Najlepsze opcje szablonów tablic Kanban w programie Excel dla lepszego zarządzania projektami

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego prawie 79% pracowników zgłasza raportowanie, że odczuwa stres związany z pracą w obecnej roli.
Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe często wynikają z dużego obciążenia pracą, niejasnych ról i braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jasna komunikacja i określone cykle pracy mogą pomóc w zapobieganiu tym problemom.
Właśnie tu z pomocą przychodzą tablice Kanban! ✅
Tablice Kanban wykorzystują kolumny do przedstawienia etapów cyklu pracy, takich jak:
- Do zrobienia: zadania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte
- W postępie: zadania w toku
- Gotowe: zadania zakończone
Karty na tablicy reprezentują poszczególne zadania lub elementy. W miarę postępu prac karty są przenoszone między kolumnami, aby odzwierciedlić ich aktualny status.
Korzystanie z tablic Kanban zmienia sposób organizowania i wizualizacji pracy, sprawiając, że śledzenie projektów staje się bardziej intuicyjne i wydajne. W tym artykule przedstawimy szablony tablic Kanban w programie Excel, które pomogą Ci usprawnić współpracę, usprawnić projekty i zwiększyć wydajność. ✨
Co sprawia, że szablon tablicy Kanban jest dobry?
🧠 Ciekawostka: System tablic Kanban i kart Kanban do zarządzania projektami został po raz pierwszy opracowany pod koniec lat 40. XX wieku przez inżyniera przemysłowego Toyoty, Taiichi Ohno.
Ponieważ tworzenie tablicy Kanban w programie Excel jest często żmudnym zadaniem, dobry szablon tablicy Kanban powinien idealnie skupiać się na kluczowych aspektach, takich jak:
- Prostota: Wybierz prosty i intuicyjny szablon, który można dostosować do konkretnych potrzeb zespołu i efektywnie zarządzać zasobami
- Elastyczność: Wybierz szablon tablicy Kanban, który zawiera wskaźniki, takie jak priorytety oznaczone kolorami, pole właściciela zadania i kolumna aktualizacji statusu, aby ułatwić widok postępów projektu
- Przejrzystość wizualna: Wybierz tablice Kanban, które przedstawiają przepływ pracy za pomocą kolumn odzwierciedlających różne etapy projektu, od „do zrobienia” do „zrobione”
- Łatwość użytkowania: Wybierz szablon tablicy Kanban, który jest łatwy do zrozumienia i użytkowania, umożliwiający definiowanie poszczególnych zadań na podstawie kilku parametrów. Powinieneś również mieć możliwość łatwego zarządzania zadaniami i przenoszenia kart Kanban między etapami
5 najlepszych szablonów tablicy Kanban w programie Excel
Przygotowaliśmy listę najlepszych szablonów tablic Kanban w programie Excel, które pomogą Ci wizualizować przepływ pracy, śledzić etapy projektu i zachować porządek.
Niezależnie od tego, czy nadzorujesz tworzenie oprogramowania, koordynujesz pracę zespołu, czy zarządzasz osobistymi zadaniami, szablony te oferują możliwości niestandardowego dostosowania do Twoich indywidualnych wymagań. 🤩
Przyjrzyjmy się każdemu szablonowi Kanban, aby pomóc Ci znaleźć idealną opcję dla Twojego projektu.
szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa ProjectManager*
Szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa ProjectManager wyróżnia się przejrzystym, intuicyjnym wyglądem, który ułatwia śledzenie zadań na różnych etapach cyklu pracy. Ten bezpłatny szablon oferuje w pełni konfigurowalne kolumny, dzięki czemu można go dostosować do własnych procesów i z łatwością zarządzać zadaniami.
