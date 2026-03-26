14 darmowych szablonów Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań

Wyobraź sobie, że na początku dnia tworzysz listę rzeczy do zrobienia, ale zanim skończysz pracę, tracisz orientację w zadaniach. Może się to zdarzyć, gdy masz zbyt wiele do zrobienia; śledzenie zadań i zarządzanie terminami staje się chaotyczne.
Jakie jest więc rozwiązanie? Narzędzia do śledzenia zadań w Arkuszach Google.
Narzędzia do śledzenia zadań w Arkuszach Google przydadzą się zarówno początkującym, jak i doświadczonym profesjonalistom. Są proste, łatwe w użyciu i przydatne do planowania oraz śledzenia zadań do wykonania.
Na tym blogu udostępnimy darmowe szablony arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań, które znacznie ułatwią zarządzanie zadaniami i zespołami. Zostań z nami do końca!
14 bezpłatnych szablonów Arkuszy Google do śledzenia zadań
Szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań to cenne narzędzia, które pomagają usprawnić zarządzanie zadaniami. Oto kilka bezpłatnych szablonów Arkuszy Google do śledzenia zadań:
1. Szablon do śledzenia zadań autorstwa ClickUp
Szablon Task Tracker autorstwa ClickUp to gotowy do użycia szablon Arkuszy Google, który pozwala organizować i śledzić zadania w uporządkowany sposób. Zawiera pola takie jak Nazwa zadania, Priorytet, Przypisany do, Status, Data rozpoczęcia, Termin oraz Notatki, które pomogą Ci nadążyć z codzienną pracą.
Jak z nich korzystać:
- Dodawaj zadania wraz z terminami i priorytetami, aby zachować porządek
- Śledź status zadań za pomocą list rozwijanych, takich jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”
- Przydzielaj zadania i aktualizuj postępy w miarę postępu prac
- Skorzystaj z sekcji notatek, aby dodać kontekst lub aktualizacje
Przeznaczone dla:
- Specjaliści zarządzający codziennymi zadaniami — idealne rozwiązanie dla kierowników projektów, którzy przydzielają zadania, prowadzą śledzenie terminów i monitorują postępy w realizacji wielu zadań w jednym, przejrzystym widoku.
- Studenci realizujący obowiązki akademickie — idealne rozwiązanie dla studentów organizujących zadania, projekty grupowe i przygotowania do egzaminów, aby zachować konsekwencję i uniknąć stresu w ostatniej chwili.
- Osoby, które muszą pogodzić osobiste obowiązki — idealne rozwiązanie dla osób zajmujących się śledzeniem prac domowych, spraw do załatwienia i dodatkowych projektów, jednocześnie organizując wszystko w jednej liście kontrolnej.
2. Szablon dziennego i miesięcznego rejestru zadań od Template.net
Szablon dziennego i miesięcznego rejestru zadań autorstwa Template.net to podstawowy szablon, który pozwala skutecznie planować zadania i nimi zarządzać. Pomaga uprościć cykl pracy, śledzić postępy i nigdy nie przegapić terminów.
Jak z nich korzystać:
- Planuj i przeglądaj zadania w ujęciu dziennym i miesięcznym
- Skup się na zarządzaniu czasem
- Twórz niestandardowe listy zadań, uwzględniając aktualizacje statusu, priorytety i terminy wykonania
- Ustal priorytety zadań na podstawie ich terminów
- Śledź postępy w czasie rzeczywistym
Idealne dla: każdego, kto chce zachować porządek i efektywnie zarządzać swoim czasem. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które muszą pogodzić codzienne zadania z długoterminowymi projektami.
👉🏽 Masz dość zarządzania arkuszami? Czas na zmianę! Nasz przewodnik „Small Business AI Playbook” dokładnie wyjaśnia, jak wykorzystać AI do uproszczenia cykli pracy.
2. Szablon dziennego rejestru zadań od Template.net
Szablon dziennego rejestru zadań autorstwa Template.net to prosty szablon Arkuszy Google, który pomaga Ci nadążać za codziennymi zadaniami. Ten konfigurowalny szablon listy rzeczy do zrobienia pozwala efektywnie zorganizować harmonogram pracy.
