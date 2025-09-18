10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca w 2026 roku

Aplikacje do robienia notatek mogą znacznie usprawnić Twoje cykle pracy. Ułatwiają one żmudne zadanie sporządzania notatek, dzięki czemu możesz z łatwością zapisywać wnioski ze spotkań, przelewać na papier kreatywne pomysły na nowe produkty oraz śledzić postępy swojego zespołu.

Jednak nie wszystkie aplikacje do robienia notatek działają płynnie na produktach Apple. Aby naprawdę w pełni wykorzystać te narzędzia, potrzebujesz aplikacji do robienia notatek przeznaczonych dla systemu macOS. (Pomyśl o skrótach klawiaturowych i wielu przydatnych integracjach!)

W tym artykule omówimy aplikacje do robienia notatek na Maca oraz kluczowe cechy, na które warto zwrócić uwagę. Ponadto przedstawimy 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca wraz z opisem tego, co sprawia, że są one tak świetne.

Czym są aplikacje do robienia notatek na Maca?

Aplikacje do robienia notatek na Maca są natywne dla systemu operacyjnego Mac. Oznacza to, że zostały zaprojektowane tak, aby integrować się z oprogramowaniem Maca. Podobnie jak aplikacje do pisania na Maca, różnią się one od narzędzi otwieranych w oknie przeglądarki. Synchronizują się one na wszystkich urządzeniach Apple, działają w chmurze i są stworzone tak, aby integrować się bezpośrednio z systemem operacyjnym Maca.

Te aplikacje do robienia notatek zwiększają wydajność, ponieważ zostały stworzone specjalnie z myślą o cyklach pracy na komputerach Mac. Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać powiadomień spoza swojego obszaru roboczego. Ponadto łatwiej jest przeszukiwać notatki bez otwierania okien przeglądarki i rozpraszania uwagi.

Istnieje kilka rodzajów aplikacji do robienia notatek na Maca. Są to zarówno proste narzędzia do notatek, w których można zapisać kilka pomysłów, jak i kompletne ekosystemy oprogramowania, które działają jako huby zarządzania projektami. ?

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do robienia notatek na Maca?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych aplikacji do robienia notatek na Maca, dzięki czemu masz do wyboru dziesiątki opcji. Niezależnie od tego, czy wolisz tradycyjny styl, czy też zaawansowane narzędzie, które poradzi sobie z Wszystkim, znajdziesz aplikację dostosowaną do swoich potrzeb. ?

Oto, na co warto zwrócić uwagę w aplikacjach do robienia notatek na Maca:

Płynna organizacja : Łatwo jest zagubić się we własnych myślach — i zgubić je w źle zorganizowanym folderze. Poszukaj aplikacji do robienia notatek, która porządkuje treści w sposób, który ma dla Ciebie sens

Przydatna wyszukiwarka : Nie ma sensu robić notatek, jeśli później nie można ich znaleźć. Wybierz aplikację do robienia notatek, która oferuje skuteczne narzędzia do wyszukiwania

Szybkie w użyciu : Wybierz aplikację do robienia notatek, która ma intuicyjny interfejs i narzędzia pozwalające szybko rozpocząć pracę

Szybkie ładowanie: Upewnij się, że aplikacja ładuje się szybko i pozwala na błyskawiczne sporządzanie notatek — dodatkowe punkty za skróty klawiaturowe i narzędzia, które jeszcze bardziej przyspieszają pracę

10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca

Oto najlepsze aplikacje do robienia notatek na komputerach Mac. Od prostych aplikacji z redaktorami tekstu przeznaczonymi do sporządzania notatek po narzędzia do zarządzania oprogramowaniem — każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od potrzeb biznesowych. ✨

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które działa płynnie na komputerach Mac i innych systemach operacyjnych. Wykracza poza standardowe funkcje, oferując automatyzację zadań, tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych oraz budowanie baz danych zawartości, a jego funkcje idealnie nadają się do robienia notatek.

ClickUp AI Notetaker to doskonałe narzędzie dla użytkowników komputerów Mac, którzy chcą usprawnić sporządzanie notatek ze spotkań i zwiększyć swoją wydajność. Dzięki automatycznej transkrypcji i inteligentnemu streszczaniu aplikacja rejestruje każdy ważny szczegół ze spotkań i przekształca go w uporządkowane, praktyczne notatki.

Dzięki płynnej integracji z Twoim obszarem roboczym ClickUp, AI Notetaker gwarantuje, że nigdy nie przegapisz żadnego kluczowego punktu, a także ułatwia przekształcanie spostrzeżeń w zadania lub działania następcze — wszystko w jednym miejscu.

