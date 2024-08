Przetestowaliśmy 10 najlepszych samouczków wideo w 2024 roku

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś na spotkaniu biznesowym, a twój menedżer wyjaśnia ci, jak korzystać z nowego narzędzia programowego, używając długiego dokumentu tekstowego. Trudno ci zrozumieć, jak działa narzędzie i jesteś pewien, że nie zapamiętasz połowy instrukcji menedżera.

Teraz zastąp ten długi dokument instruktażowym filmem wideo, który wizualnie demonstruje funkcje i funkcje oprogramowania. W ciągu kilku minut zespół zapoznaje się z wyglądem i działaniem narzędzia, rozumie, jak z niego korzystać i może oglądać wideo instruktażowe tyle razy, ile chce, z własnych systemów.

Taką właśnie wydajność oferuje oprogramowanie do tworzenia filmów instruktażowych.

A raportowanie Vidico wykazuje, że 75% osób woli wideo niż tekst, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Wynika to z faktu, że ludzie mają tendencję do zatrzymywania 95% informacji przekazywanych za pośrednictwem wideo

Tworzenie wysokiej jakości samouczków wideo, które są zgodne z określonymi celami szkoleniowymi i które mogą dotrzeć do różnych odbiorców, jest możliwe dzięki odpowiednim narzędziom. Dlatego też wraz z zespołem badawczym ClickUp eksperymentowaliśmy z wieloma narzędziami do nagrywania wideo i tworzenia samouczków.

Na podstawie tych badań stworzyłem listę 10 najlepszych narzędzi do tworzenia angażujących materiałów szkoleniowych w formacie wideo.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do nagrywania wideo?

Zanim zaczniemy, omówmy kluczowe funkcje, których należy szukać w dobrym oprogramowaniu do tworzenia filmów instruktażowych.

**Możliwości nagrywania: Poszukaj oprogramowania, które oferuje solidne opcje nagrywania, w tym nagrywanie ekranu, nagrywanie z kamery internetowej i przechwytywanie dźwięku, a także możliwość nagrywania wielu źródeł jednocześnie

Narzędzia do edycji: Wszechstronne funkcje edycji, takie jak cięcie, przycinanie, dodawanie przejść, adnotacji i nakładek pomagają w tworzeniu dopracowanych i profesjonalnych samouczków

Wszechstronne funkcje edycji, takie jak cięcie, przycinanie, dodawanie przejść, adnotacji i nakładek pomagają w tworzeniu dopracowanych i profesjonalnych samouczków Funkcje ułatwień dostępu: Funkcje takie jak zamknięte napisy, napisy i zamiana tekstu na mowę mogą sprawić, że samouczki wideo będą bardziej dostępne dla wszystkich

Funkcje takie jak zamknięte napisy, napisy i zamiana tekstu na mowę mogą sprawić, że samouczki wideo będą bardziej dostępne dla wszystkich Analityka i raportowanie: Wbudowane funkcje analityczne, takie jak czas trwania widoku, wskaźniki ukończenia i zaangażowanie, mogą zapewnić wgląd w interakcję widzów z samouczkami

Wbudowane funkcje analityczne, takie jak czas trwania widoku, wskaźniki ukończenia i zaangażowanie, mogą zapewnić wgląd w interakcję widzów z samouczkami Elementy interaktywne: Funkcje takie jak quizy, ankiety i połączone linki mogą zaangażować widzów i wzmocnić proces uczenia się

Funkcje takie jak quizy, ankiety i połączone linki mogą zaangażować widzów i wzmocnić proces uczenia się Jakość wyjściowa: Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla wyjścia wideo w wysokiej rozdzielczości HD lub 4K, aby zapewnić profesjonalny wygląd wideo na wszystkich urządzeniach

Poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla wyjścia wideo w wysokiej rozdzielczości HD lub 4K, aby zapewnić profesjonalny wygląd wideo na wszystkich urządzeniach Przechowywanie w chmurze i opcje udostępniania: Przechowywanie w chmurze umożliwia zapisywanie projektów i uzyskiwanie do nich dostępu z dowolnego miejsca. Opcje udostępniania powinny być wszechstronne, umożliwiając dystrybucję samouczków za pomocą połączonych linków, osadzonych elementów lub bezpośredniego przesyłania na platformy wideo

