10 najlepszych narzędzi do wycinania nagrań wideo w 2024 roku

Wbudowane narzędzie do wycinania w systemie Windows lub MacOS po prostu już nie wystarcza. (gra słów zamierzona)

Przechwytywanie i udostępnianie nagrań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szybkich samouczków, szczegółowych wersji demonstracyjnych, czy po prostu chęć podzielenia się czymś fajnym znalezionym w Internecie.

Ale przy tak wielu różnych dostępnych narzędziach do wycinania, znalezienie odpowiedniego może wydawać się zniechęcające.

Spędziłem wiele godzin testując i porównując różne narzędzia do wycinania, aby znaleźć absolutnie najlepsze do nagrywania w 2024 roku.

Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym użytkownikiem potrzebującym szybkiego nagrywania ekranu, czy też profesjonalistą w tworzeniu treści szukającym zaawansowanych funkcji, ta lista ma coś dla każdego. Porzućmy więc te podstawowe snipy i zacznijmy tworzyć jak profesjonaliści! ✂️

**Na co zwrócić uwagę w narzędziach do wycinania?

Masz już swoje powody, aby porzucić podstawowe narzędzia do wycinania. Porozmawiajmy o tym, co naprawdę wyróżnia te najlepsze.

Jakie są kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę?

Łatwość użycia

To może wydawać się oczywiste, ale zaufaj mi, to kluczowe. Nie chcesz spędzać wieków na zastanawianiu się, jak nagrać prosty film.

Idealnie byłoby, gdyby narzędzie miało przejrzysty i intuicyjny interfejs, który pozwala nagrywać i edytować filmy przy minimalnym zamieszaniu. Potrzebujesz narzędzia, które będzie rozszerzeniem twojego przepływu pracy, a nie przeszkodą.

Elastyczność w dostosowywaniu

Chcesz mieć możliwość precyzyjnego wyboru tego, co nagrywasz, niezależnie od tego, czy jest to określony obszar ekranu, pełne okno, czy nawet tylko część strony internetowej.

Dodatkowe punkty za narzędzia, które pozwalają dodawać adnotacje, strzałki lub tekst bezpośrednio do nagrań, aby podkreślić ważne punkty.

Formaty wyjściowe wideo

Być może nie jest to najbardziej ekscytująca funkcja, ale jest niezbędna.

Upewnij się, że wybrane narzędzie obsługuje popularne formaty wideo, takie jak MP4 i MOV. Zapewnia to kompatybilność z różnymi platformami i oprogramowaniem do edycji, dzięki czemu można łatwo udostępniać swoje nagrania bez żadnych kłopotów.

Dodatkowe funkcje

Chociaż podstawowa funkcjonalność jest ważna, niektóre narzędzia oferują dodatkowe funkcje, które mogą być prawdziwymi przełomami.

Te dodatki mogą obejmować funkcje nagrywania ekranu (poza fragmentami wideo), przechowywanie w chmurze dla łatwego dostępu i udostępniania, a nawet integrację z innymi używanymi aplikacjami zwiększającymi produktywność. Mogą one usprawnić przepływ pracy i znacznie ułatwić życie.

Najlepszym narzędziem do wycinania jest to, które pasuje do twoich konkretnych potrzeb i preferencji.

Poświęć więc trochę czasu na zbadanie dostępnych opcji i znajdź tę, która pomoże Ci łatwo przechwytywać i udostępniać nagrania wideo.

10 najlepszych narzędzi do wycinania w 2024 roku

1. ClickUp (Najlepsze do przechwytywania i udostępniania nagrań ekranu zespołowi)

Użyj sekcji "Moje klipy", aby zobaczyć wszystkie nagrane klipy w jednym miejscu

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami; to także potężne i wszechstronne narzędzie z wbudowanym narzędziem do wycinania, Klipy ClickUp do przechwytywania i udostępniania nagrań wideo. Wbudowana funkcja nagrywania wideo płynnie integruje się z przepływem pracy zarządzania projektami.

Rejestruj wyraźne, zwięzłe i bogate w informacje nagrania wideo bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między narzędziami. ClickUp's Clips jest doskonałym narzędziem do Alternatywa dla Loom .

