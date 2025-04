Jak korzystać z aplikacji Notebook LM w pracy?

Podczas spotkań lub wykładów często czujesz się, jakbyś próbował rozwiązać zagadkę, zwłaszcza gdy nie możesz uchwycić każdego ważnego szczegółu.

Notatki są niezbędne, ale tradycyjne metody często zawodzą. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia oparte na AI, takie jak Notebook LM.

Notebook LM szybko zyskał popularność dzięki intuicyjnemu interfejsowi i inteligentnym algorytmom, co czyni go potężnym narzędziem zwiększającym wydajność. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, efektywne korzystanie z niej może zająć trochę czasu.

Na tym blogu pokażemy, jak używać aplikacji Notebook LM do pracy, przedstawimy jej zalety, najlepsze praktyki i omówimy potencjalne limity. Przedstawimy również inne przydatne alternatywy, aby zoptymalizować korzystanie z notatek.

60-sekundowe podsumowanie Chcesz uprościć swój cykl pracy i bez wysiłku zrozumieć złożone informacje? Oto krótkie omówienie aplikacji Notebook LM: Notebook LM : Oparte na AI narzędzie do tworzenia notatek, porządkowania informacji i automatyzacji podsumowań

Kluczowe funkcje : Generuje podsumowania, spostrzeżenia i podcasty audio z notatek do wykorzystania w podróży

Przypadki użycia : Idealny do zarządzania notatkami ze spotkań, cyklami pracy, badaniami i ustalaniem priorytetów zadań

Zalety : Oszczędność czasu dzięki destylacji złożonych informacji do zwięzłych wniosków

Wady : Ograniczona integracja narzędzi, podstawowe funkcje współpracy i nie nadaje się do zawartości zawierającej dużo obrazów lub o dużej objętości

Alternatywy: ClickUp (zarządzanie zadaniami), OneNote (integracja z Microsoft) i Evernote (cyfrowa archiwizacja)

Co to jest Notebook LM?

Notebook LM, zaprojektowany przez Google Labs, to eksperymentalne narzędzie do zarządzania wiedzą, umożliwiające płynne sporządzanie notatek.

Jego celem jest zwiększenie wydajności poprzez wsparcie aktywnego słuchania, organizowanie myśli i wspieranie burzy mózgów. Notebook LM jest również znany ze swojej zdolności do tworzenia głębokich rozmów audio z podstawowej dokumentacji i transkrypcji.

Głównym celem aplikacji jest stanie się inteligentnym asystentem, który przekształca nieustrukturyzowane informacje w przydatne spostrzeżenia. Krótko mówiąc, Notebook LM został zaprojektowany, aby wypełnić lukę między gromadzeniem informacji a uzyskiwaniem wartości.

Kluczowe funkcje programu Notebook LM

Warto pamiętać, że to eksperymentalne narzędzie modeluje tworzenie notatek w oparciu o AI. Dzięki temu użytkownicy otrzymują nowy zestaw narzędzi zaprojektowany z myślą o inteligentniejszym zarządzaniu notatkami.

Oto cztery funkcje programu Notebook LM ułatwiające przechwytywanie, organizowanie i wykorzystywanie informacji:

Funkcja #1 Tworzenie i zarządzanie notatkami

Jeśli chodzi o sporządzanie notatek, narzędzie to jest proste i intuicyjne.

W celu spersonalizowanego wprowadzania danych, funkcja "Dodaj notatkę" umożliwia bezpośrednie pisanie lub wklejanie, oferując elastyczność w danych powstania notatki. Notebook LM umożliwia także przypinanie ważnych odpowiedzi, dzięki czemu są one nieedytowalne, zachowane i dostępne.

Pełni on funkcję przewodnika po notatkach, który pozwala łączyć jedną lub więcej notatek. Doskonałym tego przykładem jest tworzenie jednym kliknięciem przewodników do nauki z przesłanych zasobów.

Funkcja #2 Podsumowania i analizy

Po przesłaniu dokumentów algorytmy AI aplikacji Notebook LM natychmiast przekształcają je w zwięzłe podsumowania. Analizuje również zawartość, aby tworzyć zwięzłe spostrzeżenia, identyfikować wzorce i organizować kluczowe punkty.

