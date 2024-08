Wrike vs. Asana - które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Żonglowanie zadaniami, zarządzanie ludźmi i klientami, śledzenie postępów, przydzielanie zasobów i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - lista obowiązków kierownika projektu może być długa.

Kierownicy projektów wydają się mieć jakąś sekretną supermoc, która pozwala im przetrwać dzień pracy. Ale prawda jest taka, że mają as w rękawie - niezawodny narzędzie do zarządzania projektami . Jest wyposażony w funkcje zarządzania projektami, które znacznie ułatwiają planowanie, zarządzanie i realizację projektów.

Dwie platformy, które wyróżniają się w świecie zarządzania projektami to Wrike i Asana. Obie oferują opcje, które umożliwiają łatwe zarządzanie zadaniami , współpraca w czasie rzeczywistym i komunikację oraz łatwe śledzenie postępów projektu.

Choć służą temu samemu celowi, oba narzędzia mają różne ustawienia funkcji, które pozwalają im zająć unikalne pozycje na rynku.

Poniżej przeanalizujemy, co oferują te dwa narzędzia do zarządzania projektami, aby pomóc ci rozwiązać dylemat Wrike vs. Asana i znaleźć narzędzie, które przyspieszy twoje wysiłki związane z zarządzaniem projektami. 🔥

Czym jest Wrike? Wrike to oprogramowanie do zarządzania projektami, które usprawnia niestandardowe cykle pracy w celu lepszego śledzenia postępów projektu. Niestandardowe pulpity upraszczają raportowanie, a także zarządzanie alokacją zasobów, aby zapewnić, że wszystkie projekty są odpowiednio przypisane.

Ustawienie funkcji pozwala zwiększyć wydajność w każdym dziale i zachęcić ludzi do współpracy bez czkawek. Wrike oferuje niestandardowe opcje personalizacji, pozwalając na tworzenie obszarów roboczych, w których zespół będzie mógł wygodnie pracować.

Via: Wrike Służy jako centralne repozytorium dla twoich projektów - możesz zarządzać odpowiednimi dokumentami, przypisywać zadania, generować raporty i współpracować na tej samej platformie.

Wrike stawia na wydajność, więc nic dziwnego, że oferuje fantastyczne opcje automatyzacji, które mogą pomóc w zaoszczędzić czas i skupić się na innych zadaniach. Ułatw sobie planowanie projektów dzięki wykresom Gantta, korzystaj z ponad 400 integracji, wizualizuj projekty na tablicach Kanban i planuj zasoby projektu, aby zapewnić płynną realizację.

Funkcje Wrike

Co sprawia, że Wrike wyróżnia się w świecie PM? Sprawdźmy jego podstawowe funkcje. 💪

1. Opcje planowania zasobów

Właściwe planowanie zasobów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu. Możesz zmaksymalizować wydajność i zapewnić płynne żeglowanie po wodach PM, dostosowując zadania zespołu, ustawiając priorytety i zarządzanie obciążeniem pracą .

Wrike zdaje sobie sprawę ze znaczenia planowania zasobów i oferuje pakiet funkcji, które to potwierdzają. Dzięki tej platformie możesz obliczyć dzienne obciążenie swojego zespołu i wymagany wysiłek, aby z pewnością zaplanować projekty.

Przez Wrike

Nie wiesz co zrobić z zaległymi zadaniami? Wrike zapewnia szczegółowy wgląd w obciążenie, dostępność i mocne strony każdego członka zespołu, umożliwiając odpowiednie przypisanie obciążenia pracą. Ponadto, posiadanie jasnego obrazu dostępności zespołu pozwala na zmianę przydziału i priorytetyzację zadań w celu poprawy wydajności.

Użycie śledzenie czasu opcje umożliwiające sprawdzenie, ile czasu zajmuje zakończenie określonych zadań i zarządzanie budżetami projektów w celu utrzymania zdrowych finansów.

2. Etykieta krzyżowa

Zagubienie się w szczegółach związanych z projektem jest łatwe, gdy nie można zobaczyć szerszego obrazu. Wrike zapewnia, że tak się nie stanie, oferując widoczność projektów dzięki funkcji cross-tagging.