Najlepsze cechy ClickUp

Łatwe przechwytywanie: Nagrywaj określone obszary ekranu za pomocą jednego kliknięcia, eliminując potrzebę korzystania z uciążliwych narzędzi zewnętrznych

Nagrywaj określone obszary ekranu za pomocą jednego kliknięcia, eliminując potrzebę korzystania z uciążliwych narzędzi zewnętrznych Wyraźna narracja: Dołącz swój głos do przechwytywanego ekranu, zapewniając jasne wyjaśnienia i kontekst w nagraniach

Dołącz swój głos do przechwytywanego ekranu, zapewniając jasne wyjaśnienia i kontekst w nagraniach Adnotacje dla podkreślenia: Podobnie jak ClickUp Tasks, dodawaj objaśnienia, strzałki i tekst bezpośrednio do nagrań, aby podkreślić kluczowe punkty i zapewnić przejrzystość dla widzów

Podobnie jak ClickUp Tasks, dodawaj objaśnienia, strzałki i tekst bezpośrednio do nagrań, aby podkreślić kluczowe punkty i zapewnić przejrzystość dla widzów Zintegrowany przepływ pracy: Przechwytywanie zrzutów ekranu i nagrań bezpośrednio w ClickUp Tasks i dokumentach, utrzymując wszystko scentralizowane i eliminując kłopoty związane z przełączaniem aplikacji

Przechwytywanie zrzutów ekranu i nagrań bezpośrednio w ClickUp Tasks i dokumentach, utrzymując wszystko scentralizowane i eliminując kłopoty związane z przełączaniem aplikacji Usprawnione udostępnianie: Udostępniaj swoje nagrania prywatnie swojemu zespołowi lub publicznie za pomocą konfigurowalnych linków i uprawnień, zapewniając właściwym osobom dostęp do potrzebnych informacji

Udostępniaj swoje nagrania prywatnie swojemu zespołowi lub publicznie za pomocą konfigurowalnych linków i uprawnień, zapewniając właściwym osobom dostęp do potrzebnych informacji Transkrypcja AI: Klipy ClickUp wykorzystująClickUp Brain (AI) do automatycznej transkrypcji nagrań, ułatwiając ponowne odwiedzenie kluczowych punktów i dzielenie się spostrzeżeniami z zespołem

Klipy ClickUp wykorzystująClickUp Brain (AI) do automatycznej transkrypcji nagrań, ułatwiając ponowne odwiedzenie kluczowych punktów i dzielenie się spostrzeżeniami z zespołem Płynne odtwarzanie: Zapewnia płynne odtwarzanie na różnych urządzeniach, dzięki czemu Twój zespół może uzyskać dostęp do nagrań i przeglądać je bez żadnych kłopotów

Zapewnia płynne odtwarzanie na różnych urządzeniach, dzięki czemu Twój zespół może uzyskać dostęp do nagrań i przeglądać je bez żadnych kłopotów Konfigurowalna długość: Potrzebujesz szybkiego wyjaśnienia lub szczegółowego przewodnika? Pozwala nagrywać tak długo lub krótko, jak to konieczne, dając pełną kontrolę nad treścią

Potrzebujesz szybkiego wyjaśnienia lub szczegółowego przewodnika? Pozwala nagrywać tak długo lub krótko, jak to konieczne, dając pełną kontrolę nad treścią Uproszczone przechowywanie: Twoje nagrania są bezpiecznie przechowywane w obszarze roboczym ClickUp, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych rozwiązań pamięci masowej i utrzymując wszystko w porządku

ClickUp's Clips pomaga różnym zespołom w firmie, takim jak marketing, przechwytywać, przechowywać i udostępniać użytkownikom filmy produktowe i zrzuty ekranu, co czyni go kolejnym ważnym dodatkiem do platformy ClickUp Marketingowe narzędzie wideo stack mix.

Szablon produkcji wideo ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci usprawnić proces produkcji wideo.

Tworzenie filmów może być skomplikowane i przytłaczające. Z Szablon produkcji wideo ClickUp zespoły różnej wielkości - od dużych studiów po małych wewnętrznych twórców treści - mogą pozostać zorganizowane i skoordynowane przez cały proces, od burzy mózgów po ostateczną edycję.

Szablon ten upraszcza produkcję wideo, zapewniając płynny przepływ pracy i wysokiej jakości rezultaty. Usprawnia on przepływ pracy, zapewniając przejrzystą strukturę planowania, produkcji i postprodukcji.

Oferuje liczne korzyści, takie jak łatwa organizacja, lepsza komunikacja i mniej błędów.

