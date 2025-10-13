Najlepsze szablony Slacka usprawniające cykle pracy (z przykładami i alternatywami)

Slack to znana marka w świecie komunikatorów.

Oprócz ułatwiania komunikacji, może on również pomóc w usprawnieniu cykli pracy.

Niezależnie od tego, czy usprawniasz cykle pracy związane z tworzeniem oprogramowania, czy prowadzisz śledzenie błędów i zgłoszeń dotyczących nowych funkcji, szablony Slacka pomogą Ci w tym wszystkim.

W tym poście omówiono listę szablonów Slacka, których możesz użyć do skonfigurowania prostych cykli pracy (prawie) bez kodowania. Dodatkowo otrzymasz listę alternatywnych szablonów Slacka!

Co sprawia, że szablon Slacka jest dobry?

Szablony Slacka mogą pomóc w automatyzacji rutynowych procesów, pozwalając Ci poświęcić więcej czasu na realizację ważnych zadań strategicznych. Oto kilka cech, które charakteryzują dobry szablon Slacka:

Przejrzysta struktura : Wybierz szablon, który ma jasno wyodrębnione sekcje o logicznym przepływie, określony cel oraz przewodnik dla początkujących z jasnymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z niego

Dostępność : Pobierz szablony, które są łatwo dostępne za darmo lub w przystępnych cenach. Upewnij się też, że są to szablony bezkodowe, dzięki czemu nawet zespoły bez doświadczenia technicznego będą mogły z nich wygodnie korzystać

Elastyczność : Upewnij się, że Twoje szablony Slacka są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych scenariuszy. Powinieneś mieć możliwość dostosowania ich do swoich potrzeb. Ponadto muszą być skalowalne, aby sprostać wymaganiom rozwijających się zespołów

Przyjazne dla użytkownika: Wybierz szablony Slacka, które są łatwe w użyciu i mają format dostosowany do urządzeń mobilnych, dzięki czemu możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu

Szablony Slacka do cykli pracy

Czy kiedykolwiek rozważałeś wykorzystanie Slacka do zarządzania projektami? Jeśli nie, oto jak cykle pracy w Slacku mogą pomóc Ci w realizacji projektów IT.

Szablony Slacka automatyzują wszystko, od cotygodniowych spotkań po przypomnienia. To jedna z najlepszych funkcji Slacka, która pomaga inżynierom i programistom skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

Jeśli Slack jest oficjalną aplikacją do komunikacji w Twoim zespole i chcesz zautomatyzować cotygodniowe spotkania zespołu, wystarczy, że wybierzesz cykl pracy „Cotygodniowe spotkanie” w oknie „Automatyzacje Slacka”.

Tak będzie wyglądał Twój cykl pracy. Wystarczy zaktualizować szczegóły, kliknąć „Zapisz” i gotowe!

W ten sposób możesz skonfigurować niestandardowy cykl pracy, który zawiera szczegóły, takie jak wiadomość, kanał i rozmowy, do których będą wysyłane odpowiedzi. Oto zbiór szablonów cykli pracy Slacka, które pozwolą Ci odciążyć się od części pracy.

Zbieraj opinie bez zbędnych spotkań

Chociaż zbieranie opinii jest kluczowe, częste spotkania w Slacku mogą zakłócać indywidualne cykle pracy. Wykorzystaj szablony Slacka do tworzenia formularzy dla dowolnego kanału, na którym członkowie zespołu omawiają procesy, pomysły, potencjalne błędy i sugestie.

Postaraj się, aby wszystko było proste — wystarczy dodać dwa lub trzy krótkie pytania, a będziesz mógł automatycznie wdrożyć najlepsze praktyki lub sugestie do swoich procesów programistycznych.

Oto cykl pracy niezbędny do utworzenia formularza opinii: Wyślij podsumowanie danych wejściowych do określonych kanałów Slacka

Zacznij od linku do formularza

Zbieraj opinie na temat procesu, pomysłu lub błędu

Zatwierdzaj wnioski w kilka sekund

Niezależnie od tego, czy chodzi o zgłoszenie zmiany, prośbę o raportowanie, nową funkcję czy prośbę klienta, nawet niewielkie opóźnienie w zatwierdzeniu może przesunąć cały termin. Dlaczego więc nie stworzyć cyklu pracy zatwierdzania, który pozwoli Ci szybko śledzić i zatwierdzać zgłoszenia?

