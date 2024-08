10 najlepszych narzędzi do kreatywnego zatwierdzania w 2024 roku

Jeśli od lat pracujesz w okopach zespołów kreatywnych, nie są ci obce zmagania z niekończącą się pętlą poprawek i procesów zatwierdzania. Może to doprowadzić projekty do zatrzymania, pozostawiając wszystkich sfrustrowanych.

W tym miejscu oprogramowanie do kreatywnego zatwierdzania wkracza do akcji. Narzędzia te usprawniają proces ostatecznego zatwierdzania, centralizują informacje zwrotne i utrzymują wszystkich w zgodzie. Ale przy tak wielu opcjach, wybór odpowiedniego może być przytłaczający.

Nie martw się! Jestem tutaj, aby poprowadzić Cię przez 10 najlepszych narzędzi do kreatywnego zatwierdzania i dostępnych obecnie opcji oprogramowania. Zbadamy, co wyróżnia każdą z nich i dlaczego mogą być idealnym rozwiązaniem dla twojego zespołu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zatwierdzania prac kreatywnych?

Błędna komunikacja, utracone poprawki i rozproszone informacje zwrotne są powszechne, co prowadzi do marnowania czasu i niedotrzymywania terminów. Kreatywne oprogramowanie do zatwierdzania może pomóc przebrnąć przez bałagan i poprawić widoczność w całym procesie opiniowania.

Jednak zawsze lepiej jest wziąć pod uwagę kilka czynników przed wyborem odpowiedniego oprogramowania do kreatywnego zatwierdzania dla zespołów projektowych.

Oto kilka podstawowych funkcji uważanych za kluczowe dla oprogramowania do kreatywnego zatwierdzania:

Możliwości zarządzania: Umożliwiają przypisywanie, śledzenie i monitorowanie postępów różnych kreatywnych projektów

Umożliwiają przypisywanie, śledzenie i monitorowanie postępów różnych kreatywnych projektów Wizualne narzędzia sprawdzające: Możliwość dodawania adnotacji bezpośrednio na obrazach, filmach lub plikach PDF w celu uzyskania jasnych i praktycznych informacji zwrotnych

Możliwość dodawania adnotacji bezpośrednio na obrazach, filmach lub plikach PDF w celu uzyskania jasnych i praktycznych informacji zwrotnych Dostosowanie przepływu pracy: Tworzenie etapów zatwierdzania odzwierciedlających proces i postępy zespołu, np. wersja robocza, przegląd, wersja poprawiona i ostateczna

Tworzenie etapów zatwierdzania odzwierciedlających proces i postępy zespołu, np. wersja robocza, przegląd, wersja poprawiona i ostateczna Scentralizowana komunikacja: Konsolidacja wszystkich informacji zwrotnych i dyskusji na platformie w celu łatwego odniesienia się do nich

Konsolidacja wszystkich informacji zwrotnych i dyskusji na platformie w celu łatwego odniesienia się do nich Kontrola wersji: płynne śledzenie zmian i poprawek w celu uniknięcia nieporozumień

płynne śledzenie zmian i poprawek w celu uniknięcia nieporozumień Integracje: Połączenie narzędzia do zatwierdzania z innym oprogramowaniem do zarządzania projektami w celu stworzenia całościowego widoku i połączonego przepływu pracy

10 najlepszych programów do zatwierdzania projektów kreatywnych w 2024 roku

1. ClickUp

płynne zarządzanie kreatywnymi przepływami pracy dzięki ClickUp_ ClickUp jest potęgą dla proces twórczy i zarządzanie projektami . Oprócz prostego udostępniania plików, oferuje solidne funkcje, które są idealne zarówno dla kreatywnych, jak i zespołów projektowych zapewniając centralne centrum do zarządzania projektami, zadaniami, komunikacją i zatwierdzeniami, a wszystko to w ramach intuicyjnego interfejsu.

Dostosowywanie statusów zadań

ClickUp wyróżnia się w zarządzaniu zadaniami i jasno określa, kto jest odpowiedzialny za każdy etap zautomatyzowanego procesu zatwierdzania. Zadania ClickUp umożliwia przypisywanie zadań do określonych członków zespołu, zapewniając, że każdy zna swoją rolę.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zarządzaniu zadaniami ClickUp

ClickUp pozwala również ustalać terminy i priorytety dla każdego zadania, promując odpowiedzialność i zapewniając terminowe zatwierdzenia.

