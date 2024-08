10 najlepszych certyfikatów programistycznych poprawiających perspektywy pracy i kariery

Od stworzenia pierwszego programu Hello, World! do zbudowania pierwszej gry w Scratchu, podróż każdego programisty zaczyna się prawie tak samo.

Ale nie (zawsze) na tym się kończy.

Potrzeba miesięcy, a nawet lat konsekwentnej nauki i doskonalenia, zanim staniesz się ekspertem i zdobędziesz wymarzoną pracę. Zdobywanie certyfikatów programistycznych jest nieodzowną częścią tej podróży, ponieważ pomagają one w budowaniu biegłości i nabraniu rozpędu potrzebnego do odniesienia sukcesu.

Aby dać ci trochę inspiracji, przedstawimy ci 10 doskonałych certyfikatów z zakresu programowania i kodowania, które możesz zdobyć, aby przyspieszyć swoją karierę programisty. 🧑‍💻

Czym są certyfikaty programistyczne?

Certyfikaty programistyczne są formalnymi poświadczeniami wydanymi po zakończeniu testu lub egzaminu, który mierzy twoją biegłość i poziom kompetencji w konkretnym polu programowania komputerowego. Służą one jako oficjalny dowód wiedzy specjalistycznej i zazwyczaj mają znaczną wagę i wiarygodność na rynku pracy. 🥇

Podczas gdy niektóre certyfikaty wiążą się ze szkoleniem lub kursem, który kandydaci muszą lub powinni odbyć, inne pozwalają na samodzielne przygotowanie lub doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje.

Certyfikaty są regulowane przez organizacje zawodowe, instytucje edukacyjne lub główne marki w branży, takie jak Oracle, Microsoft i Azure. Zazwyczaj mają one minimalne wymagania, które należy spełnić przed przystąpieniem do egzaminu lub zapisaniem się na program szkoleniowy.

Certyfikaty programistyczne zazwyczaj występują na kilku poziomach, które odpowiadają wiedzy i doświadczeniu kandydata. Poziom początkowy jest powszechnie określany jako podstawowy, a następnie poziomy stowarzyszony i profesjonalny.

Programowanie a certyfikaty kodowania

Choć czasami używane zamiennie, programowanie i kodowanie to odrębne, ale ściśle powiązane terminy. Mówiąc prościej, kodowanie to tylko jeden z aspektów programowania, które jest szerszym pojęciem obejmującym również planowanie, projektowanie, testowanie i debugowanie programu komputerowego.

W związku z tym certyfikaty z zakresu kodowania i programowania odnoszą się do różnych zakresów wiedzy specjalistycznej. Profesjonalne certyfikaty obejmują różne pola, takie jak tworzenie oprogramowania, projektowanie algorytmów, nauka o danych, informatyka i analiza systemów.

Z drugiej strony, kodowanie zazwyczaj polega na pisaniu instrukcji dla komputera, które ma on wykonać w programie redaktor kodu dlatego certyfikaty kodowania weryfikują biegłość w konkretnych językach programowania, takich jak Python i Java.

Korzyści z uzyskania certyfikatu programistycznego

Oprócz tego, że są miarą wiedzy i biegłości, certyfikaty programistyczne mają wiele innych zalet, w tym następujące:

Promocja kariery : Certyfikaty zazwyczaj kwalifikują cię do wyższych ról, a w wyniku tego do lepszego wynagrodzenia

: Certyfikaty zazwyczaj kwalifikują cię do wyższych ról, a w wyniku tego do lepszego wynagrodzenia Znaczenie : W ciągle zmieniającej się przestrzeni technologicznej, certyfikaty programistyczne zapewniają, że twoje umiejętności pozostają aktualne i dostosowane do wymagań rynku pracy

: W ciągle zmieniającej się przestrzeni technologicznej, certyfikaty programistyczne zapewniają, że twoje umiejętności pozostają aktualne i dostosowane do wymagań rynku pracy Zdobywanie wiedzy : Przygotowanie do certyfikatów programistycznych może zapewnić ustrukturyzowany sposób opanowania umiejętności i pojęć niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w swojej karierze

: Przygotowanie do certyfikatów programistycznych może zapewnić ustrukturyzowany sposób opanowania umiejętności i pojęć niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w swojej karierze Wiarygodność: Certyfikaty programistyczne potwierdzają umiejętności i doświadczenie przed pracodawcami i zwiększają szanse na zatrudnienie

10 najlepszych certyfikatów programistycznych do zdobycia w 2024 roku Podczas pracy na polu tak dynamicznym jak tworzenie oprogramowania, ciągłe uczenie się jest niezbędne, aby nadążyć za najnowszymi trendami i zmianami. Tak więc, niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w świecie programowania, czy doświadczonym weteranem, prawie nigdy nie zabraknie Ci certyfikatów do zdobycia!