Jak z nich korzystać:
- Twórz i organizuj niestandardowe listy rzeczy do zrobienia w jednym miejscu
- Usprawnij codzienne zadania, aby zwiększyć wydajność
- Śledź zadania oczekujące i zakończone
- Współpracuj nad zadaniami z członkami zespołu
Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, którzy codziennie lub co miesiąc planują i ustalają priorytety swoich zadań oraz śledzą swoje postępy w czasie rzeczywistym, aby uniknąć przekraczania terminów.
3. Szablon do śledzenia zadań od Template.net
Szablon do śledzenia zadań autorstwa Template.net to kolejny szablon Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań, który ułatwia monitorowanie zadań. Możesz go pobrać w formacie Excel lub Arkuszy Google, aby efektywnie śledzić swoje zadania i terminy.
Jak z nich korzystać:
- Podziel zadania na kategorie, aby łatwiej je monitorować
- Śledź postępy w realizacji zadań za pomocą wykresów
- Twórz niestandardowe statusy zadań, takie jak „do zrobienia”, „w toku”, „zakończone”, „wstrzymane” itp.
- Dostosuj pola i notatki dla każdego zadania
Idealne dla: wszystkich, którzy szukają uporządkowanego sposobu na kategoryzowanie i śledzenie postępów w realizacji zadań, aby skutecznie dotrzymywać terminów.
4. Szablon do śledzenia statusu zadań autorstwa Template.net
Szablon „Task Status Tracker” od Template.net pozwala uniknąć konieczności zapamiętywania zadań i ułatwia ich śledzenie. Zapewnia profesjonalny układ do monitorowania działań i aktualizacji w ramach projektu.
Jak z nich korzystać:
- Wprowadzaj i porządkuj dane w kolumnach
- Dodaj pola, które możesz dostosować do swoich potrzeb
- Edytuj sekcje, aby dodać więcej informacji
- Wizualizuj dane za pomocą wykresów i diagramów
Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą szybko i na pierwszy rzut oka sprawdzić postępy w realizacji zadań za pomocą wykresów i diagramów.
5. Szablon listy rzeczy do zrobienia w Arkuszach Google autorstwa Zapier
Szablon listy zadań w Arkuszach Google autorstwa Zapier to szablon do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google, który pozwala utworzyć stałą listę zadań i monitorować postępy w ich realizacji. Chociaż najlepiej nadaje się do osobistych zadań, możesz używać tego szablonu w pracy i udostępniać go zespołowi, aby wszyscy byli na bieżąco.
Jak z nich korzystać:
- Skorzystaj z sekcji zadań, dni i notatek, aby stworzyć swoją listę rzeczy do zrobienia
- Oznacz zadania o wysokim priorytetie i wybierz kolory, aby wskazać status każdego zadania
- Dodaj niestandardowe kolumny, takie jak typ zadania, szacowany czas, zadania do wykonania później itp.
- Odhaczaj zadania po ich zakończeniu, dodając status lub wykreślając je
Idealne dla: każdego, kto chce tworzyć codzienne listy rzeczy do zrobienia, aby móc terminowo zakończyć swoje zadania.
📮 Wskazówka ClickUp: Kiedy systemy zawodzą, pracownicy wykazują się kreatywnością — ale nie zawsze jest to korzystne.
17% pracowników korzysta z własnych rozwiązań, takich jak zapisywanie wiadomości e-mail, robienie zrzutów ekranu lub żmudne sporządzanie notatek, aby śledzić postępy w pracy. Tymczasem 20% pracowników nie może znaleźć potrzebnych informacji i ucieka się do pytania kolegów, co zakłóca koncentrację obu stron.
Dzięki ClickUp możesz zamieniać e-maile w zadania, które można śledzić, łączyć czaty z zadaniami, uzyskiwać odpowiedzi od AI i nie tylko — wszystko to w jednym obszarze roboczym!
💫 Prawdziwe wyniki: Kiedy agencja marketingowa Hit Your Mark Media przeanalizowała swoje działania, problem stał się oczywisty. Praca była rozproszona między Slackiem, Miro, Toggl, Loom i innymi narzędziami. Projekty postępowały wolniej niż powinny, ponieważ informacje były rozrzucone po wielu narzędziach.
