Jak stworzyć strategię wejścia na rynek (GTM)?

W prostszych czasach rynek był fizycznym miejscem, do którego udawałeś się ze swoimi namacalnymi produktami, aby sprzedać je zainteresowanemu kupującemu. Dobrym przykładem może być pchli targ lub centrum handlowe.

targ rybny w Aberdeen



Obecnie rynek jest złożonym przekrojem ludzi, systemów, organizacji i powiązań, które są zaangażowane w wymianę produktu/usługi za bezpośrednie lub pośrednie zasoby finansowe.

Nowoczesne rynki obejmują dziesiątki wzajemnie powiązanych czynników, takich jak marketing oparty na intencjach, wpływowe media społecznościowe, rynek aplikacji (taki jak Apple App Store lub Google Play Store), konkurencyjny krajobraz i wiele innych.

Wejście na tak wyrafinowany rynek wymaga kompleksowej strategii wejścia na rynek. W tym wpisie na blogu zbadamy, co to jest i jak możesz stworzyć taką strategię dla swojej organizacji.

Czym jest strategia wejścia na rynek?

Strategia wejścia na rynek (GTM) to kompleksowa dokumentacja podejścia, planów i procesów wdrażania w celu wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek. Solidna strategia GTM zawiera jasne zrozumienie:

Potencjalnych klientów : Kim są, czego potrzebują i dlaczego chcieliby dokonać zakupu

: Kim są, czego potrzebują i dlaczego chcieliby dokonać zakupu Konkurencyjnego krajobrazu : Jakie istnieją produkty i usługi, które rozwiązują problemy podobne do tych, które ty rozwiązujesz

: Jakie istnieją produkty i usługi, które rozwiązują problemy podobne do tych, które ty rozwiązujesz Promocja : Jak pozycjonować swoją ofertę i odróżnić ją od konkurencji?

: Jak pozycjonować swoją ofertę i odróżnić ją od konkurencji? Komunikacja : Jaki język, obrazy, ton, głos i styl reprezentują twoją markę?

: Jaki język, obrazy, ton, głos i styl reprezentują twoją markę? Systemy : Jakie są narzędzia i struktury, które pomogłyby monitorować wydajność lub automatyzację procesów?

: Jakie są narzędzia i struktury, które pomogłyby monitorować wydajność lub automatyzację procesów? Mierniki: Jak zmierzyć powodzenie?

Dlaczego potrzebujemy strategii wejścia na rynek?

Zasadniczo strategia go-to-market to mapa drogowa zespołu ds. rozwoju w kierunku ich Gwiazdy Północnej, tj. potencjalnych klientów, konwersji i ostatecznie sprzedaży. Jednak dobry GTM oferuje o wiele więcej korzyści.

Klaratywność

Strategia GTM zapewnia wszystkim członkom zespołu jasność co do marketingowa mapa drogowa cele, podejście i oczekiwania. Jest to szczególnie przydatne w dużych teamach, w których mogą wystąpić luki komunikacyjne.

Wiedza

Dobra strategia GTM to analiza stanu obecnego. Rejestruje szczegółowe obserwacje dotyczące odbiorców, rynku, konkurencji, luk, możliwości, ryzyka i nie tylko. Może to być również świetny zasób do kierowania strategią biznesową.

Data-focus

Strategia GTM, szczególnie w przypadku produktów i usług cyfrowych, opiera się w dużej mierze na danych. Na przykład, można przyjrzeć się wcześniejszym wynikom, aby przydzielić najwięcej budżetów na najlepiej konwertujące kanały. Nie tylko zmniejsza to koszty, ale także poprawia ogólną wydajność.

Zdolność do adaptacji

Wszystko to, co zostało zrobione, strategia GTM opiera się na rozsądnych założeniach i obserwacjach. Może się więc mylić. Dobra strategia GTM uwzględnia te błędy i zapewnia zdolność adaptacji do procesu.

