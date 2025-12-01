Motion kontra ClickUp: które narzędzie do planowania oparte na AI jest najlepsze?

Czy często musisz godzić ze sobą niekończące się spotkania, które często się nakładają? Chcesz znaleźć czas na wykonanie kluczowych zadań w swoim napiętym harmonogramie? Właśnie w tym może pomóc narzędzie do planowania oparte na AI.

Narzędzia do planowania oparte na AI analizują i optymalizują Twój kalendarz — oszczędzając Ci kłopotów związanych z ręcznym zarządzaniem harmonogramem spotkań.

Szybkie wyszukiwanie w Google hasła „najlepsze narzędzia do planowania oparte na sztucznej inteligencji” wyświetli wiele opcji. Jednak wybór narzędzia, które spełnia Twoje wymagania i jednocześnie mieści się w budżecie, może być trudny.

Kilka wybranych narzędzi wyróżnia się na tle innych, a my porównamy dwa najpopularniejsze z nich, aby pomóc Ci zawęzić wybór. Porównajmy Motion i ClickUp i zobaczmy, co każde z tych narzędzi oferuje pod względem funkcji, możliwości i cen.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Oferuje bogaty zestaw funkcji umożliwiających zarządzanie projektami, rozwój produktów, współpracę zespołową i śledzenie zadań w jednym miejscu.

Zespoły PMO, marketingowe, produktowe, inżynieryjne, agencje i różne inne działy wykorzystują przyjazny dla użytkownika interfejs ClickUp oraz narzędzia do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji, aby zarządzać złożonymi projektami i ich prawidłową realizacją, przeprowadzać burze mózgów dotyczące strategii marketingowych oraz zapewnić efektywne planowanie zadań.

Członkowie zespołu mogą udostępniać informacje, pomysły i sugestie w czasie rzeczywistym, co pozwala im łączyć najlepsze pomysły i upraszcza komunikację w zespole. Każdy ma widoczność dla przypisanych projektów i może śledzić ich postępy, ustalać priorytety pilnych zadań oraz przeglądać kamienie milowe, dzięki czemu nic nie umknie uwadze.

Funkcje

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, konsultantem, freelancerem czy właścicielem firmy, ClickUp to kompleksowe narzędzie do planowania spotkań. Oto krótki przegląd najważniejszych funkcji ClickUp, które sprawiają, że jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Motion.

Panele kontrolne

Jako kierownik projektu pracujący jednocześnie nad wieloma projektami możesz otrzymywać aktualizacje dotyczące projektów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem pulpitów ClickUp.

Stwórz idealne centrum kontroli misji dla każdego projektu dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Dla zespołów pracujących zdalnie, gdzie komunikacja staje się skomplikowana lub gdy interakcje synchroniczne są ograniczone. Zautomatyzowane raportowanie zapewnia łatwy dostęp do kluczowych informacji.

Zadania

Używaj zadań ClickUp do planowania i organizowania zadań związanych z projektem. Podziel zadania na podzadania i przydziel je członkom zespołu.

Organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zarządzaniu zadaniami, które można dostosować do każdej potrzeby za pomocą zadań ClickUp

Widok kalendarza

Jako konsultant lub freelancer wiesz, jak ważne jest narzędzie kalendarzowe do centralizacji zadań, harmonogramów i wydarzeń.

Widok kalendarza w ClickUp pozwala organizować spotkania dzięki dwukierunkowej synchronizacji kalendarza, tworzyć zadania i optymalizować codzienny harmonogram w ramach oprogramowania do zarządzania projektami. Korzystaj z aplikacji mobilnej ClickUp, aby planować zadania, ustawiać powtarzające się przypomnienia i tworzyć wydarzenia w kalendarzu w dowolnym miejscu — zarówno dla spotkań osobistych, jak i projektów zespołowych.

Wizualizuj swoją pracę i planuj osie czasu projektów dzięki widokowi kalendarza w ClickUp

ClickUp Brain

Napięty harmonogram może utrudniać sporządzanie podsumowań spotkań, zestawianie raportów o statusie realizacji oraz przekazywanie aktualnych informacji o projekcie po spotkaniach z interesariuszami.

