Najlepsze opcje szablonów tablic Kanban w programie Excel dla lepszego zarządzania projektami

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego prawie 79% pracowników zgłasza raportowanie, że odczuwa stres związany z pracą w obecnej roli.

Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe często wynikają z dużego obciążenia pracą, niejasnych ról i braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jasna komunikacja i określone cykle pracy mogą pomóc w zapobieganiu tym problemom.

Właśnie tu z pomocą przychodzą tablice Kanban! ✅

Tablice Kanban wykorzystują kolumny do przedstawienia etapów cyklu pracy, takich jak:

Do zrobienia: zadania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte

W postępie: zadania w toku

Gotowe: zadania zakończone

Karty na tablicy reprezentują poszczególne zadania lub elementy. W miarę postępu prac karty są przenoszone między kolumnami, aby odzwierciedlić ich aktualny status.

Korzystanie z tablic Kanban zmienia sposób organizowania i wizualizacji pracy, sprawiając, że śledzenie projektów staje się bardziej intuicyjne i wydajne. W tym artykule przedstawimy szablony tablic Kanban w programie Excel, które pomogą Ci usprawnić współpracę, usprawnić projekty i zwiększyć wydajność. ✨

Co sprawia, że szablon tablicy Kanban jest dobry?

🧠 Ciekawostka: System tablic Kanban i kart Kanban do zarządzania projektami został po raz pierwszy opracowany pod koniec lat 40. XX wieku przez inżyniera przemysłowego Toyoty, Taiichi Ohno.

Ponieważ tworzenie tablicy Kanban w programie Excel jest często żmudnym zadaniem, dobry szablon tablicy Kanban powinien idealnie skupiać się na kluczowych aspektach, takich jak:

Prostota: Wybierz prosty i intuicyjny szablon, który można dostosować do konkretnych potrzeb zespołu i efektywnie zarządzać zasobami

Elastyczność: Wybierz Wybierz szablon tablicy Kanban , który zawiera wskaźniki, takie jak priorytety oznaczone kolorami, pole właściciela zadania i kolumna aktualizacji statusu, aby ułatwić widok postępów projektu

Przejrzystość wizualna : Wybierz tablice Kanban, które przedstawiają przepływ pracy za pomocą kolumn odzwierciedlających różne etapy projektu, od „do zrobienia” do „zrobione”

Łatwość użytkowania: Wybierz szablon tablicy Kanban, który jest łatwy do zrozumienia i użytkowania, umożliwiający definiowanie poszczególnych zadań na podstawie kilku parametrów. Powinieneś również mieć możliwość łatwego zarządzania zadaniami i przenoszenia kart Kanban między etapami

5 najlepszych szablonów tablicy Kanban w programie Excel

Przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów tablic Kanban w programie Excel, które pomogą Ci wizualizować przepływ pracy, śledzić etapy projektu i zachować porządek.

Niezależnie od tego, czy nadzorujesz tworzenie oprogramowania, koordynujesz pracę zespołu, czy zarządzasz osobistymi zadaniami, szablony te oferują możliwości niestandardowego dostosowania do Twoich indywidualnych wymagań. 🤩

Przyjrzyjmy się każdemu szablonowi Kanban, aby pomóc Ci znaleźć idealną opcję dla Twojego projektu.

szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa ProjectManager*

za pośrednictwem ProjectManager

Szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa ProjectManager wyróżnia się przejrzystym, intuicyjnym wyglądem, który ułatwia śledzenie zadań na różnych etapach cyklu pracy. Ten bezpłatny szablon oferuje w pełni konfigurowalne kolumny, dzięki czemu można go dostosować do własnych procesów i z łatwością zarządzać zadaniami.

