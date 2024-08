Jak ustawić & osiągnąć skuteczne cele przywódcze

Jako lider zespołu wiesz już, jak zarządzać pracownikami i osiągać wyniki. Ważne jest, aby rozwijać umiejętności swojego zespołu, ale kiedy ostatnio skupiłeś się na swoich własnych umiejętnościach?

Regularna ocena swoich mocnych i słabych stron sprawi, że będziesz lepszym liderem dla swojego zespołu. Będziesz jednak potrzebował solidnych ram, takich jak metoda celów SMART, oraz niezachwianego zaangażowania w rozwój osobisty i osobisty rozwój zawodowy aby zobaczyć prawdziwy postęp.

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak sprawić, by cele przywódcze SMART sprawdziły się w Twojej karierze. Dorzucimy nawet kilka przykładów i szablonów celów przywódczych, aby rozpocząć podróż do samodoskonalenia.

Czym są cele przywódcze?

Cele przywódcze to konkretne cele, które każdy pełniący rolę lidera ustawia, aby poprawić swoją skuteczność jako lidera. Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności komunikacyjne, wysiłki na rzecz budowania zespołu, czy też zarządzanie operacyjne tego typu cele pomagają w rozwoju przywództwa. 🎉

Ale nie każdy cel nadaje się do zrobienia. Cele takie jak "Chcę być lepszym menedżerem" są zbyt słabe i trudne do zmierzenia. Użyj Metoda ustawienia celów SMART do ustawienia celów zespołu lub rozwoju osobistego, które przesuwają twoje limity.

Wszystkie cele SMART są:

Szczegółowe: Określają dokładnie co chcesz do zrobienia. "Być dobrym liderem" jest zbyt ogólnikowe. Postaw na coś konkretnego, np. umiejętności komunikacyjne, umiejętności techniczne lub konkretną słabość, np. rozwiązywanie konfliktów

Określają dokładnie co chcesz do zrobienia. "Być dobrym liderem" jest zbyt ogólnikowe. Postaw na coś konkretnego, np. umiejętności komunikacyjne, umiejętności techniczne lub konkretną słabość, np. rozwiązywanie konfliktów Mierzalny: Każdy cel potrzebuje jakichś wymiernych danych, które go potwierdzą. Jest to niezbędne, aby pomóc ci zrozumieć, kiedy osiągnąłeś znaczący kamień milowy. Na przykład "Bądź lepszym liderem" nie jest policzalne, ale "Zwiększ średni wynik promotora netto w zespole z 6/10 do 9/10" lub "Zwiększ sprzedaż w całym zespole o 15%" jest o wiele bardziej wymierne

Każdy cel potrzebuje jakichś wymiernych danych, które go potwierdzą. Jest to niezbędne, aby pomóc ci zrozumieć, kiedy osiągnąłeś znaczący kamień milowy. Na przykład "Bądź lepszym liderem" nie jest policzalne, ale "Zwiększ średni wynik promotora netto w zespole z 6/10 do 9/10" lub "Zwiększ sprzedaż w całym zespole o 15%" jest o wiele bardziej wymierne Osiągalne: Nie ma nic złego w mierzeniu wysoko, ale świetny lider wie, kiedy być realistą. Ustaw osiągalne cele. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać profesjonalny certyfikat, który zajmuje pięć miesięcy, nie ustawiaj celu, aby zakończyć go w trzy miesiące. Nierealistyczne oczekiwania skazują cię na porażkę, więc wybieraj cele, które możesz osiągnąć

Nie ma nic złego w mierzeniu wysoko, ale świetny lider wie, kiedy być realistą. Ustaw osiągalne cele. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać profesjonalny certyfikat, który zajmuje pięć miesięcy, nie ustawiaj celu, aby zakończyć go w trzy miesiące. Nierealistyczne oczekiwania skazują cię na porażkę, więc wybieraj cele, które możesz osiągnąć **Cel taki jak "Bądź pierwszym, który przychodzi i wychodzi z biura każdego dnia" jest częściowo powiązany, ale niekoniecznie pokrywa się z twoimi obowiązkami jako menedżera lub stylem przywództwa. Wszystkie cele SMART odnoszą się do rozwoju twojego przywództwa, roli i obowiązków

Określone w czasie: Łatwo jest coś przeciągać, jeśli nie ma się określonego terminu. Wszystkie cele SMART muszą mieć określone ramy czasowe, abyś mógł się z nich rozliczyć

Użyj szablonu Szablon SMART celów ClickUp aby zorganizować je w łatwy do zarządzania system, który będzie wsparciem dla codziennego podejścia do ustawienia celów i ich osiągania

Cele SMART działają lepiej niż ogólne cele przywódcze, ponieważ oferują ustrukturyzowany szablon, który ułatwia śledzenie postępów i uzyskiwanie wyników. Są one niezbędne do tworzenia skutecznych celów rozwoju przywództwa.