ClickUp Brain, asystent oparty na AI, wykonuje za Ciebie wszystkie zadania w ramach platformy do zarządzania projektami. Tworzy podzadania na podstawie notatek ze spotkań, które możesz bezpośrednio przypisywać członkom zespołu w ClickUp.

Twórz bez wysiłku dokładne notatki ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego

Czym jest Motion?

Aplikacja Motion wykorzystuje AI, aby pomóc Ci zaplanować dzień, automatycznie optymalizując kalendarz na podstawie Twoich projektów i zadań.

Motion pomaga zaoszczędzić czas poprzez uporządkowanie harmonogramu i oferuje funkcje ułatwiające zarządzanie projektami i zadaniami.

Motion ma stosunkowo prosty interfejs. Łączy listy zadań, projekty i kalendarze w jednej aplikacji, dzięki czemu nie musisz przełączać się między wieloma zakładkami i narzędziami do zarządzania projektami, aby wykonać swoją pracę.

Funkcje

Oto zestawienie funkcji Motion, które pomogą Ci zarządzać harmonogramem oraz planować zadania zawodowe i osobiste.

kalendarz

Inteligentny kalendarz Motion zbiera Twoje spotkania, zadania, listy rzeczy do zrobienia i działania, a następnie tworzy harmonogram, który pomoże Ci zwiększyć wydajność bez konieczności ręcznego planowania.

Kierownik projektu

Kierownicy projektów mogą podzielić złożone zadania na mniejsze części i dodać je do Motion. Przypisują oni właściciela do każdego zadania oraz określają status, poziom priorytetu i czas trwania realizacji. Motion dodaje te zadania do kalendarzy członków zespołu, dzięki czemu każdy wie, co ma zrobić i kiedy to wykonać.

Menedżer zadań

Motion analizuje każde zadanie i dodaje je do kalendarza pomiędzy spotkaniami. Zadania są dodawane zgodnie z priorytetem, a Motion rezerwuje czas w kalendarzu, abyś mógł je zakończyć na czas.

Asystent spotkań

Skorzystaj z asystenta spotkań Motion, aby planować spotkania w preferowanych terminach, dzięki czemu Twój kalendarz nie będzie zawsze przepełniony spotkaniami. Ta funkcja automatycznego planowania pozwala wybrać przedziały czasowe, które najbardziej Ci odpowiadają, a narzędzie do planowania spotkań udostępnia je innym osobom.

Ceny

Indywidualny : 19 USD miesięcznie

Teams: 12 USD/użytkownik miesięcznie

Motion vs ClickUp: porównanie funkcji

Porównajmy Motion i ClickUp, aby poznać ich najważniejsze funkcje.

ClickUp jest najbardziej znany z

Zarządzanie projektami i zadaniami : Kompleksowe narzędzia i funkcje zwiększające wydajność obejmują przestrzeń do zarządzania projektami, widoki kalendarza i wiele innych funkcji, które ułatwiają zarządzanie zadaniami i projektami z poziomu jednej platformy

Współpraca zespołowa: Twoje zespoły mogą bez trudu komunikować się za pomocą funkcji : Twoje zespoły mogą bez trudu komunikować się za pomocą funkcji ClickUp Dokumentów , Tablic i Chat

Twórz dokumenty wspólnie z zespołem, korzystając z ClickUp Docs

Integracje : Ponad 1000 integracji z aplikacjami zwiększającymi wydajność, narzędziami CRM i rozwiązaniami programistycznymi, które usprawniają złożone cykle pracy i zwiększają wydajność

Ceny: Free Forever Plan do użytku osobistego oraz trzy różne plany cenowe dla zespołów, firm i przedsiębiorstw

Narzędzie AI: ClickUp Brain to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który pomoże odpowiadać na e-maile, konsolidować notatki ze spotkań, przydzielać zadania i utrzymywać projekty na właściwym torze

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,3 na 5 (ponad 9400 recenzji)

Capterra: 4,5 na 5 (ponad 12 000 recenzji)

