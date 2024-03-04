ClickUp Explores: Dzień z życia menedżera IT

Kiedy usterka serwera powoduje, że twoje systemy są opętane przez poltergeisty -do kogo zadzwonisz?

Oczywiście do kierownika działu IT!

Jeśli pracujesz w branży, prawdopodobnie wiesz, że ta rola ma kluczowe znaczenie. Menedżerowie IT są zazwyczaj zaangażowani w większość decyzji i operacji organizacji. Są odpowiedzialni za spotkanie potrzeb niestandardowych klientów, pracowników i firmy.

Wyposażeni w rozszerzoną wiedzę techniczną i umiejętności rozwiązywania problemów, menedżerowie IT mogą zwalczyć każdy problem nawiedzający infrastrukturę IT, bez względu na to, jak przerażający. 👻

Aby uczcić menedżerów IT na całym świecie, zanurzmy się głębiej w zawiłości tej pozycji. Opiszemy typowy dzień z życia menedżera IT, zbadamy technologię, na której polegają, i przeanalizujemy, w jaki sposób branża, w której pracują, może zmienić ich obowiązki.

Menedżerowie IT a dyrektorzy IT

Chociaż mogą wydawać się podobne i mają pewne wspólne obowiązki, role menedżerów IT i dyrektorów IT znacznie się różnią.

Menedżer projektu IT ma bardziej praktyczną rolę i koncentruje się na codziennej pracy. Ich głównym obowiązkiem jest zarządzanie zadaniami i członkami personelu oraz utrzymanie infrastruktury. Chociaż często biorą udział w podejmowaniu decyzji, ich wpływ na cele organizacyjne wyższego szczebla jest ograniczony.

Dyrektor ds. IT ma bardziej rozwiniętą świadomość biznesową i ma wpływ na plan strategiczny działu IT organizacji. Współpracując z kierownictwem wyższego szczebla i szefami innych działów, pomagają dostosować ogólne cele biznesowe do konkretnych celów działu IT.

Dyrektorzy IT współpracują z menedżerami IT w celu wdrożenia strategii i oceny potrzeb użytkowników w celu informowania o przyszłych decyzjach.

Codzienna rutyna menedżera IT

Rola kierownika projektu IT może przybierać różne formularze. Niektórzy menedżerowie są odpowiedzialni za jeden dział, podczas gdy inni działają jako pośrednicy między innymi działami i interesariuszami. Garstka menedżerów pełni nawet rolę jednoosobowych działów IT, przyjmując rolę administratorów systemów, programistów i menedżerów IT jednocześnie. 🤹

Wielu menedżerów rozpoczyna swoją karierę jako programiści lub agenci wsparcia technicznego i stopniowo awansuje, zapoznając się z branżą. To doświadczenie i biegłość techniczna mogą uczynić ich bardziej współczującymi i praktycznymi liderami.

Oprócz wiedzy z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, preferowane cechy menedżerów IT obejmują:

Zarządzanie czasem umiejętności

Umiejętności rozwiązywania problemów

Umiejętności komunikacyjne

Zdolność adaptacji

Chęć uczenia się i doskonalenia

**Nawet utalentowane osoby, które wybrały właściwą ścieżkę kariery, mogą potrzebować pomocy. Wybitne umiejętności zarządzania projektami i

narzędzie wydajności

może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia menedżera.

Z

ClickUp

dzięki licznym funkcjom i niestandardowym opcjom menedżerowie mogą zapewnić płynne planowanie i operacje w całym dziale. Korzystając z ClickUp

Szablony IT

mogą skrócić czas nauki i szybko zacząć wykorzystywać zalety platformy.

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home

Obowiązki menedżerów IT różnią się w zależności od organizacji i dnia. Wpływają na nie takie czynniki jak faza projektu, pojawiające się problemy i zmiany organizacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, codzienna trasa menedżera IT może obejmować następujące rodzaje pracy:

Zarządzanie IT, strategia i operacje

Biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ tej roli, menedżerowie IT muszą w pełni rozumieć pracę wykonywaną przez firmę i powody, dla których to robi. Aby

podejmować właściwe decyzje

menedżer musi opanować następujące umiejętności:

Zawiłości związane z produktem lub usługą Przepisy dotyczące zgodności Misja firmy Niestandardowe potrzeby klientów

Menedżerowie IT są zazwyczaj zaangażowani w oba te obszary

Zarządzanie IT

procesy i plany niższego szczebla. Współpracują z kadrą kierowniczą i innymi kluczowymi interesariuszami, aby zidentyfikować możliwości i potencjalne wąskie gardła, ustawić cele i zaprojektować cykle pracy. Rozpoznają główne obawy klientów, opracowują najskuteczniejsze rozwiązania i nadzorują ich wdrażanie wraz z kierownikiem projektu.

