14 najlepszych darmowych szablonów do śledzenia celów w Arkuszach Google

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś zapytał cię: "Co się dzieje w twoim życiu?"

Skupiając się na codziennych czynnościach, często nie działamy w szerszej perspektywie. Nasze noworoczne postanowienia, wymarzony plan kariery czy kursy podnoszące kwalifikacje schodzą na dalszy plan.

Utrzymanie się na szczycie swoich celów może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli boisz się podjąć działania. Ale z odpowiednimi narzędziami i szablonami możesz sprawić, że ich osiągnięcie będzie dziecinnie proste!

Dla tych, którzy lubią używać Arkuszy Google do planowania, śledzenia i monitorowania swoich celów, mamy kilka doskonałych szablonów, które będą dobrym punktem wyjścia. Na tym blogu omówimy niektóre z najlepszych szablonów do śledzenia celów w Arkuszach Google dostępnych online, pomagając ci znaleźć szablon idealnie dopasowany do twoich potrzeb.

**Co składa się na dobry szablon do śledzenia celów w Arkuszach Google?

Przy tak wielu aplikacji do śledzenia celów dostępne za darmo, dlaczego miałbyś chcieć używać szablonu do śledzenia celów w Arkuszach Google?

Może to być zaskoczeniem, ale ludzie, którzy używają arkuszy kalkulacyjnych do planowania i monitorowania swoich celów osobistych mają większe szanse na utrzymanie odpowiedzialności i osiągnięcie tych celów. Dzieje się tak, ponieważ arkusze kalkulacyjne pomagają jasno zrozumieć długoterminowe cele i stworzyć system do zrobienia tego tydzień po tygodniu.

Na przykład, jeśli chcesz zaoszczędzić na fundusz awaryjny, szablon daje ci punkt wyjścia i ramy, na których możesz się oprzeć.

Tak więc, dobry szablon ustawienia celów to najlepiej taki, który pomoże Ci ruszyć z miejsca i rozpocząć śledzenie celów osobistych lub zawodowych dzięki kluczowym funkcjom, takim jak:

Zdefiniowana struktura : **Szablon powinien mieć przejrzystą strukturę z kolumnami na terminy, elementy działań i aktualizacje statusu, które możesz niestandardowo dostosować do swoich planów

: **Szablon powinien mieć przejrzystą strukturę z kolumnami na terminy, elementy działań i aktualizacje statusu, które możesz niestandardowo dostosować do swoich planów Prosty układ: Szablon powinien zawierać jasne instrukcje dotyczące dodawania celów i śledzenia postępów, dzięki czemu rozpoczęcie pracy będzie łatwiejsze niż tworzenie całego arkusza kalkulacyjnego od podstaw

Szablon powinien zawierać jasne instrukcje dotyczące dodawania celów i śledzenia postępów, dzięki czemu rozpoczęcie pracy będzie łatwiejsze niż tworzenie całego arkusza kalkulacyjnego od podstaw Łatwy do niestandardowego dostosowania : Powinieneś mieć możliwość modyfikacji pól szablonu, aby dopasować go do osobistych, akademickich lubcelów zawodowych *Przyjazny dla użytkownika: Szablon powinien być intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu będzie idealny dla osób bez rozszerzonej wiedzy na temat Arkuszy Google lub innej aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych

: Powinieneś mieć możliwość modyfikacji pól szablonu, aby dopasować go do osobistych, akademickich lubcelów zawodowych *Przyjazny dla użytkownika: Szablon powinien być intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu będzie idealny dla osób bez rozszerzonej wiedzy na temat Arkuszy Google lub innej aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Narzędzia do wizualizacji: Szablon powinien zawierać funkcje wizualizacji, które mogą konwertować dane na wykresy lub wykresy, które pomagają śledzić postępy w czasie

Wybierając szablon, który spełnia te kryteria, będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów.

Szablony do śledzenia celów w Arkuszu Google

Arkusze Google oferują kilka szablonów śledzenia celów zaprojektowanych, aby pomóc osobom i zespołom w zarządzaniu celami osobistymi i zawodowymi. Szablony te upraszczają proces ustawienia i śledzenia celów, dostarczając zorganizowane struktury, predefiniowane formuły i konfigurowalne pola.

Chociaż istnieje wiele opcji, nie musisz przeszukiwać Internetu w celu znalezienia najbardziej idealnego szablonu cel rozwoju osobistego szablony w Arkuszach Google.