To, co wyróżnia ten szablon, to wbudowane funkcje raportowania. Pozwalają one generować szczegółowe raporty z postępów prac, dzięki czemu interesariusze są na bieżąco informowani o harmonogramie projektu, a jednocześnie uzyskują cenne informacje pozwalające zoptymalizować cykl pracy. Jest to potężne narzędzie pozwalające zachować porządek i poprawić wydajność — wszystko to bez opuszczania programu Excel.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zapewnij przejrzystość projektów, śledząc postęp zadań na każdym etapie za pomocą kolorowych kart Kanban

Uzyskaj dostęp do wielu widoków projektów i zautomatyzowanych przepływów pracy, aby usprawnić pracę swojego zespołu

Dodawaj lub usuwaj predefiniowane kolumny Kanban, aby kategoryzować zadania i rozpocząć śledzenie postępów projektu

Idealny dla: Szablon ten jest odpowiedni dla kierowników projektów, liderów zespołów lub wszystkich osób, które chcą zarządzać prostymi projektami za pomocą narzędzia wizualnego

2. Szablon tablicy Kanban CFD w programie Excel autorstwa Agile-Mercurial

za pośrednictwem Agile-Mercurial

Szablon tablicy Kanban Excel CFD firmy Agile-Mercurial wykorzystuje unikalne podejście do tablicy Kanban. Integruje on potężny wykres przepływu skumulowanego (CFD) z frameworkiem służącym do śledzenia postępów projektu w czasie.

Włączenie CFD do analizy projektu pozwala obserwować wzorce i trendy, pomagając zespołom zrozumieć, co nie działa, i utrzymać stały postęp. Największą zaletą szablonu CFD jest łatwa integracja z programem Excel.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

W kilku prostych krokach dostosuj kolumny i dodaj nowe wiersze do arkusza danych, a następnie pobierz odpowiednie dane do wizualizacji CFD

Śledź postępy dzięki wykresom przepływu skumulowanego, które umożliwiają dogłębną analizę danych

Wykorzystaj metodologię Kanban wraz z analizą projektu, aby zrozumieć etapy cyklu pracy i wskazać obszary, w których zadania utknęły i spowalniają postępy

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla zespołów Agile, scrum masterów, programistów i menedżerów, którzy chcą uzyskać głębszy wgląd w dynamikę cyklu pracy

3. Szablon tablicy Kanban autorstwa You Exec

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych i atrakcyjnych wizualnie szablonów tablic Kanban, świetnym rozwiązaniem jest szablon tablicy Kanban firmy You Exec. Posiada on kilka zaawansowanych funkcji, takich jak paski pływania, zależności zadań i śledzenie postępów, dzięki czemu idealnie nadaje się do planowania kolejnego sprintu.

Największą zaletą jest to, że zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień i użytkowania, dzięki czemu jest przyjazny dla początkujących, a jednocześnie oferuje zaawansowane funkcje dla doświadczonych użytkowników. Ten szablon jest doskonałym wyborem do tworzenia bardziej zaawansowanych tablic Kanban w programie Excel bez utraty łatwości obsługi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj swoje zadania dzięki kompleksowemu widokowi kalendarza na 12 miesięcy, który umożliwia sortowanie i ustalanie priorytetów na podstawie zbliżających się terminów

Monitoruj realizację zadań i przydziały bez wysiłku, korzystając z pulpitu nawigacyjnego, śledząc zakończone zadania, zadania pozostałe do wykonania oraz dystrybucję zadań między członków zespołu i etapy projektu

Idealny dla: Ten szablon jest odpowiedni dla profesjonalistów biznesowych, kierowników zespołów i menedżerów, którzy preferują bardziej dopracowany i konfigurowalny szablon tablicy Kanban w programie Excel

4. Szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa Vertex42

Szablon tablicy Kanban firmy Vertex42 oferuje usprawnione i łatwe w użyciu podejście do śledzenia projektów. Szablon ten jest idealny dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z Kanban, ponieważ zapewnia przejrzysty układ, intuicyjny dla każdego użytkownika, i jest dostępny zarówno dla Arkuszy Google, jak i programu Microsoft Excel.