Przechowywanie w chmurze umożliwia zapisywanie projektów i uzyskiwanie do nich dostępu z dowolnego miejsca. Opcje udostępniania powinny być wszechstronne, umożliwiając dystrybucję samouczków za pomocą połączonych linków, osadzonych elementów lub bezpośredniego przesyłania na platformy wideo Integracja z innymi narzędziami: Oprogramowanie do tworzenia samouczków powinno płynnie integrować się z innymi używanymi narzędziami, takimi jak systemy zarządzania nauczaniem (LMS), usługi przechowywania w chmurze i platformy współpracy

Oprogramowanie do tworzenia samouczków powinno płynnie integrować się z innymi używanymi narzędziami, takimi jak systemy zarządzania nauczaniem (LMS), usługi przechowywania w chmurze i platformy współpracy Konfigurowalne szablony: Gotowe szablony pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają spójność wszystkich materiałów wideo. Pozwalają one dostosować wygląd i styl samouczków do marki i celów szkoleniowych

Gotowe szablony pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają spójność wszystkich materiałów wideo. Pozwalają one dostosować wygląd i styl samouczków do marki i celów szkoleniowych Łatwość obsługi: Oprogramowanie do tworzenia samouczków wideo powinno mieć intuicyjny interfejs, który pozwala użytkownikom tworzyć i edytować filmy bez rozszerzenia wiedzy technicznej

10 najlepszych programów do tworzenia samouczków wideo w 2024 roku

Oto moja kompleksowa recenzja i analiza 10 najlepszych narzędzi, które sprawdziłem:

1. ClickUp: Najlepsze do transkrypcji filmów instruktażowych

Do nagrywania wideo i transkrypcji, ClickUp to mój najlepszy wybór. ClickUp Clip rewolucjonizuje komunikację w zespole, umożliwiając natychmiastowe tworzenie wideo. Zamiast czasochłonnej wymiany tekstów, użytkownicy mogą szybko nagrywać i udostępniać filmy instruktażowe. Upraszcza to proces tworzenia, zapewniając przejrzystość i wydajność.

Łatwe nagrywanie samouczków wideo, zarządzanie nimi i udostępnianie ich w jednym miejscu dzięki ClickUp Clips

To także:

Eliminuje długie wątki komentarzy , ułatwia szybsze podejmowanie decyzji i zmniejsza liczbę nieporozumień

, ułatwia szybsze podejmowanie decyzji i zmniejsza liczbę nieporozumień bezproblemowo integruje się z Twoim cyklem pracy

z Twoim cyklem pracy Oferuje wszechstronne opcje udostępniania , w tym publiczne łącza i wideo do pobrania

, w tym publiczne łącza i wideo do pobrania Ofertynagrywanie ekranu bez znaku wodnego ze zintegrowanymrozszerzenie Chrome do nagrywania ekranu, poprawiające jakość wideo

Umożliwia użytkownikom nagrywanie samych siebie na kamerze podczas udostępniania swojego ekranu

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, ClickUp Brain , asystent AI, automatycznie transkrybuje Clips, umożliwiając ich wyszukiwanie i udostępnianie

Usprawnij transkrypcję wideo dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain również łączy zadania, dokumenty, członków zespołu i wiedzę w jedną platformę opartą na AI.

Jego kluczowe funkcje obejmują:

Bezproblemowa integracja: Bezproblemowo współpracuje z ClickUp Clips dla efektywnego zarządzania materiałami wideo

Bezproblemowo współpracuje z ClickUp Clips dla efektywnego zarządzania materiałami wideo Transkrypcja oparta na AI Automatyczna transkrypcja: Automatycznie transkrybuje zawartość wideo w celu łatwego wyszukiwania i odwoływania się do niej

Automatycznie transkrybuje zawartość wideo w celu łatwego wyszukiwania i odwoływania się do niej Inteligentne wyszukiwanie: Dostarcza odpowiedzi na pytania i podaje istotne informacje z transkrypcji wideo