Zrobiliśmy to już dla ciebie, dostarczając ci kilka fantastycznych szablonów do śledzenia celów w Arkuszach Google, które możesz rozważyć do zrobienia:

1. Szablon miesięcznego śledzenia celów od Template.net

Via Szablon.net Kluczem do powodzenia w ustawieniu i osiągnięciu celów jest ustawienie celów SMART. Skrót ten oznacza specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele. Ramy te dzielą długoterminowe cele na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części, zwiększając szanse na powodzenie.

The Miesięczny szablon do śledzenia celów od Szablon.net zawiera sekcje na opisy celów, terminy realizacji celów, aktualizacje postępów i notatki, pomagając ci być na bieżąco z celami przez cały miesiąc.

Idealny dla: Każdego, kto zmaga się z tradycyjnym ustawieniem celów; ramy SMART pomagają zdefiniować jasne, osiągalne cele i zapewniają ustrukturyzowany sposób śledzenia postępów, dzięki czemu pozostajesz zmotywowany.

2. Szablon arkusza roboczego do ustawiania celów w branży nieruchomości od Template.net

via Szablon.net Jeśli zarządzasz agencją nieruchomości, szablon Szablon arkusza roboczego do ustawiania celów w branży nieruchomości od Template.net pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

Ten gotowy do użycia szablon dostarcza ustrukturyzowane ramy do ustawienia i śledzenia celów związanych z listą, sprzedażą, marketingiem i nie tylko. Co więcej, szablon można niestandardowo dostosować do potrzeb konkretnej agencji nieruchomości.

Idealny dla: Pośredników w obrocie nieruchomościami i agencji, które chcą śledzić długoterminowe i krótkoterminowe wskaźniki wydajności, takie jak wielkość sprzedaży, prowizje i zamykanie transakcji.

3. Twój najlepszy rok: Szablon arkusza kalkulacyjnego celów od So Much More Coaching

via O wiele więcej coachingu Jeśli często masz trudności z osiągnięciem swoich postanowień noworocznych pomimo swoich wysiłków, to Twój najlepszy rok Arkusz kalkulacyjny celów autorstwa So Much More Coaching musi znaleźć się na Twojej liście.

Szablon ten dostarcza kompleksowy układ do ustawienia celów osobistych i zawodowych, dzieląc je na możliwe do wykonania kroki. Zawiera sekcje do ustawienia celów, planowania działań i regularnego przeglądu, zapewniając, że pozostaniesz na dobrej drodze i wprowadzisz poprawki w razie potrzeby.

Idealny dla: Osób, które chcą śledzić swoje cele zawodowe i osobiste na dany rok, z możliwością segregowania zadań według kategorii, takich jak kariera, zdrowie, rozwój osobisty, rodzina i inne.

4. Szablon do śledzenia celów osobistych od Szablon.net

via Szablon.net Nie jesteś pewien, w jaki sposób chciałbyś zdywersyfikować swoje cele osobiste w oparciu o konkretne obszary, takie jak finanse, nauka, zdrowie, dobre samopoczucie lub inne?

Szablon Free Personal Goal Tracker szablon od Template.net posiada prosty interfejs, który pomaga dodawać działania z parametrami takimi jak kategoria celu, opis, termin realizacji, priorytet i notatki. Posiada nawet zautomatyzowany pasek postępu, który pozwala wizualizować realizację celu i zobaczyć, jak duży postęp poczyniłeś.

Idealny dla: Początkujących, którzy chcą prostego osobistego trackera celów, aby wprowadzić swoje cele w życie, z jasnymi terminami i priorytetami zdefiniowanymi dla każdego zadania.

5. Szablon celów SMART dla studentów medycyny od Template.net

via Szablon.net Jeśli jesteś studentem medycyny i szukasz sposobu na śledzenie swoich ambitnych celów, szablon Szablon celów SMART dla studentów medycyny od Template.net jest idealną opcją.

Pomaga on studentom w ustawieniu jasnych i wykonalnych celów dla ich studiów, rotacji klinicznych i planowania kariery. Zawiera również sekcje do definiowania celów, ustawienia kamieni milowych i śledzenia postępów, dzięki czemu studenci medycyny mogą skutecznie zarządzać swoimi aspiracjami akademickimi i zawodowymi.