Szablon ten posiada funkcję wstępnie oznaczonych kolumn i kart oznaczonych kolorami, co pozwala w łatwy sposób dodawać karty Kanban, przypisywać terminy wykonania, aktualizować poziomy priorytetów i dostosowywać kolumny do etapów niestandardowych cyklu pracy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj bardziej szczegółowy przegląd wymagań każdego zadania dzięki dodatkowym sekcjom zawierającym opisy zadań i terminy

Zapobiegaj rozpraszaniu uwagi przez elementy oczekujące i skup się na zadaniach o wyższym priorytecie dzięki opcji „Ukrywanie wierszy”

Uzyskaj szczegółowy pulpit nawigacyjny, aby monitorować postęp zadań i identyfikować potencjalne przeszkody za pomocą minimalistycznego systemu Kanban

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla małych zespołów, freelancerów i wszystkich, którzy chcą zarządzać zadaniami w prosty sposób

5. Szablon tablicy Kanban do śledzenia zadań w programie Excel autorstwa Indzara

za pośrednictwem Indzara

Szablon Kanban Board Task Tracker Template firmy Indzara jest dostosowany do śledzenia zadań z bardziej szczegółowymi informacjami. Szczegółowe pola zarządzania projektami na tablicy Kanban, takie jak priorytet zadania, osoba przypisana i procent zakończonych, sprawiają, że idealnie nadaje się ona do szczegółowego śledzenia postępów projektu.

Kolejną zaletą tego szablonu jest funkcja „zależności zadań”, która umożliwia członkom zespołu identyfikację zadań powiązanych ze sobą, minimalizując przerwy w przepływie pracy. Dzięki temu narzędziu menedżerowie mogą śledzić status zadań i zapewnić, że zadania są zakończone we właściwej kolejności, zgodnie z osądem projektu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Znajduj konkretne zadania i monitoruj postępy dzięki wbudowanym filtrom i opcjom wyszukiwania

Używaj flag ostrzegawczych, aby wskazać zbliżające się terminy i zadania, które są już przeterminowane

Wykrocz poza podstawy dzięki w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu do wprowadzania danych w programie Excel

Idealny dla: Ten szablon tablicy Kanban w programie Excel jest idealny dla osób i zespołów, które potrzebują szczegółowych i uporządkowanych tablic Kanban do zarządzania swoimi zadaniami

Limity związane z używaniem programu Excel do tworzenia tablic Kanban

Chociaż szablony tablic Kanban w programie Excel są praktycznym i niedrogim rozwiązaniem, należy pamiętać o pewnych limitach:

Ograniczone funkcje wizualizacji: Microsoft Excel jest przede wszystkim narzędziem do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych z limitowanymi funkcjami wizualizacji zadań i projektów. Chociaż podstawowy szablon tablicy Kanban można dostosować do własnych potrzeb, nie zawsze zapewnia on taki sam poziom przejrzystości wizualnej lub możliwości dostosowania, jak specjalistyczne narzędzia Kanban

Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika: Excel potrzebuje również funkcji takich jak zarządzanie zadaniami metodą „przeciągnij i upuść”, powiadomienia oraz integracja z innymi narzędziami (takimi jak platformy do śledzenia czasu lub komunikacji), które są dostępne w różnych narzędziach do zarządzania projektami

Brak współpracy w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanych przepływów pracy: W arkuszu Excel współpraca w czasie rzeczywistym jest niemożliwa — trzeba ręcznie aktualizować zawartość głównego arkusza kalkulacyjnego, co prowadzi do problemów z kontrolą wersji i opóźnieniami w aktualizacji danych. Chociaż Arkusze Google umożliwiają to, staje się to problemem, gdy zaangażowanych jest wielu członków zespołu z różnych działów

Aby przezwyciężyć te ograniczenia, wiele zespołów sięga po dedykowane narzędzia do planowania projektów, które oferują bardziej zoptymalizowane i bogate w funkcje środowisko do efektywnego zarządzania zadaniami i projektami.

Alternatywne szablony tablic Kanban

Jeśli szukasz bardziej dynamicznego i wydajnego sposobu zarządzania zadaniami, wiele alternatywnych programów do obsługi tablic Kanban, które są alternatywą dla arkuszy Excel, oferuje zaawansowane funkcje i większą elastyczność.