Powtarzalność

Po opracowaniu strategii GTM można użyć jej jako szablonu dla przyszłych uruchomień, zmniejszając koszty ogólne marketingu.

Kiedy potrzebujemy strategii GTM?

Organizacje stosują strategie wejścia na rynek, gdy produkt/usługa są nowe lub rynek jest nowy. Oznacza to, że GTM działa najlepiej w trzech scenariuszach.

Nowy produkt na nowym rynku: Na przykład, wprowadzenie ChatGPT na rynek konsumencki Nowy produkt na istniejącym rynku: Na przykład dodanie przez Google Gemini do pakietu produktów dla obszarów roboczych Istniejący produkt na nowym rynku: Na przykład Uber uruchamiający działalność w różnych miastach/krajach

Kto potrzebuje strategii GTM?

Każdy, kto wprowadza nowy produkt na rynek lub istniejący produkt na nowy rynek, potrzebuje strategii GTM. Zazwyczaj obejmuje ona:

Startupy : Wprowadzanie na rynek nowego produktu lub wysyłanie znaczących aktualizacji do istniejących produktów

: Wprowadzanie na rynek nowego produktu lub wysyłanie znaczących aktualizacji do istniejących produktów Małe firmy : Nawet jeśli prowadzisz piekarnię w mieście, dobra strategia GTM może pomóc ci przekroczyć cele sprzedaży specjalnych świątecznych ciast

: Nawet jeśli prowadzisz piekarnię w mieście, dobra strategia GTM może pomóc ci przekroczyć cele sprzedaży specjalnych świątecznych ciast Enterprise: Największe firmy, takie jak Microsoft i Apple, poświęcają dużo czasu na tworzenie strategii GTM, aby przewidzieć i złagodzić (duże) ryzyko niepowodzenia

Czym różni się strategia GTM od planu marketingowego?

W świecie marketingu każdy team tworzy kilka planów i tworzy różne systemy. Strategia GTM i plan marketingowy to dwa ważne narzędzia, z których korzystają zespoły ds. wzrostu. Oto różnice między nimi.

Strategia GTM Plan marketingowy Cel Wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek Marketing istniejących produktów lub usług Podejście Strategiczne i na wysokim poziomie Plan działania na poziomie wdrożenia Wprowadzenie konkretnego produktu/usługi Bieżące operacje biznesowe Termin Krótki plan działania na poziomie wdrożenia Oś czasu Krótszy, jak sprint Długoterminowy, jak maraton Zaangażowanie Sprzedaż, produkt i zespoły marketingowe Przeważnie tylko zespoły marketingowe



Należy zauważyć, że zawsze będą się one pokrywać. Niektóre części strategii znajdą się w planie i odwrotnie. Zrozum więc te koncepcje całościowo, ale nie przejmuj się zbytnio szczegółami. Każda strategia GTM jest inna.

Kroki do stworzenia skutecznej strategii wejścia na rynek

Strategia wejścia na rynek jest kombinacją wielu czynników. Oznacza to, że można stworzyć nieskończoną liczbę wersji strategii GTM. Tak więc celem nie jest uzyskanie "idealnej" strategii GTM, ale takiej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Poniżej znajduje się rama, która może pomóc w stworzeniu strategii, biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne bloki i zwiększając wydajność operacyjną systemu GTM oprogramowanie do planowania strategicznego jak ClickUp .

1. Zidentyfikuj rozwiązywany problem

Kiedy mówimy o problemie, nie mamy na myśli tylko punktu bólu. Może to być szansa lub dodatkowa wartość. Zobaczmy różnicę na przykładach.

