10 najlepszych książek o Scrumie dla kierowników projektów i Scrum Masterów

Użytkownicy Agile przysięgają na Scrum jako najbardziej wydajny Zwinne zarządzanie projektami framework.

Zarządzanie projektami jest jednak trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Aby projekt odniósł sukces, potrzebna jest wiedza techniczna i biegłość w Scrum.

Nie ma alternatywy dla doświadczenia w świecie rzeczywistym, aby zdobyć wymagane ustawienie umiejętności. Jednak ślepe rzucenie się w zarządzanie projektami w prawdziwym świecie bez konkretnych umiejętności Scrum prawdopodobnie doprowadzi do porażki.

Pytanie: do zrobienia, aby rozwinąć wymagane umiejętności? Czytanie wysokiej jakości książek autorstwa prawdziwych praktyków, którzy byli tam i zrobili to, może dać ci przewagę.

Mamy dla ciebie najlepsze książki o Scrumie, w których możesz zatopić zęby i stać się ekspertem w tej dziedzinie. Zapoznajmy się z 10 najlepszymi książkami o Scrumie dla kierowników projektów i Scrum Masterów w 2023 roku.

Na koniec zdradzimy mały sekret branżowy, który pomoże ci zastosować wszystkie te wskazówki, aby stać się najlepszym Scrum Masterem.

10 najlepszych książek o Scrumie, które warto dodać do swojej listy

1. Zwinne szacowanie i planowanie autorstwa Mike'a Cohna

Autor: Mike Cohn

Mike Cohn Rok wydania: 2005

2005 Szacowany czas czytania: 9 godzin

9 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 330 stron

330 stron Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



W tej książce współzałożyciel Agile Alliance, Mike Cohn, przedstawia ostateczny i praktyczny przewodnik po zarządzaniu projektami przy użyciu Scrum. Wyraźnie zilustrowane koncepcje i przewodniki krok po kroku pomagają odpowiedzieć na pytania takie jak:

_Co zostanie zbudowane?

jak duże to będzie?

kiedy musi być zrobione?

ile mogę zakończyć do tego czasu?

Cohn odpowiada na te pytania za pomocą spójnych wskazówek. Wyposaża czytelników w narzędzia potrzebne do Zwinne szacowanie i planowanie, które są o ligę przed przestarzałymi technikami szacowania, które nie sprawdzają się w dzisiejszych dynamicznych, napędzanych zmianami projektach.

Połącz to z rzeczywistymi przypadkami użycia, a otrzymasz kompleksowy przewodnik do szacowania planów i osiągania celów cele zarządzania projektami .

Jeśli moja pomoc komuś innemu zwiększy przepustowość zespołu, to właśnie powinienem do zrobienia. Prędkość zespołu ma znaczenie; prędkość indywidualna nie."

Mike Cohn

Kluczowe wnioski:

Wyczyszczone wytyczne dotyczące planowania, dzięki którym nigdy nie przekroczysz swoich szacunków

Daje użytkownikom rzeczywiste doświadczenie z praktycznymi narzędziami i przypadkami użycia

Co mówią czytelnicy:

"Bardzo ważne, aby zrozumieć różne aspekty związane ze zwinnym planowaniem. Naprawdę pomocne przy przechodzeniu z tradycyjnego do zwinnego frameworka."

2. Scrum: The Art of Do zrobienia dwa razy więcej w połowie czasu autorstwa Jeffa Sutherlanda

Autor (autorzy): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 256 stron

256 stron Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Prosto od współtwórcy metodologii i dyrektora generalnego Scrum, Inc. książka ta dostarcza czytelnikom ostatecznego spojrzenia na działanie Scruma. To pierwszy krok na drodze do scrumowego mistrzostwa.

Sutherland tworzy solidne podstawy teoretyczne, a następnie pokazuje, jak to działa.

Główną cechą książki jest jej prosty język. W przeciwieństwie do innych książek o Scrumie, narracja jest intrygująca i dynamiczna. Nie potrzebujesz wiedzy programistycznej, aby zrozumieć zasady zastosowane w tej książce. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do szerokiej popularności książki.