ClickUp jest jednym z takich narzędzi do zarządzania projektami. Oferuje zakres bezpłatnych szablonów tablic Kanban, zaprojektowanych w celu uproszczenia zarządzania przepływem pracy, usprawnienia współpracy zespołowej i łatwego śledzenia osi czasu projektów. Szablony te są wstępnie skonfigurowane dla różnych zastosowań, co czyni je doskonałym wyborem dla różnych branż i zespołów o różnej wielkości.

Wraz z rozwojem zespołów i wzrostem złożoności zadań utrzymanie przejrzystości i organizacji staje się coraz trudniejsze. Dzięki widokowi tablicy Kanban w ClickUp możesz wizualizować cykl pracy w rozproszonych zespołach, optymalizować postęp poszczególnych zadań i usprawniać współpracę.

Przeciągaj i upuszczaj zadania bez wysiłku, aby aktualizować statusy i z łatwością ustalać priorytety pracy 🖱️

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki pomocy sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy ręcznej 🤖

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki wizualnym wskaźnikom i kompleksowym analizom

Oto wyselekcjonowana lista szablonów tablic Kanban od ClickUp:

1. Szablon Kanban ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Łatwo planuj działania projektowe dzięki prostemu szablonowi tablicy Kanban ClickUp

Szablon ClickUp Kanban jest prostym i łatwym w użyciu szablonem, idealnym dla początkujących. Pozwala on ustawić cykl pracy za pomocą dostosowywalnych kolumn, ułatwiając organizację zadań od początku do końca.

Ten szablon arkusza kalkulacyjnego tablicy Kanban skupia się na wizualnej prostocie. Pomoże Ci szybko dodawać zadania, ustalać terminy i monitorować postępy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz codziennymi zadaniami, czy większymi projektami, ten szablon sprawia, że wszystkie zadania są zrobione bez komplikowania działań związanych z zarządzaniem projektami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zarządzaj złożonymi projektami dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak tagowanie i zagnieżdżone podzadania, które zapewniają kompleksową kontrolę i wydajność

Dostosuj przepływ zadań za pomocą niestandardowych statusów, aby precyzyjnie monitorować każdy etap swoich projektów

Łatwo przełączaj się między różnymi widokami, aby dostosować się do różnych potrzeb projektu i cykli pracy

Organizuj zadania za pomocą pól niestandardowych i kategorii, umożliwiających szczegółowe atrybuty i lepszą wizualizację

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które potrzebują podstawowego wizualnego schematu pracy, aby efektywnie zarządzać zadaniami

2. Szablon tablicy Kanban ClickUp Simple Sprints

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj sprintami metodą Kanban dzięki szablonowi ClickUp Simple Sprints

Szablon ClickUp Simple Sprints jest przeznaczony dla zespołów stosujących metodyki Agile, a w szczególności tych, które wykorzystują planowanie sprintów do zarządzania zadaniami. Jeśli Twój zespół często planuje jedno- lub dwutygodniowe sprinty dla swoich projektów, ten szablon jest właśnie dla Ciebie!

Podzieli on zadania na konfigurowalne kolumny, które odpowiadają różnym etapom sprintu, ułatwiając wizualizację postępów i zapewniając, że wszystkie zadania są zakończone w terminie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych kolumn dostosowanych do cykli sprintów Agile, dzięki czemu idealnie nadaje się do śledzenia projektów wykorzystujących framework Agile

Uzyskaj przejrzysty wizualny przegląd zadań w każdym sprint, dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte, a współpraca w zespole będzie przebiegać płynnie

Śledź postępy sprintu i identyfikuj wąskie gardła za pomocą wizualizacji i pulpitów

Wykorzystaj wbudowane aktualizacje statusu zadań z funkcją „przeciągnij i upuść”, aby szybko przenosić zadania między sprintami

Idealny dla: Szablon ten jest odpowiedni dla zespołów Agile, które potrzebują prostego i wydajnego sposobu zarządzania i wizualizacji działań sprintowych w formacie Kanban

3. Szablon ClickUp Kanban Widok Roadmap

Pobierz bezpłatny szablon Uzyskaj szczegółowe osie czasu projektów dzięki szablonowi ClickUp Kanban Widok Roadmap

Szablon ClickUp Kanban View Roadmap oferuje widok ogólny projektów, co jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów, którzy chcą uzyskać strategiczny obraz każdej działalności i listy zadań w organizacji.