Cele krótkoterminowe vs. długoterminowe

Podczas ustawiania celów związanych z rozwojem przywództwa zalecamy połączenie obu tych elementów celów krótkoterminowych i długoterminowych .

Stwórz krótkoterminowe cele SMART na następne 30 dni, takie jak "Działaj na 80% opinii pracowników" lub "Poświęć 15 minut na początku dnia na naradę zespołu" Cele te są zazwyczaj łatwiejsze do osiągnięcia, ale dają bardzo potrzebne zwycięstwa, które motywują do osiągania większych celów.

Cele długoterminowe są również ważne, ponieważ dają ci coś większego, do czego możesz dążyć. Może to być "objęcie roli dyrektora generalnego w ciągu najbliższych 18 miesięcy" lub "zmniejszenie rotacji w zespole o 30% w ciągu najbliższych trzech lat" Nie zobaczysz natychmiastowego zysku, ale cele długoterminowe prowadzą do jednych z najbardziej imponujących zmian w czasie.

Jeśli twoje cele długoterminowe wydają się zbyt duże, podziel je na cele krótkoterminowe, aby utrzymać wzrok na nagrodzie. Na przykład, możesz wesprzeć cel długoterminowy, taki jak "Zmniejszenie rotacji w zespole o 30% w ciągu najbliższych trzech lat", celami krótkoterminowymi, takimi jak:

Zebranie konstruktywnych informacji zwrotnych na temat polityki miejsca pracy i morale członków zespołu w ciągu dwóch tygodni

Poprawa wyników satysfakcji pracowników o 15%

Stworzenie programu doceniania pracowników w ciągu najbliższych 60 dni

W jaki sposób cele przywódcze mogą przynieść korzyści teamom?

Cele rozwoju przywództwa są niezbędne dla wsparcia rozwoju jako osoby i menedżera, ale istnieje również wiele innych praktycznych korzyści z ustawienia celów przywództwa.

Skupienie się na szerszej perspektywie

Szczerze mówiąc, nie ma czasu na mikrozarządzanie zespołem, jeśli koncentrujesz się na rozwoju i wynikach. Jeśli zmagasz się z mikrozarządzaniem, cele przywódcze wprowadzą cię na prostą. Inwestując we własny rozwój, będziesz wiedział, kiedy być praktycznym, a kiedy nadszedł czas, aby przekazać stery swojemu zespołowi.

Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników

Kiedy ustawisz cele jako lider, nie wpłyną one tylko na ciebie. Jeśli w ciągu najbliższych 18 miesięcy będziesz ubiegać się o pozycję C-suite, prawdopodobnie będziesz musiał w jakiś sposób wykorzystać swój team do zrobienia tego. Może to oznaczać wdrożenie innowacyjnych systemów zwiększających wydajność lub współpracę z zespołem w celu zdobycia prestiżowej nagrody. 🏆

Jeśli chcesz inaczej spojrzeć na szablon formularza opinii pracowników, użyj tego widoku Tablicy, aby uzyskać proste funkcje przeciągania i upuszczania

Chodzi o to, że Twoje cele wpływają na cele Twoich pracowników. Kluczową umiejętnością przywódczą jest zrozumienie, że dzięki odpowiedniej strukturze można zmotywować swój zespół i utrzymać jego zaangażowanie w pracę.

Stwórz lepsze środowisko pracy

Środowisko pracy może wpłynąć na morale zespołu. Ustawienie celów wspiera rozwój osobisty, ale także daje wiedzę, dzięki której można zbudować lepsze środowisko dla wszystkich. Członkowie Teams potrzebują konstruktywnej krytyki, ale to liderzy zespołów muszą wiedzieć, jak jej udzielać.

Być może chcesz zacząć oddelegowywać zadania, aby spędzać mniej czasu na projektach o niskiej wartości. Nie tylko zmniejszy to obciążenie pracą, ale także pokaże pracownikom, że ufasz im w kwestii dbania o biznes.

Cel taki jak "Działaj na 80% opinii pracowników" pokazuje zespołowi, że poważnie traktujesz ich konstruktywne opinie. Możesz nawet odkryć problemy, których wcześniej nie widziałeś, co stawia cię na lepszej pozycji do służenia swojemu zespołowi i tworzenia lepszej kultury.