Problem : haczyki ścienne 3M rozwiązują problem wieszania obrazów bez uszkadzania ścian gwoździami

: haczyki ścienne 3M rozwiązują problem wieszania obrazów bez uszkadzania ścian gwoździami Szansa : Play-doh wykorzystuje okazję, jaką jest dostarczenie kolorowych i bezpiecznych zabawek dla dzieci

: Play-doh wykorzystuje okazję, jaką jest dostarczenie kolorowych i bezpiecznych zabawek dla dzieci Wartość: Luksusowe pióro wieczne zapewnia prestiż i prawo do chwalenia się

Dzięki swojemu produktowi/usłudze możesz zaoferować dowolne z powyższych. W rzeczywistości, Play-doh rozwiązuje również problem matek, które martwią się o czas spędzany przez dzieci przed ekranem.

Zanim zaczniesz budować swoją strategię wejścia na rynek, zidentyfikuj problem, który rozwiązujesz, tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

Ta scena może wymagać wielu rozmów i debat z zespołem ds. wydajności i rozwoju. Nie ograniczaj się tylko do rozmów. Skorzystaj z narzędzia takiego jak Tablica ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów wszystkich pojawiających się pomysłów. Możesz je później uporządkować i przekształcić w zadania, ale najpierw uchwyć wszystko na jednym cyfrowym płótnie.



2. Zdefiniuj grupę docelową

Czy słyszałeś kiedyś właściciela biznesu twierdzącego, że jego produkt jest dla każdego? Nie ma większego błędu niż to!

Jako właściciel firmy nie możesz zabronić nikomu korzystania z twojego produktu. Nie oznacza to jednak, że musisz go tworzyć i sprzedawać każdemu. Najważniejszym krokiem do marketingowego powodzenia jest zdefiniowanie swojej niszy.

**Kto jest Twoim klientem?

Udokumentuj demograficzne i psychograficzne atrybuty idealnego klienta. Rzeczy, które należy uwzględnić:

Jaki jest ich wiek/płeć?

Gdzie mieszkają?

Jakie jest ich wykształcenie?

Jaki jest ich roczny dochód?

Jakie mają nawyki/zainteresowania?

Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jedną idealną osobowość klienta (ICP).

Na przykład, jeśli prowadzisz platformę handlu elektronicznego, Twoimi klientami są zarówno kupujący, jak i sprzedający. Jeśli tworzysz platformę wydajności online, możesz sprzedawać zarówno małym firmom, jak i klientom z sektora Enterprise.

Chociaż nie powinieneś ograniczać się tylko do jednej persony, nie miej zbyt wielu, aby twoje wiadomości i cele stały się chaotyczne.

**Jaki jest ich problem?

Po zawężeniu idealnej persony klienta, należy szczegółowo zidentyfikować ich problemy. Na tej scenie pomyśl o trzech rzeczach:

❓Problem: Zdefiniuj problem. Na przykład, muszą pamiętać wiele haseł do wszystkich swoich loginów.

❗️Impact: Jak problem wpływa na ich życie. Na przykład zapominanie haseł i wielokrotne ich resetowanie. Lub ustawienie niezabezpieczonych haseł.

Obecne rozwiązanie: Co robią obecnie do zrobienia, aby rozwiązać problem? Na przykład zapisywanie haseł w notatniku lub przechowywanie ich w aplikacji do notatek na telefonie.

Tak szczegółowe spojrzenie na problem klienta może być bardzo wnikliwe. Możesz na przykład dowiedzieć się, że lubią przechowywać hasła w telefonie, ponieważ zawsze mają go przy sobie. Oznacza to, że Twój produkt z pewnością potrzebuje aplikacji mobilnej.

Jednym z najlepszych sposobów do zrobienia tego są ankiety. Stwórz Formularze ClickUp z kwestionariuszem i wyślij go do małej próbki potencjalnych klientów. Przejrzyj ich opinie, aby lepiej ich zrozumieć.

Używaj ClickUp Forms do zbierania danych klientów i integrowania ich z Twoimi cyklami pracy

**Jaka jest ich zdolność i gotowość do zapłaty?

Istnieje kilka problemów, za których rozwiązanie klienci woleliby raczej ponieść konsekwencje niż zapłacić. Istnieje również kwestia postrzeganej wartości przyrostowej.

