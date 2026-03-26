14 darmowych szablonów Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań

Wyobraź sobie, że na początku dnia tworzysz listę rzeczy do zrobienia, ale zanim skończysz pracę, tracisz orientację w zadaniach. Może się to zdarzyć, gdy masz zbyt wiele do zrobienia; śledzenie zadań i zarządzanie terminami staje się chaotyczne.

Jakie jest więc rozwiązanie? Narzędzia do śledzenia zadań w Arkuszach Google.

Narzędzia do śledzenia zadań w Arkuszach Google przydadzą się zarówno początkującym, jak i doświadczonym profesjonalistom. Są proste, łatwe w użyciu i przydatne do planowania oraz śledzenia zadań do wykonania.

Na tym blogu udostępnimy darmowe szablony arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań, które znacznie ułatwią zarządzanie zadaniami i zespołami. Zostań z nami do końca!

14 bezpłatnych szablonów Arkuszy Google do śledzenia zadań

Szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań to cenne narzędzia, które pomagają usprawnić zarządzanie zadaniami. Oto kilka bezpłatnych szablonów Arkuszy Google do śledzenia zadań:

1. Szablon do śledzenia zadań autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swój cykl pracy, korzystając z szablonu narzędzia do śledzenia zadań od ClickUp

Szablon Task Tracker autorstwa ClickUp to gotowy do użycia szablon Arkuszy Google, który pozwala organizować i śledzić zadania w uporządkowany sposób. Zawiera pola takie jak Nazwa zadania, Priorytet, Przypisany do, Status, Data rozpoczęcia, Termin oraz Notatki, które pomogą Ci nadążyć z codzienną pracą.

Jak z nich korzystać:

Dodawaj zadania wraz z terminami i priorytetami, aby zachować porządek

Śledź status zadań za pomocą list rozwijanych, takich jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”

Przydzielaj zadania i aktualizuj postępy w miarę postępu prac

Skorzystaj z sekcji notatek, aby dodać kontekst lub aktualizacje

Przeznaczone dla:

Specjaliści zarządzający codziennymi zadaniami — idealne rozwiązanie dla kierowników projektów, którzy przydzielają zadania, prowadzą śledzenie terminów i monitorują postępy w realizacji wielu zadań w jednym, przejrzystym widoku.

Studenci realizujący obowiązki akademickie — idealne rozwiązanie dla studentów organizujących zadania, projekty grupowe i przygotowania do egzaminów, aby zachować konsekwencję i uniknąć stresu w ostatniej chwili.

Osoby, które muszą pogodzić osobiste obowiązki — idealne rozwiązanie dla osób zajmujących się śledzeniem prac domowych, spraw do załatwienia i dodatkowych projektów, jednocześnie organizując wszystko w jednej liście kontrolnej.

2. Szablon dziennego i miesięcznego rejestru zadań od Template.net

Szablon dziennego i miesięcznego rejestru zadań autorstwa Template.net to podstawowy szablon, który pozwala skutecznie planować zadania i nimi zarządzać. Pomaga uprościć cykl pracy, śledzić postępy i nigdy nie przegapić terminów.

Jak z nich korzystać:

Planuj i przeglądaj zadania w ujęciu dziennym i miesięcznym

Skup się na zarządzaniu czasem

Twórz niestandardowe listy zadań, uwzględniając aktualizacje statusu, priorytety i terminy wykonania

Ustal priorytety zadań na podstawie ich terminów

Śledź postępy w czasie rzeczywistym

Idealne dla: każdego, kto chce zachować porządek i efektywnie zarządzać swoim czasem. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które muszą pogodzić codzienne zadania z długoterminowymi projektami.

👉🏽 Masz dość zarządzania arkuszami? Czas na zmianę! Nasz przewodnik „Small Business AI Playbook” dokładnie wyjaśnia, jak wykorzystać AI do uproszczenia cykli pracy.

2. Szablon dziennego rejestru zadań od Template.net

Szablon dziennego rejestru zadań autorstwa Template.net to prosty szablon Arkuszy Google, który pomaga Ci nadążać za codziennymi zadaniami. Ten konfigurowalny szablon listy rzeczy do zrobienia pozwala efektywnie zorganizować harmonogram pracy.