Jednak nie wszystkie certyfikaty programistyczne są sobie równe, dlatego też jesteśmy tutaj, aby zaproponować 10 najbardziej wyjątkowych, które mogą mieć realny wpływ na twój rozwój zawodowy. Sprawdźmy je. 👇

1. AWS Certified Developer-Associate

Via: AWS AWS Certified Developer-Associate sprawdza biegłość w rozwijaniu, optymalizacji i wdrażaniu technologii opartych na chmurze na platformie Amazon Web Services (AWS). Zazwyczaj obejmuje obszary takie jak podstawowe usługi AWS, wdrażanie, zarządzanie bazami danych i technologia bezserwerowa.

Zaleca się, aby kandydaci posiadali ogólną wiedzę informatyczną, w tym biegłość w języku programowania wysokiego poziomu, narzędziach programistycznych i umiejętność korzystania z aplikacji natywnych dla chmury podczas pisania kodu.

Pytania egzaminacyjne mają format wielokrotnego wyboru i wielokrotnej odpowiedzi i są punktowane powyżej 1000. Wymagany jest wynik pozytywny na poziomie 720 punktów, a każdy obszar tematyczny ma inną wagę.

Obszary tematyczne

Tworzenie kodu dla aplikacji hostowanych na AWS

Bezpieczeństwo

Wdrażanie artefaktów aplikacji na AWS

Rozwiązywanie problemów i optymalizacja

Cena

$150

Kwalifikowalność/zalecenia

Osoby biegle posługujące się jednym językiem programowania wysokiego poziomu

Znajomość AWS

Doświadczenie z IT i usługami w chmurze

Format egzaminu

65 pytań wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi

130 minut

2. CIW Web Development Professional

Via: CIW Certification Partners jest wiodącą firmą certyfikującą, która dostarcza programy edukacyjne dla specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa, w szczególności program CIW (Certified Internet Web Professional).

Certyfikacja CIW to kompleksowa, neutralna dla dostawców certyfikacja, która sprawdza wiedzę i zrozumienie koncepcji i aplikacji do tworzenia stron internetowych. Obejmują one HTML, CSS, Javascript i zasady projektowania/zarządzania stronami internetowymi.

Aby uzyskać certyfikat CIW Web Development Professional, kandydaci muszą zdać trzy indywidualne egzaminy/certyfikaty:

CIW Javascript Specialist CIW Database Design Specialist CIW Zaawansowany specjalista HTML5 i CSS3

Obszary tematyczne

HTML5

Podstawy języka Javascript, implementacja kodu i implementacja strony internetowej

CSS

Projektowanie i planowanie baz danych

Język zapytań strukturalnych

Cena

CIW Javascript Specialist: $150

CIW Database Design Specialist: $150

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: $150

Kwalifikowalność/rekomendacje

CIW Javascript Specialist CIW Web Foundations Associate lub jego odpowiednik Znajomość tworzenia stron internetowych i konfiguracji sieciowych Znajomość tworzenia kodu HTML

CIW Database Design Specialist Podstawowa znajomość baz danych Znajomość systemów operacyjnych, takich jak Windows 7

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist Podstawowa znajomość kodowania HTML i CSS CIW Site Development Associate lub jego odpowiednik



Format egzaminu

CIW Javascript Specialist: 55 pytań, 90 minut

CIW Database Design Specialist: 50 pytań, 90 minut

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 56 pytań, 75 minut

3. Google Certified Professional Cloud Developer

Via: Google Certyfikat Google Certified Professional Cloud Developer ma na celu wykazanie biegłości w uruchamianiu i rozwijaniu rozwiązań programistycznych w chmurze. Certyfikat potwierdza, że jesteś w stanie projektować, wdrażać i zarządzać aplikacjami opartymi na chmurze, a także integrować je z usługami Google.

