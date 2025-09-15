15 najlepszych platform czatowych na rok 2026

Wyobraź sobie, że idziesz na imprezę, na której każda grupa mówi innym językiem — zespoły sprzedaży i marketingu w jednym kącie, obsługa klienta w drugim, a przyjaciele rozmawiają po drugiej stronie sali.

Dzisiejsze platformy czatowe przypominają właśnie taką imprezę.

Istnieje platforma do każdego celu i trudno jest zdecydować, której z nich użyć w danej sytuacji.

Po przetestowaniu większości z nich stworzyłem listę najlepszych platform czatowych do wszelkiego rodzaju rozmów – niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, rozmawiasz z przyjaciółmi, czy odpowiadasz na zapytania klientów.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy czatowej?

Według magazynu Forbes prawie 50% pracowników twierdzi, że słaba komunikacja hamuje ich wydajność.

Aby w pełni wykorzystać możliwości platformy czatowej, oto kilka funkcji, o których warto pamiętać podczas wdrażania kolejnego rozwiązania.

Wsparcie wielokanałowe : Szukaj platform czatowych, które integrują wiele kanałów komunikacji — e-mail, czat na żywo, media społecznościowe i SMS-y

Konfigurowalne widżety czatu : Twoja platforma czatu powinna pasować do Twojej marki — konfigurowalne widżety czatu i inne funkcje pomagają zapewnić spersonalizowane doświadczenia

Automatyzacja i chatboty : Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak odpowiadanie na często zadawane pytania lub przekierowywanie wiadomości, pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność zespołu

Integracja z CRM : Dobrze zintegrowana platforma czatowa pomaga scentralizować informacje o klientach, ułatwiając śledzenie interakcji, monitorowanie postępów w sprawach oraz budowanie silniejszych związków

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Możliwość monitorowania zachowań odwiedzających i analizowania czatów w czasie rzeczywistym zwiększa zadowolenie klientów i dostarcza informacji na temat ich preferencji

15 najlepszych platform czatowych

Skoro już wiemy, na jakie funkcje powinniśmy zwrócić uwagę podczas selekcji platform czatowych do komunikacji błyskawicznej, udostępnię moją listę najlepszych kandydatów:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami)

Zintegruj rozmowy i pracę dzięki ClickUp Chat. Zapewnij swojemu zespołowi możliwość skuteczniejszej komunikacji i zwiększ wydajność — wszystko w jednym miejscu.

Wszyscy to znamy — rozproszone zadania, zagubione rozmowy i pliki, które wydają się znikać w cyfrowej otchłani. Poszukiwanie ich przypomina zapuszczenie się do króliczej nory, by po kilku godzinach wynurzyć się z niczym poza frustracją.

ClickUp to antidotum na ten chaos.

Stworzony z myślą o zespołach każdej wielkości (tak, nawet tych na różnych kontynentach), ClickUp porządkuje chaos dzięki konfigurowalnym funkcjom, które usprawniają współpracę zespołową, oszczędzają czas i zapewniają wszystkim synchronizację – dosłownie. ClickUp integruje rozmowy bezpośrednio z Twoim cyklem pracy, eliminując konieczność przełączania się między wieloma aplikacjami.

Chcesz scentralizować wszystkie te rozproszone rozmowy? Wypróbuj ClickUp Chat, gdzie wszystkie ważne dyskusje w końcu spotykają się w jednym wygodnym hubie. Rozmawiaj ze swoim zespołem bezpośrednio w ramach odpowiedniego zadania lub dokumentu, aby wszyscy mieli pełny kontekst!

Funkcja czatu ClickUp jest wbudowana bezpośrednio w Twoje obszary robocze, co pozwala omawiać zadania, udostępniać aktualizacje i przeprowadzać burzę mózgów bez opuszczania platformy. Dowiedz się więcej o czacie ClickUp, oglądając to wideo.

Dzięki dyskusjom w wątku, wzmiankom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym ClickUp ułatwia współpracę z członkami zespołu, przydzielanie zadań i śledzenie ważnych decyzji. Dzięki funkcji „Przypisane komentarze” w ClickUp komentarze i opinie zamieniają się w zadania, które można śledzić i które nie zginą w gąszczu innych spraw. A to dopiero początek.

⭐ Jak Brain MAX pomaga w komunikacji i współpracy Kluczowe zalety Brain MAX: Wyszukiwarka ClickUp Enterprise : błyskawicznie znajdź wiadomości, pliki, zadania i dokumenty w ClickUp i połączonych platformach, przełamując silosy informacyjne

Podsumowania oparte na AI: szybko zapoznaj się z długimi wątkami lub aktualizacjami projektów dzięki podsumowaniom generowanym przez AI, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco

Talk-to-Text : Dyktuj wiadomości, notatki lub zadania bez użycia rąk, co ułatwia komunikację i zapisywanie pomysłów w biegu : Dyktuj wiadomości, notatki lub zadania bez użycia rąk, co ułatwia komunikację i zapisywanie pomysłów w biegu

Czynności między aplikacjami: udostępniaj aktualizacje, przydzielaj zadania i przeprowadź automatyzację działań następczych w wielu narzędziach bez konieczności przełączania się między oknami

Współpraca w czasie rzeczywistym: współpracujcie nad zadaniami, przeprowadzajcie burze mózgów i udostępniajcie opinie — wszystko to dzięki AI, która sprawia, że rozmowy są produktywne i skupione na celu ClickUp Brain MAX został zaprojektowany, aby usprawnić komunikację i współpracę w zespole, zapewniając wsparcie oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio na Twoim komputerze. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do czatu, Brain MAX łączy rozmowy, wiedzę i działania we wszystkich aplikacjach służbowych, dzięki czemu praca zespołowa przebiega płynnie i wydajnie.

Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs, aby edytować dokumenty jednocześnie z wieloma członkami zespołu bez kłopotów związanych z kontrolą wersji. Koniec z pytaniem „Kto to edytował?”.

Skutecznie współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z ClickUp do tworzenia dokumentów, przydzielania zadań i monitorowania postępów w projektach

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do czatu, ClickUp łączy czat, zarządzanie zadaniami, dokumenty i wiele innych funkcji w jednej platformie. To kompleksowe podejście usprawnia cykl pracy, zwiększa przejrzystość oraz pomaga zespołom zachować porządek i skupienie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wiele integracji : Zbierz wszystko w jednym miejscu bez ciągłego przełączania się między aplikacjami. Dzięki ponad : Zbierz wszystko w jednym miejscu bez ciągłego przełączania się między aplikacjami. Dzięki ponad 1000 integracji z narzędziami do pracy, takimi jak Slack, Zoom, Google Workspace i Microsoft Office — wszystkie Twoje ulubione narzędzia są tu mile widziane

Przypisane komentarze : Dzięki funkcji : Dzięki funkcji przypisanych komentarzy ClickUp w dokumentach, zadaniach ClickUp i tablicach upewnij się, że żadna informacja zwrotna nie zostanie pominięta. Masz konkretny komentarz dla Sary z działu marketingu dotyczący nowego tekstu reklamy? Po prostu wykonaj wzmiankę o niej w dokumencie i voila — natychmiastowa komunikacja

Zintegrowana funkcja czatu : Prowadź natychmiastowe rozmowy w czasie rzeczywistym bezpośrednio w ramach zadań, dokumentów i projektów dzięki : Prowadź natychmiastowe rozmowy w czasie rzeczywistym bezpośrednio w ramach zadań, dokumentów i projektów dzięki ClickUp Chat . Bo te niekończące się wątki e-mailowe to już przeszłość!

Nagrywaj i udostępniaj instrukcje: Nagrywaj ekran, rejestruj wideo i wysyłaj szczegółowe instrukcje do swojego zespołu dzięki Nagrywaj ekran, rejestruj wideo i wysyłaj szczegółowe instrukcje do swojego zespołu dzięki ClickUp Clips – najlepszej funkcji na te chwile, kiedy „nie da się tego wyjaśnić na czacie”. Zaufaj mi, to idealne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć nieporozumień.

Ponad 1000 szablonów do wyboru: Szybko ruszaj z gotowymi Szybko ruszaj z gotowymi szablonami ClickUp do wszystkiego, od wdrażania klientów po współpracę międzynarodową. Potrzebujesz szybkich ustawień dla kampanii marketingowej? Jest na to szablon. Masz międzynarodowy zespół zarządzający wprowadzeniem produktu na rynek? Na to też jest szablon

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na tak wiele funkcji, ClickUp wymaga pewnego nakładu czasu na naukę. Ale jest też dobra wiadomość: proces wdrażania przebiega płynnie, a gdy już opanujesz obsługę, nic Cię nie powstrzyma. 🏃🏻‍♂️

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto Alfred Titus, kierownik ds. wsparcia administracyjnego w fundacji Brighten A Soul, który doskonale podsumowuje doświadczenia związane z ClickUp:

Każdej organizacji borykającej się z problemami w zarządzaniu projektami ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy na liście rzeczy do zrobienia i realizować te zadania w wyznaczonym terminie. Pomaga ono również zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Każdej organizacji borykającej się z problemami w zarządzaniu projektami ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy na liście rzeczy do zrobienia i realizować te zadania w wyznaczonym terminie. Pomaga ono również zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie projektami w śledzeniu ogólnego postępu prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

2. Slack (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji zespołowej i integracji cyklu pracy)

Podobnie jak ClickUp, Slack to aplikacja czatowa zwiększająca wydajność, która zapewnia firmom centralne miejsce na wszystko – od dyskusji po współpracę.

Jedną z zalet korzystania ze Slacka jest ponad 2600 integracji (tak, naprawdę).

Jeśli więc zdecydujesz się na tę platformę czatową, prawdopodobnie będzie ona kompatybilna ze wszystkimi aplikacjami biznesowymi, z których już korzystasz.

Siła Slacka w zarządzaniu projektami polega na możliwości przechowywania i organizowania całej komunikacji – na zawsze (no, prawie że). Niezależnie od tego, czy chodzi o czat jeden na jeden, rozmowę grupową, czy nawet wiadomości wymieniane podczas Slack Huddles (ich funkcja szybkich połączeń audio i wideo), wszystko pozostaje w jednym miejscu, co ułatwia dostęp.

Najlepsze funkcje Slacka

Oto kilka funkcji, które okazały się bardzo przydatne dla tak sprawnie działającego zespołu jak mój (i prawdopodobnie Twój):

Uporządkowane rozmowy : Uporządkuj rozmowy dzięki komentarzom w wątku. Idealne rozwiązanie, gdy chcesz zwrócić uwagę kogoś w trakcie dyskusji

Natychmiastowy kontakt : Korzystaj z funkcji Slack Huddles do spontanicznych spotkań głosowych lub wideo, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji, takich jak Zoom czy Teams

Łatwe udostępnianie plików : Łatwo udostępniaj dokumenty za pośrednictwem Google Workspace lub swojego ulubionego narzędzia do udostępniania plików dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”.

Współpraca wizualna: Prowadź burzę mózgów i współpracuj ze swoim zespołem dzięki Canvases, wbudowanemu narzędziu do tworzenia tablic. Potraktuj to jako podejście Slacka do kreatywnego, interaktywnego planowania

Ograniczenia Slacka

Kosztowne : Slack może być kosztowny, zwłaszcza w porównaniu z innymi aplikacjami lub platformami do czatu na żywo

Ograniczony Free Plan : W ramach Free Planu historia wiadomości jest ograniczona do 90 dni.