Jak z nich korzystać:

Twórz i organizuj niestandardowe listy rzeczy do zrobienia w jednym miejscu

Usprawnij codzienne zadania, aby zwiększyć wydajność

Śledź zadania oczekujące i zakończone

Współpracuj nad zadaniami z członkami zespołu

Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, którzy codziennie lub co miesiąc planują i ustalają priorytety swoich zadań oraz śledzą swoje postępy w czasie rzeczywistym, aby uniknąć przekraczania terminów.

3. Szablon do śledzenia zadań od Template.net

Szablon do śledzenia zadań autorstwa Template.net to kolejny szablon Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań, który ułatwia monitorowanie zadań. Możesz go pobrać w formacie Excel lub Arkuszy Google, aby efektywnie śledzić swoje zadania i terminy.

Jak z nich korzystać:

Podziel zadania na kategorie, aby łatwiej je monitorować

Śledź postępy w realizacji zadań za pomocą wykresów

Twórz niestandardowe statusy zadań, takie jak „do zrobienia”, „w toku”, „zakończone”, „wstrzymane” itp.

Dostosuj pola i notatki dla każdego zadania

Idealne dla: wszystkich, którzy szukają uporządkowanego sposobu na kategoryzowanie i śledzenie postępów w realizacji zadań, aby skutecznie dotrzymywać terminów.

4. Szablon do śledzenia statusu zadań autorstwa Template.net

Szablon „Task Status Tracker” od Template.net pozwala uniknąć konieczności zapamiętywania zadań i ułatwia ich śledzenie. Zapewnia profesjonalny układ do monitorowania działań i aktualizacji w ramach projektu.

Jak z nich korzystać:

Wprowadzaj i porządkuj dane w kolumnach

Dodaj pola, które możesz dostosować do swoich potrzeb

Edytuj sekcje, aby dodać więcej informacji

Wizualizuj dane za pomocą wykresów i diagramów

Idealne dla: zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą szybko i na pierwszy rzut oka sprawdzić postępy w realizacji zadań za pomocą wykresów i diagramów.

5. Szablon listy rzeczy do zrobienia w Arkuszach Google autorstwa Zapier

źródło Arkusze Google

Szablon listy zadań w Arkuszach Google autorstwa Zapier to szablon do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google, który pozwala utworzyć stałą listę zadań i monitorować postępy w ich realizacji. Chociaż najlepiej nadaje się do osobistych zadań, możesz używać tego szablonu w pracy i udostępniać go zespołowi, aby wszyscy byli na bieżąco.

Jak z nich korzystać:

Skorzystaj z sekcji zadań, dni i notatek, aby stworzyć swoją listę rzeczy do zrobienia

Oznacz zadania o wysokim priorytetie i wybierz kolory, aby wskazać status każdego zadania

Dodaj niestandardowe kolumny, takie jak typ zadania, szacowany czas, zadania do wykonania później itp.

Odhaczaj zadania po ich zakończeniu, dodając status lub wykreślając je

Idealne dla: każdego, kto chce tworzyć codzienne listy rzeczy do zrobienia, aby móc terminowo zakończyć swoje zadania.

📮 Wskazówka ClickUp: Kiedy systemy zawodzą, pracownicy wykazują się kreatywnością — ale nie zawsze jest to korzystne. 17% pracowników korzysta z własnych rozwiązań, takich jak zapisywanie wiadomości e-mail, robienie zrzutów ekranu lub żmudne sporządzanie notatek, aby śledzić postępy w pracy. Tymczasem 20% pracowników nie może znaleźć potrzebnych informacji i ucieka się do pytania kolegów, co zakłóca koncentrację obu stron. Dzięki ClickUp możesz zamieniać e-maile w zadania, które można śledzić, łączyć czaty z zadaniami, uzyskiwać odpowiedzi od AI i nie tylko — wszystko to w jednym obszarze roboczym! Zastąp ponad 20 narzędzi jednym potężnym obszarem roboczym w ClickUp 💫 Prawdziwe wyniki: Kiedy agencja marketingowa Hit Your Mark Media przeanalizowała swoje działania, problem stał się oczywisty. Praca była rozproszona między Slackiem, Miro, Toggl, Loom i innymi narzędziami. Projekty postępowały wolniej niż powinny, ponieważ informacje były rozrzucone po wielu narzędziach. W związku z tym zespół skonsolidował wszystko w pakiecie ClickUp Small Business Suite : Ponad 5 narzędzi zastąpionych w obszarach komunikacji, planowania i raportowania

