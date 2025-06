10 przykładów zarządzania procesami biznesowymi i najlepszych praktyk

Procesy biznesowe, które sprawdzały się, gdy zespół był mniejszy lub przed osiągnięciem obecnego rozmiaru, mogą być obecnie przestarzałe, nieefektywne i niewydajne.

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) pomaga analizować i optymalizować bieżące procesy dzięki sprawdzonym praktykom doskonalenia procesów. Może to oznaczać usprawnienia procesów biznesowych, takie jak automatyzacja powtarzalnych zadań, eliminowanie wąskich gardeł, naprawianie nieefektywnych procesów lub resetowanie celów w oparciu o wyniki biznesowe.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom zarządzania procesami biznesowymi i najlepszym praktykom, które poprawiają wydajność, obniżają koszty i pomagają w transformacji cyfrowej.

Czym jest zarządzanie procesami biznesowymi?

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) to podejście, w ramach którego organizacje oceniają, modelują i przeprojektowują swoje procesy biznesowe w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności i wzrostu przychodów

Proces biznesowy to seria zadań lub działań wykonywanych przez firmę poprzez koordynację ludzi, systemów i informacji w celu osiągnięcia wyników biznesowych, które wspierają strategię firmy lub pozwalają osiągnąć określone cele.

BPM dostosowuje inwestycje IT do strategii biznesowej i pomaga ujednolicić operacje, poprawić elastyczność, zwiększyć wydajność cyklu pracy i poprawić zgodność z przepisami.

Czym różni się zarządzanie procesami biznesowymi od procesów biznesowych?

Proces biznesowy obejmuje różne zadania, działania i cykle pracy, które pozwalają organizacjom osiągać swoje cele. Kieruje codziennymi działaniami firmy, w tym obsługą klienta, produkcją, zaopatrzeniem, zarządzaniem finansami itp.

Zarządzanie procesami biznesowymi optymalizuje te procesy, aby były bardziej wydajne. Pomaga zarządzać zarówno strategiczną, jak i operacyjną stroną procesów biznesowych.

Szczegółowe zrozumienie zarządzania procesami biznesowymi

Czym różni się zarządzanie procesami biznesowymi od zarządzania projektami i zadaniami?

Zarządzanie zadaniami koncentruje się na organizowaniu, przydzielaniu, ustalaniu priorytetów i śledzeniu zadań oraz działań, aby zapewnić ich terminowe zakończenie. Monitorujesz codzienne zadania, które składają się na większe projekty lub procesy.

Zarządzanie projektami obejmuje nadzór nad wszystkimi działaniami w ramach projektu od początku do końca. Obejmuje to określenie zakresu projektu, przydzielanie zadań, tworzenie harmonogramów, śledzenie postępów i alokację zasobów.

BPM optymalizuje różne procesy biznesowe i operacje, pomagając organizacjom osiągać większe cele, takie jak zarządzanie relacjami z klientami, zaopatrzenie, wdrażanie nowych pracowników, zarządzanie łańcuchem dostaw i realizacja zamówień.

przegląd Zarządzanie zadaniami Zarządzanie projektami Zarządzanie procesami biznesowymi BPM Co to jest Obejmuje realizację samodzielnych i indywidualnych zadań Obejmuje wydarzenia, które mają datę rozpoczęcia i datę końcową Dotyczy bieżących strategii i istniejących procesów Skupia się na Zarządzanie obciążeniem pracą zespołu Nadzoruje pojedyncze wydarzenia w razie potrzeby Maksymalizacja wydajności codziennych procesów biznesowych Cel Zarządzanie zespołami Przejrzystość Wydajność

Korzyści płynące z zarządzania procesami biznesowymi:

Zwiększona wydajność: Optymalizacja procesów minimalizuje koszty operacyjne, poprawia wydajność pracowników i eliminuje nadmiarowe zadania, oszczędzając czas i wysiłek

Lepsze podejmowanie decyzji : Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi zapewnia interesariuszom cenne informacje na temat wydajności operacyjnej poszczególnych procesów biznesowych. Pomaga im optymalizować procesy w całej firmie poprzez reorganizację procesów biznesowych z wykorzystaniem analiz i raportowania, aby podejmować świadome decyzje

