15 najlepszych narzędzi Service Desk dla wsparcia IT w 2024 roku

Prowadzenie biznesu oznacza również konieczność radzenia sobie z zapytaniami i problemami klientów. Tak, wsparcie e-mail i udostępniane skrzynki odbiorcze są do tego świetne! Dzięki nim wszyscy są na bieżąco i komunikacja staje się dziecinnie prosta.

Jednak w miarę rozwoju firmy metody te mogą okazać się niewystarczające. Możesz zacząć gubić e-maile, mieć trudności ze śledzeniem zadań, a nawet sprawiać, że klienci będą niezadowoleni.

Jeśli te wyzwania odnoszą się do ciebie, prawdopodobnie twój biznes przerósł swój obecny system wsparcia e-mail - i musisz zacząć szukać oprogramowania do obsługi biurowej.

Oprogramowanie service desk to scentralizowany hub do zarządzania i rozwiązywania zgłoszeń dotyczących obsługi klienta. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów oprogramowania service desk, od prostych narzędzi oferujących podstawowe funkcje obsługi zgłoszeń, po narzędzia z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak automatyzacja i raportowanie analityczne. 📈

W tym artykule przedstawimy 15 najlepszych programów service desk dla wsparcia IT. Dokładnie zbadaliśmy i starannie wybraliśmy te narzędzia na podstawie ich funkcji, opinii klientów i cen.

Czego należy szukać w oprogramowaniu Service Desk?

Próbując znaleźć odpowiednie oprogramowanie Service Desk dla swojego biznesu, warto rozważyć zadanie tych kluczowych pytań dotyczących każdej opcji:

Czy oprogramowanie jest łatwe w ustawieniu i obsłudze?

Czy mogę je niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb mojego Businessu?

Czy oprogramowanie oferujeautomatyzacja dla rutynowych zadań?

Czy zapewnia szczegółową analitykę i raportowanie?

Czy oprogramowanie można zintegrować z innymi narzędziami, z których już korzystam?

Czy jest dostępne za pośrednictwem strony internetowej, a także aplikacji komputerowych i mobilnych?

Czy oprogramowanie może obsługiwaćzarządzanie zadaniami jak przypisywanie, śledzenie i ustalanie priorytetów zgłoszeń?

Czy dostawca zapewnia kanały komunikacji i funkcje współpracy do zrobienia natychmiastowej wymiany informacji?

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

15 najlepszych programów Service Desk do wykorzystania w 2024 roku

Oto 15 najlepszych aplikacji do obsługi oprogramowanie, które może przekształcić operacje wsparcia IT , zwiększyć wydajność zespołu i zwiększyć zadowolenie klientów.

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony

ClickUp jest kompleksowym platforma zarządzania projektami i wydajności która może również służyć jako elastyczne i skuteczne rozwiązanie do obsługi i pomocy technicznej. Jej rozbudowane funkcje oferują szeroki zakres elastyczności w zarządzaniu procesami obsługi klienta zapewniając, że IT i zespoły wsparcia pozostają na bieżąco ze swoimi zadaniami. Formularze ClickUp są podstawą Twojego cyklu pracy IT. Użyj go do zbierania zapytań, problemów i informacji zwrotnych od niestandardowych klientów . Szczegóły zebrane w tych formularzach płynnie przekształcają się w zgłoszenia w interfejsie zarządzania projektami ClickUp, ułatwiając ustalanie priorytetów, śledzenie i rozwiązywanie problemów. ✨

Dzięki ponad 15 różnym opcjom widoku, w tym widokom List i Kanban, ClickUp pozwala na wizualizację zadań w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. Widok listy zapewnia prosty, szczegółowy przegląd zadań, podczas gdy widok Kanban umożliwia wizualny cykl pracy, w którym zadania są przenoszone między kolumnami w miarę ich postępu.