Na przykład, istnieją przybory do pisania w cenie 10 za dolara. Są też pióra wieczne z limitowanej edycji, które kosztują 1000 dolarów. Oba piszą. Jeśli sprzedajesz te drugie, musisz znaleźć odbiorców, którzy są w stanie i chcą za nie zapłacić.

3. Zbadaj rynek i konkurencję

Aby opracować strategię, która sprawdzi się na rynku, należy go najpierw zrozumieć. Zacznijmy więc od dokładnych badań rynku.

Rozmiar rynku : Jak duży jest rynek?

: Jak duży jest rynek? Potencjał rynku : Jaki jest potencjał wzrostu rynku? Jak będzie wyglądał w ciągu najbliższych 15-20 lat?

: Jaki jest potencjał wzrostu rynku? Jak będzie wyglądał w ciągu najbliższych 15-20 lat? Ryzyko: Jakie są finansowe, regulacyjne lub konkurencyjne zagrożenia związane z tym rynkiem? Czy na horyzoncie pojawiają się nowe technologie, które mogą sprawić, że twój produkt stanie się nieopłacalny?

Następnie zawęź do konkurencji. Pamiętaj, że konkurencja nie oznacza tylko tych, którzy oferują produkty podobne do twoich. To wszystko, czego używają docelowi klienci, aby rozwiązać swój problem.

Na przykład, jeśli tworzysz aplikację do obsługi kalendarza, twój nowy rynek może pochodzić od tych, którzy używają papierowych planerów, które również są twoją konkurencją!

Zadaj sobie pytanie:

Kto rozwiązuje problem, który chcesz rozwiązać?

Jakie funkcje oferują i jak bardzo pokrywają się one z twoim produktem?

Kto jest ich celem?

Jaki jest punkt cenowy konkurencji? Dokumenty ClickUp to świetny sposób na udokumentowanie tych badań i udostępnianie ich zespołowi. Jeśli wielu członków zespołu pracuje nad różnymi aspektami badań, ClickUp Docs umożliwia współpracę na tej samej stronie - wprowadzanie zmian, oferowanie komentarzy, dodawanie danych wejściowych itp.



4. Wybierz kluczowy komunikat

Teraz, gdy znasz już klienta i rynek, nadszedł czas na stworzenie strategia komunikacji marketingowej która ich przyciąga, wpływa na nich i przekonuje. Do zrobienia tego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki.

Personas

Jeśli masz wielu ICP, stwórz plan obejmujący komunikaty dla każdego z nich niezależnie. Na przykład na rynku e-commerce komunikaty dla sprzedawców mogą brzmieć "dotrzyj do większej liczby odbiorców" lub "sprzedawaj za darmo" Z drugiej strony, komunikaty dla kupujących to "odkryj ręcznie robione produkty" lub "kupuj lokalnie"

Wartość

Tworząc komunikat, weź pod uwagę wartość, jaką oferujesz klientowi. Pomyśl nie tylko o funkcjach i korzyściach.

Na przykład, funkcją może być dodawanie produktów do listy życzeń. Korzyścią jest łatwość planowania zakupów. Wartością może być wsparcie świadomego i minimalistycznego stylu życia, w którym wydajesz pieniądze w sposób przemyślany.

Elementy multimedialne

Dobry zarządzanie kampaniami marketingowymi łączy w sobie tekst, typografię, elementy wizualne, wideo i wiele innych. Należy więc wziąć pod uwagę całościowy przekaz, jaki otrzymuje potencjalny klient, a nie tylko slogan lub nagłówek.

5. Mapa podróży kupującego

Jest to część strategii, w której marketing i sprzedaż łączą się ze sobą. Zazwyczaj organizacje korzystają z tradycyjnego modelu lejka sprzedaży lub bardziej nowoczesnego marketingowego koła zamachowego.