Zwiększona elastyczność : proces, który można dostosować i skalować, jest odporny na zmieniające się warunki rynkowe, wahania popytu i konkurencję

Lepsza obsługa klienta: Konsekwentne dostarczanie wartości klientom poprzez poprawę wydajności procesów i automatyzację cyklu pracy we wszystkich działach

Lepsza zgodność z przepisami: Regularne audyty procesów w celu sprawdzenia zgodności z przepisami. Dostosowanie procesów biznesowych do branżowych standardów zgodności i wewnętrznych polityk pomaga ograniczyć ryzyko, zachować bezpieczeństwo i uniknąć kar

Redukcja kosztów: Narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania i zidentyfikować procesy, które można ulepszyć, ograniczając marnotrawstwo i optymalizując procesy biznesowe w celu oszczędności kosztów pracy i materiałów

Rodzaje zarządzania procesami biznesowymi

1. BPM zorientowane na człowieka

BPM zorientowane na człowieka koncentruje się na zaangażowaniu ludzi, zazwyczaj w przypadku zadań wymagających zatwierdzenia.

Przykładem może być przeglądanie danych i tworzenie dokumentów, takich jak raporty, oferty i umowy z dostawcami.

BPM można wykorzystać do automatyzacji funkcji wsparcia, takich jak przydzielanie zadań i powiadomienia dla interesariuszy.

2. BPM zorientowane na integrację

Ten rodzaj zarządzania procesami biznesowymi nie wymaga dużego zaangażowania ludzi w ciągłe doskonalenie.

Procesy biznesowe zorientowane na integrację zależą od interfejsów API i systemów, które integrują dane z różnych aplikacji, takich jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM) lub zarządzanie projektami.

3. BPM zorientowane na dokumenty

Ten rodzaj BPM koncentruje się na konkretnych dokumentach, takich jak oferty lub umowy.

Centralizuje i standaryzuje wszystkie procesy, od daty powstania dokumentu, poprzez zatwierdzenie, aż po archiwizację.

Na przykład, gdy firma kupuje produkt, umowa musi przejść przez różne działy i kilka rund zatwierdzania, aby doszło do porozumienia między klientem a dostawcą.

Dziesięć przykładów zarządzania procesami biznesowymi

Zanim wprowadzisz je w życie, przyjrzyjmy się kilku przykładom zarządzania procesami biznesowymi, które można odnieść do Twojej działalności.

1. Wdrażanie klientów

Oto jak wdrożyć cykl życia BPM, aby usprawnić cykle pracy w procesie wdrażania klientów.

Przykład: Bank chce zoptymalizować proces rejestracji klientów, aby zwiększyć wydajność, zminimalizować błędy i poprawić ogólną obsługę klienta.

Zacznij od stworzenia mapy procesów obejmującej różne kroki związane z wdrażaniem nowych pracowników. Obejmuje to złożenie wniosku o utworzenie konta, weryfikację tożsamości i ustawienia konta.

Następnie zastanów się, jakie procesy można zautomatyzować za pomocą technologii BPM.

Na przykład wnioski o otwarcie konta online można zintegrować z bankowymi systemami CRM w celu automatycznego pozyskiwania informacji o klientach i inicjowania procesu weryfikacji tożsamości.

Scentralizowany system zarządzania procesami biznesowymi umożliwia cyfrowe przechowywanie dokumentów klientów, ułatwiając dostęp do nich i ograniczając ilość dokumentacji papierowej. BPM standaryzuje te procesy i zapewnia płynne przekazywanie zadań między różnymi działami zaangażowanymi w proces wdrażania nowych klientów.

Wynik: Szybsze wdrażanie klientów, które jest również zgodne z niezbędnymi przepisami.

2. Wdrażanie nowych pracowników

Wdrażanie nowych pracowników BPM pomaga w sprawnym wdrażaniu nowych pracowników. BPM usprawnia wszystko, od formalności po integrację z organizacją.

Skonfiguruj wyzwalacze i przypisz zadania za pomocą narzędzi do automatyzacji cyklu pracy lub platformy BPM, aby zapewnić płynne przekazywanie zadań między działami.

Na przykład, gdy dział kadr otrzyma zakończone formularze i dokumenty od pracownika, system automatycznie przypisuje zadania do działu IT, aby pomógł skonfigurować komputer pracownika i dostęp do systemu.