Ale czy jesteś przytłoczony dużymi zadaniami? Złożone zatwierdzenia można podzielić na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania podzadania, korzystając z funkcji Funkcja podzadań ClickUp . Ułatwia ona śledzenie procesu i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.

Można również tworzyć listy kontrolne w ramach każdego podzadania, określając wszystkie kroki związane z procesem zatwierdzania. Zapewnia to, że każdy aspekt kreatywnego zasobu jest sprawdzany przed kontynuowaniem.

ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych statusów które odzwierciedlają konkretny proces zatwierdzania. Na przykład możesz mieć statusy takie jak "W przeglądzie", "Wymaga zmian" i "Zatwierdzony" Daje to zespołowi jasne zrozumienie, gdzie znajduje się każdy kreatywny zasób w procesie zatwierdzania.

aktualizuj statusy zadań w oparciu o priorytet i pilność dzięki ClickUp_

Narzędzie do weryfikacji wizualnej

ClickUp oferuje dedykowaną sekcję komentarzy w ramach każdego zadania. Komentarze ClickUp umożliwiają członkom zespołu przekazywanie opinii bezpośrednio na temat kreatywnego zasobu, eliminując potrzebę rozproszonych wątków e-mail.

Komentuj zadania swojego zespołu w razie potrzeby, eliminując zamieszanie dzięki ClickUp

Wbudowane w ClickUp narzędzia do korekty pozwalają użytkownikom bezpośrednio dodawać adnotacje do obrazów i plików PDF. Podświetlaj określone obszary, zostawiaj komentarze i oznaczaj członków zespołu, upewniając się, że wszyscy rozumieją, jakie dokładnie poprawki są potrzebne. Adnotacje ClickUp zapewniają bardzo przejrzystą wizualną informację zwrotną i eliminują nieporozumienia.

Automatyzuj przepływ i oszczędzaj czas

ClickUp pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania w ramach procesu weryfikacji i zatwierdzania. Na przykład, można skonfigurować automatyzację, aby automatycznie przenieść zadanie do następnego etapu po zatwierdzeniu lub spełnieniu określonego warunku. Usprawnia to przepływ pracy w celu zapewnienia wydajnego procesu zatwierdzania i zmniejsza potrzebę ręcznej interwencji.

Na przykład, po zmianie statusu zadania na "Zatwierdzone", może ono zostać automatycznie przeniesione do następnego etapu w przepływie pracy. Pomaga to zapewnić płynny i wydajny proces.

Współdzielone pulpity nawigacyjne Współdzielone pulpity nawigacyjne ClickUp oferują scentralizowany widok postępu projektu. Każdy w zespole może zobaczyć status kreatywnych zasobów, terminy i kto jest odpowiedzialny za następny krok. Ta przejrzystość sprawia, że wszyscy są poinformowani i odpowiedzialni.

Tworzy w pełni konfigurowalne pulpity nawigacyjne, aby nadać priorytet swojej pracy i poprawić wydajność projektu dzięki ClickUp Dashboard ClickUp wspiera usprawnioną komunikację utrzymując wszystkie opinie, dyskusje i aktualizacje zadań na platformie, poprawiając wydajność zespołu.

To nie wszystko! Czy masz powtarzające się procesy zatwierdzania dla określonych typów zasobów kreatywnych? ClickUp umożliwia tworzenie szablonów, które rejestrują wszystkie kroki i zadania. Oszczędza to czas podczas konfigurowania nowych projektów i zapewnia spójność całego procesu twórczego.

Dwa szablony ClickUp dla projektów kreatywnych Szablon formularza wniosku kreatywnego ClickUp skutecznie usprawnia proces składania wniosków kreatywnych. Oferuje spójną strukturę dla każdego wniosku kreatywnego, zapewniając szybkie i łatwe gromadzenie wszystkich istotnych informacji.

Pobierz ten szablon Pobierz ten szablonSzablon wniosku i zatwierdzenia projektu ClickUp to kolejny szablon, który pomaga zarządzać zespołem marketingowym workflow. Dzięki temu gotowemu szablonowi możesz płynnie tworzyć i zarządzać dowolną liczbą wniosków o zatwierdzenie.

