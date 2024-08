10 największych firm PLG, które warto obserwować w 2024 r

Tradycyjne modele rozwoju biznesu zazwyczaj wymagają znacznych inwestycji. Często wiąże się to z powiększeniem zespołu sprzedaży, aby osiągnąć bardziej ambitne cele i zwiększyć wydatki na reklamę, aby wygenerować więcej potencjalnych klientów.

Istnieje jednak bardziej efektywny sposób na rozwój; zadowoleni klienci mogą stać się najskuteczniejszymi rzecznikami. Wiele firm odchodzi od tych konwencjonalnych metod skalowania, wybierając zamiast tego strategię wzrostu opartą na wydajności.

Strategia ta kontrastuje z tradycyjnymi modelami opartymi na sprzedaży, w których na pierwszy plan wysuwają się zespoły sprzedażowe i wysiłki marketingowe.

Wzrost oparty na produkcie (PLG) to metodologia biznesowa, w której wykorzystanie produktu napędza pozyskiwanie, ekspansję i utrzymanie klientów. Ponieważ strategia ta jest bardziej ekonomiczna i oferuje bardziej zrównoważoną ścieżkę ekspansji, ma ona obecnie coraz większe znaczenie.

Firmy, które chcą przyjąć lub udoskonalić strategię PLG, mogą wyciągnąć cenne wnioski z obserwacji powodzenia firm opartych na produktach. Te firmy PLG pokazują, jak skutecznie wykorzystać produkt do obniżenia kosztów pozyskania klienta, poprawy doświadczenia użytkownika i stworzenia wirusowej pętli wzrostu.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych firm PLG, które można naśladować, aby zbudować własną skuteczną strategię wejścia na rynek.

10 firm PLG do wykorzystania jako inspiracja w 2024 roku

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie, w którym oczekiwania użytkowników są wysokie, a konkurencja zaciekła, solidna strategia PLG może zmienić zasady gry. Oto dziesięć takich firm PLG, z których można czerpać wskazówki.

1. ClickUp

kompleksowa aplikacja do zarządzania pracą całego zespołu: ClickUp

Kluczowa nauka: Elastyczność i zdolność adaptacji produktu może być głównym motorem wzrostu. Ponadto zaspokajanie różnorodnych potrzeb branżowych w ramach jednej platformy może wykładniczo zwiększyć pozyskiwanie użytkowników. ClickUp, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania produktami jest przykładem siły strategii wzrostu opartej na wydajności produktu na zatłoczonym rynku SaaS. Dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu, ClickUp szybko rozszerzył bazę użytkowników, zdobywając ponad 6 milionów użytkowników w ciągu pięciu lat .

U podstaw sukcesu ClickUp leży przyjazny dla użytkownika interfejs i solidny model wzrostu oparty na produktach freemium, który odegrał kluczową rolę w przyciągnięciu i utrzymaniu zróżnicowanej bazy użytkowników.

Platforma zajęła pozycję wieloaspektowego rozwiązania w zakresie Narzędzia programowe PLG . ClickUp oferuje skuteczny sposób do zrobienia wszystkiego, od map procesów i dokumentacji do ustawienie celów i automatyzacja zadań . Zaspokaja również szerokie spektrum potrzeb użytkowników w zakresie zarządzania projektami, rozwoju produktów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nie tylko.

ustalanie mierzalnych celów w ClickUp; skuteczne osiąganie celów z określonymi ośmioma ośmioma czasu i celami_

Platforma ma na celu pomóc pracować szybciej i lepiej dotrzeć do cele zarządzania projektami bardziej efektywnie. Dzięki niemu szybko zaczniesz wszystko od szablony do wprowadzania produktów na rynek do szablony planów rozwoju i niestandardowe pulpity do ustawienie celów rozwiązania.

Takie podejście usprawnia cykl pracy użytkowników i poprawia ich doświadczenia. Doskonałe wrażenia i lepsza wydajność zachęcają do przejścia z planów Free na płatne, szybkiej ekspansji bazy użytkowników i zwiększonego zaangażowania.

Strategia PLG firmy ClickUp zmniejsza koszty pozyskania klienta, jednocześnie maksymalizując wydajność produktu. Co więcej, stale ewoluuje w oparciu o opinie użytkowników, zapewniając, że ich rozwiązania pozostają w czołówce potrzeb użytkowników.

