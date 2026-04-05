12 najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac w 2026 roku

Wszyscy uwielbiają narzędzia AI. W końcu kto nie chciałby pozbyć się powtarzalnych zadań i zaoszczędzić czasu?

Najnowsze dane pokazują, że 88% firm wdrożyło już AI w co najmniej jednej kluczowej funkcji, a dla użytkowników komputerów Mac ta zmiana ma charakter osobisty: procesory z serii M5 zapewniają teraz nawet 4,7-krotnie szybszą obróbkę zdjęć z wykorzystaniem AI oraz 3-krotnie większą wydajność urządzenia na jednym ładowaniu w porównaniu z wiodącymi konkurentami na rynku komputerów PC

Ta zmiana zmienia sposób, w jaki korzystamy z naszych urządzeń, umożliwiając modelom AI szybszą i bezpieczniejszą pracę na komputerach MacBook i iMac bez konieczności korzystania z serwerów w chmurze.

Jeśli jesteś użytkownikiem Apple, masz już dostęp do wysokiej jakości aplikacji na Maca. Aby zapewnić płynne działanie podczas wypróbowywania niesamowitych narzędzi AI, przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac — wiele z nich oferuje Free Plan.

Oto krótki przegląd naszych najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac:

ClickUp Autonomiczni Super Agenci, wyszukiwanie Enterprise, zamiana mowy na tekst, wiele modeli AI oraz zarządzanie projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Zespoły potrzebujące kompleksowego „centrum dowodzenia” opartego na AI do zarządzania zadaniami i dokumentami Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw ChatGPT Zaawansowani użytkownicy i naukowcy stawiają na pierwszym miejscu prywatność danych i przetwarzanie lokalne. Burza mózgów, dogłębne badania i rozumowanie na wysokim poziomie Dostępny jest Free Plan; plan Plus za 20 USD miesięcznie; plan Pro za 200 USD miesięcznie Grammarly Pro Autorskość AI (wykrywanie różnic między tekstem tworzonym przez człowieka a tekstem generowanym przez AI), transformacja stylu oraz integracja z całym systemem macOS Profesjonalni pisarze i zespoły wymagające spójnego przekazu marki oraz dokładności Free Plan; wersja Pro od 12 USD miesięcznie (rozliczana rocznie) Elephas Super Brain (osobista baza wiedzy), działa lokalnie/w trybie offline oraz umożliwia analizę treści z YouTube i plików PDF Zaawansowani użytkownicy i badacze, dla których priorytetem jest prywatność danych i przetwarzanie lokalne Plany już od 14,99 USD miesięcznie MacWhisper Transkrypcja w 100% na urządzeniu (Whisper Large-v3 Turbo), etykiety mówców i przetwarzanie wsadowe Dla dziennikarzy oraz specjalistów z branży medycznej i prawniczej, którzy potrzebują bezpiecznej i prywatnej transkrypcji Free Plan; licencja Pro od 29 USD (opłata jednorazowa) lub 8,99 EUR miesięcznie Notion AI Osobiste agenty AI, które wykonują ponad 10 kolejnych kroków w całym Twoim obszarze roboczym Zarządzanie dokumentami, stronami wiki i bazami danych dzięki autonomicznej automatyzacji Free Plan; dostęp do AI już od 20 USD/użytkownika/miesiąc DeepL Tłumaczenie uwzględniające kontekst + DeepL Write Pro do edycji stylistycznej opartej na AI Międzynarodowe zespoły i tłumacze potrzebujący „ludzkich” niuansów w ponad 30 językach Free Plan; plany płatne od 8,99 USD miesięcznie Cursor AI Czat uwzględniający kod źródłowy, refaktoryzacja w języku naturalnym oraz reguły kursora dotyczące stylów Programiści poszukujący środowiska IDE opartego na AI (zbudowanego na VS Code) dla systemu macOS Free Plan; Pro za 20 USD miesięcznie; Business za 40 USD miesięcznie Siri Apple Intelligence z rozpoznawaniem zawartości ekranu i narzędziami do pisania dostępnymi w całym systemie Bezdotykowe sterowanie ekosystemem Apple i podstawowa automatyzacja zadań lokalnych Bezpłatne (dołączone do systemu macOS) DiffusionBee Całkowicie offline – generowanie obrazów na podstawie tekstu w Stable Diffusion, zoptymalizowane pod kątem chipów serii M Dbający o prywatność artyści i projektanci tworzący sztukę opartą na AI za darmo Free Limitless (dawniej Rewind) Poufne podsumowania spotkań i pamięć „osobistej AI” dostępne przez internet lub na pulpicie Rejestrowanie i indeksowanie spotkań oraz aktywności cyfrowej Wersja podstawowa Free; funkcje wersji Pro od 19 USD miesięcznie Bearly AI Profesjonalni pisarze i Teams wymagające spójnego przekazu marki oraz dokładności Studenci i analitycy, którzy muszą szybko przetworzyć ogromne ilości tekstu/materiałów wideo Free Plan; Pro za 20 USD miesięcznie; Analyst za 60 USD miesięcznie

Jeśli szukasz narzędzi AI, które pomogą Ci pisać, organizować notatki lub generować obrazy w ekosystemie Apple, poświęć trochę więcej czasu na sprawdzenie, czy oferują one następujące funkcje:

✅ Postaw na kompatybilność z systemem macOS, iPhone'em i iPadem, aby mieć pewność, że Twój asystent AI będzie działał na wszystkich urządzeniach w ekosystemie Apple

✅ Wybierz narzędzia zoptymalizowane do działania lokalnego, które ograniczają opóźnienia i pozwalają uniknąć niepotrzebnego udostępniania danych w chmurze

✅ Szukaj aplikacji, które łatwo integrują się z podstawowymi aplikacjami na Maca, takimi jak Notatki, Zdjęcia i Safari, bez konieczności ciągłego przełączania się między nimi lub ustawień

✅ Upewnij się, że narzędzia AI oferują przejrzyste, intuicyjne interfejsy i zapewniają wsparcie dla popularnych cykli pracy twórczej, takich jak pisanie, generowanie obrazów, transkrypcja czy zarządzanie zadaniami

✅ Sprawdź, czy dostępny jest bezpłatny plan lub dożywotnia licencja, oraz upewnij się, czy narzędzie oferuje wsparcie dla przetwarzania AI na urządzeniu lub bezpiecznej infrastruktury chmury, zapewniającej lepszą prywatność i wydajność

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje z listami zadań do zrobienia na Maca

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Niezależnie od tego, czym się zajmujesz i jakie masz potrzeby, te narzędzia AI dla komputerów Mac zostały stworzone, aby uzupełniać możliwości Twojego urządzenia i pomóc Ci osiągnąć więcej w kreatywny i wydajny sposób.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie zapewniające zintegrowaną wydajność opartą na AI oraz autonomiczne cykle pracy)

A co, gdyby członkowie Twojego zespołu z różnych działów mieli dostęp do jednego źródła informacji o Wszystkim — od sprzedaży i marketingu po produkty i finanse? Wyobraź sobie rozwiązanie technologiczne, które pełni rolę CRM, narzędzia do śledzenia projektów i asystenta AI w jednym.