W związku z tym zespół skonsolidował wszystko w pakiecie ClickUp Small Business Suite :
- Ponad 5 narzędzi zastąpionych w obszarach komunikacji, planowania i raportowania
- 3 000 dolarów oszczędności rocznie dzięki rezygnacji ze Slacka po przejściu na ClickUp Chat
- Panele kontrolne działające w czasie rzeczywistym, śledzące punkty sprintu, obciążenie pracą i wydajność
- Szybsze wypłaty premii dzięki przejrzystym, mierzalnym danym dotyczącym wydajności
Założyciel Derek Archer twierdzi, że ta zmiana wpłynęła na sposób działania agencji.
Zamiast łączyć aktualizacje z wielu aplikacji, zespół teraz zarządza pracą dla klientów, komunikacją, dokumentacją i raportowaniem z jednego obszaru roboczego. 🚀
6. Szablon do śledzenia postępów zadań w Arkuszach Google autorstwa Unito
Szablon do śledzenia postępów zadań w Arkuszach Google autorstwa Unito to kompleksowy szablon, który pozwala połączyć Twoje narzędzia i wybrać zadania, które chcesz zsynchronizować. Ten szablon arkusza kalkulacyjnego pomaga tworzyć raporty z postępów, ułatwiające analizę.
Jak z nich korzystać:
- Użyj zakładki „Zrzut danych”, aby zsynchronizować wszystkie zadania związane z projektem
- Twórz raporty z postępów, aby śledzić zadania otwarte, zakończone i przeterminowane
- Twórz wykresy słupkowe, kołowe i burndown, aby śledzić postępy w zadaniach i sprintach
- Śledź obciążenie pracą poszczególnych członków zespołu i planuj zasoby
Idealne dla: kierowników projektów i menedżerów poszukujących szybkich i łatwych sposobów na tworzenie raportów z postępów w realizacji zadań, które można udostępniać interesariuszom.
Ograniczenia związane z używaniem Arkuszy Google do śledzenia zadań
Chociaż szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań mogą pomóc Ci efektywnie śledzić listę rzeczy do zrobienia, możesz napotkać kilka wyzwań.
Oto wady korzystania z Arkuszy Google do śledzenia codziennych zadań:
- Ograniczona współpraca: Arkusze Google nie są najlepszym narzędziem do współpracy. Są bardziej podatne na błędy i mogą działać wolniej, jeśli pracuje nad nimi jednocześnie wiele osób
- Problemy ze skalowalnością: W miarę jak lista zadań się wydłuża, szablony Arkuszy Google stają się przeładowane. Musisz prowadzić osobne arkusze, co utrudnia wyszukiwanie i śledzenie zadań
- Ograniczona automatyzacja: Szablony Arkuszy Google nie pozwalają na automatyzację cykli pracy ani przydzielania zadań. Wymagają one dużego nakładu pracy ręcznej, w tym aktualizowania statusów zadań, dostosowywania ustawień itp.
- Kwestie bezpieczeństwa: Brak solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szczegółowa kontrola dostępu, sprawia, że narzędzie to jest ryzykowne w przypadku przechowywania poufnych danych związanych z projektem
- Brak powiadomień: Szablony Arkuszy Google nie oferują automatycznych przypomnień o wykonaniu zadań ani zbliżających się terminach
Alternatywne szablony do śledzenia i zarządzania zadaniami
Jeśli masz problem z ograniczeniami szablonów Arkuszy Google, czas poszukać alternatyw. Do efektywnego śledzenia zadań i zarządzania nimi polecamy ClickUp.
ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga tworzyć i zarządzać osobistymi oraz zawodowymi zadaniami. Pozwala wyznaczać cele i kamienie milowe, tworzyć listy zadań, współpracować z zespołem nad zadaniami, śledzić osie czasu, zarządzać zasobami oraz przeprowadzać automatyzację przypomnień i cykli pracy.
Dzięki ClickUp możesz również wizualizować zadania w dowolny sposób, korzystając z niestandardowych widoków, takich jak widok tabeli, lista, kalendarz i tablica.
