Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań

Czas na szczerą rozmowę? Twój zespół nie zatrudnił się po to, by spędzać dzień na przepisywaniu notatek z rozmów telefonicznych lub odpowiadaniu na to samo pytanie klienta po raz 43. w tym tygodniu.

Te powtarzalne zadania nie tylko powodują stratę czasu. Podkopują one motywację i utrudniają zespołowi skupienie się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

Ale teraz robi się naprawdę ciekawie: dzięki AI wszystkie te żmudne czynności? Znikają.

AI może automatycznie podsumowywać rozmowy z klientami, a chatboty z łatwością odpowiadają na rutynowe pytania i zajmują się drobnymi zadaniami, które kiedyś szybko się piętrzyły. Mówimy tu o prawdziwej, praktycznej pomocy, która oszczędza czas, zmniejsza wypalenie zawodowe i pozwala Twojemu zespołowi wrócić do tego, co naprawdę ich pasjonuje.

I to nie jest tylko marketingowy szum. Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner wykazało, że prawie 80% liderów biznesowych uważa, iż automatyzację można zastosować w każdym procesie decyzyjnym.

W tym wpisie na blogu wyjaśnimy, na czym polega automatyzacja zadań za pomocą AI, jak działa ona w codziennej działalności biznesowej oraz dlaczego zespoły na całym świecie już teraz zmieniają swoje podejście do pracy, korzystając z niewielkiej pomocy AI.

Zacznijmy. ⬇️

Czym jest automatyzacja zadań oparta na AI?

Automatyzacja oparta na AI polega na wykorzystaniu technologii AI do usprawniania i wykonywania powtarzalnych zadań, które zazwyczaj i tradycyjnie są wykonywane przez ludzi.

Takie podejście pozwala zaradzić niedoborom umiejętności i siły roboczej, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną. Uwalnia pracowników od powtarzalnych zadań, umożliwiając im skupienie się na bardziej wartościowej, strategicznej pracy.

🧠 Czy wiesz, że? Amazon wykorzystuje AI w centrach logistycznych do wykrywania uszkodzonych towarów, potrajając dokładność w porównaniu z ludźmi. AI, wyszkolona na milionach obrazów, oznacza wadliwe elementy do dalszej oceny, co prowadzi do ich odsprzedaży, przekazania na cele charytatywne lub ponownego wykorzystania zamiast bezpośredniej wysyłki do klienta.

Rola i korzyści AI w automatyzacji zadań

Automatyzacja oparta na AI łączy przetwarzanie języka naturalnego (NLP), robotyczną automatyzację procesów (RPA), wizję komputerową oraz inne algorytmy uczenia maszynowego, które skutecznie automatyzują procesy biznesowe.

Technologie te, wyszkolone na dużych zbiorach danych nieustrukturyzowanych, mogą wykonywać złożone zadania bez udziału człowieka, postępując zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami i dostosowując się na podstawie danych wprowadzanych w czasie rzeczywistym.

Modele uczenia maszynowego, które są trenowane na danych, mogą pomóc w identyfikacji wzorców i generowaniu prognoz

Algorytmy NLP umożliwiają systemom rozumienie i generowanie języka ludzkiego , co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji takich jak chatboty

Boty RPA naśladują ludzkie działania, wykonując powtarzalne zadania, podczas gdy wizja komputerowa przetwarza informacje wizualne, aby podejmować decyzje na podstawie obrazów i wideo.

🌟 Polecany szablon Szablon „Getting Things Done" w ClickUp oferuje gotowe widoki, pola niestandardowe i dokumenty, które pozwalają w jednym miejscu efektywnie ustalać priorytety zadań, śledzić ich realizację i wykonywać je.

Korzyści płynące z automatyzacji opartej na AI

AI całkowicie zmieniła oblicze tradycyjnej automatyzacji.

Dzisiaj liczy się inteligentna automatyzacja — systemy, które nie tylko wykonują zadania, ale także uczą się, dostosowują i pomagają firmom podejmować mądrzejsze decyzje.

Niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować procesy, ograniczyć liczbę błędów, czy poprawić jakość obsługi klienta, automatyzacja oparta na AI oferuje przełomowe korzyści.

✅ Usprawnij procesy i ogranicz powtarzalne zadania

AI doskonale radzi sobie z rutynowymi zadaniami i czasochłonnymi pracami, które zajmują zbyt wiele czasu Twojemu zespołowi. Czynności takie jak ręczne wprowadzanie danych, planowanie lub przetwarzanie faktur można zautomatyzować, dzięki czemu pracownicy będą mogli skupić się na bardziej złożonych zadaniach, które faktycznie przyczyniają się do rozwoju firmy.