Możesz zadać dowolne pytanie oparte na danych w ekosystemie, a wbudowana AI odpowie na nie, korzystając z danych z Twojego obszaru roboczego.

Właściwie opisujemy teraz ClickUp. Jako pierwsza na świecie zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji, łączy Twoje zadania, dokumenty i komunikację w jednym miejscu, wykorzystując kontekstową sztuczną inteligencję, która rozumie całą Twoją pracę.

Twórz szkice zawartości, zarządzaj zadaniami i znajduj odpowiedzi w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Dla użytkowników komputerów Mac, którzy chcą skonsolidować swoją pracę na różnych urządzeniach, ClickUp jest idealnym narzędziem opartym na AI.

Sercem systemu jest ClickUp Brain, natywny asystent AI, który łączy zadania, dokumenty, osoby i narzędzia, pomagając Ci działać szybciej bez utraty przejrzystości.

ClickUp Brain wykracza poza zwykłego chatbota w stylu ChatGPT. To asystent AI, który działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

Chcesz napisać e-mail, podsumowanie spotkania lub propozycję budżetu? Po prostu poproś. AI natychmiast zrozumie kontekst Twojego zadania lub dokumentu i wygeneruje inteligentny, trafny tekst.

Co więcej, ClickUp Brain pełni również funkcję menedżera wiedzy i menedżera projektów. Przeszukuje zadania ClickUp, dokumenty, pulpity nawigacyjne i czaty w ClickUp, aby znaleźć odpowiedzi dostosowane do kontekstu — pomagając Ci znaleźć szczegóły projektu, decyzje, wątki rozmów lub wiki w ClickUp (i połączonych aplikacjach zewnętrznych) bez przełączania się między zakładkami.

Automatyzuje również cykle pracy w projektach — generując spotkania standupowe, podział zadań, raporty z postępów, aktualizacje statusu i osie czasu na podstawie istniejących danych z ClickUp. Dzięki zrozumieniu konkretnego kontekstu Twojego obszaru roboczego, Brain konsoliduje wiedzę i usprawnia zarządzanie zadaniami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain MAX możesz przenieść wszystkie możliwości Brain na swój pulpit. Bez wysiłku przełączaj się między najlepszymi modelami językowymi, takimi jak ChatGPT, Claude, Gemini i innymi, za pomocą listy rozwijanej na pasku narzędzi AI. Potrzebujesz asystenta głosowego, który zamieni Twoją mowę na tekst? Funkcja Talk to Text w Brain MAX jest właśnie dla Ciebie! Dyktuj notatki, zadania, a nawet całe dokumenty, a pojawią się one w Twoim obszarze roboczym ClickUp w postaci oczyszczonej, sformatowanej i dopracowanej — 4 razy szybciej niż przy pisaniu na klawiaturze.

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki ClickUp Super Agents i automatyzacjom

Superagenci ClickUp to inteligentni, rozpoznający kontekst członkowie zespołu oparci na sztucznej inteligencji, którzy automatyzują złożone cykle pracy w Twoim obszarze roboczym. Wykrywają kluczowe zdarzenia — takie jak notatki ze spotkań, przesłane formularze, aktualizacje zadań czy zapytania na czacie — i samodzielnie podejmują odpowiednie działania zgodnie z instrukcjami.

Podobnie jak Twoi ludzcy współpracownicy, agenci ci potrafią prowadzić złożone rozumowanie i doskonalą się dzięki szczegółowym informacjom zwrotnym, które przechowują w swojej nieskończonej pamięci. Możesz przydzielać im zadania, @wspominać ich na czacie i w wątkach komentarzy, a nawet wysyłać im prywatne wiadomości z prośbą o pomoc.

Nie ograniczaj się do planowania — realizuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki Super Agentom w ClickUp

A co z prostymi, powtarzalnymi cyklami pracy?

W przypadku cykli pracy opartych na regułach lub warunkach „jeśli-to” sugerujemy skorzystanie z ClickUp Automations.

📌 Załóżmy, że chcesz przejść do kolejnego etapu tworzenia zawartości. Chcesz zacząć publikować zawartość, którą stworzyłeś w Brain i zapisałeś w Docs. Musisz przydzielić tę zawartość redaktorom, poprosić ich o korektę i poprawę jakości, a następnie wysłać ją do grafików, wrzucić do systemu CMS i przeprowadzić końcową kontrolę jakości przed publikacją.

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, takie jak przypisywanie działań, wysyłanie e-maili czy aktualizowanie statusów, dzięki automatyzacjom ClickUp

Automatyzacje ClickUp pozwalają automatycznie przypisywać te zadania, przenosić je między etapami lub wysyłać e-maile z aktualizacjami na podstawie jasno zdefiniowanych wyzwalaczy i warunków — na przykład gdy dokument zostanie zatwierdzony lub nadejdzie termin wykonania.

Zrób więcej dzięki zarządzaniu projektami opartemu na AI

Funkcje zarządzania projektami w ClickUp są również wspierane przez AI rozpoznającą kontekst.

Generuj odpowiednie podzadania, listy kontrolne i działania na podstawie opisów zadań, notatek ze spotkań lub komentarzy — oszczędzając godziny ręcznego rozkładania zadań. W ramach dowolnego zadania ClickUp możesz również korzystać z sugestii opartych na AI, aby natychmiast wyjaśnić cele, podsumować postępy lub sporządzić szkice aktualizacji. Zadaj pytania typu „Jakie są moje zaległe zadania?” lub „Na czym powinienem się skupić w pierwszej kolejności?”* i uzyskaj pomocne odpowiedzi z Twojego obszaru roboczego ClickUp.