Pomaga to użytkownikom szybko wydobyć wartość i skupić się na decyzjach, zamiast tonąć w informacjach. Te funkcje sprawiają, że Notebook LM jest idealny do raportowania, tworzenia briefów projektów, wykładów i analiz przypadków.

Funkcja #3 Generowanie podcastów

Wyróżniającą się funkcją, która zyskała popularność w aplikacji Notebook LM, jest przegląd audio. Funkcja ta umożliwia przekształcanie zawartości i notatek w niestandardowe podcasty.

Funkcja ta zapewnia alternatywny sposób przyswajania informacji. Dzięki wyczyszczonemu i przyswajalnemu dźwiękowi, Notebook LM upraszcza naukę ze słuchu i optymalizuje czas podczas dojazdów do pracy lub treningów.

Funkcja #4 Wyczyszczone cytaty

Narzędzie opatruje również swoje odpowiedzi wyraźnymi cytatami, aby zwiększyć przejrzystość i dokładność zawartości generowanej przez AI. Każdy wynik jest połączony ze źródłem, co zwiększa wiarygodność i rzetelność.

To sprawia, że Notebook LM jest niezastąpiony w pracy badawczej lub zawodowej. Teams mogą łatwo weryfikować informacje, uzasadniać swoje decyzje i zwiększać odpowiedzialność.

Ceny aplikacji Notebook LM

Free forever

Plus: $$$a 20/miesiąc za użytkownika (dostępne tylko jako dodatek dla Teams z planami premium Google Space i Gemini)

wskazówka bonusowa: Korzystając z narzędzi AI do sporządzania notatek, należy pamiętać o następujących kwestiach: Upewnij się, że Twoje dane wejściowe są wyczyszczone i zwięzłe, aby uzyskać dokładne wyniki ✍️

Regularnie przeglądaj i udoskonalaj notatki pod kątem przejrzystości i przydatności 🔍

Wykorzystaj AI do podsumowania kluczowych punktów, ale w razie potrzeby dodaj osobisty kontekst 🧠

Zachowaj porządek, korzystając z etykiet i kategorii ułatwiających wyszukiwanie 📂

Kluczowe zastosowania Notebook LM w ustawieniach pracy

Zastanawiasz się, jak używać Notebook LM do pracy? Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć:

Zaloguj się do aplikacji Notebook LM. Tutaj znajdziesz opcję utworzenia swojego notatnika. Wybierz "Utwórz"

via Notebook LM

Następnie zostaniesz poproszony o dodanie źródła. Może to być wiele dokumentów w dowolnym z sześciu formatów, od plików audio i PDF po połączone łącza i zwykły tekst

Teraz zajmiemy się zastosowaniem narzędzia w konkretnych kluczowych aplikacjach:

Organizacja spotkań i notatek

Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie cykliczne, czy jednorazowe, wszystkie spotkania wymagają uporządkowanych notatek, aby zapewnić jasny kierunek i postęp. Ich efektywna organizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ często wiążą się z nimi agendy i dokumenty.

Notebook LM upraszcza pracę, przekształcając rozproszone szczegóły w przydatne informacje zapewniające szybki dostęp, mądrzejsze decyzje i płynne wykonywanie zadań.

W ten sposób aplikacja Notebook LM ułatwia prowadzenie przejrzystych, zorganizowanych spotkań i notatek:

Przechowuj wszystkie agendy spotkań, punkty dyskusji lub briefy projektów w jednym miejscu

Dodawaj ręczne notatki podczas spotkań, połącz połączone punkty za pomocą linków i dopracuj zawartość za pomocą wbudowanego formatu

Przekształć zdezorganizowane notatki ze spotkań w podsumowania, często zadawane pytania, przewodniki i dokumenty informacyjne

Przechowywanie do 1000 powiązanych notatek ze spotkań w notatniku. Pomaga to uporządkować i ustrukturyzować zawartość wokół jednego tematu. Ponadto można łatwo wrócić do dyskusji dzięki chronologicznie posortowanym notatkom

➡️ Przeczytaj również: 5 strategii, dzięki którym notatki będą lepsze i bardziej wydajne

Usprawnianie cyklu pracy nad projektami

W projektach liczy się zarówno zawartość, jak i wykonanie. Utrzymanie tempa i postępu wymaga jasnej komunikacji, planów działania i minimalizacji strat. To prawdziwy cel płynnego cyklu pracy.