Szablon ClickUp Project Request and Approval pomaga szybko i skutecznie wnioskować, śledzić i zatwierdzać nowe projekty.

Pobierz ten szablon Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze cechy

Szablony ClickUp: Rozpocznij swoje kreatywne projekty zGotowe szablony ClickUp. Doskonale sprawdzają się w takich zadaniach jak sprinty projektowe, kampanie content marketingowe i produkcja wideo

Rozpocznij swoje kreatywne projekty zGotowe szablony ClickUp. Doskonale sprawdzają się w takich zadaniach jak sprinty projektowe, kampanie content marketingowe i produkcja wideo ClickUp Mind Maps: Burza mózgów i wizualne organizowanie pomysłów za pomocąClickUp Mind Maps *ClickUp Forms: Potrzebujesz pomocy z formularzami online dla swojej firmy? ClickUp Forms są idealnym rozwiązaniem, ponieważ oferują użytkownikom różne pola do wprowadzania wymaganych informacji. Pola te stają się następnie częścią bazy danych, dostępną dla członków zespołu

Burza mózgów i wizualne organizowanie pomysłów za pomocąClickUp Mind Maps *ClickUp Forms: Potrzebujesz pomocy z formularzami online dla swojej firmy? ClickUp Forms są idealnym rozwiązaniem, ponieważ oferują użytkownikom różne pola do wprowadzania wymaganych informacji. Pola te stają się następnie częścią bazy danych, dostępną dla członków zespołu Śledzenie czasu i raportowanie: Zyskaj wgląd wharmonogramy projektów i alokacji zasobów dziękiŚledzenie czasu ClickUp funkcje. Generowanie raportów w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i optymalizacji przepływu pracy

Zyskaj wgląd wharmonogramy projektów i alokacji zasobów dziękiŚledzenie czasu ClickUp funkcje. Generowanie raportów w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i optymalizacji przepływu pracy Integracje: Połącz ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Dropbox płynny przepływ pracy Ograniczenia ClickUp

ClickUp oferuje szeroki zakres funkcji, które mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

W opanowanie platformy zaangażowana jest krzywa uczenia się

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. ProofHub

via ProofHub ProofHub wykracza poza podstawowe zarządzanie zadaniami. Pozwala zespołowi bezpośrednio dodawać adnotacje do obrazów i plików, porzucając mylące wątki e-mail i niekończące się poprawki. Dodatkowo, można zaprojektować niestandardowe tablice recenzji i przepływy pracy dostosowane do konkretnego procesu twórczego. Kontrola wersji umożliwia śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby, zapewniając przejrzystość i eliminując zamieszanie.

Dzięki ProofHub dyskusje odbywają się bezpośrednio na platformie, a wszystkie pliki projektu są przechowywane i udostępniane w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu wszyscy są na tej samej stronie i eliminuje potrzebę niekończących się łańcuchów e-maili i bólu głowy związanego z kontrolą wersji.

Najlepsze cechy ProofHub

Bezpośrednie dodawanie adnotacji do obrazów, plików PDF, a nawet stron internetowych za pomocą wbudowanych narzędzi do oznaczania i adnotacji ProofHub

Wizualizacja przepływów pracy w projektach za pomocą tablic Kanban i wykresów Gantta do śledzenia zależności zadań

Tworzenie niestandardowych przepływów pracy z sekwencyjnymi etapami recenzji, przypisywanie recenzentów i ustalanie terminów za pomocą wizualnych tablic recenzji ProofHub

Generowanie raportów w celu analizowania wydajności projektu, identyfikowania przeszkód i śledzenia postępów zespołu w osiąganiu celów

Ograniczenia ProofHub

Oferuje nieco mniej konfigurowalne środowisko przepływu pracy

Ograniczone funkcje w wersji mobilnej

Zakres integracji nie jest tak szeroki jak u kilku konkurentów

Ceny ProofHub

Plan podstawowy: 50 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników, 15 GB przestrzeni dyskowej, ograniczone funkcje)

50 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników, 15 GB przestrzeni dyskowej, ograniczone funkcje) Plus plan: $99/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników, 100 GB przestrzeni dyskowej, dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe role i śledzenie czasu)