Zoptymalizuj swój harmonogram dzięki sugestiom AI dotyczącym ustalania priorytetów zadań za pomocą ClickUp Brain

Pola niestandardowe AI, takie jak AI Assign i AI Prioritize, automatycznie wypełniają informacje o właścicielu zadania i jego pilności na podstawie zawartości lub podpowiedzi. Kalendarz AI ClickUp inteligentnie planuje Twój dzień, przypisując zadania z listy zaległości i kolejki priorytetów zgodnie z pilnością i wysiłkiem. Razem narzędzia te pomagają zespołom przejść od planowania do realizacji — szybko, z skupieniem i zoptymalizowane przez AI.

Użytkownicy komputerów Mac mogą również dostosowywać widoki, stosować filtry i monitorować obciążenie zespołu za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych opartych na AI.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj karty AI (takie jak StandUp, Team StandUp lub niestandardowe karty Brain) do swoich pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać aktualne, bogate w kontekst informacje — automatycznie podsumowujące aktywność zespołu, projekty lub wskaźniki KPI. Możesz nawet stworzyć niestandardową kartę AI Brain z własną podpowiedzią, aby wyświetlać kluczowe aktualizacje projektu lub przeszkody. Karty te pozostają połączone z Twoim obszarem roboczym i można je ręcznie odświeżyć, aby odzwierciedlały aktualne dane.

Ponadto synchronizacja w czasie rzeczywistym między urządzeniami (w tym z systemami iOS i iPadOS) sprawia, że ClickUp jest niezawodnym narzędziem do codziennej pracy zarówno dla twórców, jak i Teams.

Najlepsze funkcje ClickUp

asystenta AI do pisania zawartości, generowania odpowiedzi w Używaj ClickUp Brain jako swojego ClickUp Chat oraz podsumowywania zadań i dyskusji

Przypisz superagentów ClickUp do konkretnych wyników, a nie tylko do zadań. Na przykład agent Daily Planner może samodzielnie skanować dane z obszaru roboczego, takie jak zadania, wzmianki i wiadomości prywatne, i tworzyć dla Ciebie niestandardowy dzienny plan pracy

Naciśnij ⌥ + K, aby uzyskać dostęp do funkcji wyszukiwania ClickUp Enterprise Search , która przeszukuje Twój obszar roboczy i połączone aplikacje w poszukiwaniu odpowiedzi

Nagrywaj, transkrybuj i analizuj dyskusje ze spotkań dzięki funkcji dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki autonomicznym, inteligentnym agentom oraz ponad 100 konfigurowalnymi szablonami i recepturami automatyzacji

Twórz obrazy generowane przez AI bez opuszczania swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Lepiej zarządzaj projektami dzięki konfigurowalnym widokom, zadaniom, podzadaniom i celom

Płynnie integrują się z Twoimi ulubionymi aplikacjami na Maca, od Google Drive i Outlooka po Figma i GitHub

Ograniczenia ClickUp

Aby osiągnąć „autonomiczne wykonywanie zadań”, Twój obszar roboczy wymaga uporządkowanej hierarchii (foldery, listy i dokumenty), dzięki czemu Super Agent ma jasną „świadomość otoczenia”.

Wykonywanie wieloetapowych, autonomicznych cykli pracy zużywa kredyty AI; zespoły o dużej wydajności powinny wybrać plan Enterprise, aby uzyskać maksymalne obciążenie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik Reddita mówi:

ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu na ciągłym przełączaniu się między aplikacjami. Wiem, że są narzędzia AI z całkiem wydajną wersją darmową, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie głębokiej koncentracji, to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, bo pracuję w branży zawartości. Narzędzie to edytuje też to, co napisałam (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza te banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu na ciągłym przełączaniu się między aplikacjami. Wiem, że są narzędzia AI z całkiem wydajną wersją darmową, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie głębokiej koncentracji, to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę.

Korzystam z AI głównie do pisania, bo pracuję w branży zawartości. Narzędzie to edytuje też to, co napisałam (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza te banery. Są takie urocze!

📮ClickUp Insight: Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę użyteczni, najczęstszą odpowiedzią nie była szybkość ani moc. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że potrzebują agenta doskonale rozumiejącego kontekst ich pracy. Ma to sens, ponieważ większość agentów AI zawodzi, gdy nie rozumie, dlaczego podjęto dane decyzje lub jak powinien przebiegać przepływ pracy. Ponieważ superagenci zachowują kontekst, pamiętają poprzednie decyzje i działają w sposób ciągły, są w stanie działać znacznie bardziej niezawodnie niż agenci oparci na podpowiedziach. Pracują w oparciu o aktualną historię obszaru roboczego, pozostają aktywni w miarę rozwoju pracy oraz działają w ramach jasno określonych uprawnień i ścieżek audytu. Kiedy inteligencja rozumie zadanie i bezpiecznie je wykonuje, w końcu poczujesz, że pracujesz z wirtualnym współpracownikiem, na którym naprawdę możesz polegać.

2. ChatGPT (Najlepsze do tworzenia zawartości, burzy mózgów i dogłębnych badań)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli jesteś twórcą zawartości, konsultantem lub badaczem pracującym na systemach macOS i iOS, prawdopodobnie zetknąłeś się już z ChatGPT.

Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi AI dla komputerów Mac, upraszczające wszystko — od generowania pomysłów po debugowanie kodu.

GPT-5.4 firmy OpenAI na nowo zdefiniowało ChatGPT jako silnik „myślący”. Aplikacja komputerowa na komputery Mac wykroczyła poza proste pole tekstowe, umożliwiając sztucznej inteligencji podgląd ekranu, poruszanie się po przeglądarce (za pośrednictwem ChatGPT Atlas) oraz bezpośrednią interakcję z aplikacjami na Maca w celu wykonywania wieloetapowych zadań związanych z wyszukiwaniem informacji lub kodowaniem.