Wymagany plan płatny : Aby uzyskać dostęp do starszej historii wiadomości, potrzebujesz planu płatnego

Zagracony pasek boczny : W miarę jak rozmowy się kumulują, lewy pasek boczny może sprawiać wrażenie nieuporządkowanego

Złożoność wyszukiwania zaawansowanego: Chociaż zaawansowane wyszukiwanie w Slacku jest potężnym narzędziem, opanowanie go może być trudne

Ceny Slacka

Free Plan

Plan Pro : 7,25 USD miesięcznie za użytkownika

Business+ : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (Najlepsze rozwiązanie do budowania zaangażowania klientów i spersonalizowanych wiadomości)

Czy „przeciągnij i upuść” to dla Ciebie zaawansowane kodowanie? W takim razie poznaj Intercom – Twojego nowego najlepszego przyjaciela.

Funkcja dostosowywania bez kodowania w Intercom pozwala nawet osobom o najmniejszych umiejętnościach technicznych tworzyć wydajne cykle pracy. Wykorzystuje ona funkcje takie jak obiekty niestandardowe do tworzenia struktur danych dostosowanych do potrzeb Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Intercom

Automatyzacja cykli pracy : Oszczędzaj czas i zwiększ wydajność, automatyzując powtarzalne zadania przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej

Dane i analityka : Uzyskaj cenne informacje na temat zachowań klientów i wzorców interakcji, aby podejmować trafniejsze decyzje biznesowe

Chatbot : Skorzystaj z widżetu czatu, aby komunikować się w czasie rzeczywistym z osobami odwiedzającymi stronę internetową, zapewniając natychmiastowe wsparcie i zwiększając efektywność obsługi klienta

Integracje z aplikacjami innych firm : płynnie nawiąż połączenie z szeroką gamą aplikacji, aby jeszcze bardziej usprawnić swoje cykle pracy

Obiekty niestandardowe : Dostosuj struktury danych do konkretnych potrzeb biznesowych

Dostosowywanie bez kodowania: Twórz niestandardowe cykle pracy bez pomocy eksperta technicznego

Limits of Intercom

Wysokie ceny : Plany taryfowe Intercomu mogą być zbyt drogie dla małych firm lub start-upów z ograniczonym budżetem. Musisz porównać jego funkcje ze swoimi potrzebami

Personalizacja wiadomości e-mail : Podczas gdy niektórzy użytkownicy uważają, że automatyzacja wiadomości e-mail w Intercomie jest wystarczająca, inni uważają, że brakuje jej elastyczności i rozbudowanych funkcji

Złożoność : Procesy kierowania i automatyzacji zgłoszeń do wsparcia technicznego mogą przypominać układanie kostki Rubika — jest to wykonalne, ale wymaga cierpliwości

Przytłaczający interfejs użytkownika : Interfejs użytkownika może na pierwszy rzut oka wydawać się nieco przytłaczający, a krzywa uczenia się może spowolnić nowych użytkowników

Problemy z obsługą klienta: Jak na ironię, niektórzy użytkownicy zgłaszali opóźnienia w odpowiedzi lub niepomocnych konsultantów, gdy zwracali się o pomoc do zespołu Intercomu

Ceny Intercom

Essential : 39 USD za licencję miesięcznie

Advanced : 99 USD za licencję miesięcznie

Expert: 139 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Intercom

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

4. Tidio (Najlepsze rozwiązanie do czatu na żywo i automatyzacji chatbotów)

Tidio łączy oprogramowanie do czatu na żywo i chatboty w jedną elegancką platformę, pomagając Ci nawiązywać kontakt z klientami, zarządzać zapytaniami i zwiększać sprzedaż — niezależnie od tego, czy rozmawiasz z klientami w czasie rzeczywistym, czy też pozwalasz chatbotom obsługiwać najczęściej zadawane pytania.

Ponadto Tidio płynnie integruje się z Facebook Messengerem, Instagramem i e-mailem, skupiając wszystkie kanały komunikacji w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Tidio

Zunifikowana komunikacja : prowadź śledzenie interakcji na czacie na żywo, w Messengerze i w e-mailach — wszystko z jednej strony

Czat w czasie rzeczywistym : nawiązuj bezpośredni kontakt z odwiedzającymi za pomocą niestandardowych widżetów czatu, zwiększając satysfakcję klientów i skracając czas odpowiedzi

Chatboty : Zautomatyzuj obsługę najczęściej zadawanych pytań klientów dzięki ogromnemu wyborowi chatbotów, które możesz dostosować do obsługi wszystkich spraw – od rekomendacji produktów po zapytania do działu wsparcia

Zaawansowana integracja : Zintegruj Tidio z głównymi platformami e-commerce i sprzedażowymi, dzięki czemu stanie się ono wszechstronnym narzędziem do czatu dla Twojego zespołu

Aplikacje mobilne i komputerowe: Nie przegap niczego — odpowiadaj klientom z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, czy komputera

Ograniczenia Tidio

Ograniczone wsparcie platform społecznościowych : Chociaż Tidio świetnie sprawdza się na Messengerze i Instagramie, nie integruje się z WhatsApp ani X (dawniej Twitter), więc tracisz możliwość szybkiego nawiązywania połączeń

Opóźnienia w powiadomieniach : Użytkownicy zgłaszali, że Tidio może z opóźnieniem powiadamiać o nowych czatach, co nie jest idealnym rozwiązaniem, gdy liczy się szybkość

Problem z jedną zakładką : Jeśli zarządzasz wieloma witrynami e-commerce, Tidio umieszcza wszystkie Twoje wiadomości na jednej zakładce. Brzmi to wygodnie, dopóki nie zrobi się tam zbyt tłoczno

