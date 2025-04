Jak bez wysiłku nagrywać ekran na komputerze Mac z dźwiękiem

Spotkanie z Markiem. Mark postawił sobie za cel ustawienie szczegółowy samouczek wideo dla swojego zespołu. Nacisnął "nagrywaj" na komputerze Mac i wszystko wydawało się idealne, dopóki nie zdał sobie sprawy, że brakuje dźwięku.

Nagranie uchwyciło każde kliknięcie i przewinięcie, ale było prawie bezużyteczne bez dźwięku jego głosu. Brzmi znajomo? Wielu użytkowników komputerów Mac boryka się z tym samym problemem, próbując nagrywać ekran z dźwiękiem - niezależnie od tego, czy jest to dźwięk systemowy, wejście mikrofonowe, czy oba.

Na szczęście macOS ma wbudowane narzędzia, takie jak QuickTime Player, a także aplikacje innych firm, które upraszczają ten proces. Jeśli jesteś jednym z ponad 100 milionów użytkowników komputerów Mac na całym świecie, oto jak nagrywać ekran na Macu z dźwiękiem!

Jak nagrywać ekran na komputerze Mac z dźwiękiem Nagrywanie ekranu na komputerze Mac jest łatwiejsze, gdy zna się odpowiednie narzędzia i ustawienia.

Domyślnie macOS nagrywa zrzuty ekranu bez dźwięku. Możesz jednak użyć wbudowanego w system paska narzędzi do zrzutów ekranu, QuickTime Player lub różnych kompatybilnych aplikacji innych firm, aby przechwycić dźwięk w swoich nagraniach.

Najpierw omówimy kilka opcji nagrywania ekranu w samym systemie macOS.

Korzystanie z paska narzędzi do zrzutów ekranu

Pasek narzędzi do zrzutów ekranu to funkcja wbudowana w macOS, która oferuje łatwy sposób nagrywania całego ekranu lub jego wybranej części wraz z dźwiękiem.

1. Otwórz pasek narzędzi zrzutu ekranu

Naciśnij kombinację klawiszy Command + Shift + 5 na klawiaturze

Pasek narzędzi zrzutu ekranu pojawi się na dole ekranu z opcjami przechwytywania lub nagrywania ekranu

przez Apple

2. Wybierz opcję nagrywania

Wybierz jedną z opcji:

Nagraj cały ekran: Przechwytywanie całego ekranu

Nagraj wybraną część: Przeciągnij i wybierz określony obszar, który chcesz nagrać

3. Włącz nagrywanie dźwięku

Kliknij przycisk Opcje na pasku narzędzi

W sekcji Mikrofon wybierz żądane wejście audio (np. Mikrofon wewnętrzny lub Mikrofon zewnętrzny)

Upewnij się, że opcja audio jest włączona dla nagrywania dźwięku

4. Rozpocznij nagrywanie

Kliknij przycisk Nagraj na pasku narzędzi i wykonaj czynności, które chcesz nagrać

5. Zatrzymaj nagrywanie

Gdy nagrywanie zostanie zrobione, naciśnij ponownie Command+Control+Escape lub Shift+Command+5, a następnie ikonę Zatrzymaj nagrywanie na pasku menu

6. Zapisywanie nagrania

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w domyślnej lokalizacji (zazwyczaj na pulpicie) lub w folderze wybranym w Opcjach

Korzystanie z QuickTime Player

QuickTime Player jest domyślnym odtwarzaczem multimediów dołączonym do systemu macOS. Znany ze swojej prostoty i elastyczności, jest również fantastyczny do przechwytywania nagrań ekranu z dźwiękiem.

1. Otwórz QuickTime Player

Znajdź i uruchom QuickTime Player z folderu Aplikacje lub możesz użyć Spotlight Search w tym samym celu

2. Wybierz Nowe nagranie ekranu

Na pasku menu kliknij Plik i wybierz Nowe nagranie ekranu

Funkcja nagrywania ekranu otworzy się z małym paskiem sterowania

3. Włącz nagrywanie dźwięku

Kliknij małą strzałkę obok przycisku Nagraj

Z rozwijanej listy wybierz źródło dźwięku (np. mikrofon wewnętrzny lub inne dostępne urządzenia wyjściowe dźwięku)

4. Niestandardowy obszar nagrywania

Zdecyduj, czy chcesz nagrywać cały ekran, czy określony obszar. Kliknij w dowolnym miejscu pulpitu, aby nagrać cały ekran