Nowe modele GPT-5.4 mini i nano zapewniają błyskawiczne i niedrogie odpowiedzi do użytku na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, natomiast wersja GPT-5.4 Pro oferuje najwyższe wyniki w zakresie rozumowania, jakie kiedykolwiek odnotowano w badaniach naukowych i złożonej syntezie danych.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI o różnych poziomach wydajności dla danych tekstowych, graficznych, audio i plików

Przeprowadzaj dogłębne badania w sieci oraz w formatach plików, takich jak PDF i arkusze kalkulacyjne, korzystając z automatycznej syntezy źródeł

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Zapier, Canva i Wolfram Alpha za pomocą wtyczek GPT, aby rozszerzyć obszar roboczy na komputerze Mac bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Korzystaj z wyszukiwania internetowego w czasie rzeczywistym z bezpośrednimi cytatami, skutecznie zastępując tradycyjne wyszukiwarki w przypadku złożonych zapytań

Ograniczenia ChatGPT

Zaawansowane funkcje, takie jak „Korzystanie z komputera”, wymagają szerokich uprawnień, co może stanowić przeszkodę dla branż podlegających ścisłej regulacji

Sporadyczne nieścisłości w wynikach; dane mogą być nieaktualne, jeśli przeglądanie w czasie rzeczywistym nie jest włączone

Ograniczone funkcje współpracy organizacyjnej w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla zespołów

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD miesięcznie na użytkownika

Pro : 200 USD miesięcznie na użytkownika

Teams : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (ponad 730 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 140 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

Użytkownik Capterra mówi:

Okazało się to niezwykle pomocne przy krótkich projektach badawczych, pozwalając mi dogłębnie zgłębiać konkretne tematy, aby uzyskać inne spojrzenie lub obrać inny kierunek, gdy utknąłem w martwym punkcie.

Okazało się to niezwykle pomocne przy krótkich projektach badawczych, pozwalając mi dogłębnie zgłębiać konkretne tematy, aby uzyskać inne spojrzenie lub obrać inny kierunek, gdy utknąłem w bloku.

📖 Przeczytaj również: Chcesz uzyskać inteligentniejsze odpowiedzi AI lub lepsze generowanie obrazów niż w ChatGPT? Ten blog poświęcony najlepszym alternatywom i konkurentom ChatGPT przedstawia najlepsze narzędzia w podziale na przypadki użycia.

3. Grammarly (najlepsze do edycji, korekty i uzyskiwania opinii na temat stylu pisania)

Jeśli jesteś użytkownikiem komputerów Mac, który cały dzień pracuje z tekstem — czy to w e-mailach, na blogach, czy w prezentacjach — Grammarly to asystent oparty na AI, którego będziesz chciał mieć zawsze pod ręką.

Grammarly pomaga wychwycić literówki, dopracować tekst i komunikować się jasno. Chociaż wersja Free jest już potężnym narzędziem do sprawdzania gramatyki, Grammarly Premium oferuje inteligentne sugestie wykraczające poza poprawki na poziomie powierzchniowym. Mowa tu o edycjach uwzględniających kontekst, dostosowywaniu tonu, celach pisarskich, a nawet sprawdzaniu pod kątem plagiatu.

Wraz z wprowadzeniem funkcji Grammarly Authorship aplikacja zapewnia teraz zweryfikowaną ścieżkę audytu procesu pisania, oznaczając kolorami fragmenty wpisane przez użytkownika oraz te wygenerowane przez AI — jest to kluczowa funkcja dla studentów i profesjonalistów w erze wykrywaczy AI.

Użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać z Grammarly za pośrednictwem natywnej aplikacji komputerowej na komputery Mac, rozszerzeń przeglądarki lub integracji z aplikacjami takimi jak Word i Dokumenty Google.

Najlepsze funkcje Grammarly

Korzystaj z opartych na AI funkcji sprawdzania gramatyki, ortografii i interpunkcji bezpośrednio w programie Word, Dokumentach Google lub aplikacjach na system macOS

Otrzymuj sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące przejrzystości, tonu, stylu i sposobu przekazania, oparte na niestandardowych celach pisarskich

Przeskanuj swój tekst pod kątem plagiatu w miliardach stron internetowych, aby zachować oryginalność

Uzyskaj wgląd w proces pisania oraz oceny wydajności dzięki szczegółowym raportom dotyczącym czytelności i zaangażowania

Natychmiastowo przerób cały dokument, aby dostosować go do konkretnego stylu komunikacji marki lub akademickiego przewodnika stylistycznego

Ograniczenia Grammarly

Zaawansowane sugestie dotyczące pisania i wykrywanie tonu są dostępne w ramach planu Premium

Wykrywanie plagiatu wymaga dostępu do Internetu i nie oferuje wsparcia dla trybu offline.

Sprawdzanie w czasie rzeczywistym może nieco zwalniać w przypadku dłuższych dokumentów lub w środowiskach o niskiej przepustowości

Ceny Grammarly

Free

Premium : 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 7100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?

Użytkownik G2 mówi:

Teraz AI jest zintegrowana. Podoba mi się narzędzie do parafrazowania, które przepisuje tekst w stylu, jaki chciałem. Korektor Grammarly działa jeszcze lepiej. Czat AI jest przydatny. Zawiera funkcje takie jak Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker i AI Grader, które pomagają tworzyć naturalne, dokładne i wysokiej jakości teksty.

Teraz AI jest zintegrowana. Podoba mi się narzędzie do parafrazowania, które przepisuje tekst w stylu, jaki chciałem. Korektor Grammarly działa jeszcze lepiej. Czat AI jest przydatny. Zawiera funkcje takie jak Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker i AI Grader, które pomagają tworzyć naturalne, dokładne i wysokiej jakości teksty.

✨ Ciekawostka: Dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, uważa, że AI wpłynie na ludzkość bardziej niż elektryczność czy ogień. To śmiałe stwierdzenie — zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ogień dał nam możliwość gotowania jedzenia, a elektryczność — internet.

4. Elephas (najlepsze do zarządzania wiedzą i wyszukiwania dokumentów osobistych)

Jeśli kiedykolwiek traciłeś czas na przeglądanie plików PDF, notatek ze spotkań lub zapisanych artykułów, próbując przypomnieć sobie, gdzie coś widziałeś, Elephas jest dokładnie tym, czego potrzebujesz na swoim komputerze Mac.

Stworzony specjalnie dla systemów macOS i iOS, Elephas porządkuje pliki, podsumowuje zawartość i pomaga w uzyskaniu odpowiednich informacji na żądanie.

Jedna z największych zalet? Prywatność. Elephas działa lokalnie na Twoim komputerze Mac, więc nie musisz przesyłać poufnych plików do chmury, chyba że sam tego chcesz. Daje Ci to wybór między osadzaniem offline a w chmurze, z pełną identyfikowalnością źródeł wykorzystanych w każdej odpowiedzi wygenerowanej przez AI.