W mniejszych firmach,

Zarządzanie IT

może obejmować

zadania związane z budżetowaniem

, takie jak sporządzanie wniosków o finansowanie, audyt wydatków i raportowanie inwestorom.

Menedżerowie IT pomagają również wprowadzać innowacje do firmy. Wspólnie z interesariuszami opracowują mapy drogowe IT dla inicjatyw usprawnień i transformacji. 🗺️

Choć planowanie jest kluczowym aspektem pracy menedżera IT, czasami schodzi ono na dalszy plan. Kiedy pojawia się poważny problem, zazwyczaj "wszystkie ręce na pokład", więc menedżer musi wkroczyć do akcji, aby pomóc w jego skutecznym rozwiązaniu. Dlatego właśnie elastyczność i doświadczenie są tak bardzo pożądanymi cechami na tym stanowisku.

Pro tip:

Szablon planu strategicznego dla menedżerów IT ClickUp

umożliwia menedżerom stworzenie kompleksowej mapy drogowej i łatwe dostosowanie inicjatyw IT do celów organizacji.

Usprawnij planowanie na wysokim poziomie dzięki szablonowi planu strategicznego dla menedżerów IT ClickUp

Wielopłaszczyznowa komunikacja i koordynacja

Oprócz współpracy z przełożonymi w celu zdefiniowania celów i strategii, menedżerowie IT muszą przekształcić je w wykonalne i możliwe do śledzenia zadania oraz przekazać te plany swoim działom. Muszą upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i mają wszystkie niezbędne informacje do wykonania zadania.

Zazwyczaj przekazują kluczowe informacje poprzez skrupulatne

Dokumentacja IT

i regularne spotkania. Menedżer musi również wcześniej przygotować się do spotkań, aby ograniczyć straty czasu, zastanawiając się, jak jasno i skutecznie przedstawić informacje.

Pro tip: Menedżerowie mogą korzystać z prostej metody

Szablon agendy ClickUp

aby nakreślić tematy i cele spotkań.

ClickUp Brain

, asystent AI i sieć neuronowa platformy, pomaga im tworzyć agendę, a także może transkrybować i podsumowywać spotkania.

Po rozpoczęciu nowego projektu menedżerowie IT wspierają kierownika projektu i jego zespół w celu ułatwienia

międzyfunkcyjną współpracę

. Ważne jest zachowanie równowagi - nadzorowanie pracy bez mikrozarządzania nią i kierowanie pracownikami bez wykonywania za nich całej pracy. ⚖️

W miarę pojawiania się opinii, nowych informacji lub problemów, cele i plany firmy ewoluują, więc menedżerowie IT muszą się dostosowywać i zapewniać, że wszyscy inni również się dostosowują. Zawsze muszą mieć wgląd w postępy i wydajność Teams, raportując te informacje do przełożonych lub klientów.

Przywództwo i mentoring w Teams

Głównym czynnikiem wpływającym na powodzenie produktu są ludzie, którzy go tworzą; menedżer jest odpowiedzialny za zatrudnianie i nadzorowanie tych osób. Z tego powodu powinien przestrzegać kilku zdrowych praktyk:

Starannie wybierać nowych kandydatów: Sprawdzać, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i testować ich, biorąc pod uwagę główne cechy potrzebne do pełnienia danej roli

Sprawdzać, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i testować ich, biorąc pod uwagę główne cechy potrzebne do pełnienia danej roli Wdrażać i szkolić kandydatów: Opracować skuteczny plan szkoleniowy, który przygotuje daną osobę do nowej roli i ustawi ją na powodzenie

Opracować skuteczny plan szkoleniowy, który przygotuje daną osobę do nowej roli i ustawi ją na powodzenie Oferowanie ciągłego wsparcia i mentoringu: Opisywanie zadań w zrozumiały sposób, prowadzenie regularnych treningów i szkoleńspotkania jeden na jeden z bezpośrednimi raportującymi i odpowiadaj na zapytania pracowników

Opisywanie zadań w zrozumiały sposób, prowadzenie regularnych treningów i szkoleńspotkania jeden na jeden z bezpośrednimi raportującymi i odpowiadaj na zapytania pracowników Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych: Wiedzieć, kiedy i jak udzielać pochwał i nagan oraz pomagać pracownikom w rozwijaniu ich umiejętności

Wiedzieć, kiedy i jak udzielać pochwał i nagan oraz pomagać pracownikom w rozwijaniu ich umiejętności Pomaganie w rozwiązywaniu wyzwań: Pomaganie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, takich jak awarie serwerów lub naruszenia bezpieczeństwa