A jeśli nie chcesz budować tych systemów od podstaw, ClickUp oferuje więcej niż tylko 50 gotowych szablonów , takich jak Szablon biletu pomocy technicznej ClickUp zaprojektowane specjalnie jako rozwiązanie do zarządzania usługami IT w celu wsparcia cykli pracy. Mogą one pomóc zespołowi w szybkim ustawieniu procesów zarządzania incydentami, zarządzania problemami, zarządzania zmianami i nie tylko. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Odblokuj kluczowe funkcje dzięki planowi Free Plan

Twórz dynamiczne i interaktywne formularze za pomocąlogika warunkowa w formularzach ClickUp

Używaj pól niestandardowych do przechwytywania szczegółów zgłoszeń, takich jak typ incydentu, opis i waga, a nawet dołączaj pliki, takie jak zrzuty ekranu, w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

Twórz niestandardowe statusy, aby usprawnić i śledzić postęp zgłoszeń od początku do końca

UżyjPulpity ClickUp z konfigurowalnymi widżetami do monitorowania bieżących zgłoszeń, obciążenia pracą zespołu i wskaźników celów biznesowych 🧰

Uzyskaj dogłębny wgląd w wydajność zespołu dzięki kompleksowej funkcji raportowania

Z około100 integracji, w tym Zapier i dostęp do API, z łatwością dopasujesz ClickUp do niemal każdego stosu technologicznego

Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą komentarzy do zadań, czatu iDokumenty ClickUp* Korzystaj z systemu powiadomień ClickUp, aby powiadamiać użytkowników o aktualizacjach, terminach, komentarzach i nie tylko, utrzymując wszystkich na bieżąco

Uruchamiaj automatyzacje, aby wyeliminować powtarzające się zadania, takie jak przypisywanie zgłoszeń, ustawianie terminów, aktualizowanie statusów zgłoszeń i dodawanie osób obserwujących do zgłoszenia

Podsumowywanie konwersacji i generowanie odpowiedzi za pomocąClickUp AI Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować skorzystać z ClickUp'ssamouczki wideo aby zapoznać się ze wszystkimi jego funkcjami

Niektórych funkcji może brakować w aplikacji mobilnej w porównaniu do wersji internetowej i komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Freshservice

przez Freshworks Freshservice (opracowany przez Freshworks) to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania usługami IT (ITSM), które oferuje funkcje zarządzania incydentami, problemami i zmianami, aby pomóc Businessowi w szybkim zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów IT i zarządzania incydentami.

Dzięki funkcji automatyzacji przepływu pracy można automatycznie przypisywać zgłoszenia do odpowiednich członków zespołu, w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria - poprawiając wydajność i czas reakcji w zakresie obsługi klienta i zgłoszeń serwisowych.

Freshservice najlepsze funkcje

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i system zarządzania zgłoszeniami, który dobrze współpracuje z aplikacjami mobilnymi na Androida i iOS

Zawiera portal samoobsługowy, w którym użytkownicy mogą znaleźć rozwiązania typowych problemów, śledzić status swoich zgłoszeń lub zgłaszać nowe

Umożliwia tworzenie zorganizowanych,przeszukiwalną bazę danych niestandardowych klientów pomocnych artykułów i rozwiązań typowych problemów, do których dostęp mają użytkownicy 🔎

Zapewnia szczegółową analitykę i raportowanie, pomagając Teams zrozumieć wydajność service desk i śledzenie ogólnej wydajności IT

Limity Freshservice

Brak planu Free

Czasami działa wolno i z usterkami

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Cennik Freshservice

Starter: $29/miesiąc za agenta

$29/miesiąc za agenta Rozwój: $59/miesiąc za agenta

$59/miesiąc za agenta Pro: 115 USD/miesiąc za agenta

115 USD/miesiąc za agenta Enterprise: $145/miesiąc za agenta

Freshservice oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 950 opinii)

4.6/5 (ponad 950 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 530 opinii)

3. Vision Helpdesk

przez Vision Helpdesk Vision Helpdesk jest oprogramowanie help desk i system zarządzania zgłoszeniami dla małych Business, które chcą zorganizować działania związane ze wsparciem. Możesz śledzić zapytania klientów, skargi i prośby o wsparcie, które napływają z różnych kanałów, w tym połączeń telefonicznych, wiadomości w mediach społecznościowych i czatu na żywo w całym dziale obsługi klienta.