NotebookLM pomaga lepiej zrozumieć projekty, a nawet tworzyć szybkie plany działania. Zmniejsza również złożoność projektów, opóźnienia i błędy w komunikacji.

Oto kilka pomysłów i sposobów na wykorzystanie narzędzia do usprawnienia cyklu pracy nad projektami:

Twórz osie czasu i elementy działań, aby każdy znał kolejne kroki

Podkreślaj możliwe współzależne zadania i kamienie milowe, aby płynniej przechodzić między etapami

Dostosuj raportowanie do konkretnych potrzeb interesariuszy i ogranicz nieistotną komunikację

Twórz szablony w formie pisemnych notatek w celu szybszego rozwiązywania problemów, zatwierdzania projektów i rutynowych przeglądów

➡️ Przeczytaj także: Connecting the Dots: How Connected AI Eliminates Silos to Save Time for Real Work (Łączenie punktów: jak połączone AI eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę)

Badania i raportowanie

Podczas spotkań i koordynacji projektów, bycie na bieżąco oznacza bycie poinformowanym. Tworzenie raportów na potrzeby decyzji zarządczych wymaga dokładnej analizy danych. Kosztem takich dogłębnych spostrzeżeń są często rozległe badania i zasoby.

Inteligentne algorytmy NotebookLM eliminują kłopoty związane z badaniami, upraszczając zawiłości przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.

Oto jak to zrobić:

Zidentyfikuj powtarzające się tematy lub trendy na podstawie dodanych danych badawczych i źródeł

Poprzyj swoje spostrzeżenia dokładnymi cytatami i połączonymi źródłami, aby uzyskać jasną logikę i łatwe zrozumienie

Generuj ustrukturyzowane tabele podsumowujące złożone informacje, zapewniając przejrzystość i dostępność dla osób podejmujących decyzje

Wyodrębnianie najważniejszych punktów z długich artykułów naukowych, transkrypcji spotkań lub dokumentów

Uzyskaj rekomendacje lub praktyczne wnioski, aby raportowanie było wnikliwe i skoncentrowane na rozwiązaniach

🔎Czy wiesz, że? Tylko 2,5% ludzi potrafi efektywnie pracować wielozadaniowo! Dla większości osób żonglowanie wieloma zadaniami jednocześnie zmniejsza wydajność i efektywność, co sprawia, że skoncentrowane ustalanie priorytetów jest mądrzejszą strategią.

Ustalanie priorytetów i planowanie zadań

Nadawanie życia spostrzeżeniom wymaga tworzenia jasnych punktów działania. Mogą one mieć różny zakres - od tego, co należy zrobić dzisiaj, po kierowanie zespołem do zrobienia kluczowych rzeczy. Jak to zrobić? Tworząc efektywne zadania, strategie i plany.

Notebook LM został zaprojektowany do zapisywania myśli i spostrzeżeń. Jednak jego konwersacyjna AI może przekształcić je w plany i priorytety.

Oto jak to narzędzie pomaga:

Zaproponuj optymalne sekwencje zadań, aby wysiłki Twojego zespołu były wydajne i produktywne

Stwórz matrycę do ustalania priorytetów zadań, które należy oddelegować, odroczyć i zająć się nimi

Planuj tygodniowe i dzienne listy zadań w oparciu o najnowsze notatki ze spotkań i aktualizacje źródeł

Formułuj mapy drogowe produktów i sprinty zgodnie z briefami klientów, planami urlopów i obciążeniami zespołu, które dodałeś

Współpraca Teams

Wspólny wkład jest podstawą każdego zespołu i projektu. Dostosowanie myśli i potrzeb wszystkich osób sprawia, że postęp jest płynniejszy i bardziej angażujący. W tym sensie współpraca wykracza poza burzę mózgów, obejmując oddelegowane zadania i wkład w czasie rzeczywistym.