Przez Wrike

Ta opcja pozwala kategoryzować wpisy związane z projektami i wyświetlać je w różnych kontekstach. Oto etykiety, które można kategoryzować:

Zadania Podzadania Foldery Kamienie milowe Fazy Projekty

Załóżmy, że musisz zaprojektować logo produktu. Będziesz miał kilka zadań i podzadań związanych z marketingiem i teamów projektowych . Dzięki Wrike możesz mieć pewność, że odpowiedni członkowie zespołu mają dostosowane strumienie pracy bez powielania zadań.

Funkcja etykiety krzyżowej zapewnia lepsze połączenie między działami, łatwe zarządzanie zasobami i lepszą widoczność.

3. Korekta i współpraca

Oczekiwanie na zatwierdzenie i informacje zwrotne spowalnia cykl pracy i zakłóca pracę. Wrike zapobiega takim scenariuszom dzięki opcjom proofingu i współpracy.

Nie trzeba już przełączać narzędzi ani zmieniać typów plików, aby móc wymieniać się opiniami na temat projektów - Wrike pozwala zostawiać komentarze bezpośrednio na plikach.

Przez Wrike

Widok oryginalnej i zaktualizowanej wersji pliku obok siebie w celu łatwego porównania wizualnego. Zaproś współpracowników, aby uzyskać ich opinie lub poprosić ich o edycję kontekstową. Wrike przechowuje wszystkie poprzednie wersje, więc zawsze możesz wrócić i odzyskać coś, co Ci się podobało.

Automatyzacja procesów zatwierdzania i otrzymywanie powiadomień, gdy tylko projekty będą gotowe do przeglądu. Możesz tworzyć reguły automatyzacji i zatwierdzać konkretne projekty, jeśli spełniają określone kryteria.

Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Co to jest Asana?

Asana to jedna z najbardziej znanych marek w świecie PM. Oferuje takie opcje, jak umożliwienie współpracy między zespołami, przejrzystość i łatwe zarządzanie projektami, dzięki czemu prowadzenie projektów wszystkich typów i rozmiarów jest znacznie łatwiejsze.

Platforma pozwala planować i organizować projekty w jednym miejscu - dodawać odpowiednich członków zespołu i umożliwiać im szczegółowy wgląd w zadania, terminy i wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc im w pomyślnym zakończeniu pracy.

Via: Asana Dzięki wielu widokom, aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym i polom niestandardowym możesz obserwować swoje projekty z różnych perspektyw i upewnić się, że żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Przeglądaj swoje zadania w My Tasks, śledź czas na zarządzać budżetami projektów i niestandardowe aktualizacje, które chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę odbiorczą.

Asana zyskała dobrą reputację dzięki swojej wszechstronności, ponieważ współpracuje z różnymi rozwoju projektów metodologie. 😍

Funkcje Asany

Asana to dobrze znane narzędzie, ale co sprawia, że jest tak świetne? Przyjrzyjmy się niektórym z jej charakterystycznych funkcji.

1. Opcje zarządzania zadaniami

Asana ma w swoim arsenale potężną broń do zarządzania zadaniami. Platforma pozwala podzielić pracę na łatwiejsze do zarządzania fragmenty. Podczas tworzenia zadań Asana pozwala dodawać osoby przypisane i daty, określać priorytet i używać niestandardowych pól do ustawienia etykiet.

Przez Asana

Możesz podzielić swoje zadania na podzadania, ustawić blokady (zadania oczekujące na inne zadania), tworzyć kamienie milowe w celu określenia punktów kontrolnych i niestandardowych zatwierdzeń jednym kliknięciem.

Asana koncentruje się na współpracy - dodawaj zadania do kilku projektów i pozwól członkom Teams śledzić je oddzielnie, dodawaj współpracowników, aby utrzymać ich w pętli, i zostawiaj komentarze.

Platforma umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi tworzenie szablonów i usprawnianie powtarzalnych czynności.

2. Automatyzacja

Po co tracić czas na robienie w kółko tych samych rzeczy, skoro można sprawić, by procesy wykonywały się same? Funkcje automatyzacji Asany mogą zaoszczędzić cenny czas kierowników projektów.

Platforma umożliwia ustawienie reguł z wyzwalaczami i działaniami w celu automatyzacji pracy. Wyselekcjonowana biblioteka reguł automatyzacji Asany jest przydatna, jeśli potrzebujesz sugestii zależnych od charakteru twojego cyklu pracy.

Przez Asanę

Nie chcesz korzystać z reguł Asany? Stwórz własne dzięki kreatorze reguł na platformie! Niestandardowe wyzwalacze i akcje usprawnią cykl pracy i odciążą zespół.