Idealny dla: Studentów medycyny i pracowników służby zdrowia, którzy chcą wdrożyć ramy SMART, aby osiągnąć swoje cele związane z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji.

6. Szablon do śledzenia celów od Zavvy

via Zavvy The Szablon do śledzenia celów od Zavvy oferuje proste i konfigurowalne podejście do ustawienia celów.

Przyjazny dla użytkownika interfejs szablonu pozwala na szybkie aktualizacje i modyfikacje, co czyni go idealną opcją do utrzymania koncentracji i motywacji, zwłaszcza dla użytkowników nietechnicznych. Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi projektami, czy koordynujesz cele zespołu, szablon Zavvy zapewnia dobrą organizację i śledzenie.

Idealny dla: Marketerów i innych kreatywnych profesjonalistów, którzy chcą ustrukturyzowanego podejścia do planowania swoich celów i dodawania zadań, które mogą pomóc w osiągnięciu tych celów.

Limity korzystania z Arkuszy Google do śledzenia celów

Jeśli zazwyczaj zapisujesz swoje zadania do wykonania i cele projektu na codziennym planerze lub notatniku, Arkusze Google są fantastyczną opcją. Zamiast używać długopisu i papieru, aplikacja arkusza kalkulacyjnego pozwala aktualizować i śledzić cele cyfrowo.

Jednak pomimo zaawansowanych funkcji i prostoty, Arkusze Google mają kilka wad, które mogą ograniczać większość użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do:

Brak zaawansowanych automatyzacji

W Arkuszach Google może brakować niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak wbudowane śledzenie postępów, przypomnienia i integracje z innymi narzędziami. Użytkownicy muszą ręcznie aktualizować swoje dane i zarządzać nimi, co może być czasochłonne i podatne na błędy.

Limit funkcji współpracy

Podczas gdy większość z nas śledzi swoje osobiste cele niezależnie, przydatne może być udostępnianie ich współpracownikom lub mentorom. Arkusze Google umożliwiają podstawową współpracę, ale nie jest ona tak płynna, jak w przypadku dedykowanego oprogramowania do zarządzania projektami lub śledzenia celów. Te zaawansowane rozwiązania umożliwiają dodawanie komentarzy, sugerowanie aktualizacji, a nawet udostępnianie dostosowywanych widoków.

Problemy z integracją

Arkusze Google mogą nie być łatwo zintegrowane z innymi narzędziami do zarządzania wydajnością i projektami, co utrudnia płynny przepływ informacji między różnymi platformami. Jeśli korzystasz z aplikacji do śledzenia zadań do wykonania lub wolisz dodawać elementy działań do kalendarza, trudno będzie śledzić postępy z tych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Wyzwania związane ze skalowalnością

W miarę jak potrzeby związane ze śledzeniem celów stają się coraz bardziej złożone, Arkusze Google mogą mieć trudności z efektywnym skalowaniem. Zarządzanie dużymi zbiorami danych lub złożonymi strukturami celów w Arkuszach staje się uciążliwe i mniej wydajne w porównaniu do wyspecjalizowanych narzędzi.

Alternatywne szablony do śledzenia celów w Arkuszach Google

Chociaż szablony Arkuszy Google mogą pomóc w podstawowym śledzeniu celów i planowaniu, niektóre alternatywy mogą pomóc osiągnąć wyższy poziom. ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wydajnością i projektami, posiadające wszystkie funkcje potrzebne w aplikacji do śledzenia celów. Platforma ta pomaga skuteczniej zarządzać celami dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia, automatyzacji i integracji, dzięki czemu nie trzeba przełączać aplikacji ani żonglować wieloma zakładkami.

Najlepszą częścią ClickUp jest jednak szeroka dostępność konfigurowalnych i dostosowanych szablonów ClickUp, które mogą pomóc w ustawieniu, planowaniu i monitorowaniu ogólnego postępu w realizacji celów.

Od zarządzania prostymi celami do najbardziej złożonych celów zawodowych, oto nasza lista szablonów ClickUp, z których możesz skorzystać:

1. Szablon celów SMART ClickUp

Szablon celów SMART ClickUp

Czy masz podział swoich celów na działania, który określa, co chcesz osiągnąć w tym roku, miesiącu lub dzisiaj? Bez takiego szczegółowego podziału działań szanse na powodzenie są niewielkie. Szablon Szablon celów SMART ClickUp pomaga podzielić duże, ambitne cele na małe, łatwe do osiągnięcia kamienie milowe.

