Jak wdrożyć strategie marketingowe ukierunkowane na produkt?

Czy jesteś gotowy, aby przejść na prawdziwie efektywny model wzrostu? Cóż, jesteś w dobrym towarzystwie.

Weź przykład z Dropbox, firmy prawdziwie opartej na produkcie i jednego z pierwszych użytkowników wzrostu opartego na produkcie (PLG). Dropbox oferuje model freemium, który pozwala użytkownikom doświadczyć produktu z pierwszej ręki. Napędził on swój wykładniczy wzrost przy minimalnej zależności od tradycyjnego marketingu.

Dropbox nie jest jedyny. Ewolucja PLG rozpoczęła się na początku XXI wieku, gdy firmy SaaS poszukiwały innowacyjnych sposobów skalowania. Dzisiaj, ponad 90% najlepiej prosperujących firm SaaS stosuje podejście oparte na produkcie .

Według badań wyniki są niezaprzeczalne, Firmy PLG rozwijają się szybciej i mają wyższe marże brutto, udowadniając, że ta strategia nie jest tylko trendem.

Jak zawsze, jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić Cię przez ten proces. Zanurzmy się w marketingu wzrostu opartym na produktach i zbadajmy, w jaki sposób może on stać się dominującym motorem wzrostu.

Co to jest marketing zorientowany na produkt?

Marketing oparty na produkcie to strategia biznesowa, w której sam produkt odgrywa główną rolę w pozyskiwaniu, utrzymywaniu i poszerzaniu bazy klientów. Produkt zajmuje centralną scenę, zajmując się ciężkim pozyskiwaniem, utrzymywaniem i poszerzaniem bazy klientów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych strategii marketingowych, w których wysiłki sprzedażowe napędzają wzrost, PLG opiera się na nieodłącznej wartości produktu dla marketingu.

W tym strategia marketingu wzrostu , Produkt jest gwiazdą pokazu, przyciągając i przekształcając użytkowników w lojalnych, płacących klientów

Co wyróżnia marketing wzrostu oparty na produkcie?

Model wzrostu oparty na produkcie oferuje solidne rozwiązanie dla firm poszukujących sposobów na skalowanie bez marnowania zasobów. Strategia ta jest kluczowa dla

Firm zajmujących się oprogramowaniem B2B SaaS

których celem jest konkurowanie z większymi organizacjami prowadzącymi sprzedaż.

Teraz zbadajmy, co naprawdę wyróżnia wzrost oparty na produktach.

Te unikalne cechy odróżniają go od tradycyjnych modeli wzrostu w zupełnie nowy sposób.

Produkt u podstaw : W marketingu PLG produkt jest głównym motorem wzrostu. Służy zarówno jako główne narzędzie akwizycji, jak i centralny punkt dostarczania wartości

: W marketingu PLG produkt jest głównym motorem wzrostu. Służy zarówno jako główne narzędzie akwizycji, jak i centralny punkt dostarczania wartości Zaangażowanie niestandardowe : Marketing PLG kładzie nacisk na doświadczenie użytkownika, zachęcając zarówno nowych, jak i obecnych klientów do swobodnego odkrywania i interakcji z produktem, pozwalając im odkryć jego wartość w sposób naturalny, bez silnego nacisku ze strony teamów sprzedażowych

: Marketing PLG kładzie nacisk na doświadczenie użytkownika, zachęcając zarówno nowych, jak i obecnych klientów do swobodnego odkrywania i interakcji z produktem, pozwalając im odkryć jego wartość w sposób naturalny, bez silnego nacisku ze strony teamów sprzedażowych Systemy freemium i wersje próbne: Dzięki systemom freemium lub darmowym wersjom próbnym, marketingowo kwalifikowani leady (MQL) mogą zaangażować się w produkt przed monetyzacją, pozwalając im zobaczyć jego wartość z pierwszej ręki

Różnice między marketingiem wzrostu opartym na produkcie a wzrostem opartym na sprzedaży

PLG jest najlepszym rozwiązaniem dla firm z intuicyjnymi, samoobsługowymi produktami. Z kolei marketing oparty na sprzedaży sprawdza się w przypadku firm oferujących złożone rozwiązania, w przypadku których kluczem do zamknięcia transakcji jest podejście praktyczne.

