dzięki ClickUp Brain

Zaawansowane narzędzia do edycji: Udoskonalaj swoje prace bez wysiłku dzięki opartym na AI sprawdzaniu gramatyki, tłumaczeniu językowemu, dostosowywaniu tonu i długości tekstu. Niezależnie od tego, czy piszesz esej, czy przygotowujesz prezentację, ClickUp Brain będzie Twoim pomocnikiem w edycji

Udoskonalaj swoje prace naukowe, poprawiając gramatykę, styl, długość i inne elementy dzięki ClickUp Brain

Od porządkowania materiałów badawczych po tworzenie dopracowanych przesłanych prac – ClickUp Brain to coś więcej niż tylko narzędzie – to Twój akademicki partner.

Możesz również zapoznać się z ClickUp Brain i ClickUp AI, aby przekonać się, jak mogą one wzbogacić Twoją ścieżkę edukacyjną!

Oto jak zacząć:

Aktywuj ClickApp „Connected Search”

Zintegruj swoje ulubione narzędzia, aby zapewnić płynny dostęp

Skorzystaj z funkcji „Zapytaj AI” w swoim obszarze roboczym, aby zadawać pytania dotyczące wszystkich zintegrowanych narzędzi

To Twoja szansa, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych funkcji opartych na AI.

Obejrzyj to krótkie wideo podsumowujące, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu wiedzą za pomocą ClickUp Brain.

Notatnik ClickUp

Dzięki ClickUp Notepad możesz szybko zapisywać pomysły, robić notatki z zajęć, a nawet planować kolejny projekt.

Łatwe robienie notatek w Notatniku ClickUp

Wystarczy otworzyć notatkę i powiększyć ją tak, aby wypełniła cały ekran, zyskując w ten sposób nieprzerwaną przestrzeń do pisania, która pozwala się skupić. Następnie możesz śledzić swoje postępy, przeglądając i przywracając zmiany w historii notatki, dzięki czemu nigdy nie stracisz żadnych ważnych szczegółów.

Kiedy nadejdzie czas na uporządkowanie pracy, ClickUp pozwala wydrukować notatki w atrakcyjnym wizualnie formacie. Funkcja wyszukiwania ułatwia znalezienie dowolnego słowa kluczowego w notatkach, oszczędzając czas podczas wyszukiwania konkretnych informacji.

Ponadto możesz ulepszyć swoje notatki za pomocą poleceń /, które oferują bogate opcje edycji, pozwalające sformatować zawartość dokładnie tak, jak chcesz.

Wybierz odpowiednie narzędzie AI, aby usprawnić sporządzanie notatek

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zmienia się sposób, w jaki uczniowie i studenci podchodzą do badań, sporządzania notatek, a nawet kreatywności. Od porządkowania notatek ze spotkań po analizę złożonych badań — narzędzia oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że nauka staje się bardziej spersonalizowana, przewidywalna i dostępna.

Jednym z narzędzi wprowadzających tę zmianę jest NotebookLM, które łączy w sobie analizy oparte na AI, proste streszczenia dokumentów, a nawet przeglądy audio w stylu podcastów.

Jednak pomimo swoich zaawansowanych funkcji NotebookLM jest nadal w fazie eksperymentalnej i czasami może mieć trudności z obsługą złożonych lub wysoce technicznych zapytań.

Aby jeszcze bardziej uprościć rutynę nauki, ClickUp oferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, wykraczające poza zwykłe sporządzanie notatek. Dzięki narzędziom do organizowania zadań, zarządzania projektami i śledzenia terminów ClickUp pomoże Ci zachować kontrolę nad wszystkim.