Twórz zautomatyzowane cykle pracy działające w tle

Ogranicz liczbę błędów ludzkich, pozwalając AI zajmować się powtarzalnymi zadaniami opartymi na regułach

Zyskaj cenny czas i energię na zadania, które naprawdę wymagają ludzkiego wkładu

📊 Podejmuj lepsze decyzje dzięki inteligentniejszym analizom

Korzystając z modeli AI, możesz przetwarzać duże ilości danych, aby uzyskać wgląd w sytuację i zidentyfikować trendy, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone. Te spostrzeżenia mogą usprawnić planowanie, rozwój produktów i prognozowanie.

Wykorzystaj AI do wspierania decyzji opartych na danych we wszystkich obszarach działalności

Wykrywaj zmiany w zachowaniach klientów lub na rynku, zanim zrobią to Twoi konkurenci

Zyskaj jasne, praktyczne spostrzeżenia, dzięki którym spotkania strategiczne będą znacznie bardziej ukierunkowane

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe informacje z połączonych aplikacji — bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp

🤖 Popraw obsługę klienta dzięki chatbotom opartym na AI

Obsługa klienta może być jednym z największych problemów — ale nie musi tak być. Chatboty i agenci oparci na AI mogą szybko i dokładnie obsługiwać dużą liczbę zapytań klientów, co oznacza mniej stresu dla Twojego zespołu wsparcia i lepsze doświadczenia dla klientów.

Zapewnij krótki czas reakcji i wysoki poziom satysfakcji klientów

Odpowiadaj na typowe pytania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez zwiększania liczby pracowników wsparcia technicznego

Niech pracownicy skupią się na trudniejszych sprawach, a AI zajmie się resztą

💸 Obniż koszty i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów

Wdrażając automatyzację opartą na AI, ograniczasz zapotrzebowanie na pracę ręczną, zmniejszasz ilość odpadów i lepiej wykorzystujesz swoje zasoby. Prowadzi to do rzeczywistych oszczędności kosztów i ogólnej poprawy wydajności.

Obniż koszty operacyjne poprzez automatyzację rutynowych zadań

Zapobiegaj kosztownym błędom i opóźnieniom dzięki narzędziom prognostycznym

Wykorzystaj cykle pracy automatyzowane, aby usprawnić procesy

📮ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety korzysta obecnie z narzędzi AI w celu uproszczenia i przyspieszenia wykonywania zadań osobistych.

📣 Prowadź inteligentniejsze i skuteczniejsze kampanie marketingowe

AI eliminuje domysły z marketingu. Pomaga projektować inteligentniejsze kampanie marketingowe, lepiej zrozumieć odbiorców oraz spersonalizować komunikaty, aby osiągać realne wyniki.

Wykorzystaj modele AI do analizy tego, co działa, a co nie

Automatycznie personalizuj swoje e-maile, reklamy i zawartość

Szybko dostosowuj kampanie w oparciu o dane w czasie rzeczywistym

Twórz atrakcyjną, wysokiej jakości zawartość dostosowaną do potrzeb odbiorców dzięki ClickUp Brain

Krótko mówiąc, automatyzacja oparta na AI pozwala osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie — mniej czasu, mniej wysiłku i mniej błędów. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć zadowolenie klientów, usprawnić operacje, czy dać zespołowi więcej czasu na skupienie się na tym, co naprawdę ważne, inteligentna automatyzacja to droga naprzód.

➡️ Czytaj więcej: Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność biznesową

Jakie zadania może zautomatyzować AI?

Sztuczna inteligencja może zautomatyzować szeroki zakres aspektów działalności biznesowej, od kilku prostych zadań (np. aktualizacji statusu) po złożone, wielopoziomowe procesy związane z zapasami.

Oto pięć przykładów zastosowań, które pomogą Ci zrozumieć, jak to działa.

1. Zarządzanie operacyjne

W zakresie operacyjnym AI może pomóc w automatyzacji zadań back-office, takich jak przetwarzanie faktur, obsługa dokumentacji, zarządzanie kontami, nadzorowanie łańcucha dostaw oraz śledzenie stanów magazynowych. Pomaga to usprawnić operacje i obniżyć koszty łańcucha dostaw wynikające z nieprawidłowego zarządzania zapasami.

Walmart wykorzystuje AI do usprawniania swojego łańcucha dostaw na różne sposoby. AI pomaga w zarządzaniu zapasami poprzez monitorowanie poziomów zapasów i prognozowanie popytu, co pozwala uniknąć braków i nadmiernych zapasów, zapewniając zadowolenie klientów i obniżając koszty. Optymalizuje to również przepływ towarów, obniżając koszty, zwiększając wydajność i przyspieszając dostawy do sklepów. Jeśli chodzi o ceny, AI ustala je w oparciu o popyt, konkurencję i koszty, pomagając Walmartowi zachować konkurencyjność i maksymalizować zyski.