Motion jest najbardziej znane z

Zarządzanie kalendarzem: Motion jest najbardziej znane ze swoich funkcji planowania spotkań i zarządzania czasem. W jednym kalendarzu możesz mieć dostęp do wszystkich zaplanowanych spotkań i zadań do wykonania w widoku kalendarza

Automatyczny harmonogram spotkań: Asystent oparty na AI, który pomoże Ci śledzić wydarzenia w kalendarzu i planować spotkania w dogodnych dla Ciebie terminach

Integracje: Nawiąż połączenie z aplikacjami, z których korzystasz na co dzień, aby zwiększyć wydajność i produktywność

Ceny: Motion oferuje przystępne plany cenowe zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,2 na 5 (86 recenzji)

Capterra: 4,3 na 5 (ponad 43 recenzje)

Zarówno Motion, jak i ClickUp mają różne mocne strony, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i kalendarzem. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wypadają w porównaniu ze sobą.

Przegląd ClickUp pod kątem planowania

Elastyczny kalendarz do organizowania projektów, planowania osi czasu i wizualizacji postępów zespołu

Oszacuj szacowany czas, podziel go między członków zespołu i ustal oczekiwania dzięki funkcji zarządzania czasem w ClickUp

Narzędzie do planowania w kalendarzu ClickUp

Jako kierownik projektu prawdopodobnie będziesz zarządzać wieloma zadaniami, terminami, projektami i innymi wydarzeniami w kalendarzu.

Skorzystaj z widoku kalendarza w ClickUp, aby prowadzić śledzenie swoich projektów z widoku ogólnego, zagłębiać się w szczegóły i udostępniać kalendarz członkom zespołu.

Planuj nowe zadania, twórz nowe spotkania, przeciągając je i upuszczając w kalendarzu oraz zmieniając daty, a także dostosowuj i kategoryzuj zadania na podstawie priorytetu i pilności — aby z wyprzedzeniem zaplanować swój dzień, tydzień i miesiąc.

Zarządzaj osobistymi listami zadań, złożonymi projektami i Wszystkim pomiędzy dzięki kalendarzowi ClickUp

Najlepsze jest to, że możesz zsynchronizować swój Kalendarz Google z ClickUp, organizować spotkania bezpośrednio z ClickUp i zebrać wszystkie zadania w jednym miejscu.

Połącz ClickUp z Kalendarzem Google, aby łatwo przeglądać zaplanowane spotkania w ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów💡: Włącz zarządzanie oparte na rolach i określ poziomy uprawnień, aby kontrolować, kto może mieć widok na, edytować lub komentować dokument.

Zarządzanie czasem w ClickUp

Ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę podczas zarządzania zespołem, jest żonglowanie wieloma arkuszami kalkulacyjnymi w celu tworzenia, organizowania i ustalania priorytetów zadań.

Wyobraź sobie, że dodajesz daty rozpoczęcia i terminy wykonania do każdego zadania, zmieniasz je, gdy terminy ulegają przesunięciu, oraz dbasz o to, by pracownicy nie zapomnieli rejestrować przepracowanych godzin i nie popełniali błędów przy wprowadzaniu danych (które musiałbyś później poprawiać).

Właśnie w tym momencie z pomocą przychodzi funkcja zarządzania czasem w ClickUp. Pomaga ona uniknąć wszystkich tych niedokładności. Śledź czas pracy z dowolnego miejsca, pozwól pracownikom rozpoczynać i kończyć rejestrację czasu, przechodzić między zadaniami oraz dodawać więcej szczegółów dotyczących tego, jak czas został wykorzystany.

Wbudowany globalny time tracker ułatwia raportowanie czasu pracy.

Rejestruj czas na bieżąco lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Przegląd ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami

Twórz i przydzielaj zadania, aby przyspieszyć realizację projektów

Kategoryzuj zadania według typów elementów, aby uzyskać lepszą widoczność

Ponad 15 różnych widoków do wizualizacji zadań

Panele kontrolne zapewniające praktyczne informacje na temat postępów w projekcie

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Twórz zadania i podzadania dla każdego projektu za pomocą zadania ClickUp, dodawaj opisy i przypisuj osoby przypisane do zadań, aby członkowie zespołu mieli wystarczający kontekst, oraz ustalaj priorytety od niskiego do pilnego, aby każdy wiedział, jak pilne jest dane zadanie.

