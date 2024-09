10 najlepszych narzędzi do adnotacji w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś redaktorem, menedżerem produktu, czy nawet dyrektorem generalnym, codziennie spotykasz się z kilkoma dokumentami, które wymagają Twojej opinii. Jednak wpisywanie sugestii w Dokumentach Google może być czasami nieco ograniczające.

Jestem pewien, że czujesz potrzebę zapisania lub narysowania czegoś, aby lepiej wyjaśnić swoje pomysły. Nawet podwładni chcieliby otrzymać świeżą, kolorową informację zwrotną na czarno-białym dokumencie.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do adnotacji. 📝

Odpowiednie narzędzie do adnotacji ma kilka kluczowych funkcji, takich jak podkreślenia, znaczniki i etykiety, dzięki którym edycja jest bardziej kontekstowa i szczegółowa. Na rynku dostępnych jest kilka narzędzi do adnotacji i nie chcę, abyś spędzał dni na przeglądaniu każdego z nich, aby wybrać to odpowiednie.

Na tym blogu starałem się zebrać 10 najlepszych programów do adnotacji na rynku. Poznajmy różne rodzaje narzędzi do adnotacji i znajdźmy najlepszą opcję dla twojego biznesu.

Rodzaje narzędzi do adnotacji danych

Podobnie jak tablica w biurze, cyfrowe narzędzia do adnotacji działają jak cyfrowa tablica.

Najlepsze narzędzia do adnotacji danych umożliwiają zapisywanie wielu pomysłów na pracę na tablicy i pomagają edytować różne formaty zawartości. Sprawdźmy rodzaje narzędzi do adnotacji dostępnych na rynku:

Narzędzia do adnotacji w tekście: Umożliwiają użytkownikom zaznaczanie, komentowanie i oznaczanie dokumentów tekstowych. Można ich używać do przeglądania artykułów, umów i innych materiałów pisemnych Narzędzia do adnotacji obrazów: Narzędzie do adnotacji obrazu umożliwia tworzenie etykiet i adnotacji na obrazach w celu trenowania modeli w zadaniach wykrywania obiektów i klasyfikacji obrazów. Są one wykorzystywane głównie w uczeniu maszynowym Narzędzia do adnotacji wideo: Pomagają one dodawać adnotacje do zawartości wideo. Można nadawać etykiety i komentować określone klatki lub sekwencje Narzędzia do adnotacji PDF: Narzędzia te są przeznaczone do dodawania adnotacji do dokumentów PDF. Oferują funkcje takie jak podświetlanie, dodawanie notatek i rysowanie Narzędzia do adnotacji na Tablicy: Oprogramowanie Tablicy umożliwia użytkownikom współpracę w czasie rzeczywistym na cyfrowej tablicy. Są idealne do sesji burzy mózgów i interaktywnych prezentacji

Czytaj więcej: 14 Pomysłów na Tablicę Biurową do Mojej Pracy

Czego należy szukać w narzędziach do adnotacji danych?

Wybierając narzędzie do adnotacji, należy wziąć pod uwagę unikalne potrzeby danego projektu i zespołu w zakresie zarządzania danymi. Oto kluczowe czynniki, o których należy pamiętać:

Łatwość obsługi: Narzędzia do adnotacji powinny mieć intuicyjny interfejs, aby każdy mógł szybko i skutecznie dodawać adnotacje, niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej Funkcje adnotacji: Poszukaj narzędzia, które oferuje różnorodne opcje adnotacji - takie jak komentarze tekstowe, podkreślenia, kształty i rysowanie odręczne - abyś mógł kreatywnie edytować różne rodzaje zawartości Możliwości współpracy: Narzędzie do adnotacji powinno umożliwiać wielu dostawcom dodawanie adnotacji i przekazywanie opinii w tym samym czasiewspółpracę w miejscu pracy łatwiejszą Integracja i kompatybilność: Poszukaj narzędzia, które dobrze integruje się z istniejącym oprogramowaniem i cyklami pracy Bezpieczeństwo: Czasami możesz pracować z poufnymi dokumentami. Narzędzie powinno więc oferować solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu, aby chronić dane