Kosztowne w przypadku skalowania : Plan podstawowy jest przystępny cenowo, ale koszty mogą szybko wzrosnąć wraz z każdym nowym użytkownikiem lub gdy liczba obsługiwanych rozmów przekroczy limit planu

Problemy z wielozadaniowością : Operatorzy nie są w stanie obsługiwać wielu okien czatu bez pomijania powiadomień — to niefortunne w przypadku platformy opartej na komunikacji

Wsparcie językowe: Tidio nie oferuje rozbudowanego wsparcia wielojęzycznego, co może stanowić przeszkodę dla firm działających na rynku globalnym

Ceny Tidio

Free Plan

Plan podstawowy : 29 USD/miesiąc/100 rozmów

Plan Growth : 59 USD/miesiąc/2000 rozmów

Plan Tidio+: 749 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tidio

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

5. LiveChat (Najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta i wsparcia sprzedaży w czasie rzeczywistym)

Wyobraź sobie następującą sytuację: prowadzisz sklep internetowy i odpowiadasz na pytania klientów dotyczące wysyłki, zwrotów i promocji.

Dzięki LiveChat możesz zobaczyć, co klient pisze, zanim jeszcze naciśnie przycisk „Wyślij”!

Połącz to z gotowymi odpowiedziami i rozbudowanymi wiadomościami (możesz nawet dodawać zabawne GIF-y i zdjęcia), a Twoja obsługa klienta z pewnością zapewni Ci świetne recenzje.

Najlepsze funkcje LiveChat

Podgląd wiadomości : Wyprzedź zapytania klientów, widząc, co wpisują, zanim naciśną „wyślij”

Konfigurowalne widżety czatu : Dostosuj narzędzia do czatu do motywu i wizerunku swojej strony internetowej

Gotowe odpowiedzi : Oszczędzaj czas dzięki gotowym odpowiedziom na typowe pytania — bo nikt nie lubi wpisywać tej samej odpowiedzi 50 razy dziennie

Funkcje oparte na AI : zautomatyzuj wysyłanie wiadomości, skróć czas odpowiedzi i popraw jakość interakcji z klientami bez kiwnięcia palcem

Wiadomości multimedialne : wysyłaj zdjęcia, wideo, a nawet karty produktów bezpośrednio na czacie, aby zapewnić bardziej interaktywne doświadczenie

Udostępnianie plików i archiwa czatów: udostępniaj ważne dokumenty w czasie rzeczywistym i przechowuj zapisy wszystkich rozmów, aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości

Limity LiveChat

Opóźnienia : Czasami wiadomości na czacie mogą się opóźniać, powodując niewielkie opóźnienia w rozmowach — co może zepsuć nastrój, gdy szybkość jest kluczowa

Brak automatycznej kontroli ortograficznej: agenci mogą przeoczyć sporadyczne literówki, ponieważ nie ma automatycznej kontroli ortograficznej

Ceny LiveChat

Pakiet podstawowy : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 41 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 59 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje LiveChat

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej obsługi klienta i zarządzania zgłoszeniami)

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy globalne przedsiębiorstwo, platforma czatu Zendesk ma coś dla każdego.

Możesz zarządzać wiadomościami e-mail, obsługiwać czaty na żywo, prowadzić śledzenie zgłoszeń do wsparcia technicznego, a nawet wspierać wdrażanie nowych pracowników.

Najbardziej podoba mi się system zgłoszeń Zendesk, który centralizuje zapytania z poczty e-mail, czatu, połączeń głosowych i kanałów komunikacji społecznościowej w jednym przejrzystym pakiecie.

Najlepsze funkcje Zendesk

System zgłoszeń : Przekształcaj zgłoszenia z poczty e-mail, czatu, telefonu i mediów społecznościowych w scentralizowane zgłoszenia do wsparcia technicznego

Czat na żywo i wiadomości : Rozmawiaj z klientami na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp Business i Facebook Messenger

Baza wiedzy : Stwórz i zarządzaj Centrum pomocy z artykułami z sekcji FAQ, obsługującym ponad 40 języków dla klientów na całym świecie

Raportowanie i analityka : Korzystaj z gotowych raportów, aby mierzyć wydajność zespołu i śledzić interakcje z klientami

Fora społecznościowe : Stwórz fora, na których klienci mogą nawiązywać kontakty i pomagać sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów — zmniejszając w ten sposób obciążenie pracą Twojego zespołu wsparcia

CRM dla sprzedaży : Zwiększ wydajność sprzedaży dzięki centralizacji informacji o klientach i usprawnieniu : Zwiększ wydajność sprzedaży dzięki centralizacji informacji o klientach i usprawnieniu komunikacji z zespołem sprzedaży

Obsługa wielojęzyczna: Zapewnij obsługę klienta w wielu językach, aby nikt nie został pominięty

Ograniczenia Zendesk

Wysoka cena : Kompleksowe funkcje Zendesk mają swoją cenę — zwłaszcza dla małych firm lub start-upów o ograniczonym budżecie

Przytłaczający interfejs : Przy tak wielu funkcjach interfejs użytkownika może sprawiać wrażenie labiryntu, a nauka obsługi wymaga sporo czasu.

Limity w integracji z platformami e-commerce: Zendesk nie oferuje tak wszechstronnej integracji z platformami e-commerce, jak Shopify czy BigCommerce, co może stanowić przeszkodę dla sklepów internetowych

Ceny Zendesk

Suite Team : 55 USD miesięcznie na agenta

Suite Growth : 89 USD miesięcznie za agenta

Suite Professional : 115 USD miesięcznie na agenta

Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,4/5

7. HubSpot (najlepsze rozwiązanie do CRM i automatyzacji marketingu z czatem)

HubSpot to popularna platforma czatowa dla firm każdej wielkości.