Najlepsze funkcje Elephas

Organizuj i wyszukuj informacje w różnych formatach (PDF, wideo, audio) za pomocą aplikacji Super Brain na systemach macOS i iOS

Podsumowuj wideo z YouTube i strony internetowe lub zadaj bezpośrednio pytania dotyczące ich treści

Zaznacz tekst w dowolnej aplikacji na Maca (Mail, Slack, Pages) i użyj skrótu klawiszowego, aby przeredagować, streścić lub rozwinąć myśl, korzystając z własnej bazy wiedzy

Przełączaj się między przetwarzaniem lokalnym a w chmurze w zależności od potrzeb związanych z prywatnością

Ograniczenia Elephas

W aplikacji na iOS brakuje możliwości usunięcia historii czatu

Brak szczegółowego filtra do wybierania wielu dokumentów w ramach jednego Brain

Mniej integracji z oprogramowaniem innych firm w porównaniu z popularnymi narzędziami

Ceny Elephas

Standard : 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro+: 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Elephas

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 75 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Elephas?

Użytkownik Capterra mówi:

Platforma przekonała mnie do siebie w dniu, w którym po prostu zapytałem, czy istnieje sposób, aby zmienić język aplikacji na portugalski (Brazylia) w ustawieniach klawiatury na iPhonie, a twórca odpowiedział, że się tym zajmie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kilka dni później, bez żadnych zapowiedzi, dodał tę funkcję.

Platforma przekonała mnie do siebie w dniu, w którym po prostu zapytałem, czy istnieje sposób, aby zmienić język aplikacji na portugalski (Brazylia) w ustawieniach klawiatury na iPhonie, a twórca odpowiedział, że się tym zajmie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kilka dni później, bez żadnych zapowiedzi, dodał tę funkcję.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do robienia notatek na komputery Mac

5. MacWhisper (najlepsze narzędzie do transkrypcji audio na komputerach Mac)

Jeśli często musisz transkrybować spotkania, podcasty lub wykłady, ale nie chcesz ryzykować, że Twoje pliki opuszczą komputer — MacWhisper to lekka, a jednocześnie potężna aplikacja do transkrypcji stworzona wyłącznie dla systemu macOS.

Wykorzystując model Whisper firmy OpenAI, MacWhisper przetwarza wszystkie pliki audio lokalnie na komputerze Mac, eliminując potrzebę korzystania z transkrypcji w chmurze lub serwerów zewnętrznych.

Dzięki temu idealnie nadaje się dla dziennikarzy, terapeutów, badaczy i wszystkich osób zajmujących się poufnymi nagraniami. Wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki audio lub wideo do aplikacji, aby w ciągu kilku minut otrzymać czystą transkrypcję.

Największą zaletą jest to, że oferuje wsparcie dla ponad 100 języków i współpracuje z szerokim zakresem formatów, w tym MP3, WAV, M4A, MOV i MP4.

Najlepsze funkcje MacWhisper

Automatycznie usuwaj słowa wypełniające, aby uzyskać bardziej przejrzyste transkrypcje

Zidentyfikuj, kto co powiedział, nawet w hałaśliwym otoczeniu, dzięki bardzo dokładnemu oznaczaniu mówców

Płynne wyszukiwanie, zaznaczanie i odtwarzanie z synchronizacją w przeglądarce transkrypcji

Zintegruj się z ChatGPT lub DeepL za pomocą kluczy API, aby zwiększyć użyteczność transkrypcji

Żadne dane nie opuszczają komputera Mac, dzięki czemu rozwiązanie jest w pełni zgodne z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi prywatności (HIPAA, RODO)

Limits of MacWhisper

Wymaga wydajnego komputera Mac (8 GB+ pamięci RAM) do korzystania z zaawansowanych modeli transkrypcji

Wersja Pro nie jest dostępna w ramach wersji próbnej Free

Dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od języka i czystości dźwięku

Ceny MacWhisper

MacWhisper Free

MacWhisper (1 licencja) : 64 € miesięcznie na użytkownika

MacWhisper (5 licencji) : 269 € miesięcznie na użytkownika

MacWhisper (10 licencji) : 490 € miesięcznie na użytkownika

MacWhisper (50 licencji): 2199 € miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje MacWhisper

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Sposoby porządkowania plików i folderów na komputerze Mac

6. Notion AI (najlepsze do łączenia notatek, dokumentów, zadań i baz danych)

za pośrednictwem Notion AI

Notion pozwala na rejestrowanie pomysłów, porządkowanie wiedzy, zarządzanie projektami i współpracę z zespołem — wszystko w jednym miejscu.

Sercem Notion jest potężny redaktor oparty na blokach. Możesz przeciągać, upuszczać, osadzać i zmieniać kolejność wszystkiego — od tekstu i obrazów po tabele, tablice Kanban, kalendarze i niestandardowe bazy danych.

I nie chodzi tylko o treści statyczne — wbudowany asystent AI w Notion pomaga pisać streszczenia, generować pomysły, wyodrębniać zadania do wykonania i tłumaczyć całe strony. Potrafi analizować cały obszar roboczy, tworząc połączenia między elementami projektu w bazie danych, dokumentem w wiki i rozmową w przestrzeni zespołowej.

Agenci AI w Notion mogą również wykonywać zadania sekwencyjne, takie jak „Przeczytaj ostatnie 3 notatki ze spotkań i zaktualizuj status projektu w bazie danych”.

Najlepsze funkcje Notion

Automatycznie wypełniaj właściwości w bazie danych — na przykład podsumowując długi dokument w jednej komórce lub wyodrębniając „elementy do wykonania” do właściwości z możliwością wielokrotnego wyboru

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z wzmianek, komentarzy i wspólnych przestrzeni zespołowych

Osadzaj dowolne treści — Dokumenty Google, pliki Figma, wideo, kalendarze czy mapy

Twórz wiki, pulpity projektowe i systemy zadań, korzystając z tysięcy szablonów

Ograniczenia Notion

Ograniczony tryb offline, co może stanowić przeszkodę dla użytkowników będących w podróży, którzy potrzebują AI, ale mają słabe połączenie sieciowe.