10 najlepszych narzędzi do adnotacji w 2024 roku

1. ClickUp (najlepsze do współpracy)

ClickUp Whiteboards to scentralizowany hub wizualny, który zamienia pomysły zespołu w skoordynowane działania ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i oprogramowanie do adnotacji, które doskonale sprawdza się we współpracy. Posiada kilka konfigurowalnych szablonów Tablic które umożliwiają zespołom interakcję w czasie rzeczywistym. Tablice są bardzo przydatne do burzy mózgów, tworzenia planów projektów i dostarczania wyraźnych zmian w plikach PDF lub dokumentach. Tablice ClickUp zapewniają interaktywną przestrzeń, w której użytkownicy mogą rysować, pisać i łączyć pomysły. Funkcja ta zapewnia wsparcie dla różnych notatek, rysunków odręcznych i tekstów. Możesz także przenosić elementy na Tablicy, powiększać i pomniejszać, a także zobaczyć, kto współpracuje z Tobą w czasie rzeczywistym.

Używałem Szablon matrycy wysiłku ClickUp aby nadać priorytet moim zadaniom edycyjnym.

Zaktualizowano szablon matrycy wysiłku ClickUp Impact Effort Matrix

Szablon ten ma na celu pomóc w szybkiej i precyzyjnej ocenie wpływu i znaczenia zadań, dzięki czemu można określić, którymi projektami należy zająć się w pierwszej kolejności. Szablon stworzył świetny plan działania dla mojego projektu i mogłem szybko zakończyć ważne edycje, zamiast rozwodzić się nad pustym dokumentem.

To, co jeszcze bardziej wyróżnia ClickUp Whiteboards, to możliwość przekształcenia praktycznie każdego elementu na tablicy w Zadanie za pomocą kilku kliknięć. Mogę konwertować notatki na Tablicach w Zadania i Dokumenty oraz edytować, dodawać adnotacje, łączyć lub duplikować je bez opuszczania kanwy.

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Oprócz powyższego, przyjrzyjmy się jeszcze kilku najważniejszym zaletom korzystania z ClickUp jako narzędzia do adnotacji.

ClickUp najlepsze funkcje

Potwierdzanie i zatwierdzanie: ZWeryfikacja ClickUp mogłem bezpośrednio przekazywać wizualne opinie na temat obrazów, plików PDF i wideo. To sprawia, że ClickUp jest świetnym narzędziemoprogramowanie do kreatywnego zatwierdzaniaidealne dla Teams, które muszą zebrać szczegółowe opinie na temat zawartości wizualnej

ZWeryfikacja ClickUp mogłem bezpośrednio przekazywać wizualne opinie na temat obrazów, plików PDF i wideo. To sprawia, że ClickUp jest świetnym narzędziemoprogramowanie do kreatywnego zatwierdzaniaidealne dla Teams, które muszą zebrać szczegółowe opinie na temat zawartości wizualnej Wątkowe dyskusje: ClickUp pozwala zostawiać komentarze bezpośrednio na zadaniach i dokumentach, tworząc przejrzysty wątek komunikacyjny. Funkcja ta zapewnia wsparcie dla tekstu sformatowanego, załączników, a nawet elementów osadzonych, ułatwiając omawianie konkretnych części projektu

ClickUp pozwala zostawiać komentarze bezpośrednio na zadaniach i dokumentach, tworząc przejrzysty wątek komunikacyjny. Funkcja ta zapewnia wsparcie dla tekstu sformatowanego, załączników, a nawet elementów osadzonych, ułatwiając omawianie konkretnych części projektu Niestandardowe widoki z osadzonymi adnotacjami: Z możliwością dostosowaniaWidoki ClickUpmogłem osadzać adnotacje bezpośrednio w moim cyklu pracy, niezależnie od tego, czy jest to wykres Gantta, tablica Kanban czy kalendarz

Z możliwością dostosowaniaWidoki ClickUpmogłem osadzać adnotacje bezpośrednio w moim cyklu pracy, niezależnie od tego, czy jest to wykres Gantta, tablica Kanban czy kalendarz Nagrywanie ekranu i adnotacje Clip : ClickUp posiadawbudowane narzędzie do wycinania o nazwieClickUp Clip do przechwytywania i udostępniania nagrań wideo. Korzystając z Clips, mogłem nagrywać swój ekran i zostawiać komentarze. Najlepsze było to, że mogłem dodawać do nich adnotacje, co czyniło je szczególnie przydatnymi dla teamów, które muszą przekazywać informacje zwrotne lub demonstrować procesy