Podczas gdy pracownicy nie mogą być w 100% wydajni przez cały czas, zadaniem menedżera jest wzięcie tego pod uwagę i do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby zapewnić ciągły postęp. Działają oni jako pomost między wyższymi i niższymi szczeblami organizacji i harmonizują cele firmy z możliwościami, potrzebami i dobrym samopoczuciem pracowników. 🌉

Pro tip: Koordynowanie członków personelu jest prostsze dzięki

Szablon planowania zasobów ClickUp

. Pozwala on menedżerom efektywnie przydzielać pracę, zapewniać sprawiedliwe obciążenie pracą i trzymać się oś czasu projektu.

Efektywnie zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu dzięki szablonowi planowania zasobów ClickUp

Aspekt techniczny

Choć nie jest to obowiązkowe, solidne zaplecze technologiczne daje menedżerowi przewagę. Pozwala im na większe połączenie z produktem i zespołem, który go tworzy i utrzymuje.

Menedżerowie IT odgrywają również rolę w _wdrażaniu , _utrzymywaniu i _optymalizacji technologii, z której korzysta firma lub zespół. Obejmuje to infrastrukturę, sieć, sprzęt i narzędzia, które pomagają planować, wykonywać i nadzorować operacje, takie jak platformy programistyczne,

oprogramowanie do zarządzania zadaniami

oraz

oprogramowanie do sprzedaży biletów

.

Obowiązkiem menedżera IT jest również śledzenie trendów i zmian w świecie technologii. Powinien obserwować i wdrażać nowe narzędzia, które prowadzą do większej wydajności i lepszych wyników. 🖥️

Dostosowanie się do zmiennych priorytetów jako kierownik projektu IT

Nieprzewidziane okoliczności i zmiany planów to regularne występowanie w dziale IT. Rolą kierownika jest bycie na bieżąco, dostosowywanie się do zmian i zapewnienie, że wszystkie inne strony odpowiednio się dostosują.

Przeczytaj o niektórych typowych zmianach priorytetów, z którymi mają do czynienia menedżerowie IT i o tym, jak sobie z nimi radzą:

Sytuacje awaryjne: Awaria sieci lub zagrożenie bezpieczeństwa zazwyczaj staje się najwyższym priorytetem w zespole lub firmie. Menedżer powinien koordynować wysiłki związane z reagowaniem, aby zapewnić szybkie rozwiązanie. Następnie powinien zastosować środki zapobiegające przyszłym incydentom

Awaria sieci lub zagrożenie bezpieczeństwa zazwyczaj staje się najwyższym priorytetem w zespole lub firmie. Menedżer powinien koordynować wysiłki związane z reagowaniem, aby zapewnić szybkie rozwiązanie. Następnie powinien zastosować środki zapobiegające przyszłym incydentom Zmieniające się potrzeby klientów: Gdy klienci proszą o nowe funkcje i ulepszenia, rolą menedżera jest organizowanie i nadzorowanie ich wdrażania poprzez współpracę z zespołem programistów

Gdy klienci proszą o nowe funkcje i ulepszenia, rolą menedżera jest organizowanie i nadzorowanie ich wdrażania poprzez współpracę z zespołem programistów Cięcia budżetowe: Ze względu na ograniczenia budżetowe lub zmiany strategii, klient lub firma może zmniejszyć finansowanie trwających projektów. W takim przypadku menedżer musi wrócić do rysunku, czyli tablicy Kanban, i ponownie ocenić istniejące projekty alokacji zasobów strategię, aby zapewnić maksymalną wydajność

Ze względu na ograniczenia budżetowe lub zmiany strategii, klient lub firma może zmniejszyć finansowanie trwających projektów. W takim przypadku menedżer musi wrócić do rysunku, czyli tablicy Kanban, i ponownie ocenić istniejące projekty alokacji zasobów strategię, aby zapewnić maksymalną wydajność Zmiany wewnętrzne: Jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, strategiczne i zmiany modelu pracy, a także przejście na nowe technologie, zadaniem menedżera jest ułatwienie przejścia i zapewnienie wsparcia

Przykład z życia wzięty: Codzienna rutyna menedżera wyższego szczebla w Amazon

Dave Anderson, były starszy menedżer ds. rozwoju w Amazon, udostępniał, że jego obowiązki były nieprzewidywalne i zmieniały się z dnia na dzień.