Strategia ta napędza rozwój ClickUp oparty na produktach, pokazując siłę podejścia zorientowanego na użytkownika w branży SaaS.

Dalsze innowacje dzięki ClickUp 3.0

Wraz z premierą ClickUp 3.0, użytkownicy mają teraz do dyspozycji jeszcze więcej funkcji zwiększających ich wydajność. Obejmują one zupełnie nową spersonalizowaną stronę główną, która ogranicza rozpraszanie uwagi, funkcję uniwersalnego wyszukiwania, która obejmuje również wszystkie aplikacje zintegrowane z ClickUp, nowo zaprojektowaną skrzynkę odbiorczą, wspólne centrum dla wszystkich plików, pulpitów i tablic, niestandardowe pola i zadania, nowe integracje i automatyzacje oraz wiele więcej.

szybko podsumuj aktywność zadania w ClickUp i zadawaj pytania dotyczące właściciela zadania, terminu, komentarzy i nie tylko dzięki ClickUp Brain_

Najgorętszą nową funkcją ClickUp jest ClickUp Brain asystent zarządzania wiedzą oparty na AI. Pomoże Ci tworzyć zawartość, generować aktualizacje projektów i uzyskiwać szybkie odpowiedzi z połączonych aplikacji. Udzieli również natychmiastowych kontekstowych odpowiedzi na wszystko, o co zapytasz w ClickUp. To nie wszystko - zawiera ponad 100 funkcji, które pomogą Ci w zarządzaniu wiedzą Narzędzi AI dla wsparcia różnorodnych potrzeb mojej pracy.

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu intuicyjnego i niestandardowego produktu jako głównego narzędzia do generowania leadów i pozyskiwania klientów, ClickUp pokazuje, w jaki sposób firmy PLG mogą osiągnąć szybki wzrost i ekspansję przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów pozyskiwania.

2. Figma

Figma jest platformą projektową dla Teams do wspólnego tworzenia produktów

Kluczowa nauka: Im bardziej "udostępnialny" i "współpracujący" jest twój produkt, tym szybciej może się rozwijać. Ponadto silna społeczność może być kopalnią złota dla utrzymania i zaangażowania użytkowników.

Figma, pionier w świecie designu, wyróżnia się jako kwintesencja wzrostu opartego na produkcie (PLG). Znana ze swojego innowacyjnego podejścia, Figma na nowo zdefiniowała krajobraz narzędzi projektowych poprzez priorytetowe traktowanie zaangażowania i satysfakcji użytkowników końcowych.

Kluczowym elementem strategii PLG firmy Figma jest jej zdolność do dostarczania natychmiastowej wartości. Platforma umożliwia użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia projektów przy minimalnym czasie ustawienia oraz zakresie szablonów i narzędzi dla początkujących i profesjonalistów. Ta natychmiastowa wartość sprawia, że użytkownicy szybko dostrzegają użyteczność Figma, co sprzyja szybkiemu wdrożeniu i długoterminowemu zaangażowaniu.

Rozwój Figma jest napędzany przez silne skupienie się na opiniach użytkowników. Platforma nieustannie ewoluuje poprzez uwzględnianie spostrzeżeń użytkowników, zapewniając, że pozostaje w czołówce trendów projektowych i potrzeb użytkowników. To zorientowane na użytkownika podejście odegrało kluczową rolę w drodze Figmy do stania się wiodącą firmą rozwijającą się w oparciu o produkt.

Figma jest również przykładem efektywnego wykorzystania leadów zakwalifikowanych do produktu (PQL), wykorzystując dane dotyczące użytkowania produktu do identyfikacji i pielęgnacji potencjalnych klientów. Figma skutecznie przekształca zaangażowanych użytkowników w lojalnych klientów, koncentrując się na działaniach użytkowników, takich jak tworzenie komponentów i współpraca w ramach Teams.

3. Calendly

_Calendly - Platforma automatyzacji planowania dla efektywnej rezerwacji połączeń

Kluczowa nauka: Jeśli twój produkt naturalnie ujawnia się osobom niebędącym jego użytkownikami podczas regularnego użytkowania (np. podczas udostępniania połączonego harmonogramu), masz potężną pętlę wzrostu.