: ClickUp posiadawbudowane narzędzie do wycinania o nazwieClickUp Clip do przechwytywania i udostępniania nagrań wideo. Korzystając z Clips, mogłem nagrywać swój ekran i zostawiać komentarze. Najlepsze było to, że mogłem dodawać do nich adnotacje, co czyniło je szczególnie przydatnymi dla teamów, które muszą przekazywać informacje zwrotne lub demonstrować procesy Szukaj transkrypcji: Co więcej, mogłem użyćClickUp Brain do transkrypcji Clipów, a następnie przeszukać transkrypcje pod kątem dowolnego zapytania, na które się natknąłem

ClickUp limit

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra : 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Filestage (najlepszy do usprawniania kreatywnych recenzji)

przez Filestage Filestage to platforma do przeglądania i zatwierdzania, która pomaga usprawnić procesy twórcze. Narzędzia do adnotacji w Filestage pomogły mi przeglądać, komentować i zatwierdzać różne rodzaje zawartości, od wideo i obrazów po pliki PDF i dokumenty.

Najlepsze funkcje Filestage

Adnotacje w czasie rzeczywistym: Dzięki Filestage mogłem dodawać adnotacje bezpośrednio do plików, w tym wideo, obrazów, plików PDF i innych, w czasie rzeczywistym. Członkowie mojego zespołu mogli również zaznaczać określone obszary dokumentu lub ramki i sugerować zmiany. Dzięki temu proces przekazywania opinii był całkiem prosty

Dzięki Filestage mogłem dodawać adnotacje bezpośrednio do plików, w tym wideo, obrazów, plików PDF i innych, w czasie rzeczywistym. Członkowie mojego zespołu mogli również zaznaczać określone obszary dokumentu lub ramki i sugerować zmiany. Dzięki temu proces przekazywania opinii był całkiem prosty Scentralizowane zarządzanie opiniami: Wszystkie adnotacje i opinie są scentralizowane w Filestage, dzięki czemu moje Teams mogą śledzić komentarze i poprawki w jednym miejscu. To świetne rozwiązanie, ponieważ żadna opinia nie gubi się w procesie recenzji

Wszystkie adnotacje i opinie są scentralizowane w Filestage, dzięki czemu moje Teams mogą śledzić komentarze i poprawki w jednym miejscu. To świetne rozwiązanie, ponieważ żadna opinia nie gubi się w procesie recenzji Kontrola wersji: Filestage jest dostawcą kontroli wersji, gdzie każda nowa wersja pliku śledzi poprzednie adnotacje. Dzięki temu można porównać zmiany i upewnić się, że wszystkie opinie zostały wdrożone

Filestage jest dostawcą kontroli wersji, gdzie każda nowa wersja pliku śledzi poprzednie adnotacje. Dzięki temu można porównać zmiany i upewnić się, że wszystkie opinie zostały wdrożone Automatyzacja zadań: Platforma pomogła mi zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie przypomnień do recenzentów lub przenoszenie plików przez kolejne sceny zatwierdzania na podstawie adnotacji

Platforma pomogła mi zautomatyzować zadania, takie jak wysyłanie przypomnień do recenzentów lub przenoszenie plików przez kolejne sceny zatwierdzania na podstawie adnotacji Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami: Możliwość zapraszania zewnętrznych interesariuszy do recenzowania i dodawania adnotacji do plików bez konieczności tworzenia osobnego konta. W ten sposób można łatwo współpracować z freelancerami, a nawet otrzymywać recenzje od kierownictwa wyższego szczebla

Limity Filestage

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs mógłby być nieco bardziej pomocny w przechodzeniu przez proces recenzowania, zwłaszcza jeśli jesteś nowy na platformie

W niektórych przypadkach obrazy o większym rozmiarze są kompresowane do punktu, w którym zmieniają się kolory obrazu

Ceny Filestage

Free

Podstawowy : $109/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: $109/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Professional: $299/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$299/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (238 recenzji)

4.6/5 (238 recenzji) Capterra: 4.7 (102 opinie)

3. PDF Annotator (najlepszy do edycji plików PDF)

przez Adnotator PDF PDF Annotator to oprogramowanie do adnotacji zaprojektowane specjalnie dla użytkowników, którzy muszą edytować dokumenty PDF. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą czy nauczycielem, posiada wszystkie niezbędne narzędzia do efektywnego oznaczania plików PDF.