Aby nagrać określoną część, przeciągnij kursor, aby podświetlić żądany obszar

5. Rozpocznij nagrywanie

Kliknij czerwony przycisk oznaczony "Nagraj", aby rozpocząć nagrywanie i wykonaj zadania, które chcesz przechwycić na ekranie

przez Apple

6. Zatrzymaj nagrywanie

Kliknij ikonę Zatrzymaj nagrywanie na pasku menu (mały kwadrat wewnątrz okręgu) u góry ekranu lub naciśnij Komenda + Control + Esc

7. Zapisywanie nagrania

Po zakończeniu nagrywania, QuickTime Player automatycznie otworzy nagrany plik w celu podglądu

Następnie kliknij Plik > Zapisz, aby nadać nazwę i zapisać nagranie w preferowanej lokalizacji

quickTime Player był początkowo dostępny zarówno na platformy macOS, jak i Windows. Jednak Apple zaprzestało produkcji wersji dla systemu Windows w 2016 roku z powodu malejącego zapotrzebowania na wersję wieloplatformową.

Najczęstsze problemy z nagrywaniem ekranu na Macu

Nagrywanie ekranu na komputerze Mac jest generalnie proste, ale użytkownicy napotykają kilka typowych problemów:

Niektóre aplikacje, zwłaszcza te z chronioną zawartością (np. platformy streamingowe), mogą blokować nagrywanie ekranu, aby zapobiec nieautoryzowanemu udostępnianiu . Jeśli coś jest nie tak z ustawieniami nagrywania, to prawdopodobnie jest to spowodowane tymi środkami ochronnymi

. Jeśli coś jest nie tak z ustawieniami nagrywania, to prawdopodobnie jest to spowodowane tymi środkami ochronnymi QuickTime Player nie ma wsparcia dla nagrywania z kamery internetowej , co może być prawdziwym rozczarowaniem, jeśli zamierzasztworzyć bardziej angażujące, interaktywne wideo dla swoich projektów

, co może być prawdziwym rozczarowaniem, jeśli zamierzasztworzyć bardziej angażujące, interaktywne wideo dla swoich projektów nagrywanie ekranu w macOS wydaje się przestarzałe, ograniczając jakość nagrywania do 1080p . Podczas gdy 1080p może nadal działać w większości scenariuszy, brak opcji wyższej rozdzielczości, takich jak 4K, jest zauważalny

. Podczas gdy 1080p może nadal działać w większości scenariuszy, brak opcji wyższej rozdzielczości, takich jak 4K, jest zauważalny Jeśli chodzi o eksportowanie nagrań, QuickTime Player wspiera tylko format .mov dostępny wyłącznie w Apple. Nie można nagrywać ekranu za pomocą domyślnych narzędzi w bardziej powszechnie używanych formatach, takich jak .mp4, .wmv lub .mkv; musisz najpierw przekonwertować plik

dostępny wyłącznie w Apple. Nie można nagrywać ekranu za pomocą domyślnych narzędzi w bardziej powszechnie używanych formatach, takich jak .mp4, .wmv lub .mkv; musisz najpierw przekonwertować plik Kolejnym limitem jest to, że wszystkie nagrania są przechowywane lokalnie na urządzeniu. W przeciwieństwie do narzędzi opartych na chmurze,nagrane wideo są przywiązane do jednego systemu, a udostępnianie ich może stać się kłopotliwe

Inne narzędzia do nagrywania ekranu Mac

Podczas gdy wbudowane narzędzia, takie jak QuickTime Player i Screenshot Toolbar, świetnie nadają się do podstawowego nagrywania ekranu na urządzeniach Mac, czasami możesz potrzebować większej elastyczności lub funkcji do nagrywania.

Na przykład, jeśli pracujesz nad samouczkami, materiałami wideo do gier lub profesjonalnymi prezentacjami, będziesz potrzebować zaawansowanych funkcji, takich jak miksowanie dźwięku, opcje edycji i możliwości przesyłania strumieniowego na żywo.

Aby uzyskać dostęp do tych zaawansowanych funkcji, potrzebujesz oprogramowania lub rozszerzenia innej firmy. Poznajmy niektóre z najlepszych dostępnych na rynku!