Z czasem zauważysz większą pewność siebie, poczucie własności i większą motywację w swoim zespole.

Budowanie relacji

Czy twoi pracownicy z niecierpliwością czekają na spotkania zespołu, czy też wewnętrznie przewracają oczami za każdym razem, gdy otrzymują zaproszenie na Zooma? Twoi pracownicy nie muszą stać się najlepszymi przyjaciółmi, ale silne powiązania w pracy są niezbędne dla zdrowej pracy zespołowej i wydajnego środowiska. 🤝

Ustaw cele przywódcze, aby poprawić swoje umiejętności miękkie. Gdy będziesz lepiej komunikować się, rozwiązywać konflikty i ćwiczyć aktywne słuchanie, stworzysz podstawy dla lepszych relacji w zespole.

Dawaj pozytywny przykład

Zmiany kulturowe zaczynają się od góry. Jeśli chcesz, aby twój zespół był bardziej niezależny i dokładny, musisz najpierw modelować takie zachowanie.

Ludzie są istotami społecznymi, więc zanim się obejrzysz, twój zespół zacznie naśladować twój styl pracy. To sprytny sposób na wprowadzenie zasady "małpa widzi, małpa zrobi" do zrobienia dla swojego zespołu.

10 przykładów celów przywódczych

Każdy menedżer jest w innej podróży, ale wiemy, że łatwiej jest ustawić cele, jeśli masz kilka przykładów celów SMART, z których możesz czerpać. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie cele zarządzania projektami lub cele związane z wydajnością, sprawdź te 10 cele przywódcze przykłady na dobry początek.

1. Zaplanuj efektywne spotkania jeden na jeden

Cotygodniowe spotkania są okazją do pomocy pracownikom. Niestety, zbyt wielu menedżerów jest rozproszonych i te spotkania jeden na jeden mogą dość szybko wypaść z torów.

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Uporządkuj sprawy i zaplanuj bardziej efektywne spotkania jeden na jeden ze swoim zespołem. Użyj Widok kalendarza ClickUp aby zaplanować wszystkie odprawy i zobaczyć swoje zadania do wykonania w jednym miejscu.

Dobrym pomysłem jest również robienie notatek podczas każdej odprawy, więc podłącz wszystko do Dokumenty ClickUp . Utwórz folder dla każdego członka zespołu i łatwo śledź ich postępy w czasie.

Ale nie martw się - nie musisz spędzać godzin na formatowaniu tych dokumentów. Wystarczy pobrać plik Szablon spotkania jeden na jeden ClickUp i można ruszać na wyścigi. 📚

2. Ćwicz lepsze zarządzanie czasem

Śledzenie czasu w ClickUp może pomóc w ustawieniu bardziej realistycznych celów jako lider i kontroli własnego obciążenia zadaniami

Twoja lista do zrobienia rośnie z minuty na minutę? Zarządzanie czasem nie rozwiąże wszystkiego, ale ten cel przywódczy z pewnością sprawi, że będziesz bardziej wydajny.

Osiągaj postępy w realizacji tego celu poprzez:

Korzystanie zblokowanie czasu aby utrzymać koncentrację przez cały dzień

Oddelegowane zadania do zespołu

Przeniesienie wszystkich narzędzi na jedną platformę za pomocąIntegracje ClickUp* Tworzenie opartych na wyzwalaczachAutomatyzacja ClickUp aby usprawnić cykl pracy

Nadążanie za osią czasu projektu dziękioszczędzające czas szablony ClickUp ### 3. Bądź bardziej zorganizowany

Czujesz się przytłoczony projektami, zadaniami do wykonania, spotkaniami i e-mailami? Ustaw cel przywódczy, aby stać się bardziej zorganizowanym.

Pierwszym krokiem jest wpisanie wszystkich swoich zadań do ClickUp - darmowego oprogramowania do zarządzania projektami . Stamtąd, wizualizuj wszystkie swoje zadania do wykonania w formie Tablica Kanban ClickUp aby uzyskać ogólny widok wszystkiego naraz.

Uzyskaj dostęp do paska narzędzi akcji w widoku listy ClickUp 3.0, aby szybko przechodzić między widokami, dokumentami i nie tylko

ClickUp przenosi wszystkie Twoje zadania, pliki, czaty i dokumenty w jedno miejsce, więc nie musisz już grzebać w poszukiwaniu wiadomości lub plików - wszystko jest zorganizowane w jednym miejscu.

4. Wymyślaj innowacyjne rozwiązania

Liderzy są odpowiedzialni za innowacje, ale myślenie nieszablonowe nie zawsze jest bułką z masłem. Ustawienie tego celu przywódczego generuje więcej wysokiej jakości pomysłów dla Twojego biznesu, ale jak stać się bardziej innowacyjnym?

