Jak stworzyć pulpit klienta (+ przykłady)

Wielu klientów preferuje obecnie samoobsługę. 🤖✨

Klienci oczekują szybkich odpowiedzi na swoje zapytania, szczegółowych informacji na wyciągnięcie ręki oraz narzędzi umożliwiających samodzielne wykonywanie zadań — takich jak składanie zamówień, planowanie, śledzenie lub rozwiązywanie problemów.

Większość firm o tym wie.

Fakty: 53% respondentów uważa, że ich klienci są bardzo zadowoleni z oferowanych rozwiązań samoobsługowych. Ale wiecie co? Średni wskaźnik powodzenia samoobsługi wynosi obecnie zaledwie 14%.

Wynika to z faktu, że większość klientów uważa systemy samoobsługowe za zbyt sztywne, by poradzić sobie ze złożonością ich problemów. W 43% przypadków nie znajdują oni zawartości odpowiadającej ich zapytaniom.

Właśnie w tym zakresie dobrze zaprojektowany panel klienta może całkowicie zmienić sytuację. W tym wpisie omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu paneli klienta, które zapewniają rzeczywistą wartość.

Zaczynamy. ✅

Czym jest panel klienta?

Panel klienta to spersonalizowana cyfrowa przestrzeń robocza, która umożliwia klientom interakcję z Twoją firmą w czasie rzeczywistym. Zapewnia scentralizowany dostęp do kluczowych zasobów, takich jak bazy wiedzy, harmonogramy projektów, wskaźniki KPI i niestandardowe raporty, gromadząc dane z różnych źródeł. 📊

Dzięki integracji z kompleksowym zestawem technologii, w tym płatnym lub darmowym oprogramowaniem do zarządzania projektami, platformami BI, systemami CRM i narzędziami komunikacyjnymi, pulpit klienta ułatwia płynną współpracę w całym ekosystemie Twojej firmy.

Ta przejrzystość pozwala klientom być na bieżąco z postępami projektu, wzmacniając relacje poprzez zapewnienie, że żadne kluczowe szczegóły nie zostaną pominięte. Panel zwiększa również efektywność wykorzystania zasobów poprzez centralizację istotnych danych i automatyzację aktualizacji.

Korzyści płynące z utworzenia panelu klienta

Możesz pomyśleć: „To wszystko brzmi świetnie, ale czy nie wystarczy po prostu korzystać z e-maili i telefonu, aby utrzymywać połączenie z klientami?” Oczywiście, że wystarczy. Jednak to nie zadziała, jeśli chcesz efektywnie skalować swoją działalność. Stworzenie panelu do zarządzania projektami klientów ma swoje zalety. Dzięki niemu możesz:

1. Zarządzaj związkami z wieloma interesariuszami

Co zrobić, jeśli Twoi specjaliści ds. powodzenia klienta muszą odpowiadać na pytania od 10 lub więcej interesariuszy z każdego konta klienta?

Czy na dłuższą metę nie jest to męczące?

Gdy wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do tego samego, wygodnego portalu, w którym dostępne są wszystkie potrzebne informacje, zarządzanie klientami staje się znacznie łatwiejsze i bardziej skuteczne.

2. Pomóż klientom uniknąć kosztownych błędów

Jeśli Twoi klienci działają w sektorach podlegających regulacjom, takich jak opieka zdrowotna, bankowość czy produkcja, zaoferowanie pulpitu z wbudowanymi funkcjami zapewniającymi zgodność z przepisami może całkowicie zmienić sytuację. Pomaga im to zachować zgodność z normami branżowymi, zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uniknąć problemów prawnych.

3. Pokaż wartość, którą dostarczasz

Załóżmy, że prowadzisz agencję marketingową.

Możesz osadzić wizualizacje danych w pulpicie klienta, wyświetlając konkretne wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń strony, pozycje słów kluczowych i organiczny CTR. Dzięki temu klienci mogą od razu zobaczyć, jak Twój wysiłek wpływa na ich SEO za każdym razem, gdy się logują.