Stwórz przejrzyste kanały komunikacji dzięki przypisywanym komentarzom do zadań ClickUp

Dostosuj zadania i uzyskaj przegląd postępów w projekcie. Aby to uprościć, możesz dodać niestandardowe tagi do dowolnego zadania, aby je skategoryzować.

Na przykład zadanie można oznaczyć etykietą „Marketing” lub „Projektowanie”. Możesz filtrować etykiety, aby wyświetlić wszystkie zadania oznaczone etykietą „Marketing”. Ułatwia to wyszukiwanie i pracę nad zadaniami spełniającymi określone kryteria.

ClickUp pozwala również dodawać pola niestandardowe do dowolnego zadania, aby rejestrować kluczowe informacje. Możesz tworzyć pola do zapisywania szczegółów, takich jak adresy e-mail klientów, numery telefonów, strony internetowe powiązane z zadaniami oraz inne istotne atrybuty.

ClickUp oferuje również szablony do zarządzania zadaniami, które zapewniają strukturę do planowania i ustalania priorytetów zadań. Wystarczy tylko wpisać szczegóły tam, gdzie to konieczne, i udostępnić je zespołowi.

Dzięki tym wszechstronnym funkcjom zarządzanie projektami w ClickUp jest dziecinnie proste.

Przejrzystość projektów w ClickUp

ClickUp oferuje ponad 15 różnych widoków Twoich najważniejszych zadań i ich terminów. Należą do nich: lista, Tablica, Wykres Gantt, Kalendarz, Box i Oś czasu.

Planuj, śledź i zarządzaj harmonogramami projektów, zapewniając płynną koordynację zadań i terminów, aby pomyślnie zrealizować projekt dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp

Widok tablicy w ClickUp to doskonała opcja do wizualizacji etapów cyklu pracy (zadania do zrobienia, w pracy w toku, zakończone itp.). Możesz sprawdzić, które zadania znajdują się na poszczególnych etapach postępu.

Widok mapy myśli w ClickUp to kolejny intrygujący sposób na organizowanie zadań oraz przedstawianie zadań, pomysłów i powiązań w formacie hierarchicznym w ramach ClickUp.

Twórz, edytuj lub usuwaj zadania bezpośrednio z map myśli ClickUp bez konieczności przełączania się do innych widoków

Śledzenie postępów w ClickUp

Panele kontrolne ClickUp zapewniają pełny obraz postępów w projekcie, w tym priorytety, terminy, status projektu itp.

Wykorzystaj wykresy, aby wizualizować postępy w pracy. Na przykład możesz użyć wykresu kołowego, aby wyświetlić projekty według ich statusu.

Możesz również skorzystać z pulpitów, aby ocenić obciążenie swojego zespołu. Wybierz osobę przypisaną, aby zobaczyć łączną liczbę przydzielonych zadań oraz uzyskać zestawienie, kto nad czym pracuje.

Usprawnij zarządzanie obciążeniem i alokację obciążenia pracy dzięki widżetowi Workload w ClickUp Dashboards

ClickUp może generować raporty na podstawie czasu poświęconego na każdy projekt, dzięki czemu zyskasz wgląd w to, na co poświęcasz swój czas, co pozwoli Ci skutecznie monitorować i zarządzać nim.

Przegląd funkcji planowania w Motion

Intelligent Kalendarz zajmuje się za Ciebie planowaniem zadań, ustalaniem terminów spotkań i ustalaniem priorytetów zadań

Skorzystaj z harmonogramu spotkań, aby automatycznie planować spotkania w preferowanym terminie

Planowanie kalendarza w Motion

Możesz utworzyć kalendarz ręcznie lub pozwolić, aby zrobiła to za Ciebie AI. Wprowadź zadania, które należy wykonać, w tym priorytety, terminy i przewidywany czas realizacji, a algorytm ustali ich kolejność za Ciebie.