$99/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników, 100 GB przestrzeni dyskowej, dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe role i śledzenie czasu) Plan Enterprise: Ceny niestandardowe (niestandardowe funkcje, duża przestrzeń dyskowa, priorytetowe wsparcie)

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4,2/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1,000 recenzji)

3. Na lądzie

via Na lądzie Ashore umożliwia płynne udostępnianie plików, nawet gigabajtów na raz, bez ograniczeń e-mail. Ale bezpieczeństwo jest ważne. Możesz ustawić daty wygaśnięcia udostępnionych linków, ograniczając dostęp po określonym czasie. Ochrona hasłem dodaje kolejną warstwę ochrony, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą przeglądać Twoją pracę.

Wykraczając poza podstawowe zabezpieczenia, Ashore pozwala zachować profesjonalną tożsamość marki. Prześlij logo swojej firmy i dostosuj wygląd i sposób przesyłania plików. Dodaje to elegancji i wzmacnia wizerunek marki podczas pracy z klientami lub partnerami zewnętrznymi.

Najlepsze cechy Ashore

Zapewnij poufność swojej pracy, ustawiając daty wygaśnięcia i hasła na udostępnionych linkach

Obsługa wielu typów plików, w tym obrazów, plików PDF, dokumentów, HTML, stron internetowych na żywo, audio i wideo

Przesyłanie i udostępnianie dużych plików (do 50 GB) bez ograniczeń związanych z pocztą e-mail

Połączenie Ashore z popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Dropbox, w celu usprawnienia przepływu pracy

Personalizacja przesyłania plików dzięki niestandardowym tłom i wiadomościom

Ograniczenia Ashore

Ashore służy przede wszystkim jako oprogramowanie do proofingu online, które koncentruje się na opiniach. W przypadku rozległych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami konieczna może być integracja z inną oddzielną platformą

Ograniczenia funkcjonalności w wersji mobilnej w porównaniu do wersji desktopowej

Ceny Ashore

Darmowy: na zawsze (ograniczone funkcje)

(ograniczone funkcje) Standard : 18 USD/miesiąc za użytkownika

: 18 USD/miesiąc za użytkownika Premium: $33/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Ashore

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 250 recenzji)

4. Hightail

via Hightail Choć nie jest to pełnoprawna platforma do zarządzania projektami, jak ClickUp, Hightail oferuje unikalne połączenie bezpiecznego udostępniania plików i kreatywnych narzędzi do współpracy.

Doskonale radzi sobie z łatwym i bezpiecznym wysyłaniem dużych plików, zapewniając jednocześnie kluczowe funkcje informacji zwrotnej i zatwierdzania, co czyni go cennym zasobem dla zespołów kreatywnych.

Na platformie Hightail można konsolidować opinie i dyskusje, dołączając komentarze do określonych części i centralizując całą komunikację w celu łatwego odniesienia.

Najlepsze funkcje Hightail

Zacieśnia kontrolę nad bezpieczeństwem danych i pozwala ustawić szczegółową kontrolę dostępu do udostępnianych plików

Osadzanie znaków wodnych na plikach, co ułatwia identyfikację nieautoryzowanych kopii lub wycieków

Sprawdzanie, kto uzyskał dostęp do plików, kiedy je pobrał i ile czasu spędził na ich przeglądaniu

Połącz Hightail z popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Dropbox i Slack, aby usprawnić przepływ pracy

Ograniczenia Hightail

Głównie platforma do udostępniania plików, której brakuje możliwości zarządzania projektami

Darmowy plan oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową, co może nie być odpowiednie dla zespołów z dużymi zasobami kreatywnymi

Funkcje kontroli wersji są trudne do śledzenia i przywracania określonych wersji

Cennik Hightail

Plan Lite: Bezpłatny

Bezpłatny Plan Pro: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika PlanTeams: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Plan biznesowy: $36/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Hightail

G2: 4.3/5 (1,800+ recenzji)

4.3/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 500 opinii)

5. Approval Studio

via Studio zatwierdzające Dzięki Approval Studio można łatwo tworzyć niestandardowe przepływy pracy, definiować wieloetapowe zatwierdzenia, przypisywać recenzentów na podstawie ról, a nawet włączać logikę warunkową. Takie dostosowanie zapewnia płynny przepływ zatwierdzeń i płynne dostosowanie do struktury zespołu i wymagań projektu.