Wynik: Szybsze wdrażanie nowych pracowników przy minimalnym wysiłku ręcznym, usprawnienie procesów HR związanych z wdrażaniem nowych pracowników.

3. Zarządzanie zgodnością

Możesz ujednolicić procesy związane z zapewnieniem zgodności w całej organizacji, aby zagwarantować zgodność z przepisami branżowymi i wewnętrznymi zasadami.

Narzędzia do automatyzacji procesów pomagają w tworzeniu map działań związanych z zapewnieniem zgodności oraz automatyzacji kontroli zgodności, cyklu pracy zatwierdzania i walidacji danych.

Przykład: Firma farmaceutyczna musi przestrzegać przepisów dotyczących opieki zdrowotnej i przepisów rządowych dotyczących produkcji i dystrybucji leków i środków medycznych.

W tym przypadku, za każdym razem, gdy pojawia się nowe rozporządzenie, oprogramowanie BPM natychmiast uruchamia proces oceny aktualnych procesów zgodności w firmie. System automatycznie przypisuje różne zadania do odpowiednich działów zaangażowanych w proces zarządzania zgodnością.

Po zakończeniu oceny wyniki są zestawiane w raporcie i tworzony jest cykl pracy w celu wdrożenia niezbędnych zmian oraz ich przeglądu i zatwierdzenia.

Dzięki temu uzyskasz kompletny przegląd procesów zgodności, aby mieć pewność, że każdy krok jest wykonywany. System wysyła powiadomienia, gdy zadanie jest przeterminowane lub gdy występuje luka w zgodności. Prowadzi również ścieżkę audytu, aby śledzić wszystkie zadania i działania związane z zgodnością.

Wynik: Twoja firma zachowuje zgodność z przepisami przy mniejszym wysiłku.

4. Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie procesami biznesowymi pomaga w systematycznym zarządzaniu wszystkim, od koncepcji, poprzez projektowanie, aż po rozwój i dystrybucję produktu.

Przykład: Firma programistyczna opracowuje nowe oprogramowanie CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wdrożenie BPM usprawnia proces gromadzenia i zarządzania ważnymi informacjami, takimi jak wymagania użytkowników i specyfikacje produktów. Dzięki temu menedżerowie produktu i programiści mają łatwy dostęp do kluczowych informacji podczas opracowywania produktu.

Narzędzia BPM mogą również pomóc w koordynacji procesu wdrażania oraz zarządzaniu komunikacją z klientami i obsługą zgłoszeń.

Wynik: Skraca czas wprowadzania oprogramowania na rynek i zapewnia lepsze dostosowanie produktu do potrzeb i oczekiwań klientów.

5. Zarządzanie projektami

BPM może być wykorzystywany do usprawniania procesów od momentu rozpoczęcia projektu do jego zakończenia.

Przykład: Agencja marketingowa, która wdrożyła BPM w celu usprawnienia zarządzania projektami.

BPM może pomóc w standaryzacji planowania kampanii i komunikacji z klientami, automatyzacji przydzielania zadań, zarządzaniu danymi wraz z odpowiednią dokumentacją oraz efektywnym przydzielaniu zasobów. Może również zapewnić interesariuszom pełny obraz postępów różnych działań związanych z uruchomieniem kampanii.

Wynik: Zoptymalizowane cykle pracy projektów, zwiększona współpraca i lepsza jakość wyników projektów.

6. Zarządzanie umowami

Automatyzacja procesów w zarządzaniu umowami pozwala zespołom szybciej tworzyć umowy i zarządzać nimi,

Przykład: Kancelaria prawna wykorzystuje automatyzację procesów biznesowych do generowania umów i zarządzania nimi. Umowy są następnie przekazywane do cyklu pracy zatwierdzania, w którym uczestniczy wielu zatwierdzających. Po podpisaniu dokumentu przez zatwierdzającego jest on automatycznie wysyłany do wyznaczonego zatwierdzającego na kolejnym etapie, aż do momentu zatwierdzenia przez wszystkie zainteresowane strony.

Ponieważ umowy są ograniczone czasowo, można skonfigurować automatyczne przypomnienia, aby wysyłać powiadomienia o przedłużeniu wszystkim osobom objętym umową.

Wynik: Szybsze przetwarzanie i odnawianie umów.