Do zrobienia jest otwarcie kreatora cyklu pracy w Slacku i wybór następujących opcji:

Zacznij od linku w Slacku

Zbieraj informacje za pomocą linku do formularza — zgłoszenia funkcji, zgłoszenia zmiany lub zgłoszenia dotyczącego raportowania

Wyślij wiadomość na kanale, aby zapewnić widoczność dla zespołu, oraz prywatną wiadomość do osoby, która zgłosiła prośbę, potwierdzając jej otrzymanie

Zbierz głosy na temat propozycji

Jeden z najsprytniejszych sposobów wykorzystania kreatora cyklu pracy w Slacku: zorganizowanie systemu głosowania w celu wyłonienia najlepszych pomysłów, projektów i zwycięzców.

Załóżmy, że tworzysz kilka propozycji projektów technicznych i chcesz wybrać najlepszą z nich, biorąc pod uwagę sugestie swojego zespołu.

Zacznij od opublikowania swojego projektu na odpowiednim kanale Slacka. Następnie poinformuj zespół o wykorzystaniu emoji w procesie głosowania. Członkowie zespołu, którzy zareagowali emoji, otrzymają formularz do głosowania w prywatnych wiadomościach Slacka. Aby podsumować wyniki głosowania, możesz pobrać je w postaci plików CSV.

Oto jak możesz zbudować ten cykl pracy:

Uruchamia się po otrzymaniu emoji 👍 na kanale

Wyślij formularz do głosowania w wiadomościach prywatnych

Dodaj wiersz w Arkuszach Google z danymi z formularza

Wysyłaj przypomnienia o synchronizacji

Kiedy zespoły programistów są zajęte zadaniami, spotkania koordynacyjne są niezbędne, aby wszyscy byli na bieżąco. Zamiast rozmów wideo, planuj spotkania koordynacyjne w kanałach Slacka, korzystając z szablonów.

Dzięki temu szablonowi Slacka możesz wysłać zespołowi szybkie przypomnienie o zamieszczaniu aktualizacji na kanale. Możesz utworzyć wątek, w którym będą gromadzone wszystkie odpowiedzi, aby kanał Slacka był uporządkowany i przejrzysty. Ponadto możesz sprawdzić, nad czym pracują poszczególni członkowie zespołu, aby uniknąć nieporozumień i upewnić się, że nikt nie pracuje nad tymi samymi zadaniami.

Aby skonfigurować cykl pracy, postępuj zgodnie z poniższą sekwencją:

Rozpocznij o zaplanowanej godzinie i dacie

Wyślij wiadomość na kanale, aby Twój zespół mógł publikować aktualizacje w wątku

Wyzwalacz funkcji za pomocą emoji

Korzystając z tego szablonu Slacka, możesz uruchamiać cykle pracy, gdy ktoś zareaguje na wiadomość za pomocą emoji. Gdy członek zespołu użyje określonego emoji, możesz wygenerować wiadomość z informacją, kto użył tego emoji, i wysłać tej osobie formularz do wypełnienia.

Podobnie jak w przypadku zbierania głosów i uruchamiania funkcji, możesz używać tych wyzwalaczy do tworzenia dość złożonych cykli pracy. Aby uruchomić cykl pracy za pomocą emoji, postępuj zgodnie z tą samą sekwencją:

➡️ Uruchom, gdy emoji 👋 zostanie użyte jako reakcja na kanale

➡️ Wyślij wiadomość w wątku, aby poinformować konkretną osobę, która użyła emoji.

Twórz i śledź nowe zgłoszenia błędów

Na pewno korzystałeś już z kanałów Slacka, bezpośrednich wiadomości, połączeń, @wzmianek itp. Oto jednak sposób na bardziej efektywne wykorzystanie Slacka do raportowania błędów i usprawnienia procesu programowania.

Dzięki temu szablonowi Slacka możesz połączyć klientów i pracowników, którzy zauważą błąd, z narzędziem do śledzenia błędów Twojego zespołu. Aby to zrobić, utwórz dedykowany kanał, np. #app2.0-bugs, i opublikuj standardowy proces raportowania błędów. Pomoże Ci to dodać opcję „Utwórz problem” jako zautomatyzowaną czynność w tym cyklu pracy.

Postępuj zgodnie z poniższą sekwencją, aby skonfigurować cykl pracy do raportowania błędów:

Zacznij od linku w Slacku

Zbierz w formularzu informacje potrzebne do raportowania błędu

Utwórz problem w narzędziu do śledzenia błędów, np. problem w Jira, korzystając z formularza

Wyślij wiadomość potwierdzającą „zgłoszenie błędu”

Ograniczenia związane z używaniem szablonów Slacka w tworzeniu oprogramowania

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje Slacka i to, w jaki sposób pomogły one użytkownikom.