Ponadto, Approval Studio oferuje możliwości przeglądania offline z szczegółowym śledzeniem aktywności. Twój zespół może przeglądać i dodawać adnotacje do plików w podróży, nawet bez połączenia z Internetem. Dzięki temu zatwierdzanie przebiega sprawnie, a wnikliwe dzienniki aktywności dostarczają informacji o czasie recenzji i zachowaniu recenzentów.

Informacje te pozwalają zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować proces zatwierdzania kreacji w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Approval Studio daje ci kontrolę, pozwalając zaprojektować system, który działa dla ciebie i twojego zespołu.

Najlepsze cechy Approval Studio

Zapewnienie profesjonalnego doświadczenia dla recenzentów dzięki niestandardowemu brandingowi na platformie Approval Studio

Tworzenie konfigurowalnych przepływów pracy z logiką warunkową w celu definiowania wieloetapowych zatwierdzeń

Przeglądanie i przekazywanie opinii na temat plików wideo i audio bezpośrednio w Approval Studio

Śledzenie aktywności recenzentów, identyfikacja wąskich gardeł i optymalizacja przepływów pracy

Ograniczenia Approval Studio

Oferuje ograniczoną bezpłatną wersję próbną, co utrudnia pełne przetestowanie platformy przed podjęciem decyzji

Bardziej stroma krzywa uczenia się w porównaniu do konkurencji

Ceny Approval Studio

Plan Lite: $50/miesiąc (w tym 5 użytkowników)

$50/miesiąc (w tym 5 użytkowników) Plan Pro: $160/miesiąc (w tym 5 użytkowników)

$160/miesiąc (w tym 5 użytkowników) Plan ProXL: $300/miesiąc (15 użytkowników)

$300/miesiąc (15 użytkowników) Plan Enterprise: $6599/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Approval Studio

G2: 4.9/5 (38 recenzji)

4.9/5 (38 recenzji) Capterra: 4.8/5 (33 opinie)

6. GoProof

via GoProof GoProof integruje się bezpośrednio z Adobe Creative Cloud, dzięki czemu można płynnie wprowadzać poprawki w znanym środowisku Adobe.

GoProof umożliwia pozostawienie precyzyjnych adnotacji bezpośrednio na plikach PSD, PDF, a nawet stronach internetowych - wszystko w aplikacji Adobe. Podświetlaj określone obszary, dodawaj komentarze i oznaczaj członków zespołu, aby zapewnić krystalicznie czystą komunikację.

Jako narzędzie do współpracy, GoProof pomaga również w płynnej komunikacji z członkami zespołu, utrzymując kreatywną wizję na właściwym torze.

Najlepsze funkcje GoProof

Umożliwia współpracownikom przekazywanie opinii i adnotacji bezpośrednio na projektach w programach Photoshop, Illustrator, InDesign i innych aplikacjach Adobe CC

Przyznaje tymczasowy dostęp zewnętrznym recenzentom bez konieczności tworzenia przez nich kont GoProof

Generuje unikalny link do proofingu, aby udostępnić zasoby kreatywne recenzentom

Przeglądanie i zatwierdzanie kreatywnych zasobów w podróży za pomocą aplikacji mobilnej GoProof

Ograniczenia GoProof

Ograniczone opcje dostosowywania

Doskonale radzi sobie z proofingiem i opiniami, ale brakuje mu kilku funkcji zarządzania projektami, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania

Darmowy plan oferuje ograniczone funkcje i przestrzeń dyskową, co czyni go nieodpowiednim dla zespołów o dużych potrzebach w zakresie proofingu

Ceny GoProof

Podstawowy plan: $150/miesiąc

Oceny i recenzje GoProof

G2: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

4.3/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 55 recenzji)

7. Filestage

via Filestage FileStage wykracza poza podstawowe udostępnianie plików. Możesz tworzyć niestandardowe portale klientów i profesjonalną przestrzeń online, aby zaprezentować swoją pracę i zebrać opinie. Ponadto FileStage umożliwia dostęp dla recenzentów, eliminując potrzebę tworzenia kont przez klientów, oszczędzając wszystkim czas i kłopoty.