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie na użytkownika

Business : 24 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5,0 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Użytkownik G2 mówi:

W codziennym użytkowaniu Notion AI okazało się naprawdę niezwykłe. Jego zdolność do pomocy w pisaniu i tworzeniu zawartości jest imponująca. To tak, jakbym miał pod ręką asystenta, który dokładnie rozumie, co chcę zrobić.

W codziennym użytkowaniu Notion AI okazało się naprawdę niezwykłe. Jego zdolność do pomocy w pisaniu i tworzeniu zawartości jest imponująca. To tak, jakbym miał pod ręką asystenta, który dokładnie rozumie, co chcę zrobić.

✨ Ciekawostka: Na Uniwersytecie Stanforda AI stała się kierunkiem studiów. Liczba kursów związanych z AI wzrosła z 25 w 2010 roku do 77 w 2020 roku, co pokazuje, jak szybko rozwija się to pole.

📮 ClickUp Insight: Zespoły borykające się z problemami z wydajnością są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające najlepsze wyniki usprawniają swoją pracę, używając zaledwie 9 lub mniej. Dlaczego więc nie uprościć tego jeszcze bardziej? ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w jedną platformę — opartą na AI, która ogranicza rutynowe czynności. Jest stworzony z myślą o każdym zespole, pomaga uzyskać pełny obraz sytuacji i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

7. DeepL (Najlepsze narzędzie do tłumaczenia dokumentów z wysoką dokładnością przy użyciu sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem DeepL

Jeśli Twój cykl pracy na komputerze Mac wymaga przełączania się między językami, DeepL może stać się Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem. To narzędzie to niezwykle dokładny silnik neuronowego tłumaczenia maszynowego (NMT), który rozumie kontekst, niuanse i ton jak mało kto.

Użytkownicy komputerów Mac mogą teraz korzystać z dwóch narzędzi: klasycznego DeepL Translator obsługującego ponad 100 języków oraz nowego DeepL Write Pro. Ten zintegrowany asystent AI wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do wprowadzania poprawek stylistycznych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoja komunikacja biznesowa brzmi pewnie, dyplomatycznie lub prosto, w zależności od Twoich celów.

Aplikacja komputerowa umożliwia szybkie tłumaczenie plików metodą „przeciągnij i upuść” bez konieczności korzystania z przeglądarki. Ponadto wszystkie tłumaczenia odbywają się lokalnie (wersja Pro), dzięki czemu Twoje poufne dane nigdy nie opuszczają urządzenia.

Najlepsze funkcje DeepL

Tłumacz całe dokumenty (DOCX, PPTX, PDF) z zachowaniem formatu

Zachowaj spójny ton marki dzięki funkcjom udostępniania w zespole

Użyj Clarify, aby wyjaśnić niejasne frazy w trakcie tłumaczenia

Zintegruj je z aplikacjami macOS i narzędziami CAT, aby zapewnić płynny cykl pracy

Ograniczenia DeepL

Wersja Free ma ograniczenia dotyczące rozmiaru plików i tłumaczeń dokumentów, które można edytować

Mniejsza liczba języków w programie wsparcia niż w Tłumaczu Google

Ceny DeepL

Free

Pakiet podstawowy : 10,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 34,49 USD miesięcznie na użytkownika

Ultimate : 68,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DeepL

G2 : 4,6/5,0 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 140 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DeepL?

Użytkownik G2 mówi:

Używam tej aplikacji do pracy z językiem francuskim, angielskim i niemieckim podczas tłumaczeń. Czasami muszę przetłumaczyć na francuski zdania lub słowa zawierające wzmianki w innych językach.

Używam tej aplikacji do pracy z językiem francuskim, angielskim i niemieckim podczas tłumaczeń. Czasami muszę przetłumaczyć na francuski zdania lub słowa z wzmiankami w innych językach.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do zarządzania projektami

8. Cursor AI (najlepsze rozwiązanie dla programistów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad cyklami pracy opartymi na AI)

Cursor AI to w pełni funkcjonalne środowisko IDE oparte na VS Code, wyposażone w zaawansowane funkcje, które wydają się stworzone specjalnie dla profesjonalnych programistów.

To narzędzie wzmacnia każdą linię kodu dla użytkowników komputerów Mac, którzy chcą ulepszyć swoje środowisko programistyczne dzięki inteligentnemu generowaniu kodu, pomocy w debugowaniu w czasie rzeczywistym oraz refaktoryzacji wielu plików.

W przeciwieństwie do prostych narzędzi, które oferują jedynie funkcję autouzupełniania, Cursor pozwala na bezpośrednią komunikację z AI w celu aktualizacji plików, refaktoryzacji usług, naprawy błędów, a nawet tworzenia szkieletu nowych funkcji.

Najlepsze funkcje Cursor AI

Generuj, refaktoryzuj i debuguj kod za pomocą czatu opartego na języku naturalnym

Użyj cursorrules, aby kierować zachowaniem AI i preferencjami stylistycznymi

Zarządzaj zmianami w wielu plikach dzięki edycji na wielu zakładkach i generowanym przez AI komunikatach o commitie

Zintegruj je bezpośrednio z rozszerzeniami VS Code i istniejącymi cyklami pracy

Limit Cursor AI

Lokalne uruchamianie agentów AI o wysokim stopniu złożoności może negatywnie wpływać na żywotność baterii i obciążenie pamięci RAM komputera Mac (zalecane co najmniej 16 GB).

Tryb agenta czasami dotyka niezamierzonych plików bez precyzyjnych instrukcji

Paski boczne „Chat” i „Composer” mogą wydawać się przytłaczające dla początkujących w porównaniu z przejrzystymi ustawieniami VS Code

Ceny Cursor AI /AI

Hobby : Free

Pro : 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Cursor AI

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Cursor AI?

Użytkownik Reddita udostępnia swoją opinię:

Kiedy wiem, co muszę stworzyć, po prostu dokładnie opisuję funkcje i wszystko rozplanowuję, a potem program przejmuje żmudną pracę związaną z wdrażaniem funkcji, a czasem także usuwaniem błędów. Niedawno zrealizowałem projekt o wartości 6 tys. dolarów, który, jak sądziłem, zajmie mi ponad miesiąc. Dzięki Cursorowi byłem gotowy z MVP już po tygodniu od planowania wszystkiego.