Dzięki konfigurowalnym kolumnom Kanban ten szablon umożliwia organizowanie zadań według kamieni milowych lub faz, ułatwiając zarządzanie projektami. Funkcja wizualnej mapy drogowej pozwala członkom zespołu uzyskać ogólny obraz sytuacji, poprawiając koordynację projektu i odpowiedzialność.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dostosuj zadania za pomocą ośmiu różnych pól niestandardowych ClickUp — w tym obszaru produktu, czasu trwania, zespołu i opisu funkcji — aby uzyskać szczegółowe śledzenie i przejrzystą wizualizację postępów

Przypisuj karty zadań konkretnym członkom zespołu, aby zwiększyć odpowiedzialność

Skutecznie monitoruj swój projekt, korzystając z niestandardowych statusów w ClickUp , które zapewniają większą widoczność w postępach każdego zadania

Identyfikuj zależności między zadaniami i zarządzaj nimi, aby uniknąć opóźnień i zapewnić dotrzymanie osi czasu projektu

Idealny dla: Ten szablon jest odpowiedni dla kierowników projektów, którzy potrzebują kompleksowego widoku harmonogramów projektów i postępów w realizacji zadań

4. Szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania

Pobierz bezpłatny szablon Efektywnie planuj i ustalaj priorytety cyklu rozwoju oprogramowania w swojej organizacji dzięki szablonowi ClickUp Kanban dla rozwoju oprogramowania

Szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania jest dostosowany do potrzeb zespołów programistów. Pozwala on programistom zarządzać zadaniami, takimi jak przeglądanie kodu, śledzenie błędów i wnioski dotyczące funkcji, a wszystko to w ramach usprawnionej struktury Kanban.

Szablon upraszcza śledzenie cykli rozwoju oprogramowania i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg projektów. Integracja zadań związanych z rozwojem oprogramowania z Kanbanem pozwala w łatwy sposób śledzić zadania związane z kodowaniem, zarządzać sprintami programistycznymi i skutecznie rozwiązywać błędy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal limit pracy w toku (WIP), aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł i zapewnić, że członkowie zespołu nie są przeciążeni pracą

Uprość przyjmowanie zgłoszeń dzięki zorganizowanemu systemowi, który usprawnia współpracę i zapewnia wszystkim dostęp do tych samych informacji

Śledź czasy cyklu dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, pomagając monitorować postępy i optymalizować cykl pracy

Organizuj zadania według etapów rozwoju, takich jak śledzenie błędów, przegląd kodu i testowanie

Idealny dla: Ten szablon jest przeznaczony dla zespołów programistów, które chcą organizować zadania związane z kodowaniem, zarządzać sprintami i śledzić postępy w stylu Kanban

5. Szablon ClickUp Agile Sprint Planning

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj swoje zwinne sprinty, korzystając z szablonu ClickUp Agile Sprint Planning Template, aby podzielić większe zadania na wykonalne kroki

Szablon ClickUp Agile Sprint Planning Template został stworzony, aby pomóc zespołom w realizacji sprintów Agile i zapewnić dobrą organizację każdego cyklu sprintu. Z funkcją konfigurowalnych kolumn, szablon pozwala wizualizować przebieg zadań na różnych etapach sprintu Agile, zapewniając jasny obraz postępów projektu.