Dzięki konfigurowalnym funkcjom i łatwemu w użyciu przewodnikowi, ClickUp umożliwia zespołom wydajne tworzenie wysokiej jakości filmów. Pobierz ten szablon

ClickUp ograniczenia

Integracja z ClickUp: Funkcja Clips ClickUp jest obecnie ograniczona do użytkowników ClickUp posiadających subskrypcję

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recenzji)

4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4100+ opinii)

2. Movavi (Najlepszy do przechwytywania określonych obszarów ekranu i podstawowej edycji)

Via: Movavi Movavi jest przyjazny dla użytkownika i oferuje nagrywanie ekranu i przechwytywanie zrzutów ekranu. Posiada przejrzysty interfejs, różne tryby nagrywania i podstawowe opcje edycji.

Zapomnij o skomplikowanych ustawieniach; Movavi pozwala uchwycić dokładnie to, czego potrzebujesz na ekranie, czy to konkretne okno, czy cały pulpit, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Movavi

Wybierz konkretny obszar ekranu, który chcesz nagrać lub całe okno

Dołącz narrację głosową do zrzutu ekranu, aby wyjaśnić koncepcje lub zapewnić komentarz

Użyj podstawowych narzędzi edycyjnych Movavi, takich jak przycinanie i kadrowanie, aby szybko i łatwo dopracować swoje nagrania

Zapisywanie nagrań w różnych formatach, takich jak MP4, AVI i MOV

Ograniczenia Movavi

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak adnotacje, przejścia lub efekty

Nie jest idealny do tworzenia złożonych produkcji wideo.

Ceny Movavi

Dla Windows Licencja osobista: $44.95/rok Licencja biznesowa: $69.95/rok

Dla Mac Licencja osobista: $44.95/rok Licencja biznesowa: $69.95/rok



Oceny i recenzje Movavi

G2: 4.5/5 (45+ recenzji)

4.5/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (850+ recenzji)

3. ShareX (Najlepszy dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują rozbudowanych opcji dostosowywania)

Via: ShareX ShareX jest Darmowy rejestrator ekranu i narzędzie open-source pełne funkcji. Pozwala dostosować wszystko, używać skrótów klawiszowych, a nawet integrować się z platformami takimi jak Dropbox i Imgur.

Najlepsze cechy ShareX

Konfiguracja skrótów klawiszowych, wybór trybów przechwytywania (pełny ekran, określone obszary, przewijanie stron internetowych)

Nagrywanie GIF-ów

Przesyłanie zrzutów ekranu i nagrań bezpośrednio na różne platformy, takie jak Imgur lub Dropbox

Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, korzysta z ciągłego strumienia aktualizacji i ulepszeń od dedykowanej społeczności

Ograniczenia ShareX

Rozbudowane opcje dostosowywania wymagają nieco nauki w porównaniu do prostszych narzędzi

Zaawansowane dostosowywanie wymaga wiedzy technicznej

Ceny ShareX

Darmowy w użyciu

Ocena i recenzje ShareX

G2: 4.8/5 (75+ recenzji)

4.8/5 (75+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. ScreenRec (Najlepszy do tworzenia szybkich i łatwych samouczków wideo i demonstracji z nagrywaniem ekranu i dźwięku)

Via: ScreenRec ScreenRec to przede wszystkim prostota. Nie ma tu skomplikowanego oprogramowania ani bólu głowy związanego z edycją - wystarczy jedno kliknięcie, aby z łatwością przechwytywać krystalicznie czyste nagrania ekranu. Bez konieczności korzystania ze skomplikowanych ustawień lub oprogramowania do edycji.

Tak więc, następnym razem, gdy będziesz musiał uchwycić błąd lub wyjaśnić coś koledze z zespołu, który mieszka po drugiej stronie świata, chwyć ScreenRec. Podwaja się również jako doskonały Szkoleniowe oprogramowanie wideo .