Obszary tematyczne

Projektowanie aplikacji natywnych dla chmury

Tworzenie i wdrażanie aplikacji

Integracja usług Google w chmurze

Zarządzanie wdrożonymi aplikacjami

Cena

200 USD (w tym podatek, jeśli dotyczy)

Kwalifikowalność/zalecenia

Zalecane ponad 3 lata doświadczenia w branży

Zalecane ponad 1 rok doświadczenia w projektowaniu z wykorzystaniem platformy Google Cloud

Format egzaminu

50-60 pytań; wielokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru

4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

Via: Oracle Czy używane dla

tworzenie aplikacji mobilnych lub internetowych

java jest jednym z najbardziej wszechstronnych i powszechnie używanych języków programowania. Jeśli więc chcesz ugruntować swoje umiejętności w pisaniu efektywnego kodu Java, certyfikat Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer może być właśnie dla Ciebie.

Jest to certyfikacja na poziomie podstawowym dostosowana do początkujących programistów, pomagająca im zdobyć biegłość w podstawach języka Java i technikach kodowania.

Obszary tematyczne

Podstawy języka Java i typy danych

Operatory i konstrukcje decyzyjne

Szyki, konstrukcje pętli, metody i hermetyzacja

Dziedziczenie

Praca z wybranymi klasami z API języka Java

Cena

$95

Kwalifikowalność/zalecenia

Zakończone kursy Java Foundation

Format egzaminu

56 pytań; wielokrotny wybór

120 minut

5. CLP - Certyfikowany profesjonalny programista języka C

Via: Cppinstitute CLP - C Certified Professional Programmer, administrowany przez Instytut C++, to certyfikat na poziomie zaawansowanym mający na celu potwierdzenie biegłości programisty w języku programowania C. Testuje i ocenia zaawansowane koncepcje programowania w języku C, takie jak zaawansowane typy danych, biblioteki, składnia i semantyka języka.

Obszary tematyczne

Obsługa zmiennej liczby parametrów

Operacje wejścia-wyjścia niskiego poziomu

Pamięć i ciągi znaków

Gniazda sieciowe

Pływaki

Cena

$295

Kwalifikowalność/zalecenia

CLA - Certyfikowany programista stowarzyszony języka programowania C

Format egzaminu

55 pytań; jednokrotnego i wielokrotnego wyboru

65 minut (egzamin)

10 minut (NDA/tutorial)

6. Certyfikat CompTIA Security+

Via: CompTIA Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie, czy doskonalić swoje umiejętności, CompTIA Security+ to certyfikat branżowy, który otwiera wiele drzwi w tej niszy IT.

Jest popularny wśród osób pracujących lub chcących pracować jako analitycy cyberbezpieczeństwa, administratorzy sieci i inżynierowie bezpieczeństwa.

Zdając egzamin i uzyskując certyfikat, kandydaci wykazują się niezbędną wiedzą w zakresie dostępu do struktur sieciowych środowisk Enterprise, a także rekomendowania i monitorowania rozwiązań bezpieczeństwa. Ponadto wymagane jest odpowiednie zrozumienie obowiązujących przepisów, polityk oraz zasad ryzyka i zgodności regulujących te systemy.

Obszary tematyczne

Kluczowe koncepcje bezpieczeństwa

Operacje i architektura bezpieczeństwa

Zarządzanie zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach

Zarządzanie programem bezpieczeństwa

Cena

$392

Kwalifikowalność/zalecenia

Certyfikat CompTIA Network+

2 lata doświadczenia w pracy w administracji IT z naciskiem na bezpieczeństwo

2 lata doświadczenia w pracy w roli administratora bezpieczeństwa/systemów

Format egzaminu

90 pytań; wielokrotnego wyboru i oparte na wynikach

90 minut

7. Certyfikacja specjalisty ds. zarządzania projektami (PMP)

Via: PMI Menedżerowie projektów

ściśle współpracują z programistami, zapewniając, że zadania zostaną zakończone na czas i nadzorując planowanie, realizację i dostarczanie projektów we współpracy z zainteresowanymi stronami. Pomagają również

ograniczać ryzyko

i mają kluczowe znaczenie dla powodzenia

rozwój oprogramowania

cele.