Poniższa tabela porównuje ich kluczowe aspekty, aby podkreślić te różnice i lepiej je zrozumieć.

Aspekt Marketing oparty na wzroście produktu Wzrost oparty na sprzedaży Definicja Strategia, która opiera się na nieodłącznej wartości produktu w celu przyciągnięcia i przekształcenia użytkowników w niestandardowych klientów. Strategia koncentrująca się na agresywnych taktykach sprzedażowych i wysiłkach marketingowych w celu pozyskania klientów. Koncentruje się na doświadczeniu użytkownika i funkcji produktu, aby wspierać naturalną adopcję. Priorytetyzuje zespoły sprzedażowe i kampanie marketingowe, aby przepchnąć klientów przez lejek sprzedażowy. Główne zastosowanie Angażowanie użytkowników poprzez wersje próbne i prezentacje produktów w celu pokazania wartości przed zakupem. Budowanie powiązań poprzez bezpośredni kontakt i dostosowane oferty sprzedaży w celu zamknięcia transakcji. Wykorzystanie funkcji produktu, opinii użytkowników i analizy danych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników. Wykorzystuje rozmowy sprzedażowe, kampanie e-mail i networking do generowania leadów i konwersji potencjalnych klientów. Wynik Generuje organiczny wzrost poprzez zadowolonych użytkowników i polecenia ustne. Osiąga wzrost poprzez celowe wysiłki sprzedażowe i strategie marketingowe, z których często wynika dłuższy cykl sprzedaży.

Wdrażanie strategii wzrostu opartych na wydajności Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner wykazało, że że 71% CMO w 2023 r. uważało, że ich budżety nie są wystarczające do pełnej realizacji ich strategii. Przy ograniczonych budżetach przyjęcie efektywnego kosztowo podejścia staje się jeszcze ważniejsze, aby uniknąć nadmiernych wydatków.

Jednak nadając priorytet produktowi jako głównemu czynnikowi wzrostu, firmy mogą zminimalizować zależność od rozszerzonych kampanii marketingowych i wysokich kosztów pozyskiwania klientów.

Oto kilka skutecznych strategii wdrażania PLG, wspartych statystykami i przykładami firm, które odniosły powodzenie.

Strategia 1: Wykorzystanie produktu do przekształcenia użytkowników wersji próbnej w płacących klientów

Oferowanie darmowych wersji próbnych jest doskonałym sposobem dla potencjalnych klientów, aby doświadczyć wartości produktu z pierwszej ręki. Darmowe wersje próbne lub Freemium pozwalają potencjalnym klientom zobaczyć korzyści płynące z produktu przed zakupem.

Przykład: Godnym uwagi przypadkiem jest Dropbox, który słynnie wykorzystał model freemium, aby przyspieszyć swój wzrost.

Oferuje użytkownikom 2 GB darmowej przestrzeni dyskowej

. Ta strategia zachęciła użytkowników do zarejestrowania się bez żadnych zobowiązań finansowych.

Wielu z nich przeszło na płatne plany w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni dyskowej, ponieważ użytkownicy przechowywali swoje pliki i doświadczyli płynnej funkcji platformy. W ciągu kilku lat Dropbox osiągnął ponad 500 milionów użytkowników, głównie dzięki atrakcyjnej ofercie bezpłatnej wersji próbnej.

przez

Dropbox

Strategia 2: Pokazywanie dowodów społecznych w celu zdobycia zaufania konsumentów

Badanie BrightLocal

wykazało, że 77% konsumentów ufa recenzjom online w takim samym stopniu, jak osobistym rekomendacjom.

Dowód społeczny - taki jak opinie klientów, studia przypadków i recenzje użytkowników - może znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe

Na przykład,

Airbnb skutecznie wykorzystuje dowód społeczny

poprzez wyróżnianie recenzji, ocen i szczegółowych opinii użytkowników na każdej stronie z listą obiektów. Listy z 5 lub więcej aktualnymi recenzjami kwalifikują się do odznak, takich jak "Ulubione przez gości", "Najlepsze strony główne" lub etykieta rankingu procentowego, które dodają dodatkową warstwę wiarygodności.

przez Airbnb Etykiety te pomagają budować zaufanie i przyciągać więcej potencjalnych gości. Podkreślają one popularne i wysoko oceniane obiekty i zachęcają nowych klientów do pewnej rezerwacji.