Zintegruj swoje ulubione aplikacje z Asaną za pomocą automatyzacji. Możesz na przykład utworzyć automatyzację, aby wysyłać powiadomienia ze Slacka do odpowiednich członków zespołu za każdym razem, gdy zadanie zostanie zaktualizowane.

3. Zarządzanie obciążeniem pracą

Dobrzy kierownicy projektów muszą wiedzieć, jak zajęte są ich zespoły przez cały czas. Asana umożliwia to dzięki imponującemu zarządzanie obciążeniem pracą funkcje umożliwiające śledzenie obciążenia, równoważenie pracy i prognozowanie.

Przez Asana

Platforma pozwala zobaczyć obciążenie pracą całego zespołu, nawet podczas pracy nad wieloma projektami. Możesz także skupić się na konkretnych członkach zespołu lub projektach. Wizualizuj ich obciążenia pracą na osi czasu, aby zobaczyć ich przyszłe obciążenie i planować z wyprzedzeniem.

Dla każdego utworzonego zadania można oszacować jego wartość (w punktach lub czasie niezbędnym do jego zakończenia). Pozwoli ci to określić wymagany wysiłek i upewnić się, że twój zespół nie jest przepracowany. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez ustawienie maksymalnego obciążenia pracą, z jakim zespół może sobie poradzić w ciągu tygodnia. 🧘

Cennik Asana

Podstawowy : Free

: Free Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Wrike vs. Asana: Porównanie funkcji

Wybór zwycięzcy w starciu Asana vs. Wrike jest trudny, gdyż oba rozwiązania oferują kilka wartych uwagi funkcji. Zobaczmy, jak wypada porównanie tych dwóch aplikacji w trzech kluczowych aspektach - pulpitach, widokach projektów i funkcjach AI.

1. Pulpity

W starciu Wrike vs. Asana, oba narzędzia do zarządzania projektami oferują imponujące pulpity które pozwalają uzyskać szczegółowy wgląd w kondycję projektów, wizualizować metryki i identyfikować wąskie gardła.

Wrike zapewnia przegląd projektów w czasie rzeczywistym oraz narzędzia takie jak widget builder do dodawania nowych elementów do obserwacji. Możesz także skorzystać z Wrike Insights - importuj dane z ponad 50 narzędzi marketingowych i śledź wszystkie istotne metryki z jednego miejsca.

Przez Asanę

Asana pozwala budować pulpity i wybierać dane, które chcesz wizualizować. Możesz monitorować wydatki, uzyskać przegląd statusu trwających zadań i uzyskać wgląd w liczby przychodów. Potrzebujesz więcej szczegółów na temat punktu danych? Kliknij, aby go rozwinąć i zobaczyć informacje, takie jak projekt, do którego należy, cele lub zadania, które muszą zostać zakończone przed nim.

Jeśli chodzi o pulpity, możemy nazwać tę rundę remisem! Jedyną rzeczą, która może dać Asanie niewielką przewagę, jest jej nieco bardziej nowoczesny i pozbawiony bałaganu interfejs (według niektórych użytkowników), dzięki czemu praca w nim może być łatwiejsza.

2. Szablony

Szablony pozwalają na skróty do celów PM, oszczędzając czas i usprawniając procesy. Wszystkie wysokiej jakości narzędzia do zarządzania projektami opierają się na szablonach, więc nie jest zaskoczeniem, że między Wrike a Asaną, oba oferują imponujące kolekcje.

Wrike oferuje 80+ szablonów, a około 30 z nich stanowi wsparcie dla zarządzania projektami. Możesz użyć szablonu do pracy zespołowej Agile, ustalania priorytetów cele projektu , opracowywanie planów komunikacji, śledzenie zadań itp.

Asana posiada również 80+ szablonów podzielonych na kategorie, takie jak planowanie projektów, zarządzanie zasobami, śledzenie czasu i Agile. Dzięki szerokiej gamie opcji specyficznych dla PM, znalezienie szablonu odpowiadającego Twoim potrzebom nie jest wyzwaniem.

Warto zauważyć, że szablony Wrike są dostępne z **szablonem free Plan co daje mu przewagę w tym dziale.

3. Widoki projektów

Spojrzenie na projekt z różnych perspektyw pomaga ocenić jego kondycję i dostrzec wąskie gardła, dlatego też narzędzia do zarządzania projektami oferują wiele widoków. W kwestii Wrike vs. Asana, oba oferują kilka opcji, które pozwalają zobaczyć tajniki projektów.