3 000 dolarów oszczędności rocznie dzięki rezygnacji ze Slacka po przejściu na ClickUp Chat

Panele kontrolne działające w czasie rzeczywistym , śledzące punkty sprintu, obciążenie pracą i wydajność

Szybsze wypłaty premii dzięki przejrzystym, mierzalnym danym dotyczącym wydajności Założyciel Derek Archer twierdzi, że ta zmiana wpłynęła na sposób działania agencji. Zamiast łączyć aktualizacje z wielu aplikacji, zespół teraz zarządza pracą dla klientów, komunikacją, dokumentacją i raportowaniem z jednego obszaru roboczego. 🚀

6. Szablon do śledzenia postępów zadań w Arkuszach Google autorstwa Unito

Szablon do śledzenia postępów zadań w Arkuszach Google autorstwa Unito to kompleksowy szablon, który pozwala połączyć Twoje narzędzia i wybrać zadania, które chcesz zsynchronizować. Ten szablon arkusza kalkulacyjnego pomaga tworzyć raporty z postępów, ułatwiające analizę.

Jak z nich korzystać:

Użyj zakładki „Zrzut danych”, aby zsynchronizować wszystkie zadania związane z projektem

Twórz raporty z postępów, aby śledzić zadania otwarte, zakończone i przeterminowane

Twórz wykresy słupkowe, kołowe i burndown, aby śledzić postępy w zadaniach i sprintach

Śledź obciążenie pracą poszczególnych członków zespołu i planuj zasoby

Idealne dla: kierowników projektów i menedżerów poszukujących szybkich i łatwych sposobów na tworzenie raportów z postępów w realizacji zadań, które można udostępniać interesariuszom.

Ograniczenia związane z używaniem Arkuszy Google do śledzenia zadań

Chociaż szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań mogą pomóc Ci efektywnie śledzić listę rzeczy do zrobienia, możesz napotkać kilka wyzwań.

Oto wady korzystania z Arkuszy Google do śledzenia codziennych zadań:

Ograniczona współpraca : Arkusze Google nie są najlepszym narzędziem do współpracy. Są bardziej podatne na błędy i mogą działać wolniej, jeśli pracuje nad nimi jednocześnie wiele osób

Problemy ze skalowalnością : W miarę jak lista zadań się wydłuża, szablony Arkuszy Google stają się przeładowane. Musisz prowadzić osobne arkusze, co utrudnia wyszukiwanie i śledzenie zadań

Ograniczona automatyzacja : Szablony Arkuszy Google nie pozwalają na automatyzację cykli pracy ani przydzielania zadań. Wymagają one dużego nakładu pracy ręcznej, w tym aktualizowania statusów zadań, dostosowywania ustawień itp.

Kwestie bezpieczeństwa : Brak solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szczegółowa kontrola dostępu, sprawia, że narzędzie to jest ryzykowne w przypadku przechowywania poufnych danych związanych z projektem

Brak powiadomień: Szablony Arkuszy Google nie oferują automatycznych przypomnień o wykonaniu zadań ani zbliżających się terminach

Alternatywne szablony do śledzenia i zarządzania zadaniami

Jeśli masz problem z ograniczeniami szablonów Arkuszy Google, czas poszukać alternatyw. Do efektywnego śledzenia zadań i zarządzania nimi polecamy ClickUp.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga tworzyć i zarządzać osobistymi oraz zawodowymi zadaniami. Pozwala wyznaczać cele i kamienie milowe, tworzyć listy zadań, współpracować z zespołem nad zadaniami, śledzić osie czasu, zarządzać zasobami oraz przeprowadzać automatyzację przypomnień i cykli pracy.

Dzięki ClickUp możesz również wizualizować zadania w dowolny sposób, korzystając z niestandardowych widoków, takich jak widok tabeli, lista, kalendarz i tablica.

Wizualizuj swoje dane w arkuszach kalkulacyjnych, korzystając z widoku tabeli w ClickUp

Na przykład widok tabeli w ClickUp pomaga tworzyć arkusze kalkulacyjne w mgnieniu oka i wizualizować dane projektowe w polach i wierszach. Możesz również używać tego widoku do tworzenia baz danych i organizowania zadań w formie rekordów. A co najlepsze? Korzystając z tego widoku, możesz powiązać klientów z zamówieniami oraz linki z raportami o błędach.