Strategia 3: Uproszczenie procesu rejestracji

Według Forrester

, trzech na czterech nabywców B2B woli samokształcić się i dokonywać zakupów za pośrednictwem aplikacji niż angażować sprzedawcę w celu poznania produktu. Ta preferencja oznacza, że skomplikowany proces rejestracji może zniechęcić tych potencjalnych klientów.

Canva wykorzystuje samoobsługową strategię onboardingu

która umożliwia użytkownikom szybkie utworzenie konta i natychmiastowe rozpoczęcie projektowania. Dzięki rejestracji przez e-mail, użytkownicy uzyskują natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy szablonów i narzędzi, co pozwala na promocję pozytywnego doświadczenia użytkownika przy jednoczesnym zminimalizowaniu wskaźnika porzuceń.

przez Canva

Strategia 4: Wdrażanie list kontrolnych onboardingu

Raport statystyczny dotyczący onboardingu klientów przygotowany przez Wyzowl

ujawnia, że 8 na 10 użytkowników usunęło aplikację tylko dlatego, że nie wiedzieli, jak z niej korzystać. Wyczyszczone, efektywny onboarding jest niezbędny do pozyskania użytkowników

Ten sam raport sugeruje również, że 86% osób jest bardziej skłonnych pozostać lojalnymi wobec biznesu, który inwestuje w zawartość onboardingową zaprojektowaną tak, aby powitać i edukować ich po zakupie.

Notion wykorzystuje listy kontrolne, aby poprowadzić nowych użytkowników przez funkcje i pomóc im zrozumieć, jak efektywnie korzystać z produktu. Wynikiem tego jest większa lojalność i płynniejsze przejście od nowych użytkowników do aktywnych uczestników ekosystemu Notion.

przez Notion Aby powtórzyć powodzenie Notion w onboardingu, można:

Opracować przejrzyste listy kontrolne, które krok po kroku przeprowadzają użytkowników przez kluczowe funkcje i funkcjonalności

Korzystać z interaktywnych przewodników lub podpowiedzi, które zapewniają pomoc w czasie rzeczywistym, gdy dostawcy poruszają się po produkcie

Utworzyć dedykowany hub zasobów z samouczkami, często zadawanymi pytaniami i forami społeczności

Strategia 5: Identyfikacja i priorytetyzacja leadów spełniających wymagania produktu (PQL)

Identyfikacja PQL - użytkowników, którzy zaangażowali się w produkt w sposób wskazujący na prawdopodobieństwo konwersji - ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii PLG. Według Tomasza Tunguza, partnera w Redpoint Ventures , PQL zamykają klientów w tempie sześciokrotnie wyższym niż leady zakwalifikowane do sprzedaży (SQL) Airtable identyfikuje PQL, badając zachowanie użytkowników w ramach planu freemium . Koncentruje się na tym, które funkcje są najbardziej angażujące. Analiza ta śledzi wskaźniki takie jak czas spędzony na funkcjach, częstotliwość korzystania i wskaźniki współpracy, aby zrozumieć odsetki użytkowników i wzorce konwersji.

Airtable dostosowuje swój zasięg, wskazując obszary o wysokim zaangażowaniu, wykorzystując te funkcje jako atrakcyjne punkty sprzedaży do konwersji potencjalnych klientów.

Podobną strategię można wdrożyć poprzez:

analizowanie interakcji użytkowników z produktem

segmentowanie użytkowników na podstawie poziomu zaangażowania

opracowywanie celowych kampanii marketingowych, które podkreślają popularne funkcje

...a wszystko to przy regularnym zbieraniu opinii użytkowników w celu udoskonalenia oferty.

przez

Airtable

Strategia 6: Integracja personalizacji z podróżą klienta

Personalizacja zwiększa doświadczenie użytkownika i zaangażowanie. Raport Oracle dotyczący wpływu personalizacji na niestandardowe doświadczenia użytkowników sugeruje, że 86% niestandardowych klientów jest skłonnych zapłacić więcej za lepszą obsługę klienta

Spotify przoduje w tym podejściu. Jest przykładem personalizacji, wykorzystując algorytmy do dostarczania spersonalizowanych rekomendacji muzycznych w oparciu o zachowanie użytkownika.

przez SpotifySpotify przenosi personalizację na zupełnie nowy poziom dzięki funkcji Blend. Funkcja ta umożliwia użytkownikom tworzenie udostępnianych list odtwarzania, które łączą ich gusta muzyczne. To wspólne doświadczenie aktualizuje się codziennie, zapewniając unikalną mieszankę utworów w oparciu o nawyki słuchania każdego użytkownika, dzięki czemu odkrywanie muzyki z przyjaciółmi jest przyjemniejsze.