Calendly, narzędzie do automatycznego planowania spotkań, jest doskonałym przykładem firmy wykorzystującej wzrost oparty na produkcie (PLG) w połączeniu z wirusowością w celu uzyskania imponującego wzrostu. Jako narzędzie, które upraszcza planowanie spotkań dla profesjonalistów, Calendly skutecznie wykorzystało nieodłączną wartość swojego produktu do pozyskiwania i zatrzymywania użytkowników.

Kluczem do powodzenia Calendly jest silne dopasowanie produktu do rynku. Platforma odpowiada na powszechną bolączkę: uciążliwy proces planowania spotkań. Dostarczając przyjazne dla użytkownika i wydajne rozwiązanie, Calendly zdołało przyciągnąć i utrzymać zróżnicowaną bazę użytkowników. To silne dopasowanie produktu do rynku jest niezbędne dla każdej strategii PLG, zapewniając, że produkt rezonuje z zamierzonymi odbiorcami i zaspokaja rzeczywiste potrzeby.

Wzrost Calendly jest napędzany przez jego z natury wirusowy charakter. Za każdym razem, gdy użytkownik wysyła zaproszenie do Calendly, nie tylko planuje spotkanie, ale także wprowadza nowych użytkowników do platformy. Tworzy to pętlę wirusową, w której odbiorcy zaproszeń Calendly mogą natychmiast dostrzec wartość produktu i często sami rejestrują się, aby korzystać z usługi.

Podejście Calendly pokazuje siłę produktu, który w naturalny sposób angażuje innych i zapewnia wyraźną wartość.

4. HubSpot

HubSpot to potężny i łatwy w użyciu CRM sprzedażowy, który usprawni proces sprzedaży

Kluczowe wnioski: Wykorzystanie opartego na danych, kontekstowego zaangażowania użytkowników może poprawić natychmiastowe wrażenia z użytkowania produktu i przygotować scenę dla długoterminowego utrzymania użytkowników i rozwoju biznesu.

HubSpot, znany gracz w branży SaaS, wyznaczył punkt odniesienia w rozwoju opartym na produktach (PLG) dzięki innowacyjnym strategiom wdrażania.

Product-led onboarding (PLO) stanowi sedno podejścia HubSpot, koncentrując się na opartym na danych zaangażowaniu użytkowników, które jest dostosowane do ich wzorców zachowań i poziomów biegłości. Ta strategia oparta na produkcie wykorzystuje dane historyczne i kontekst użytkownika w celu zapewnienia skutecznych doświadczeń związanych z wdrażaniem.

Droga HubSpot do opracowania struktury PLO była naznaczona rozszerzeniem eksperymentów i ciągłą optymalizacją. Początkowo polegając na narzędziach innych firm do wdrażania klientów, HubSpot ostatecznie opracował niestandardowe narzędzie do zarządzania projektami, poprawiając wrażenia użytkownika poprzez integrację ustawienia celów klienta, odpowiedzialności i zawartości edukacyjnej na jednej platformie.

Przejście na podejście skoncentrowane na CRM oznaczało dla HubSpot znaczącą transformację. Uznając, że użytkownicy wykorzystywali swoje platformę marketingową jako CRM, HubSpot zmienił kierunek, co doprowadziło do wzrostu miesięcznych rejestracji i większego zaangażowania użytkowników. Koncentracja na CRM stanowi obecnie fundament strategii HubSpot opartej na produktach.

Kluczem do powodzenia PLG HubSpot jest zróżnicowany zakres zasobów samoobsługowych, w tym dostęp do społeczności oraz bogactwo artykułów i materiałów wideo. Firma stosuje różne taktyki onboardingu, takie jak czat na żywo, automatyzacja przepływów CRM, podpowiedzi i instrukcje, szablony dokumentacji oraz spersonalizowane wiadomości powitalne starannie dostosowane do różnych segmentów użytkowników.

Koncentracja firmy na zrozumieniu i dostosowaniu się do różnych ról i person użytkowników ma kluczowe znaczenie. Oceniając zachowanie zarówno w obrębie produktu, jak i poza nim oraz biorąc pod uwagę różne persony marketingowe, HubSpot dostosowuje swoje procesy wdrażania, aby skutecznie zaspokajać różnorodne potrzeby użytkowników.