Im bardziej opłacalna jest współpraca z Tobą, tym większe prawdopodobieństwo, że klienci będą chcieli z Tobą pozostać. A biorąc pod uwagę, że zaledwie 5-procentowy wzrost odnowień umów może przynieść Ci ponad 25-procentowy wzrost zysków (będzie to nadal aktualne w 2025 r.), stworzenie panelu klienta jest oczywistym wyborem.

4. Wyróżnij się na tle konkurencji

Nie wszystkie firmy oferują pulpity klienta. Jednak ich wielką zaletą jest to, że są one przydatne w każdej branży.

Na przykład jako doradca finansowy możesz stworzyć panel dla swoich klientów, aby mogli śledzić swoje inwestycje. Możesz zachęcić ich do zapłacenia dodatkowej opłaty za tę wygodę.

W ten sposób nie tylko obecni klienci pozostaną z Tobą, ale także przyciągniesz nowych, którzy chcą mieć lepszą kontrolę nad swoimi nowymi i danymi historycznymi.

5. Odkryj możliwości innowacji

Z czasem wbudowane w oprogramowanie portalu klienta narzędzia do analizy zaangażowania zapewnią Ci niezwykły wgląd w to, co powinieneś oferować, ulepszać lub wycofać ze swojej oferty.

📌 Na przykład Twoi klienci korzystający z oprogramowania SaaS mogą oczekiwać narzędzi opartych na AI lub niestandardowych opcji dostosowania wizerunku marki (takich jak dodanie ich logo) w Twoim produkcie. Dzięki temu możesz szybko wprowadzać innowacje w oparciu o ich opinie i wdrażać rozwiązania, zanim ktokolwiek w Twojej branży w ogóle o tym pomyśli.

Co należy uwzględnić w pulpicie klienta?

Głównym celem projektowania pulpitu dla klientów jest dostarczenie im wszystkich potrzebnych informacji bez konieczności ich proszenia.

Oto zestaw wszystkich funkcji, które powinien on zazwyczaj oferować:

Śledzenie umów i porozumień: Łatwy dostęp do przeglądania, modyfikowania lub cyfrowego podpisywania umów i porozumień

Centrum współpracy nad dokumentami: hub do tworzenia, udostępniania i edytowania ofert, profesjonalnych raportów lub plików projektowych

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Ochrona danych wrażliwych poprzez uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) oraz szyfrowanie danych

Funkcje komunikacyjne: Uproszczona korespondencja dzięki czatowi, tablicom dyskusyjnym i integracji z e-mailem

Planer wydarzeń lub spotkań: Wbudowane narzędzie kalendarza do ustalania terminów spotkań, terminów realizacji i spotkań

Przegląd statusu projektu: Natychmiastowa widoczność w zakresie kluczowych kamieni milowych zadań, terminów realizacji i postępów w realizacji zadań

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjny projekt z przejrzystymi etykietami i uporządkowaną strukturą menu

Analiza wyników: Przegląd wskaźników i KPI dający wgląd w ogólne wyniki działalności

Biblioteka szkoleniowa: repozytorium poradników, często zadawanych pytań i samouczków wideo, które zapewniają wsparcie dla edukacji klientów i procesu wdrażania

Jak stworzyć panel klienta

Stworzenie pulpitu może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza jeśli robisz to po raz pierwszy. Najlepszym podejściem jest cofnięcie się o krok i rozpoczęcie od podstaw. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

1. Określ swoje cele

Zanim zaczniesz cokolwiek robić, zastanów się, dlaczego chcesz stworzyć panel dla swoich klientów.

Jakie problemy chcesz dla nich rozwiązać?

Czy potrzebują oni możliwości śledzenia projektów w czasie rzeczywistym? Czy ich największym problemem jest porządkowanie wszystkich otrzymanych dokumentów i faktur?

A może po prostu chcesz zminimalizować obciążenie zespołów związane z obsługą klientów?

Cokolwiek by to nie było, najpierw zapytaj o to swoich klientów.