Czy nie zachęciłoby Cię to do wypróbowania tego produktu?

Aby wdrożyć strategię personalizacji podobną do Spotify, możesz:

Zbierać i analizować zachowania użytkowników w celu tworzenia dopasowanych doświadczeń i odpowiednich rekomendacji

Wprowadzić funkcje, które pozwalają użytkownikom na interakcję i udostępnianie preferencji, wspierając zaangażowanie społeczności

Wdrożyć algorytmy, które stale analizują preferencje użytkowników, zapewniając, że rekomendacje ewoluują wraz z ich odsetkami

Narzędzia dla marketingu opartego na wydajności

Aby z powodzeniem wdrożyć rozwój oparty na produktach (PLG), odpowiednie narzędzia są niezbędne do automatyzacji kluczowych procesów i zwiększenia zaangażowania klientów. Ankieta Rocketlane dotycząca stanu onboardingu pokazuje, że 60% firm korzysta z 4-6 narzędzi do samego onboardingu klientów, co czyni go jedną z najbardziej wpływowych strategii w marketingu PLG.

Oto kilka rodzajów narzędzi, które warto rozważyć w swojej podróży PLG:

Narzędzia niestandardowe do bezproblemowego ustawienia i aktywacji użytkowników

do bezproblemowego ustawienia i aktywacji użytkowników Narzędzia do zbierania opinii do gromadzenia spostrzeżeń i identyfikowania leadów zakwalifikowanych do produktu (PQL)

do gromadzenia spostrzeżeń i identyfikowania leadów zakwalifikowanych do produktu (PQL) Platformy analityczne do śledzenia zaangażowania i optymalizacji doświadczenia produktowego

do śledzenia zaangażowania i optymalizacji doświadczenia produktowego Narzędzia komunikacyjne do ciągłej interakcji i wsparcia klienta

Narzędzia takie jak ClickUp może usprawnić te wysiłki, oferując kompleksowe rozwiązania, które pomogą przyspieszyć strategię PLG.

Oprogramowanie do marketingu produktów ClickUp

Oprogramowanie do marketingu produktów ClickUp

usprawnia współpracę i wydajność Teams. Jego funkcje, takie jak konfigurowalne pulpity, automatyzacja zadań, śledzenie celów i raportowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiają organizacjom optymalizację cyklu pracy. To sprawia, że ClickUp jest idealnym wyborem do wdrożenia modelu wzrostu opartego na produktach.

ClickUp przenosi również strategie marketingowe PLG na wyższy poziom dzięki bogatym funkcjom, takim jak:

Automatyzacja ClickUp : Usprawnij cykl pracy i zredukuj liczbę powtarzalnych zadań, zwalniając cenny czas dla swojego zespołu. Automatyzacja poprawia jakość obsługi klienta, minimalizując pracę ręczną i pozwalając pracownikom skupić się na działaniach o dużym znaczeniu

Skorzystaj z gotowych receptur automatyzacji ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół skupił się na tym, co naprawdę się liczy

Zadania ClickUp : Zarządzaj i organizuj różne zadania w różnych projektach, korzystając z ponad 35 niestandardowych aplikacji ClickUp. Ta elastyczność pozwala na bezproblemową współpracę, umożliwiając zespołowi wsparcie strategii rozwoju opartej na produktach

Zwiększ wydajność dzięki zadaniom ClickUp - koordynuj projekty, śledź postępy i usprawnij współpracę w zespole, aby uzyskać szybsze wyniki

ClickUp Brain : Wykorzystaj ponad 100 narzędzi AI, aby przyspieszyć zadania, takie jak pisanie, podsumowywanie i optymalizacja procesu rozwoju produktu. Ta funkcja pomaga tworzyć dokumenty wymagań produktu (PRD), atrakcyjną zawartość i plany testów w bardziej wydajny sposób