Ponadto inteligentny kalendarz Motion wyświetla dostępność całego zespołu i rezerwuje spotkania zespołowe bez konieczności prowadzenia długich dyskusji.

Harmonogram spotkań w Motion

Ułatw wszystkim rezerwację spotkań dzięki asystentowi spotkań opartemu na AI Motion.

Najważniejsze funkcje asystenta spotkań Motion to:

Utwórz link jednorazowy lub zaplanuj cykliczne spotkania, aby regularnie sprawdzać, co u Ciebie słychać

Narzędzie do planowania oparte na AI, które dostosowuje się do Twojego harmonogramu (możesz ustawić parametry)

Ustal limity codziennych spotkań

Dostosuj widok kalendarza

Dostosuj niestandardowe szablony harmonogramów rozmów z zespołem, klientami lub potencjalnymi klientami

Przegląd funkcji Motion do zarządzania zadaniami i projektami

Kierownik projektu do tworzenia, dodawania i śledzenia zadań

Priorytetyzacja zadań i planowanie

Przypomnienia o terminach

Widok tablicy i listy dla lepszej widoczności

Komentarze i załączniki zapewniające lepszy kontekst zadań

Zarządzanie zadaniami w Motion

Możesz łatwo tworzyć zadania i dodawać je do kalendarza. Każde zadanie posiada notatkę, w której możesz dodać wszystkie istotne informacje, aby mieć do nich szybki dostęp.

Dodatkowo zdefiniuj niestandardowe przedziały czasowe, które chcesz przeznaczyć wyłącznie na zadania. Motion zaplanuje ważne projekty w tych przedziałach, aby zaoszczędzić Ci ciągłego przełączania się między plikami w różnych lokalizacjach.

Przejrzystość projektów w Motion

Menedżer zarządzania projektami w Motion analizuje różne zadania i osoby przypisane do nich, a następnie dodaje je do indywidualnych kalendarzy. Ponieważ pracownicy często sprawdzają swoje kalendarze, znają wszystkie zaplanowane zadania, nad którymi muszą pracować.

Skorzystaj z menedżera zarządzania projektami Motion, aby przejrzeć kalendarze użytkowników Motion i przydzielić im zadania

Śledzenie postępów w Motion

Motion pozwala dodawać osoby przypisane, terminy i statusy do zadań. Dzięki temu dokładnie wiesz, kto nad czym pracuje i kiedy zadanie ma zostać ukończone.

Sztuczna inteligencja Motion nieustannie sprawdza Twój harmonogram, aby ustalać priorytety zadań zgodnie z Twoim kalendarzem. Na przykład, jeśli zaplanowane zostanie spotkanie w ostatniej chwili, Motion zmieni priorytety zadań w Twoim kalendarzu.

Czy ClickUp czy Motion lepiej nadaje się do zarządzania projektami?

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, można stwierdzić, że ClickUp lepiej nadaje się do zarządzania projektami niż Motion.

Chociaż Motion oferuje funkcje zarządzania projektami i zadaniami oraz kalendarz oparty na AI, są one podstawowe i ograniczają się do ustalania priorytetów zadań oraz planowania.

Z kolei ClickUp oferuje bardziej zaawansowane i konfigurowalne funkcje oraz narzędzia AI, które pozwalają dostosować cykle pracy i widoki zadań do konkretnych potrzeb. W Motion nie ma możliwości kategoryzowania zadań ani uzyskiwania informacji na temat postępów w projekcie.

ClickUp oferuje elastyczne opcje kategoryzacji, takie jak pola niestandardowe i etykiety, które pomogą Ci podzielić zadania na segmenty według różnych kryteriów.

Panele kontrolne ClickUp pozwalają wizualizować postępy projektu za pomocą wykresów i diagramów oraz sprawdzić, czy realizujesz swoje cele związane z zarządzaniem projektami zgodnie z planem.

Współpraca i komunikacja

W dalszej części porównania omówimy różnice między Motion a ClickUp w zakresie funkcji współpracy i komunikacji.