Na przykład widok tabeli w ClickUp pomaga tworzyć arkusze kalkulacyjne w mgnieniu oka i wizualizować dane projektowe w polach i wierszach. Możesz również używać tego widoku do tworzenia baz danych i organizowania zadań w formie rekordów. A co najlepsze? Korzystając z tego widoku, możesz powiązać klientów z zamówieniami oraz linki z raportami o błędach.
Jeśli więc jesteś przyzwyczajony do pracy z Arkuszami Google, ale nie chcesz borykać się z ich limitami, widok tabeli w ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.
Ponadto ClickUp oferuje kilka szablonów do zarządzania zadaniami. Szablony te sprawiają, że codzienna praca staje się dziecinnie prosta i stanowią świetną alternatywę dla Arkuszy Google. Przyjrzyjmy się tym szablonom bardziej szczegółowo.
1. Prosty szablon do zarządzania zadaniami ClickUp
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem zadaniami i szukasz aplikacji do tworzenia codziennych list kontrolnych, wypróbuj szablon ClickUp do prostego zarządzania zadaniami.
Ten szablon do śledzenia projektów idealnie nadaje się do porządkowania zadań — niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne czynności, czy zadania służbowe. Szablon oferuje widoki listy, Tablicy i dokumentu, dzięki czemu możesz wizualizować zadania tak, jak chcesz. Dzięki temu szablonowi możesz:
- Wizualizuj i ustalaj priorytety zadań
- Śledź swoje zadania
- Dodaj szczegóły zadania, korzystając z pól niestandardowych
Dlaczego to polecamy
Jednym z najprostszych sposobów na uporządkowanie pracy jest skorzystanie z szablonu zawierającego wbudowane instrukcje dotyczące tworzenia trwałego systemu zarządzania zadaniami.
Przeznaczone dla:
- Małe zespoły potrzebujące przejrzystego systemu zadań — idealne rozwiązanie dla start-upów SaaS zarządzających wdrażaniem nowych funkcji, zgłoszeniami klientów i poprawkami błędów bez skomplikowanych procesów.
- Zespoły marketingowe koordynujące kampanie — idealne do śledzenia tworzenia zawartości, uruchamiania reklam i zadań związanych z mediami społecznościowymi w jednej prostej, łatwej do aktualizacji liście.
- Zespoły sprzedaży zarządzające kontaktami i działaniami następczymi — idealne rozwiązanie dla specjalistów ds. rozwoju sprzedaży (SDR) i menedżerów ds. klientów, którzy chcą uporządkować zadania związane z pozyskiwaniem klientów, harmonogramy rozmów i działania w ramach procesu sprzedaży.
2. Szablon ClickUp do codziennego zarządzania zadaniami
Szablon ClickUp do codziennego zarządzania zadaniami to planner, który pozwala zaplanować codzienne spotkania, zadania, wydarzenia i sprawy do załatwienia. Ten konfigurowalny planner pomaga dotrzymywać terminów, dzięki czemu nie musisz pracować przez cały dzień.
Dzięki temu planerowi dziennym możesz:
- Podziel zadania na kategorie: służbowe, osobiste lub cele
- Śledź postępy za pomocą wykresów i diagramów
- Ustal priorytety zadań
- Popraw zarządzanie czasem
Szablon pomaga zachować koncentrację i motywację, dzięki czemu możesz szybko zrobić zadania bez zwlekania.
Dlaczego to polecamy
Możesz wyznaczyć konkretne cele i kluczowe kamienie milowe, zaplanować dzień w widoku kalendarza oraz śledzić postępy za pomocą wykresów Gantta.
Przeznaczone dla:
- Zespoły ds. rozwoju produktów — idealne do śledzenia codziennych elementów w ramach sprintów, testów jakości oraz szybkich poprawek błędów, aby zapewnić płynny przebieg wydawnictw.
- Zespoły marketingowe — świetne rozwiązanie do zarządzania codziennymi zadaniami, takimi jak projekty zawartości, posty w mediach społecznościowych i optymalizacja kampanii, bez utraty tempa.
- Zespoły ds. sukcesu klienta — idealne do organizowania codziennych kontaktów z klientami, kroków wdrażania nowych klientów oraz działań następczych w ramach wsparcia, aby zapewnić satysfakcję klientów.