Przeprowadź burzę mózgów z członkami swojego Teams'u używając Mapa myśli ClickUp . Potraktuj to jako narzędzie do wspólnego rozwiązywania problemów, które rejestruje wszystkie Twoje świetne pomysły w czasie rzeczywistym.

Przeprowadź burzę mózgów na temat nowych inicjatyw zespołowych, projektując własną mapę myśli w ClickUp za pomocą węzłów typu "przeciągnij i upuść"

Co najlepsze, mapy myśli integrują się z Twoimi celami i mapy drogowe zarządzania projektami dzięki czemu działanie w oparciu o te wielkie idee jest tak proste, jak jedno kliknięcie.

5. Popraw inteligencję emocjonalną

Umiejętności twarde są ważne, ale umiejętności miękkie mają ogromne znaczenie w miejscu pracy. Ustaw cele przywódcze, aby poprawić swoje umiejętności aktywnego słuchania, otwartość umysłu, zdolność adaptacji i sposób przyjmowania konstruktywnej krytyki.

Używaj Widok formularza ClickUp do tworzenia formularzy opinii pracowników. Wyświetl te dane w swoim Pulpit ClickUp aby zobaczyć, jak Twój Teams ocenia Twoją inteligencję emocjonalną. Zapewni to pomocne, ilościowe dane do poprawy umiejętności miękkich.

Zbieranie opinii zespołu będzie łatwe dzięki widokowi formularza, w którym można niestandardowo tworzyć własne formularze opinii, które można zintegrować z zadaniami ClickUp w celu kontynuacji działań

6. Zwiększ odpowiedzialność zespołu

Uzyskaj szybki wgląd w cotygodniowe postępy swojego zespołu, niestandardowo dostosowując pulpit ClickUp, aby pokazać status projektu, pozostałe zadania, wysiłek zespołu i wiele więcej

Ten cel przywódczy jest niezbędny do angażowania i motywowania zespołu. Ustaw pulpit ClickUp, aby śledzenia celów zespołu . Zobaczysz wskaźniki wydajności i obciążenia pracą wszystkich osób w jednym miejscu, chociaż możesz użyć aplikacji aplikacja do śledzenia celów do wyświetlania wyników pracowników w czasie rzeczywistym.

7. Nauka nowych umiejętności

Jakich twardych umiejętności potrzebujesz do zrobienia czegoś lepszego w swojej pracy? Sporządź listę certyfikatów, procesów lub oprogramowania, które Cię interesują. Stamtąd, daj sobie powtarzający się Zadanie ClickUp w widoku osi czasu aby wziąć na siebie odpowiedzialność.

Ustaw powtarzające się zadanie w ClickUp, aby stale robić postępy w trakcie realizacji swoich celów

Pomoże Ci to w ustawieniu lepszych oś czasu dla Twoich projektów i poznaniu rzeczywistego czasu realizacji zadań. Zrozumienie oś czasu dla projektów jest kluczowe, jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności przywódcze.

8. Wspieranie rozwoju zawodowego w zespole

Ten cel przywódczy koncentruje się na rozwoju zespołu. Podczas spotkań jeden na jeden poproś swoich pracowników o wymyślenie kilku celów SMART.

Wspólnie z zespołem wprowadź te cele do aplikacji do śledzenia projektów, takiej jak ClickUp, i wyświetlaj postępy wszystkich pracowników w czasie rzeczywistym.

Przypomnij sobie, aby sprawdzić te cele SMART podczas każdej odprawy. Jeśli mają trudności, jest to sygnał do zaoferowania zasobów, szkoleń lub pomocy.

9. Odwdzięcz się

Masz za sobą lata doświadczenia, ale są szanse, że ktoś pomógł ci dotrzeć do miejsca, w którym jesteś w swojej karierze. Dlaczego by się nie odwdzięczyć?

Wyznacz sobie cel w postaci odwdzięczenia się w jakiś sposób, czy to oferując mentoring osobie zainteresowanej polem, czy też oferując darmowe szkolenia.

10. Zwiększenie morale zespołu

Czy twój zespół potrzebuje podniesienia na duchu? Morale zespołu jest trudne, ale osiągnięcie tego celu przywództwa przyniesie korzyści w postaci wydajności i utrzymania pracowników.

Najlepszym sposobem na podniesienie morale jest rozmowa z zespołem i ustalenie, czego potrzebuje. Od tego momentu prawdopodobnie będziesz musiał stworzyć oddzielne cele krótkoterminowe dla budowania kultury, usprawniania procesów lub zmian w oprogramowaniu.