Spotkaj się z nimi osobiście lub wirtualnie albo udostępnij im ankietę otwartą, korzystając z narzędzi do zbierania opinii klientów. Wysłuchaj ich przemyśleń, obaw i pomysłów, a następnie uporządkuj je w ClickUp Docs.

Dzięki funkcjom takim jak strony zagnieżdżone, opcje stylizacji i szablony możesz stworzyć scentralizowany dokument, który zawiera informacje o „dlaczego” i „jak” Twojego projektu pulpitu.

W tych dokumentach możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym — oznaczając członków zespołu, przypisując konkretne zadania, a nawet przekształcając opinie w zadania, które można śledzić.

Ponadto hub dokumentów ClickUp ułatwia zapewnienie dostępności, weryfikacji i przeszukiwania wszystkich zasobów dotyczących konkretnych klientów, dzięki czemu każdy członek zespołu może szybko znaleźć informacje kluczowe dla projektu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz również przeprowadzić wewnętrzne rozmowy, aby zrozumieć najczęstsze zapytania, jakie zadają obecni klienci. Skorzystaj z szablonów portalu klienta, aby dostosować swój pulpit i sprawić, by był użyteczny od pierwszego dnia.

2. Zdefiniuj wskaźniki KPI dla klientów

Dane zebrane w pierwszym kroku pomogą Ci zidentyfikować odpowiednie wskaźniki KPI, które warto śledzić w pulpicie.

📌 Na przykład, jeśli tworzysz strony internetowe e-commerce dla swoich klientów, będą oni zainteresowani oceną skuteczności Twoich usług i tego, jak wpływają one na ich wyniki – od szybkości działania strony po środki bezpieczeństwa.

W tym przypadku kluczowymi wskaźnikami byłyby: czas ładowania strony, niezawodność działania serwisu, konwersja ruchu oraz wskaźnik porzucania koszyka. Dostarczanie jakichkolwiek innych informacji, które nie są ściśle powiązane z ich strategią biznesową, byłoby stratą czasu.

Na przykład ClickUp Cele może być cennym dodatkiem do procesu tworzenia pulpitu nawigacyjnego.

W ramach platformy możesz tworzyć mierzalne cele dostosowane do potrzeb każdego klienta i dzielić je na zadania cząstkowe, w tym liczby, wartości pieniężne, wykonanie zadań lub opcje binarne (prawda/fałsz).

Możesz również tworzyć foldery na platformie, aby przeprowadzać śledzenie wskaźników KPI według kategorii, takich jak cykle sprintów, OKR, tygodniowe karty wyników i wszelkie istotne cele w jednym miejscu.

3. Zaprojektuj układ i interfejs użytkownika

Projektując interfejs panelu, stawiaj na pierwszym miejscu perspektywę klienta. Twoim głównym celem powinna być funkcjonalność i łatwość nawigacji. Nie chcesz, aby klienci musieli szukać informacji — oczekują oni przejrzystości i prostoty.

Zastanów się więc nad ich cyklami pracy i zadaj sobie pytania takie jak:

Co klienci chcą zobaczyć jako pierwsze po zalogowaniu?

Jak najlepiej zadbać o to, by interfejs był intuicyjny dla nowych użytkowników?

Jakiego stopnia niestandardowej personalizacji oczekują klienci w zakresie układu, widżetów lub opcji wizualizacji danych?

Czy są jakieś funkcje ułatwień dostępu (np. nawigacja za pomocą klawiatury, kompatybilność z czytnikami ekranu lub funkcja zamiany tekstu na mowę), które należy wziąć pod uwagę?

Wyobraź sobie, że jako platforma wspierająca sprzedaż udostępniasz klientom portal, na którym w widocznych miejscach — u góry lub w sekcji oznaczonej jako „wysoki priorytet” — wyświetlane są wskaźniki.

Grupuj powiązane wskaźniki w logiczny sposób, aby poprawić użyteczność.

Na przykład dane dotyczące interakcji z klientami (np. liczba działań następczych lub czas odpowiedzi) mogą znajdować się w jednej sekcji. Jednocześnie wskaźniki wyników sprzedaży (np. zdobyte transakcje, wzrost wartości potencjalnych transakcji i prognozy przychodów) można pogrupować osobno.