PDF Annotator najlepsze funkcje

Podpisy cyfrowe: Umożliwia łatwe dodawanie podpisów cyfrowych do dokumentów. To sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy muszą bezpiecznie podpisywać i udostępniać dokumenty

Umożliwia łatwe dodawanie podpisów cyfrowych do dokumentów. To sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy muszą bezpiecznie podpisywać i udostępniać dokumenty Niestandardowe znaczki i symbole: Oprogramowanie pozwala użytkownikom tworzyć i używać niestandardowych znaczków. Pieczątki te są idealne do powtarzających się adnotacji, takich jak zatwierdzone / odrzucone pieczątki lub popularne symbole używane w określonych branżach

Oprogramowanie pozwala użytkownikom tworzyć i używać niestandardowych znaczków. Pieczątki te są idealne do powtarzających się adnotacji, takich jak zatwierdzone / odrzucone pieczątki lub popularne symbole używane w określonych branżach Zarządzanie adnotacjami: PDF Annotator posiada wiele funkcji wyszukiwania adnotacji. Można wyświetlać je na liście lub przeskakiwać do konkretnych adnotacji i filtrować je na podstawie typu

PDF Annotator posiada wiele funkcji wyszukiwania adnotacji. Można wyświetlać je na liście lub przeskakiwać do konkretnych adnotacji i filtrować je na podstawie typu Tworzenie plików PDF jednym kliknięciem: Oprogramowanie umożliwia tworzenie plików PDF od podstaw lub z innych typów dokumentów. Po utworzeniu pliku PDF można bezpośrednio dodawać do niego adnotacje w oprogramowaniu

Oprogramowanie umożliwia tworzenie plików PDF od podstaw lub z innych typów dokumentów. Po utworzeniu pliku PDF można bezpośrednio dodawać do niego adnotacje w oprogramowaniu Integracja z pakietem Microsoft Office: Oprogramowanie do adnotacji płynnie integruje się z pakietem Microsoft Office. Dzięki temu można dodawać adnotacje do plików PDF utworzonych w programach Word, Excel i PowerPoint bez opuszczania środowiska programu PDF Annotator

PDF Annotator limits

Działa tylko na plikach PDF

Nie ma możliwości "wiązania" lub łączenia plików PDF za pomocą menu kontekstowego Eksploratora, jak ma to miejsce w przypadku pełnych wersji programu Acrobat

Ceny programu PDF Annotator

Licencja studencka : $44.95 za użytkownika

: $44.95 za użytkownika Licencja dla pojedynczego użytkownika: 79,95 USD za użytkownika (opłata jednorazowa)

PDF Annotator oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Read More: Jak dodać adnotację do pliku PDF (przewodnik 2024)

4. Ink2Go (najlepszy do adnotacji na prezentacjach na żywo)

przez Ink2Go Ink2Go to jedno z niewielu narzędzi do adnotacji danych, które umożliwia dodawanie adnotacji podczas nagrywania. Możesz rysować, pisać i podkreślać bezpośrednio na ekranie w czasie rzeczywistym. Jest to świetny wybór dla nauczycieli, trenerów i profesjonalistów, którzy muszą zaangażować swoich odbiorców za pomocą adnotacji na żywo.

Ink2Go najlepsze funkcje

Adnotacje na żywo: Ink2Go umożliwia dodawanie adnotacji bezpośrednio na ekranie podczas prezentacji na żywo, co czyni go doskonałym narzędziem do adnotacji wideo. Możesz podkreślić ważne punkty, zwrócić uwagę na określone obszary lub zilustrować koncepcje w locie

Ink2Go umożliwia dodawanie adnotacji bezpośrednio na ekranie podczas prezentacji na żywo, co czyni go doskonałym narzędziem do adnotacji wideo. Możesz podkreślić ważne punkty, zwrócić uwagę na określone obszary lub zilustrować koncepcje w locie Nagrywanie ekranu z adnotacjami: Możesz nagrywać swój ekran wraz z adnotacjami, aby tworzyć filmy instruktażowe, samouczki lub materiały szkoleniowe, co czyni Ink2Go doskonałym narzędziem do adnotacji wideo

Możesz nagrywać swój ekran wraz z adnotacjami, aby tworzyć filmy instruktażowe, samouczki lub materiały szkoleniowe, co czyni Ink2Go doskonałym narzędziem do adnotacji wideo Narzędzia pióra i zakreślacza: Ink2Go dostarcza zakres narzędzi pióra i zakreślacza z konfigurowalnymi kolorami i grubością, dzięki czemu można dostosować adnotacje do własnych potrzeb i stylu