Oferuje narzędzia do obsługi sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Możesz przechowywać do miliona kontaktów bez terminu ważności.

Jest to szczególnie przydatne dla osób zarządzających setkami nieuporządkowanych arkuszy kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje HubSpot

Baza danych CRM : Przechowuj do 1 miliona kontaktów i wszystkie interakcje w jednym miejscu, bez terminu ważności

Niestandardowe pulpity nawigacyjne : widok na proces sprzedaży i analizę etapu, na którym znajdują się Twoje transakcje

Zarządzanie zadaniami : łatwo zarządzaj i planuj zadania związane z kontaktowaniem się z klientami, wysyłaj e-maile, ustaw przypomnienia i nigdy nie przegap terminu

Marketing e-mailowy : Korzystaj z narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć spersonalizowane wiadomości e-mail, lub wybieraj spośród gotowych szablonów

Integracja z Gmailem i Outlookiem : zsynchronizuj swój system CRM ze Skrzynką odbiorczą, rejestruj wiadomości e-mail oraz śledź otwarcia i kliknięcia w czasie rzeczywistym

Narzędzia do automatyzacji i cykle pracy: zautomatyzuj działania następcze, wysyłaj spersonalizowane powiadomienia i angażuj potencjalnych klientów bez kiwnięcia palcem

Limity HubSpot

Ceny szybko rosną : Free Plan HubSpot jest świetny dla początkujących, ale wraz z rozwojem firmy rosną również ceny — i to szybko

Umowy roczne : Gdy już się zdecydujesz, nie ma łatwego wyjścia. HubSpot wiąże Cię rocznymi umowami bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia

Testowanie A/B ma limit : Aby uzyskać dostęp do testów A/B, musisz wykupić plan Professional (800 USD/miesiąc)

Nie nadaje się jako narzędzie do stosowania w izolacji: HubSpot działa najlepiej, gdy używasz go jako platformy typu „wszystko w jednym”. Jeśli chcesz łączyć różne narzędzia, to może nie być rozwiązanie dla Ciebie

Ceny HubSpot

Sales Hub : już od 20 USD miesięcznie dla dwóch użytkowników

Marketing Hub : już od 20 USD miesięcznie za 1000 potencjalnych klientów

Service Hub : już od 20 USD miesięcznie dla dwóch użytkowników (w tym czat na żywo)

Pakiet CRM: już od 20 USD miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4,4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (najlepsze rozwiązanie do czatu na żywo i obsługi klienta dla małych firm)

Czy kiedykolwiek czułeś, że tracisz klientów tylko dlatego, że nie mogli znaleźć przycisku „Skontaktuj się z nami” lub poruszać się po sekcji pomocy?

Na ratunek przychodzi prosta w obsłudze platforma czatu na żywo Olark.

Olark oferuje konfigurowalne okna czatu oraz łatwe w obsłudze funkcje, takie jak automatyczne narzędzia do czatu, śledzenie odwiedzających, przekazywanie rozmów oraz udostępnianie plików, zarówno dla małych, jak i rozwijających się firm.

Najlepsze funkcje Olark

Dostosowywanie widżetu czatu niestandardowego : Dostosuj wygląd okna czatu do stylu swojej strony internetowej lub pójdź o krok dalej dzięki rozszerzeniu Non-Branded Chatbox PowerUp

Zaawansowane narzędzia do czatu : usprawnij komunikację dzięki udostępnianiu plików, powiadomieniom na pulpicie i przekazywaniu rozmów

Analiza czatu : monitoruj liczbę wiadomości, dodawaj niestandardowe etykiety i otrzymuj raporty e-mailem codziennie, co tydzień lub co miesiąc

Zautomatyzowane wiadomości : aktywnie angażuj odwiedzających dzięki automatycznym powitaniom, przekierowywaniu rozmów i gotowym odpowiedziom, aby zaoszczędzić czas Twojego zespołu

Czat ukierunkowany: dotrzyj do właściwego klienta we właściwym czasie dzięki śledzeniu odwiedzających i wyzwalaczom czatu

Ograniczenia Olark

Limity w zakresie integracji : Chociaż Olark zapewnia połączenia z niektórymi narzędziami CRM i helpdeskowymi, oferuje mniej integracji w porównaniu z innymi platformami czatu na żywo

Podstawowy czat : Jeśli szukasz efektownych funkcji, takich jak emoji czy GIF-y, czat tekstowy Olark może wydawać się nieco zbyt prosty

Dodatki mogą podwyższyć koszty: Niestandardowe funkcje, takie jak Visitor Insights i Co-browsing, wymagają dodatkowych opłat, co sprawia, że Olark jest kosztowny dla mniejszych firm

Ceny Olark

Plan Standard : 29 USD miesięcznie za licencję

Plan Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Olark

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,5/5

9. Re:Amaze (Najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej obsługi klienta i integracji z działem pomocy technicznej)

Czy kiedykolwiek czułeś, że próbujesz jednocześnie pogodzić milion zadań związanych z obsługą klienta? E-maile, czat na żywo, media społecznościowe, a może nawet sekcja FAQ dla klientów — to wszystko może szybko stać się przytłaczające.

Konfigurowalne widżety czatu, integracja z CRM i zautomatyzowane cykle pracy w Re:amaze są po prostu „niesamowite” dla zespołów!