Niezależnie od wybranego modelu, podróż kupującego to kroki, które klient pokonuje w ramach procesu zakupu. Nie każdy klient musi przejść przez wszystkie te kroki.

Jednak najczęstsze sceny podróży kupującego i odpowiadające im taktyki i kanały marketingowe są następujące.

Świadomość

Na tej scenie niestandardowi klienci są zainteresowani Twoją marką i produktami i chcą dowiedzieć się o Tobie więcej.

Taktyka GTM : Generowanie leadów i content marketing z materiałami edukacyjnymi, takimi jak blogi, wideo, ebooki, frameworki itp.

: Generowanie leadów i content marketing z materiałami edukacyjnymi, takimi jak blogi, wideo, ebooki, frameworki itp. Kanały GTM: Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, reklama w wyszukiwarkach, reklama w mediach społecznościowych

Rozważenie

Tutaj niestandardowi klienci odkrywają Twoje produkty jako sposób na rozwiązanie swoich problemów.

Taktyka GTM : Zawartość taka jak recenzje produktów, studia przypadków, strony porównawcze

: Zawartość taka jak recenzje produktów, studia przypadków, strony porównawcze Kanały GTM: Zaangażowanie w mediach społecznościowych, e-mail marketing, pielęgnowanie leadów, optymalizacja współczynnika konwersji i działania typu "wypróbuj przed zakupem", takie jak bezpłatne wersje próbne lub niestandardowe wersje demonstracyjne

Społeczność

Na tej scenie niestandardowi klienci mogą szukać potwierdzenia w społecznościach, które już korzystają z danego produktu. W ten sposób upewniają się, że firma jest wiarygodna i godna zaufania.

Taktyka GTM : Zaangażowanie społeczności online na platformach takich jak Reddit, wydarzenia online i offline, webinaria itp.

: Zaangażowanie społeczności online na platformach takich jak Reddit, wydarzenia online i offline, webinaria itp. Kanały GTM: Platformy społecznościowe, partnerstwa, współpraca branżowa

Zakup

Tutaj kupują Twój produkt i zaczynają go używać. Jeśli tworzysz narzędzie oparte na subskrypcji, klient jest w pewnym sensie na etapie zakupu podczas całej swojej podróży. Każde odnowienie subskrypcji może stać się decyzją o zakupie, zwłaszcza jeśli na rynku pojawi się lepszy produkt.

Taktyka GTM : Usprawniony cykl pracy zakupowej, wyraźne wezwanie do działania, kody polecające, rabaty, oferty

: Usprawniony cykl pracy zakupowej, wyraźne wezwanie do działania, kody polecające, rabaty, oferty Kanały GTM: E-mail marketing, retargeting, spersonalizowane kampanie

Lojalność i wsparcie

W tych fazach klient jest zadowolony, chce pozostać lojalny i polecić Twój produkt innym użytkownikom.

Taktyki GTM : Programy lojalnościowe, rabaty dla polecających, programy uznaniowe

: Programy lojalnościowe, rabaty dla polecających, programy uznaniowe Kanały GTM: Komunikacja w aplikacji, e-mail, marketing oparty na koncie

Dobra strategia go-to-market zintegruje wysiłki marketingowe na każdym kroku tego lejka, aby zwiększyć skuteczność.

Do tej pory zebrałeś już wszystkie elementy układanki GTM. Teraz nadszedł czas, aby połączyć je w całość.

6. Tworzenie planu sprzedaży

W oparciu o całą wiedzę zdobytą w powyższych krokach, stwórz kompleksowy plan wejścia na rynek sprzedaży, który obejmuje następujące elementy.

Ceny

Ile wynosi opłata i jaka jest strategia cenowa? Instancja, Strategie marketingowe SaaS obejmują ustalanie cen w modelu darmowym ze wsparciem reklam, modelu freemium, modelu miesięcznej/rocznej subskrypcji. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Wybierz taki, który najlepiej sprawdzi się na Twoim rynku.