Ink2Go dostarcza zakres narzędzi pióra i zakreślacza z konfigurowalnymi kolorami i grubością, dzięki czemu można dostosować adnotacje do własnych potrzeb i stylu Tryb Tablicy: Oprócz dodawania adnotacji do istniejącej zawartości, Ink2Go oferuje również tryb Tablicy, w którym można tworzyć nową zawartość od podstaw

Limity Ink2Go

Narzędzie jest stosunkowo proste w porównaniu do bardziej wszechstronnego oprogramowania do adnotacji, co może być limitem dla zaawansowanych użytkowników

Ceny Ink2Go

Licencja dla pojedynczego użytkownika: 19,9 USD (opłata jednorazowa)

Ink2Go oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Drawboard Projects (najlepsze dla projektów AEC i plików PDF)

przez Projekty Drawboard Drawboard Projects to potężne narzędzie do adnotacji danych dla profesjonalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa (AEC). Oferuje również adnotacje dla plików PDF, ale jego główną zaletą jest funkcja współpracy dla złożonych rysunków i dokumentów, takich jak plany, pliki CAD i inne dokumenty techniczne.

Drawboard Projects najlepsze funkcje

Narzędzia specyficzne dla branży: Jest to jedno z niewielu narzędzi do adnotacji, które oferuje funkcje specjalnie dla branży AEC. Oferuje precyzyjne narzędzia pomiarowe, kalibrację i warstwy do szczegółowych adnotacji na planach architektonicznych i inżynieryjnych

Jest to jedno z niewielu narzędzi do adnotacji, które oferuje funkcje specjalnie dla branży AEC. Oferuje precyzyjne narzędzia pomiarowe, kalibrację i warstwy do szczegółowych adnotacji na planach architektonicznych i inżynieryjnych Narzędzia do edycji PDF i adnotacji danych : Znalazłem pełny zestaw narzędzi do edycji i dodawania adnotacji do plików PDF z funkcjami podświetlania tekstu, dodawania komentarzy, rysowania odręcznego, wstawiania kształtów i nie tylko

: Znalazłem pełny zestaw narzędzi do edycji i dodawania adnotacji do plików PDF z funkcjami podświetlania tekstu, dodawania komentarzy, rysowania odręcznego, wstawiania kształtów i nie tylko Kontrola wersji dokumentu: To oprogramowanie do adnotacji śledzi wszystkie wersje dokumentu, dzięki czemu można zobaczyć zmiany w czasie i upewnić się, że żadne adnotacje ani poprawki nie zostaną utracone podczas cyklu życia projektu

To oprogramowanie do adnotacji śledzi wszystkie wersje dokumentu, dzięki czemu można zobaczyć zmiany w czasie i upewnić się, że żadne adnotacje ani poprawki nie zostaną utracone podczas cyklu życia projektu Dostęp offline: Możesz pobierać dokumenty do adnotacji w trybie offline i synchronizować ich zmiany po ponownym połączeniu. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas pracy w terenie, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony

Możesz pobierać dokumenty do adnotacji w trybie offline i synchronizować ich zmiany po ponownym połączeniu. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas pracy w terenie, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony Integracja z popularnym oprogramowaniem AEC: Narzędzie do adnotacji danych integruje się z innymi narzędziami powszechnie używanymi w branży AEC, takimi jak Autodesk, dzięki czemu nie trzeba ręcznie przesyłać plików

Ograniczenia projektów Drawboard

Podstawowa wersja Free nie pozwala na dostęp do aplikacji na Androida i nie ma wsparcia dla notatek audio, przesyłania e-maili, migawek i redakcji

Cennik Drawboard Projects

Teams : 29 USD/miesiąc za użytkownika

: 29 USD/miesiąc za użytkownika Wzrost : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Drawboard Projects oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Prodigy (najlepsze dla modeli uczenia maszynowego)

przez Prodigy Prodigy to wszechstronne narzędzie do adnotacji danych zaprojektowane specjalnie do uczenia modeli uczenia maszynowego. Narzędzie to jest idealne dla naukowców zajmujących się danymi, inżynierów uczenia maszynowego i badaczy

Najlepsze funkcje Prodigy

Integracja aktywnego uczenia się : Prodigy wykorzystuje aktywne uczenie się, aby nadać priorytet najbardziej informacyjnym próbkom danych i zasugerować adnotacje, które najprawdopodobniej poprawią wydajność modeli uczenia maszynowego