Najważniejsze funkcje ClickUp ułatwiające współpracę

Twórz, udostępniaj i współpracuj z członkami zespołu za pomocą Dokumentów

Wirtualna tablica do przekształcania pomysłów w działania

Komunikuj się w czasie rzeczywistym dzięki czatowi

Jedna skrzynka odbiorcza dla całej Twojej komunikacji

Tworzenie dokumentów w ClickUp

Używaj ClickUp Docs do przedstawiania ważnych informacji dotyczących procesów projektowych, zależności między zadaniami i cykli pracy. Możesz wprowadzać wzmianki o swoich współpracownikach, przypisywać im zadania do wykonania, oznaczać ich w komentarzach i współpracować w czasie rzeczywistym.

Możesz również połączyć każdy dokument z odpowiednimi zadaniami oraz dodawać pliki PDF, arkusze kalkulacyjne i linki do prezentacji PPT, aby szybko uzyskać dostęp do ważnych informacji.

Wizualna współpraca w ClickUp

Tablice ClickUp to świetny sposób na burzę mózgów i współpracę, niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje na miejscu, czy zdalnie.

Zwiększ kreatywność współpracy i popraw wizualizację projektów dzięki tablicom ClickUp

Zbieraj pomysły i przekształcaj je w konkretne zadania bezpośrednio z Tablic. Możesz również nadać zadaniom bardziej kontekstowy charakter, dodając linki, dokumenty, pliki i inne ważne informacje.

Komunikacja w zespole w ClickUp

Czat ClickUp umożliwia wszystkim członkom zespołu komunikację i udostępnianie aktualności na kanałach prywatnych lub publicznych.

Widok czatu znajduje się obok Twoich projektów i stanowi idealny sposób na współpracę nad zadaniami. Eliminuje to konieczność polegania na niekończących się kopiach wiadomości i przekazywaniu wiadomości w celu komunikowania się z zespołem.

Udostępniaj aktualizacje, linki do zasobów i komunikuj się z członkami zespołu agile dzięki widokowi czatu w ClickUp

Kontroluj, kto ma dostęp do poszczególnych czatów, i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy członek zespołu wyśle Ci wiadomość.

Centralny hub komunikacji w ClickUp

Zarządzaj powiadomieniami, zadaniami i aktualizacjami w jednym scentralizowanym hubie za pomocą Skrzynki odbiorczej ClickUp. Dzięki temu nigdy nie przegapisz żadnych wiadomości i będziesz na bieżąco z najważniejszymi zadaniami.

Dodaj filtry, aby wyróżnić najpilniejsze powiadomienia i ustalić priorytety zadań. Możesz na przykład filtrować powiadomienia według danych, projektu, typu powiadomienia i innych kryteriów, aby skupić się na pracy.

Najważniejsze funkcje Motion do współpracy

Centralny hub zarządzania projektami Twojego zespołu

Twórz i dodawaj notatki, załączniki oraz komentarze do zadań

Scentralizowany hub zarządzania projektami w Motion

Menedżer projektów Motion pozwala przeglądać wszystkie projekty, zadania i harmonogramy Twojego zespołu w jednym miejscu. Śledź wszystko — od statusu projektów po osoby przypisane i terminy.

Każdy członek Twojego zespołu ma dostęp do tego hubu i otrzymuje powiadomienia o zbliżającym się terminie zadania oraz o powtarzających się zadaniach. Narzędzia do zarządzania projektami Motion zapewniają szybki przegląd dostępności członków zespołu i pozwalają planować spotkania bez zbędnej wymiany wiadomości.

Komunikacja w zespole w Motion

Dodawaj notatki i komentarze do każdego zadania, aby zapewnić członkom zespołu lepszy kontekst przydzielonych im zadań. Możesz udostępniać odpowiednie dokumenty współpracownikom i zapraszać ich do wspólnej dyskusji na temat zadań, np. aktualizacji w Motion.

Członkowie zespołu mogą komunikować się ze sobą na temat postępów w projekcie i centralnie udostępniać aktualizacje całemu zespołowi projektowemu

Czy ClickUp czy Motion oferuje lepsze możliwości współpracy?

