Jak stworzyć skuteczną strategię marketingową (z przykładami i szablonami)

Plan marketingowy dla menedżera ds. marketingu jest jak przepis dla szefa kuchni — bez wątpienia niezbędny do wyszczególnienia składników i kroków niezbędnych do osiągnięcia powodzenia.

Firmy mogą definiować powodzenie marketingowe na podstawie bardzo różnych wyników. Niektóre mogą oczekiwać, że zespół marketingowy zapewni konkretne wyniki finansowe lub wesprze dział sprzedaży w generowaniu przychodów lub stymulowaniu wzrostu.

Z kolei inna firma może skupiać się na wskaźnikach takich jak ruch na stronie internetowej, interakcje w mediach społecznościowych, rozpoznawalność marki, potencjalni klienci zakwalifikowani przez marketing itp.

Plan działania w zakresie strategii marketingowej niweluje lukę między pomysłem a działaniem, pomagając marketerom wyznaczyć kierunek i przeprowadzić śledzenie postępów. Usprawnia on funkcjonowanie zespołów marketingowych. Pomaga członkom zespołu zrozumieć, za co są odpowiedzialni w szerszym kontekście.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby opracować plan działania w zakresie strategii marketingowej, który będzie zgodny z roczną strategią i celami biznesowymi Twojej organizacji.

Czym jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to wizualne podsumowanie strategii marketingowej, które określa, co należy zrobić, kiedy należy to zrobić i dlaczego ma to znaczenie. Zawiera osie czasu kampanii, główne kamienie milowe oraz konkretne cele, które zapewniają wsparcie dla każdej inicjatywy. Łącząc codzienne działania marketingowe z szerszymi celami biznesowymi, plan pomaga zespołom zachować koncentrację, skutecznie ustalać priorytety i pracować w synchronizacji. To nie tylko narzędzie do planowania — to wspólne źródło informacji, które wspiera koordynację, odpowiedzialność i spójną realizację działań w całej organizacji.

Potraktuj go jako oś czasu dla realizacji celów marketingowych. Podobnie jak w przypadku każdego innego planu działania, uwzględnij w nim punkt początkowy (data rozpoczęcia), punkty orientacyjne (kamienie milowe projektu) oraz punkt końcowy (termin realizacji).

W ramach procesu marketingowego planujesz wszystkie wysiłki w zakresie marketingu cyfrowego w określonych ramach czasowych.

Następnie udostępnij ten plan strategiczny zespołowi kierowniczemu, zespołowi marketingowemu i innym kluczowym interesariuszom, aby uzyskać opinie, poparcie i wskazówki dotyczące strategicznych inicjatyw marketingowych.

Plan marketingowy zapewnia połączenie wszystkich działań marketingowych z szerszymi celami organizacji i pomaga skoordynować działania wszystkich interesariuszy w ramach zintegrowanego planu.

Elementy planu działania w zakresie strategii marketingowej

Każdy plan marketingowy wygląda inaczej, w zależności od tego, kto go tworzy. Menedżer ds. marketingu tworzy niestandardowy szablon marketingowy dostosowany do swoich potrzeb, wykorzystując elementy, które najlepiej pasują do jego stylu pracy.

Warto jednak zauważyć, że plany marketingowe o powodzeniu mają kilka wspólnych elementów:

Ramy czasowe: Obejmują daty rozpoczęcia i końcową, aby pokazać, kiedy działania marketingowe zostaną zakończone; użyj skali czasowej, takiej jak dni, tygodnie, miesiące itp., aby Twoja mapa drogowa marketingowa była bardziej konkretna

Cele: Określ mierzalne i ograniczone czasowo cele biznesowe w formacie planu marketingowego, aby podkreślić, co należy osiągnąć, wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) dla powodzenia.

Inicjatywy: Zapewniają strategiczny kierunek Zapewniają strategiczny kierunek planowania projektów i wskazują kluczowe obszary, na których należy się skupić w planach marketingowych

Harmonogramy: Zapewniają wizualny przegląd planu kampanii marketingowej oraz wspólnego wysiłku, aby poinformować, co się dzieje i kiedy.

Działania: Obejmują zadania i Obejmują zadania i wyniki , nad którymi muszą pracować zespoły marketingowe i programistyczne, takie jak strony docelowe, premiery aplikacji, komunikaty prasowe itp., aby podkreślić nadchodzące działania marketingowe

Status: Wskazuje cele marketingowe, inicjatywy marketingowe, plany marketingowe i inne elementy w odniesieniu do mapy drogowej projektu

Jak stworzyć plan marketingowy

Twój plan marketingowy może przybierać różne formy — listę kontrolną zadań, kalendarz zawartości, tablicę Kanban lub wykres Gantt. Niezależnie od wybranego formatu, tworzenie planu marketingowego przebiega według określonego procesu.