Umożliwiając dostęp i udostępnianie notebooków, aplikacja NotebookLM doskonale nadaje się do zrobienia pracy zespołowej.

Postępuj zgodnie z tymi krokami i pomysłami, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tego narzędzia:

Udostępnianie notatnika do wspólnej edycji i burzy mózgów w czasie rzeczywistym wszystkim zainteresowanym stronom

Podział notebooka na obszary odpowiedzialności w celu ustrukturyzowania wkładu

Wykorzystaj Notebook LM jako tablicę przeglądową do rozwiązywania konfliktów i spotkań eskalacyjnych. Ułatwia to również lepszą koordynację menedżerom Teams

Pro Tip: Zastanawiasz się, jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań? Postępuj zgodnie z tymi strategiami: Zidentyfikuj powtarzalne zadania, które można usprawnić za pomocą AI 🤖

Ustaw cykle pracy AI, aby automatycznie obsługiwać rutynowe procesy 🔄

Ciągłe monitorowanie i optymalizacja systemów AI w celu zwiększenia wydajności 📊

Wykorzystaj AI do ustalania priorytetów zadań na podstawie ich pilności i ważności ⏰

Najlepsze praktyki korzystania z aplikacji Notebook LM w pracy

Przypadki użycia znacznie zwiększają wpływ Notebook LM w mojej pracy. Wystarczy jednak kilka kroków, by uczynić z niego jeszcze lepsze narzędzie badawcze oparte na AI.

Oto pięć szczególnie istotnych praktyk, które warto wdrożyć:

Dodawaj dokumenty i zasoby do listy źródeł w swoim notatniku. Odpowiednia zawartość pomaga aplikacji Notebook LM działać jako skuteczne narzędzie do sporządzania notatek i kompleksowa baza wiedzy. Zasoby Notebook LM można również aktualizować za pomocą opcji "Konwertuj wszystkie notatki na źródła".

Przećwicz segmentowanie notatników

Każdy notatnik można przypisać do jednego projektu, tematu lub klienta. Wyczyszczone segmenty w hierarchii notatek zapewniają do nich łatwy dostęp. Pozwala to również skupić się na spostrzeżeniach i ułatwia szybkie wyszukiwanie danych.

Zachowaj szczegółowość podpowiedzi

Jeśli potrzebujesz dokładnych informacji, Twoje pytania muszą być konkretne. Upewnij się, że podpowiedzi są bardzo szczegółowe. W przypadku dużych zbiorów danych ta praktyka zapewni najbardziej przydatne informacje.

W pierwszej kolejności zajmij się powtarzalnymi zadaniami

Notebook LM ma wiele zastosowań, ale priorytetem jest usprawnienie rutynowych zadań. Automatyzacja szybkich raportów i minut za pomocą tego narzędzia pozwala skupić się na podejmowaniu strategicznych decyzji o wysokiej wartości.

Ustawienie szablonów notatek pisemnych

Włącz gotowe do użycia szablony dla regularnych tematów, takich jak karty flash eskalacji lub rejestracja projektów. Przyspieszy to sporządzanie notatek przez członków Teams i uprości przegląd dla menedżerów. Poproś Notebook LM o szablon, przypnij go i pozwól zespołowi skopiować go do swoich notatek.

Zalety korzystania z Notebook LM w mojej pracy

Oto pięć zalet korzystania z aplikacji Notebook LM w pracy:

Scentralizowana organizacja: Konsoliduje wszystkie notatki w jednym miejscu, ułatwiając ich wyszukiwanie i zarządzanie nimi. Eliminuje możliwość rozproszenia dokumentów na wielu platformach

Spostrzeżenia i raporty wspomagane przez AI: Przekształca długie notatki w zwięzłe, przydatne podsumowania i raporty. Oszczędza czas i ułatwia zrozumienie złożonych tematów

Upraszcza przeglądy audio: Tworzy podcasty i generuje skrypty za pomocą intuicyjnego interfejsu. Organizuje pomysły i sprawia, że dane powstania audio są dostępne nawet dla użytkowników z minimalną wiedzą techniczną