2. Obsługa klienta

Prawie 90% klientów uważa, że natychmiastowa odpowiedź jest kluczowym elementem obsługi klienta.

Właśnie dlatego branża obsługi klienta szeroko wykorzystuje narzędzia CRM oparte na AI oraz chatboty z AI do odpowiadania na powtarzające się zapytania klientów, takie jak „O której otwiera się sklep?” lub „Czy ten produkt można zwrócić?”.

Automatyzacja zadań za pomocą AI odciąża pracowników od konieczności udzielania takich odpowiedzi, angażując ich wyłącznie w złożone problemy. Pozwala to również uniknąć kłopotów związanych z zatrudnianiem pracowników na nocną zmianę lub ogólnie rzecz biorąc, inwestowaniem środków w zatrudnienie większej liczby pracowników.

Postępy Amazona w dziedzinie AI, w tym Q in Connect i Amazon Connect Contact Lens, pokazują, jak AI jest wykorzystywana do automatyzacji obsługi klienta.

„Wystarczy kilka kliknięć, aby kierownictwo centrów kontaktowych mogło wykorzystać nowe możliwości oparte na generatywnej AI w Amazon Connect, aby usprawnić obsługę ponad 15 milionów interakcji z klientami realizowanych codziennie w Amazon Connect.”

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w obsłudze klienta

3. Analiza danych i analityka predykcyjna

Wiele decyzji opiera się na ogromnych zbiorach danych, ankietach i raportach, których zarządzanie może być przytłaczające dla Twoich współpracowników ze względu na ich ogromną ilość. Właśnie w tym miejscu AI staje się nieoceniona dzięki swoim możliwościom w zakresie uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego (NLP) i wizji komputerowej.

Automatyzacja zadań oparta na sztucznej inteligencji pozwala dokładnie analizować duże zbiory danych i dostarczać niezbędnych informacji, dzięki czemu zespoły biznesowe mogą skuteczniej skupiać się na pracy związanej z ich dziedziną. Oczywiście nie można całkowicie wyeliminować czynnika ludzkiego z procesu podejmowania decyzji, zwłaszcza w takich aspektach jak analiza nastrojów. Oto jak wygląda to połączenie w praktyce:

Dobrym przykładem są firmy zajmujące się handlem elektronicznym, które wykorzystują duże ilości danych o klientach do tworzenia profili użytkowników. Profile te automatycznie sugerują konsumentom produkty na podstawie ich aktywności i historii zakupów.

Podsumuj duże ilości wyników badań użytkowników, wywiadów lub ankiet, tworząc zwięzłe wnioski dzięki ClickUp Brain

Narzędzia AI, takie jak Klaviyo i Attentive, wykorzystują automatyzację opartą na sztucznej inteligencji do zaawansowanej segmentacji odbiorców w marketingu e-mailowym. Funkcje te analizują zachowania klientów w celu tworzenia segmentów adresatów, co pozwala na spersonalizowane działania marketingowe. Dzięki temu możesz zautomatyzować podział klientów na podstawie określonych danych demograficznych, więc nie ma potrzeby ręcznego przeglądania każdego profilu klienta i przypisywania go do określonej grupy marketingowej.

4. Marketing

Sztuczna inteligencja może zautomatyzować zadania marketingowe, takie jak kampanie e-mailowe i tekstowe, zarządzanie postami w mediach społecznościowych, generowanie spersonalizowanych rekomendacji produktów czy tworzenie treści na media społecznościowe. Pomaga to dotrzeć do większej liczby klientów na odpowiednich platformach w odpowiednim czasie, co ostatecznie zwiększa sprzedaż.

Najnowsze badanie firmy McKinsey przewiduje, że do 2030 r. AI może wnieść do światowej gospodarki wartość sięgającą 4,4 biliona dolarów, a głównym beneficjentem tych zmian będzie marketing.

Na powyższym obrazku widać firmę Heinz, która wykorzystuje wersję Dall-E do tworzenia nagradzanych kampanii wizualnych przy użyciu sztucznej inteligencji przekształcającej tekst w obraz oraz automatyzacji procesu projektowania graficznego, a także firmę Coca-Cola, która wykorzystuje narzędzia AI do tworzenia zawartości do tworzenia kartek świątecznych na potrzeby kampanii bożonarodzeniowej.