To, co wyróżnia ten szablon, to wbudowane funkcje raportowania. Pozwalają one generować szczegółowe raporty z postępów prac, dzięki czemu interesariusze są na bieżąco informowani o harmonogramie projektu, a jednocześnie uzyskują cenne informacje pozwalające zoptymalizować cykl pracy. Jest to potężne narzędzie pozwalające zachować porządek i poprawić wydajność — wszystko to bez opuszczania programu Excel.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Zapewnij przejrzystość projektów, śledząc postęp zadań na każdym etapie za pomocą kolorowych kart Kanban
- Uzyskaj dostęp do wielu widoków projektów i zautomatyzowanych przepływów pracy, aby usprawnić pracę swojego zespołu
- Dodawaj lub usuwaj predefiniowane kolumny Kanban, aby kategoryzować zadania i rozpocząć śledzenie postępów projektu
Idealny dla:
Szablon ten jest odpowiedni dla kierowników projektów, liderów zespołów lub wszystkich osób, które chcą zarządzać prostymi projektami za pomocą narzędzia wizualnego
2. Szablon tablicy Kanban CFD w programie Excel autorstwa Agile-Mercurial
Szablon tablicy Kanban Excel CFD firmy Agile-Mercurial wykorzystuje unikalne podejście do tablicy Kanban. Integruje on potężny wykres przepływu skumulowanego (CFD) z frameworkiem służącym do śledzenia postępów projektu w czasie.
Włączenie CFD do analizy projektu pozwala obserwować wzorce i trendy, pomagając zespołom zrozumieć, co nie działa, i utrzymać stały postęp. Największą zaletą szablonu CFD jest łatwa integracja z programem Excel.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- W kilku prostych krokach dostosuj kolumny i dodaj nowe wiersze do arkusza danych, a następnie pobierz odpowiednie dane do wizualizacji CFD
- Śledź postępy dzięki wykresom przepływu skumulowanego, które umożliwiają dogłębną analizę danych
- Wykorzystaj metodologię Kanban wraz z analizą projektu, aby zrozumieć etapy cyklu pracy i wskazać obszary, w których zadania utknęły i spowalniają postępy
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla zespołów Agile, scrum masterów, programistów i menedżerów, którzy chcą uzyskać głębszy wgląd w dynamikę cyklu pracy
3. Szablon tablicy Kanban autorstwa You Exec
Jeśli potrzebujesz profesjonalnych i atrakcyjnych wizualnie szablonów tablic Kanban, świetnym rozwiązaniem jest szablon tablicy Kanban firmy You Exec. Posiada on kilka zaawansowanych funkcji, takich jak paski pływania, zależności zadań i śledzenie postępów, dzięki czemu idealnie nadaje się do planowania kolejnego sprintu.
Największą zaletą jest to, że zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień i użytkowania, dzięki czemu jest przyjazny dla początkujących, a jednocześnie oferuje zaawansowane funkcje dla doświadczonych użytkowników. Ten szablon jest doskonałym wyborem do tworzenia bardziej zaawansowanych tablic Kanban w programie Excel bez utraty łatwości obsługi.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Wizualizuj swoje zadania dzięki kompleksowemu widokowi kalendarza na 12 miesięcy, który umożliwia sortowanie i ustalanie priorytetów na podstawie zbliżających się terminów
- Monitoruj realizację zadań i przydziały bez wysiłku, korzystając z pulpitu nawigacyjnego, śledząc zakończone zadania, zadania pozostałe do wykonania oraz dystrybucję zadań między członków zespołu i etapy projektu
Idealny dla:
Ten szablon jest odpowiedni dla profesjonalistów biznesowych, kierowników zespołów i menedżerów, którzy preferują bardziej dopracowany i konfigurowalny szablon tablicy Kanban w programie Excel
4. Szablon tablicy Kanban w programie Excel autorstwa Vertex42
Szablon tablicy Kanban firmy Vertex42 oferuje usprawnione i łatwe w użyciu podejście do śledzenia projektów. Szablon ten jest idealny dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z Kanban, ponieważ zapewnia przejrzysty układ, intuicyjny dla każdego użytkownika, i jest dostępny zarówno dla Arkuszy Google, jak i programu Microsoft Excel.