Na przykład bot Slacka może pomóc zespołom w automatyzacji przypomnień, powiadomień o @wzmiankach, wysyłaniu niestandardowych odpowiedzi i nie tylko. Podobnie, kreator cyklu pracy i gotowe szablony Slacka służą do automatyzacji niektórych aspektów Twojego cyklu pracy i zwiększenia wydajności operacji.

Istnieje jednak kilka limitów dotyczących korzystania z szablonów Slacka.

Funkcja płatna : Szablony Slacka są dostępne wyłącznie w płatnych planach. Ponadto możesz korzystać z bardzo ograniczonej liczby wbudowanych szablonów cykli pracy — : Szablony Slacka są dostępne wyłącznie w płatnych planach. Ponadto możesz korzystać z bardzo ograniczonej liczby wbudowanych szablonów cykli pracy — zaplanowanych wiadomości , przypomnień o spotkaniach, wdrażania nowych pracowników, raportowania incydentów, pochwał dla zespołu, informacji zwrotnych itp.

Skomplikowane ustawienia : Kreator cykli pracy opiera się na fragmentarycznych dostosowaniach zamiast na ujednoliconym rozwiązaniu. Chociaż ustawienie przypomnień o informacjach zwrotnych i spotkaniach jest dość proste, nie nadaje się to do tworzenia skomplikowanych cykli pracy mających na celu usprawnienie pracy programistów

Podstawowa funkcjonalność : Szablony Slacka mają standardowy format, który ogranicza ich zastosowanie. Możesz używać szablonów wyłącznie do automatyzacji prostych cykli pracy, takich jak raportowanie, zbieranie opinii, wdrażanie nowych pracowników, wysyłanie wiadomości lub publikowanie aktualizacji

Ograniczone do obszaru roboczego Slacka : Tworzenie cykli pracy, które uruchamiają się po kliknięciu linku lub reakcji emoji, jest ograniczone do Twojego obszaru roboczego Slacka. Nie możesz udostępniać linku przez e-maile ani inne kanały, aby uruchomić cykl pracy jako wyzwalacz.

Niewydajna współpraca: Chociaż do cykli pracy można dodawać współpracowników, szablony Slacka mają limit możliwości komentowania. Na przykład współpracownicy zewnętrzni nie mogą komunikować się za pośrednictwem cykli pracy w Slacku

Alternatywy dla szablonów Slacka

Chociaż szablony Slacka mają ograniczoną funkcjonalność i dostępność, przygotowaliśmy listę szablonów pozbawionych tych wad. Są one całkowicie bezpłatne, obsługują ponad 100 niestandardowych automatyzacji oraz oferują współpracę w czasie rzeczywistym, a także zwiększoną wydajność.

Oto lista.

1. Szablon porządku obrad spotkania ClickUp

Zaplanuj program spotkania wspólnie z innymi, korzystając z szablonu programu spotkania ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o dyskusję programistów, czy spotkanie inauguracyjne projektu, szablon porządku obrad ClickUp zapewnia niezbędny układ do wyszczególnienia szczegółów spotkania — rodzaj, zakres, lokalizacja, link do wideo-konferencji, data, godzina, uczestnicy i tematy. Krótko mówiąc, ten szablon pomaga zapewnić, że spotkanie przebiega zgodnie z jasno określonymi celami.

Oto, jakie korzyści możesz czerpać z tego szablonu:

Podziel zadania i przydziel obowiązki

Omów wszystkie tematy spotkania

Pomóż swojemu zespołowi lepiej przygotować się do spotkania dzięki przeglądowi tematów

Zapewnij uporządkowany przebieg spotkania

Co nam się spodobało: Ten szablon ClickUp Doc zawiera niestandardowe widoki, w tym wykres Gantt, listę, widok obciążenia pracą i kalendarz, które pomagają zaplanować agendę (tematy, osie czasu, działania) wraz z zespołem. Ponadto możesz zautomatyzować udostępnianie agendy za pośrednictwem e-maili bez konieczności przełączania się między zakładkami.

2. Szablon listy ClickUp

Planuj, organizuj i ustalaj priorytety zadań w ramach cyklu pracy dzięki szablonowi listy ClickUp

Listy są nieodłączną częścią procesów tworzenia oprogramowania. Inżynierowie i zespoły programistyczne używają list do organizowania i śledzenia zgłoszeń dotyczących funkcji, błędów, zadań, terminów, historii użytkowników i wielu innych rzeczy. I właśnie w tym miejscu przydaje się szablon listy ClickUp.