5. Sprzedaż

Możesz wykorzystać AI do automatyzacji zadań sprzedażowych, takich jak kwalifikowanie potencjalnych klientów, umawianie spotkań z nimi oraz automatyczne generowanie wiadomości e-mail z przypomnieniem w ustalonych odstępach czasu. Pomaga to zespołowi sprzedaży w zawieraniu większej liczby transakcji i zwiększaniu przychodów.

AI i uczenie maszynowe zmieniają system oceny potencjalnych klientów poprzez ciągłe udoskonalanie modeli oceny w celu identyfikacji potencjalnych klientów o wysokim potencjale. Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą nawiązać kontakt z najlepszymi potencjalnymi klientami w odpowiednim momencie, zwiększając wskaźniki konwersji i przychody.

AI wykracza poza tradycyjne zbiory danych i wykorzystuje różnorodne źródła danych, takie jak media społecznościowe, interakcje na stronach internetowych oraz aktywność w wiadomościach e-mail, aby zapewnić kompleksowy obraz potencjalnych klientów.

Przykładem tej skuteczności jest oparty na uczeniu maszynowym system oceny potencjalnych klientów firmy Razorpay, który pozwolił osiągnąć 50-procentowy wzrost miesięcznej wartości brutto transakcji (GMV), 70-procentową redukcję wysiłku zespołu oraz skrócenie cyklu konwersji o jeden miesiąc.

Jak zautomatyzować zadania za pomocą AI

Omówiliśmy już wiele kwestii dotyczących korzyści płynących z automatyzacji zadań za pomocą AI, ale teraz porozmawiajmy o tym, jak faktycznie wdrożyć ją w swojej firmie.

Aby rozpocząć korzystanie z automatyzacji opartej na AI, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1: Zidentyfikuj zadania, które można zautomatyzować

Pierwszym krokiem w procesie automatyzacji opartej na AI jest ustalenie, które zadania nadają się do automatyzacji. Zacznij od prostych rozwiązań — nie chodzi o to, aby z dnia na dzień zmienić wszystko od podstaw.

Szukaj łatwych do osiągnięcia celów : Skoncentruj się na zadaniach czasochłonnych, powtarzalnych lub podatnych na błędy — na przykład ręcznym wprowadzaniu danych, sporządzaniu podsumowań rozmów telefonicznych lub odpowiadaniu na typowe zapytania klientów

Nie przesadzaj : Kuszące jest zautomatyzowanie wszystkiego naraz, ale zbyt wiele zmian wprowadzonych zbyt szybko może spowodować chaos. Zacznij od drobnych kroków i stopniowo zwiększaj skalę.

Nie zaczynaj od procesów o znaczeniu krytycznym: cykle pracy o wysokiej stawce zostaw na później, gdy Twój zespół zapozna się już z narzędziami i zrozumie, jak automatyzacja wpisuje się w codzienną pracę.

Wybór odpowiedniego narzędzia przypomina wybór nowego członka zespołu — musi ono dobrze pasować do Twoich celów, zespołu i budżetu.

Określ swój przypadek użycia: Czy chcesz zautomatyzować obsługę zgłoszeń do wsparcia technicznego, usprawnić zarządzanie projektami czy tworzyć bardziej przemyślane kampanie marketingowe? Twój cel pomoże Ci wybrać odpowiednie narzędzie

Sprawdź kompatybilność : Upewnij się, że wybrane narzędzie dobrze współpracuje z Twoimi obecnymi rozwiązaniami — systemem CRM, kalendarzem, komunikatorami itp.

Weź pod uwagę łatwość obsługi i wsparcie: wybierz narzędzia, które Twój zespół będzie mógł szybko wdrożyć, i poszukaj dobrej dokumentacji lub obsługi klienta, jeśli w trakcie pracy będziesz potrzebować pomocy

➡️ Czytaj więcej: Zrozumienie agentów opartych na celach w optymalizacji AI

Krok 3: Skonfiguruj narzędzie

Kiedy już wybierzesz narzędzie, czas zakasać rękawy i zabrać się do pracy.

Skonfiguruj ustawienia automatyzacji : Wybierz zadania lub czynności, które ma wykonywać narzędzie — automatyczne wysyłanie e-maili z przypomnieniem, przydzielanie zadań, podsumowywanie rozmów itp.

W razie potrzeby dostarcz dane szkoleniowe : W przypadku modeli AI może być konieczne przesłanie dokumentów, próbek odpowiedzi lub danych dotyczących cyklu pracy, aby pomóc narzędziu w nauce rozpoznawania wzorców.