Marketing

Wybierz odpowiednie kanały dla właściwej sceny w podróży kupującego. Zoptymalizuj przekaz, który działa najlepiej dla każdego typu persony. Upewnij się, że każdy kanał stanowi wsparcie dla pozostałych, aby stworzyć złożony efekt.

Na przykład, w momencie wprowadzenia produktu na rynek, możesz wykorzystać influencerów do budowania świadomości. Wykorzystaj zawartość tych wideo influencerów do retargetowania i angażowania niestandardowych klientów na różnych etapach ich cyklu życia.

Branding

W zależności od tego, dla czego tworzysz strategię GTM, branding może się różnić. Na przykład, jeśli wprowadzasz na rynek nowy produkt, możesz rozważyć logo, projekt, kolor, język itp.

Z drugiej strony, jeśli wprowadzasz istniejący produkt na nowy rynek, Twoja podstawowa marka będzie już ustalona. Możesz mieć tylko przestrzeń do wprowadzenia drobnych zmian w celu niestandardowego dostosowania do potrzeb nowego rynku.

Strategia sprzedaży

Czy korzystasz ze sprzedaży wewnętrznej, w której przedstawiciele sprzedają / demonstrują zdalnie, czy zamierzasz zbudować zespół sprzedaży? Możesz także stworzyć modele samoobsługowe bez udziału przedstawiciela handlowego, jeśli produkt jest wystarczająco prosty i ma dość niską cenę.

⚡️Archiwum szablonów: Oto kilka szablony planów marketingowych wsparcie planów sprzedaży.

7. Ustawienie celów i wskaźników

Skąd będziesz wiedzieć, czy Twoja strategia GTM odniosła powodzenie, czy nie? Poprzez ustawienie właściwych celów i odpowiadających im wskaźników. Użyj dobrego oprogramowanie do planowania marketingowego do ustawienia sprzedaży i marketingowe KPI takie jak poniżej.

Cele sprzedażowe

Całkowity uzyskany przychód

Współczynnik konwersji z leada na niestandardowego klienta

Koszt pozyskania klienta

Zwrot z inwestycji w pozyskanie klienta

Cele marketingowe

Liczba wygenerowanych leadów kwalifikujących się do sprzedaży

% leadów kwalifikujących się do sprzedaży wśród wszystkich leadów

Koszt generowania leadów

Nie ograniczaj się do ustawienia tych celów. Uczyń je dostępnymi i widocznymi dla każdego członka Twojego teamu dzięki Cele ClickUp . Ustaw cele liczbowe, pieniężne lub zadania. Grupuj je w foldery i automatycznie wizualizuj postępy. Wizualizuj swoje cele i śledź je w czasie rzeczywistym.

Wizualizuj swoje cele i śledź je w czasie rzeczywistym.

8. Zoperacjonalizuj swoją strategię GTM

Gratulacje. Jeśli dotarłeś tak daleko, masz dobrą strategię wejścia na rynek. Jednak strategia jest tylko tak dobra, jak jej wdrożenie. Aby upewnić się, że cały zespół pracuje w tandemie w tym samym celu, należy ją zoperacjonalizować.

Pomyśl o wdrożeniu swojej strategii GTM

Szablon strategii Go To Market firmy ClickUp

Stwórz jedną przestrzeń do zarządzania wszystkimi aspektami działań związanych z wejściem na rynek. Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp został zaprojektowany, aby Ci w tym pomóc. Ten przyjazny dla początkujących szablon dzieli cały proces na małe elementy, które można skutecznie planować, oddelegować i wykonać.

Napisz wyczyszczone SOP

Udokumentuj standardowe procedury operacyjne (SOP) dla swojej strategii GTM i procesu planowania marketingowego . Może to być tak proste, jak przewodnik po stylu dla zawartości lub tak złożone, jak umowy z influencerami. Zapisz je i udostępniaj odpowiednim interesariuszom. ClickUp Docs umożliwia to i wiele więcej.