Zapewnia również automatyczne przypomnienia e-mail, które utrzymują projekty na właściwym torze, a szczegółowe śledzenie aktywności zapewnia cenne informacje. Zobacz, ile czasu recenzenci spędzają nad twoją pracą i zidentyfikuj obszary wymagające wyjaśnienia. Wykorzystaj te dane, aby zoptymalizować przepływ pracy i zapewnić płynniejszy proces zatwierdzania przyszłych projektów.

Funkcje kontroli wersji Filestage pomagają płynnie śledzić zmiany i poprawki. Możesz łatwo powrócić do poprzednich wersji, zapewniając przejrzystość i jasną komunikację w całym cyklu życia projektu.

Najlepsze cechy Filestage

Tworzenie niestandardowych portali dla klientów. Przesyłaj zasoby projektu, prezentuj poprawki i zbieraj opinie w profesjonalnym i bezpiecznym środowisku online

Wykorzystanie technologii AI do analizy treści wideo i automatycznego generowania znaczników czasu dla każdej sceny

Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia e-mail pozwalają realizować projekty na bieżąco

Uzyskaj cenny wgląd w proces recenzji dzięki szczegółowym dziennikom aktywności

Ograniczenia Filestage

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Niewiele integracji z aplikacjami innych firm

Ceny Filestage

Bezpłatny

Podstawowy plan: $59/miesiąc (nieograniczona liczba członków zespołu)

$59/miesiąc (nieograniczona liczba członków zespołu) Profesjonalny plan: $299/miesiąc (nieograniczona liczba członków zespołu)

$299/miesiąc (nieograniczona liczba członków zespołu) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Filestage

G2: 4.6/5 (ponad 230 recenzji)

4.6/5 (ponad 230 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

8. Miro

via Miro Miro zapewnia nieograniczone płótno, na którym można dodawać karteczki samoprzylepne, mapy myśli, schematy blokowe i różne elementy wizualne. Ustrukturyzuj swoje sesje burzy mózgów, organizuj złożone projekty i kreatywnie odkrywaj pomysły.

Umożliwia wszystkim jednoczesne wskakiwanie na tablicę, dodawanie pomysłów, pozostawianie komentarzy i udoskonalanie koncepcji. Funkcje współpracy Miro sprzyjają dynamicznemu środowisku burzy mózgów i zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie od samego początku.

Miro płynnie integruje się również z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i umożliwia osadzanie treści zewnętrznych. Usprawnij przepływ pracy, włączając istniejące zadania i zasoby bezpośrednio do tablicy Miro.

Najlepsze cechy Miro

Zapewnia bezgraniczne cyfrowe płótno dla zespołów do swobodnego odkrywania pomysłów

Notatki samoprzylepne i narzędzia tablicy Miro odtwarzają znane doświadczenie burzy mózgów na fizycznej tablicy w przestrzeni cyfrowej

Wizualizuj przepływy pracy w projekcie za pomocą tablic Kanban. Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań między etapami (np. Do zrobienia, W toku, Gotowe itp.) w celu jasnego zrozumienia postępów projektu

Oferuje obszerną bibliotekęgotowych szablonów do różnych działań związanych z burzą mózgów, mapowaniem podróży użytkownika i planowaniem projektu

Pobudzaj kreatywność w podróży i rejestruj pomysły w dowolnym miejscu dzięki aplikacji mobilnej Miro. Dostęp do tablic, udział w sesjach burzy mózgów, a nawet praca offline

Ograniczenia Miro

Chociaż Miro oferuje możliwości zarządzania zadaniami, brakuje mu solidnych funkcji dedykowanej platformy do zarządzania projektami

Złożone tablice z wieloma elementami mogą powodować spowolnienia lub opóźnienia, zwłaszcza na mniej wydajnych urządzeniach

Ceny Miro

Darmowy

Plan startowy: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Plan biznesowy: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4.8/5 (ponad 5000 recenzji)

4.8/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1500 recenzji)

9. Pastel

via Pastel Pastel jest Twoim sprzymierzeńcem w sprawniejszych recenzjach stron internetowych i płynniejszym procesie rozwoju. Klienci, projektanci lub inne osoby zaangażowane w projekt mogą zostawiać komentarze bezpośrednio na stronie internetowej, tak jak przy użyciu karteczek samoprzylepnych. Podkreśl konkretne obszary do poprawy za pomocą jednego kliknięcia.