: Prodigy wykorzystuje aktywne uczenie się, aby nadać priorytet najbardziej informacyjnym próbkom danych i zasugerować adnotacje, które najprawdopodobniej poprawią wydajność modeli uczenia maszynowego Dostosowywane przepływy pracy adnotacji danych: Pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe przepływy pracy adnotacji dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy pracujesz z tekstem, obrazami czy innymi typami danych, otrzymujesz elastyczne ramy do zaprojektowania procesu adnotacji, który najlepiej pasuje do Twojego projektu

Pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe przepływy pracy adnotacji dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy pracujesz z tekstem, obrazami czy innymi typami danych, otrzymujesz elastyczne ramy do zaprojektowania procesu adnotacji, który najlepiej pasuje do Twojego projektu Trening modeli w czasie rzeczywistym: Jedną z wyróżniających się funkcji Prodigy jest możliwość trenowania modeli w czasie rzeczywistym podczas adnotacji. Ta natychmiastowa pętla sprzężenia zwrotnego pomaga użytkownikom zobaczyć, jak ich adnotacje wpływają na wydajność modelu

Jedną z wyróżniających się funkcji Prodigy jest możliwość trenowania modeli w czasie rzeczywistym podczas adnotacji. Ta natychmiastowa pętla sprzężenia zwrotnego pomaga użytkownikom zobaczyć, jak ich adnotacje wpływają na wydajność modelu Wydajna obsługa danych: Narzędzie jest zoptymalizowane pod kątem dużych zbiorów danych, dzięki czemu można z łatwością obsługiwać miliony punktów danych

Narzędzie jest zoptymalizowane pod kątem dużych zbiorów danych, dzięki czemu można z łatwością obsługiwać miliony punktów danych Płynna integracja: Prodigy płynnie integruje się z popularnymi bibliotekami uczenia maszynowego, takimi jak spaCy, TensorFlow i PyTorch, umożliwiając włączenie adnotacji bezpośrednio do potoków szkoleniowych

Limity Prodigy

Prodigy jest przeznaczone głównie dla użytkowników technicznych, więc może nie być najlepszym rozwiązaniem dla teamów nietechnicznych lub osób szukających narzędzia do adnotacji ogólnego przeznaczenia

Ceny Prodigy

Osoba fizyczna: 390 USD/licencja dożywotnia

390 USD/licencja dożywotnia Firma: $490/siedzisko, w pakietach po 5 licencji

Prodigy oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. SuperAnnotate (najlepsza do adnotacji obrazów i wideo)

przez SuperAnnotate SuperAnnotate to narzędzie do adnotacji obrazów popularne wśród zespołów AI i uczenia maszynowego. Zaprojektowane do obsługi projektów adnotacji na dużą skalę, może tworzyć wysokiej jakości dane szkoleniowe dla komputerowych modeli wizyjnych.

Najlepsze funkcje SuperAnnotate

Zaawansowane narzędzia do adnotacji danych: SuperAnnotate oferuje różnorodne narzędzia do adnotacji wideo i obrazów, w tym wielokąty, obwiednie, prostopadłościany, punkty kluczowe i narzędzia do segmentacji semantycznej, które mogą tworzyć precyzyjne adnotacje niezbędne do szkolenia wysokowydajnych modeli AI

SuperAnnotate oferuje różnorodne narzędzia do adnotacji wideo i obrazów, w tym wielokąty, obwiednie, prostopadłościany, punkty kluczowe i narzędzia do segmentacji semantycznej, które mogą tworzyć precyzyjne adnotacje niezbędne do szkolenia wysokowydajnych modeli AI Współpraca i zarządzanie cyklem pracy: To narzędzie do adnotacji danych umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym projektem. Kontrola wersji pozwala być na bieżąco ze wszystkimi zmianami

To narzędzie do adnotacji danych umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym projektem. Kontrola wersji pozwala być na bieżąco ze wszystkimi zmianami Wstępne adnotacje oparte na sztucznej inteligencji: Wstępne adnotacje oparte na sztucznej inteligencji pomagają wygenerować wstępne adnotacje, które można później dostosować

Wstępne adnotacje oparte na sztucznej inteligencji pomagają wygenerować wstępne adnotacje, które można później dostosować Narzędzia zapewniania jakości: SuperAnnotate zawiera wbudowane narzędzia zapewniania jakości do przeglądu i walidacji adnotacji przed ich sfinalizowaniem

Limity SuperAnnotate

Czasami szacowany czas zakończenia projektu może być niedokładny

Niektóre zaawansowane funkcje i funkcje mogą wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się, szczególnie dla mniej technicznych użytkowników

Ceny SuperAnnotate

Podstawowy : Free

: Free Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

SuperAnnotate oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

4.9/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Labelbox (najlepsze narzędzie do adnotacji danych dla zespołów Enterprise AI)

przez Labelbox Labelbox to wiodące narzędzie do adnotacji danych przeznaczone do uczenia maszynowego i projektów sztucznej inteligencji. Narzędzie to pomaga w tworzeniu etykiet danych, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla naukowców zajmujących się danymi i praktyków AI.