Kiedy wiem, co muszę stworzyć, po prostu dokładnie opisuję funkcje i wszystko rozplanowuję, a potem program przejmuje żmudną pracę związaną z wdrażaniem funkcji, a czasem także usuwaniem błędów. Niedawno zrealizowałem projekt o wartości 6 tys. dolarów, który, jak sądziłem, zajmie mi ponad miesiąc. Dzięki Cursorowi byłem gotowy z MVP już po tygodniu od planowania wszystkiego.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w codziennych zadaniach

9. Siri i Apple Intelligence (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Apple poszukujących pomocy AI bez użycia rąk)

Siri w końcu pozbyła się reputacji „timera i prognozy pogody”, stając się prawdziwym agentem systemowym opartym na Apple Intelligence. Działająca na systemie macOS Tahoe „Nowa Siri” posiada funkcję nawigacji ekranu, co pozwala jej zrozumieć, na co patrzysz, i podejmować działania w różnych aplikacjach.

Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego, obsłudze danych na urządzeniu oraz głębokiej integracji z ekosystemem Apple, Siri jest teraz potężnym narzędziem zwiększającym wydajność. Niezależnie od tego, czy korzystasz z MacBooka, Apple Watch czy zestawu słuchawkowego Vision Pro, Siri streszcza dokumenty, tworzy Genmoji, a nawet tłumaczy języki w czasie rzeczywistym.

Największym przełomem jest funkcja App Intents, która pozwala Siri sięgać do wnętrza aplikacji innych firm w celu wykonywania zadań — na przykład: „Siri, znajdź ten paragon z ostatniego wtorku w mojej poczcie i dodaj go do folderu Wydatki w ClickUp”.

Najlepsze funkcje Siri

Interpretuj i odpowiadaj na złożone, wieloetapowe zapytania głosowe z uwzględnieniem kontekstu

Zaznacz tekst w dowolnej aplikacji na komputerze Mac, aby natychmiast go przeredagować, sprawdzić lub streścić, korzystając z lokalnych modeli Apple, w których priorytetem jest prywatność

Tłumacz rozmowy w czasie rzeczywistym na wiele języków

Steruj komputerem Mac, iPhonem, Apple Watch, HomePodem i Apple Vision Pro za pomocą komend głosowych

Wykorzystaj aparat lub zrzuty ekranu swojego komputera Mac do rozpoznawania obiektów, tłumaczenia tekstu z rzeczywistych źródeł, a nawet tworzenia wydarzeń w kalendarzu na podstawie zdjęcia ulotki

Ograniczenia Siri

Ograniczone do ekosystemu Apple; niedostępne na platformach innych niż Apple

Chociaż Siri znacznie się poprawiła, wciąż ma czasami trudności z bardzo złożonymi, wieloetapowymi poleceniami logicznymi w porównaniu z dedykowanymi agentami, takimi jak ChatGPT Atlas

Ceny Siri

Free: wchodzą w skład systemu macOS i są dostępne na wszystkich kompatybilnych komputerach Mac

Oceny i recenzje Siri

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Pomysły na podpowiedzi dla sztuki opartej na AI, które pobudzą Twoją kreatywność

10. DiffusionBee (najlepsza aplikacja na Maca do generowania obrazów offline z wykorzystaniem AI)

DiffusionBee to bezpłatne narzędzie działające w trybie offline, które pozwala użytkownikom komputerów Mac generować grafiki oparte na AI i modyfikować obrazy bezpośrednio na swoich komputerach — bez konieczności połączenia z internetem.

Podczas gdy wiele narzędzi internetowych przeszło na restrykcyjne limity miesięczne, DiffusionBee pozostaje wierne swoim korzeniom „Free i prywatne”. Jest teraz w pełni zoptymalizowane pod kątem silników neuronowych M4 i M5, umożliwiając użytkownikom generowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, nadających się do produkcji, w ciągu kilku sekund, wykorzystując wyłącznie wewnętrzną moc komputera Mac.

Artyści i projektanci poszukujący bezpiecznej, bezpłatnej alternatywy dla Midjourney lub DALL·E z pewnością docenią proste ustawienia i niestandardowe opcje dostosowywania DiffusionBee, które pobudzają kreatywność bez narażania prywatności.

Najlepsze funkcje DiffusionBee

Generuj obrazy na podstawie szczegółowych podpowiedzi tekstowych całkowicie w trybie offline

Modyfikuj istniejące obrazy, dodając, usuwając lub przekształcając obiekty

Zwiększ rozdzielczość obrazu bez utraty jakości

Dostosuj generowanie za pomocą negatywnych podpowiedzi i kroków dyfuzji

Wykorzystaj szkic lub istniejące zdjęcie jako szablon, aby pokierować procesem twórczym AI

Limits of DiffusionBee

Chociaż działa na komputerach Mac z procesorem Intel, to naprawdę wymaga chipu Apple Silicon (M1 lub nowszego), aby zapewnić płynne i szybkie działanie

Interfejs i opcje wyjściowe są mniej dopracowane w porównaniu z narzędziami płatnymi

Ograniczone wsparcie dla cykli pracy zespołowej lub w czasie rzeczywistym

Ceny DiffusionBee

Free

Oceny i recenzje DiffusionBee

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak nagrywać ekran na komputerze Mac wraz z dźwiękiem

11. Limitless (najlepsze do lokalnego zarządzania wiedzą osobistą opartego na AI)

Limitless (wcześniej Rewind AI) to w pełni funkcjonalny silnik pamięci agentycznej dla komputerów Mac. Zaprojektowany do pracy lokalnej, rejestruje wszystko — od spotkań po sesje przeglądania stron — i przekształca Twoją aktywność cyfrową w uporządkowaną wiedzę z możliwością wyszukiwania, bez naruszania Twojej prywatności.

Jeśli masz dość ręcznego sporządzania podsumowań spotkań, gubienia notatek lub niekończącego się szukania tego jednego fragmentu, który widziałeś w zeszłym tygodniu, Rewind zamieni Twojego Maca w archiwum z funkcją wyszukiwania.

Podstawą ekosystemu jest Limitless Pendant — urządzenie do noszenia, które synchronizuje się z komputerem Mac w celu rejestrowania rozmów w świecie rzeczywistym i integrowania ich z cyfrową bazą wiedzy przy użyciu zabezpieczeń „Confidential Computing”.