Najpierw przetestuj to na małym przykładzie: nie próbuj od razu automatyzować wszystkiego — zacznij od ograniczonego zadania lub zespołu, aby zapoznać się z systemem

Automatycznie przypisuj członków zespołu i osoby obserwujące do nowych zadań w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście, korzystając z automatyzacji ClickUp.

Krok 4: Stale testuj i monitoruj w celu wprowadzania ulepszeń

Praca nie kończy się wraz z uruchomieniem automatyzacji. Regularne testy i nadzór są kluczem do długoterminowego powodzenia.

Przeprowadzaj regularne audyty : Jest to szczególnie ważne w przypadku narzędzi przetwarzających dane klientów. Upewnij się, że zapewnione jest bezpieczeństwo danych, zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności oraz przejrzystość procesów.

Regularnie monitoruj wydajność : Sprawdzaj, czy automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami. Czy zadania są wykonywane poprawnie? Czy Twój zespół rzeczywiście oszczędza czas?

Zbieraj opinie: Porozmawiaj z osobami korzystającymi z systemu na co dzień — co działa, a co nie, i gdzie występują wąskie gardła?

Dlaczego ClickUp jest najlepszym narzędziem do automatyzacji opartym na AI

Wybór odpowiedniego narzędzia do automatyzacji ma kluczowe znaczenie. Ale jest na to sposób: nie musisz już martwić się wyborem innego narzędzia AI do każdego zadania.

Tak, istnieje oprogramowanie, które łączy wszystkie te funkcje w jednym zgrabnym pakiecie: ClickUp.

Rzućmy okiem na niektóre z najbardziej interesujących funkcji AI i automatyzacji.

ClickUp Brain: AI, która rozumie Twoją pracę

ClickUp Brain to niezwykle prosty, a jednocześnie niezwykle skuteczny sposób na automatyzację szerokiego zakresu zadań w Twojej organizacji

ClickUp jest wyposażony w przełomowego wbudowanego asystenta AI, ClickUp Brain. Jest to sieć neuronowa, która integruje zadania, dokumenty i osoby w całej bazie wiedzy Twojej firmy za pomocą sztucznej inteligencji.

Trzy główne funkcje to:

Menedżer wiedzy AI: Zadawaj pytania i automatycznie uzyskuj odpowiedzi z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym ClickUp

Kierownik projektu AI: Zarządzaj i przeprowadź automatyzację wielu zadań, takich jak podsumowywanie wątków czatu i aktualizacji dotyczących zakończenia zadań, zajmowanie się ręcznym wprowadzaniem danych i nie tylko

AI Writer: Twórz zawartość i automatycznie generuj odpowiedzi dla klientów za pomocą AI Writer

Ale to nie wszystko. ClickUp Brain jest dostępny w całym Twoim obszarze roboczym ClickUp i możesz poprosić „Ask AI” o pomoc.

Otrzymuj podsumowania aktualizacji statusu zadań w swoim obszarze roboczym dzięki natywnej sztucznej inteligencji ClickUp

Dzięki integracjom ClickUp możesz łatwo zintegrować popularne aplikacje, takie jak HubSpot, GitHub i Twilio, lub tworzyć niestandardowe webhooki dla dowolnej innej aplikacji, co pozwala na płynną automatyzację całego środowiska cyfrowego z jednej scentralizowanej platformy.

ClickUp Brain MAX: Twoja superaplikacja AI na komputer

Dzięki Brain MAX na pulpicie nie musisz żonglować wieloma narzędziami AI — aplikacja łączy je za Ciebie. Niezależnie od tego, czy wolisz GPT, Claude, Gemini czy ClickUp Brain, możesz przełączać się w locie i zawsze uzyskać najlepsze rozwiązanie dla każdego zadania.

Przełączaj się między najlepszymi modelami AI bezpośrednio w ClickUp, korzystając z Brain MAX

Funkcja Talk to Text w Brain MAX przekształca Twój tekst w działania, dzięki czemu możesz rozpocząć nowy projekt, automatycznie przypisywać zadania, uruchamiać cykle pracy, a nawet wdrażać automatyzacje, które działają 4 razy szybciej niż ręczne wpisywanie tekstu.

To coś więcej niż chatbot — to Twoje centrum dowodzenia do automatyzacji pracy bez opuszczania ClickUp.