Vision Helpdesk tworzy "bilety" dla każdego zapytania klienta, umożliwiając zespołowi wsparcia systematyczne śledzenie i rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje Vision Helpdesk

Zarządzanie wszystkimi zapytaniami klientów w centralnej lokalizacji

Narzędzie czatu na żywo do niestandardowej komunikacji z klientami w czasie rzeczywistym

Umożliwienie klientom przesyłania i śledzenia statusu ich zgłoszeń, a także ich wyszukiwaniabaza wiedzy artykułów za pomocą samoobsługiportal klienta funkcja

Korzystaj z wielojęzycznego wsparcia dla szablonów e-mail, portalu izarządzanie wiedzą* Korzystaj z funkcji automatyzacji do automatycznego przypisywania zgłoszeń do członków zespołu i zamykania zgłoszeń

Limity Vision Helpdesk

Nie ma planu Free

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja mobilna jest niestabilna

Musisz uiścić opłatę w wysokości $$$a, aby usunąć branding Vision Helpdesk w dolnej części portalu klienta (nawet jeśli korzystasz z najwyższego płatnego planu)

Cennik Vision Helpdesk

Start Help Desk: $15/miesiąc za agenta

$15/miesiąc za agenta Pro Help Desk: $25/miesiąc za agenta

$25/miesiąc za agenta Satellite Help Desk: $30/miesiąc za agenta

$30/miesiąc za agenta Pro Service Desk : $40/miesiąc za agenta

$40/miesiąc za agenta Ent Service Desk : 60 USD/miesiąc za agenta

Vision Helpdesk oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (80+ recenzji)

4.7/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 opinii)

4. ServiceNow

przez ServiceNowServiceNow to rozwiązanie IT help desk przeznaczone dla dużych Enterprise. Oferuje kompleksowe funkcje, takie jak zarządzanie incydentami, proaktywne zarządzanie problemami, dostosowanie usług IT do celów biznesowych. Oprogramowanie help desk obejmuje również niestandardowe zarządzanie obsługą klienta funkcje usprawniające interakcje na linii klient-agent.

Najlepsze funkcje ServiceNow

System zarządzania problemami i incydentami umożliwia szybkie przydzielanie zadań i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Moduł zarządzania zasobami IT pozwala śledzić zapasy, automatyzować żądania zasobów i przeprowadzać audyty zasobów

W pełni konfigurowalne formularze, cykle pracy, pulpity i raportowanie pomagają dostosować platformę do konkretnych potrzeb biznesowych

Zintegrowane funkcje AI, takie jak wyszukiwanie, wirtualny chatbot, analiza predykcyjna i automatyzacja rutynowych zadań

Oprogramowanie help desk łatwo integruje się z zewnętrznymi aplikacjami

Limity ServiceNow

Brak planu Free lub wersji próbnej

Ukryte plany cenowe

Stroma krzywa uczenia się oprogramowania help desk

Czasami niska prędkość ładowania

Cennik ServiceNow

Skontaktuj się z zespołem ServiceNow, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,4/5 (ponad 360 recenzji)

4,4/5 (ponad 360 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

5. Rezo

przez Rezo Rezo to oparte na AI rozwiązanie do obsługi klienta dla dużych przedsiębiorstw. Wykorzystuje rozpoznawanie mowy, intencji i nastrojów oraz analizę do automatyzacji interakcji z klientami we wszystkich kanałach wsparcia głosowego i niegłosowego. Ułatwia to szybsze rozwiązywanie problemów i poprawę jakości obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Rezo