Najlepsze cechy ScreenRec

Przechwytywanie dźwięku systemowego, dźwięku z mikrofonu lub obu, świetne do tworzenia Filmy szkoleniowe Zintegruj swoją kamerę internetową z nagraniami, umożliwiając dodanie osobistego charakteru lub Pokonać strach przed kamerą Łatwe przesyłanie na popularne platformy lub tworzenie niestandardowych linków do udostępniania

Przechowywanie nagrań w chmurze

Ograniczenia ScreenRec

Rozszerzone długości nagrań i przechowywanie w chmurze wymagają płatnej subskrypcji dla większych potrzeb nagrywania

Brak zaawansowanych opcji edycji

Ceny ScreenRec

Darmowy na zawsze: $0

$0 Pro: $8.32/miesiąc

$8.32/miesiąc Premium: $81.66/miesiąc

Ocena i recenzje ScreenRec

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. LightShot (Najlepszy do podstawowego przechwytywania zrzutów ekranu, edycji i natychmiastowego udostępniania)

Via: LightShot LightShot to kolejna darmowa opcja do szybkiego tworzenia zrzutów ekranu i podstawowej edycji. To lekkie oprogramowanie działa jako narzędzie do wycinania w systemie Windows (przy użyciu klawisza "prnt scr") i priorytetowo traktuje szybkość i łatwość użytkowania, umożliwiając użytkownikom przechwytywanie określonych obszarów ekranu za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Oferuje narzędzia do adnotacji, przechowywanie w chmurze i łatwe udostępnianie.

Najlepsze cechy LightShot

Szybkie przechwytywanie obrazów za pomocą prostego procesu zrzutu ekranu z funkcją przechwytywania jednym naciśnięciem klawisza

Narzędzia do adnotacji pozwalają dodawać do zrzutów ekranu wskazówki wizualne, takie jak strzałki, tekst i kształty

Po przechwyceniu i dodaniu adnotacji, z łatwością udostępniaj zrzuty ekranu za pośrednictwem popularnych platform, takich jak Imgur lub media społecznościowe, lub za pośrednictwem niestandardowych linków do szerszej dystrybucji

Zużywa minimalne zasoby systemowe do działania

ograniczenia LightShot

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji, takich jak kadrowanie lub zmiana rozmiaru

Nadaje priorytet prostym opcjom udostępniania, ograniczając swoją funkcjonalność dla użytkowników wymagających określonych funkcji współpracy zespołowej lub bardziej złożonych przepływów pracy udostępniania

Ceny LightShot

Darmowy

Ocena i recenzje LightShot

G2: 4.7/5 (ponad 130 recenzji)

4.7/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.8/5 (35+ recenzji)

6. PicPick (Najlepszy dla twórców wizualnych, którzy potrzebują różnych trybów przechwytywania i wszechstronnych funkcji edycji)

Via: PicPick PicPick to wszechstronne narzędzie, które łączy w sobie nagrywanie ekranu, przechwytywanie zrzutów ekranu i edycję obrazu. Jest przyjazny dla użytkownika i posiada szeroki zakres funkcji, dzięki czemu jest doskonałą opcją dla kreatywnych profesjonalistów i osób zajmujących się komunikacją wizualną.

PicPick został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Szeroki zakres funkcji zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia w jednym miejscu, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami.

Niezależnie od tego, czy tworzysz treści do mediów społecznościowych, przygotowujesz profesjonalną prezentację, czy po prostu przechwytujesz informacje do użytku osobistego, PicPick zapewni Ci ochronę.

Najlepsze cechy PicPick

Korzystanie z szeregu metod przechwytywania, od pełnego ekranu i określonych regionów po przewijanie okien, a nawet wyodrębnianie tekstu ze zrzutów ekranu

Kadrowanie, zmiana rozmiaru, dodawanie efektów i stosowanie znaków wodnych dzięki solidnemu zestawowi narzędzi do edycji

Dodawanie strzałek, pól tekstowych, kształtów, a nawet odręcznych rysunków do zrzutów ekranu i nagrań

Bez wysiłku rejestruj obrazy, demonstracje, samouczki lub webinaria i wybieraj spośród różnych formatów nagrywania

Udostępnianie obrazów na popularnych platformach i w usługach przechowywania w chmurze

Ograniczenia aplikacji PicPick

Wymaga niewielkiej krzywej uczenia się w porównaniu do prostszych narzędzi

Wymaga nieco więcej zasobów systemowych w porównaniu do lekkich narzędzi do przechwytywania ekranu

Ceny PicPick

Plan pojedynczy: 24 USD/użytkownika (2 urządzenia/użytkownika)

24 USD/użytkownika (2 urządzenia/użytkownika) Plan zespołowy: różni się w zależności od użytkownika

Ocena i recenzje PicPick

G2: za mało recenzji

za mało recenzji Capterra: za mało recenzji

7. Greenshot (Najlepszy dla entuzjastów open-source, którzy potrzebują zaawansowanych opcji przechwytywania)

Via: Greenshot Kolejna darmowa alternatywa dla narzędzi do wycinania i opcja open-source, Greenshot, świetnie nadaje się do dostosowywania. Oferuje różne tryby przechwytywania, narzędzia do adnotacji, a nawet możliwości skryptowania dla zaawansowanych użytkowników.