Pozwala to łatwo zrozumieć, które działania są na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, a które są poza nią i wymagają uwagi. Szablon oferuje kompleksowe podejście do ustawienia celów, w tym definiowanie celów, śledzenie postępów, przypomnienia i funkcje współpracy.

A co najlepsze? Pomaga nawet w ustawieniu przypomnień aby powstrzymać tę zwlekającą małpę w twojej głowie .

Idealny dla: Planowania i monitorowania osobistych lub zespołowych celów, zapewniając łatwą współpracę z innymi interesariuszami w celu wspólnego wysiłku.

2. Szablon planu działania dla celów SMART w ClickUp

Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Chcesz przenieść cele SMART na wyższy poziom? Użyj szablonu Szablon planu działania SMART celów ClickUp do śledzenia celów w odniesieniu do określonych wskaźników. Jeśli jesteś menedżerem, szablon ten pomoże ci śledzić, który członek zespołu pracuje nad konkretnym celem.

Szablon listy pozwala podzielić każde działanie według pilności i ważności, pomagając skupić się najpierw na działaniach o dużym wpływie i dostosować oś czasu, aby były bardziej osiągalne.

Szablon pozwala również dodawać etykiety, kategoryzować zadania i korzystać z niestandardowych widoków, aby efektywnie zarządzać celami dla wielu projektów.

Idealny dla: Osób indywidualnych i liderów biznesu, którzy potrzebują bardziej szczegółowego i ustrukturyzowanego podejścia do śledzenia celów. Skupienie się na dzieleniu celów na mniejsze kroki może pomóc w utrzymaniu organizacji i motywacji.

3. Szablon OKR dla ClickUp

Szablon ClickUp OKRs

Szablon Szablon ClickUp OKRs został zaprojektowany, aby pomóc w ustawieniu i śledzeniu celów i kluczowych wyników (OKR). OKR to potężna struktura do ustawienia celów, która dostosowuje wysiłki zespołu do konkretnej wizji.

Szablon dostarcza podstawową strukturę celów i zadań. Pomaga podzielić cele na łatwe do wykonania zadania, które następnie można przypisać do konkretnych Teams lub członków zespołu. Zawiera również opcję wizualizacji działań w widoku listy, tablicy, kalendarza lub aktywności.

Korzystając z tego szablonu, można skutecznie wdrożyć strukturę OKR w celu zwiększenia wydajności, lepszego dostosowania i osiągnięcia celów strategicznych.

Idealny dla: Osób i teamów, które chcą ustrukturyzowanego podejścia do ustawienia celów w oparciu o oczekiwane wyniki projektu.

4. Szablon dziennego celu ClickUp

Szablon codziennych celów ClickUp

Jeśli jesteś kimś, kto preferuje codzienną listę do zrobienia, szablon Szablon codziennych celów ClickUp został stworzony, aby podzielić długoterminowe cele na możliwe do wykonania codzienne zadania.

Szablon pozwala odhaczyć każde zadanie na dany dzień lub przenieść oczekujące zadania na później, pomagając zrozumieć, jaki postęp poczyniłeś w trakcie realizacji większych celów. Takie codzienne skupienie pozwala utrzymać motywację i zapewnia, że konsekwentnie pracujesz nad realizacją większych celów, dzień po dniu.

Idealny dla: Dla tych, którzy lubią śledzić cele osobiste i zawodowe, dzieląc długoterminową wizję na wykonalne zadania, które można sprawdzać każdego dnia.

5. Szablon celów rocznych ClickUp

Szablon celów rocznych ClickUp

Jeśli wolisz ustawić roczne cele, a następnie pracować nad realizacją tej wizji, szablon Szablon celów rocznych ClickUp jest idealny dla Ciebie. Korzystając z tego szablonu, możesz zdefiniować swoje główne cele na dany rok, dzieląc je na możliwe do wykonania kroki i kamienie milowe. Możesz nawet ustawić kluczowe kamienie milowe w ciągu roku, aby mierzyć postęp i zachować motywację.

Jeśli sprawy nie pójdą po twojej myśli, zawsze możesz ustalić priorytety swoich rocznych celów w oparciu o ich wpływ i znaczenie, zapewniając sobie nadrobienie zadań w dłuższej perspektywie.