Motion oferuje ograniczone możliwości współpracy. Możesz udostępniać notatki, komentarze i informacje członkom zespołu w ramach projektów oraz przeglądać wszystkie projekty i osoby przypisane do nich w jednej przestrzeni.

Jednak możliwości Motion w zakresie współpracy kończą się na tym.

Dzięki narzędziu do zarządzania projektami ClickUp członkowie zespołu mogą komunikować się w dokumentach i na czacie w czasie rzeczywistym. Nie muszą polegać na zewnętrznych aplikacjach ani przełączać się między zakładkami, aby uzyskać informacje od członka zespołu lub współpracownika.

Członkowie zespołu mogą również współpracować przy tworzeniu dokumentów i udostępnianiu informacji, co ma kluczowe znaczenie dla wydajnej współpracy zespołów i osiągania wspólnych celów.

Wynika z tego jasno, że Motion nie może konkurować z zaawansowanymi funkcjami współpracy oferowanymi przez ClickUp.

Integracje

Przyjrzyjmy się integracjom Motion i ClickUp.

Najważniejsze funkcje ClickUp dotyczące integracji

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, zapewniając większą wydajność

Możesz tworzyć niestandardowe integracje i aplikacje ClickUp przy pomocy ClickUp Integrations i API

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi innych firm, pomagając Ci stworzyć spójny obszar roboczy z kluczowymi funkcjami. Na przykład integracja ze Slackiem pozwala tworzyć zadania ClickUp bezpośrednio z rozmów.

Twórz zadania i zarządzaj nimi w ClickUp dzięki integracji ze Slackiem

Podobnie integracja z Toggl pozwala dokładnie śledzić czas poświęcony na zadania bez opuszczania ClickUp.

ClickUp integruje się również z aplikacjami takimi jak HubSpot, Zendesk, Dropbox, Webhooks i wieloma innymi, aby usprawnić cykl pracy i efektywnie zarządzać projektami.

Najważniejsze funkcje Motion dotyczące integracji

Motion integruje się z aplikacjami takimi jak Kalendarz Google, Zoom, Zapier i Microsoft Teams, aby usprawnić planowanie i zwiększyć wydajność.

Czy ClickUp czy Motion oferuje lepsze możliwości integracji?

Odpowiedź jest prosta.

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji, w tym narzędziami do zwiększania wydajności, zarządzania relacjami z klientami, śledzenia czasu pracy, realizacji projektów i automatyzacji.

ClickUp nadaje się dla zespołów każdej wielkości, zwłaszcza tych, które korzystają z wielu innych narzędzi w swoim stosie technologicznym.

Motion oferuje minimalną liczbę integracji, co może ograniczać jego funkcjonalność w miarę rozwoju zespołów.

Kolejną zaletą ClickUp jest jego API, które pozwala programistom tworzyć niestandardowe aplikacje i integracje. Dzięki temu firmy będą mogły tworzyć integracje dostosowane do swoich potrzeb i cykli pracy związanych z zarządzaniem zadaniami.

Które narzędzie do planowania i zarządzania projektami oparte na AI jest najlepsze?

Porównując Motion i ClickUp, znaleźliśmy wyraźnego zwycięzcę pod względem funkcji i możliwości.

ClickUp, alternatywa dla Motion, to najlepszy wybór wśród oprogramowania do zarządzania projektami złożonymi i planowania spotkań.

Motion ma swoje mocne strony, zwłaszcza jako narzędzie do zarządzania zadaniami i harmonogramami. Jego asystent AI ma kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku w harmonogramie i uniknięcia bałaganu. Brakuje mu jednak innych funkcji poza podstawowym planowaniem zadań i ustalaniem priorytetów.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp oparte na sztucznej inteligencji posiada łatwy w obsłudze interfejs, funkcje zarządzania projektami oraz gotowe szablony dostosowane do różnych zespołów i cykli pracy.

Dzięki ClickUp otrzymujesz nie tylko narzędzie do planowania dnia. Zyskujesz kompleksowe rozwiązanie, które pomoże Ci efektywnie zarządzać projektami, łatwo współpracować, działać spójnie i skutecznie osiągać cele organizacyjne.