Szablon ten posiada funkcję wstępnie oznaczonych kolumn i kart oznaczonych kolorami, co pozwala w łatwy sposób dodawać karty Kanban, przypisywać terminy wykonania, aktualizować poziomy priorytetów i dostosowywać kolumny do etapów niestandardowych cyklu pracy.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Uzyskaj bardziej szczegółowy przegląd wymagań każdego zadania dzięki dodatkowym sekcjom zawierającym opisy zadań i terminy
- Zapobiegaj rozpraszaniu uwagi przez elementy oczekujące i skup się na zadaniach o wyższym priorytecie dzięki opcji „Ukrywanie wierszy”
- Uzyskaj szczegółowy pulpit nawigacyjny, aby monitorować postęp zadań i identyfikować potencjalne przeszkody za pomocą minimalistycznego systemu Kanban
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla małych zespołów, freelancerów i wszystkich, którzy chcą zarządzać zadaniami w prosty sposób
5. Szablon tablicy Kanban do śledzenia zadań w programie Excel autorstwa Indzara
Szablon Kanban Board Task Tracker Template firmy Indzara jest dostosowany do śledzenia zadań z bardziej szczegółowymi informacjami. Szczegółowe pola zarządzania projektami na tablicy Kanban, takie jak priorytet zadania, osoba przypisana i procent zakończonych, sprawiają, że idealnie nadaje się ona do szczegółowego śledzenia postępów projektu.
Kolejną zaletą tego szablonu jest funkcja „zależności zadań”, która umożliwia członkom zespołu identyfikację zadań powiązanych ze sobą, minimalizując przerwy w przepływie pracy. Dzięki temu narzędziu menedżerowie mogą śledzić status zadań i zapewnić, że zadania są zakończone we właściwej kolejności, zgodnie z osądem projektu.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Znajduj konkretne zadania i monitoruj postępy dzięki wbudowanym filtrom i opcjom wyszukiwania
- Używaj flag ostrzegawczych, aby wskazać zbliżające się terminy i zadania, które są już przeterminowane
- Wykrocz poza podstawy dzięki w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu do wprowadzania danych w programie Excel
Idealny dla:
Ten szablon tablicy Kanban w programie Excel jest idealny dla osób i zespołów, które potrzebują szczegółowych i uporządkowanych tablic Kanban do zarządzania swoimi zadaniami
Limity związane z używaniem programu Excel do tworzenia tablic Kanban
Chociaż szablony tablic Kanban w programie Excel są praktycznym i niedrogim rozwiązaniem, należy pamiętać o pewnych limitach:
- Ograniczone funkcje wizualizacji: Microsoft Excel jest przede wszystkim narzędziem do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych z limitowanymi funkcjami wizualizacji zadań i projektów. Chociaż podstawowy szablon tablicy Kanban można dostosować do własnych potrzeb, nie zawsze zapewnia on taki sam poziom przejrzystości wizualnej lub możliwości dostosowania, jak specjalistyczne narzędzia Kanban
- Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika: Excel potrzebuje również funkcji takich jak zarządzanie zadaniami metodą „przeciągnij i upuść”, powiadomienia oraz integracja z innymi narzędziami (takimi jak platformy do śledzenia czasu lub komunikacji), które są dostępne w różnych narzędziach do zarządzania projektami
- Brak współpracy w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanych przepływów pracy: W arkuszu Excel współpraca w czasie rzeczywistym jest niemożliwa — trzeba ręcznie aktualizować zawartość głównego arkusza kalkulacyjnego, co prowadzi do problemów z kontrolą wersji i opóźnieniami w aktualizacji danych. Chociaż Arkusze Google umożliwiają to, staje się to problemem, gdy zaangażowanych jest wielu członków zespołu z różnych działów
Aby przezwyciężyć te ograniczenia, wiele zespołów sięga po dedykowane narzędzia do planowania projektów, które oferują bardziej zoptymalizowane i bogate w funkcje środowisko do efektywnego zarządzania zadaniami i projektami.
Alternatywne szablony tablic Kanban
Jeśli szukasz bardziej dynamicznego i wydajnego sposobu zarządzania zadaniami, wiele alternatywnych programów do obsługi tablic Kanban, które są alternatywą dla arkuszy Excel, oferuje zaawansowane funkcje i większą elastyczność.