Najlepsze funkcje Re:amaze

Wsparcie wielokanałowe : Zarządzaj zgłoszeniami z czatu na żywo, e-mailu, mediów społecznościowych, SMS-ów, VOIP, a nawet baz wiedzy z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na jednej, ujednoliconej platformie

Zautomatyzowane cykle pracy : Skróć czas odpowiedzi i zwiększ wydajność dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak sortowanie zgłoszeń i udzielanie odpowiedzi

Niestandardowe widżety czatu : Dostosuj widżety czatu do wizerunku swojej marki i angażuj klientów w stylowy sposób

Monitorowanie w czasie rzeczywistym : śledź odwiedzających Twoją stronę na żywo i inicjuj proaktywne rozmowy, oferując wsparcie, zanim klienci jeszcze o nie poproszą

Narzędzia do współpracy zespołowej : Przydzielaj zadania, dodawaj notatki wewnętrzne i efektywnie współpracuj z zespołem w zakresie zapytań klientów

Analizy i raportowanie : Mierz wydajność, czas reakcji i poziom satysfakcji klientów dzięki szczegółowym raportom

Wsparcie multimediów: Łatwa obsługa załączników, niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, wideo czy pliki

Limits of Re:amaze

Bardziej stroma krzywa uczenia się : przy tak wielu funkcjach mniejsze zespoły mogą czuć się przytłoczone na początku

Nieporęczny interfejs : Interfejs mógłby być nieco bardziej uproszczony — proste zadania wymagają czasem zbyt wielu kliknięć

Ograniczenia chatbotów : Chatbot czasami nie rozumie intencji klienta, co prowadzi do niedopasowanych odpowiedzi

Brak wsparcia dla WhatsApp : Pomimo swojej wszechstronności, Re:amaze nie oferuje jeszcze wsparcia dla WhatsApp

Wsparcie języków: Re:amaze nie oferuje wbudowanego wsparcia dla popularnych języków, takich jak hiszpański

Ceny Re:amaze

Podstawowy : 29 USD miesięcznie za członka zespołu

Pro : 49 USD miesięcznie za członka zespołu

Plus: 69 USD miesięcznie za każdego członka zespołu

Oceny i recenzje Re:amaze

G2 : 4,6/5

Capterra: 4,8/5

10. LiveAgent (Najlepsze rozwiązanie typu „wszystko w jednym” obejmujące centrum obsługi klienta i czat na żywo)

A gdybyś mógł prowadzić śledzenie zapytań klientów i odpowiadać na nie w wielu kanałach – bez większego wysiłku?

To właśnie ta przewaga, którą zyskujesz, dołączając do LiveAgent.

Ponadto, oprócz centralizacji wsparcia klienta, LiveAgent pozwala monitorować odwiedzających Twoją stronę internetową w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje LiveAgent

Zintegrowane rozmowy wideo : Prowadź rozmowy twarzą w twarz z klientami bezpośrednio z platformy

System zgłoszeń : Przekształcaj zgłoszenia klientów z dowolnego kanału — e-mail, komunikatorów społecznościowych, czatu na żywo i innych — w zgłoszenia, aby ułatwić zarządzanie nimi

Wsparcie wielokanałowe : obsługuj zapytania klientów przesyłane przez e-mail, czat na żywo, telefon, rozmowy wideo, a nawet fora – wszystko w jednym miejscu

Monitorowanie strony internetowej: śledź, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z Twoją witryną, i wysyłaj spersonalizowane zaproszenia do czatu w czasie rzeczywistym

Ograniczenia LiveAgent

Limity możliwości integracji : Chociaż LiveAgent wyróżnia się w zarządzaniu komunikacją, przydałoby mu się więcej opcji integracji z innymi narzędziami biznesowymi

Brak chatbotów opartych na AI: W przeciwieństwie do niektórych konkurentów LiveAgent nie oferuje chatbotów opartych na AI do automatycznego udzielania odpowiedzi, co mogłoby wydłużyć czas reakcji na typowe zapytania

Ceny LiveAgent

Free Forever

Plan Small: 9 USD miesięcznie za użytkownika.

Plan Medium : 29 USD miesięcznie za użytkownika.

Plan Large : 49 USD miesięcznie za użytkownika.

Enterprise Plan: 69 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje LiveAgent

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (Najlepsze rozwiązanie do czatu na żywo i wsparcia głosowego)

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby rozmawiać z klientami na czacie, a jednocześnie umożliwić im nawiązanie połączenia telefonicznego – bez opuszczania tej samej platformy?

Spotkanie z ClickDesk, popularnym połączeniem czatu na żywo i wsparcia głosowego.

Wypróbowałem je niedawno i spodobało mi się, jak łączy rozmowy w czasie rzeczywistym, wsparcie głosowe i integrację z mediami społecznościowymi w jednej platformie.

Najlepsze funkcje ClickDesk

Czat na żywo i obsługa głosowa: Zarządzaj czatem na żywo i rozmowami głosowymi z klientami bezpośrednio z platformy, zapewniając im wiele sposobów na kontakt w celu uzyskania wsparcia

Integracja z mediami społecznościowymi: Umożliw klientom połączenie za pośrednictwem Facebooka i X (dawniej Twitter), aby zapewnić jeszcze większą elastyczność komunikacji

Analizy w czasie rzeczywistym: Monitoruj wydajność czatu i zachowania odwiedzających dzięki danym w czasie rzeczywistym, aby poprawić obsługę klienta i zwiększyć zaangażowanie

Widżet „Kliknij, aby zadzwonić”: Umożliwia nawiązywanie natychmiastowych połączeń głosowych za pośrednictwem strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia, pomagając klientom uzyskać natychmiastowe wsparcie bez opuszczania strony

Integracja z aplikacjami innych firm: Płynna integracja z systemami CRM, narzędziami do marketingu e-mailowego i oprogramowaniem pomocy technicznej w celu usprawnienia zarządzania klientami

Ograniczenia ClickDesk

Podstawowe funkcje chatbota : ClickDesk oferuje limit automatyzacji za pomocą chatbotów, co sprawia, że nie radzi sobie one zbyt dobrze z obsługą typowych zapytań bez udziału konsultantów

Brak wsparcia dla wideorozmów: Chociaż dostępne są połączenia głosowe i czat na żywo, ClickDesk nie oferuje zintegrowanej funkcji wideorozmów, co może stanowić wadę dla zespołów, które potrzebują bezpośrednich kontaktów z klientami.