Certyfikacja Project Management Professional (PMP) uprawnia do

zarządzania projektami

i powodzenie w prowadzeniu teamów w kierunku

osiągania celów organizacyjnych

. Jest dostępny w ponad sześciu językach i testuje rzeczywistą wiedzę na temat

technik zarządzania projektami

i zasady.

Bycie członkiem Project Management Institute (PMI), który zarządza certyfikacją, jest dodatkowym atutem, ponieważ uprawnia do rabatu na opłatę certyfikacyjną.

Obszary tematyczne

Cena

Członek PMI: $284

Nie-członek: $555

Kwalifikowalność/rekomendacje

Czteroletnie wykształcenie wyższe

36 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich ośmiu lat

35 godzin szkolenia/edukacji w zakresie zarządzania projektami lub certyfikat CAPM (Certified Associate in Project Management)

Lub

Dyplom ukończenia szkoły średniej lub gimnazjum

60 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich ośmiu lat

35 godzin szkolenia/edukacji w zakresie zarządzania projektami lub certyfikat CAPM (Certified Associate in Project Management)

Format egzaminu

180 pytań

230 minut

8. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Via: Cisco Cisco Certified Network Professional (CCNP) to certyfikat przyznawany osobom posiadającym zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania i rozwiązywania problemów z rozwiązaniami sieciowymi.

Kandydaci mogą uzyskać certyfikat w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak Enterprise, Data center, Security, Service provider, Collaboration CyberOps i DevNet. Wymagane jest przystąpienie do jednego egzaminu podstawowego, który obejmuje ogólne koncepcje sieciowe, oraz egzaminu koncentracyjnego w wybranym specjalistycznym polu sieci.

Obszary tematyczne (CCNP Enterprise)

Architektura sieci

Bezpieczeństwo sieci

Bezpieczeństwo

Automatyzacja

Protokół bramy granicznej (BGP)

Cena

Zależność od egzaminów podstawowych i obszaru koncentracji

Kwalifikowalność/zalecenia

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

W zależności od obszaru specjalizacji certyfikacji wymagane jest 3-5 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań sieciowych

Format egzaminu

Zależność od egzaminów podstawowych i obszaru specjalizacji

9. Microsoft Azure Developer Associate

Via: Microsoft Certyfikat Azure Developer Associate, oferowany przez Microsoft, przeznaczony jest dla programistów tworzących oprogramowanie w usłudze przetwarzania w chmurze Azure. Obejmuje obszary związane z rozwiązaniami pamięci masowej Azure, połączeniami, uwierzytelnianiem aplikacji, debugowaniem itp.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci muszą biegle posługiwać się narzędziami takimi jak Azure CLI i Powershell, a także umieć programować w językach wspieranych przez Azure.

Obszary tematyczne

Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań platformy Azure

Wdrażanie usług aplikacji platformy Azure

Tworzenie aplikacji dla usługi Azure Storage

Implementowanie uwierzytelniania użytkowników

Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i optymalizacja rozwiązań platformy Azure

Cena

$165

Kwalifikowalność/zalecenia

Zalecany co najmniej dwuletni rozwój zawodowy i doświadczenie z platformą Azure

Przystąpienie do egzaminu AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Format egzaminu

40-60 pytań; wielokrotnego wyboru i wielokrotnej odpowiedzi

150 minut

10. Certified Associate in Python Programming (PCAP)

Via: PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) to jeden z bardziej średniozaawansowanych, choć wciąż popularnych, certyfikatów programistycznych skierowanych do początkujących programistów, twórców oprogramowania i osób pełniących inne role związane z bezpieczeństwem i siecią.

Ma on na celu zapoznanie kandydatów z podstawowymi koncepcjami programowania w języku Python, takimi jak podstawy programowania obiektowego (OOP), moduły, pakiety i mechanizmy obsługi wyjątków w OOP. Ma to być również krok w kierunku bardziej zaawansowanych ścieżek certyfikacji Python.