Wsparcie dla kanałów głosowych i cyfrowych, takich jak e-mail i media społecznościowe

Prowadzenie niestandardowych interakcji z klientami w ponad 30 językach

Gromadzi wyniki zadowolenia klientów i informacje zwrotne we wszystkich kanałach obsługi klienta w celu uzyskania wglądu w ulepszenia

Kompiluje spostrzeżenia dotyczące wydajności agentów, dzięki czemu można zidentyfikować możliwości szkoleniowe

Wykorzystuje funkcję inteligentnego routingu do analizowania problemów związanych ze wsparciem i kierowania ich do odpowiedniego działu

Ograniczenia Rezo

Brak Free Planu lub wersji próbnej

Ukryte plany cenowe

Ograniczone integracje i zaawansowane funkcje service desk

Cennik Rezo

Skontaktuj się z zespołem Rezo, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Rezo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Exalate

przez Exalate Exalate to platforma synchronizacyjna powszechnie wykorzystywana do śledzenia problemów i zarządzania projektami. Jej głównym celem jest ułatwienie płynnej i bezpiecznej synchronizacji danych między różnymi systemami, takimi jak Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub i Salesforce.

Jest to bardzo pomocne dla wielofunkcyjnych Teams które wymagają wymiany danych w czasie rzeczywistym między różnymi platformami i systemami. 🌐

Najlepsze funkcje Exalate

Dostawca oferuje tryb wizualny (interfejs "przeciągnij i upuść") lub tryb skryptowy do konfiguracji integracji

Umożliwia dwukierunkową (dwukierunkową) lub jednokierunkową (jednokierunkową) synchronizację, w zależności od konkretnych potrzeb cyklu pracy

Zapewnia zakończoną kontrolę nad tym, jakie dane powinny być synchronizowane, w jaki sposób i kiedy

Udostępnianie tylko niezbędnych danych, z zachowaniem wysokiego poziomu prywatności i bezpieczeństwa

Limity Exalate

Złożone ustawienie, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych

Czasami występują przestoje

Ceny Exalate

Free Plan

Exalate dla Jira: $6/miesiąc

$6/miesiąc Exalate dla GitHub: 115 USD/miesiąc

115 USD/miesiąc Exalate dla Zendesk : 115 USD/miesiąc

: 115 USD/miesiąc Exalate dla Salesforce : 335 USD/miesiąc

335 USD/miesiąc Exalate dla Azure DevOps: 335 USD/miesiąc

335 USD/miesiąc Exalate dla ServiceNow: Kontakt w sprawie cen

Exalate oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (60 recenzji)

4,7/5 (60 recenzji) Capterra: N/A

7. Slack

przez SlackSlack to oparty na chmurze system komunikacji i narzędzie do współpracy w ramach Enterprise które może być używane przez zespoły wsparcia do zarządzania wewnętrznym przepływem informacji. Wykorzystuje pokoje rozmów zwane "kanałami" do komunikacji w czasie rzeczywistym i udostępniania plików. Kanały mogą być organizowane w oparciu o zespoły, projekty, klientów lub inne istotne kryteria.

W przypadku rozmów prywatnych lub w małych grupach, Slack zapewnia również bezpośrednie przesyłanie wiadomości.