Opisał typowy dzień:

Budzi się z pełną skrzynką e-mail

Bada potencjalne problemy odkryte przez Teams

Podwójnie sprawdza proponowane rozwiązania z osobą odpowiedzialną za tę operację, starszym inżynierem

Choć nie jest to jego typowym obowiązkiem, robi to do zrobienia, aby zapewnić, że wszystko działa płynnie. Anderson wyjaśnił, że zadaniem menedżera jest trzymanie zespołu z dala od czynników rozpraszających i upewnienie się, że ich przełożony wie, że mają wszystko pod kontrolą.

Podczas późniejszego spotkania zauważa, że jest jedynym inżynierem w grupie. zaprasza współpracownika, aby dołączył, ponieważ jego wkład jest cenny_, mimo że nie został zaproszony celowo z powodu konfliktu interpersonalnego z menedżerem produktu.

Ta sytuacja podkreśla znaczenie posiadania pośrednika, który może skupić się na celu końcowym i koordynować pracę pomimo różnic osobistych.

Notatka na marginesie - wszystko to dzieje się przed 9 rano!

Jak branża wpływa na obowiązki menedżerów IT

Aby zilustrować, jak różne branże mogą wpływać na codzienne obowiązki menedżerów IT, przeanalizowaliśmy dwa przykłady - zarządzanie produktami i branżę wydarzeń.

W branży zarządzania produktami, menedżerowie IT muszą dogłębnie rozumieć

wymagań produktu

i cele. Następnie mogą pomóc w określeniu optymalnych rozwiązań technologicznych do budowy produktu. Współpracują z menedżerami produktu i nadzorują działania w całym cyklu życia projektu, upewniając się, że są one zgodne z szerszymi celami. Rolą menedżera jest również zapewnienie, że produkt spełnia wymogi zgodności i bezpieczeństwa.

Przyjrzyjmy się teraz obowiązkom menedżerów IT w branży zarządzania wydarzeniami. Postęp technologiczny umożliwił

planistom wydarzeń

aby zrealizować wydarzenia do perfekcji i zapewnić użytkownikom bezproblemową rejestrację, co sprawia, że rola menedżera IT jest kluczowa.

Menedżerowie IT koordynują operacje tak, aby zarówno planiści, jak i uczestnicy byli zadowoleni z usługi. Przykładowo, ich zadaniem może być usprawnienie systemu sprzedaży biletów, zabezpieczenie płatności i poufnych informacji użytkowników oraz upewnienie się, że dane są zsynchronizowane, aby wszyscy byli na bieżąco.

Jeśli firma zdecyduje się wdrożyć wydarzenia online na żywo lub nawet VR, obowiązkiem menedżera IT będzie zapewnienie, że infrastruktura techniczna będzie w stanie wesprzeć te zmiany i nadzorować ich integrację.

Niezbędne narzędzia w zarządzaniu IT

Chociaż zarządzanie IT jest złożonym procesem, istnieje wiele narzędzi, które sprawiają, że praca jest mniej stresująca i bardziej wydajna. 🛠️

Poznaj różne rodzaje narzędzi, z których menedżerowie IT i ich Teams korzystają na co dzień:

Oprogramowanie do zarządzania Business i HR

Menedżerowie IT używają różnego oprogramowania do zakulisowych operacji, takich jak zarządzanie pracownikami, finansami i procedurami analityki biznesowej. Niektóre z nich obejmują:

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) do obsługi sprzedaży i marketingu

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i płacami do zarządzania dokumentacją i wynagrodzeniami

Narzędzia finansowe, księgowe i dokumentacyjne

Narzędzia analityki biznesowej do śledzenia wyników firmy, trendów rynkowych, zachowań klientów i innych wskaźników kluczowych dla podejmowania decyzji

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

ma wiele z tych możliwości, pozwalając firmie zarządzać codziennymi działaniami biznesowymi, w tym księgowością, zarządzaniem ryzykiem i zaopatrzeniem, w ramach scentralizowanej platformy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

A

narzędzie do zarządzania projektami

takie jak ClickUp jest niezbędne do zarządzania IT. Ułatwia planowanie i realizację projektów, umożliwiając menedżerom efektywne przydzielanie zasobów i śledzenie postępów.

Narzędzia do zarządzania projektami

mają kluczowe znaczenie dla współpracy, ustawienia terminów i dostosowywania się do pojawiających się problemów.

Z

Zadania ClickUp

można łatwo przypisywać, ustalać priorytety i planować wymierne zadania w różnych trybach widoku, w tym ulubionym przez wszystkich

Widok Tablicy Kanban

. Członkowie zespołu mogą mieć widok na najbardziej aktualne plany, zbierać informacje o zadaniach i sprawdzać zadania w miarę ich zakończenia. ✅

Pulpity ClickUp

zapewniają ogólny przegląd godzin pracy i postępów w całej firmie lub zespole. Z ponad 50 kartami do wyboru, są one wysoce konfigurowalne.