Obszary tematyczne

Moduły, pakiety i PIP

Ciągi znaków i ich przetwarzanie

Generatory, iteratory, pliki i strumienie plików

Hierarchie wyjątków, klasy i obiekty

Podstawy podejścia zorientowanego obiektowo (OOP)

Cena

$295

Kwalifikowalność/zalecenia

Brak

Format egzaminu

40 pytań; jednokrotnego i wielokrotnego wyboru

65 minut (egzamin), 10 minut (NDA/tutorial)

Jak zarządzać projektami programistycznymi za pomocą ClickUp

Podczas gdy zdobywanie umiejętności programistycznych i wiedzy poprzez certyfikaty jest świetnym sposobem na rozwój kariery programisty, powodzenie nadal w dużej mierze zależy od sposobu organizacji pracy i współpracy z członkami zespołu. To właśnie w tym miejscu sprawne zarządzanie projektami i

platforma wydajności dla programistów

jak

ClickUp

może być ratunkiem, z różnymi narzędziami dla

zarządzania zadaniami

, współpraca z zespołem i zwiększanie wydajności - w jednym potężnym pakiecie. 💪

ClickUp's

Pakiet do zarządzania projektami oprogramowania

został starannie zaprojektowany, aby uprościć cały cykl rozwoju i umożliwić

wielofunkcyjne Teams

do współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów i powodzenia wydania produktu.

Współpraca z zespołem nad strategicznymi planami działania i wymaganiami dotyczącymi produktów lub

dokumentować istotne cykle pracy w projektach

używając

Dokumenty ClickUp

to redaktor tekstów i narzędzie do zarządzania dokumentami na platformie. Umożliwia współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym, przypisywanie zadań, dodawanie komentarzy i plików oraz zmianę statusów projektów - bez opuszczania edytora.

Połącz ClickUp Docs z cyklem pracy, łącząc ze sobą zadania

ClickUp Docs osiąga swój pełny potencjał w połączeniu z

ClickUp AI

. To wszechmocne pismo, a nawet

asystent kodowania

mieszka w Docs i może generować wyjątkowe dokumenty dotyczące wymagań produktu, projektować badania testowe użytkowników, tworzyć plany testów i wiele więcej w ciągu kilku sekund!

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Użycie

Widoki ClickUp 15+

aby obserwować moją pracę pod każdym kątem i zachować maksymalną widoczność, jednocześnie utrzymując wszystkich w pętli. Na przykład

Widok wykresu Gantta

to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zależności i blokad zadań, przy jednoczesnym śledzeniu postępów w realizacji celów za pomocą niestandardowych statusów i pól, kamieni milowych i priorytetów.

Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i połączyć cykle pracy we wszystkich swoich zadaniach

Istnieje jeszcze lepszy sposób na śledzenie postępów w ClickUp - wykorzystując

Pulpity ClickUp

. Są one jak centra kontroli misji projektów i produktów, wizualizując wszystko, od obciążenia pracą i zdefiniowanych celów po postęp sprintu i śledzenie czasu, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Najlepszą rzeczą w pulpitach jest to, że są one w pełni konfigurowalne i można je łatwo udostępniać interesariuszom.

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Brzmi jak dużo? Nie ma powodu do zmartwień, ponieważ nie musisz niczego robić samodzielnie. ClickUp daje ci przewagę dzięki swojej ogromnej bibliotece

ponad 1000 gotowych szablonów

dla praktycznie każdego przypadku użycia, od kompleksowych

szablonów do zarządzania programami

do bardzo praktycznych

szablony zaległości produktowych

.

Na przykład

Szablon planu projektu ClickUp dla programowania

pozwala na ustawienie całej struktury do efektywnego zarządzania oprogramowaniem

projektem deweloperskim

ze szczegółowym cyklem pracy, różnymi narzędziami do współpracy i opcjami śledzenia postępów. 💯

Zaprogramuj swoją drogę do powodzenia z ClickUp

Bez wątpienia wspinanie się po szczeblach kariery jako programista może być zadaniem wymagającym dużego wysiłku i determinacji. Jednak zdobywając certyfikaty programistyczne i włączając w to narzędzia do zarządzania projektami do swojego cyklu pracy, możesz zastosować swoje umiejętności w ramach, które zapewniają powodzenie, współpracę i wydajność. 🌟

Biorąc pod uwagę rozszerzenie funkcji ClickUp do zarządzania projektami i wydajności, jest to narzędzie, które warto mieć w przyborniku każdego programisty. Tak więc, zarejestruj się w ClickUp już dziś aby przejąć kontrolę nad swoimi projektami od początku do końca.