Najlepsze funkcje Slack

Zespoły wsparcia mogą współpracować w czasie rzeczywistym za pomocą Internetu, pulpitu i urządzeń mobilnych

Kanały mogą być używane do łączenia ludzi z różnych działów, gdywspółpracy międzyfunkcyjnej jest potrzebna do rozwiązania zgłoszenia 👥

Rozszerzenie integracji ułatwia połączenie z innymi programami w stosie technologicznym

Funkcja Huddle umożliwia prowadzenie rozmów wideo i udostępnianie ekranu zespołowi

Niezależnie od tego, czy członek zespołu jest na spotkaniu, na lunchu czy na wakacjach, może zaktualizować swój status, aby informować wszystkich na bieżąco

Slack automatycznie wykrywa i wyświetla czas lokalny każdego członka zespołu w jego profilu, ułatwiając pracę z globalnymi zespołami w różnych strefach czasowych

Limity Slack

Funkcja wyszukiwania jest limitowana dla starszych konwersacji i plików

Ceny mogą być wysokie dla małych Teams z ograniczonym budżetem

Huddle nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak wirtualne tła i pokoje spotkań, które można znaleźć w dedykowanych narzędziach do wideokonferencji

Cennik Slack

Free plan

Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 31 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. Jira Service Management

via Jira Service Management by Atlassian Opierając się na powodzeniu Jira Software atlassian opracował Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk) jako wyspecjalizowane narzędzie dla Teams IT. Umożliwia im ono sprawną obsługę zadań takich jak incydenty, zgłoszenia serwisowe i zmiany.

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Posiada niestandardowy portal samoobsługowy, w którym klienci mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub poprosić o pomoc zespół wsparcia

Umożliwia ustawienie i zarządzanie umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA) ze śledzeniem czasu rzeczywistego, zapewniając ich konsekwentne przestrzeganie

Bezproblemowa integracja z Confluence w celu stworzenia bazy wiedzy, umożliwiającej użytkownikom samodzielne znajdowanie rozwiązań typowych problemów 🧑‍💻

Oferuje procesy service desk z certyfikatem ITIL, który zapewnia zgodność praktyk IT z międzynarodowymi standardami zarządzania usługami IT

Limity Jira Service Management

Zbyt złożony i trudny w nawigacji dla nowych użytkowników

Czasami powolne i pełne błędów

Zaśmiecony interfejs użytkownika

Cennik Jira Service Management

Free plan

Standardowy: Od 21 USD/miesiąc za agenta

Od 21 USD/miesiąc za agenta Premium: Od 47 USD/miesiąc za agenta

Od 47 USD/miesiąc za agenta Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jira Service Management oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

9. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout to system help desk przeznaczony dla małych i średnich Business. Dostarcza funkcje do zarządzania dokumentacją wsparcia, interakcjami z klientami oraz system biletowy s.

Oprogramowanie help desk posiada intuicyjny interfejs, który pozwala teamom na szybkie oddelegowanie zgłoszeń i monitorowanie postępów w celu zapewnienia terminowego rozwiązywania zapytań klientów. ⏰

Help Scout najlepsze funkcje

Umożliwia obsługę klienta przez e-mail, czat na żywo i bazę wiedzy

Promocjawspółpracę zespołową w ramach zespołów wsparcia dzięki funkcji wspólnej skrzynki odbiorczej 📧

Oferuje automatyzację do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie zgłoszeń i wysyłanie zbiorczych odpowiedzi

Posiada ponad 50 integracji zNarzędzia SaaS takimi jak Slack, Trello i Salesforce

Help Scout limity

Nie można przypisać wielu członków zespołu do zgłoszenia

Posiada tylko podstawowe funkcje aplikacji mobilnej

Ograniczone wsparcie językowe

Cennik Help Scout

Standard: $25/miesiąc na użytkownika

$25/miesiąc na użytkownika Plus: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Pro: Kontakt w sprawie cen

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (390+ recenzji)

4.4/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

10. GoTo Resolve

przez GoTo Resolve GoTo Resolve (wcześniej GoToAssist) jest wyspecjalizowanym Oprogramowanie do zarządzania IT umożliwia zespołom wsparcia zdalne rozwiązywanie problemów użytkowników, ustawienie nowego oprogramowania lub wyjaśnienie, jak korzystać z aplikacji. Jego silne, niezawodne i bezpieczne połączenia sprawiły, że stało się nieocenionym narzędziem, szczególnie dla zdalnych zespołów zajmujących się wrażliwymi danymi.