5. Slack

przenieś całą komunikację w pracy w jedno miejsce za pomocą Slack _jedna z dobrze znanych obecnie firm PLG

Kluczowa nauka: Kluczowe jest uczynienie swojego produktu lepkim poprzez bycie w centrum wszystkich działań w miejscu pracy. Ponadto, bogaty ekosystem integracji może zablokować użytkowników na platformie.

Slack, pionier w komunikacji biznesowej, jest przykładem powodzenia strategii rozwoju opartego na produkcie (PLG).

Jego podróż od startupu z Doliny Krzemowej do globalnego lidera jest zakotwiczona w transformacyjnej misji: odkrywaniu na nowo komunikacji w miejscu pracy. Integrując wiadomości, udostępnianie plików i współpracę w czasie rzeczywistym, Slack zaspokoił powszechną potrzebę spójnej komunikacji w miejscu pracy narzędzie komunikacji s.

Kluczem do szybkiego wzrostu Slacka było strategiczne przyjęcie modelu freemium, kuszącego użytkowników atrakcyjną wersją darmową i obietnicą zaawansowanych funkcji premium. Takie podejście zaangażowało użytkowników i zachęciło ich do promocji Slacka w swoich organizacjach, tworząc wirusową pętlę wzrostu.

Kolejnym kamieniem węgielnym powodzenia Slack był skrupulatny onboarding użytkowników. Slack zapewnił użytkownikom szybkie zrozumienie funkcji dzięki interaktywnym samouczkom i pomocy kontekstowej, zdobywając ich trwałe zaangażowanie.

6. UserMotion

UserMotion jest platformą analizy sprzedaży do predykcyjnej oceny leadów

Kluczowe wnioski: Wykorzystanie AI do predictive lead scoring i skupienie się na danych dotyczących użytkowania produktu może znacznie usprawnić proces pozyskiwania leadów proces ustalania priorytetów i napędzać wzrost przychodów dla firm PLG.

UserMotion to najnowocześniejsza platforma analizy sprzedaży zaprojektowana specjalnie dla B2B SaaS firm. Wykorzystuje predykcyjną ocenę leadów do identyfikacji potencjalnych klientów do zakupu, ekspansji lub rezygnacji i prowadzi zaangażowanie za pomocą opracowanych przez ekspertów playbooków.

Takie podejście jest szczególnie korzystne dla firm, które chcą zoptymalizować swoje strategie sprzedaży i celują w konta, które najprawdopodobniej wygenerują przychody.

Platforma UserMotion oparta na AI nadaje priorytet kontom, wykorzystując połączenie danych dotyczących użytkowania produktu i spostrzeżeń dotyczących dopasowania klienta. Korzystając z tego narzędzia, firmy mogą podwoić swój pipeline, koncentrując się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach.

Platforma pomaga zmaksymalizować przychody dzięki praktycznym spostrzeżeniom i dostosowuje strategie sprzedaży do wzorców użytkowania produktów, ujawniając najbardziej efektywne drogi do generowania przychodów.

UserMotion oferuje kompleksowe rozwiązanie do oceny i ulepszania strategii wejścia na rynek (GTM). Jego oparte na danych spostrzeżenia pomagają firmom zrozumieć ich wyniki sprzedaży, identyfikując mocne strony i obszary wymagające poprawy.

7. Grammarly

Grammarly jest technologią wspomagającą komunikację w języku angielskim wykorzystującą AI

Kluczowa nauka: Budowanie społeczności i podejście oparte na wartościach, w połączeniu z koncentracją na opiniach użytkowników, może doprowadzić firmę do czołówki w swojej branży.

Grammarly, znana z zaawansowanej cyfrowej pomocy w pisaniu, jest doskonałym przykładem powodzenia firm PLG na polu technologii informatycznych i usług.

Rdzeń strategii PLG firmy Grammarly polega na wykorzystaniu marketingowo kwalifikowanych leadów (MQL) w celu przyciągnięcia początkowych użytkowników do wirusowych pętli.

Dostarczając atrakcyjne i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które można łatwo pobrać i zainstalować, Grammarly tworzy środowisko, w którym nowi użytkownicy są naturalnie przyciągani do jej oferty. To początkowe zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla wspierania modelu wzrostu opartego na użytkownikach i produktach.