7. Zarządzanie ryzykiem

Jednym z najlepszych przykładów zarządzania procesami biznesowymi jest BPM, który ocenia procesy oceny ryzyka.

Przykład: Instytucja finansowa wdraża oprogramowanie do automatyzacji procesów w celu zarządzania ryzykiem związanym z zatwierdzaniem kredytów.

System usprawnia proces zatwierdzania kredytów poprzez analizę danych klientów, ocen zdolności kredytowej i poprzednich wyników finansowych w celu określenia, czy kredytobiorca stanowi ryzyko kredytowe. Jeśli analiza wykaże, że klient stanowi wysokie ryzyko, wniosek jest przekazywany do innego zespołu w celu dalszej analizy.

Aplikacje o niskim ryzyku są przetwarzane natychmiast, bez żadnych opóźnień. Pomaga to instytucji finansowej w udzielaniu kredytów bez narażania swoich aktywów.

Wynik: Zmniejsza liczbę błędów i pomaga w ograniczaniu ryzyka.

8. Pozyskiwanie i zaopatrzenie

Zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie pozyskiwania i zaopatrzenia usprawnia wybór dostawców, dostawę towarów i przetwarzanie faktur.

Przykład: Zarządzanie procesami biznesowymi pomaga firmie produkcyjnej zautomatyzować tworzenie zamówień zakupowych.

Gdy stan zapasów danego produktu osiągnie z góry określony próg, oprogramowanie BPM natychmiast uruchamia wyzwalacz zamówienia zakupu. Zamówienie przechodzi przez cykl pracy zatwierdzania i jest oceniane pod kątem budżetu, dostępności elementów oraz kwalifikacji dostawcy.

Po ostatecznym zatwierdzeniu zamówienia tworzone jest zamówienie zakupu i wysyłane elektronicznie do dostawcy. System BPM śledzi następnie status zamówienia zakupu i zarządza komunikacją do momentu uzupełnienia zapasów danego produktu.

Wynik: Zgodny z przepisami i wydajny proces zaopatrzenia.

9. Zarządzanie dostawcami

Można tworzyć procesy w celu automatyzacji wdrażania dostawców i zarządzania umowami.

Przykład: Producent części samochodowych chce usprawnić zarządzanie dostawcami.

Do gromadzenia i oceny informacji o dostawcach potrzebna jest technologia BPM oparta na uczeniu maszynowym. Algorytm ocenia każdego dostawcę na podstawie takich czynników, jak zgodność z przepisami, kwalifikacje i historia wyników.

Oceny te są następnie konsolidowane w raportach i wysyłane do odpowiednich interesariuszy, którzy mogą zdecydować, z którym dostawcą kontynuować współpracę.

Po wybraniu dostawcy systemy BPM mogą być również wykorzystywane do zarządzania umowami, odnowieniami i zgodnością. W ten sposób można zautomatyzować zadania ręczne, takie jak wybór dostawcy, oraz uzyskać widoczność statusu powiązań z dostawcami, umów, zgodności i płatności.

Wynik: Poprawa relacji z dostawcami.

10. Logistyka

Zarządzanie procesami biznesowymi w logistyce może zoptymalizować zarządzanie magazynem i transportem.

Przykład: Globalna firma spedycyjna wykorzystuje narzędzia BPM do poprawy efektywności swoich operacji logistycznych.

Za każdym razem, gdy klient składa zamówienie, system BPM natychmiast uruchamia wyzwalacz wysyłki. Zlecenie jest następnie przypisywane do najbardziej odpowiedniego przewoźnika na podstawie takich czynników, jak terminy dostawy, trasy wysyłki, koszty i dostępność pojazdów.

Kiedy zamówienie jest w drodze, system śledzi lokalizację przesyłki i wysyła aktualizacje statusu do klienta, aby wiedział, gdzie znajduje się jego zamówienie i kiedy ma zostać dostarczone.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód przewoźnik natychmiast otrzymuje powiadomienie, co pozwala mu podjąć natychmiastowe działania naprawcze.