Jest on przeznaczony zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i osób obeznanych z technologią, poszukujących zaawansowanych funkcji.

Najlepsze cechy Greenshot

Możliwość korzystania z różnorodnych trybów przechwytywania, w tym pełnoekranowego, określonych obszarów, okien, przewijanych okien, a nawet przechwytywania regionu z opóźnieniem

Dostosowywanie skrótów klawiszowych przechwytywania, definiowanie formatów wyjściowych i ustanawianie zautomatyzowanych przepływów pracy

Przycinaj, zmieniaj rozmiar, dodawaj efekty, stosuj znaki wodne i korzystaj z różnych narzędzi do adnotacji do edycji zrzutów ekranu za pomocą kompleksowego pakietu do edycji

Korzystaj z dedykowanej społeczności, co prowadzi do częstych aktualizacji, poprawek błędów, a nawet rozwoju wtyczek

Ograniczenia zrzutów ekranu

Rozbudowany zestaw funkcji wymaga początkowej eksploracji dla nowych użytkowników

Wymaga nieco większej wiedzy technicznej w porównaniu do gotowych, łatwo dostępnych opcji

Ceny Greenshot

Windows: do pobrania za darmo

do pobrania za darmo MacOS: 1,99 za pobranie

Ocena i recenzje Greenshot

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

8. Awesome Screenshot (Najlepsze dla zespołów projektowych, które muszą dodawać opinie bezpośrednio na zrzutach ekranu)

Via: Niesamowity zrzut ekranu To Rejestrator ekranu wideo Rozszerzenie Chrome umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu i filmów bezpośrednio w przeglądarce. Jest to potężne i wszechstronne narzędzie dla zapracowanych profesjonalistów poszukujących kompleksowego rozwiązania do przechwytywania, edycji i udostępniania zrzutów ekranu i nagrań ekranu.

Łatwość obsługi, bogaty zestaw funkcji i płynna integracja z popularnymi przeglądarkami i przepływami pracy sprawiają, że jest to cenny zasób dla każdej osoby skoncentrowanej na produktywności.

Najlepsze funkcje aplikacji Awesome Screenshot

Przechwytywanie określonych obszarów ekranu za pomocą jednego kliknięcia: całego ekranu, określonego regionu lub przewijanego okna.

Przechwytywanie nagrań ekranu z narracją audio, idealne do tworzenia samouczków, wersji demonstracyjnych lub przechwytywania interakcji z witryną w celu zgłaszania błędów

Kadrowanie, zmiana rozmiaru, dodawanie adnotacji (strzałek, tekstu, kształtów), a nawet zamazywanie poufnych informacji dzięki rozbudowanemu pakietowi edycji

Łatwe przesyłanie na popularne platformy, takie jak Dysk Google lub tworzenie niestandardowych linków do udostępniania za pośrednictwem Slack, Teams itp

Wspaniałe ograniczenia zrzutów ekranu

Ograniczone zaawansowane funkcje edycji w porównaniu do pełnej aplikacji desktopowej

Rozszerzone długości nagrań i dodatkowa przestrzeń dyskowa w chmurze wymagają płatnej subskrypcji w przypadku intensywniejszego użytkowania

Awesome Screenshot ceny

Dla użytkowników indywidualnych Darmowy: $0 Podstawowy: $6/miesiąc Pro: $8/miesiąc

Dla zespołów Workplace lite: $0 Workplace premium: $10/użytkownika/miesiąc Enterprise: kontakt z działem sprzedaży



Awesome zrzuty ekranu i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.6/5 (35+ recenzji)

9. Droplr (Najlepszy do szybkiego i łatwego udostępniania z prostymi adnotacjami i natychmiastowym przesyłaniem do chmury)

Via: Droplr Droplr to przede wszystkim udostępnianie i współpraca. Jest to usprawnione rozwiązanie dla kreatywnych zespołów i osób, które muszą płynnie udostępniać zrzuty ekranu, nagrania ekranu i pliki.