Idealny dla: Tych, którzy chcą planować i osiągać swoje główne cele w dłuższym okresie. Szablon jest idealny zarówno do planowania osobistego, jak i zespołowego, z możliwością nakreślenia i śledzenia rocznych celów z jasnością i precyzją.

6. Szablon celów rocznych ClickUp

Szablon celów rocznych ClickUp

Szablon Szablon rocznych celów ClickUp to doskonały wybór dla osób i teamów, które chcą ustawić i osiągnąć swoje najważniejsze cele na dany rok. Szablon ten zapewnia kompleksowe ramy do planowania i śledzenia rocznych celów, zapewniając koncentrację i organizację.

Najlepszą częścią tego szablonu jest możliwość wykorzystania wykresów i grafów do wizualnego śledzenia postępów i osiągnięć. Narzędzia te zapewniają szybki przegląd tego, jak dobrze realizujesz swoje roczne cele i gdzie mogą być potrzebne korekty.

Zwiększ swoją wydajność, korzystając z tego szablonu z funkcjami zarządzania zadaniami ClickUp, takimi jak przypomnienia, terminy i zależności. Integracja ta zapewnia zgodność celów z codziennymi zadaniami i terminami.

Idealny do: Śledzenia rocznych celów z kwartalnym podziałem na cele, które musisz osiągnąć, aby je zrealizować. Idealny zarówno do ustawiania celów zawodowych, jak i osobistych.

7. Szablon celów i OKR firmy ClickUp

Szablony OKR i celów firmy ClickUp

Szablon Szablon celów i OKR firmy ClickUp integruje metodologię OKR z codziennym planowaniem zadań, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla firm dążących do skutecznego osiągania celów biznesowych.

Korzystając z szablonu, można nakreślić mierzalne kluczowe wyniki, które wskazują postęp w realizacji każdego celu. Zapewnia to możliwość śledzenia wyników, ułatwiając ocenę, czy cele są realizowane w całej organizacji.

Szablon zapewnia również przestrzeń do refleksji nad osiągnięciami, identyfikacji obszarów wymagających poprawy i planowania przyszłych cykli.

Idealny dla: Organizacji lub małych Teams, które chcą dostosować swoje cele strategiczne do wymiernych wyników.

8. Szablon do śledzenia nawyków osobistych ClickUp

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Jeśli chcesz śledzić swoje cele tak, jak Hermoine zna swoje czarodziejskie zaklęcia, to szablon Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp powinien znaleźć się na twojej liście. Choć nie jest to stricte narzędzie do śledzenia celów, może być cennym narzędziem do wsparcia ogólnych celów i poprawy wydajności.

Skorzystaj z tego szablonu, aby monitorować i rejestrować swoje codzienne nawyki, jednocześnie ustawiając konkretne cele dla każdego nawyku (częstotliwość lub kamienie milowe). Szablon można dostosować do różnych nawyków, niezależnie od tego, czy dotyczą one zdrowia, wydajności czy rozwoju osobistego.

Idealny dla: Każdego, kto chce poprawić swoją codzienną rutynę i budować długotrwałe nawyki, zwłaszcza cele osobiste.

Osiągnij swoje cele i postanowienia dzięki ClickUp

Pierwszym krokiem do osiągnięcia swoich celów jest zapisanie ich na papierze lub, w tym przypadku, w arkuszu kalkulacyjnym. Ale chociaż jest to punkt wyjścia, nie wystarczy, aby zrealizować swoją wizję.

Równie ważna jest umiejętność pracy nad celami, ustawienie realistycznych terminów i regularne śledzenie ogólnych postępów.

Podczas gdy Arkusze Google oferują solidne podstawy do śledzenia celów, ClickUp przenosi je na wyższy poziom. Dzięki zaawansowanym funkcjom, płynnej współpracy i potężnym integracjom, ClickUp jest idealną platformą dla osób i zespołów, które chcą skutecznie i efektywnie osiągać swoje cele.

Szablony do ustawiania celów ClickUp doskonale komponują się z wieloma funkcjami oferowanymi przez platformę, umożliwiając korzystanie z niej do różnych potrzeb, od codziennych zadań po długoterminowe planowanie strategiczne.

Gotowy, aby przenieść śledzenie celów na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zrób pierwszy krok, aby zacząć spełniać swoje marzenia.