Wrike dzieli widoki projektów na podstawowe i niestandardowe. Widoki podstawowe są widoczne dla zespołu po otwarciu określonego folderu, projektu lub przestrzeni. Obejmują one 10 widoków:

Lista Tablica Zasoby Wykres Gantta Tabela Kalendarz Dziennik czasu Analityka Steam Pliki

Widoki niestandardowe to widoki, które można dostosować do konkretnego celu. Możesz wybrać pięć opcji tworzenia niestandardowych widoków dla swoich projektów - Lista, Tablica, Wykres Gantta, Tabela lub Pliki.

Podejście Asany jest bardziej podstawowe, ponieważ oferuje łącznie pięć widoków:

Lista Tablica Kanban Oś czasu Wykres Gantta Kalendarz

Tak więc, jeśli szukasz bardziej konfigurowalnej opcji z lepszą różnorodnością, Wrike jest lepszym wyborem.

Asana vs. Wrike na Reddit

Zobaczmy jak obeznani z technologią użytkownicy Reddita oceniają dylemat Asana vs. Wrike.

Jeden z użytkowników wzmiankował, że polubił Asanę ze względu na jej interfejs :

" Zawsze bardziej podobała mi się Asana, ma tendencję do bycia nieco bardziej intuicyjną i łatwiejszą do przyswojenia zawartością."

Niektórzy użytkownicy to niezadowolony z obsługi klienta Asany:

_"Wsparcie e-mailowe zazwyczaj zajmuje 6 dni, aby odpowiedzieć na każdy e-mail tam i z powrotem. Nie da się rozwiązać żadnego problemu. Masz szczęście, jeśli odpowiedzą w ciągu 2-3 dni."

Oto fragment tego, co napisał Użytkownik Reddit powiedział na temat obsługi klienta Wrike:

_"Jestem połączony przez Live chat w ciągu 1 min. Wszyscy zawsze mówią nieskazitelnym angielskim, prawie zawsze rozumieją mnie za pierwszym razem, mają odpowiedź lub naprawdę przekazują mój problem do odpowiedniego zespołu, a następnego dnia otrzymam telefon / e-mail z aktualizacją"

Inny użytkownik w tym samym wątku wspomniał o Wrike jako narzędziu do PM:

"Jeśli chcesz do zrobienia bardzo prostego zarządzania projektami, to może się sprawdzić. Ale nie sprawdzi się w przypadku złożonych projektów lub czegoś w rodzaju zarządzania projektami..."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Wrike vs. Asana

Wrike i Asana to fantastyczne rozwiązania do zarządzania projektami, ale wyróżniają się w różnych obszarach. Asana ma intuicyjny interfejs i może obsługiwać złożone projekty, podczas gdy Wrike oferuje najwyższej klasy Free Plan i imponujące funkcje planowania zasobów.

Wybór pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami sprowadza się więc do pójścia na kompromis, co nie powinno mieć miejsca.

Jest inna opcja - ClickUp ! Ta kompleksowa platforma do zarządzania projektami oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby być najlepszym w swojej pracy i osiągać doskonałe wyniki, co czyni ją jednym z najlepszych rozwiązań na rynku doskonały Wrike i Alternatywa dla Asany . Zapewnia wsparcie na każdym kroku zarządzania projektami, od planowania i organizowania projektów po raportowanie i analizę.

Dość gadania - zobaczmy dlaczego ClickUp jest powiewem świeżości w świecie oprogramowania do zarządzania projektami i jakie opcje sprawiły, że znalazł się na liście Fast Company's liście najbardziej innowacyjnych firm w miejscu pracy w 2023 r .

1. Zarządzaj wszystkimi swoimi zadaniami za pomocą ClickUp Tasks

Dzielenie projektów na części niewiele znaczy, jeśli narzędzie PM nie oferuje opcji zarządzania nimi. Takie scenariusze nigdy się nie zdarzają w przypadku ClickUp, który dostarcza paletę funkcji do zarządzania zadaniami.