Najlepsze funkcje GoTo Resolve

Zapewnia zdalną obsługę klienta za pośrednictwem e-maila lub połączonego łącza, bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania 🙌

Umożliwia innym pracownikom IT dołączenie do zdalnych sesji, gdy jest to potrzebne, aby zapewnić dodatkowe wsparcie

Rejestruje sesje zdalnego wsparcia do wykorzystania w przyszłości

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Zendesk

Limity GoTo Resolve

Czasami występują usterki

Ograniczone raportowanie i analityka

Brak rozszerzonych integracji

Ceny GoTo Resolve

Free plan

Zdalne wsparcie: Od 50 USD/miesiąc

Od 50 USD/miesiąc Standardowy: Od 70 USD/miesiąc

Od 70 USD/miesiąc Premium: Skontaktuj się w sprawie wyceny

GoTo Resolve oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 190 recenzji)

11. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk to oprogramowanie typu service desk, którego priorytetem jest zadowolenie użytkowników. Upraszcza proces obsługi klienta, ułatwiając agentom wsparcia udzielanie pomocy, a klientom znajdowanie rozwiązań ich problemów.

Zoho Desk najlepsze funkcje

Wielokanałowy system obsługi zgłoszeń oznacza, że klienci mogą kontaktować się za pośrednictwem e-maila, telefonu, czatu, mediów społecznościowych i portali samoobsługowych

Funkcje zwiększające wydajność agentów obejmują udostępnianie zgłoszeń, wykrywanie kolizji i automatyzację w celu usprawnienia procesów wsparcia

Kompleksowa analityka i raportowanie pozwalające monitorować wydajność zespołu wsparcia i identyfikować obszary wymagające poprawy

Integracje z innymi produktami Zoho i aplikacjami innych firm usprawniają komunikację i cykl pracy

Limity Zoho Desk

Stroma krzywa uczenia się przy pierwszym użyciu oprogramowania

Limity liczby widoków zgłoszeń w planie Free mogą ograniczać użyteczność oprogramowania.

Cennik Zoho Desk

Standardowy: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc na użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

12. Spiceworks

przez Spiceworks Spiceworks to oprogramowanie Service Desk zaprojektowane specjalnie dla specjalistów IT. Jest to system zgłoszeń IT, który pomaga zarządzać i odpowiadać na zgłoszenia użytkowników.

Najlepsze funkcje Spiceworks

Oprogramowanie Help Desk oferuje obsługę zgłoszeń, inwentaryzację i portal użytkownika, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane ze wsparciem IT

Narzędzia do monitorowania sieci zapewniają zakładki na serwerach, drukarkach, przełącznikach i nie tylko

Hub edukacyjny z zawartością instruktażową pomaga specjalistom IT być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami

Tętniące życiem forum społeczności użytkowników, na którym specjaliści IT mogą udostępniać porady, rozwiązywać problemy i dyskutować na temat najnowszych rozwiązań IT

Limity Spiceworks

Brak dokładnego systemu raportowania do szczegółowej analizy problemów IT

Sporadyczne problemy z wydajnością oprogramowania

Ceny Spiceworks

Free dla wszystkich użytkowników

Oceny i recenzje Spiceworks

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 540 recenzji)

13. LiveAgent

przez LiveAgent LiveAgent to potężna platforma obsługi klienta typu "wszystko w jednym", która służy jako rozwiązanie help desk dla firm każdej wielkości. Łączy wiele kanałów w jedną platformę, dzięki czemu niestandardową komunikację z klientem bardziej wydajna.