ClickUp jest jednym z takich narzędzi do zarządzania projektami. Oferuje zakres bezpłatnych szablonów tablic Kanban, zaprojektowanych w celu uproszczenia zarządzania przepływem pracy, usprawnienia współpracy zespołowej i łatwego śledzenia osi czasu projektów. Szablony te są wstępnie skonfigurowane dla różnych zastosowań, co czyni je doskonałym wyborem dla różnych branż i zespołów o różnej wielkości.
💡 Porada dla profesjonalistów: Wraz z rozwojem zespołów i wzrostem złożoności zadań utrzymanie przejrzystości i organizacji staje się coraz trudniejsze. Dzięki widokowi tablicy Kanban w ClickUp możesz wizualizować cykl pracy w rozproszonych zespołach, optymalizować postęp poszczególnych zadań i usprawniać współpracę.
Oto kilka ważnych powodów, dla których warto to zrobić:
- Dostosuj cykl pracy w arkuszu Kanban dzięki elastycznym kolumnom dostosowanym do poszczególnych scen projektu
- Przeciągaj i upuszczaj zadania bez wysiłku, aby aktualizować statusy i z łatwością ustalać priorytety pracy 🖱️
- Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki pomocy sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy ręcznej 🤖
- Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki wizualnym wskaźnikom i kompleksowym analizom
Oto wyselekcjonowana lista szablonów tablic Kanban od ClickUp:
1. Szablon Kanban ClickUp
Szablon ClickUp Kanban jest prostym i łatwym w użyciu szablonem, idealnym dla początkujących. Pozwala on ustawić cykl pracy za pomocą dostosowywalnych kolumn, ułatwiając organizację zadań od początku do końca.
Ten szablon arkusza kalkulacyjnego tablicy Kanban skupia się na wizualnej prostocie. Pomoże Ci szybko dodawać zadania, ustalać terminy i monitorować postępy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz codziennymi zadaniami, czy większymi projektami, ten szablon sprawia, że wszystkie zadania są zrobione bez komplikowania działań związanych z zarządzaniem projektami.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Zarządzaj złożonymi projektami dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak tagowanie i zagnieżdżone podzadania, które zapewniają kompleksową kontrolę i wydajność
- Dostosuj przepływ zadań za pomocą niestandardowych statusów, aby precyzyjnie monitorować każdy etap swoich projektów
- Łatwo przełączaj się między różnymi widokami, aby dostosować się do różnych potrzeb projektu i cykli pracy
- Organizuj zadania za pomocą pól niestandardowych i kategorii, umożliwiających szczegółowe atrybuty i lepszą wizualizację
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które potrzebują podstawowego wizualnego schematu pracy, aby efektywnie zarządzać zadaniami
2. Szablon tablicy Kanban ClickUp Simple Sprints
Szablon ClickUp Simple Sprints jest przeznaczony dla zespołów stosujących metodyki Agile, a w szczególności tych, które wykorzystują planowanie sprintów do zarządzania zadaniami. Jeśli Twój zespół często planuje jedno- lub dwutygodniowe sprinty dla swoich projektów, ten szablon jest właśnie dla Ciebie!
Podzieli on zadania na konfigurowalne kolumny, które odpowiadają różnym etapom sprintu, ułatwiając wizualizację postępów i zapewniając, że wszystkie zadania są zakończone w terminie.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Skorzystaj z gotowych kolumn dostosowanych do cykli sprintów Agile, dzięki czemu idealnie nadaje się do śledzenia projektów wykorzystujących framework Agile
- Uzyskaj przejrzysty wizualny przegląd zadań w każdym sprint, dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte, a współpraca w zespole będzie przebiegać płynnie
- Śledź postępy sprintu i identyfikuj wąskie gardła za pomocą wizualizacji i pulpitów
- Wykorzystaj wbudowane aktualizacje statusu zadań z funkcją „przeciągnij i upuść”, aby szybko przenosić zadania między sprintami
Idealny dla:
Szablon ten jest odpowiedni dla zespołów Agile, które potrzebują prostego i wydajnego sposobu zarządzania i wizualizacji działań sprintowych w formacie Kanban
3. Szablon ClickUp Kanban Widok Roadmap
Szablon ClickUp Kanban View Roadmap oferuje widok ogólny projektów, co jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów, którzy chcą uzyskać strategiczny obraz każdej działalności i listy zadań w organizacji.