Takie uporządkowane raporty CRM dotyczące sprzedaży pozwalają klientom na szybką analizę danych bez nadmiaru informacji.

Panele ClickUp oferują w szczególności konfigurowalne układy, które pozwalają zaprojektować interfejs dostosowany do potrzeb klienta. Wykorzystując widżety jako elementy składowe, możesz dodawać wykresy, listy zadań i wskaźniki statusu, aby w widoczny sposób wyświetlać istotne informacje.

Załóżmy na przykład, że klienci potrzebują szybkiej widoczności na temat osi czasu projektów.

W takim przypadku możesz dodać widżety pokazujące terminy zadań, wykresy Gantta lub widoki obciążenia pracą, dzięki czemu ważne wskaźniki będą zawsze łatwe do znalezienia. ClickUp oferuje również wsparcie dla funkcji „przeciągnij i upuść” dla widżetów, więc możesz dostosować i dopracować układ zgodnie z preferencjami klientów, tworząc intuicyjny interfejs.

Chcesz pokazać klientom, jak przyspieszasz dostarczanie oprogramowania dzięki konkretnym mechanizmom raportowania, takim jak wykresy burn-up/burn-down i prędkość sprintu? Z łatwością stwórz pulpit sprintu w ClickUp. Znajdziesz tam szablon dla każdej branży i zakresu prac.

Ponadto zastosuj oznaczenia kolorystyczne sekcji i opcje grupowania, aby dane były bardziej przystępne i atrakcyjne wizualnie.

Wreszcie, ClickUp Brain przenosi Twoje pulpity nawyższą poziom, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi na Twoje pytania. Zapytaj AI o cokolwiek, a ona przeszuka wszystkie pulpity w Twoim obszarze roboczym, pomagając Ci uzyskać kluczowe informacje bez konieczności ręcznego wyszukiwania danych.

💡 Porada eksperta: Wykorzystaj wykresy, diagramy i wskaźniki wizualne, takie jak paski postępu, aby przedstawić złożone dane. Dodaj listy rozwijane lub zakładki, aby na żądanie oferować bardziej szczegółowe informacje, zachowując jednocześnie przejrzystość interfejsu. Na koniec zaprojektuj układ, który płynnie dostosowuje się do każdego rozmiaru ekranu, niezależnie od tego, czy jest wyświetlany na komputerach stacjonarnych, tabletach czy urządzeniach mobilnych.

Wartość pulpitu klienta jest bezpośrednio powiązana z dokładnością i aktualnością wyświetlanych w nim danych.

Dlatego musisz zintegrować go z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi klienta, od wizualnych narzędzi do zarządzania projektami, przez systemy CRM, po oprogramowanie księgowe, tak aby pulpit był zasilany danymi z szerokiego zakresu źródeł danych.

Na przykład pulpit dla firmy świadczącej usługi może wyświetlać dane dotyczące faktur z QuickBooks, wskaźniki ruchu w sieci z Google Search Console oraz wyniki satysfakcji klientów z HubSpot.

ClickUp CRM oferuje integrację z wieloma narzędziami, które zwiększają dokładność danych i poprawiają połączenia.

Możesz na przykład zintegrować go z Asaną lub Jirą, aby scentralizować aktualizacje projektów i kamienie milowe w jednym panelu. Do śledzenia wydajności możesz wybrać Slacka, Google Workspace i Microsoft Teams, aby usprawnić komunikację bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki integracji interfejsów API i danych w czasie rzeczywistym możesz dodać alerty lub powiadomienia, które są wyzwalacze po osiągnięciu określonych progów (np. gdy wykorzystanie zasobów spadnie poniżej określonej wartości lub wystąpi krytyczny błąd w harmonogramie).

5. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa

Ostatnie lata pokazały, jak niszczycielski wpływ na firmy mogą mieć niewystarczające środki bezpieczeństwa.