ClickUp Brain MAX to Twój komputerowy asystent oparty na sztucznej inteligencji. Przeszukuj aplikacje służbowe i internet przy użyciu najlepszych modeli AI oraz zamieniaj swoje słowa w działania dzięki funkcji Talk-to-Text.

Ta funkcja pozwala dyktować notatki, podsumowania spotkań lub pomysły bez użycia rąk — w dowolnej aplikacji, nie tylko w ClickUp. Możesz błyskawicznie przeszukiwać swój obszar roboczy ClickUp, połączone aplikacje (takie jak Google Drive, Figma, GitHub) oraz internet, co ułatwia znajdowanie i porządkowanie informacji z wielu źródeł. Brain MAX oferuje również wsparcie dla inteligentnego dyktowania, zamieniając Twój głos w dopracowane notatki, e-maile lub dokumenty przy minimalnej korekcie.

Notatnik ClickUp to narzędzie do robienia notatek z możliwością dostosowania. Używaj go do dodawania adnotacji do propozycji projektów, sporządzania list kontrolnych lub robienia szybkich notatek po spotkaniu. Oferuje zaawansowane narzędzia do edycji oraz funkcję „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu organizacja jest dziecinnie prosta. Dodatkowo możesz przekształcić każdą notatkę w zadanie z terminami, priorytetami i osobami przypisanymi.

ClickUp Docs oferuje inny sposób na robienie notatek. Bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zagnieżdżone strony, osadzone tabele i narzędzia do formatowania, pozwalają przenieść proste notatki na zupełnie nowy poziom. Współtwórz notatki w czasie rzeczywistym ze współpracownikami i łatwo je później odnajduj dzięki intuicyjnej wyszukiwarce.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu notatek? ClickUp AI oferuje sugestie, edytuje Twoje teksty i oszczędza czas dzięki natychmiastowemu tworzeniu podsumowań. To oprogramowanie wspomagające pisanie generuje również elementy do wykonania i usprawnia formatowanie, zapewniając lepszą organizację.

Najlepsze funkcje ClickUp

Tysiące szablonów, w tym przewodniki po korzystaniu z aplikacji Docs , szablony organizacyjne i szablony cyklu pracy, pozwalają zaoszczędzić czas , gdy chodzi o kontrolowanie listy zadań do zrobienia

Uprość zarządzanie dokumentami dzięki wiki, pulpitom nawigacyjnym i niestandardowym filtrom, które pozwalają znaleźć Wszystko w kilka sekund

Korzystaj z aplikacji komputerowej na wszystkich swoich urządzeniach Apple, w tym na iPadzie, iPhonie, komputerach stacjonarnych Mac i MacBookach

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym możesz wraz z zespołem edytować notatki lub zintegrować je z większym systemem zarządzania zadaniami

Prosty interfejs użytkownika ułatwia robienie notatek i porządkowanie ich bez konieczności długiego wdrażania się.

Dzięki łatwej w obsłudze wyszukiwarce znajdziesz swoje notatki i pomysły w kilka sekund

Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI jest obecnie dostępny tylko w aplikacji komputerowej, ale wkrótce pojawi się również wersja mobilna.

Chociaż funkcje tworzenia notatek są łatwe do zrozumienia, pełne wykorzystanie możliwości tego oprogramowania wymaga pewnego nakładu czasu i wysiłku.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 8900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3800 recenzji)

📮ClickUp Insight: 49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręcznie — to zaskakujący trend w erze cyfryzacji. To przywiązanie do papieru i długopisu może wynikać z osobistych preferencji lub być oznaką, że cyfrowe narzędzia do sporządzania notatek nie są w pełni zintegrowane z cyklami pracy. Jednocześnie inna ankieta ClickUp wykazała, że 35% osób spędza 30 minut lub więcej na podsumowywaniu spotkań, udostępnianiu zadań do wykonania i informowaniu zespołów. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminuje ten administracyjny ciężar! Pozwól sztucznej inteligencji automatycznie rejestrować, transkrybować i podsumowywać spotkania, jednocześnie identyfikując i przypisując zadania do wykonania — nie potrzebujesz już odręcznych notatek ani ręcznego śledzenia postępów! Zwiększ wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, zautomatyzowanym zadaniom i scentralizowanym przepływom pracy w ClickUp

2. Notatki w usłudze iCloud firmy Apple

Co może być lepszego niż narzędzie do robienia notatek zaprojektowane przez Apple dla komputerów Mac? Apple Notes, dostępna w App Store, to natywna aplikacja na Maca, która ułatwia robienie notatek ze spotkań i zapisywanie kluczowych wniosków.