Stwórz ramy zarządzania projektami GTM

Twórz zadania, przypisuj je do użytkowników, ustalaj terminy i zaznaczaj zależności w narzędziu do zarządzania projektami, takim jak ClickUp. Pomoże Ci to usprawnić działania, zapewnić widoczność i zapobiec utracie informacji.

Co więcej, możesz powielić ten framework za pomocą jednego kliknięcia, tworząc powtarzalność w swoich procesach.

Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp

Jeśli nie chcesz tworzyć własnej struktury od podstaw, wypróbuj Szablon strategii wejścia na rynek ClickUp . Dostawca może krok po kroku zaprojektować swoją strategię i wdrożyć ją bez wysiłku.

⚡️Archiwum szablonów: Oto 7 najlepszych szablonów strategii wejścia na rynek ClickUp do wyboru.

Komunikuj się ze swoim zespołem

W komunikacji można wiele stracić. Zwłaszcza w przypadku inicjatyw związanych z wejściem na rynek, gdzie istnieje kilka niewiadomych i wiele ruchomych części, niewielki błąd w komunikacji może sprawić, że wszystko pójdzie nie tak.

Ustaw systemy i procesy komunikacji. ClickUp Chat został zaprojektowany w celu usprawnienia całej komunikacji wewnętrznej, przy jednoczesnym zachowaniu kontekstu każdej wiadomości. Dzięki ClickUp Chat, utrzymuj konwersacje równolegle do struktury obszaru roboczego, oznaczaj użytkowników, oznaczaj zadania, przekształcaj wiadomość w zadanie i wiele więcej

Komunikuj się bez wysiłku za pomocą ClickUp Chat

Za dużo wiadomości? Bez obaw. Zapytaj ClickUp Brain aby nadrobić zaległości i uzyskać natychmiastowe aktualizacje na dowolny temat.

Jeśli potrzebujesz frameworka, aby zacząć, wypróbuj Szablon komunikacji strategii wejścia na rynek ClickUp . Użyj go, aby w zwięzły sposób przekazać cele, role, obowiązki i wskaźniki wszystkim członkom zespołu.

Integruj i konsoliduj

Wreszcie, możesz używać innych narzędzi marketingowych jako części swojego stosu GTM.

Korzystasz z HubSpot? Zautomatyzuj ponad 20 działań za pomocą ClickUp, aby usprawnić cykl pracy

Przechowujesz materiały w Google Drive? Zintegruj go, aby wyszukiwać i załączać pliki do ClickUp bez konieczności klikania

Używasz Miro jako tablicy? Osadź ją w ClickUp, aby ułatwić współpracę

Pewne wejście na rynek z ClickUp

Współczesny marketing jest złożony. Każdy zespół marketingowy korzysta z kilkunastu kanałów każdego dnia. Wykorzystując tekst, wizualizacje, podcasty i wideo, pracują z wieloma formatami zawartości. Biorąc pod uwagę cyfrowy ślad marketingu w dzisiejszych czasach, gromadzą duże ilości i różnorodność danych.

Z drugiej strony, bariera wejścia w narzędzia cyfrowe jest niska. W wyniku tego istnieją setki narzędzi na każdą potrzebę.

W rzeczywistości, według G2, istnieje ponad 230 chatbotów AI, ponad 460 narzędzi do zarządzania projektami i ponad 100 aplikacji tablicowych

Każda kategoria, w której zdecydujesz się budować, jest już najprawdopodobniej zatłoczona. Aby się wyróżnić, przyciągnąć bazę odbiorców, sprzedawać i utrzymać klientów, potrzebujesz kompleksowej strategii marketingowej, a także umiejętności jej skutecznego wdrażania. ClickUp dla teamów marketingowych został zaprojektowany dokładnie tak! Burza mózgów, tworzenie kampanii, zarządzanie zadaniami, śledzenie wskaźników, współpraca i poruszanie się jako jeden zespół dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.