Ten szablon stanowi połączenie podstawowych i zaawansowanych funkcji, które pomogą Ci:

Podziel złożone zadania na łatwiejsze do opanowania podzadania

Organizuj i ustalaj priorytety zadań

Tworząc listy, stosuj standardowy format

Śledź zadania do wykonania, błędy i prośby o nowe funkcje

A co najlepsze? Ten szablon możesz wielokrotnie wykorzystywać do powtarzających się procesów.

Co nam się spodobało: Szablon oferuje opcję „Osadź wideo”, dzięki której możesz przesyłać filmy, aby dodać dodatkowe szczegóły do swoich zadań.

💈Dodatkowa wskazówka: Możesz skorzystać z funkcji powtarzających się zadań w ClickUp, aby zautomatyzować zadania tak, by powtarzały się z określoną częstotliwością, co pozwoli Ci okresowo dostosowywać swoją listę.

3. Szablon planu komunikacji ClickUp

Usprawnij komunikację z interesariuszami, korzystając z szablonu planu komunikacji ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zgłoszeniami interesariuszy, wdrażasz opinie klientów, czy omawiasz pomysły na nowe funkcje ze swoim zespołem, solidny plan komunikacji jest niezbędny. A do tego potrzebujesz dobrego szablonu planu komunikacji.

Szablon planu komunikacji ClickUp pozwala stworzyć praktyczny plan komunikacji, który pomoże Ci:

Usprawnij komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

Określ cele komunikacyjne, interesariuszy i osie czasu

Zapewnij spójną komunikację

Zidentyfikuj najlepsze kanały komunikacji

Śledź i mierz wysiłek swojego działania komunikacyjnego

Co nam się spodobało: Ten szablon pozwala tworzyć pola niestandardowe do śledzenia poszczególnych kanałów komunikacji — e-maili, mediów społecznościowych, platform komunikacyjnych lub kombinacji wszystkich tych kanałów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj zadania ClickUp, aby nakreślić zadania związane z komunikacją z interesariuszami w swoim planie komunikacji. Pomoże Ci to również zarządzać planem i zapewni lepszą widoczność.

4. Szablon wiki firmy ClickUp

Scentralizuj dokumentację techniczną dzięki szablonowi Company Wiki w ClickUp

Szablon ClickUp Company Wiki to bezpieczna przestrzeń do przechowywania całej zawartości związanej z oprogramowaniem — od dokumentów technicznych i proceduralnych po fragmenty kodu, frameworki i struktury danych.

Co więcej, ten szablon zawiera specjalne strony do rejestrowania informacji o firmie — celów i misji, podstawowych wartości, podręcznika pracownika oraz stronę działu, która pozwala scentralizować informacje związane z IT, sprzedażą, marketingiem, HR i nie tylko.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Scentralizuj dokumentację IT

Śledź zasoby programistyczne

Szczegóły dotyczące narzędzi i systemów

Zapewnij łatwy dostęp do zawartości przy jednoczesnym wdrożeniu kontroli dostępu

Co nam się spodobało: Szablon zawiera sekcję „Często używane formularze i zasoby” z szablonami wniosków, takimi jak szablon zgłoszenia do pomocy technicznej IT, które można wykorzystać do organizowania i śledzenia zgłoszeń związanych z IT.

5. Szablon wiadomości błyskawicznej ClickUp

Zbierz wszystkie rozmowy w jednym miejscu dzięki szablonowi wiadomości błyskawicznych ClickUp

Na liście zalet i wad Slacka jedną z największych wad tego narzędzia jest utrata ważnych wiadomości.

Przy tak dużej liczbie kanałów, wątków i prywatnych wiadomości łatwo zgubić ważne informacje w morzu rozmów — na przykład najlepszy pomysł na funkcję. Właśnie tu z pomocą przychodzi szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp, który pozwala uporządkować wiadomości w jednym miejscu.

Ten szablon może Ci pomóc:

Ustal priorytety rozmów

Twórz i zapisuj wiadomości, aby zaoszczędzić czas

Wykrywaj literówki i błędy gramatyczne

Szybko odpowiadaj na zgłoszenia

Ujednolicenie komunikatów i tonu marki

Co nam się spodobało: Korzystając z tego szablonu, możesz utworzyć wewnętrzny czat, poruszać się po aplikacji do komunikacji oraz wdrożyć praktyki komunikacyjne zawarte w tym szablonie.