A co najważniejsze, dzięki przechowywaniu w chmurze Twoje notatki są zawsze aktualne. Oznacza to, że na telefonie zobaczysz najnowszą wersję swoich pomysłów, nawet jeśli zapisałeś je na komputerze Mac.

Najlepsze funkcje Apple iCloud

Foldery pozwalają organizować notatki według przeznaczenia, celów lub dowolnej struktury, która ma dla Ciebie sens

Funkcje udostępniania pozwalają kontrolować dostęp i uprawnienia do notatek

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania do śledzenia pomysłów i notatek, niezależnie od tego, czy zostały sporządzone dziś rano, czy dwa lata temu

Odzyskaj usunięte notatki w ciągu 30 dni w zaledwie dwóch prostych krokach

Używaj hashtagów do oznaczania notatek, aby ułatwić organizację i wyszukiwanie

Limity usługi Apple iCloud

Aplikacja Notatki firmy Apple nie ma dostępu do notatek przechowywanych w innych aplikacjach, takich jak Google czy Yahoo, i nie oferuje wsparcia dla formatu markdown.

Aplikacja nie synchronizuje się z systemami Windows ani Android, więc najlepiej sprawdzi się u użytkowników korzystających wyłącznie z oprogramowania Apple iOS.

Ceny usługi Apple iCloud

Free

Oceny i recenzje Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

3. Evernote

Evernote to popularna aplikacja wieloplatformowa, która podbiła świat notatek. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem używającym jej do robienia notatek na zajęciach, profesjonalistą wykorzystującym ją do organizacji pracy zespołu, czy też osobą, która używa jej do osobistej organizacji, wykracza ona daleko poza tradycyjne notatki. ✍️

Najlepsze funkcje Evernote

Natychmiastowo twórz i przypisuj zadania w notatkach, aby posuwać pracę do przodu

Użyj narzędzia do wycinania treści z internetu, aby robić zrzuty ekranu stron internetowych i dodawać notatki bezpośrednio na nich

Skanuj odręczne notatki i ważne dokumenty bezpośrednio do aplikacji do robienia notatek, aby mieć do nich łatwy dostęp

Dzięki integracji z Kalendarzem Google możesz być na bieżąco i dołączać notatki do spotkań, dzięki czemu zawsze wiesz, na czym stoisz i jakie są załączniki do spotkań

Ograniczenia Evernote

Wersja darmowa ma limit funkcji, a płatne plany mogą być zbyt drogie dla osób, które potrzebują jedynie prostego narzędzia do robienia notatek

Chociaż można udostępniać notatki, aplikacja nie oferuje wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym.

Ceny Evernote

Free

Personal : 14,99 USD/miesiąc

Professional : 17,99 USD/miesiąc

Dla Teams: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8100 recenzji)

4. Microsoft OneNote

OneNote od Microsoftu to narzędzie, które przenosi proste notatki na wyższy poziom. Z łatwością udostępniaj notatki i współpracuj z członkami zespołu w jednym ekosystemie. Narzędzia do porządkowania i wyszukiwania pomagają zachować porządek i sprawiają, że odnajdywanie pomysłów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft OneNote

Narzędzie to zapewnia wrażenie pisania na papierze, co spodoba się tradycjonalistom tęskniącym za czasami, kiedy używało się pióra i papieru

Subskrypcje łączą funkcje tworzenia notatek z narzędziami takimi jak Excel, PowerPoint, Word i Outline

Porządkuj notatki w sekcje i strony, aby nigdy więcej nie zgubić ważnego pomysłu

Narzędzia takie jak zaznaczanie, adnotacje i rysowanie pozwalają wzbogacić Twoje pomysły o dodatkowy kontekst

Limity aplikacji Microsoft OneNote

Nie ma możliwości przechowywania wyłącznie w trybie offline — co oznacza, że wszelkie notatki sporządzone w trybie offline nie zostaną zsynchronizowane, dopóki nie nawiążesz połączenia z Internetem — a jeśli zamkniesz notatkę przed tym momentem, utracisz wszelkie wprowadzone zmiany

Narzędzie nie posiada opcji eksportu, więc przejście na inną aplikację oznaczałoby ręczne przenoszenie notatek

Ceny aplikacji Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/miesiąc

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc

Aplikacje Microsoft 365 dla firm : 8,25 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family : 9,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/miesiąc

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

5. Slite

Slite to narzędzie do zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji. Pozwala tworzyć i przechowywać zawartość, niezależnie od tego, czy chodzi o firmową wiki, notatki ze spotkań zespołu, czy procesy i przewodniki dotyczące wdrażania nowych pracowników. Funkcje sztucznej inteligencji tłumaczą, edytują i formatują Twoje prace, a ponadto świetnie nadają się do upraszczania, streszczania i skracania zawartości.