3. Szablon codziennej listy zadań ClickUp
Szablon codziennej listy zadań ClickUp to narzędzie do planowania i śledzenia rutynowych czynności, które pomoże Ci wyrobić dobre nawyki oraz planować i ustalać priorytety codziennych zadań bez poczucia przytłoczenia. Oferuje również opcje dostosowywania, takie jak niestandardowe widoki, pola, statusy i cykle pracy, w tym wykres Gantt, lista i kalendarz.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Twórz i zarządzaj szczegółową listą rzeczy do zrobienia
- Zorganizuj zadania i skup się na tym, co najważniejsze
- Śledź wszystkie zadania w jednym miejscu
Dlaczego to polecamy
Szablon listy zadań do wykonania ma wbudowane integracje i automatyczne powiadomienia, które pomogą Ci dotrzymać terminów.
Przeznaczone dla:
- Zespoły projektowe — idealne do rozdzielania codziennych zadań kreatywnych, takich jak szkice, makiety i poprawki, dzięki czemu terminy nie będą się nawarstwiać.
- Zespoły sprzedaży — pomagają uporządkować listy kontaktów, działania następcze i terminy składania ofert, aby codziennie utrzymywać płynność procesu sprzedaży.
- Działy HR — idealne do zarządzania zadaniami rekrutacyjnymi, harmonogramami rozmów kwalifikacyjnych i wnioskami pracowników bez żadnych opóźnień.
4. Szablon listy zadań projektowych ClickUp
Szablon listy zadań projektowych ClickUp łączy w sobie podstawowe i zaawansowane funkcje, co czyni go jednym z najlepszych szablonów do zarządzania zadaniami.
Ten szablon do zarządzania projektami może służyć do śledzenia i zarządzania zadaniami osobistymi oraz zespołowymi. Zawiera pięć widoków: Dokument, Tablica, Lista, Kalendarz i Osadzenie. Dodatkowo możesz dodać niestandardowe statusy, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, aby efektywnie śledzić zadania.
Dlaczego to polecamy
Największą zaletą szablonu jest to, że widok „Osadź” pozwala osadzać w nim wideo, co zwiększa przejrzystość pracy.
Przeznaczone dla:
- Zespoły produktowe — zarządzaj wdrażaniem funkcji, elementami z backlogu i wynikami sprintów w uporządkowanej liście zadań, która zapewnia spójność działań programistów, działu kontroli jakości i kierowników projektów.
- Zespoły marketingowe — planujcie zadania związane z kampaniami, tworzeniem zawartości i zatwierdzaniem w jednym miejscu, aby żadne terminy nie umknęły waszej uwadze.
- Zespoły operacyjne — śledź projekty międzydziałowe, takie jak usprawnianie procesów, wdrażanie dostawców i zadania związane z zapewnieniem zgodności, w przejrzystym i rozliczalnym formacie.
5. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp
Szablon zarządzania zadaniami ClickUp to szablon do zarządzania projektami, którego każdy zespół potrzebuje, aby zapewnić pomyślne wyniki projektów. Dzięki wbudowanym narzędziom szablon ten idealnie nadaje się do zarządzania wieloma projektami i współpracy z zespołem nad różnymi cyklami pracy w jednym miejscu.
Szablon zawiera sześć dynamicznych widoków, spośród których wyróżnia się widok zespołu.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Podziel zadania na trzy listy — Pomysły, Zaległości i Zadania do wykonania
- Współpracuj z zespołami
- Organizuj zadania według priorytetu, statusu lub działu
- Śledź i optymalizuj cykle pracy
Dlaczego to polecamy
Widok zespołu (wcześniej „Box”) pozwala sprawdzić obciążenie pracą wszystkich członków zespołu, co ułatwia przemyślane przydzielanie zadań. Zawiera gotowe pola niestandardowe, dzięki którym możesz sprawdzić, komu przydzielono dane zadanie, kiedy jest termin jego wykonania oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możesz dodać pola niestandardowe, aby uwzględnić szczegóły, takie jak budżety, linki lub inne załączniki.
Przeznaczone dla:
- Zespoły ds. zarządzania produktem — nigdy więcej nie pozwól, by żadna prośba o nową funkcję lub zgłoszenie błędu umknęło Twojej uwadze. Planuj sprinty, śledź wydania i bez wysiłku koordynuj pracę programistów, działu kontroli jakości oraz menedżerów produktu, aby Twoja mapa drogowa została faktycznie zrealizowana.