LiveAgent najlepsze funkcje

Zapewnia uniwersalną skrzynkę odbiorczą dla wszystkich zapytań klientów z różnych kanałów, takich jak e-mail, media społecznościowe, czat i rozmowy telefoniczne

Zaawansowane narzędzia do automatyzacji, które pomagają usprawnić procesy wsparcia

Kompleksowy system obsługi zgłoszeń z wbudowanym CRM

Funkcja portalu dla niestandardowych klientów, obejmująca bazę wiedzy, fora i system opinii

Limity LiveAgent

Interfejs oprogramowania jest bardzo funkcjonalny, ale czasami brakuje mu nowoczesności. Niektórzy użytkownicy zgłaszają również trudności z responsywnością oprogramowania na urządzeniach mobilnych.

Ceny LiveAgent

Mały: $9/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

$9/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie) Średni: $29/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

$29/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie) Large: $49/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

$49/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie) Enterprise: $69/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

LiveAgent oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,300 recenzji)

14. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Salesforce Service Cloud to oprogramowanie typu service desk wyposażone w rozwiązania do obsługi klienta, które poprawiają relacje z klientami poprzez ujednolicenie wszystkich zapytań klientów z różnych kanałów w jednym, intuicyjnym interfejsie. Jest znane z szerokiego zakresu funkcji, takich jak inteligentne kierowanie spraw, interakcje wielokanałowe i portale samoobsługowe.

Najlepsze funkcje Salesforce Service Cloud

Rozszerzone funkcje CRM z mapą podróży klienta, śledzeniem komunikacji i historią kontaktów

Wielokanałowa komunikacja z klientem, integrująca media społecznościowe, e-maile, wiadomości lub połączenia telefoniczne

Zaawansowane zarządzanie sprawami z inteligentnym routingiem, nadawaniem priorytetów i automatycznym przypisywaniem spraw na podstawie danych sprawy i umiejętności agenta

Integracja z kompleksowym ekosystemem oprogramowania Salesforce dla płynnego działania we wszystkich działach Business

Limity Salesforce Service Cloud

Użytkownicy raportowali stromą krzywą uczenia się i złożony interfejs użytkownika

Brak przejrzystości cen i wiele funkcji wymagających dodatkowych kosztów

Cennik Salesforce Service Cloud

Starter: $25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalista: 75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: 150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $300/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Salesforce Service Cloud oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 2200 recenzji)

4,2/5 (ponad 2200 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

15. SuuportBee

przez SupportBee SupportBee to uproszczone, oparte na chmurze oprogramowanie help desk, które umożliwia zespołom zarządzanie e-mailami, zgłoszeniami i komentarzami dotyczącymi obsługi klienta z poziomu jednej platformy. Jego celem jest usprawnienie cyklu pracy obsługi klienta poprzez działanie jako ujednolicona skrzynka odbiorcza, dostarczająca każdą interakcję z klientem bezpośrednio do zespołów.

Najlepsze funkcje SupportBee

Nieskomplikowany system sprzedaży biletów, który przekształca wszystkie przychodzące e-maile klientów w bilety

Skrzynka odbiorcza do współpracy, umożliwiająca członkom zespołu komentowanie i współpracę nad rozwiązaniami dla klientów

Obciążenie integracją z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Asana i Trello

Aplikacje mobilne do śledzenia zapytań klientów w podróży

Limity SupportBee

Limit funkcji w porównaniu do innych programów help desk

Brak natywnych funkcji czatu na żywo lub wsparcia telefonicznego

Ceny SupportBee

Startup: $13/miesiąc za użytkownika

$13/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recenzji)

4.1/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (25+)

Zwiększ jakość obsługi klienta dzięki najlepszemu oprogramowaniu Service Desk

Wybór odpowiedniego oprogramowania do obsługi lub pomocy technicznej dla swojego biznesu może znacznie zwiększyć wydajność zespołu i jakość obsługi klienta.

A jeśli chodzi o osiągnięcie tych celów, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Jego intuicyjny interfejs i wszechstronne funkcje sprawiają, że śledzenie problemów, zarządzanie zgłoszeniami i współpraca w zespole nie wymagają wysiłku. ⚡️ Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spróbuj sam!