Scrum Master, osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu, zadaje każdemu członkowi zespołu trzy pytania: 1. Co zrobiłeś wczoraj, aby pomóc zespołowi ukończyć Sprint? 2. Co zrobisz dzisiaj, aby pomóc zespołowi ukończyć Sprint? 3. Jakie przeszkody stoją na drodze Teams? To wszystko." Jeff Sutherland

Kluczowe wnioski:

Szybkie, łatwe i dogłębne zrozumienie Scrum

Łatwy do zrozumienia, bezsensowny i pozbawiony żargonu styl

Co mówią czytelnicy:

"Jeśli chcesz szczegółowo poznać początki Scruma, trafiłeś na właściwą książkę. Gorąco polecana dla SM, jeśli naprawdę chcą wiedzieć co i dlaczego w Scrumie"

3. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process autorstwa Kennetha S. Rubina

Autor(zy): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Rok wydania: 2012

2012 Szacowany czas czytania: Około 13 do 14 godzin

Około 13 do 14 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Liczba stron: 496 stron

496 stron Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Jeśli szukasz jednej książki, która rządzi wszystkimi, nie ma nic lepszego niż zakończony, dogłębny przewodnik Rubina po Scrumie.

Od 17-stronicowej definicji sprint ' do dwóch rozdziałów na temat szacowania, szybkości i długu technicznego, książka ta obejmuje każdy aspekt Wartości Scruma w najdrobniejszych szczegółach.

Książka jest długą, ale owocną lekturą. Jest przeznaczona dla mistrzów Scrum, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zarządzania projektami na wyższy poziom. Krótsze przewodniki na tej liście różnią się od wiedzy, którą dostarczy ta praca, pod warunkiem, że zainwestujesz czas potrzebny na zapoznanie się z nią.

"Scrum uwidacznia dysfunkcje i marnotrawstwo, które uniemożliwiają organizacjom osiągnięcie ich prawdziwego potencjału."_

Kenneth S. Rubin

Kluczowe wnioski:

Dogłębne przewodniki po każdym aspekcie metodologii Scrum

Praktyczne ciekawostki pomagające w rozwiązywaniu codziennych problemów, z którymi borykają się mistrzowie Scrum

Co mówią czytelnicy:

"Bardzo dogłębny i praktyczny przewodnik. Używam go do przygotowania się do egzaminów"

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great autorstwa Esther Derby & Diana Larsen

Autor(zy): Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Rok wydania: 2006

2006 Szacowany czas czytania: Około 5 godzin

Około 5 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 186 stron

186 stron Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Pomimo swojego wieku, ta praca pozostaje aktualna do dziś.

Agile Retrospective to kluczowy rytuał Scrum, który obejmuje spotkania podsumowujące każdą iterację trwającego projektu. To świetny moment, by zrobić krok wstecz i ocenić, co działa dobrze, a co jest przeszkodą.

Esther i Diana, poprzez tę pracę, dostarczają ci narzędzi i wskazówek, aby naprawić niezliczone codzienne problemy, które napotykasz podczas projektu rozwoju oprogramowania lub proces . Należy jednak zauważyć, że książka nie ogranicza się do zespołów programistycznych.

Uczy, jak organizować i przeprowadzać retrospektywy w ogóle, dostosowując je do swoich potrzeb Scrum team wielkość i potrzeby organizacyjne oraz dostosowywać się do zmian i skalować te strategie.

Następnie poproś wszystkich obecnych o zabranie głosu. Jeśli ktoś nie mówi na początku retrospektywy, ta osoba ma milczące pozwolenie na milczenie przez resztę sesji." _

Esther Derby

Kluczowe wnioski:

Lekcje na temat projektowania i przeprowadzania retrospektyw Agile

Przewodnik po radzeniu sobie z codziennymi problemami, które pojawiają się podczas tworzenia oprogramowania

Osobisty agile coach, który poprowadzi cię przez całą podróż

Co mówią czytelnicy:

"Podobał mi się prosty układ książki i to, że zawiera przykłady tam, gdzie jest to właściwe. To dobry punkt wyjścia, ale nie wyczerpujący."

5. Sprint drogą do Scruma: 50 praktycznych wskazówek jak przyspieszyć Scruma autorstwa Bonsy Yelsangi

Autor(zy): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Rok wydania: 2021

2021 Szacowany czas czytania: Około 5 godzin

Około 5 godzin Zalecany poziom: Zaawansowany

Zaawansowany Liczba stron: 190 stron

190 stron Ocena: 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)



Dzięki tej łatwej lekturze autorzy dostarczają praktycznych, wyczyszczonych i przekonujących odpowiedzi na 50 najczęściej zadawanych pytań dotyczących Scruma.

W oparciu o swoje doświadczenie w szkoleniu tysięcy profesjonalistów na całym świecie, duet autorów stworzył książkę. Książka przeznaczona jest dla zespołów scrumowych, praktyków Scrum, Scrum Masterów, Właścicieli Produktu i Agile Coachów, którzy chcą szlifować swoją wiedzę i przenieść Scrum na wyższy poziom.