Jeśli więc jesteś przyzwyczajony do pracy z Arkuszami Google, ale nie chcesz borykać się z ich limitami, widok tabeli w ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Ponadto ClickUp oferuje kilka szablonów do zarządzania zadaniami. Szablony te sprawiają, że codzienna praca staje się dziecinnie prosta i stanowią świetną alternatywę dla Arkuszy Google. Przyjrzyjmy się tym szablonom bardziej szczegółowo.

1. Prosty szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz ten szablon Stwórz uporządkowany system zarządzania zadaniami dzięki szablonowi ClickUp do prostego zarządzania zadaniami

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem zadaniami i szukasz aplikacji do tworzenia codziennych list kontrolnych, wypróbuj szablon ClickUp do prostego zarządzania zadaniami.

Ten szablon do śledzenia projektów idealnie nadaje się do porządkowania zadań — niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne czynności, czy zadania służbowe. Szablon oferuje widoki listy, Tablicy i dokumentu, dzięki czemu możesz wizualizować zadania tak, jak chcesz. Dzięki temu szablonowi możesz:

Wizualizuj i ustalaj priorytety zadań

Śledź swoje zadania

Dodaj szczegóły zadania, korzystając z pól niestandardowych

Dlaczego to polecamy

Jednym z najprostszych sposobów na uporządkowanie pracy jest skorzystanie z szablonu zawierającego wbudowane instrukcje dotyczące tworzenia trwałego systemu zarządzania zadaniami.

Przeznaczone dla:

Małe zespoły potrzebujące przejrzystego systemu zadań — idealne rozwiązanie dla start-upów SaaS zarządzających wdrażaniem nowych funkcji, zgłoszeniami klientów i poprawkami błędów bez skomplikowanych procesów.

Zespoły marketingowe koordynujące kampanie — idealne do śledzenia tworzenia zawartości, uruchamiania reklam i zadań związanych z mediami społecznościowymi w jednej prostej, łatwej do aktualizacji liście.

Zespoły sprzedaży zarządzające kontaktami i działaniami następczymi — idealne rozwiązanie dla specjalistów ds. rozwoju sprzedaży (SDR) i menedżerów ds. klientów, którzy chcą uporządkować zadania związane z pozyskiwaniem klientów, harmonogramy rozmów i działania w ramach procesu sprzedaży.

2. Szablon ClickUp do codziennego zarządzania zadaniami

Pobierz ten szablon Zaplanuj swoje codzienne zadania za pomocą szablonu ClickUp do zarządzania zadaniami dziennymi

Szablon ClickUp do codziennego zarządzania zadaniami to planner, który pozwala zaplanować codzienne spotkania, zadania, wydarzenia i sprawy do załatwienia. Ten konfigurowalny planner pomaga dotrzymywać terminów, dzięki czemu nie musisz pracować przez cały dzień.

Dzięki temu planerowi dziennym możesz:

Podziel zadania na kategorie: służbowe, osobiste lub cele

Śledź postępy za pomocą wykresów i diagramów

Ustal priorytety zadań

Popraw zarządzanie czasem

Szablon pomaga zachować koncentrację i motywację, dzięki czemu możesz szybko zrobić zadania bez zwlekania.

Dlaczego to polecamy

Możesz wyznaczyć konkretne cele i kluczowe kamienie milowe, zaplanować dzień w widoku kalendarza oraz śledzić postępy za pomocą wykresów Gantta.

Przeznaczone dla:

Zespoły ds. rozwoju produktów — idealne do śledzenia codziennych elementów w ramach sprintów, testów jakości oraz szybkich poprawek błędów, aby zapewnić płynny przebieg wydawnictw.

Zespoły marketingowe — świetne rozwiązanie do zarządzania codziennymi zadaniami, takimi jak projekty zawartości, posty w mediach społecznościowych i optymalizacja kampanii, bez utraty tempa.

Zespoły ds. sukcesu klienta — idealne do organizowania codziennych kontaktów z klientami, kroków wdrażania nowych klientów oraz działań następczych w ramach wsparcia, aby zapewnić satysfakcję klientów.