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci stworzyć kompleksowy plan działania w zakresie strategii marketingowej:

Krok 1: Ocena wymagań

Zastanów się, co musisz zaplanować w pierwszej kolejności. Zadaj sobie pytanie:

Czy korzystam z planu działania w ramach projektu, takiego jak pojedynczy wpis na blogu, uruchomienie strony internetowej itp.?

Czy wykorzystam go do przeprowadzenia pełnoprawnej kampanii obejmującej wiele zadań, działań i projektów?

Czy wykorzystuję to do opracowania mojej rocznej strategii marketingowej?

W tym momencie warto również wziąć pod uwagę:

Ogólne cele biznesowe organizacji

Główne cele, do których dąży zespół marketingowy

Grupa docelowa, na którą skierujesz swoją strategię marketingową

Krok 2: Zastanów się, jakie działania należy podjąć

Czas na burzę mózgów i podzielenie większych zadań na mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania części. Zadaj sobie pytanie:

Które elementy, zasady i zadania będę musiał podzielić na mniejsze części?

Jakie kroki należy podjąć, aby zakończyć zadania?

Jakich wskaźników należy używać do śledzenia postępów?

Które zadania wymagają większej koordynacji, aby zapewnić ich płynną realizację?

Krok 3: Oszacuj osie czasu

Kolejnym krokiem jest dodanie osi czasu do swoich inicjatyw.

Wykorzystaj dowolny z poniższych wskaźników, aby nadać swoim celom realistyczny wymiar czasowy:

Szacowanie trzypunktowe odnosi się do średniej z najlepszego, średniego i najgorszego scenariusza szacowanego czasu realizacji projektu

Szacowanie od dołu wymaga uzyskania szacowanych czasów od zaangażowanych zespołów i zsumowania ich

Szacowanie analogiczne polega na oszacowaniu czasu trwania projektu na podstawie czasu, jaki zajęły podobne projekty.

Szacowanie parametryczne oznacza opieranie szacunków na raportach wewnętrznych lub zewnętrznych, a także na danych

Krok 4: Zaplanuj swoje projekty i zadania w swoim ulubionym oprogramowaniu do zarządzania projektami

W tym momencie musisz wdrożyć swój plan działania, korzystając z szablonów lub preferowanych narzędzi.

Funkcje planu marketingowego, które warto uwzględnić:

Wsparcie oparte na AI: Opracowywanie strategii marketingowych i zadań może być czasochłonne. Narzędzia AI mogą pomóc Ci w szybszym i skuteczniejszym tworzeniu e-maili, blogów i innych treści cyfrowych, które stanowią część Twojego planu marketingowego.

Wizualizuj za pomocą widoku wykresu Gantta: Dzięki widokowi Gantta możesz wizualizować kamienie milowe projektu, terminy oraz powiązania między zadaniami a kamieniami milowymi w swojej mapie drogowej marketingu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Wspólne udostępnianie dokumentów: Narzędzia do dokumentów pozwalają w łatwy sposób udostępniać, współpracować nad dokumentami związanymi z planem marketingowym oraz integrować je z cyklem pracy, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do tych samych informacji.

Wyznaczanie celów: Funkcje zarządzania celami pomagają wyznaczyć jasne, mierzalne cele i automatycznie śledzić postępy w ich realizacji, zapewniając zgodność planu działania z ostatecznymi celami.

Zarządzanie projektami: Niezależnie od tego, czy tworzysz prosty kalendarz zawartości, czy złożoną, zintegrowaną kampanię marketingową, narzędzia do zarządzania projektami oferują funkcje do skutecznego planowania projektów i zadań oraz śledzenia postępów, zwiększając efektywność wdrażania planu marketingowego.

Korzyści płynące z planu marketingowego

Plan marketingowy, strategia marketingowa lub plan działania ułatwiają zespołowi marketingowemu określenie, które działania marketingowe należy traktować priorytetowo, aby osiągnąć cele marketingowe, oraz w jaki sposób oceniać postępy i powodzenie zadań.

Inne korzyści płynące z planu marketingowego to:

Zapewnia wspólne zrozumienie celów i działań marketingowych wśród kierownictwa, interesariuszy i zespołów wewnętrznych

Zobacz, w jaki sposób każda inicjatywa marketingowa przyczynia się do realizacji szerszych celów firmy, dzięki czemu Twój wysiłek będzie skoncentrowany na właściwych wskaźnikach.

Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich zaplanowanych działań marketingowych, takich jak kampanie, tworzenie zawartości i wydarzenia, oraz przedstawia szczegółowy podział zadań wraz z terminami ich realizacji

Pomaga wyznaczyć konkretne cele marketingowe i zaplanować kroki prowadzące do ich osiągnięcia, umożliwiając skuteczne mierzenie postępów i wprowadzanie zmian

Umożliwia menedżerom alokację zasobów, takich jak budżet, czas i siła robocza, tak aby nie było za późno na rozwiązanie problemów związanych z wąskimi gardłami lub ograniczeniami zasobów

Zawiera osie czasu i kamienie milowe dla każdego działania, aby zarządzać terminami i zapewnić, że zespół dotrzyma harmonogramu

Umożliwia płynną współpracę między członkami zespołu i interesariuszami oraz sprzyja wspólnemu zrozumieniu planu marketingowego

Rodzaje planów marketingowych

Plan działania dotyczący portfolio

Plan działania dotyczący portfolio jest przydatny dla menedżerów marketingu, którzy zarządzają wieloma projektami jednocześnie. Plan ten zapewnia ogólny widok na wszystkie inicjatywy lub projekty, pokazując, w jaki sposób wpisują się one w strategię i cele organizacji.

Pomaga to zarządzać zasobami w różnych projektach, dostosowywać terminy i zapewnić spójność działań wszystkich interesariuszy.

Śledź i optymalizuj wyniki swojego portfolio marketingowego dzięki ClickUp

Plan strategiczny

Plan strategiczny to ogólna, wizualna prezentacja Twojej strategii marketingowej. Przedstawia on strategiczne cele marketingowe i wskazuje główne inicjatywy, które pomogą je osiągnąć.

Ten plan działania doskonale nadaje się do przedstawienia interesariuszom ogólnego obrazu sytuacji oraz kierunku działań reklamowych.

Plan działań marketingowych

Ten rodzaj planu działania dotyczy przede wszystkim operacyjnego aspektu Twojej strategii marketingowej. Zawiera on szczegółowy opis konkretnych zadań i działań, które Twój zespół podejmie w celu realizacji strategii marketingowej.

Takie działania jak tworzenie i promocja zawartości, kampanie w mediach społecznościowych, organizacja wydarzeń, działania PR itp. można zaplanować w ramach harmonogramu działań marketingowych z określonymi terminami.

Plan wprowadzenia produktu na rynek

Plan wprowadzenia produktu na rynek, idealny do marketingu nowych produktów, zawiera opis wszystkich niezbędnych zadań, terminów i zasobów potrzebnych do osiągnięcia powodzenia w wprowadzeniu nowego produktu lub usługi na rynek.

Obejmuje ona wszystko, od wstępnych badań rynku i strategii pozycjonowania po kampaniach promocyjnych i ocenach po wprowadzeniu produktu na rynek.

Plan działania w zakresie zawartości

Ten plan działania koncentruje się na tworzeniu, dystrybucji i śledzeniu zawartości mających na celu przyciągnięcie i zaangażowanie określonej grupy docelowej. Może on obejmować między innymi posty na blogu, wideo, kampanie e-mailowe oraz treści w mediach społecznościowych.

Plan działania w zakresie content marketingu zazwyczaj określa również, kto będzie tworzył zawartość, kiedy zostanie ona opublikowana oraz za pośrednictwem jakich kanałów będzie przeprowadzana dystrybucja.

Przykład planu działań z zakresu zawartości utworzonego w ClickUp

Plan marketingowy SEO

Plan marketingowy SEO określa strategie i zadania mające na celu poprawę widoczności strony internetowej w rankingach wyszukiwarek. Może on obejmować badanie słów kluczowych, optymalizację na stronie i poza nią, strategie budowania linków oraz wskaźniki służące do śledzenia i oceny wyników.

Ten plan działania pozwala wszystkim być na bieżąco z priorytetami i celami w zakresie SEO.

Skoro zapoznałeś się już z przykładami planów marketingowych, zobaczmy, jak możesz stworzyć własny, korzystając z szablonów.

Szablony planów marketingowych

Poruszanie się po świecie marketingu często może wydawać się skomplikowaną podróżą. Na szczęście mamy szablony, które mogą sprawić, że będzie to mniej zniechęcające. Te gotowe układy służą jako mapa drogowa do zaplanowania Twojej podróży marketingowej, zapewniając jasną ścieżkę do osiągnięcia celów.

Szablon planu strategii marketingowej

Pobierz ten szablon Osiągnij powodzenie marketingowe bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Szablon planu marketingowego został zaprojektowany, aby pomóc Ci planować, śledzić i optymalizować kampanie marketingowe w jednym miejscu.