Koncentracja na natychmiastowym udostępnianiu, możliwości adnotacji i płynna integracja z popularnymi przepływami pracy sprawiają, że jest to cenny atut w dzisiejszych środowiskach pracy opartych na współpracy.

Najlepsze funkcje Droplr

Przechwytywanie zrzutów ekranu, nagrań ekranu lub przesyłanie dowolnego pliku za pomocą jednego kliknięcia

Udostępniane treści są natychmiast dostępne dla członków zespołu lub klientów za pośrednictwem bezpiecznych linków do udostępniania. Centralizacja wszystkich zasobów wizualnych w jednym, łatwo dostępnym miejscu

Dodawaj adnotacje do zrzutów ekranu i nagrań bezpośrednio na platformie, zaznaczaj kluczowe obszary, dodawaj komentarze

Integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i platformami komunikacyjnymi

Dostępne na wszystkich głównych systemach operacyjnych i platformach

ograniczenia Droplr

Darmowy plan oferuje przedsmak funkcjonalności Droplr, ale ma ograniczenia dotyczące przestrzeni dyskowej i zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowy branding lub narzędzia do zarządzania zespołem

Nie jest idealny do złożonych typów plików lub współpracy nad dokumentami wymagającymi dogłębnych funkcji edycji

Ceny Droplr

Dla użytkowników indywidualnych Pro Plus: $8/miesiąc

Dla firm Zespół: $9/miesiąc Dla firm: kontakt z działem sprzedaży



Ocena i recenzje Dropplr

G2: 4.5/5 (395+ recenzji)

4.5/5 (395+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (115+ opinii)

10. FlameShot (Najlepszy dla zaawansowanych użytkowników, którzy wymagają wysokiego poziomu personalizacji)

Via: Flameshot Flameshot jest darmowym narzędziem o otwartym kodzie źródłowym z zaawansowanymi funkcjami, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla użytkowników Linuksa.

Jego intuicyjny interfejs, lekka konstrukcja i podstawowe funkcje zapewniają przyjazne dla użytkownika i bogate w funkcje narzędzie do zrzutów ekranu, co czyni go cennym dodatkiem do zestawu narzędzi każdego użytkownika Linuksa.

Najlepsze cechy FlameShot

Działa płynnie na większości systemów Linux, nie utrudniając pracy

Łatwe przechwytywanie i dodawanie adnotacji do zrzutów ekranu dzięki prostemu interfejsowi

Korzystaj z różnych trybów przechwytywania, w tym pełnego ekranu, określonych obszarów, okien, a nawet przewijanych regionów

Wybór narzędzi do adnotacji, takich jak strzałki, pola tekstowe, kształty, a nawet zakreślacz

Szybkie kopiowanie obrazu do schowka w celu łatwego wklejenia go do dokumentów lub wiadomości e-mail

ograniczenia FlameShot

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji, takich jak kadrowanie lub zmiana rozmiaru

Zaprojektowany specjalnie dla użytkowników systemu Linux. Konieczne może być znalezienie alternatywynarzędzia do nagrywania ekranu dla Windows lub Mac

Ceny FlameShot

Darmowy

Ocena i recenzje FlameShot

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Wykraczaj poza podstawowe snipy: Click, Capture, and Conquer!

Świat nagrywania ekranu ewoluował. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym użytkownikiem rejestrującym zabawny moment, czy kreatywnym profesjonalistą tworzącym dopracowane samouczki, istnieje doskonałe narzędzie, które czeka na odkrycie.

Ta lista zawiera szereg rozwiązań do nagrywania ekranu, z których każde ma swoje mocne strony.

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem lub kreatywnym profesjonalistą, świat jest Twoją ostrygą! ClickUp's Clips zapewnia dostęp do zaawansowanych trybów przechwytywania, solidnych możliwości edycji w celu ulepszenia nagrań oraz płynnej integracji z popularnymi aplikacjami Narzędziami do zarządzania projektami wideo i platformy komunikacyjne.

Ten poziom funkcjonalności umożliwia tworzenie wysokiej jakości nagrań ekranowych, które skutecznie przekazują wiadomość i pozostawiają niezatarte wrażenie.

Podnieś jakość swoich nagrań wideo dzięki najlepszym narzędziom do wycinania. Zarejestruj się na ClickUp i zrewolucjonizuj sposób przechwytywania i udostępniania treści!