Nie znajdziesz w niej żadnych zbędnych informacji, co sprawia, że czyta się ją z przyjemnością. Pod koniec lektury będziesz dysponował podręcznym zestawem rzeczywistych porad i wskazówek techniki zarządzania projektami wymagane do najbardziej efektywnego wykorzystania Scrum.

"Nie ma właściwego ani jedynego sposobu na wdrożenie Scrum."_

Bonsy Yelsangi

Kluczowe wnioski:

Odpowiedzi na 50 najczęściej zadawanych przez uczestników pytań związanych ze Scrumem

Zero-fluff, bezsensowny styl dostarczania, który podaje tylko najbardziej potrzebne szczegóły

Co mówią czytelnicy:

"To doskonała książka dla scrum masterów, jaką ostatnio czytałem. Bonsy zrobił świetną robotę do zrobienia tego i szczegółowo opisując każde oczekiwanie scrum mastera bardzo skrupulatnie. Życzę wszystkiego najlepszego Bonsy i będziemy czekać na wiele więcej książek 📚 w przyszłości .....Keep up the good work 👍🏻"

6. Przewodnik po Scrumie autorstwa Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda

przez Przewodnik po Scrumie Ta książka zabierze Cię z powrotem do podstaw. Nie należy jednak lekceważyć tego przełomowego dzieła. Chociaż jest to doskonały podręcznik dla początkujących, jest również świetny dla ekspertów, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę i zestawić swoje osobiste doświadczenia z ramami teoretycznymi.

Napisany i stale aktualizowany przez twórców Scruma, jest to krótki przewodnik podkreślający najbardziej krytyczne części metodologii. Podobnie jak sama książka, promuje ciągłe doskonalenie. Przedstawia wartości, role, wydarzenia i artefakty używane w Scrumie w zwięzły, zwięzły i pozbawiony żargonu sposób.

"Najważniejszą pracą menedżera jest pomoc ludziom do zrobienia. Daj im cel i pozwól im pracować. "_

Ken Schwaber i Jeff Sutherland

Kluczowe wnioski:

Krótki, ale praktyczny kurs Scruma

Dobry dla zakończonych początkujących i PM-ów, którzy chcą wrócić do podstaw

Co mówią czytelnicy:

"To krótki, ale doskonały przewodnik. Nic ekstra."

7. Scrum na dużą skalę: Więcej z LeSS autorstwa Craiga Larmana i Basa Vodde'a

Autor/autorzy: Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: Około 10 godzin

Około 10 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Liczba stron: 368 stron

368 stron Oceny: 4.4/5 (Amazon)



Czy potrzebujesz frameworka, który pomoże ci zarządzać projektami na dużą skalę lub wieloma projektami ? Larman i Vodde są do Twojej dyspozycji.

Podczas gdy Scrum był początkowo przeznaczony dla małych zespołów programistycznych, z czasem dodanie nowych pomysłów i wariantów umożliwiło jego wdrożenie w ustawieniu dużego zespołu. Jest to świetne rozwiązanie dla coachingu zwinnych teamów, ponieważ powodzenie zespołu jest wszystkim.

Jednym z pionierskich i najskuteczniejszych wariantów jest LeSS (Large Scale Scrum), zaprojektowany przez Larmana i Vodde. Jest to framework oparty na Scrumie, który sprawdza się w złożonych scenariuszach.

Ta książka jest lekturą obowiązkową, jeśli jesteś w pozycji zarządzania lub bycia częścią ustawienia wielozespołowego. Książka wyposaża cię w niezbędne narzędzia do zrozumienia roli mistrza Scrum i struktury dużej organizacji w celu uzyskania wartości dla klienta.

"Jedną z zasad Scruma jest to, że praca nie może być spychana na zespół; Właściciel Produktu oferuje elementy do iteracji, a zespół ciągnie tyle, ile zdecyduje, że jest w stanie zrobić w zrównoważonym tempie i dobrej jakości."_

Craig Larman

Kluczowe wnioski:

Wprowadzenie do frameworka LeSS dla projektów na dużą skalę lub projektów wielozespołowych

Pomaga zrozumieć, jak wdrożyć prostotę Scrum w złożonych scenariuszach

Co mówią czytelnicy:

"Jeśli praktykujesz Scrum i zmagasz się ze skalowaniem, ta książka jest idealna dla Ciebie. Jeśli planujesz zaadoptować Scrum do rozwoju dużych produktów, kup tę książkę natychmiast."