Ceny ClickDesk

Plan Lite: Bezpłatny

Plan Pro: 14,99 USD miesięcznie za agenta

Plan Plus: 24,99 USD miesięcznie za agenta

Enterprise Plan: 39,99 USD miesięcznie za agenta

Oceny i recenzje ClickDesk

G2: 3,8/5

Capterra: 3,4/5

12. Acquire (Najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta z funkcją współprzeglądania stron i czatu wideo)

Wiesz, obsługa klienta przez wideo ma wzrosnąć o 150% w najbliższych latach. To ma sens. Czy nie chciałbyś móc szybko nawiązać wideorozmowy z zdezorientowanym klientem lub udostępnić ekran, aby w kilka sekund rozwiązać problem?

Acquire to platforma, która już teraz w pełni wykorzystuje ten trend.

Dzięki czatowi na żywo z wbudowanym wsparciem wideo i VoIP idealnie nadaje się do obsługi klienta w czasie rzeczywistym, twarzą w twarz.

Skorzystaj z najlepszych funkcji

Rozmowy wideo i VoIP : Prowadź rozmowy wideo w trybie jedno- lub dwukierunkowym oraz nawiązywaj połączenia z klientami przez VoIP — wszystko to wbudowane w platformę, bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji

Wspólne przeglądanie stron i udostępnianie ekranu : Interakcja bezpośrednio z przeglądarką klienta, pomagając mu w wypełnianiu formularzy, kliknięciach i podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym

Ujednolicony widok agentów : Zarządzaj wszystkimi rozmowami z klientami — od czatu na żywo po chatboty — w jednym pulpicie, zapewniając płynną obsługę klienta

Integracja z bazą wiedzy: automatyczne sugerowanie artykułów pomocy podczas czatów, co minimalizuje potrzebę interwencji konsultanta na żywo

Ograniczenia dotyczące pozyskiwania

Brak narzędzi do marketingu wychodzącego : Acquire wyróżnia się w zakresie czatu na żywo, ale brakuje mu funkcji marketingu wychodzącego, które można znaleźć na innych platformach czatowych

Limity kanałów marketingowych: Brak integracji z Facebook Messengerem oraz podstawowe opcje SMS-ów ograniczają jego potencjał marketingowy

Sprawdź ceny

Plan usług : 500 USD/miesiąc plus 25 USD za agenta/miesiąc

Plan rozwiązania zintegrowanego: 2000 USD/miesiąc plus 45 USD za agenta/miesiąc

Zdobądź oceny i recenzje

G2 : 4,3/5

Capterra: Zbyt mało recenzji

12. Facebook Messenger (najlepsze rozwiązanie do komunikacji z klientami w mediach społecznościowych)

Spójrzmy prawdzie w oczy: prawie każdy jest już na Facebooku — a dokładniej 3 miliardy aktywnych użytkowników. Dlaczego więc nie wykorzystać Facebook Messenger jako podstawowej platformy obsługi klienta?

Jest bezpłatne, znane i pozwala nawiązać połączenie z klientami tam, gdzie czują się najlepiej.

Najlepsze funkcje Facebook Messenger

Udostępnianie plików : łatwo wysyłaj pliki, dokumenty i zdjęcia podczas czatów, tak jak w e-mailu — dzięki temu komunikacja z klientami będzie szybsza i płynniejsza

Wiadomości głosowe i wideo : Wysyłaj krótkie wiadomości głosowe lub wideo, aby nadać komunikacji bardziej osobisty charakter, gdy zwykły tekst to za mało

Zautomatyzowane boty : Skonfiguruj chatboty oparte na AI, aby obsługiwały typowe zapytania klientów, zbierały opinie, a nawet prowadzili promocję Twoich usług — to idealne rozwiązanie, które odciąży Twój zespół wsparcia

Czat grupowy : Koordynuj działania zespołów lub klientów w czasie rzeczywistym, tworząc czaty grupowe — idealne do komunikacji związanej z projektami lub : Koordynuj działania zespołów lub klientów w czasie rzeczywistym, tworząc czaty grupowe — idealne do komunikacji związanej z projektami lub współpracy z klientami w czasie rzeczywistym

Udostępnianie lokalizacji : udostępniaj swoją lokalizację w czasie rzeczywistym, co świetnie sprawdza się w firmach zarządzających dostawami lub świadczących usługi osobiście

Niestandardowe ustawienia kontaktów: Dostosuj kolory czatu dla każdego klienta lub wycisz rozmowy, gdy potrzebujesz przerwy

Limity Facebook Messenger

Nie wszyscy korzystają z Facebooka : No dobrze, wbrew temu, co napisaliśmy we wstępie, niektórzy ludzie zrezygnowali z mediów społecznościowych, więc może Ci się przydać dodatkowa platforma do czatu na żywo

Oczekiwania dotyczące natychmiastowej odpowiedzi: Klienci oczekują szybkiej odpowiedzi. Na szczęście możesz ustawić godziny pracy, aby odpowiednio zarządzać ich oczekiwaniami

Ceny Facebook Messenger

Free Plan

Oceny i recenzje Facebook Messenger

G2 : 4,2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (Najlepsze rozwiązanie do komunikacji biznesowej i obsługi klienta)

Ja korzystam z WhatsApp, Ty korzystasz z WhatsApp, a 50 milionów firm korzysta z WhatsApp.

Chwila, co?

Tak, startupy i przedsiębiorstwa na całym świecie przechodzą na WhatsApp, aby nawiązać połączenie ze swoimi odbiorcami.