- Zespoły marketingowe — prowadźcie kampanie jak dobrze naoliwiona maszyna. Śledźcie zawartość, zatwierdzenia, uruchomienia reklam i wydarzenia w jednym miejscu, dotrzymując wszystkich terminów bez chaosu i zamieszania.
- Zespoły sprzedaży — szybciej finalizujcie transakcje dzięki przejrzystemu śledzeniu zadań. Zarządzajcie kontaktami, działaniami następczymi, ofertami i umowami w jednej liście i nigdy nie pozwólcie, by szansa przepadła.
6. Szablon zadań do zrobienia w ClickUp
Szablon ClickUp „Work To Do” to idealne narzędzie do organizowania cotygodniowych zadań. Pomaga zaplanować codzienne zadania zgodnie z planem tygodniowym, aby zapewnić produktywny tydzień. Krótko mówiąc, ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje zadania.
Dzięki szablonowi „Work To Do” od ClickUp możesz:
- Śledź postępy za pomocą wykresów Gantta i tablic Kanban
- Skoncentruj się na zadaniach priorytetowych
- Podziel złożone zadania projektowe na łatwiejsze do opanowania
- Śledź czas trwania zadań
Aby skorzystać z tego szablonu, ustal jasne cele i zacznij tworzyć zadania. ClickUp Tasks pozwala planować i organizować zadania, dodając opisy, podzadania i terminy wykonania. Możesz dodawać tagi do zadań, aby ułatwić wyszukiwanie, przypisywać zadania członkom zespołu, a nawet przeglądać oś czasu zadań w widoku kalendarza.
Dlaczego to polecamy
Ten szablon doskonale nadaje się do planowania i ustalania priorytetów w tygodniowym harmonogramie pracy dzięki widokowi kalendarza tygodniowego.
Przeznaczone dla:
- Zespoły produktowe przekształcają zgłoszenia dotyczące nowych funkcji, poprawki błędów i elementy sprintów w jasne, możliwe do realizacji zadania, które pozwalają utrzymać projekty na właściwym torze
- Zespoły marketingowe zarządzają kampaniami, zawartością i zadaniami związanymi z wprowadzeniem produktu w jednym miejscu, aby dotrzymać każdego terminu
- Zespoły sprzedaży organizują codzienne działania promocyjne, działania następcze i kamienie milowe transakcji, aby utrzymać zdrowy strumień sprzedaży i zapewnić widoczność
7. Prosty szablon listy rzeczy do zrobienia w ClickUp
Szablon „Proste zadania do wykonania” w ClickUp upraszcza zarządzanie zadaniami, gromadząc wszystkie zadania w jednym miejscu. Pozwala on na widok priorytetów, osób przypisanych i terminów, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych informacji.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Podziel zadania na różne kategorie
- Przydzielaj zadania członkom zespołu
- Ustal jasną listę zadań, którą każdy może realizować
Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten również zawiera niestandardowe statusy, pola i widoki. Posiada tablicę statusów, która zapewnia łatwy dostęp do wszystkich zadań. Szablon pozwala również na śledzenie zadań za pomocą etykiet i ułatwia zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacjom.
Dlaczego to polecamy
Ten prosty szablon przyda się, gdy musisz pogodzić wiele obowiązków. Możesz ustalić priorytety zadań i skorzystać z widoku Zadania według priorytetów, aby mieć pewność, że realizujesz je we właściwej kolejności.
Przeznaczone dla:
- Zespoły produktowe prowadzą śledzenie codziennych zadań związanych z funkcjami, szybkich poprawek i elementów sprintów bez nadmiernego komplikowania cyklu pracy
- Zespoły marketingowe organizują szkice zawartości, zadania związane z kampaniami i procesy zatwierdzania w prostej, łatwej do aktualizacji liście kontrolnej
- Zespoły sprzedaży skutecznie zarządzają kontaktami, działaniami następczymi i czynnościami związanymi z transakcjami w jednym miejscu
8. Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp
Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp to narzędzie, które zapewnia szybki przegląd tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych planów zadań do zrobienia. Pomaga zachować porządek, dzięki czemu możesz osiągnąć wszystkie wyznaczone cele.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Planuj zadania, aby nie przegapić terminów
- Aby zapewnić przejrzystość, podziel zadania na kategorie
- Widok szczegółowych informacji o zadaniach
- Śledź postępy w realizacji zadań
- Dowiedz się, ile czasu zajmuje to, żeby zadanie było zrobione
Ten szablon zawiera pięć niestandardowych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp: według roli, zaproszeń na spotkania, kategorii, harmonogramów oraz przewodnika dla początkujących. Możesz również ulepszyć śledzenie listy zadań w kalendarzu, korzystając z ostrzeżeń o zależnościach, śledzenia czasu i innych funkcji.