Dzięki konfigurowalnym kolumnom Kanban ten szablon umożliwia organizowanie zadań według kamieni milowych lub faz, ułatwiając zarządzanie projektami. Funkcja wizualnej mapy drogowej pozwala członkom zespołu uzyskać ogólny obraz sytuacji, poprawiając koordynację projektu i odpowiedzialność.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Dostosuj zadania za pomocą ośmiu różnych pól niestandardowych ClickUp — w tym obszaru produktu, czasu trwania, zespołu i opisu funkcji — aby uzyskać szczegółowe śledzenie i przejrzystą wizualizację postępów
- Przypisuj karty zadań konkretnym członkom zespołu, aby zwiększyć odpowiedzialność
- Skutecznie monitoruj swój projekt, korzystając z niestandardowych statusów w ClickUp, które zapewniają większą widoczność w postępach każdego zadania
- Identyfikuj zależności między zadaniami i zarządzaj nimi, aby uniknąć opóźnień i zapewnić dotrzymanie osi czasu projektu
Idealny dla:
Ten szablon jest odpowiedni dla kierowników projektów, którzy potrzebują kompleksowego widoku harmonogramów projektów i postępów w realizacji zadań
➡️ Czytaj więcej: Analiza cyklu pracy: 4 kroki do usprawnienia cyklu pracy w zespole
4. Szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania
Szablon ClickUp Kanban dla tworzenia oprogramowania jest dostosowany do potrzeb zespołów programistów. Pozwala on programistom zarządzać zadaniami, takimi jak przeglądanie kodu, śledzenie błędów i wnioski dotyczące funkcji, a wszystko to w ramach usprawnionej struktury Kanban.
Szablon upraszcza śledzenie cykli rozwoju oprogramowania i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg projektów. Integracja zadań związanych z rozwojem oprogramowania z Kanbanem pozwala w łatwy sposób śledzić zadania związane z kodowaniem, zarządzać sprintami programistycznymi i skutecznie rozwiązywać błędy.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Ustal limit pracy w toku (WIP), aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł i zapewnić, że członkowie zespołu nie są przeciążeni pracą
- Uprość przyjmowanie zgłoszeń dzięki zorganizowanemu systemowi, który usprawnia współpracę i zapewnia wszystkim dostęp do tych samych informacji
- Śledź czasy cyklu dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, pomagając monitorować postępy i optymalizować cykl pracy
- Organizuj zadania według etapów rozwoju, takich jak śledzenie błędów, przegląd kodu i testowanie
Idealny dla:
Ten szablon jest przeznaczony dla zespołów programistów, które chcą organizować zadania związane z kodowaniem, zarządzać sprintami i śledzić postępy w stylu Kanban
5. Szablon ClickUp Agile Sprint Planning
Szablon ClickUp Agile Sprint Planning Template został stworzony, aby pomóc zespołom w realizacji sprintów Agile i zapewnić dobrą organizację każdego cyklu sprintu. Z funkcją konfigurowalnych kolumn, szablon pozwala wizualizować przebieg zadań na różnych etapach sprintu Agile, zapewniając jasny obraz postępów projektu.