Wykorzystaj ponad 100 narzędzi AI, aby usprawnić zadania związane z rozwojem produktu dzięki ClickUp Brain

ClickUp Views : Dostosuj swój biznes do strategii rozwoju opartej na produkcie, oferując różnorodne opcje widoków: Lista, Tablica, Kalendarz i inne. Widoki te zwiększają zaangażowanie użytkowników, umożliwiając łatwą wizualizację projektów i usprawnione zarządzanie zadaniami

Organizuj swoje zadania za pomocą widoków ClickUp - wybieraj spośród listy, tabeli lub tablicy, aby wizualizować swoje projekty w przejrzysty sposób i być na bieżąco ze wszystkim

To nie wszystko. The Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp ma jeszcze inne sztuczki w zanadrzu. Rozważ poniższe szablony jako wstępnie zbudowane ramy, które pomogą Ci zacząć działać podczas wypróbowywania nowych strategii marketingowych produktów.

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Czy strategia marketingowa PLG jest dla Ciebie nowa? Do zrobienia? Szablon Szablon mapy drogowej produktu ClickUp wspiera Cię! Możesz zintegrować swój mapa drogowa strategii marketingowej w mapę drogową produktu, zapewniając, że każdy krok jest zgodny z celami rozwoju i wzrostu produktu.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-98.png Szablon mapy drogowej produktu ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product Pobierz ten szablon /%cta/

Oto jak może on usprawnić Twój plan:

Wizualizuj premiery produktów : Stwórz jasną oś czasu dla premier i aktualizacji produktów, aby utrzymać zespół w zgodzie co do kamieni milowych

: Stwórz jasną oś czasu dla premier i aktualizacji produktów, aby utrzymać zespół w zgodzie co do kamieni milowych Współpraca między Teams : Wspieraj współpracę między zespołami produktowymi, marketingowymi i sprzedażowymi poprzez komentarze i przydzielanie zadań w celu utrzymania spójności

: Wspieraj współpracę między zespołami produktowymi, marketingowymi i sprzedażowymi poprzez komentarze i przydzielanie zadań w celu utrzymania spójności Zbieranie informacji zwrotnych : Dzięki temu szablonowi, ClickUp działa jak oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta które pomaga zbierać spostrzeżenia od interesariuszy i klientów, aby zapewnić zorientowaną na użytkownika strategię produktową i marketingową

: Dzięki temu szablonowi, ClickUp działa jak oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta które pomaga zbierać spostrzeżenia od interesariuszy i klientów, aby zapewnić zorientowaną na użytkownika strategię produktową i marketingową Niestandardowe statusy: Tworzenie zadań z maksymalnie 15 statusami, takimi jak planowanie, rozwój, testowanie i uruchamianie, w celu śledzenia postępów w rozwoju produktu i inicjatyw marketingowych

Szablon strategii produktu ClickUp Szablon strategii produktu ClickUp posiada niestandardowe widoki, priorytety zadań i oś czasu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do ulepszania strategii rozwoju opartej na produktach.

Szablon strategii produktowej ClickUp

Ten szablon sprawia, że ClickUp jest łatwy w użyciu oprogramowanie do marketingu produktów umożliwiając

Określenie jasnych celów i zadań produktu, które są zgodne z inicjatywami PLG, zapewniając, że strategie marketingowe będą rezonować z potrzebami użytkowników

Wyrównywanie międzyfunkcyjnych Teams wokół wspólnych priorytetów i osi czasu, aby stworzyć spójne podejście do pozyskiwania i utrzymywania użytkowników

Zarządzanie zadaniami i projektami w jednej scentralizowanej lokalizacji, wspierając współpracę między zespołami ds. produktu, marketingu i sprzedaży w celu usprawnienia realizacji

Dzięki temu szablonowi Twój zespół może skupić się na strategicznych wysiłkach marketingowych PLG, poprawić koordynację między działami i uprościć proces planowania.

Metryki pomiaru powodzenia w rozwoju opartym na produktach

PLG ma na celu pozyskanie użytkowników i utrzymanie ich zaangażowania i zadowolenia w celu zrównoważonego wzrostu.