3. Szablon codziennej listy zadań ClickUp

Pobierz ten szablon Planuj i ustalaj priorytety pracy dzięki szablonowi codziennej listy zadań ClickUp

Szablon codziennej listy zadań ClickUp to narzędzie do planowania i śledzenia rutynowych czynności, które pomoże Ci wyrobić dobre nawyki oraz planować i ustalać priorytety codziennych zadań bez poczucia przytłoczenia. Oferuje również opcje dostosowywania, takie jak niestandardowe widoki, pola, statusy i cykle pracy, w tym wykres Gantt, lista i kalendarz.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Twórz i zarządzaj szczegółową listą rzeczy do zrobienia

Zorganizuj zadania i skup się na tym, co najważniejsze

Śledź wszystkie zadania w jednym miejscu

Dlaczego to polecamy

Szablon listy zadań do wykonania ma wbudowane integracje i automatyczne powiadomienia, które pomogą Ci dotrzymać terminów.

Przeznaczone dla:

Zespoły projektowe — idealne do rozdzielania codziennych zadań kreatywnych, takich jak szkice, makiety i poprawki, dzięki czemu terminy nie będą się nawarstwiać.

Zespoły sprzedaży — pomagają uporządkować listy kontaktów, działania następcze i terminy składania ofert, aby codziennie utrzymywać płynność procesu sprzedaży.

Działy HR — idealne do zarządzania zadaniami rekrutacyjnymi, harmonogramami rozmów kwalifikacyjnych i wnioskami pracowników bez żadnych opóźnień.

4. Szablon listy zadań projektowych ClickUp

Pobierz ten szablon Zarządzaj zadaniami osobistymi i zawodowymi dzięki szablonowi listy zadań projektowych ClickUp

Szablon listy zadań projektowych ClickUp łączy w sobie podstawowe i zaawansowane funkcje, co czyni go jednym z najlepszych szablonów do zarządzania zadaniami.

Ten szablon do zarządzania projektami może służyć do śledzenia i zarządzania zadaniami osobistymi oraz zespołowymi. Zawiera pięć widoków: Dokument, Tablica, Lista, Kalendarz i Osadzenie. Dodatkowo możesz dodać niestandardowe statusy, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, aby efektywnie śledzić zadania.

Dlaczego to polecamy

Największą zaletą szablonu jest to, że widok „Osadź” pozwala osadzać w nim wideo, co zwiększa przejrzystość pracy.

Przeznaczone dla:

Zespoły produktowe — zarządzaj wdrażaniem funkcji, elementami z backlogu i wynikami sprintów w uporządkowanej liście zadań, która zapewnia spójność działań programistów, działu kontroli jakości i kierowników projektów.

Zespoły marketingowe — planujcie zadania związane z kampaniami, tworzeniem zawartości i zatwierdzaniem w jednym miejscu, aby żadne terminy nie umknęły waszej uwadze.

Zespoły operacyjne — śledź projekty międzydziałowe, takie jak usprawnianie procesów, wdrażanie dostawców i zadania związane z zapewnieniem zgodności, w przejrzystym i rozliczalnym formacie.

5. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz ten szablon Realizuj projekty dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami ClickUp

Szablon zarządzania zadaniami ClickUp to szablon do zarządzania projektami, którego każdy zespół potrzebuje, aby zapewnić pomyślne wyniki projektów. Dzięki wbudowanym narzędziom szablon ten idealnie nadaje się do zarządzania wieloma projektami i współpracy z zespołem nad różnymi cyklami pracy w jednym miejscu.

Szablon zawiera sześć dynamicznych widoków, spośród których wyróżnia się widok zespołu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Podziel zadania na trzy listy — Pomysły, Zaległości i Zadania do wykonania

Współpracuj z zespołami

Organizuj zadania według priorytetu, statusu lub działu

Śledź i optymalizuj cykle pracy

Dlaczego to polecamy

Widok zespołu (wcześniej „Box”) pozwala sprawdzić obciążenie pracą wszystkich członków zespołu, co ułatwia przemyślane przydzielanie zadań. Zawiera gotowe pola niestandardowe, dzięki którym możesz sprawdzić, komu przydzielono dane zadanie, kiedy jest termin jego wykonania oraz śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możesz dodać pola niestandardowe, aby uwzględnić szczegóły, takie jak budżety, linki lub inne załączniki.

Przeznaczone dla:

Zespoły ds. zarządzania produktem — nigdy więcej nie pozwól, by żadna prośba o nową funkcję lub zgłoszenie błędu umknęło Twojej uwadze. Planuj sprinty, śledź wydania i bez wysiłku koordynuj pracę programistów, działu kontroli jakości oraz menedżerów produktu, aby Twoja mapa drogowa została faktycznie zrealizowana.