Wykorzystaj go do definiowania celów sprintu, przydzielania zadań i monitorowania postępów, zapewniając wizualny przewodnik przez cały sprint. W przypadku bardziej złożonych projektów szablon zawiera niestandardowe statusy, które umożliwiają dokładne śledzenie postępów sprintu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przejrzyj rozbieżności między szacowanymi a rzeczywistymi godzinami podczas retrospektyw sprintu, aby zwiększyć dokładność przyszłego planowania i poprawić wydajność zespołu

Zwiększ wydajność, ustalając realistyczne oczekiwania poprzez uwzględnienie obciążenia swojego zespołu podczas planowania sprintu

Wykorzystaj unikalne pola niestandardowe, aby rejestrować istotne szczegóły zadań i uzyskać głębszy wgląd w swoje sprinty

Uzyskaj dostęp do specjalistycznych widoków, aby monitorować postępy, optymalizować współpracę i wydajność

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, liderów zespołów i zespołów Agile, którzy potrzebują wizualnego przeglądu kamieni milowych projektu. Doskonale nadaje się również dla zespołów lub kierowników projektów zajmujących się wieloma bieżącymi projektami lub długoterminowymi inicjatywami

6. Szablon ClickUp Getting Things Done

Pobierz bezpłatny szablon Śledź zadania za pomocą szablonu Getting Things Done firmy ClickUp, wykorzystując tablicę Kanban do podziału zadań na łatwiejsze do zarządzania podzadania

Popularna metoda wydajności Davida Allena stanowi inspirację dla szablonu ClickUp Getting Things Done (GTD). Został on zaprojektowany, aby pomóc osobom indywidualnym i zespołom w śledzeniu wszystkich zadań, efektywnym ich kategoryzowaniu i ustalaniu priorytetów tego, co należy zrobić.

Ten szablon w stylu Kanban dzieli zadania na kategorie, które można łatwo zrealizować, co ułatwia skupienie się na najpilniejszych sprawach. Podział zadań na elementy, które można łatwo zrealizować, i podzadania, którymi można łatwo zarządzać, pozwala na uporządkowane i wolne od rozpraszających czynników podejście do wydajności.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z gotowych kolumn do kategoryzacji zadań, takich jak „do zrobienia”, „w trakcie”, „Wstrzymane”, „Anulowane” i „zakończone”

Dodaj szczegóły, takie jak kategoria zadania, wymagany poziom energii lub inne informacje, które sprawiają, że szablon jest idealny do użytku osobistego

Skorzystaj z funkcji „przeciągnij i upuść”, aby w łatwy sposób aktualizować zadania i ustalać ich priorytety

Dowiedz się więcej o metodologii GTD dzięki wbudowanemu przewodnikowi dla początkujących

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć wydajność i zminimalizować czynniki rozpraszające uwagę. Jest to cenne narzędzie dla freelancerów, przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą osiągać więcej przy mniejszym stresie

7. Szablon ClickUp do wdrażania klientów

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj efektywnie każdym krokiem procesu wdrażania klientów, korzystając z szablonu ClickUp do wdrażania klientów

Szablon ClickUp Customer Onboarding Template zawiera szczegółowy opis procesu wdrażania nowych klientów. Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom w zapewnieniu, że każdy proces wdrażania jest poddawany śledzeniu, dokumentacji i zakończony w sposób wydajny.

Dzięki ustrukturyzowanemu podejściu szablon ten posiada funkcję, która obejmuje kroki, które pomagają pielęgnować relacje z klientami od pierwszego dnia. Każdy etap stanowi kluczową część procesu wdrażania, ułatwiając utrzymanie postępów i zapewniając terminowe działania następcze, aby zapewnić płynne wdrożenie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź postępy dzięki kolumnom krok po kroku, które umożliwiają śledzenie procesu wdrażania klienta

Korzystaj z gotowych szablonów zadań dla typowych działań związanych z wdrażaniem nowych pracowników

Otrzymuj przypomnienia i powiadomienia dotyczące terminowych działań następczych

Przypisz informacje i wartość do 13 pól niestandardowych, w tym opinii klientów, punktu kontaktowego i wartości subskrypcji

Idealny dla: Szablon ten jest przydatny dla zespołów ds. sukcesu klienta, przedstawicieli handlowych lub wszystkich osób odpowiedzialnych za integrację nowych klientów z usługami lub produktami firmy

8. Szablon matrycy selekcji rekrutacyjnej ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Usprawnij proces selekcji kandydatów, korzystając z metody Kanban i szablonu matrycy selekcji kandydatów do pracy ClickUp

Szablon matrycy selekcji kandydatów ClickUp oferuje ustrukturyzowany sposób śledzenia kandydatów podczas procesu rekrutacji. Ponieważ proces ten często obejmuje wiele etapów i interesariuszy, szablon ten jest doskonałym narzędziem dla zespołów poszukujących wizualnej reprezentacji w celu jego standaryzacji i usprawnienia.