Na przykład w 2024 r. poważna luka w systemie zarządzania zawartością używanym przez firmę Hathway spowodowała ujawnienie poufnych danych KYC, takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów oraz ID-y e-mail ponad 4 milionów klientów, co doprowadziło do kosztownych szkód i poważnego uszczerbku na reputacji.

To wyraźne przypomnienie, że pulpit klienta może również stać się punktem wejścia dla złośliwych podmiotów, jeśli nie jest odpowiednio chroniony. Nawet coś tak prostego jak słaba polityka haseł może narazić system na zagrożenie.

Właśnie dlatego funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) oraz szyfrowanie danych, powinny stanowić nieodzowny element pulpitu klienta.

Oczywiście możesz zaprosić dowolnego klienta do ClickUp jako gościa i udostępnić mu pulpit, aby mógł przeglądać aktualizacje projektu i współpracować w jednym miejscu. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa jest ważną częścią tego procesu.

Możesz organizować konta poszczególnych klientów za pomocą skalowalnej hierarchii folderów i list oraz ustawiać szczegółowe uprawnienia, aby kontrolować, kto ma dostęp do poszczególnych treści — w tym członkowie Twojego zespołu i zewnętrzni interesariusze.

💡 Porada eksperta: Regularnie aktualizuj protokoły bezpieczeństwa, aby uprawnienia użytkowników były zawsze dostosowane do zmian ról i obowiązków w zespole. Poinformuj klientów, w jaki sposób dokładnie chronione są ich dane. Uczyń bezpieczeństwo atutem i buduj zaufanie.

Przykłady pulpitów klienta: najlepsze szablony ClickUp do wykorzystania

Tworząc pulpit, nie zawsze musisz zaczynać od zera ani odkrywać Ameryki na nowo. Wiele szablonów do zarządzania klientami pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie profesjonalny układ. Poniżej znajduje się pięć doskonałych przykładów paneli z ClickUp, z których możesz skorzystać.

1. Narzędzie do monitorowania kondycji klientów agencji

Jako agencja prawdopodobnie obsługujesz wielu klientów jednocześnie. Monitorowanie poziomu ich satysfakcji i stanu projektów zawsze będzie na szczycie Twojej listy zadań, ale spójrzmy prawdzie w oczy — to przytłaczające.

Narzędzie Agency Client Health Tracker firmy ZenPilot, zintegrowane z ClickUp, właśnie to zapewnia.

Centralizuje on ważne dane, od wiadomości e-mail po arkusze kalkulacyjne, i daje jasny obraz tego, którzy klienci potrzebują natychmiastowego wsparcia, a które konta działają bez zakłóceń.

Szablon oferuje takie funkcje jak:

Wbudowany moduł śledzenia aktywności, który pozwala monitorować zaangażowanie i szybkość reakcji klientów

Samouczki wideo, które pomogą Ci skonfigurować i dostosować układ panelu do potrzeb Twojej agencji w niestandardowy sposób

Osiem gotowych widoków, dzięki którym masz podgląd na Wszystko – od wykonanych usług i osiągniętych celów po wyniki NPS

2. Szablon powodzenia klienta ClickUp

Tak jak w każdej innej firmie, powodzenie klienta powinno być dla Ciebie najważniejsze. Aby przeanalizować, jak bardzo klienci są zaangażowani i oddani utrzymywaniu związków z Tobą, skorzystaj z szablonu ClickUp Client Success.

W rzeczywistości ma to jeszcze większy sens, jeśli jesteś firmą SaaS, która chce zapewnić klientom maksymalną wartość z produktu.

Szablon zapewnia kompleksowy wgląd w ścieżkę każdego klienta, obejmując etapy od wdrożenia po przedłużenie umowy, jednocześnie prowadząc śledzenie potencjalnych ryzyk i wyników. Pozwala to wyznaczyć jasne cele dla klientów i mierzyć powodzenie świadczonych usług w odniesieniu do tych celów.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wykorzystaj widok wykresu Gantta do wizualizacji osi czasu projektów

Rozdzielaj zadania wewnętrznie między odpowiednich członków zespołu

Kontaktuj się z klientami w celu uzyskania opinii dzięki integracji z e-mailem

3. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta w ClickUp

Ten wpis jest skierowany w szczególności do zespołów sprzedaży i produkcji, które muszą koordynować swoje wysiłki, aby zapewnić płynny cykl pracy i terminową realizację projektów.