6. Szablon formularza opinii ClickUp

Zbieraj opinie pracowników, aby usprawnić procesy i cykle pracy dzięki szablonowi formularza opinii ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o opinie Twojego zespołu na temat nowych zasad IT, czy opinie pracowników na temat kultury firmy, szablon opinii jest niezbędny do stworzenia sprawnego systemu zbierania opinii.

Szablon ClickUp Employee Feedback Template umożliwia zbieranie, śledzenie i podejmowanie działań w oparciu o opinie pracowników. Ten szablon pomaga:

Stwórz uporządkowany i spójny system informacji zwrotnej

Śledź nastroje pracowników

Zapewnij przejrzystość relacji między pracownikami a kierownictwem

Zapewnij otwartą platformę, która zachęca do szczerych rozmów

Co nam się spodobało: Oferuje przydatne widoki, takie jak widok listy wszystkich respondentów, widok listy odpowiedzi oraz widok tabeli ankiety opinii pracowników, które ułatwiają wyszukiwanie danych.

💡Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, podobnych do automatyzacji Slacka, aby zautomatyzować wysyłanie ankiet z opiniami do pracowników za pośrednictwem e-maila, platform ankietowych online lub spotkań indywidualnych.

7. Szablon cotygodniowego raportu ClickUp

Zaplanuj swoje cotygodniowe zadania dzięki szablonowi raportu tygodniowego ClickUp

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie terminowej realizacji projektu jest śledzenie sprintów i informowanie wszystkich o postępach. A szablon raportu tygodniowego ClickUp pomoże Ci dokładnie śledzić postępy w realizacji celów sprintu.

W ten sposób możesz wyróżniać kamienie milowe techniczne, oznaczać historie użytkowników jako zakończone lub w trakcie, sprawdzać aktualizacje dotyczące alokacji zasobów oraz uzyskać pełną widoczność w zakresie postępów projektu.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Śledź postępy w realizacji celów

Zbieraj dane z wielu źródeł danych

Przekazuj aktualizacje między zespołami

Zyskaj widoczność w zakresie osiągnięć

Zidentyfikuj potencjalne przeszkody

Pomóż członkom zespołu skupić się na szerszej perspektywie

Co nam się spodobało: Ten szablon oferuje widok tablicy tygodniowej, na której możesz zobaczyć wszystkie swoje cotygodniowe zadania uporządkowane według etykiet statusu, co ułatwia orientację.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy raport będzie gotowy, przeanalizuj dane za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Pomoże Ci to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i utrzymać właściwy kierunek działań.

8. Szablon codziennego spotkania standupowego

Zaplanuj codzienne spotkania standupowe we właściwy sposób dzięki szablonowi codziennego spotkania standupowego ClickUp

Codzienne spotkania standupowe są niezbędne, ale niełatwo je zaplanować. Właśnie w tym zakresie szablon codziennego spotkania standupowego ClickUp odgrywa znaczącą rolę.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Scentralizuj notatki, plany i śledź postępy

Twórz listy kontrolne dla każdego członka zespołu, aby nikt nie przeoczył żadnego zadania

Gromadź aktualizacje w czasie rzeczywistym w jednym miejscu, aby wszyscy byli na bieżąco

Zapewnij szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji

Szybsze rozwiązywanie problemów

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj ClickUp Brain do tworzenia notatek i podsumowań ze spotkań, dzięki czemu po codziennych spotkaniach stand-upowych będziesz mógł od razu zabrać się do pracy nad zadaniami, nie tracąc czasu na przygotowywanie podsumowań.

To już ostatni z naszych darmowych szablonów ClickUp, co oznacza, że dochodzimy do końca naszej listy szablonów. Jednak porównując ClickUp i Slack, możemy stwierdzić, że szablony ClickUp mają znacznie więcej do zaoferowania — od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i funkcje umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym.

A najlepsze jest to, że to jeszcze nie zrobione. ClickUp oferuje kilka funkcji komunikacyjnych, które sprawiają, że przewyższa Slacka — ponieważ łączy komunikację w czasie rzeczywistym z funkcjami zwiększającymi wydajność.

ClickUp vs. Slack: krótki przegląd

Oto bliższe spojrzenie na funkcje ClickUp, które sprawiają, że jest to jeden z czołowych konkurentów Slacka 👇

Czat ClickUp

Zupełnie nowy ClickUp Chat stawia na komunikację w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w Slacku, możesz go używać do tworzenia wielu kanałów dla projektów i zgromadzenia zespołów międzydziałowych w celu współpracy w czasie rzeczywistym. Najważniejsze jest jednak to, że Twoje czaty i zarządzanie projektami odbywają się na tej samej platformie.