Zapewnia on również wizualny przegląd każdego etapu cyklu rekrutacyjnego, od wstępnej aplikacji do ostatecznej decyzji, pomagając zespołom HR w efektywnym zarządzaniu rekrutacją.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj gotowe kolumny dla każdego etapu procesu rekrutacji

Skutecznie zbieraj i kategoryzuj spostrzeżenia zespołu, korzystając z kryteriów oceny, aby punktować i porównywać kandydatów

Wykorzystaj funkcje współpracy, aby uzyskać opinie zespołu podczas procesu selekcji i zidentyfikować wzorce ciągłego doskonalenia

Przechowuj wszystkie informacje o kandydatach w jednym miejscu dzięki widokowi bazy danych kandydatów ClickUp w szablonie

Idealny dla: Ten szablon jest odpowiedni dla zespołów HR, menedżerów ds. rekrutacji i rekruterów, którzy chcą uprościć proces rekrutacji, aby podejmować decyzje oparte na danych, bez stronniczości

9. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zastanów się nad wynikami projektu, korzystając z tablicy Kanban, aby przejrzeć zakończone zadania za pomocą szablonu ClickUp Project Retrospective Template

Podczas gdy większość szablonów tablic Kanban zapewnia strukturę do śledzenia i planowania działań projektowych, ten wyjątkowy szablon pomaga wykorzystać tablicę Kanban do analizy zakończonych zadań. Szablon ClickUp Project Retrospective Template jest przeznaczony dla zespołów stosujących metodyki Agile i Scrum, umożliwiając przeglądanie i analizowanie zakończonych projektów.

Ten szablon w stylu Kanban śledzi, co poszło dobrze, co nie, i co można poprawić w przyszłych projektach, dzięki czemu idealnie nadaje się do analizy retrospektywnej. Systematyczne dokumentowanie informacji zwrotnych sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Użyj kolumn do kategoryzowania wyników retrospektywy (co poszło dobrze, co nie poszło dobrze, wyciągnięte wnioski i inne)

Skorzystaj z gotowych kolumn, aby dodawać i śledzić opinie zespołu w czasie

Skorzystaj z funkcji raportowania, aby śledzić powtarzające się problemy i ulepszenia

Zdobądź wiedzę na temat usprawniania śledzenia retrospektywnych projektów dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji, zależnościom i tagowaniu

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla zespołów Agile i Scrum, które chcą systematycznie przeglądać wyniki projektów i wykorzystywać zdobyte doświadczenia w przyszłych projektach

10. Szablon wsparcia IT ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Organizuj zgłoszenia serwisowe, aby sortować problemy według priorytetu i statusu, korzystając z szablonu wsparcia IT ClickUp

Szablon ClickUp IT Support Template został stworzony specjalnie dla zespołów IT do zarządzania zgłoszeniami, incydentami i prośbami o wsparcie. To świetny wybór, żeby usprawnić działania IT i zarządzać harmonogramami projektów związanych z tworzeniem oprogramowania.

Specjaliści IT korzystają z widoku tablicy Kanban zintegrowanego z szablonem, aby śledzić każdą sprawę wsparcia technicznego, od zgłoszenia do rozwiązania, zapewniając efektywne zarządzanie problemami technicznymi. Ponadto szablon integruje się z pulpitami nawigacyjnymi ClickUp, generując raporty, które pozwalają lepiej zrozumieć wskaźniki obsługi klienta.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Obsługuj wszystkie zgłoszenia dotyczące biletów w jednym pulpicie

Skorzystaj z wbudowanych i konfigurowalnych kolumn dla różnych etapów wsparcia

Organizuj i ustalaj priorytety zgłoszeń w oparciu o pilność i typ, aby zapewnić lepsze zarządzanie wsparciem