Zespół sprzedaży Grammarly odgrywa kluczową rolę, angażując się w obiecujące leady zakwalifikowane do produktu, zapewniając, że wartość platformy jest dobrze komunikowana i rozumiana. To celowe podejście pomaga w przekształceniu odsetków użytkowników w niestandardowych klientów.

Zespoły ds. powodzenia klienta (CS) w Grammarly są równie integralną częścią strategii PLG. Koncentrują się one na pomocy we wdrażaniu nowych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy potrzebują pomocy z określonymi funkcjami. Zespół CS proaktywnie identyfikuje i rozwiązuje ryzyko rezygnacji z PLG, pracując nad utrzymaniem i przywróceniem klientów, którzy rezygnują.

przeczytaj również:*_ oprogramowanie do przekazywania informacji zwrotnych o produkcie_ * dla najlepszych spostrzeżeń niestandardowych

8. Zapier

Zapier is a automatyzacja przepływu pracy_ platforma dla wydajnych teamów, narzędzi i procesów

Kluczowe wnioski: Strategiczne wyczucie czasu i pozycji rynkowej, skupienie się na wzroście skoncentrowanym na kliencie oraz solidna zawartość i strategia SEO mogą prowadzić do wykładniczego wzrostu w branży technologicznej.

Droga Zapier do oszałamiającej kwoty 230 milionów dolarów rocznego przychodu cyklicznego (ARR) i wyceny na poziomie 5 miliardów dolarów, osiągnięta dzięki 1,3 miliona dolarów finansowania, jest świadectwem siły strategicznego wzrostu i innowacji.

Uruchomienie Zapier zbiegło się w czasie z rosnącą wszechobecnością API i gwałtownym wzrostem popularności usług w chmurze i SaaS. Firma weszła na rozwijający się rynek iPaaS o wartości 9 miliardów dolarów, oferując niekodowane rozwiązanie do połączenia różnych aplikacji SaaS i udostępnienia integracji użytkownikom nietechnicznym.

W przeciwieństwie do wielu startupów, rozwój Zapier był napędzany przez jedną rundę finansowania zalążkowego. Ta efektywność kapitałowa i ograniczona zależność od zewnętrznego finansowania pozwoliły im zachować znaczną własność i kontrolę.

Na początku Zapier skupiał się na budowaniu silnych relacji z klientami poprzez aktywne zaangażowanie na forach, a jego zespoły ds. powodzenia klienta oferowały bezpośrednią pomoc i budowały zaufanie. Ich nacisk na wyjątkową obsługę klienta i uczynienie z powodzenia klienta podstawowej wartości firmy był kluczowy we wczesnej fazie wzrostu.

Solidna strategia SEO również napędzała wzrost Zapier. Stworzono tysiące zautomatyzowanych stron docelowych zoptymalizowanych pod kątem SEO dla każdej integracji aplikacji, pozyskując ruch z wyszukiwarek o wysokiej intensywności. W połączeniu ze strategią content marketingu skoncentrowaną na przypadkach użycia aplikacji i recenzjach, Zapier zdołał przyciągnąć szeroką publiczność.

Historia rozwoju Zapier jest doskonałym przykładem tego, jak strategiczna pozycja, koncentracja na kliencie, efektywne wykorzystanie kapitału i adaptacyjne strategie mogą prowadzić do wykładniczego wzrostu w konkurencyjnej branży technologicznej.

9. Miro

wizualny obszar roboczy, który umożliwia rozproszonym Teamsom projektowanie i budowanie - *[_Miro](https://miro.com/?gclsrc=aw.ds&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=S%7CGOO%7CBRN%7CIN%7CEN-EN%7CBrand%7CExact&utm_adgroup=&adgroupid=140666061493&utm_custom=18259414538&utm_content=668037310463&utm_term=miro&matchtype=e&device=c&location=20460&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_OetBhAtEiwAPTeQZ6N20NBxtBToQIDOJHjIXQ1f9w1sPwfksuqLEN6wufH4wft_ynDOohoCQFcQAvD_BwE)* Klucz do nauki: Natychmiastowa użyteczność i posmakowanie możliwości produktu może zmienić nowych użytkowników w niestandardowych klientów na całe życie. Integrując swój produkt z innymi niezbędnymi narzędziami, możesz uczynić go niezbędnym.