Zgadza się. Koniec z przełączaniem się między narzędziami!

Ponadto możesz korzystać z funkcji AI bezpośrednio w czacie i uzyskiwać sugerowane przez AI odpowiedzi, podsumowania wątków, automatycznie tworzone zadania i wiele więcej.

Jeśli chcesz, aby zadanie zostało wykonane natychmiast, skorzystaj z funkcji przypisywania komentarzy i wzmianek w ClickUp. Korzystając z komentarzy i wzmianek @ w ClickUp, możesz zwrócić czyjąś uwagę i przypisać konkretne elementy, zapewniając w ten sposób stałą odpowiedzialność.

Klipy ClickUp

Wyeliminuj zamieszanie spowodowane niezliczoną ilością wiadomości i wątków dzięki ClickUp Clips. Ta funkcja ClickUp pozwala nagrywać ekrany i udostępniać wideo w celu przekazania jasnych wyjaśnień. Możesz również transkrybować klipy za pomocą AI, uwzględniając fragmenty i znaczniki czasu.

A co najlepsze? Transkrypcja jest przeszukiwalna i pojawi się w wynikach każdego wyszukiwania przeprowadzonego za pomocą funkcji Connected Search w ClickUp.

Przypomnienia ClickUp

Podobnie jak w przypadku przypomnień w Slacku, w ClickUp możesz ustawić przypomnienia dotyczące wszystkiego — dat, spotkań i zadań. Dodawaj je z dowolnego miejsca w ClickUp i dołączaj załączniki lub harmonogramy cykliczne. Możesz również tworzyć przypomnienia na podstawie zadań i komentarzy, dzięki czemu Twój zespół będzie wiedział, gdzie należy podjąć dalsze działania.

Spotkania w ClickUp

Zarządzaj wszystkimi spotkaniami — od codziennych spotkań stand-upowych po cotygodniowe spotkania synchronizacyjne, spotkania inauguracyjne projektów i dyskusje nad pomysłami na nowe funkcje — dzięki ClickUp Meetings. Wykorzystaj tę aplikację do robienia notatek, zarządzania porządkami obrad i przydzielania zadań w jednym miejscu.

Kalendarz ClickUp

Śledź spotkania, wizualizuj pracę, planuj zadania i zarządzaj harmonogramami projektów dzięki widokowi kalendarza w ClickUp. Dzięki temu Twoi współpracownicy będą na bieżąco z planami projektowymi, zbliżającymi się terminami i osiami czasu zadań.

Oprócz tych wspaniałych funkcji ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji. Możesz połączyć to narzędzie ze swoimi ulubionymi aplikacjami, w tym ze Slackiem. Integracja ClickUp ze Slackiem pomoże Ci zarządzać zadaniami ClickUp bez opuszczania dyskusji.

Dzięki tej integracji możesz:

Twórz zadania ClickUp bezpośrednio z kanału Slacka

Uzyskaj dostęp do linków do zadań w Slacku wraz ze wszystkimi szczegółami i kontekstem, aby móc podjąć odpowiednie działania

Zarządzaj terminami, statusami i priorytetami z poziomu kanałów Slacka

Twórz zadania i komentarze na podstawie wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o zadaniach w Slacku

Zoptymalizuj swoje cykle pracy dzięki ClickUp

Szablony Slacka świetnie nadają się do automatyzacji cykli pracy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że ich funkcjonalność jest ograniczona. Nie pozwalają one na tworzenie niestandardowych cykli pracy i odgrywają jedynie rolę w wsparciu budowania cykli zarządzania projektami.

Właśnie w tym momencie pojawia się potrzeba posiadania kompleksowej platformy zwiększającej wydajność, takiej jak ClickUp.

Dzięki ClickUp otrzymujesz bezpłatne szablony, które są niezwykle łatwe w użyciu i zapewniają wsparcie dla wszystkich rodzajów cykli pracy — od spotkań po śledzenie zgłoszeń dotyczących nowych funkcji — a także szeroki zestaw zaawansowanych funkcji do zarządzania projektami.

Jeśli więc chcesz zaoszczędzić czas poświęcany na przełączanie się między aplikacjami i stworzyć płynny proces programowania, zarejestruj się w ClickUp już dziś!