Wynik: Skrócenie czasu realizacji dostaw i zwiększenie satysfakcji klientów.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania procesami biznesowymi

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp posiada wiele wszechstronnych funkcji, które pomogą Ci stworzyć cykle pracy i zbudować system zarządzania procesami biznesowymi dostosowany do Twoich potrzeb.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem ClickUp. Platforma ta może pomóc Ci usprawnić BPM dzięki automatyzacji cyklu pracy, współpracy zespołowej, raportowaniu w czasie rzeczywistym, szablonom mapowania procesów, wbudowanemu asystentowi AI oraz formularzom do zbierania opinii.

ClickUp Brain automatyzuje zadania, takie jak pisanie wymagań dotyczących oprogramowania i tworzenie raportów o statusie zadań i dokumentów

1. Projektowanie

Najlepszy sposób zaprojektowania strategii BPM dla Twojej organizacji będzie zależał od procesów i celów strategicznych organizacji.

Analiza SWOT pomoże Ci zrozumieć, co należy zmienić w istniejących procesach biznesowych, zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i określić nowe usprawnienia procesów.

Zasięgnij również opinii interesariuszy na temat codziennych operacji i nowych procesów biznesowych, które planujesz wdrożyć.

Bądźcie na bieżąco dzięki funkcji wspólnej edycji na żywo w dokumentach ClickUp

Funkcje współpracy w Dokumentach, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, dodawanie komentarzy i przypisywanie zadań oraz bogate formatowanie, ułatwiają interesariuszom i członkom zespołu udział w dyskusjach dotyczących zarządzania procesami biznesowymi.

Dokumenty można wykorzystać do tworzenia standardowych procedur operacyjnych (SOP), które stanowią scentralizowane repozytorium wszystkich informacji związanych z procesami dla obecnych i przyszłych pracowników.

2. Modelowanie

Na etapie modelowania użyj map procesów, aby zwizualizować proponowane procesy biznesowe, w tym przegląd różnych zadań, działań, przepływów i wydarzeń, które będą miały wpływ na proces, nad którym pracujesz.

Stwórz modele procesów za pomocą narzędzia BPM lub oprogramowania do zarządzania cyklem pracy, aby przeanalizować przepływ działań, punkty decyzyjne i zależności. Pozwala to rozbić złożone procesy i kroki związane z automatyzacją procesów, dodając wartość i eliminując nieefektywne działania.

Pobierz ten szablon Szablon mapowania procesów ClickUp jest idealny do standaryzacji operacji biznesowych w celu lepszej współpracy zespołów

W tym przypadku szablon mapowania procesów ClickUp pomaga ocenić procesy wymagające poprawy, zebrać informacje na temat wąskich gardeł i zwizualizować procesy od początku do końca.

Szablon zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do:

Oceń, w jaki sposób można usprawnić procesy

Zbierz informacje na temat wąskich gardeł lub słabych punktów swojego systemu

Szybka i łatwa wizualizacja procesów od początku do końca

Analitycy biznesowi i kierownicy projektów uwielbiają korzystać z tego szablonu, ponieważ upraszcza on złożone procesy do łatwych do zrozumienia diagramów i pokazuje powiązania między poszczególnymi krokami w procesie.

3. Realizacja

Faza ta ma na celu wdrożenie automatyzacji w celu ograniczenia powtarzalnych zadań i błędów ręcznych.

Automatyzacja ClickUp wspiera zarządzanie procesami biznesowymi poprzez automatyzację tworzenia zadań, przypisywania ich i aktualizacji statusu. Może automatycznie zmieniać statusy zadań w miarę ich przechodzenia przez różne sceny cyklu pracy BPM.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności, aby zapewnić skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi dzięki automatyzacji ClickUp

Można skonfigurować automatyzację tak, aby status zadania był aktualizowany z "W trakcie" na "Zakończone" po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności.

Integracja ClickUp z ponad 1000 aplikacji zapewnia bezbłędny przepływ danych między oprogramowaniem BPM a stosem technologicznym.

4. Monitorowanie

Regularne monitorowanie wydajności procesów biznesowych jest ważne dla identyfikacji wąskich gardeł i podejmowania działań naprawczych w czasie rzeczywistym. Pomaga to zapewnić, że procesy nie odbiegają od oczekiwanych wyników.

Aby monitorować wydajność procesów biznesowych, identyfikować wąskie gardła i podejmować działania naprawcze, potrzebujesz pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym, które wizualizują postępy różnych zadań.