1. OBS Studio

przez OBS StudioOBS Studio (Open Broadcaster Software) to otwarte, darmowe oprogramowanie, które stało się ulubionym wśród twórców zawartości i profesjonalistów. Jest powszechnie cenione za swoją elastyczność i solidne możliwości.

Ten lekki program posiada kilka ulubionych przez użytkowników funkcji:

Wsparcie dla nagrywania ekranu i streamingu na żywo

Umożliwia nagrywanie wewnętrznego dźwięku, dźwięku systemowego i wejścia mikrofonowego

Umożliwia niestandardowe nagrywanie z wieloma scenami, nakładkami i przejściami

Oferuje opcje nagrywania z wysoką liczbą klatek na sekundę i w wysokiej rozdzielczości

OBS Studio jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, nauczycieli i każdego, kto chce nagrywać na profesjonalnym poziomie bez wydawania ani grosza. Jednak jego interfejs może wydawać się przytłaczający dla początkujących.

2. Camtasia

via Camtasia Jedno z narzędzi oferowanych przez specjalistów od przechwytywania i nagrywania ekranu, firmę TechSmith, Camtasia to aplikacja premium innej firmy, idealna dla profesjonalistów, którzy potrzebują kompleksowego rozwiązania do nagrywania ekranu i edycji wideo.

Możesz użyć tego narzędzia do płynnego przechwytywania nagrań dzięki następującym funkcjom:

Łatwy w użyciu interfejs do nagrywania całego ekranu lub wybranych fragmentów

Wbudowany redaktor do dodawania adnotacji, animacji i efektów

Wsparcie dla nagrywania dźwięku z wielu źródeł, takich jak mikrofony i dźwięk systemowy

Muzyka i zasoby Free do wzbogacania nagrań

Camtasia doskonale nadaje się do tworzenia samouczków, webinarów i wideo szkoleniowych . Jest przyjazny dla początkujących, ale drogi.

3. Vmaker

przez Vmaker Szukasz lekkiego, nowoczesnego narzędzia? Vmaker to doskonały wybór do szybkiego nagrywania ekranu. Jest to **narzędzie oparte na chmurze, zaprojektowane z myślą o nowoczesnej współpracy i danych powstania.

Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na:

Jednoczesnego nagrywania wideo, audio, a nawet obrazu z kamery internetowej

Zaplanować nagrania i ustawić przypomnienia

Łatwe przechowywanie i udostępnianie nagrań w chmurze

Tworzyć podstawowe przycięcia i adnotacje za pomocą lekkiego edytora

Vmaker to idealny dla Teams współpracujących zdalnie lub osób tworzących krótkie wideo do mediów społecznościowych lub prezentacji.

4. Loopback

przez Loopback Jeśli kiedykolwiek zmagałeś się z nagrywaniem wewnętrznego dźwięku na komputerze Mac, Loopback by Rogue Amoeba to świetne oprogramowanie innych firm. Chociaż nie jest to tradycyjny rejestrator ekranu dla macOS, jest to potężne narzędzie do płynnego zarządzania źródłami dźwięku.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne do:

Łączenia systemowego wejścia audio i mikrofonu w jedno wirtualne urządzenie do nagrywania

Przechwytywanie wysokiej jakości wewnętrznego dźwięku do podcastów i samouczków wideo

Integracji i udostępniania nagrań za pomocą innych narzędzi, takich jak OBS Studio i QuickTime Player

Jeśli masz trudności z nagrywaniem dźwięku systemowego na komputerze Mac, Loopback może uratować ci życie. Idealnie nadaje się do nagrywania wewnętrznego dźwięku podczas transmisji na żywo lub nagrywania samouczka.

Jest to jednak narzędzie niszowe, najlepsze dla zaawansowanych użytkowników.

5. Loom

przez Loom Jedno z najczęściej używanych narzędzi do szybkich nagrań osobistych, Loom jest popularnym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i bezproblemowego sposobu udostępniania wideo i nagrywania na komputerze Mac.

Oferuje intuicyjny interfejs i jest idealny do komunikacji w zdalnych teamach umożliwiając natychmiastowe nagrywanie i udostępnianie.

Loom zyskał na popularności dzięki kompleksowemu produktowi, który pozwala na:

Nagrywać swój ekran i kamerę internetową razem, aby nadać im osobisty charakter

Natychmiastowe udostępnianie nagrań za pomocą połączonego linku

Współpracować z Teams dzięki funkcjom komentarzy i opinii

Podkreślać ważne obszary podczas nagrywania za pomocą narzędzi do rysowania

Prostota Loom oraz funkcje współpracy sprawiają, że jest to ulubione rozwiązanie dla zdalnych teamów, nauczycieli i profesjonalistów.