Skróć czas reakcji dzięki automatycznym powiadomieniom o przypisanych zgłoszeniach

Idealny dla: Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten powinien być używany przez zespoły wsparcia IT, które zajmują się wieloma problemami i potrzebują przejrzystego, zorganizowanego przepływu pracy, aby skutecznie śledzić i ustalać priorytety zgłoszeń wsparcia

11. Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj i przeglądaj wydatki biznesowe dzięki szablonowi raportu wydatków biznesowych ClickUp

Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp to ustrukturyzowane narzędzie do śledzenia i zarządzania wydatkami. Wykorzystuje układ Kanban do przenoszenia kosztów przez różne etapy przeglądu i zatwierdzania.

Funkcje raportowania ułatwiają również analizę wydatków, zapewniając wgląd w wykorzystanie budżetu i pomagając firmom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Jako menedżer możesz użyć tego szablonu do zidentyfikowania obszarów oszczędności i nadmiernych wydatków, co ostatecznie prowadzi do lepszej kontroli nad przepływem środków pieniężnych.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj gotowe kolumny do śledzenia statusów wydatków

Śledź wydatki w różnych kategoriach i typach, aby usprawnić wprowadzanie danych i raportowanie

Zatwierdzaj i odrzucaj wszystkie wnioski o zwrot kosztów we właściwym czasie dzięki widokowi tablicy zatwierdzeń

Wykryj trendy w zwyczajach wydatkowych swojej firmy poprzez wizualizację danych dotyczących wydatków

Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla zespołów finansowych lub właścicieli firm, którzy potrzebują ustrukturyzowanego systemu do zarządzania i śledzenia wydatków biznesowych w całym procesie zatwierdzania. Pozwoli im to dokładnie monitorować budżety i wydatki

12. Kalendarz redakcyjny bloga ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zaplanuj zawartość swojego bloga za pomocą tablicy Kanban przedstawiającej etapy publikacji bloga, korzystając z szablonu kalendarza redakcyjnego ClickUp

Zastanawiasz się nad wykorzystaniem tablicy Kanban do sporządzenia kalendarza redakcyjnego swojego bloga?

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog jest idealny dla zespołów zajmujących się tworzeniem treści, które muszą planować, śledzić i zarządzać procesem tworzenia treści. Przedstawienie całego cyklu pracy zawartości, od pomysłu do publikacji, na tablicy Kanban zapewnia dotrzymywanie terminów i spójność publikowanych treści.

Dzięki dodatkowej funkcji integracji terminów, przypisywania autorów i zarządzania zadaniami bezpośrednio z tablicy, szablon ten pozwala wszystkim pozostać na bieżąco i zachować porządek.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź zawartość od momentu powstania pomysłu aż do publikacji dzięki kolumnom takim jak „Tworzenie” i „Edycja”

Dodawaj i edytuj karty zadań dla każdego artykułu, zawierające szczegółowe informacje

Przeprowadzaj burzę mózgów i współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu nad publikacjami na blogu

Integracja z kalendarzem i zewnętrznymi narzędziami do planowania blogów ułatwia organizowanie aktualizacji blogów

Idealny dla: Ten szablon jest odpowiedni dla specjalistów ds. marketingu zawartości, blogerów i wszystkich osób, które muszą zarządzać kalendarzem zawartości

ulepsz zarządzanie projektami dzięki tablicom Kanban ClickUp*

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która oferuje doskonałe, bezpłatne szablony tablic Kanban.

Poznaj ClickUp — kompleksową platformę zwiększającą wydajność, która oferuje doskonałe, bezpłatne szablony tablic Kanban. ✅

Bezpłatne szablony Kanban dostępne na platformie pozwalają również w łatwy sposób wizualizować pracę, optymalizować złożone procesy, automatyzować powtarzalne zadania i tworzyć praktyczne plany. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz zwiększyć produktywność i komunikację zespołu. ⚡

Chcesz usprawnić zarządzanie projektami i porzucić przestarzałe narzędzia?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zrób pierwszy krok w kierunku odkrycia prawdziwego potencjału tablic Kanban! 🏆