Szablon współpracy ClickUp Client Success pozwala obu działom działać zgodnie dzięki wspólnym widokom, co ogranicza nieporozumienia i błędy podczas przekazywania klientów, co jest dobrą strategią.

Dzięki temu możesz:

Korzystaj z kluczowych narzędzi, takich jak Dokumenty do tworzenia notatek wewnętrznych, Formularze do zbierania informacji o klientach oraz Tablice do śledzenia postępów w realizacji zadań

Uprość śledzenie zadań dzięki statusom, takim jak „Otwarte” i „Zakończone”, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą szybko zorientować się, na jakim etapie znajduje się konto

Ustaw automatyczne wyzwalacze, takie jak aktualizacja pól niestandardowych po utworzeniu nowych zadań

4. Szybki start w ClickUp: szablon obsługi klienta

Kto nie chciałby szybko i sprawnie finalizować transakcji, jednocześnie zarządzając kontami klientów, analizując zakresy zleceń i optymalizując zasoby? Niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem handlowym, menedżerem ds. relacji z klientami, czy kierownikiem projektu, potrzebujesz odpowiednich narzędzi do zarządzania klientami.

Szablon ClickUp Quick Start: Client Services to właśnie takie rozwiązanie, na którym możesz całkowicie polegać. Choć na początku może wydawać się skomplikowany w obsłudze, jest przyjazny dla początkujących.

Najważniejsze funkcje to:

Twórz zadania i wyznaczaj osoby przypisane, terminy, statusy i nie tylko

Monitoruj stan projektu dzięki polom niestandardowym, takim jak szacowany czas, priorytety, kamienie milowe i zależności

Przechowuj procesy, zasoby i niezbędne informacje w Team Wiki

5. Szablon tablicy „Głos klienta” w ClickUp

Jak w morzu szablonów CRM znaleźć coś, co pomoże Ci lepiej zrozumieć potrzeby, oczekiwania i preferencje klientów?

Ich opinie są nieocenione przy udoskonalaniu Twojej oferty. Jednak gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie tych informacji może stanowić wyzwanie — ale nie, jeśli korzystasz z szablonu tablicy „Głos klienta” w ClickUp.

Dzięki układowi w stylu Kanban możesz w uporządkowany sposób gromadzić informacje o klientach i szybko zapewnić, że zostaną one odpowiednio uszeregowane pod względem priorytetów oraz przekazane właściwym zespołom.

Szablon umożliwia:

Wprowadź funkcje śledzenia czasu, ostrzeżenia o zależnościach i etykiety, aby szybko rozwiązywać problemy

Korzystaj z widoków niestandardowych, takich jak lista, Tablica i Zacznij tutaj, aby przeglądać opinie w różnych konfiguracjach

Uporządkuj informacje zwrotne według specjalistycznych pól, takich jak „Potrzeby klienta”, „Źródło opinii klienta” i „Rozwiązanie”

Zadbaj o zadowolenie klientów i stymuluj rozwój firmy dzięki panelom

Teraz, gdy rozumiesz już wartość pulpitów, wiesz, że są one czymś więcej niż tylko miłym dodatkiem — są niezbędne, by umożliwić klientom podejmowanie pewnych, opartych na danych decyzji.

Kiedy klienci są zadowoleni z informacji, które widzą w portalu, i doceniają Twój wkład, wszyscy na tym zyskują. 🎉

Ponadto dzięki narzędziom takim jak ClickUp możesz z łatwością tworzyć najlepsze pulpity klienta dostosowane do konkretnych potrzeb. Jedną z głównych zalet jest obszerna biblioteka gotowych szablonów, która pozwala szybko i łatwo rozpocząć pracę.