Najlepsze funkcje Labelbox

Wszechstronne narzędzia do adnotacji danych: Labelbox zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu typów danych, w tym obrazów, wideo i tekstów. Oferuje różne narzędzia do adnotacji, takie jak obwiednie, wielokąty, segmentacja semantyczna i punkty kluczowe, umożliwiając użytkownikom adnotowanie danych do różnych zadań uczenia maszynowego

Labelbox zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu typów danych, w tym obrazów, wideo i tekstów. Oferuje różne narzędzia do adnotacji, takie jak obwiednie, wielokąty, segmentacja semantyczna i punkty kluczowe, umożliwiając użytkownikom adnotowanie danych do różnych zadań uczenia maszynowego Automatyzacja z etykietowaniem wspomaganym modelem: Labelbox pełni funkcję etykietowania wspomaganego modelem, które można zintegrować ze zbiorami danych, zmniejszając wysiłek ręczny wymagany w procesie etykietowania

Labelbox pełni funkcję etykietowania wspomaganego modelem, które można zintegrować ze zbiorami danych, zmniejszając wysiłek ręczny wymagany w procesie etykietowania Współpraca i zarządzanie przepływem pracy: Dostępne są również narzędzia do zarządzania przepływem pracy, które umożliwiają przypisywanie zadań, przeglądanie adnotacji i zarządzanie projektami w ramach platformy

Dostępne są również narzędzia do zarządzania przepływem pracy, które umożliwiają przypisywanie zadań, przeglądanie adnotacji i zarządzanie projektami w ramach platformy Narzędzia do zapewniania jakości: Wbudowane funkcje, takie jak ocena konsensusu, przegląd cyklu pracy i wykrywanie anomalii, zapewniają dokładne i spójne adnotacje

Limity Labelbox

Nie może obsługiwać obrazów wielokanałowych, które są rzadko spotykane w normalnym widzeniu komputerowym, ale są wszechobecne w obrazowaniu naukowym

Ceny Labelbox

Free

Starter: 0,10 USD za LBU

0,10 USD za LBU Enterprise: Niestandardowy cennik

Labelbox oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Adobe Acrobat (najlepszy do adnotacji w PDF)

przez Adobe Acrobat Adobe Acrobat jest uważany za standard branżowy, jeśli chodzi o tworzenie, edycję i dodawanie adnotacji do dokumentów PDF. Posiada zestaw narzędzi do adnotacji do oznaczania dokumentów do użytku osobistego i profesjonalnego.

Najlepsze funkcje programu Adobe Acrobat

Wszechstronne narzędzia do adnotacji: Adobe Acrobat oferuje podkreślenia, notatki, komentarze tekstowe, przekreślenia i rysowanie odręczne, które mogą pomóc użytkownikom w skutecznym i wydajnym oznaczaniu dokumentów

Adobe Acrobat oferuje podkreślenia, notatki, komentarze tekstowe, przekreślenia i rysowanie odręczne, które mogą pomóc użytkownikom w skutecznym i wydajnym oznaczaniu dokumentów Komentowanie i współpraca: Acrobat umożliwia wielu użytkownikom przeglądanie i komentowanie plików PDF. Komentarze te można śledzić w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do adnotacji zapewnia również wyraźną ścieżkę audytu wszystkich adnotacji, dzięki czemu można wprowadzać poprawki w oparciu o informacje zwrotne

Acrobat umożliwia wielu użytkownikom przeglądanie i komentowanie plików PDF. Komentarze te można śledzić w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do adnotacji zapewnia również wyraźną ścieżkę audytu wszystkich adnotacji, dzięki czemu można wprowadzać poprawki w oparciu o informacje zwrotne Bezpieczeństwo dokumentów: Oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę hasłem i szyfrowanie. Możesz kontrolować, kto wyświetla, drukuje lub dodaje adnotacje do dokumentu

Oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę hasłem i szyfrowanie. Możesz kontrolować, kto wyświetla, drukuje lub dodaje adnotacje do dokumentu Integracja z Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat integruje się z innymi aplikacjami Adobe Creative Cloud. Umożliwia to łatwe przechodzenie między różnymi narzędziami i cyklami pracy, co jest ratunkiem dla kreatywnych profesjonalistów, którzy muszą pracować na różnych platformach Adobe

Limity Adobe Acrobat

Czasami wyświetla błędy podczas edycji plików PDF zawierających czcionki inne niż łacińskie

Nauka korzystania z funkcji jest mniej intuicyjna niż w przypadku innych rodzajów oprogramowania

Ceny Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Free

: Free Acrobat Standard : 12,99 USD/miesiąc

: 12,99 USD/miesiąc Acrobat Pro : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Acrobat Standard dla Teams : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Acrobat Pro dla Teams : $23.99/miesiąc

: $23.99/miesiąc Acrobat Pro for teams 5-pack: 22,19 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Acrobat

G2 : 4.5/5 (3,000+ recenzji)

: 4.5/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

10. RectLabel (najlepsze narzędzie do adnotacji obrazu)

przez RectLabel RectLabel to narzędzie do adnotacji danych offline, które zostało stworzone do adnotacji obrazów do celów uczenia maszynowego. Jest używane głównie do tworzenia ograniczających boxów i etykiet segmentacji do trenowania modeli w wykrywaniu obiektów, klasyfikacji obrazów i innych zadaniach rozpoznawania wizualnego

RectLabel najlepsze funkcje

Adnotacja ramek ograniczających: Dzięki RectLabel można rysować i edytować ramki ograniczające wokół obiektów na obrazach w celu trenowania modeli wykrywania obiektów. Otrzymujesz precyzyjną kontrolę nad wymiarami ramek, zapewniając wysokiej jakości adnotacje

Dzięki RectLabel można rysować i edytować ramki ograniczające wokół obiektów na obrazach w celu trenowania modeli wykrywania obiektów. Otrzymujesz precyzyjną kontrolę nad wymiarami ramek, zapewniając wysokiej jakości adnotacje Maski segmentacyjne: RectLabel zapewnia wsparcie dla wielokątnych masek segmentacyjnych, które można rysować, określając dokładny kształt obiektów. Funkcja ta zapewnia dokładność adnotacji na poziomie pikseli

RectLabel zapewnia wsparcie dla wielokątnych masek segmentacyjnych, które można rysować, określając dokładny kształt obiektów. Funkcja ta zapewnia dokładność adnotacji na poziomie pikseli Adnotacja danych punktów kluczowych: Dzięki adnotacji punktów kluczowych można oznaczyć określone punkty na obiekcie, takie jak punkty orientacyjne twarzy lub stawy w ludzkim ciele. Funkcja ta pomaga trenować modele w szacowaniu pozy i powiązanych zadaniach

Dzięki adnotacji punktów kluczowych można oznaczyć określone punkty na obiekcie, takie jak punkty orientacyjne twarzy lub stawy w ludzkim ciele. Funkcja ta pomaga trenować modele w szacowaniu pozy i powiązanych zadaniach Przetwarzanie wsadowe: RectLabel pozwala użytkownikom dodawać adnotacje do wielu obrazów jednocześnie, aby przyspieszyć proces adnotacji, szczególnie podczas pracy z dużymi zbiorami danych

Limity RectLabel

Narzędzie jest specjalnie zaprojektowane do uczenia maszynowego i może nie być odpowiednie do ogólnych zadań adnotacji, takich jak edycja PDF

Ceny RectLabel

RectLabel : Free

: Free RectLabel Pro: $19.99

Oceny i recenzje RectLabel

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Wybierz najlepsze oprogramowanie do adnotacji dla swojego biznesu

Łatwe w użyciu narzędzie do adnotacji może pomóc w edycji dokumentów, burzy mózgów i zapisywaniu kreatywnych pomysłów na cyfrowym papierze. Przekształć nudny dokument w kolorowy zasób wypełniony kreatywnymi pomysłami wszystkich członków zespołu.

Podczas gdy wszystkie narzędzia do adnotacji na liście są powszechnie używane, ja mam swojego faworyta - ClickUp.

Tablica, klipy, widoki, mózg i inne funkcje ClickUp stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z adnotacjami.

Bez względu na to, czy pracujesz z plikami PDF, obrazami, czy materiałami wideo, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Najlepsze jest to, że na początku jest Free, więc możesz wypróbować ją od razu. Zarejestruj się na ClickUp już dziś aby rozpocząć.