Najlepsze funkcje Slite

Wpisz pytanie w funkcji wyszukiwania, a otrzymasz odpowiedź na podstawie swoich notatek i dokumentów

Wnioski oparte na AI wskazują notatki, które wymagają przejrzenia, aktualizacji lub archiwizacji, dzięki czemu Twoje notatki są zawsze aktualne

Szybko łącz notatki i usuwaj duplikaty

Dzięki wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) możesz importować niemal każdy rodzaj dokumentu z narzędzi takich jak Notion, Evernote i innych aplikacji do robienia notatek.

Limits of Slite

Ograniczone opcje eksportowania i importowania utrudniają przenoszenie notatek z innych narzędzi

Nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami, więc może być zbyt ograniczona dla organizacji, które korzystają z mozaiki narzędzi do zarządzania cyklem pracy

Ceny Slite

Free

Standard : 10 USD/użytkownik/miesiąc

Premium : 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slite

G2 : 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

6. Notatniki na Maca

Notebooks for Mac to proste narzędzie do robienia notatek, które nadaje strukturę i porządek Twoim zapisanym przemyśleniom. Archiwizuj notatki w postaci zagnieżdżonych zeszytów i twórz segmenty, aby prowadzić śledzenie całej swojej zawartości. ?

Najlepsze funkcje aplikacji do robienia notatek na Maca

Dzięki wizualnemu interfejsowi robienie notatek staje się przyjemnością

Import oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu formatów plików, w tym formatowania Markdown, HTML i zwykłego tekstu

Notatki są zapisywane jako pliki HTML, co zmniejsza złożoność i przyspiesza ładowanie narzędzi

Prosta synchronizacja pozwala na połączenie ich z innymi narzędziami, usprawniając cykl pracy

Limity aplikacji do tworzenia notatek na komputery Mac

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że aplikacja zawiesza się podczas ładowania, zwłaszcza jeśli masz dużo notatek

Nowa aplikacja Dropbox może powodować nieprawidłowe działanie funkcji wyszukiwania, ale problem ten można rozwiązać, wykonując kilka kroków opisanych przez zespół wsparcia.

Ceny aplikacji do sporządzania notatek na komputery Mac

Bezpłatna wersja próbna

Subskrypcja: 43,99 USD

Oceny i recenzje aplikacji do robienia notatek na Maca

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

7. Bear

Bear to aplikacja do tworzenia notatek w formacie Markdown przeznaczona dla komputerów Apple Mac, iPhone'ów i iPadów. Korzystaj z tej wielokrotnie nagradzanej aplikacji, aby robić notatki, dodawać tabele, osadzać zdjęcia i tworzyć listy rzeczy do zrobienia — wszystko w jednej przestrzeni.

Najlepsze funkcje aplikacji Bear

Eksportuj notatki w różnych formatach i udostępniaj je tak, jak chcesz

Ten wspaniały interfejs zdobył nagrodę Apple Design Award i jest intuicyjny w obsłudze

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowane notatki, zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych i przemyśleń

Funkcja wyszukiwania OCR pozwala wyszukiwać tekst w plikach PDF i obrazach

Ograniczenia aplikacji Bear

Wersja Free ma limit, więc aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, trzeba zapłacić.

Nie ma integracji z aplikacjami innych firm, co oznacza, że można pracować wyłącznie w ramach tej aplikacji

Ceny aplikacji Bear

Bezpłatna wersja próbna : 7-dniowa wersja próbna

Bear Pro: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Bear

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 recenzji)

8. Obsidian

Obsidian to w pełni konfigurowalna aplikacja do robienia notatek, która umożliwia dostęp do Twoich pomysłów zarówno w trybie online, jak i offline. Dzięki setkom funkcji i motywów możesz prowadzić dzienniki, sporządzać notatki i tworzyć bazy wiedzy dostosowane do Twojego stylu.