Dlaczego to polecamy
Szablon zawiera widok „Zaproszenia na spotkania”, który pozwala na śledzenie nadchodzących spotkań oraz zadań, które należy wykonać przed nimi.
Przeznaczone dla:
- Zespoły produktowe planują premiery funkcji, terminy sprintów i poprawki błędów bezpośrednio w kalendarzu, co zapewnia widoczność
- Zespoły marketingowe planują zadania związane z kampaniami, terminy publikacji zawartości i osie czasu w jednym widoku, aby być na bieżąco
- Zespoły sprzedaży organizują działania promocyjne, działania następcze i kamienie milowe transakcji wokół kluczowych dat, aby utrzymać przepływ procesu sprzedaży
Idealne dla: Każdy, kto ma napięty harmonogram i chce mieć przegląd wszystkich swoich spotkań i zadań w nadchodzących tygodniach.
To nie wszystko. Oprócz tych szablonów funkcja szablonów zadań w ClickUp pozwala również tworzyć własne. W ten sposób możesz tworzyć szablony dla powtarzających się zadań i cykli pracy oraz zwiększyć wydajność. Ponadto są one proste, można je dostosowywać i nie wymagają żadnego szkolenia.
Czym charakteryzuje się dobry szablon do śledzenia zadań?
Szablony do śledzenia zadań pomagają śledzić codzienne zadania i nimi zarządzać. Dobry szablon do śledzenia zadań zawiera następujące elementy:
- Opisy zadań: Szablon powinien zawierać przestrzeń na opisy zadań, takie jak dodawanie linków, obrazów, dokumentów i innych zasobów
- Ustalanie priorytetów: Dobre szablony do śledzenia zadań pozwalają klasyfikować każde zadanie według poziomu priorytetu w oparciu o terminy lub znaczenie zadania
- Tagi zadań: Szablon powinien umożliwiać używanie etykiet do oznaczania zadań, co ułatwi ich wyszukiwanie i dostęp do nich.
- Dostosowanie: Szablon musi być edytowalny i dostosowywalny do konkretnych potrzeb biznesowych
- Wizualizacja danych: Szablony do śledzenia zadań muszą zawierać wykresy i diagramy umożliwiające przeglądanie zadań oczekujących, zakończonych itp.
- Uwagi: Aby zapewnić przejrzystość, należy utworzyć sekcję „Notatki”, w której można dodać dodatkowe szczegóły dotyczące zadania.
Lepiej zarządzaj swoimi zadaniami dzięki ClickUp
Szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań są bez wątpienia pomocne w zarządzaniu zadaniami i listami rzeczy do zrobienia.
Arkusze Google nie są jednak idealne. Jeśli regularnie musisz zajmować się wieloma zadaniami i współpracować z różnymi zespołami, śledzenie wszystkiego za pomocą szablonów Arkuszy Google będzie trudne. Właśnie wtedy przydaje się oprogramowanie do zarządzania zadaniami, takie jak ClickUp.
Galeria szablonów ClickUp oferuje wiele szablonów arkuszy kalkulacyjnych, idealnych do zarządzania osobistymi zadaniami i projektami zawodowymi. Te bezpłatne szablony oferują wiele opcji dostosowywania oraz dodatkowe funkcje, w tym powiadomienia i automatyzację cyklu pracy.
Ponadto ClickUp zapewnia ogromną wygodę dzięki funkcjom zarządzania zadaniami i AI.
Po co więc męczyć się z Arkuszami Google? Zarejestruj się w ClickUp i pobierz te szablony już dziś.