Miro, wizualna platforma współpracy zespołowej, na nowo definiuje standardy strategii wzrostu opartego na produkcie (PLG) w branży SaaS. Z ponad 45 milionami użytkowników na całym świecie, powodzenie Miro jest zakorzenione w skrupulatnie opracowanej strategii wejścia na rynek (GTM). Wykorzystują oni produkt jako główne narzędzie do pozyskiwania, konwersji i ekspansji niestandardowych klientów.

Kluczem do powodzenia PLG Miro jest podejście zorientowane na klienta, w którym najważniejsze jest zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb użytkowników. Poprzez regularną ponowną ocenę swoich głównych odbiorców i głównych przypadków użycia, Miro zapewnia, że jego oferta pozostaje istotna i wartościowa. Szkolenie w zakresie empatii klienta jest również kluczowym aspektem ich strategii, koncentrującym się na prawdziwym zrozumieniu i spełnieniu wymagań użytkowników.

Platforma Miro wyróżnia się prostotą i szybkim czasem osiągnięcia wartości. Model rozwoju oparty na produktach freemium oferuje natychmiastowe, namacalne korzyści, zachęcając użytkowników do odkrywania i późniejszego uaktualniania do bardziej zaawansowanych funkcji.

Szeroki zakres szablonów służy zarówno jako strategia akwizycji, jak i aktywacji, umożliwiając użytkownikom rozpoczęcie od ustrukturyzowanych, inspirujących ram, a nie pustego płótna.

10. Zoom

Zoom to inteligentna platforma współpracy typu "wszystko w jednym", która ułatwia połączenie

Kluczowe wnioski: Prostota i niezawodność produktu może przemawiać do szerokiego zakresu użytkowników. Szybkie dostosowywanie się do opinii użytkowników, zwłaszcza w trudnych czasach, ma kluczowe znaczenie dla trwałego wzrostu.

Zoom, lider w dziedzinie wideokonferencji, stał się powszechnie znany, zwłaszcza podczas pandemii, ewoluując z prostego narzędzia komunikacji w istotną część naszego codziennego życia.

W rzeczywistości "Zoom" stał się czasownikiem, oznaczającym głęboki wpływ platformy na sposób, w jaki łączymy się cyfrowo. Jej płynna integracja z różnymi aspektami życia - od zajęć szkolnych po spotkania firmowe - świadczy o jej uniwersalnej atrakcyjności i łatwości użytkowania.

Podróż Zoom jest świadectwem siły wzrostu opartego na wydajności (PLG). Intuicyjna konstrukcja platformy, solidna wersja Free i funkcje premium dla płatnych subskrypcji gwałtownie zwiększyły bazę użytkowników.

Pandemia napędzała ten wzrost, który przekształcił Zoom z narzędzia biznesowego w kluczowy element zdalnego uczenia się, telepracy i interakcji społecznych.

Zdolność Zoom do szybkiego skalowania operacji w celu dostosowania się do gwałtownego wzrostu popytu podczas pandemii jest godnym uwagi osiągnięciem. Firma sprawnie poradziła sobie z wyzwaniami, takimi jak obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatność użytkowników, słuchając opinii klientów i szybko się dostosowując.

Rozwój oparty na produkcie

Historie powodzenia tych 10 najlepszych firm opartych na wydajności mogą być inspiracją dla Businessu, który chce poruszać się po stale ewoluującym rynku cyfrowym.

Od zdolności adaptacyjnych ClickUp w spotkaniu z różnymi potrzebami branżowymi po prostotę i niezawodność Zoom, każda firma SaaS prezentuje unikalne podejście do wykorzystania wzrostu opartego na produktach. Obserwując tych liderów branży, podstawowy temat firm PLG jest jasny: integracja strategii zorientowanych na klienta z innowacyjnym rozwojem produktów jest kluczem do zrównoważonego wzrostu i wiodącej pozycji na rynku w erze cyfrowej.

Te firmy programistyczne demonstrują siłę wzrostu opartego na produktach i inspirują innych do naśladowania, udowadniając, że skupienie się na doświadczeniu produktu może prowadzić do niezwykłego powodzenia.

Dowiedz się, jak ClickUp może dostosować się do potrzeb Twojej branży i zwiększyć wydajność.