Wykorzystaj różne atrybuty niestandardowe, takie jak kwartał, typ zadania, wpływ, postęp, procent realizacji i inne, aby zapisać kluczowe informacje o projekcie i łatwo wizualizować postępy oraz wyniki. Oznaczaj status zadań, np. „Anulowane", „Zakończone", „W trakcie realizacji", „Wymaga danych" i „Zaplanowane", aby śledzić aktualnie aktywne zadania w projekcie.

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp, aby zaplanować realne cele dla swojego zespołu

Dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego możesz szybko i łatwo stworzyć oraz wdrożyć skuteczny plan.

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, takie jak kanał, typ OKR i kwartał, aby zarządzać zadaniami i łatwo wizualizować postępy. Widok OKR pomoże Ci śledzić postępy w realizacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

Szablon planu działania w zakresie marketingu zawartości

Pobierz ten szablon Usprawnij planowanie zawartości dzięki szablonowi planu marketingu zawartości ClickUp

Szablon planu marketingu treści pomaga w organizacji i planowaniu kampanii marketingu treści.

Wykorzystaj różne pola niestandardowe, takie jak kanały, miesiąc, data publikacji, filar treści, orientacja i inne, aby zapisać kluczowe informacje dotyczące planu content marketingowego i łatwo wizualizować dane. Usprawnij śledzenie planu content marketingowego dzięki funkcji śledzenia czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i innym narzędziom.

Kto może korzystać z planu marketingowego?

Plany marketingowe nie są przeznaczone wyłącznie dla menedżerów lub kadry kierowniczej ds. marketingu. Prawda jest taka, że każdy specjalista, który zajmuje się opracowywaniem strategii, planowaniem, realizacją lub oceną kampanii marketingowych, może skorzystać z planu marketingowego. Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Menedżerowie ds. marketingu: To oni najczęściej korzystają z planu marketingowego. Menedżerowie mogą wykorzystywać ten plan do wyznaczania celów, śledzenia osi czasu, przydzielania zasobów oraz przekazywania informacji o bieżących postępach interesariuszom.

Twórcy zawartości: Pisarze, graficy i filmowcy mogą wykorzystać plan marketingowy, aby dostosować swoją pracę do szerszego planu marketingowego, zapewniając, że ich wysiłki twórcze zapewniają wsparcie dla wyznaczonych celów

Menedżerowie mediów społecznościowych: Rola ta obejmuje koordynowanie kilku kampanii na wielu platformach. Plan marketingowy może pomóc tym specjalistom w planowaniu zawartości, śledzeniu zaangażowania i mierzeniu powodzenia różnych kampanii.

Specjaliści SEO: Mogą oni wykorzystać plan działania do nakreślenia strategii słów kluczowych, Mogą oni wykorzystać plan działania do nakreślenia strategii słów kluczowych, śledzenia celów SEO oraz przedstawienia wzrostu pozycji witryny w wynikach wyszukiwania w czasie.

Specjaliści ds. PR: Plan marketingowy może pomóc specjalistom ds. PR w planowaniu publikacji komunikatów prasowych i śledzeniu działań w mediach.

Menedżerowie produktu: Dla osób, które zamierzają wprowadzić na rynek nowy produkt lub funkcję, plan marketingowy może odegrać kluczową rolę w koordynacji działań wszystkich zespołów zaangażowanych w to przedsięwzięcie oraz w śledzeniu zadań prowadzących do jego realizacji.

Zespoły sprzedaży: Specjaliści ds. sprzedaży mogą korzystać z planów marketingowych, aby wiedzieć, kiedy spodziewać się nowych leadów z kampanii marketingowych, co pozwala na lepsze pozyskiwanie potencjalnych klientów i skuteczniejsze działania następcze.

Zasadniczo dobrze skonstruowany plan marketingowy może usprawnić procedury operacyjne i zwiększyć wydajność wszystkich rolów połączonych z wysiłkiem marketingowym firmy.

Rozpocznij planowanie od planów marketingowych

Większość zespołów marketingowych jest pochłonięta realizacją wielu projektów jednocześnie. Plan marketingowy znacznie ułatwia pracę.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z planu działania dla portfolio, aby śledzić wiele projektów, planów działania dotyczących marketingu produktów w celu wprowadzania nowych produktów na rynek, czy też oddzielnych planów działania dla każdej z kampanii marketingowych, wszystkie one mogą nadać większą strukturę procesowi planowania marketingowego.

Jeśli nie wiesz, jak i od czego zacząć, wypróbuj bezpłatne szablony planów marketingowych ClickUp i zoptymalizuj swoje projekty marketingowe już od samego początku.

Inicjatywa marketingowa musi wykorzystywać atuty zespołów międzyfunkcyjnych i osiągać wskaźniki KPI, aby osiągnąć powodzenie marketingowe — ClickUp pomaga zrealizować tę obietnicę we wszystkich projektach.

Zarejestruj się już dziś i przekonaj się sam!