5 szablonów do osiągania celów przywódczych

Ustawienie celów to jedno - ich osiągnięcie to zupełnie inna sprawa. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w ustawieniu celów, czy ich monitorowaniu, te pięć szablonów oferuje gotową strukturę do wdrożenia i odpowiedzialności.

1. Szablon standardowej pracy lidera ClickUp

Śledź cele, wydajność i wyniki w szablonie pracy lidera od ClickUp, aby być na bieżąco z operacjami i cyklami pracy

Szablon Szablon standardowej pracy lidera ClickUp ułatwia rejestrowanie wszystkich celów zespołu, ocenę wydajności i wykrywanie potencjalnych problemów. Wykorzystaj go do realizacji swoich osobistych celów przywódczych lub celów swojego zespołu.

Tak czy inaczej, jest to inteligentna metoda organizowania celów.

2. Szablon OKR i celów dla firmy ClickUp

Zbuduj hierarchię celów zespołu, działu i firmy za pomocą szablonu OKR i celów firmy

Cele i kluczowe wyniki (OKR) są rodzajem hiper-strukturalnych celów. Śledzenie OKR w całej firmie brzmi zniechęcająco, ale Szablon OKR i celów firmy ClickUp sprawia, że jest to dziecinnie proste.

Skorzystaj z tego szablonu, aby dostosować swój zespół do celów, nadać im priorytety według wpływu i automatycznie śledzić wszystko w czasie. Możesz również połączyć ten szablon ze swoim Cele ClickUp do automatycznego śledzenia postępów.

3. Szablon planu monitorowania i kontroli projektu ClickUp

Plan Monitorowania i Kontroli Projektów ClickUp pozwala utrzymać projekty na czas, w ramach budżetu i zgodnie z oczekiwaniami

Szablon Szablon planu monitorowania i kontroli projektu zapewnia natychmiastową strukturę zarządzania osią czasu, budżetem i rezultatami projektu. Jeśli Twoim celem przywódczym jest usprawnienie cyklu pracy Twojego zespołu lub powalenie klientów na kolana wysokiej jakości projektem, ten szablon pozwoli Ci przekroczyć linię mety.

Z łatwością określ interesariuszy, współpracowników i połączony z zadaniami lub przestrzeniami w dokumencie ClickUp.

4. Szablon miar sygnałów celów ClickUp

Śledź dane, które powiedzą Ci, czy nadal jesteś na właściwej drodze dzięki szablonowi pomiarów sygnałów celów

Struktura celów-sygnałów-środków (GSM) śledzi kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) Twojego zespołu w jednym wygodnym miejscu, dzięki czemu możesz zobaczyć wszystkie dane dotyczące wydajności w tym samym pulpicie.

Szablon Szablon miar sygnałów celów ClickUp jasno definiuje powodzenie dla Ciebie i Twojego zespołu oraz automatycznie śledzi postępy w realizacji celów w czasie rzeczywistym. Użyj tego dokumentu do konstruktywnej informacji zwrotnej i zacznij budować bardziej pozytywne środowisko pracy dla wszystkich.

5. Szablon Monitora Zdrowia Zespołu Liderów ClickUp

Niezależnie od tego, czy wspierasz złożony C-suite, czy mały zespół wykonawczy, szablon ClickUp's Leadership Team Health Monitor pomoże Ci zmaksymalizować potencjał Twojej grupy przywódczej

Potrzebujesz sprawdzić status swoich wysiłków przywódczych? The Szablon Monitora Zdrowia Zespołu Liderów ClickUp podłącza statystyki wydajności każdego menedżera do trackera, aby spojrzeć na wskaźniki wzrostu w czasie rzeczywistym.

Szablon identyfikuje obszary wymagające poprawy, co czyni go idealnym narzędziem do ustawienia celów przywódczych.

Rozpocznij ustawienie celów rozwoju przywództwa w ClickUp

Rozwijanie swoich umiejętności przywódczych nie jest łatwe, ale właściwe cele pozwolą Ci w krótkim czasie zwiększyć swoje umiejętności zarządzania. Oczywiście nadal potrzebujesz planu rozwoju i platformy do śledzenia wszystkich swoich postępów, i tu właśnie wkraczamy my!

ClickUp łączy zadania, dokumenty, mapy myśli i szablony w jedną platformę, aby zaoszczędzić czas i usprawnić cykl pracy. Aha, i czy wspomnieliśmy, że jest Free Forever? Stwórz obszar roboczy ClickUp już teraz aby wypróbować go samemu - karta kredytowa nie jest wymagana.