Wyjaśnij swoje sugestie za pomocą wyraźnego tekstu na karteczce samoprzylepnej, a nawet oznacz odpowiednich członków zespołu, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie. Ta krystalicznie czysta komunikacja utrzymuje poprawki na właściwym torze i eliminuje nieporozumienia co do tego, co należy zmienić.

Pastel płynnie integruje się z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, z których już korzystasz. Centralizuje to przepływ pracy i eliminuje przełączanie się między wieloma platformami, oszczędzając cenny czas i frustrację.

Najlepsze cechy Pastel

Przechwytywanie zrzutów ekranu dla obszarów wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień

Pozostawianie komentarzy bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą wirtualnych karteczek samoprzylepnych

Przypisywanie zadań i śledzenie postępów we wdrażaniu opinii w Pastel

Łatwe udostępnianie stron internetowych z opiniami zewnętrznym interesariuszom lub klientom za pomocą łatwych do udostępniania linków publicznych

Ograniczenia Pastel

Pastel służy tylko określonemu celowi, tj. zbieraniu opinii na temat działających stron internetowych. Nie posiada żadnych innych funkcji

Ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Pastel

Darmowy

Solo: $29/miesiąc (1 użytkownik)

$29/miesiąc (1 użytkownik) Studio: $99/miesiąc (5 użytkowników)

$99/miesiąc (5 użytkowników) Enterprise: $350/miesiąc (od 10 użytkowników)

Oceny i recenzje Pastel

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

4.6/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

10. Kissflow

via Kissflow Kissflow to potężna platforma do usprawniania powtarzalnych zadań, zarządzania skomplikowanymi procesami i uzyskiwania cennych informacji z danych.

Dzięki Kissflow możesz projektować niestandardowe przepływy pracy za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu "przeciągnij i upuść". Za jego pomocą można tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy, zadania, powiadomienia i zatwierdzenia dostosowane do konkretnych potrzeb.

Kissflow przypisuje zadania do konkretnych członków zespołu, śledzi postępy skomplikowanych spraw poprzez konfigurowalne etapy i skutecznie współpracuje w celu rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów.

Ponadto narzędzie to oferuje rozbudowane funkcje raportowania z narzędziami do wizualizacji danych.

Najlepsze cechy Kissflow

Umożliwia tworzenie niestandardowych przepływów pracy i aplikacji bez rozległej wiedzy na temat kodowania

Zarządzanie przepływami pracy i zadaniami w podróży dzięki aplikacji mobilnej Kissflow

Oferuje dedykowane funkcje zarządzania sprawami, które ułatwiają śledzenie postępów złożonych spraw

Możliwość połączenia Kissflow z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Salesforce, Google Drive i Slack, centralizując dane i usprawniając przepływy pracy

Priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych i oferuje funkcje zgodne z przepisami branżowymi

Ograniczenia Kissflow

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do innych prostszych narzędzi do zarządzania projektami

Ograniczone funkcje raportowania, choć oferuje pulpity nawigacyjne i raporty

Ceny Kissflow

Podstawowy: $1500/miesiąc

$1500/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 50 recenzji)

Zarządzaj zatwierdzeniami kreatywnymi jak profesjonalista dzięki ClickUp

Wybór idealnego oprogramowania do zatwierdzania dla zespołów kreatywnych może mieć ogromne znaczenie. Usprawnienie informacji zwrotnej, zarządzanie przepływami pracy i zapewnienie, że wszyscy pozostają na tej samej stronie, są kluczowe dla każdego kreatywnego zespołu dążącego do wydajności i doskonałości.

Po przeanalizowaniu innych programów, ClickUp zdecydowanie wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami, w tym możliwościami zarządzania zadaniami, konfigurowalnymi rozwiązaniami do zatwierdzania przepływu pracy i potężnymi narzędziami do wizualnej weryfikacji. Jego wszechstronność i integracja z innymi narzędziami zapewnia płynny postęp projektu od koncepcji do realizacji, co czyni go nieocenionym dla kreatywnych profesjonalistów.

Na co więc czekasz? Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby odnieść sukces we wszystkich celach związanych z kreatywnym zarządzaniem projektami.