Zespoły marketingowe — prowadźcie kampanie jak dobrze naoliwiona maszyna. Śledźcie zawartość, zatwierdzenia, uruchomienia reklam i wydarzenia w jednym miejscu, dotrzymując wszystkich terminów bez chaosu i zamieszania.

Zespoły sprzedaży — szybciej finalizujcie transakcje dzięki przejrzystemu śledzeniu zadań. Zarządzajcie kontaktami, działaniami następczymi, ofertami i umowami w jednej liście i nigdy nie pozwólcie, by szansa przepadła.

6. Szablon zadań do zrobienia w ClickUp

Pobierz ten szablon Zarządzaj zadaniami — od tworzenia, przez przydzielanie, aż po śledzenie — dzięki szablonowi ClickUp Work To Do.

Szablon ClickUp „Work To Do” to idealne narzędzie do organizowania cotygodniowych zadań. Pomaga zaplanować codzienne zadania zgodnie z planem tygodniowym, aby zapewnić produktywny tydzień. Krótko mówiąc, ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje zadania.

Dzięki szablonowi „Work To Do” od ClickUp możesz:

Śledź postępy za pomocą wykresów Gantta i tablic Kanban

Skoncentruj się na zadaniach priorytetowych

Podziel złożone zadania projektowe na łatwiejsze do opanowania

Śledź czas trwania zadań

Aby skorzystać z tego szablonu, ustal jasne cele i zacznij tworzyć zadania. ClickUp Tasks pozwala planować i organizować zadania, dodając opisy, podzadania i terminy wykonania. Możesz dodawać tagi do zadań, aby ułatwić wyszukiwanie, przypisywać zadania członkom zespołu, a nawet przeglądać oś czasu zadań w widoku kalendarza.

Dlaczego to polecamy

Ten szablon doskonale nadaje się do planowania i ustalania priorytetów w tygodniowym harmonogramie pracy dzięki widokowi kalendarza tygodniowego.

Przeznaczone dla:

Zespoły produktowe przekształcają zgłoszenia dotyczące nowych funkcji, poprawki błędów i elementy sprintów w jasne, możliwe do realizacji zadania, które pozwalają utrzymać projekty na właściwym torze

Zespoły marketingowe zarządzają kampaniami, zawartością i zadaniami związanymi z wprowadzeniem produktu w jednym miejscu, aby dotrzymać każdego terminu

Zespoły sprzedaży organizują codzienne działania promocyjne, działania następcze i kamienie milowe transakcji, aby utrzymać zdrowy strumień sprzedaży i zapewnić widoczność

7. Prosty szablon listy rzeczy do zrobienia w ClickUp

Pobierz ten szablon Zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu dzięki prostemu szablonowi zadań ClickUp

Szablon „Proste zadania do wykonania” w ClickUp upraszcza zarządzanie zadaniami, gromadząc wszystkie zadania w jednym miejscu. Pozwala on na widok priorytetów, osób przypisanych i terminów, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych informacji.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Podziel zadania na różne kategorie

Przydzielaj zadania członkom zespołu

Ustal jasną listę zadań, którą każdy może realizować

Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten również zawiera niestandardowe statusy, pola i widoki. Posiada tablicę statusów, która zapewnia łatwy dostęp do wszystkich zadań. Szablon pozwala również na śledzenie zadań za pomocą etykiet i ułatwia zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacjom.

Dlaczego to polecamy

Ten prosty szablon przyda się, gdy musisz pogodzić wiele obowiązków. Możesz ustalić priorytety zadań i skorzystać z widoku Zadania według priorytetów, aby mieć pewność, że realizujesz je we właściwej kolejności.

Przeznaczone dla:

Zespoły produktowe prowadzą śledzenie codziennych zadań związanych z funkcjami, szybkich poprawek i elementów sprintów bez nadmiernego komplikowania cyklu pracy

Zespoły marketingowe organizują szkice zawartości, zadania związane z kampaniami i procesy zatwierdzania w prostej, łatwej do aktualizacji liście kontrolnej

Zespoły sprzedaży skutecznie zarządzają kontaktami, działaniami następczymi i czynnościami związanymi z transakcjami w jednym miejscu

8. Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp

Pobierz ten szablon Uzyskaj przegląd swoich tygodniowych lub miesięcznych zadań dzięki szablonowi listy zadań w kalendarzu ClickUp

Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp to narzędzie, które zapewnia szybki przegląd tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych planów zadań do zrobienia. Pomaga zachować porządek, dzięki czemu możesz osiągnąć wszystkie wyznaczone cele.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Planuj zadania, aby nie przegapić terminów

Aby zapewnić przejrzystość, podziel zadania na kategorie

Widok szczegółowych informacji o zadaniach

Śledź postępy w realizacji zadań

Dowiedz się, ile czasu zajmuje to, żeby zadanie było zrobione

Ten szablon zawiera pięć niestandardowych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp: według roli, zaproszeń na spotkania, kategorii, harmonogramów oraz przewodnika dla początkujących. Możesz również ulepszyć śledzenie listy zadań w kalendarzu, korzystając z ostrzeżeń o zależnościach, śledzenia czasu i innych funkcji.

Dlaczego to polecamy

Szablon zawiera widok „Zaproszenia na spotkania”, który pozwala na śledzenie nadchodzących spotkań oraz zadań, które należy wykonać przed nimi.

Przeznaczone dla:

Zespoły produktowe planują premiery funkcji, terminy sprintów i poprawki błędów bezpośrednio w kalendarzu, co zapewnia widoczność

Zespoły marketingowe planują zadania związane z kampaniami, terminy publikacji zawartości i osie czasu w jednym widoku, aby być na bieżąco

Zespoły sprzedaży organizują działania promocyjne, działania następcze i kamienie milowe transakcji wokół kluczowych dat, aby utrzymać przepływ procesu sprzedaży

Idealne dla: Każdy, kto ma napięty harmonogram i chce mieć przegląd wszystkich swoich spotkań i zadań w nadchodzących tygodniach.

To nie wszystko. Oprócz tych szablonów funkcja szablonów zadań w ClickUp pozwala również tworzyć własne. W ten sposób możesz tworzyć szablony dla powtarzających się zadań i cykli pracy oraz zwiększyć wydajność. Ponadto są one proste, można je dostosowywać i nie wymagają żadnego szkolenia.

Czym charakteryzuje się dobry szablon do śledzenia zadań?

Szablony do śledzenia zadań pomagają śledzić codzienne zadania i nimi zarządzać. Dobry szablon do śledzenia zadań zawiera następujące elementy:

Opisy zadań : Szablon powinien zawierać przestrzeń na opisy zadań, takie jak dodawanie linków, obrazów, dokumentów i innych zasobów

Ustalanie priorytetów : Dobre szablony do śledzenia zadań pozwalają klasyfikować każde zadanie według poziomu priorytetu w oparciu o terminy lub znaczenie zadania

Tagi zadań : Szablon powinien umożliwiać używanie etykiet do oznaczania zadań, co ułatwi ich wyszukiwanie i dostęp do nich.

Dostosowanie : Szablon musi być edytowalny i dostosowywalny do konkretnych potrzeb biznesowych

Wizualizacja danych : Szablony do śledzenia zadań muszą zawierać wykresy i diagramy umożliwiające przeglądanie zadań oczekujących, zakończonych itp.

Uwagi: Aby zapewnić przejrzystość, należy utworzyć sekcję „Notatki”, w której można dodać dodatkowe szczegóły dotyczące zadania.

Lepiej zarządzaj swoimi zadaniami dzięki ClickUp

Szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań są bez wątpienia pomocne w zarządzaniu zadaniami i listami rzeczy do zrobienia.

Arkusze Google nie są jednak idealne. Jeśli regularnie musisz zajmować się wieloma zadaniami i współpracować z różnymi zespołami, śledzenie wszystkiego za pomocą szablonów Arkuszy Google będzie trudne. Właśnie wtedy przydaje się oprogramowanie do zarządzania zadaniami, takie jak ClickUp.

Galeria szablonów ClickUp oferuje wiele szablonów arkuszy kalkulacyjnych, idealnych do zarządzania osobistymi zadaniami i projektami zawodowymi. Te bezpłatne szablony oferują wiele opcji dostosowywania oraz dodatkowe funkcje, w tym powiadomienia i automatyzację cyklu pracy.

Ponadto ClickUp zapewnia ogromną wygodę dzięki funkcjom zarządzania zadaniami i AI.

Po co więc męczyć się z Arkuszami Google? Zarejestruj się w ClickUp i pobierz te szablony już dziś.