ClickUp 3.0 daje możliwość przekształcania i przełączania się między różnymi widokami podczas bezpośredniej edycji zadań za pomocą ClickUp AI

Najlepszą rzeczą w Zadania ClickUp to możliwość dostosowania - zarządzaj swoimi zadaniami dla dowolnej branży, procesu i cyklu pracy. Przejmij kontrolę nad cyklem pracy dzięki ClickApp to funkcja, która pozwala stworzyć spersonalizowane doświadczenie zespołu w obszarze roboczym. Niektóre z ClickApp, które ułatwiają zarządzanie zadaniami to:

Automatyzacja

Pola niestandardowe

Wspólna edycja

Pulpity

Możesz dodawać wiele osób przypisanych do zadania, ustawić priorytety, załączać pliki, dodawać podzadania do zadań nadrzędnych, ustawiać powtarzające się zadania, tworzyć powiązania i zależności oraz przenieść swoje narzędzie do zarządzania projektami na nowy poziom! 📈

2. Wizualizuj projekty za pomocą tablic ClickUp Kanban

ClickUp oferuje widoki 15+ które pomogą Ci zobaczyć Twoje projekty z każdej perspektywy! Jeśli chcesz zobrazować swoje projekty, nie ma lepszej opcji niż Tablice Kanban ClickUp .

Oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje Tablicami Kanban , które stanowią wizualną potęgę, która może dostosować się do wszelkich potrzeb związanych z cyklem pracy. Karty zadań można grupować według statusu, terminu, etykiety, priorytetu, osoby przypisanej lub dowolnego innego niestandardowego pola.

Grupuj zadania na swojej tablicy Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp

Konstrukcja przeciągnij i upuść oraz możliwości filtrowania i sortowania pozwalają bez wysiłku przenosić karty i sprawić, by cykl pracy był wydajny i usprawniony za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wybierz kartę zadania, aby wyświetlić szczegóły, takie jak czas trwania, osoba przypisana, termin, poziom priorytetu i kategorię. Z pewnością docenisz możliwość aktualizacji wielu zadań jednocześnie bezpośrednio z Tablicy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 🖱️

ClickUp oferuje również Widok wszystko aby połączyć wiele cykli pracy w jeden Kanban i uzyskać jasny obraz postępu prac nad portfolio. Możesz używać wzmianek, wątków komentarzy i emotikonów, aby płynnie współpracować z członkami zespołu w różnych projektach w czasie rzeczywistym.

3. Zarządzaj osią czasu swoich projektów za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Spraw, aby oś czasu projektu była łatwiejsza do ogarnięcia dzięki wykresom Gantta w ClickUp

Zarządzanie projektami to nie tylko życie chwilą - musisz mieć jasny przegląd osi czasu postępu, aby zapewnić, że nie przegapisz żadnych terminów i zminimalizujesz czkawkę po drodze. Widok wykresu Gantta w ClickUp pozwala wizualizować osie czasu w celu zarządzania zadaniami, wyprzedzania terminów, śledzenia obciążeń pracą i postępów oraz identyfikowania wąskich gardeł w zasobach lub dostawach.

Użyj go, aby uzyskać ogólny przegląd wszystkich projektów lub skupić się na konkretnych. ClickUp oferuje wiele opcji filtrowania i sortowania, aby zapewnić, że otrzymasz tylko te wyniki, które chcesz obserwować. Zaktualizuj swoje Wykres Gantta za pomocą prostego przeciągania i upuszczania można tworzyć zależności między zadaniami, aby optymalizować cykle pracy i wyświetlać wartości procentowe w celu śledzenia postępu zadania.

ClickUp oferuje inteligentne śledzenie ścieżek zależności - wystarczy włączyć funkcję Ścieżka krytyczna aby rozpocząć śledzenie potencjalnych nieefektywności, które mają wpływ na terminy.

Jeśli nie chcesz tworzyć wykresów Gantta od podstaw, użyj jednej z opcji Wyjątkowe szablony ClickUp . Oprogramowanie do zarządzania projektami ma ponad 1000 szablonów, aby zaspokoić różne potrzeby. Można go również zintegrować z ulubionym e-mailem i narzędziami do pracy, aby scentralizować swoje wysiłki.

ClickUp: Prawa ręka każdego kierownika projektu

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami nigdy nie powinien wiązać się z rezygnacją z wartościowych opcji.

Jednak pomiędzy Wrike i Asaną, ClickUp eliminuje kompromisy i pozwala cieszyć się łatwością obsługi, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i solidnymi funkcjami. 🥰

Podejmuj się małych i dużych, prostych i złożonych projektów i polegaj na ClickUp, aby bezstresowo planować, organizować, zarządzać i dostarczać. Wypróbuj darmową wersję platformy i poznaj jej możliwości!