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Platformy rozwoju produktu

Menedżerowie IT korzystają z tych samych platform programistycznych, co ich Teams. Platformy te hostują kod i umożliwiają kontrolę wersji w celu zapewnienia spójności.

Bardziej powszechnymi narzędziami w zestawie narzędzi menedżera IT są jednak interfejsy użytkownika (UI) i platformy do zarządzania pomysłami. Usprawniają one scenę planowania produktu i umożliwiają współpracę.

Ciekawostka:

ClickUp integruje

z najpopularniejszymi platformami do tworzenia oprogramowania, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket, a także ponad 1000 innych narzędzi.

Unikaj przeskakiwania między platformami i utwórz branch lub nowy pull request w ramach zadania, korzystając z integracji z GitHubem

Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą

Szkieletem większości produktów programistycznych jest platforma przetwarzania w chmurze, taka jak AWS i Azure. Usługi te hostują aplikację i bazy danych, chronią je i umożliwiają ich skalowanie.

Menedżerowie IT używają narzędzi do monitorowania obciążenia serwerów, aby mierzyć wydajność systemu, szybko wykrywać problemy i zapobiegać ich eskalacji. Zespół IT może również opracować wewnętrzne narzędzia dla swoich konkretnych potrzeb, takie jak niestandardowe rozwiązania do automatyzacji zadań.

Narzędzia komunikacyjne

Dla

komunikacja wewnętrzna

teams IT zazwyczaj korzystają z platform komunikacyjnych, takich jak Slack. Bardziej znaczące i formalne okazje zwykle wymagają platform do wideokonferencji, takich jak Zoom. Możesz uzyskać dostęp do tych platform z jednego miejsca, ponieważ ClickUp integruje się z obydwoma

Slack

i

Zoom

dla nieprzerwanej współpracy.

Jeśli chodzi o interakcje z klientami, częstym wyborem jest usługa Voice Over Internet Protocol (VoIP). Oferuje ona szybszą i bardziej spersonalizowaną komunikację, która zwiększa zaangażowanie. 📞

Jeśli korzystasz z ClickUp, możesz komunikować się za pośrednictwem

Widok czatu

, komentarze i

zintegrowany e-mail

aby oszczędzić sobie żonglowania wieloma platformami. Jednocześnie,

Tablica ClickUp

dostarczają atrakcyjny wizualnie sposób na wspólną burzę mózgów w czasie rzeczywistym.

Prowadź kluczowe dyskusje związane z produktami i udostępniaj swoje przemyślenia za pomocą widoku czatu ClickUp

Oprogramowanie Service Desk

Oprogramowanie Service Desk

umożliwia menedżerowi tworzenie formularzy i gromadzenie danych wejściowych klientów, w tym

raportowanie błędów

i zgłoszeń funkcji lub usług. W ten sposób mogą szybko wykrywać i rozwiązywać problemy oraz zaspokajać niestandardowe potrzeby klientów, zapewniając im satysfakcję i długotrwałą współpracę.

Wszystko to można zrobić z pomocą

Widok formularza ClickUp'a

którego funkcją jest

zaawansowany kreator formularzy

i umożliwia dystrybucję formularzy do niestandardowych klientów. Platforma może automatycznie przekształcać odpowiedzi w śledzone zadania gotowe do pracy lub przeniesienia do zaległości.

Użyj ClickUp do tworzenia spersonalizowanych formularzy i automatycznego przekształcania odpowiedzi użytkowników w zadania

Osiągnij doskonałość w zarządzaniu IT z ClickUp

Skrupulatna i ciężka praca, jakiej podejmują się menedżerowie IT, może stworzyć lub zniszczyć organizację. Uczestniczą oni w podejmowaniu krytycznych decyzji i zapewniają płynną funkcję systemów informatycznych - a wszystko to przy jednoczesnym równoważeniu potrzeb kierownictwa wyższego szczebla i pracowników.

Narzędzie takie jak ClickUp pozwala zarządzać wszystkimi tymi złożonymi procesami pod jednym dachem, oszczędzając Tobie i Twojemu zespołowi wiele czasu i wysiłku. Dzięki temu możesz wykorzystać te cenne zasoby, aby skupić się na tym, co najważniejsze - dostarczaniu najlepszych możliwych produktów. Zarejestruj się w ClickUp , wykorzystaj jeden z wielu szablonów, aby szybko rozpocząć pracę i zwiększyć wydajność swojego zespołu do maksimum! ☝️