Skraca czas wyszukiwania: Odnosi się tylko do źródeł dodanych przez użytkownika, pozostając wiernym dostarczonym informacjom. Automatycznie dostarcza również cytaty w odpowiedziach, zmniejszając wysiłek związany z wyszukiwaniem, jednocześnie zachowując wiarygodność i rzetelność

Najczęstsze bolączki podczas korzystania z Notebook LM

Notebook LM oferuje wiele korzyści, ale trzeba też wziąć pod uwagę kilka wyzwań:

Podstawowe konwersacyjne AI: Wnioski opierają się wyłącznie na ręcznie dodawanych źródłach. Wynikają z tego niekompletne informacje, jeśli nie są skutecznie zarządzane

Analityka ograniczona do wykonanych zapytań: Funkcje Premium oferują analitykę związaną z dziennym dostępem użytkowników i liczbą zapytań w ciągu tygodnia. Nie jest to aż tak wartościowe dla śledzenia wydajności Business lub projektów

Brak integracji: Brak narzędzi do współpracy i integracji zewnętrznych. Notebook LM nie jest obecnie przystosowany do pracy zespołowej i międzyplatformowej

Ograniczone formaty źródłowe: Wsparcie tylko dla tekstu, plików PDF, połączonych stron internetowych i dokumentów z Dysku Google, takich jak Prezentacje i Dokumenty Google. Ponadto przetwarza tylko informacje tekstowe, a nie zawartość zawierającą obrazy

Ograniczenia dotyczące odpowiedzi: W planie Basic dostępnych jest tylko 50 zapytań czatu i trzy generacje audio dziennie. Podczas gdy NotebookLM Plus oferuje 500 zapytań i 20 generacji audio dziennie, nie jest to świetne rozwiązanie dla dużych potrzeb

Choć aplikacja Notebook LM oferuje szeroki zakres zastosowań, może ona nie spełniać wymagań w zakresie funkcji, integracji i elastyczności wymaganych do zapewnienia płynnej wydajności w środowisku pracy. Biorąc pod uwagę te limity, naturalne jest rozważenie alternatywnych narzędzi AI do pisania.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, skutecznie łączy notatki, zarządzanie zadaniami i możliwości AI w jedną potężną platformę.

ClickUp AI Notetaker zmienia sposób, w jaki zespoły obsługują spotkania, zapewniając kompleksowe, zautomatyzowane rozwiązanie do przechwytywania i zarządzania zawartością spotkań. Integruje się płynnie z popularnymi platformami, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, zapewniając, że spotkania są dobrze udokumentowane bez wysiłku ręcznego.

AI Notetaker dołącza do spotkań jako uczestnik, rejestruje dyskusje i dostarcza pełne nagranie audio wraz z transkrypcją. Generuje również zwięzłe podsumowania, podkreślając kluczowe punkty i decyzje podjęte podczas spotkania.

Notatnik identyfikuje i tworzy listę omawianych zadań, zapewniając przejrzystość obowiązków i terminów. Te elementy działań mogą być automatycznie konwertowane na zadania ClickUp, usprawniając cykl pracy.

Chcesz zobaczyć, jak wypada porównanie ClickUp i Notebook LM? Oto krótkie zestawienie:

Funkcje NotebookLM ClickUp Integracja AI podstawowe konwersacyjne AI oparte na dodanych źródłach ✅ Podsumowuje notatkiGeneruje świeże treściTworzy zadania i elementy działańBezpośrednio integruje się z ponad 30 narzędziami ClickUpZapewnia zaawansowaną automatyzację i cykle pracy Współpraca brak narzędzi do współpracyOferuje ograniczone opcje udostępniania współpraca w czasie rzeczywistymWspółdzielenie zadańObsługa komentarzy i natychmiastowego tagowaniaDostosowywane opcje uprawnień i eksportu Formaty źródłowe ograniczone do Dokumentów Google, PDF-ów i kopiuj-wklej umożliwia osadzanie i importowanie obrazów, wideo, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów, zadań, połączeń ze spotkaniami,Funkcje integracji z ponad 1000 aplikacji Analityka podstawowe statystyki użycia zapytań szczegółowa analiza osi czasu projektów, śledzenie produktywności i wgląd w wydajnośćZawiera dedykowane narzędzie pulpituOferuje niestandardowe widoki, takie jak wykresy Gannta, tablice Kanban i widoki obciążenia pracą Niestandardowe brak wstępnie zaprojektowanych szablonów lub pól niestandardowych tysiące gotowych do użycia szablonówOferuje różnorodne pola niestandardowe dla konkretnych potrzeb biznesowych