Panele ClickUp pomagają to osiągnąć dzięki danym w czasie rzeczywistym na temat modelu procesów biznesowych i ich wydajności. Uzyskaj ogólny i szczegółowy widok swoich operacji i procesów.

ClickUp pozwala tworzyć w pełni konfigurowalne pulpity nawigacyjne, aby ustalać priorytety pracy, poprawiać wydajność projektów, zarządzać sprintami i zespołami oraz wiele więcej.

Pamiętaj, aby zdefiniować kluczowe wskaźniki i wskaźniki wydajności, które pozwolą śledzić efektywność operacyjną usprawnień procesów biznesowych. Możesz śledzić wskaźniki takie jak przepustowość, koszt na proces, NPS i wskaźniki zgodności, które pomogą Ci śledzić wydajność procesów biznesowych.

5. Optymalizacja

Organizuj regularne spotkania z interesariuszami i członkami zespołu, aby informować wszystkich o statusie różnych procesów w cyklu pracy. Możesz przeglądać dane dotyczące wydajności i uzyskiwać opinie interesariuszy, aby usprawnić cykl pracy BPM. Pomaga to w doskonaleniu procesów.

Widok formularza ClickUp gromadzi opinie wszystkich użytkowników w standardowym formacie, co pomaga zoptymalizować procesy biznesowe, zwłaszcza w przypadku zadań wymagających ciągłego doskonalenia, takich jak obsługa klienta i rozwój produktów.

Przeciągnij i upuść pola niestandardowe do widoku formularza, aby tworzyć kompleksowe ankiety lub zbierać opinie w ClickUp 3. 0

Wskazówka dla profesjonalistów💡: Skorzystaj z pomocy ClickUp Brain, aby przeanalizować otrzymane opinie i stworzyć listę działań do podjęcia.

Wprowadzaj iteracyjne zmiany do procesu BPM w oparciu o zmieniające się potrzeby organizacyjne, opinie interesariuszy i klientów oraz analizę danych, aby zapewnić jego skuteczność.

Zarządzanie procesami biznesowymi: przyszłe trendy

Platformy typu low-code lub no-code

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem biznesowym, czy kierownikiem projektu, narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi typu low-code i no-code pozwalają projektować automatyzację procesów bez konieczności polegania na zespole technicznym, przyspieszać cykle rozwoju i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

AI i ML

Po zintegrowaniu z BPM sztuczna inteligencja automatyzuje zadania, takie jak tworzenie dokumentacji i cykle pracy procesów. Uczenie maszynowe analizuje duże zbiory danych, aby uzyskać informacje potrzebne do optymalizacji istniejących i nowych procesów.

Koncentracja na kliencie

BPM zorientowany na klienta koncentruje się na potrzebach klienta i poprawie jakości obsługi. Procesy takie jak mapowanie ścieżki klienta, ankiety, zbieranie opinii i personalizacja będą nadal miały kluczowe znaczenie dla wdrażania skutecznych procesów biznesowych.

Znaczenie i implikacje BPM dla współczesnego biznesu

Powyższe przykłady BPM pokazują, w jaki sposób wykracza on poza poprawę wydajności procesów i sprawia, że Twoja firma staje się elastyczna i reaguje na warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów.

Niezależnie od tego, gdzie planujesz wdrożyć automatyzację procesów biznesowych — w sprzedaży, zarządzaniu dostawcami, obsłudze nowych klientów czy logistyce — będzie to miało znaczący wpływ na Twoją firmę, jej powodzenie i konkurencyjność.

ClickUp to przyjazne dla początkujących oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, które pomaga szybko i łatwo tworzyć złożone procesy biznesowe.

Jeśli nie znasz jeszcze platformy BPM, zalecamy bezpłatną rejestrację w ClickUp i wypróbowanie jej.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są przykłady zarządzania procesami biznesowymi?

Zarządzanie procesami biznesowymi obejmuje różne branże i działy. Oto kilka popularnych przykładów BPM:

BPM może usprawnić proces wdrażania klientów w bankach, zautomatyzować przetwarzanie zamówień, fakturowanie i zarządzanie zapasami w firmach zajmujących się handlem elektronicznym, a także zautomatyzować procesy takie jak gromadzenie i weryfikacja informacji o pracownikach podczas ich wdrażania.