Dostarcza odpowiedzi na pytania i podaje istotne informacje z transkrypcji wideo Dostępność wiedzy: Generuje ukryte cenne spostrzeżenia, które są wydobywane z zawartości wideo dla całej organizacji

ClickUp najlepsze funkcje

Zwiększenie dostępności zawartości: Bezproblemowa integracjaDokumenty ClickUp aby osadzić odpowiednie materiały szkoleniowe wraz z instrukcjami wideo

Bezproblemowa integracjaDokumenty ClickUp aby osadzić odpowiednie materiały szkoleniowe wraz z instrukcjami wideo Usprawnienie cyklu pracy nad projektem: Wizualizacja nagrań wideo i transkrypcji w ramachZadania ClickUp dla wyczyszczonej komunikacji przed rozpoczęciem zadania

Wizualizacja nagrań wideo i transkrypcji w ramachZadania ClickUp dla wyczyszczonej komunikacji przed rozpoczęciem zadania Poprawa współpracy: Udostępnianie Clipów naTablice ClickUp aby wzbogacić sesje burzy mózgów o pomoce wizualne

Udostępnianie Clipów naTablice ClickUp aby wzbogacić sesje burzy mózgów o pomoce wizualne Scentralizowane zarządzanie wideo: Użyj ClickUp jako centralnego huba do organizowania i uzyskiwania dostępu do filmów instruktażowych

Użyj ClickUp jako centralnego huba do organizowania i uzyskiwania dostępu do filmów instruktażowych Zwiększ zasięg: Udostępnianie nagrań wideo szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem ponad 1000 serwisówIntegracje ClickUp Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy donoszą o stromej krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Przeczytaj również:_ Jak stworzyć wideo szkoleniowe w pracy?

2. DemoBuilder: Najlepszy do animowania wirtualnych postaci

przez Demo Builder Demo Builder umożliwia tworzenie dynamicznych prezentacji oprogramowania, wciągających samouczków i kompleksowych poradników

Aplikacja wspiera ponad 30 języków z automatycznym tłumaczeniem, dzięki czemu możesz stworzyć demo w swoim ojczystym języku i bez wysiłku dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Platforma pełni funkcję technologii text-to-audio z głosami AI, dostarczając profesjonalnej jakości dźwięk z tekstu.

Możesz łatwo udostępniać wideo, folder lub obszar roboczy lub wyeksportować je jako plik MP4, AVI lub HTML5, dzięki czemu można je łatwo udostępniać i udostępniać.

Najlepsze funkcje DemoBuilder

Wykorzystaj efekty 3D i animacje, aby ożywić swoje dema, czyniąc je atrakcyjnymi wizualnie i dynamicznymi

Integracja konfigurowalnych awatarów, które poprowadzą widzów przez demonstracje, dodając osobisty charakter do zawartości

Dołącz narrację głosową, aby wyjaśnić złożone procesy i zapewnić widzom dodatkowy kontekst

Limity DemoBuilder

Oprogramowanie może wymagać wydajnego komputera do płynnego działania, zwłaszcza w przypadku złożonych animacji i efektów 3D

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowe za ograniczone, szczególnie w porównaniu z innymi zaawansowanymi redaktorami wideo

Ceny DemoBuilder

Free

Standby: $9/miesiąc

$9/miesiąc Kreator: $19/miesiąc

DemoBuilder oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Niedostępne

Przeczytaj również:_ Jak wysłać wideo przez e-mail

3. Snagit: Najlepszy do adnotacji wideo

przez Snagit Wszechstronne oprogramowanie do przechwytywania ekranu i nagrywania wideo, Snagit jest zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu wysokiej jakości profesjonalnych filmów instruktażowych. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić zrzut ekranu, nagrać screencast, czy dodać adnotacje do obrazu, Snagit dostarcza różne narzędzia do wykonania tych zadań.

Oferuje funkcje takie jak przechwytywanie przewijania, nagrywanie wideo i edycja obrazu, umożliwiając tworzenie dopracowanych wizualizacji do różnych zastosowań, w tym samouczków, prezentacji i dokumentacji.