Jako kompleksowe oprogramowanie do współpracy nad dokumentami, ClickUp oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązania, które wykraczają daleko poza zwykłe robienie notatek.

Notatnik ClickUp został zaprojektowany z myślą o szybkim i bezproblemowym sporządzaniu notatek. Jest on zintegrowany z każdym obszarem roboczym, umożliwiając natychmiastowe zapisywanie pomysłów lub notatek ze spotkań. Notatnik umożliwia również tworzenie listy kontrolnej zadań do wykonania i przekształcanie wszystkiego w zadanie.

Prosty interfejs i format sprawiają, że jest to potężny dodatek do zestawu narzędzi zwiększających wydajność. Jest on również świetny do uzyskiwania dostępu do notatek z poziomu przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Dowiedz się więcej Twórz wspaniałe dokumenty, edytuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, a nawet połącz swoje cykle pracy z ClickUp Docs

Szukasz szczegółowych, ustrukturyzowanych dokumentów? ClickUp Docs to kompleksowe rozwiązanie. Oprócz szczegółowego formatu, narzędzie umożliwia osadzanie obrazów, połączonych zadań i wydarzeń z kalendarza.

Funkcje edycji na żywo ułatwiają członkom zespołu dołączanie i wnoszenie wkładu. Każdy dokument ma również wiele podstron, jeśli każdy potrzebuje oddzielnej przestrzeni. Jeden dokument obejmuje wszystko, od rutynowych przeglądów i aktualizacji projektów badawczych po ustrukturyzowane mapy drogowe.

Dowiedz się więcej Podsumowuj spotkania, wyciągaj wnioski z briefów, a nawet ustaw mapy drogowe projektów za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain jest tym, czego potrzebujesz, aby zmniejszyć wysiłek ręczny, zmaksymalizować wgląd i generować notatki o wysokiej wydajności. Narzędzie podsumowuje aktualizacje projektów i dostarcza podsumowania stand-up. Co więcej, pozwala na uzyskanie potencjalnych ulepszeń, sugestii i spostrzeżeń.

Aplikacja wykrywa i tworzy zadania ze spotkań. Każda odpowiedź zawiera linki źródłowe, dzięki czemu wyszukiwanie źródeł dokumentów i linków jest łatwe. Oferuje zaawansowaną automatyzację AI, taką jak sterowane logiką zmiany statusu zadań i dokumentacji. W ten sposób ogranicza ręczną interwencję, poprawia wydajność zarządzania zadaniami i pomaga Teams pozostać w zgodzie przy minimalnym wysiłku.

➡️Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI w miejscu pracy, aby zwiększyć wydajność

Czasami, gdy brakuje Ci czasu lub zasobów, aby stworzyć dokument na spotkanie, ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony do tworzenia notatek.

Dowiedz się więcej Notuj myśli, przeglądaj aktualizacje projektów i twórz zadania za pomocą szablonu ClickUp Meeting Notes Template

Jeśli chodzi o sporządzanie notatek, szablon Notatki ze spotkania ClickUp zapewnia idealną równowagę między prostotą a szczegółowością. Szablon zawiera wstępnie zaprojektowane sekcje dotyczące oczekiwań wobec spotkania, uczestników, agendy i elementów działania, a także dedykowaną stronę z wytycznymi promującymi profesjonalną etykietę.