6. Snagit

przez Snagit Inne narzędzie do przechwytywania i nagrywania ekranu autorstwa TechSmith, Snagit snagit skupia się na łatwości użytkowania i wysokiej jakości zrzutów ekranu. Jest idealny dla użytkowników, którzy chcą połączyć nagrywanie ekranu z obrazami z adnotacjami.

Snagit koncentruje się na uproszczonym nagrywaniu, dając możliwość:

Przechwytywania całego ekranu, wybranej części lub przewijanych obszarów

Dodawanie adnotacji do nagrań w postaci tekstu, strzałek i efektów

Przycinanie i łączenie clipów za pomocą podstawowego edytora wideo

Łatwe tworzenie poradników, demonstracji i prezentacji

Snagit to świetne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy tworzą samouczki lub dokumentację wizualną. Skupienie się na prostocie i dopracowanych wynikach sprawia, że jest to zaufane narzędzie dla początkujących i ekspertów.

7. ClickUp

Większość narzędzi innych firm umożliwia łatwe nagrywanie ekranu i dźwięku, ale to wszystko, czym są - oprogramowaniem do nagrywania.

Jeśli szukasz rozwiązania do nagrywania ekranu, które wykracza poza przechwytywanie wideo i pozwala bez wysiłku zintegrować nagrania z cyklem pracy, ClickUp jest Twoją odpowiedzią.

ClickUp to Wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Znany ze swoich funkcji zarządzania projektami, ClickUp idzie o krok dalej poza podstawową funkcję nagrywania ekranu dzięki ClickUp Clips super przydatna funkcja, która upraszcza współpracę w zespole i zwiększa wydajność.

Czym jest ClickUp Clips?

Zrewolucjonizuj swój proces nagrywania ekranu dzięki ClickUp Clips ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie ekranu bezpośrednio w obszarze roboczym. Jest to narzędzie zapewniające wydajność, które wypełnia luki w komunikacji ułatwiając utrzymanie wszystkich na tej samej stronie.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz kolegę z zespołu przez zadanie, demonstrujesz funkcję, czy przekazujesz informacje zwrotne, ClickUp Clips ułatwi Ci cały proces.

Oto wideo przedstawiające ClickUp Clips, które pomoże Ci zrozumieć więcej:

Oto kilka niesamowitych funkcji, które pomogą Ci przechwytywać nagrania na komputerze Mac, a także do zrobienia o wiele więcej:

1. Nagrywanie ekranu i natychmiastowe udostępnianie

ClickUp Clips umożliwia jednoczesne nagrywanie ekranu i kamery internetowej. Aby dodać osobisty charakter, możesz nałożyć wideo podczas objaśniania swojego procesu.

Po nagraniu, Clips są automatycznie zapisywane w obszarze roboczym ClickUp, dzięki czemu są natychmiast dostępne dla Twojego zespołu.

Użyj ClickUp Clips, aby nagrywać ekrany w inteligentny sposób

2. Załącz nagrania ekranu do zadań

To właśnie tutaj ClickUp naprawdę błyszczy. W przeciwieństwie do samodzielnych rejestratorów ekranu, możesz bezpośrednio załączyć swoje Clipy do konkretnych zadań lub projektów. Na przykład:

Nagraj raport o błędzie i połącz go z zadaniem programistycznym

Zademonstrować proces i załączyć nagranie do modułu szkoleniowego zespołu

Dostarczyć wizualną informację zwrotną na temat projektu lub dokumentu i połączyć ją z odpowiednim zadaniem

Zdefiniuj na nowo sposób nagrywania i współpracy dzięki ClickUp Clips

3. Współpracuj z Teams używając nagrań

Współpraca staje się łatwa, gdy nagrania ekranu są scentralizowane w ClickUp. Twój zespół może:

Oglądać Clip'y bezpośrednio w ramach zadania lub wątku komentarzy

Pozostawiać opinie, zadawać pytania lub dostarczać aktualizacje w czasie rzeczywistym

Upewnić się, że wszyscy są zsynchronizowani bez konieczności wysyłania niekończących się e-maili

4. Wykorzystaj AI w swoich nagraniach

Możliwości ClickUp AI zapewniają maksymalną użyteczność nagrań dzięki prostym podpowiedziom. ClickUp Brain może automatycznie transkrybować wszystkie Twoje Clips, zamieniając zawartość wideo w tekst, który można przeszukiwać, aby ułatwić korzystanie z niego wszystkim członkom zespołu.