Oto kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które zapewniają cenny wgląd w strategie:

Współczynnik rezygnacji śledzi odsetek użytkowników, którzy odchodzą z biegiem czasu. Wysoki wskaźnik rezygnacji wskazuje na niezadowolenie lub problemy z produktemzmniejszenie wskaźnika odejść o zaledwie 5% może zwiększyć zyski o 25% do 95% Customer lifetime value (CLV) pokazuje całkowity przychód, jakiego można oczekiwać od klienta w całym okresie jego życia.

Firmy PLG często mają wyższą wartość CLV ze względu na niższe koszty pozyskania i silne wysiłki związane z utrzymaniem użytkowników

śledzi odsetek użytkowników, którzy odchodzą z biegiem czasu. Wysoki wskaźnik rezygnacji wskazuje na niezadowolenie lub problemy z produktemzmniejszenie wskaźnika odejść o zaledwie 5% może zwiększyć zyski o 25% do 95% Średni przychód na użytkownika (ARPU) mierzy przychód wygenerowany na użytkownika, pomagając ocenić potencjał monetyzacji i skuteczność sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej

Dodatkowo, śledzenie zaangażowania użytkowników i wskaźników aktywacji pomaga zrozumieć, jak dobrze użytkownicy przyjmują i korzystają z twojego produktu, oferując dalsze możliwości poprawy.

Przykładowe analizy biznesów opartych na produktach, które odniosły powodzenie

Oprócz przykładów omówionych powyżej, przyjrzymy się jeszcze kilku firmom, które ilustrują, jak skutecznie wykorzystać swoje produkty do obniżenia kosztów i stworzenia wirusowej pętli wzrostu.

1. Slack

Firmy takie jak Slack przodują w podejściu PLG.

Na przykład, Slack w wersji Free zawiera podstawowe funkcje z których wynika przyzwyczajenie użytkowników, co prowadzi do współczynnika konwersji wynoszącego około 23% z planów bezpłatnych na płatne.

przez Slack Slack pokazał, że scentralizowanie produktu do wszystkich działań w miejscu pracy jest kluczem do stworzenia lepkości. Jego wskaźnik utrzymania użytkowników wynosi zdumiewające 93% .

Sukces Slacka polega na tworzeniu nawykowego zaangażowania poprzez cykl "haka" - wyzwalacza, działania, nagrody i inwestycji . Konsekwentnie prowadząc użytkowników przez tę pętlę, Slack zapewnia wysoką retencję klientów i wspiera lojalność, zmieniając użytkowników w zwolenników produktu.

2. Miro

Miro rozwinęło się wykładniczo, dając użytkownikom natychmiastową wartość dzięki modelowi freemium, pozwalając ludziom od razu doświadczyć produktu. Jest używany przez ponad 50 milionów ludzi , a jego zdolność do połączenia z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive czyni go niezbędnym do współpracy zespołowej.

przez Miro To, co wyróżnia Miro, to niestandardowe podejście do klienta. Aby zachować aktualność i użyteczność, Miro stale aktualizuje swój produkt w oparciu o potrzeby użytkowników. Ponadto Miro oferuje szeroki zakres gotowych szablonów, co ułatwia użytkownikom rozpoczęcie pracy, zamiast wpatrywania się w puste płótno.

3. Calendly

Calendly wyróżnia się jako narzędzie wzrostu oparte na produkcie, które upraszcza planowanie spotkań. Jego silne dopasowanie produktu do rynku odnosi się do powszechnego bólu związanego z planowaniem spotkań, przyciągając zróżnicowaną bazę użytkowników.

przez Calendly Za każdym razem, gdy użytkownik wysyła zaproszenie do Calendly, wprowadza nowych potencjalnych użytkowników do platformy, tworząc pętlę wirusową To naturalne zaangażowanie i wyczyszczona wartość pokazują, jak Calendly skutecznie wykorzystuje swój produkt do wzrostu.

Zalety i wady marketingu opartego na wzroście produktu

W 2019 r. wszystkie wiodące IPO SaaS były firmami opartymi na produktach, co prawdopodobnie koreluje z których wartość jest o ponad 30% wyższa niż indeks funduszu SaaS na rynku publicznym.