Dodatkowo, możesz dodać wiele podstron dla każdego dnia, dzięki czemu idealnie nadaje się do dyskusji zespołowych, kontroli projektów i spotkań jeden na jeden. Wszystko, co musisz zrobić, to zacząć pisać, a szablon zajmie się resztą.

dodatkowa porada: Chcesz zmaksymalizować potencjał swoich szablonów planów badawczych? Oto kilka strategii do naśladowania: Niestandardowe szablony dopasowane do konkretnych celów badawczych 📊

Podziel złożone zadania na łatwe do zarządzania sekcje 📝

Użyj spójnego formatu dla łatwego odniesienia 📅

Współpracuj z członkami Teams, aby uzyskać różnorodne spostrzeżenia 🤝

Regularnie aktualizuj szablony w miarę rozwoju projektu 🔄

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oto kilka innych alternatyw, które możesz wykorzystać, aby zoptymalizować swoje strategie tworzenia notatek:

OneNote: To narzędzie do tworzenia notatek integruje się z ekosystemem Microsoft. Posiada bogate narzędzia formatu, synchronizację między urządzeniami i intuicyjną organizację. Ogólnie rzecz biorąc, jest idealny do notatek osobistych i zawodowych. Niemniej jednak, jego interfejs może czasami wydawać się zagracony, co powoduje, że nowi użytkownicy mają trudności z nawigacją

Evernote: Doskonale radzący sobie z dużymi ilościami notatek, Evernote posiada kilka całkiem potężnych funkcji. Jego funkcje obejmują zaawansowane wyszukiwanie, rozbudowane etykiety i płynną synchronizację. Krótko mówiąc, jest to najlepsze narzędzie do kompleksowej archiwizacji cyfrowej. Jednym z aspektów, na który należy zwrócić uwagę, jest model cenowy i złożony interfejs

Notatki Apple: Opcja ta znana jest z płynnej integracji na urządzeniach z systemami iOS i macOS. Ma prosty interfejs, bogate wsparcie dla multimediów i silne funkcje bezpieczeństwa. Jest jednak specyficzna dla ekosystemu Apple i brakuje jej funkcji międzyplatformowych

Notion: Notion, znany z konfigurowalnych obszarów roboczych i bogatej edycji tekstu, jest solidnym wyborem do tworzenia notatek. Posiada również funkcje baz danych, tablic kanban i współpracy dla osobistych notatek, zarządzania projektami lub baz wiedzy. Ze względu na swoją złożoność, ma dłuższą krzywą uczenia się i sporadyczne problemy z wydajnością

Google Keep: Podobnie jak Notebook LM, jest to kolejny produkt Google. Keep oferuje szybkie tworzenie notatek, kodowanie kolorami, notatki głosowe i rozpoznawanie obrazów. Świetnie nadaje się do rejestrowania pomysłów na różnych urządzeniach. Jednak jego ograniczone formaty i możliwości organizacyjne mogą frustrować użytkowników o bardziej złożonych potrzebach

➡️Przeczytaj także: Jak używać Notebook LM do zarządzania badaniami naukowymi

Usprawnij proces tworzenia notatek w mojej pracy dzięki ClickUp

Skuteczne spostrzeżenia ze spotkań mogą prowadzić do pozyskania nowych klientów, a wyczyszczone notatki mogą usprawnić zakończenie zadań. Odpowiednie narzędzie jest niezbędne do zwiększenia wydajności w miejscu pracy, współpracy i podejmowania decyzji. 🤝

Notebook LM oferuje solidny start. Jednak biorąc pod uwagę jego limity, można zadać sobie pytanie: czy jest to odpowiednie narzędzie dla Ciebie?

Aby uzyskać prawdziwy wzrost wydajności, podstawowe funkcje aplikacji Notebook LM mogą nie wystarczyć. Idealne rozwiązanie powinno wspierać wszystko, od notatek po realizację projektów. Wejdź na ClickUp - kompleksową platformę, która oferuje solidną analitykę, szybkie tworzenie notatek i oszałamiające wizualizacje, a wszystko to wzbogacone o AI.

Dzięki ClickUp wszystko, co musisz zrobić, to zacząć pisać, aby w pełni wykorzystać jego potężne możliwości.

Gotowy na podniesienie poziomu notatek i realizacji projektów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🚀