Automatyzacje ClickUp: autopilot Twojego cyklu pracy

ClickUp Automation przetwarza dane wprowadzane w języku naturalnym i natychmiast przeprowadza automatyzację zadań lub projektów zgodnie z Twoimi wytycznymi

Pamiętasz czasy, kiedy musiałeś ręcznie przypisywać zadania, aktualizować statusy lub wysyłać przypomnienia? Dzięki automatyzacjom ClickUp te czasy już minęły. Możesz ustawić reguły, np. „Gdy zadanie przejdzie do statusu »W trakcie przeglądu«, przypisz je do zespołu kontroli jakości i opublikuj komentarz”. Chcesz pójść o krok dalej? Łącz ze sobą wiele działań, uruchamiaj automatyzacje z pól niestandardowych, a nawet przeprowadź połączenie ze Slackiem, GitHubem lub Arkuszami Google.

A oto najlepsza część: każda automatyzacja jest rejestrowana. Jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami, możesz sprawdzić dziennik audytowy, zobaczyć dokładnie, co się stało, i dostosować reguły — koniec z domysłami.

Dzięki ClickUp Brain narzędzie AI Builder sprawia, że automatyzacja cyklu pracy jest łatwa dla każdego zespołu. Wystarczy opisać potrzebną automatyzację prostym językiem, a nasza zintegrowana sztuczna inteligencja szybko skonfiguruje automatyzację zadań w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście.

Agenci ClickUp AutoPilot: automatyzacja, która myśli samodzielnie

Skonfiguruj agenty Autopilot w ClickUp, aby odpowiadały na pytania w czacie ClickUp i na listach ClickUp

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o wirtualnym współpracowniku, który po prostu „rozumie”, pokochasz agentów AutoPilot. Te boty oparte na AI monitorują Twoje obszary robocze i podejmują działania w zależności od sytuacji. Na przykład, jeśli błąd o wysokim priorytetie nie został zaktualizowany w ciągu 24 godzin, agent może automatycznie powiadomić osobę przypisaną do problemu, eskalować problem, a nawet przypisać go innej osobie.

Możesz skonfigurować agentów tak, aby monitorowali zadania przeterminowane, nieprzestrzeganie SLA lub określone słowa kluczowe w komentarzach. Mogą działać zgodnie z harmonogramem lub reagować w czasie rzeczywistym, a ponadto są na tyle inteligentni, że mogą współpracować zarówno z ClickUp, jak i innymi narzędziami za pośrednictwem interfejsów API.

Integracja e-maila i automatyzacja: zamień swoją skrzynkę odbiorczą w narzędzie zwiększające wydajność

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail, twórz zadania na podstawie wiadomości e-mail, konfiguruj automatyzacje, a nawet dołączaj wiadomości e-mail do zadań dzięki ClickUp Zarządzaniu Projektami e-mailowym

Spójrzmy prawdzie w oczy: poczta elektroniczna nigdzie nie zniknie. Jednak dzięki funkcji zarządzania projektami w ClickUp Email możesz automatycznie przekształcać wiadomości e-mail w zadania do wykonania. Skonfiguruj reguły tak, aby po otrzymaniu wiadomości e-mail od kluczowego klienta zadanie zostało utworzone, oznaczone etykietą i przypisane do odpowiedniej osoby. Możesz nawet zautomatyzować odpowiedzi lub wysyłać powiadomienia, gdy status zadania ulegnie zmianie.

Koniec z kopiowaniem i wklejaniem, koniec z pominiętymi działaniami następczymi — tylko płynny, zautomatyzowany cykl pracy od Skrzynki odbiorczej do zrobienia zadania.

Notatnik oparty na AI i automatyzacja spotkań: spotkania, które pracują dla Ciebie

Bez wysiłku rejestruj każdy szczegół dzięki aplikacji Notetaker od ClickUp. Twórz i przypisuj elementy bez żadnych kłopotów!

Ile razy zdarzyło Ci się wyjść ze spotkania i natychmiast zapomnieć o połowie elementów do wykonania? AI Notetaker od ClickUp rozwiązuje ten problem. Dołącza do Twoich rozmów na Zoomie lub Google Meet, transkrybuje rozmowę i — wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego — wyodrębnia elementy do wykonania, decyzje oraz kluczowe punkty.

Po spotkaniu zobaczysz, że nowe zadania zostały już utworzone i przydzielone, a podsumowanie wysłane do wszystkich zainteresowanych. Zasadniczo masz do dyspozycji dedykowanego asystenta spotkań, bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby.

Automatyzacja planowania i integracja z kalendarzem: nigdy więcej podwójnych rezerwacji

ClickUp nie tylko synchronizuje się z Twoim kalendarzem — sprawia, że planowanie staje się inteligentne. Kiedy organizujesz spotkanie za pomocą kalendarza ClickUp opartego na AI, sprawdza on dostępność wszystkich osób, sugeruje optymalne terminy i wysyła zaproszenia. Powtarzające się wydarzenia, terminy i przypomnienia są obsługiwane automatycznie, dzięki czemu Twój zespół pozostaje na właściwej drodze bez zbędnej wymiany wiadomości.