Model wzrostu oparty na produktach przynosi firmom następujące korzyści:

obniża koszty pozyskiwania klientów, pozwalając produktowi napędzać wzrost , zamiast polegać na drogich produktachmarketing niestandardowego cyklu życia klienta kampanie

, zamiast polegać na drogich produktachmarketing niestandardowego cyklu życia klienta kampanie Użytkownicy naturalnie przyjmują i promują produkt , co prowadzi do organicznego wzrostu i niższych kosztów pozyskania klienta

, co prowadzi do organicznego wzrostu i niższych kosztów pozyskania klienta Cykl sprzedaży jest szybszy niż w przypadku firm opartych na sprzedaży, ponieważ klienci mogą bezpośrednio doświadczyć produktu i szybko podejmować decyzje

Doskonałe doświadczenie z produktem zwiększa retencję i lojalność klientów

i lojalność klientów Wzrost jest skalowalny , ponieważ zależy od wartości produktu, a nie od rozwoju zespołu ds. sprzedaży lub powodzenia klienta

, ponieważ zależy od wartości produktu, a nie od rozwoju zespołu ds. sprzedaży lub powodzenia klienta Dane pochodzące z zachowań użytkowników dostarczają wglądu w celu ulepszenia zarówno produktu, jak i wysiłków marketingowych

Chociaż strategia wzrostu oparta na wydajności produktu oferuje liczne korzyści, wiąże się również z wyzwaniami:

Zrównoważone skupienie: Firmy mogą być zmuszone do priorytetowego traktowania rozwoju produktu kosztem skutecznych strategii marketingowych, co utrudnia pozyskiwanie i angażowanie użytkowników. Niezbędne jest dostosowanie ulepszeń produktu do celów marketingowych

Firmy mogą być zmuszone do priorytetowego traktowania rozwoju produktu kosztem skutecznych strategii marketingowych, co utrudnia pozyskiwanie i angażowanie użytkowników. Niezbędne jest dostosowanie ulepszeń produktu do celów marketingowych Doświadczenie klienta: Szybki wzrost może prowadzić do niestandardowych procesów wsparcia i wdrażania, w wyniku czego użytkownicy są sfrustrowani i mają wyższe wskaźniki rezygnacji. Business powinien traktować priorytetowo opinie użytkowników i inwestować w kompleksowy onboarding i obsługę klienta w celu zwiększenia satysfakcji

Szybki wzrost może prowadzić do niestandardowych procesów wsparcia i wdrażania, w wyniku czego użytkownicy są sfrustrowani i mają wyższe wskaźniki rezygnacji. Business powinien traktować priorytetowo opinie użytkowników i inwestować w kompleksowy onboarding i obsługę klienta w celu zwiększenia satysfakcji Ciągłe doskonalenie: Poleganie wyłącznie na funkcjach produktu może prowadzić do stagnacji. Organizacje muszą nadal szlifować umiejętności swojego zespołu marketingowego i dostosowywać swoje oferty w oparciu o trendy rynkowe i potrzeby klientów, aby pozostać konkurencyjnymi

Business może zminimalizować potencjalne wady poprzez uznanie tych wyzwań i proaktywne reagowanie na nie.

Model wzrostu oparty na produktach z ClickUp

Najlepszy marketing nie jest marketingiem

Tom Fishburne, założyciel i dyrektor generalny Marketoonist

To jest esencja marketingu PLG.

Firmy takie jak Figma, Calendly i Grammarly udowadniają, że zrównoważenie rozwoju produktu z wysiłkami marketingowymi jest niezbędne do przyciągnięcia klientów, zatrzymania ich i stworzenia podstaw do zrównoważonego wzrostu.

Patrząc w przyszłość, trajektoria marketingu opartego na produktach wydaje się obiecująca, szczególnie w przypadku Narzędzia SaaS . Firmy, które priorytetowo traktują opinie użytkowników i stale ulepszają swoją ofertę, spełnią oczekiwania klientów i wzmocnią długotrwałą lojalność.

ClickUp może pomóc w szybkim wdrożeniu strategii opartej na wydajności. Rozpocznij swoją podróż już dziś i dostosuj swoją organizację do powodzenia wiodących firm w erze cyfrowej. Rozpocznij współpracę z ClickUp już dziś!