Wykorzystaj go do definiowania celów sprintu, przydzielania zadań i monitorowania postępów, zapewniając wizualny przewodnik przez cały sprint. W przypadku bardziej złożonych projektów szablon zawiera niestandardowe statusy, które umożliwiają dokładne śledzenie postępów sprintu.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Przejrzyj rozbieżności między szacowanymi a rzeczywistymi godzinami podczas retrospektyw sprintu, aby zwiększyć dokładność przyszłego planowania i poprawić wydajność zespołu
- Zwiększ wydajność, ustalając realistyczne oczekiwania poprzez uwzględnienie obciążenia swojego zespołu podczas planowania sprintu
- Wykorzystaj unikalne pola niestandardowe, aby rejestrować istotne szczegóły zadań i uzyskać głębszy wgląd w swoje sprinty
- Uzyskaj dostęp do specjalistycznych widoków, aby monitorować postępy, optymalizować współpracę i wydajność
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, liderów zespołów i zespołów Agile, którzy potrzebują wizualnego przeglądu kamieni milowych projektu. Doskonale nadaje się również dla zespołów lub kierowników projektów zajmujących się wieloma bieżącymi projektami lub długoterminowymi inicjatywami
➡️ Czytaj więcej: Jak wdrożyć strategie transformacji agile
6. Szablon ClickUp Getting Things Done
Popularna metoda wydajności Davida Allena stanowi inspirację dla szablonu ClickUp Getting Things Done (GTD). Został on zaprojektowany, aby pomóc osobom indywidualnym i zespołom w śledzeniu wszystkich zadań, efektywnym ich kategoryzowaniu i ustalaniu priorytetów tego, co należy zrobić.
Ten szablon w stylu Kanban dzieli zadania na kategorie, które można łatwo zrealizować, co ułatwia skupienie się na najpilniejszych sprawach. Podział zadań na elementy, które można łatwo zrealizować, i podzadania, którymi można łatwo zarządzać, pozwala na uporządkowane i wolne od rozpraszających czynników podejście do wydajności.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Skorzystaj z gotowych kolumn do kategoryzacji zadań, takich jak „do zrobienia”, „w trakcie”, „Wstrzymane”, „Anulowane” i „zakończone”
- Dodaj szczegóły, takie jak kategoria zadania, wymagany poziom energii lub inne informacje, które sprawiają, że szablon jest idealny do użytku osobistego
- Skorzystaj z funkcji „przeciągnij i upuść”, aby w łatwy sposób aktualizować zadania i ustalać ich priorytety
- Dowiedz się więcej o metodologii GTD dzięki wbudowanemu przewodnikowi dla początkujących
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć wydajność i zminimalizować czynniki rozpraszające uwagę. Jest to cenne narzędzie dla freelancerów, przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą osiągać więcej przy mniejszym stresie
7. Szablon ClickUp do wdrażania klientów
Szablon ClickUp Customer Onboarding Template zawiera szczegółowy opis procesu wdrażania nowych klientów. Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom w zapewnieniu, że każdy proces wdrażania jest poddawany śledzeniu, dokumentacji i zakończony w sposób wydajny.
Dzięki ustrukturyzowanemu podejściu szablon ten posiada funkcję, która obejmuje kroki, które pomagają pielęgnować relacje z klientami od pierwszego dnia. Każdy etap stanowi kluczową część procesu wdrażania, ułatwiając utrzymanie postępów i zapewniając terminowe działania następcze, aby zapewnić płynne wdrożenie.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Śledź postępy dzięki kolumnom krok po kroku, które umożliwiają śledzenie procesu wdrażania klienta
- Korzystaj z gotowych szablonów zadań dla typowych działań związanych z wdrażaniem nowych pracowników
- Otrzymuj przypomnienia i powiadomienia dotyczące terminowych działań następczych
- Przypisz informacje i wartość do 13 pól niestandardowych, w tym opinii klientów, punktu kontaktowego i wartości subskrypcji
Idealny dla:
Szablon ten jest przydatny dla zespołów ds. sukcesu klienta, przedstawicieli handlowych lub wszystkich osób odpowiedzialnych za integrację nowych klientów z usługami lub produktami firmy
8. Szablon matrycy selekcji rekrutacyjnej ClickUp
Szablon matrycy selekcji kandydatów ClickUp oferuje ustrukturyzowany sposób śledzenia kandydatów podczas procesu rekrutacji. Ponieważ proces ten często obejmuje wiele etapów i interesariuszy, szablon ten jest doskonałym narzędziem dla zespołów poszukujących wizualnej reprezentacji w celu jego standaryzacji i usprawnienia.