Nieograniczone najlepsze funkcje

Automatycznie skanuj swój kalendarz i przygotowuj „dokument informacyjny” na każdą nadchodzącą rozmowę na podstawie historii swoich wcześniejszych działań

Zadaj AI pytanie, np. „Co obiecałem wysłać zespołowi marketingowemu w zeszły czwartek?”, a ona znajdzie odpowiedź w Twoich spotkaniach, e-mailach i czatach

Skorzystaj z pomocy asystenta AI, aby tworzyć streszczenia zawartości, szkice wiadomości e-mail lub odpowiadać na pytania

Automatycznie twórz kopie zapasowe pracy i odzyskuj ją po awarii systemu

Nieograniczone ograniczenia

Ponieważ wykorzystuje bezpieczne przetwarzanie w chmurze do zaawansowanego wnioskowania, nie jest to aplikacja „w 100% lokalna”, jak oryginalna starsza wersja aplikacji Rewind.

Ceny bez ograniczeń

Free

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Nieograniczona liczba ocen i recenzji

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że? Firma Gartner przewiduje, że do 2030 r. sztuczna inteligencja będzie obsługiwać 80% zadań związanych z zarządzaniem projektami — ale to nie oznacza, że Twoja praca jest zagrożona. W przyszłości zarządzanie projektami i AI będą ze sobą współpracować, aby uwolnić kierowników projektów od obowiązków związanych z arkuszami kalkulacyjnymi i pozwolić im skupić się na strategii.

12. Bearly AI (Najlepsze do szybkiego czytania, tworzenia streszczeń i zwiększania wydajności badań)

Bearly AI to coś w rodzaju asystenta badawczego, który mieszka na Twoim komputerze Mac.

Jego główną zaletą jest tworzenie streszczeń o dużej gęstości informacji — potrafi przetworzyć 60-minutowe wideo z YouTube, 50-stronicowy plik PDF lub długi wątek recenzji na Amazonie i przekształcić je w praktyczne punkty w mniej niż pięć sekund.

Najnowszy „tryb analityczny” pozwala AI dogłębnie analizować trendy branżowe poprzez przeszukiwanie sieci w czasie rzeczywistym i syntezę wielu źródeł w jeden, opatrzony cytatami raport badawczy.

Najlepsze funkcje Bearly AI

Uzyskaj dostęp do ponad 50 gotowych „podpowiedzi eksperckich” do konkretnych zadań, takich jak „Recenzja artykułu naukowego”, „Generator tekstów marketingowych” czy „Wyjaśnienie kodu”.

Prześlij dziesiątki plików jednocześnie i poproś AI o znalezienie sprzeczności lub wspólnych motywów w całym zestawie

Skorzystaj z „trybu incognito” podczas wyszukiwania informacji, w którym Twoje zapytania i dokumenty są szyfrowane i nigdy nie są przechowywane na serwerach

Dostęp za pomocą skrótu klawiszowego (Ctrl+Shift+P) i rozszerzenia Chrome Sidekick zapewniającego płynną wielozadaniowość

Limits of Bearly AI

Do tworzenia streszczeń stron internetowych wymagane jest rozszerzenie do przeglądarki Chrome

Interfejs może wydawać się prosty w porównaniu z bardziej rozbudowanymi narzędziami do zarządzania wiedzą osobistą (PKM).

Ceny Bearly AI /AI

Free

Pro : 20 USD miesięcznie na użytkownika

Analyst: 60 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Bearly AI

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Bearly AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się w Bearly.ai jego wydajna funkcja upraszczająca złożone zadania, takie jak streszczanie artykułów, generowanie zawartości i porządkowanie pomysłów. Fakt, że mogę pobrać tę aplikację na mojego Maca, to prawdziwy przełom, ponieważ nie muszę już odwiedzać ich strony internetowej. Pomaga mi to w pisaniu artykułów dla mojego klienta.

Najbardziej podoba mi się w Bearly.ai jego wydajna funkcja upraszczająca złożone zadania, takie jak streszczanie artykułów, generowanie zawartości i porządkowanie pomysłów. Fakt, że mogę pobrać tę aplikację na mojego Maca, to prawdziwy przełom, ponieważ nie muszę już odwiedzać ich strony internetowej. Pomaga mi to w pisaniu artykułów dla mojego klienta.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do zarządzania zadaniami dla użytkowników komputerów Mac

Oto kilka dodatkowych narzędzi AI dla użytkowników komputerów Mac, które warto wypróbować. Zostały one stworzone tak, aby bez wysiłku wkomponować się w Twój przepływ twórczy lub zwiększyć wydajność:

Descript : Edytuj wideo i podcasty poprzez edycję tekstu, z wbudowaną transkrypcją, nagrywaniem ekranu i lektorem opartym na AI

Raycast : Zwiększ wydajność komputera Mac dzięki paskowi poleceń opartemu na AI, który pomaga szybciej wyszukiwać, uruchamiać i przeprowadzać automatyzację zadań

CleanShot X : Rób zrzuty ekranu i nagrywaj ekran komputera Mac z inteligentnymi adnotacjami, rozmyciem tła i wsparciem dla historii schowka

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

Wraz z wprowadzeniem systemu macOS Tahoe i pojawieniem się procesorów z serii M5, różnica między „korzystaniem z narzędzia” a „współpracą z agentem” w końcu została zamknięta.

Po co więc zadowalać się prostym chatbotem opartym na AI, który tylko „mówi”?

Jeśli jesteś użytkownikiem komputerów Mac i chcesz maksymalnie wykorzystać możliwości swojego urządzenia Apple, ClickUp jest bez wątpienia jednym z najlepszych narzędzi AI dla komputerów Mac. Dlaczego? ClickUp Brain i Super Agents mogą faktycznie wkroczyć do Twojego cyklu pracy i wykonywać wieloetapowe zadania, podczas gdy Ty śpisz

Oto analityk ds. usprawniania procesów biznesowych w Airbnb wyjaśnia, dlaczego:

ClickUp oferuje wiele funkcji w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło nam to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i przeprowadzać raportowanie postępów, a dzięki codziennym spotkaniom poświęconym postępom łatwo było planować przyszłość.

ClickUp oferuje wiele funkcji w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło nam to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować postępy, a dzięki codziennym spotkaniom poświęconym postępom łatwo było planować przyszłość.

Oprócz bezpłatnego planu na zawsze i ponad 1000 szablonów, które pozwolą Ci od razu zacząć pracę, jest on kompatybilny z systemem macOS, iPhone'em i iPadem oraz wykorzystuje przetwarzanie AI na urządzeniu, aby zoptymalizować szybkość i prywatność.