Powtarzające się zadania w ClickUp: rutynowe prace pod kontrolą

Skonfiguruj powtarzające się zadania w ClickUp, aby automatycznie zmieniać harmonogram powtarzających się zadań

A jeśli nie chcesz tracić zbyt wiele czasu na ręczną automatyzację prostych zadań, które pojawiają się codziennie, co tydzień, co miesiąc lub w dowolnych stałych odstępach czasu, skorzystaj z funkcji powtarzających się zadań w ClickUp. Możesz wybierać spośród powtarzających się zadań codziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych, po upływie określonej liczby dni lub niestandardowych.

Funkcja powtarzających się zadań pozwala również tworzyć niestandardowe specyfikacje dotyczące tego, kiedy zadanie powinno się powtórzyć, np. po jego zakończeniu lub po upływie określonego okresu. Funkcja ta zapewnia dużą swobodę, ponieważ można powtarzać zadania praktycznie w dowolny sposób.

Biblioteka automatyzacji ClickUp

Biblioteka automatyzacji ClickUp oferuje ponad 100 gotowych scenariuszy automatyzacji typu „kiedy-wtedy”

ClickUp oferuje szereg funkcji automatyzacji dostępnych w sekcji ClickUp Automation. Obejmują one szablony, skróty, automatyzację e-maila, dzienniki audytowe oraz integracje, które pomogą Ci błyskawicznie uporać się z codziennymi zadaniami.

Jeśli chodzi o szablony, ClickUp oferuje ponad 100 gotowych szablonów w bibliotece automatyzacji. Pomagają one szybko zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie zadań, publikowanie komentarzy, zmiana statusów, przenoszenie list i wiele innych.

ClickUp nie tylko zajmuje się automatyzacją procesów wewnętrznych — jest również mistrzem w obsłudze klienta. Zwiększ efektywność komunikacji dzięki automatyzacji poczty e-mail w ClickUp. Automatycznie reaguj na opinie klientów przesłane za pośrednictwem formularzy ClickUp, zapewnij partnerom i dostawcom stały dostęp do informacji dzięki automatycznym aktualizacjom projektów i nie tylko.

💫 Prawdziwe wyniki: wydajność na najwyższym poziomie!

Potężne narzędzie do zarządzania projektami ClickUp w połączeniu z automatyzacją przyniosło naszym klientom wspaniałe wyniki. Na przykład w STANLEY Security, globalnej firmie zajmującej się rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, ClickUp pomógł zgromadzić wszystkie rozproszone zespoły na jednej platformie. Udało im się zaoszczędzić ponad 8 godzin tygodniowo i skrócić czas generowania raportów o 50%.

„Jesteśmy w stanie dostosować i zautomatyzować ClickUp do potrzeb każdej konkretnej inicjatywy, co pozwoliło nam usprawnić i uprościć nasze cykle pracy, a to z kolei wykładniczo zwiększyło obciążenie naszego zespołu”.

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać Notebook LM w pracy

Wyzwania operacyjne, etyczne i związane z prywatnością związane z wdrażaniem AI

Chociaż automatyzacja oparta na AI niewątpliwie zapowiada nadejście przyszłości, jej wdrażanie w biznesie wciąż napotyka na pewne trudności. Przyjrzyjmy się niektórym z tych wyzwań i poszukajmy możliwych rozwiązań.

Wyzwania operacyjne

Na pierwszym miejscu naszej listy znajdują się wyzwania operacyjne, które ograniczają możliwości AI w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Koszt wdrożenia: Zależy to od tego, do czego wykorzystujesz sztuczną inteligencję. Cena będzie stosunkowo niska w przypadku prostego tworzenia zawartości lub pomocy. Jeśli jednak musisz analizować duże zbiory danych, potrzebujesz mocy obliczeniowej, która to umożliwi. Jako firma możesz ponieść ogromne koszty związane z integracją baz danych i długotrwałym szkoleniem modeli . Najlepszym rozwiązaniem jest usługa SaaS z wbudowaną funkcjonalnością AI i innymi Zależy to od tego, do czego wykorzystujesz sztuczną inteligencję. Cena będzie stosunkowo niska w przypadku prostego tworzenia zawartości lub pomocy. Jeśli jednak musisz analizować duże zbiory danych, potrzebujesz mocy obliczeniowej, która to umożliwi. Jako firma możesz ponieść. Najlepszym rozwiązaniem jest usługa SaaS z wbudowaną funkcjonalnością AI i innymi narzędziami do automatyzacji cyklu pracy