Zapewnia on również wizualny przegląd każdego etapu cyklu rekrutacyjnego, od wstępnej aplikacji do ostatecznej decyzji, pomagając zespołom HR w efektywnym zarządzaniu rekrutacją.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Uzyskaj gotowe kolumny dla każdego etapu procesu rekrutacji
- Skutecznie zbieraj i kategoryzuj spostrzeżenia zespołu, korzystając z kryteriów oceny, aby punktować i porównywać kandydatów
- Wykorzystaj funkcje współpracy, aby uzyskać opinie zespołu podczas procesu selekcji i zidentyfikować wzorce ciągłego doskonalenia
- Przechowuj wszystkie informacje o kandydatach w jednym miejscu dzięki widokowi bazy danych kandydatów ClickUp w szablonie
Idealny dla:
Ten szablon jest odpowiedni dla zespołów HR, menedżerów ds. rekrutacji i rekruterów, którzy chcą uprościć proces rekrutacji, aby podejmować decyzje oparte na danych, bez stronniczości
9. Szablon retrospektywy projektu ClickUp
Podczas gdy większość szablonów tablic Kanban zapewnia strukturę do śledzenia i planowania działań projektowych, ten wyjątkowy szablon pomaga wykorzystać tablicę Kanban do analizy zakończonych zadań. Szablon ClickUp Project Retrospective Template jest przeznaczony dla zespołów stosujących metodyki Agile i Scrum, umożliwiając przeglądanie i analizowanie zakończonych projektów.
Ten szablon w stylu Kanban śledzi, co poszło dobrze, co nie, i co można poprawić w przyszłych projektach, dzięki czemu idealnie nadaje się do analizy retrospektywnej. Systematyczne dokumentowanie informacji zwrotnych sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Użyj kolumn do kategoryzowania wyników retrospektywy (co poszło dobrze, co nie poszło dobrze, wyciągnięte wnioski i inne)
- Skorzystaj z gotowych kolumn, aby dodawać i śledzić opinie zespołu w czasie
- Skorzystaj z funkcji raportowania, aby śledzić powtarzające się problemy i ulepszenia
- Zdobądź wiedzę na temat usprawniania śledzenia retrospektywnych projektów dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji, zależnościom i tagowaniu
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla zespołów Agile i Scrum, które chcą systematycznie przeglądać wyniki projektów i wykorzystywać zdobyte doświadczenia w przyszłych projektach
10. Szablon wsparcia IT ClickUp
Szablon ClickUp IT Support Template został stworzony specjalnie dla zespołów IT do zarządzania zgłoszeniami, incydentami i prośbami o wsparcie. To świetny wybór, żeby usprawnić działania IT i zarządzać harmonogramami projektów związanych z tworzeniem oprogramowania.
Specjaliści IT korzystają z widoku tablicy Kanban zintegrowanego z szablonem, aby śledzić każdą sprawę wsparcia technicznego, od zgłoszenia do rozwiązania, zapewniając efektywne zarządzanie problemami technicznymi. Ponadto szablon integruje się z pulpitami nawigacyjnymi ClickUp, generując raporty, które pozwalają lepiej zrozumieć wskaźniki obsługi klienta.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Obsługuj wszystkie zgłoszenia dotyczące biletów w jednym pulpicie
- Skorzystaj z wbudowanych i konfigurowalnych kolumn dla różnych etapów wsparcia
- Organizuj i ustalaj priorytety zgłoszeń w oparciu o pilność i typ, aby zapewnić lepsze zarządzanie wsparciem
- Skróć czas reakcji dzięki automatycznym powiadomieniom o przypisanych zgłoszeniach
Idealny dla:
Jak sama nazwa wskazuje, szablon ten powinien być używany przez zespoły wsparcia IT, które zajmują się wieloma problemami i potrzebują przejrzystego, zorganizowanego przepływu pracy, aby skutecznie śledzić i ustalać priorytety zgłoszeń wsparcia
💡 Porada dla profesjonalistów: Niezależnie od tego, czy tworzysz małą aplikację, czy wielkoskalowy system, narzędzia do zarządzania projektami są niezbędne, aby pewnie realizować każdy projekt związany z tworzeniem oprogramowania. 🛠️
11. Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp
Szablon raportu wydatków biznesowych ClickUp to ustrukturyzowane narzędzie do śledzenia i zarządzania wydatkami. Wykorzystuje układ Kanban do przenoszenia kosztów przez różne etapy przeglądu i zatwierdzania.