Sprawia to również, że zawartość jest dostępna dla członków zespołu, którzy wolą czytać niż oglądać, umożliwiając jednocześnie wyszukiwanie określonych słów kluczowych lub fraz w nagraniach w celu szybszej nawigacji.

Oczekuj najbardziej płynnych transkrypcji swoich nagrań dzięki ClickUp Brain

Zobacz, jak Brain z łatwością dokonuje transkrypcji:

5. Bezpieczne i scentralizowane przechowywanie

Przechowuj wszystkie swoje nagrania bezpiecznie i uporządkowane w bezpiecznym obszarze roboczym ClickUp.

Dostęp do Clipów bezpośrednio z powiązanych z nimi zadań lub projektów

Wyeliminuj potrzebę korzystania z zewnętrznej pamięci masowej lub platform innych firm

Upewnij się, że nagrania są dostępne tylko dla autoryzowanych członków Teams

ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Teams, nauczycieli i profesjonalistów, którzy chcą połączyć nagrywanie ekranu z płynnym zarządzaniem projektami.

💡 Pro Tip: Dodaj krótką listę kontrolną opartą na tekście lub konspekt do zadania w ClickUp przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Po zrobieniu tego, załącz swój Clip bezpośrednio do zrobienia zadania i skorzystaj z funkcji transkrypcji ClickUp Brain, aby stworzyć pisemne podsumowanie dla łatwego odniesienia .

Najlepsze praktyki nagrywania ekranu na Macu

Tworzenie wysokiej jakości nagrań ekranu na komputerze Mac wymaga czegoś więcej niż tylko naciśnięcia przycisku nagrywania. Aby upewnić się, że nagrania są wyraźne, profesjonalne i skuteczne, należy wziąć pod uwagę następujące najlepsze praktyki:

Zaplanuj zawartość przed rozpoczęciem nagrywania

Wybierz plikrejestrator ekranu, który odpowiada Twoim potrzebom. QuickTime Player i Screenshot Toolbar są bardziej odpowiednie dla podstawowych funkcji, a dla zaawansowanych funkcji warto rozważyć aplikacje innych firm, takie jak Camtasia i ClickUp

Zdecyduj, czy będziesz nagrywać dźwięk systemowy, z wejścia mikrofonu, czy z obu źródeł i upewnij się, że ustawienia audio i źródła dźwięku są prawidłowo skonfigurowane

Zwróć uwagę na czas trwania nagrania. Długie nagrania mogą skutkować dużymi rozmiarami plików i wymagać bardziej rozszerzonej edycji wideo

Wybierz odpowiedni format pliku i rozdzielczość dla odbiorców. Upewnij się, że ostateczne wideo jest dostępne i zachowuje jakość na różnych urządzeniach i platformach

Co najważniejsze, pamiętaj, aby przejrzeć swoje nagrania do zrobienia, aby upewnić się, że wszystkie wideo i audio zostały poprawnie przechwycone!

Dlaczego tylko nagrywać, skoro można ClickUpować cykl pracy?

Miejmy nadzieję, że dzięki tym wskazówkom i narzędziom nie popełnisz błędu takiego jak Mark: nagrywania ekranu tylko po to, by zdać sobie sprawę, że dźwięk nie został poprawnie nagrany.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z wbudowanego paska narzędzi do zrzutów ekranu, odkrywasz aplikacje innych firm, takie jak OBS Studio, czy też korzystasz z wydajnego cyklu pracy ClickUp Clips, odpowiednie narzędzie może zrobić różnicę.

Skorzystaj z solidnego pakietu ClickUp, aby zwiększyć użyteczność swoich nagrań. Załączaj je do zadań, współpracuj ze swoim zespołem, a nawet transkrybuj wideo, aby uzyskać wgląd w wyniki wyszukiwania - wszystko w jednym miejscu.

Następnym razem, gdy naciśniesz przycisk "nagraj", spraw, by było to ważne dzięki narzędziu, które pracuje tak ciężko, jak Ty. Załóż darmowe konto ClickUp i przekonaj się sam!