Wszyscy wiemy, jak to działa w życiu prywatnym, ale w jaki sposób służy to firmie? Sprawdźmy to.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Profil firmowy : Stwórz profesjonalny wizerunek swojej firmy, dodając adres, stronę internetową i inne informacje. Odznaka weryfikacji obok Twojej nazwy pomaga budować zaufanie klientów

Szybkie odpowiedzi : Oszczędzaj czas, ustawiając gotowe wiadomości na najczęściej zadawane pytania. Wystarczy wpisać „/” i wybrać szybką odpowiedź — nie musisz już wielokrotnie wpisywać tego samego!

Wiadomości powitalne i nieobecności : Automatycznie witaj klientów, a nawet wysyłaj wiadomości o nieobecności, gdy jesteś offline — bo pierwsze wrażenie ma znaczenie, a nikt nie lubi czekać

Etykiety : Porządkuj kontakty i czaty za pomocą etykiet, takich jak „Nowy klient” lub „VIP”. Ułatwia to szybkie przeglądanie rozmów

Katalogi i kolekcje : Prezentuj swoje produkty w katalogach. Klienci mogą przeglądać je bez opuszczania WhatsApp

Interaktywne wiadomości: Dodaj przyciski do szybkich odpowiedzi i wezwań do działania (CTA), aby ułatwić nawigację. Koniec z ręcznym wpisywaniem — wystarczy kliknąć i gotowe!

Ograniczenia WhatsApp

Brak wsparcia dla numerów VoIP : Niestety, WhatsApp nie oferuje już wsparcia dla numerów VoIP. Będziesz potrzebować fizycznej karty SIM.

Jedno konto na urządzenie : Na jednym urządzeniu można korzystać tylko z jednego konta naraz, co może powodować limit zasięgu w przypadku większych zespołów

Ryzyko nadmiernej liczby wiadomości : Uważaj, aby nie zasypywać klientów zbyt dużą liczbą wiadomości — szybko może to stać się irytujące!

Powiązanie z Facebookiem: Biorąc pod uwagę, że WhatsApp ma własność Facebooka, może to być czynnik decydujący dla osób, które podchodzą z rezerwą do tego giganta mediów społecznościowych.

Ceny WhatsApp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WhatsApp

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

15. WeChat (najlepsze rozwiązanie do komunikacji globalnej i integracji płatności mobilnych)

Co miesiąc z WeChat korzysta ponad miliard osób. To potężna platforma do wysyłania wiadomości indywidualnych i grupowych, prowadzenia promocji marketingowych oraz obsługi klienta.

Ponieważ jednak WeChat ma siedzibę w Chinach, sprawdźmy, jak sprawdzi się w Twojej działalności zagranicznej.

Najlepsze funkcje WeChat

Oficjalne konto WeChat : Utwórz zweryfikowany profil biznesowy i komunikuj się bezpośrednio z klientami. To tak, jakbyś miał swoją mini-stronę internetową w aplikacji WeChat. Możesz publikować artykuły, organizować promocje i budować wiarygodność swojej marki.

Mini-programy WeChat : Twórz mini-programy, aby angażować odbiorców bez konieczności opuszczania aplikacji. Potraktuj je jako aplikacje w ekosystemie WeChat, które mogą służyć do wszystkiego – od e-commerce po obsługę klienta.

Sklepy WeChat : Załóż sklep internetowy bezpośrednio w WeChat! Twoi klienci mogą przeglądać produkty, kupować, a nawet uzyskać obsługę klienta — wszystko w jednym miejscu

Integracja płatności : Zapewnij płynne transakcje dzięki płatnościom online za pośrednictwem WeChat Pay.

WeChat CRM : Gromadź dane dotyczące interakcji i zachowań klientów. Możesz prowadzić śledzenie, kiedy mówią o Twojej marce, oferują wsparcie i wykorzystywać te informacje do dostosowywania strategii marketingowej

Transmisje na żywo i kanały WeChat: Twórz krótkie wideo i organizuj wydarzenia zakupowe na żywo, aby nawiązać kontakt z odbiorcami

Limity WeChat

Skomplikowane ustawienia : Założenie oficjalnego konta WeChat może być trudne, zwłaszcza dla firm spoza Chin. Będziesz musiał przejść przez kilka etapów i uiścić opłatę za weryfikację

Związane z Chinami : WeChat dominuje w Chinach, ale jeśli Twoja firma działa globalnie, będziesz potrzebować innych platform, aby dotrzeć do międzynarodowych klientów.

Limity w zakresie dostosowania: Chociaż platforma oferuje zaawansowane narzędzia, opcje dostosowania dla firm są nieco ograniczone w porównaniu z samodzielnymi aplikacjami niestandardowymi

Ceny WeChat

Firmy zagraniczne: Ceny zaczynają się od 500 USD, a dodatkowo pobierana jest opłata za weryfikację w wysokości 99 USD rocznie.

ClickUp: dobre do czatów, jeszcze lepsze do komunikacji

Skupmy się na tym, co naprawdę ważne — znalezieniu platformy czatowej, która odpowiada Twoim potrzebom i celom Twojej firmy.

Wśród tak wielu dostępnych opcji, z których każda twierdzi, że jest najlepsza pod jakimś względem, ClickUp wyróżnia się z jednego prostego powodu — oferuje dokładnie to, czego potrzebujesz, bez zbędnych dodatków. Po co tracić czas (i pieniądze) na funkcje, z których nigdy nie skorzystasz?

ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić Ci najbardziej efektywne zarządzanie projektami i jest wyposażony w narzędzia, które dbają o zadowolenie Twojego zespołu i klientów.

Chcesz usprawnić swoje cykle pracy? Dołącz do nas i zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!