Najlepsze funkcje Obsidian

Wykorzystaj tę wysoce konfigurowalną aplikację jako mini osobistego asystenta, który dokładnie wie, gdzie przechowywane są wszystkie Twoje informacje

Łatwo połącz notatki, aby tworzyć połączenia między przemyśleniami i projektami

Przedstaw połączenia między swoimi myślami a notatkami na atrakcyjnym wizualnie wykresie, aby lepiej zrozumieć sposób swojego myślenia

Wykorzystaj funkcję Canvas jako przestrzeń twórczą do eksperymentowania z pomysłami

Ograniczenia Obsidian

Za proste funkcje, takie jak synchronizacja, które w innych narzędziach są wliczone w cenę, tutaj trzeba dodatkowo zapłacić

Brak wbudowanej funkcji współpracy ogranicza możliwości zespołów biznesowych

Ceny Obsidian

Użytek osobisty : Free

Użytek komercyjny: 50 USD/użytkownik/rok

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : brak danych

Capterra: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

9. UPDF

UPDF to internetowy redaktor plików PDF wyposażony w funkcje AI. Prześlij pliki PDF, a następnie natychmiast dodawaj adnotacje, edytuj i podsumowuj informacje w prostych notatkach.

Najlepsze funkcje UPDF

Wsparcie dla dziesiątek formatów, w tym HTML, XML i PDF, pozwala na przesyłanie różnorodnych dokumentów w celu przekształcenia ich w notatki

Skorzystaj z funkcji OCR, aby wyszukiwać tekst w plikach PDF

Wbudowana AI sprawia, że tworzenie podsumowań, zaznaczanie najważniejszych informacji i sporządzanie notatek jest szybsze niż kiedykolwiek

Szeroki zakres narzędzi do adnotacji , takich jak zakreślacze, kształty i pola tekstowe, sprawia, że każda notatka staje się dziełem sztuki

Limit formatu UPDF

Użytkownicy zgłaszają, że narzędzie czasami zawiera błędy, co spowalnia proces myślowy

Narzędzie do podpisywania na gładziku nie jest intuicyjne i może być trudne w obsłudze

Ceny UPDF

Roczny plan UPDF Pro : 59,99 USD rozliczane rocznie

Plan UPDF Pro Perpetual : 109,99 USD – jednorazowa opłata, dostęp na całe życie

Dodatek UPDF AI : 12 USD/miesiąc

Enterprise Plan UPDF: jednorazowa opłata w wysokości 109 USD

Oceny i recenzje UPDF

G2 : 4,8/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 3,8/5 (ponad 5 recenzji)

10. Joplin

Joplin to aplikacja typu open source do robienia notatek, która umożliwia dostęp do Twoich materiałów z dowolnego miejsca. Narzędzie oferuje wsparcie dla plików tekstowych, graficznych i audio, przenosząc Twoje notatki na nowy poziom i oferując nowe formaty.

Najlepsze funkcje Joplin

Skorzystaj z funkcji współpracy i udostępniania, aby wspólnie z kolegami z zespołu lub przyjaciółmi pracować nad nowymi pomysłami

Rozszerzenie Firefox i Chrome Clipper zamienia strony internetowe w edytowalne notatki

Wtyczki i motywy pozwalają stworzyć niestandardową wersję aplikacji

Funkcje szyfrowania zapewniają bezpieczeństwo notatek i chronią Twoje pomysły przed konkurencją

Ograniczenia Joplin

Funkcje współpracy działają wyłącznie w Joplin Cloud

Nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak OCR czy skanowanie mobilne

Ceny Joplin

Basic : 2,99 USD/miesiąc

Pro : 5,99 USD/miesiąc

Teams: 7,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Joplin

G2 : 5/5 (1+ recenzji)

Capterra: brak danych

Usprawnij sporządzanie notatek dzięki ClickUp

Wybierz jedną z tych najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca i zacznij usprawniać swoje cykle pracy oraz tworzyć lepsze notatki. Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, łatwe udostępnianie i bezpieczeństwo, zaangażujesz cały zespół w działania i pokonasz konkurencję podczas wprowadzania nowych produktów na rynek. Ponadto narzędzia te ułatwiają uproszczenie życia osobistego lub uporządkowanie myśli.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i usprawnij proces tworzenia notatek. Twórz zadania, przypisuj osoby przypisane i oznaczaj priorytety bezpośrednio w notatkach. Lub podsumowuj kluczowe wnioski ze spotkań i buduj bazy wiedzy w kilka sekund — a nie godzin — dzięki wbudowanej AI. Dzięki tym narzędziom będziesz gotowy do tworzenia lepszych pomysłów, udostępniania ich zespołowi i podejmowania działań. ?