Jakość danych: Wyniki uzyskane dzięki AI są tak dobre, jak dane, które jej dostarczasz. Ale jest pewien haczyk: w wielu firmach dane są rozproszone — są odizolowane, nieuporządkowane lub po prostu niskiej jakości. A to stanowi poważną przeszkodę w czerpaniu korzyści ze sztucznej inteligencji. Te tak zwane „brudne dane” mogą być nieaktualne, niedokładne, niekompletne lub niespójne . Zanim będzie można je w jakikolwiek sposób wykorzystać, należy je oczyścić. Oznacza to usunięcie błędów, uzupełnienie brakujących fragmentów oraz upewnienie się, że wszystko jest spójne i aktualne.

Brak umiejętności technicznych: Wdrożenie AI wymaga solidnej wiedzy i umiejętności, których brakuje wielu organizacjom. Wprowadzenie AI w życie może być trudne bez tej wiedzy specjalistycznej, co ogranicza jej pełny potencjał. Ale oto rozwiązanie: jest proste, choć może wymagać pewnych nakładów — zainwestuj w szkolenia dla pracowników w zakresie radzenia sobie z tymi zmianami

Integracja z starszymi wersjami systemów: Starsze wersje systemów są często niekompatybilne z AI. Modyfikacja takich systemów w celu dostosowania ich do AI jest często skomplikowana i czasochłonna. Utrudniona integracja z starszymi wersjami systemów może prowadzić do nieefektywności i wzrostu kosztów. Modernizacja tych systemów przy użyciu wydajnych ram operacyjnych i najnowocześniejszych technologii w celu ułatwienia wdrożenia AI

➡️ Czytaj więcej: Jak przeprowadzić automatyzację ręcznych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności

Wyzwania etyczne

Badanie przeprowadzone przez PwC wykazało, że 85% dyrektorów generalnych uważa, iż AI znacząco zmieni ich biznes w ciągu najbliższych pięciu lat, przy czym kluczowym problemem jest obawa natury etycznej.

AI wiąże się z wieloma problemami etycznymi, takimi jak:

Privatność i bezpieczeństwo danych: Systemy AI w dużym stopniu są zależne od danych, a gromadzenie, przechowywanie i analiza dużych ilości danych osobowych i wrażliwych budzi obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa. Ochrona tych danych zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zapewnienie ich odpowiedzialnego wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do technologii AI.

Brak przejrzystości w procesie podejmowania decyzji przez AI: Algorytmy AI są złożone, a sposób, w jaki dochodzą do określonych decyzji, może nie być jasny dla osób nieposiadających wiedzy technicznej. Ten brak przejrzystości może budzić obawy dotyczące stronniczości i uprzedzeń , szczególnie w tak kluczowych obszarach jak opieka zdrowotna i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Zmiany na rynku pracy: Automatyzacja oparta na AI może zmienić oblicze rynku pracy. W związku z automatyzacją wielu zadań wymagających wiedzy pracownicy będą musieli podnosić swoje kwalifikacje, a nawet całkowicie zmienić ścieżkę kariery.

„Postrzegam to (AI) jako narzędzie zwiększające wydajność. W niektórych obszarach spowoduje to likwidację miejsc pracy; mam na myśli to, że na niektórych segmentach rynku pracy zadania będą mogły zostać w pewnym stopniu zastąpione. Ale wtedy znajdziesz też inne sposoby na wprowadzanie innowacji i tworzenie większej liczby miejsc pracy gdzie indziej. Chodzi mi o to, że tak właśnie wygląda historia wzrostu gospodarczego i innowacji od setek lat: pojawia się innowacja, która zasadniczo oszczędza siłę roboczą i zmniejsza zatrudnienie w niektórych obszarach, ale jednocześnie zwiększa je w innych.

Wykorzystaj automatyzację opartą na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp

AI to przyszłość – nie ma co do tego wątpliwości. A wdrożenie jej w automatyzacji Twojej firmy? To z pewnością obniży koszty i pozwoli Twoim pracownikom zaoszczędzić czas.

Jednak głównym czynnikiem decydującym jest wybór oprogramowania do automatyzacji zadań opartego na sztucznej inteligencji. Możesz pójść drogą specjalizacji i szukać pomocy w różnych aplikacjach AI do różnych zadań.

Jeśli jednak chodzi o scentralizowaną automatyzację, nie ma platformy tak wszechstronnej jak ClickUp. Jest ona łatwa w użyciu, wydajna, elastyczna i opłacalna. Nie potrzebujesz umiejętności programistycznych, aby włączyć niestandardową lub gotową automatyzację do swojego cyklu pracy.