Funkcje raportowania ułatwiają również analizę wydatków, zapewniając wgląd w wykorzystanie budżetu i pomagając firmom w podejmowaniu świadomych decyzji.
Jako menedżer możesz użyć tego szablonu do zidentyfikowania obszarów oszczędności i nadmiernych wydatków, co ostatecznie prowadzi do lepszej kontroli nad przepływem środków pieniężnych.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Uzyskaj gotowe kolumny do śledzenia statusów wydatków
- Śledź wydatki w różnych kategoriach i typach, aby usprawnić wprowadzanie danych i raportowanie
- Zatwierdzaj i odrzucaj wszystkie wnioski o zwrot kosztów we właściwym czasie dzięki widokowi tablicy zatwierdzeń
- Wykryj trendy w zwyczajach wydatkowych swojej firmy poprzez wizualizację danych dotyczących wydatków
Idealny dla:
Ten szablon jest idealny dla zespołów finansowych lub właścicieli firm, którzy potrzebują ustrukturyzowanego systemu do zarządzania i śledzenia wydatków biznesowych w całym procesie zatwierdzania. Pozwoli im to dokładnie monitorować budżety i wydatki
12. Kalendarz redakcyjny bloga ClickUp
Zastanawiasz się nad wykorzystaniem tablicy Kanban do sporządzenia kalendarza redakcyjnego swojego bloga?
Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog jest idealny dla zespołów zajmujących się tworzeniem treści, które muszą planować, śledzić i zarządzać procesem tworzenia treści. Przedstawienie całego cyklu pracy zawartości, od pomysłu do publikacji, na tablicy Kanban zapewnia dotrzymywanie terminów i spójność publikowanych treści.
Dzięki dodatkowej funkcji integracji terminów, przypisywania autorów i zarządzania zadaniami bezpośrednio z tablicy, szablon ten pozwala wszystkim pozostać na bieżąco i zachować porządek.
Dlaczego pokochasz ten szablon:
- Śledź zawartość od momentu powstania pomysłu aż do publikacji dzięki kolumnom takim jak „Tworzenie” i „Edycja”
- Dodawaj i edytuj karty zadań dla każdego artykułu, zawierające szczegółowe informacje
- Przeprowadzaj burzę mózgów i współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu nad publikacjami na blogu
- Integracja z kalendarzem i zewnętrznymi narzędziami do planowania blogów ułatwia organizowanie aktualizacji blogów
Idealny dla:
Ten szablon jest odpowiedni dla specjalistów ds. marketingu zawartości, blogerów i wszystkich osób, które muszą zarządzać kalendarzem zawartości
ulepsz zarządzanie projektami dzięki tablicom Kanban ClickUp*
Skuteczne zarządzanie zadaniami ma zasadnicze znaczenie, niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem, czy organizujesz projekty osobiste. Chociaż bezpłatny szablon tablicy Kanban w programie Excel może pomóc Ci w rozpoczęciu pracy, często potrzebna jest większa elastyczność i więcej funkcji, aby zapewnić wydajne wizualne zarządzanie projektami.
Poznaj ClickUp — kompleksową platformę zwiększającą wydajność, która oferuje doskonałe, bezpłatne szablony tablic Kanban. ✅
Bezpłatne szablony Kanban dostępne na platformie pozwalają również w łatwy sposób wizualizować pracę, optymalizować złożone procesy, automatyzować powtarzalne zadania i tworzyć praktyczne plany. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz zwiększyć produktywność i komunikację zespołu. ⚡