8. Scrum in AI: Artificial Intelligence Agile Development with Scrum and MLOps autorstwa Paolo Sammicheli

Autor (autorzy): Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: Około 6 do 7 godzin

Około 6 do 7 godzin Zalecany poziom: Niszowy

Niszowy Liczba stron: 244 strony

244 strony Oceny: 4.1/5 (Amazon)



Branża AI przeżywa ostatnio rozkwit, a zespoły programistyczne przygotowują się do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Sammicheli daje czytelnikom kompleksowe spojrzenie na zarządzanie projektami niezbędnymi podczas rozwoju AI w tej pracy. Zwinne zespoły pracujące nad AI? To jest dla ciebie.

Książka zawiera szczegółowe informacje na temat metodologii Agile, Scrum i MLOps w celu zwiększenia morale, zbierania informacji zwrotnych, sprawowania kontroli, wspierania integracji interesariuszy i zarządzania programistami w celu uzyskania wysokiej jakości wyników.

Jest odpowiedni dla praktycznych scenariuszy, ponieważ ma solidne podstawy Agile, praktyki inżynieryjne i przykłady z prawdziwego świata. Pokazuje również, jak wdrożyć je w swojej firmie.

"Dzięki Agile, Scrum i MLOps uzyskasz ducha pracy zespołowej, częste informacje zwrotne, empiryczną kontrolę, zaangażowanie interesariuszy i motywację deweloperów do osiągania wysokiej jakości wyników." _

Paolo Sammicheli

Kluczowe wnioski:

Dedykowany przewodnik dlaRozwój oprogramowania AI zarządzanie projektami

Dostarcza praktycznych przykładów i wskazówek, jak skalować te strategie

Co mówią czytelnicy:

9. Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban autorstwa Andrew Stellman & Jennifer Greene

Autor/autorzy: Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: Około 11 do 12 godzin

Około 11 do 12 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 420 stron

420 stron Oceny: 4.5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Jeśli chcesz wyjść poza Scrum i poznać najpopularniejsze metodologie Agile, ta książka jest dla ciebie idealna. Lekka i wciągająca lektura dostarcza wyczerpujących informacji na temat Scrum, XP, Lean i Kanban - idealnych dla zespołów scrumowych.

Wyjaśnia, w jaki sposób każda metoda koncentruje się na różnych obszarach rozwoju i pomaga zrozumieć, która z nich będzie najlepsza dla ciebie i twojego zespołu Scrum. Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz zagłębić się w Agile, ale potrzebujesz wyjaśnienia, którą metodologię powinieneś wybrać.

"...jest uniwersalnie ważne, aby zrozumieć ludzi w zespole, jak ze sobą współpracują i jak praca każdej osoby wpływa na wszystkich innych." _

Andrew Stellman i Jennifer Greene

Kluczowe wnioski:

Zawiera kompleksową analizę najpopularniejszych frameworków Agile

Pomaga zdecydować, która metoda będzie najlepsza dla wielkości i potrzeb Twojego zespołu

Co mówią czytelnicy:

"Książka porusza szczegółowo wszystkie tematy, które należy wyjaśnić, próbując wyjaśnić Agile. Uwielbiam sposób, w jaki książka została napisana, zasięg i zawartość"

10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay autorstwa Zuzany Šochovej

Autor (autorzy): Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: około 7 do 8 godzin

około 7 do 8 godzin Zalecany poziom: średnio zaawansowany do zaawansowanego

średnio zaawansowany do zaawansowanego Liczba stron: 176 stron

176 stron Oceny: 4.2/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Skupiając się na Scrum Masterach, książka ta jest kompleksowym przewodnikiem na temat kształtowania siebie na najlepszego lidera, jakiego potrzebuje zespół i organizacja. Lektura tej pracy pozwala na kompleksowe zrozumienie tej kluczowej pozycji.

Ponad 15-letnie doświadczenie autora jako programisty, menedżera i Scrum Mastera przejawia się w szczegółowym modelu State of Mind, który pokazuje, jak powinien wyglądać idealny dzień Scrum Mastera.

Moja praca bada każdy aspekt bycia i wcielania się w Scrum Mastera, od obowiązków, kompetencji i meta-umiejętności po umiejętności budowania zespołu i zdolność adaptacji do zmian, alokacja zasobów i wiele więcej.

"Aby być dobrym przewodnikiem, ScrumMaster musi być tylko o krok przed zespołem i organizacją, wyciągając ich z ich nawyków, norm i niestandardowych zachowań."_

Zuzana Šochová

Kluczowe wnioski:

Rygorystycznie szkoli cię, abyś stał się najlepszym Scrum Masterem, jakim możesz być

Dostawca szczegółowych opisów nadrzędnej pozycji i obowiązków popartych latami praktycznego doświadczenia

Co mówią czytelnicy:

"Najlepsza książka na początek z terminologią scrumową"