Snagit najlepsze funkcje

Korzystanie z gotowych szablonów do szybkiego tworzenia spójnych i profesjonalnych wizualizacji

Przechwytywanie całych stron internetowych lub długich dokumentów, które wykraczają poza widoczność ekranu

Wyodrębnianie tekstu ze zrzutów ekranu i wklejanie go do innych dokumentów w celu łatwej edycji i udostępniania

Tworzenie animowanych GIF-ów z nagrań ekranu dla szybkiej i angażującej zawartości wizualnej

Limity Snagit

Chociaż Snagit oferuje solidny zestaw funkcji, jego koszt może być brany pod uwagę dla osób indywidualnych lub małych Teams z limitami budżetowymi

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać problemy z wydajnością, zwłaszcza podczas pracy z dużymi plikami lub rozszerzonymi zadaniami edycji wideo

Ceny Snagit

Edukacja 37,99 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla małych Teams 33,19 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla Business

Teams and Business 39 USD/użytkownik dla użytkowników indywidualnych 62,99 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla małych zespołów 55,35 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla Business

Rząd 53,99 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla małych zespołów 47,58 USD/użytkownika, rozliczane jednorazowo dla Business



Snagit oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4500+ recenzji)

: 4.7/5 (4500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

Przeczytaj również:_ 10 przyjaznych dla użytkownika programów wideo do szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i zmiany kwalifikacji

4. Flashback: Najlepsze do natychmiastowego udostępniania w sieci

przez Rejestrator retrospekcji FlashBack Recorder to wszechstronne narzędzie do nagrywania ekranu, które skutecznie przechwytuje i edytuje aktywność na ekranie. Pozwala na jednoczesne nagrywanie ekranu za pomocą kamery internetowej i dźwięku, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia samouczków, demonstracji, prezentacji i rozmów wideo

Funkcje takie jak adnotacje, Zoom i efekty przesuwania wzbogacają nagrania. Oprogramowanie oferuje również możliwości edycji, w tym przycinanie, wycinanie, łączenie Clipów, dodawanie tekstu i obrazów oraz dostosowywanie poziomów audio.

Dzięki wsparciu dla różnych formatów eksportu i opcji udostępniania, FlashBack Recorder jest wszechstronnym oprogramowaniem do samouczków wideo dla różnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Flashback

Zawiera elementy takie jak klikalne hotspoty i quizy, które angażują widzów i zapewniają dynamiczne doświadczenie edukacyjne

Natychmiastowe udostępnianie filmów instruktażowych dzięki wbudowanym opcjom przesyłania na platformy takie jak YouTube, Vimeo lub bezpośrednio do mediów społecznościowych, co usprawnia proces dystrybucji

Korzystaj z funkcji zamiany tekstu na mowę, aby generować podkłady głosowe z tekstu, dodając narrację do swoich materiałów wideo bez konieczności nagrywania swojego głosu

Eksportuj swoje wideo w różnych formatach, w tym MP4, AVI i WMV, w celu łatwego udostępniania i dystrybucji

Limity Flashback

Niektóre zaawansowane funkcje edycji wideo są ograniczone w porównaniu do bardziej wyspecjalizowanego oprogramowania

Ceny Flashback

Flashback Express : Free na zawsze

: Free na zawsze Flashback Pro : $49 za dożywotnią licencję

: $49 za dożywotnią licencję Flashback Pro + Video Converter: $68 za dożywotnią licencję

Flashback oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Czytaj także:_ 10 najlepszych rozszerzeń Chrome do nagrywania ekranu w 2024 roku

5. Loom: Najlepsze do szybkiego nagrywania i udostępniania

przez Loom Loom to popularna platforma wideo i przesyłania wiadomości, która upraszcza komunikację i współpracę. Intuicyjny interfejs platformy i płynna integracja z różnymi narzędziami usprawniają proces tworzenia danych wideo.

Wyróżniającą się funkcją Loom jest możliwość edycji wideo bezpośrednio z wygenerowanej transkrypcji, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek

Najlepsze funkcje Loom

Nagrywanie wideo w jakości HD, aby zapewnić wyczyszczony i profesjonalny wygląd zawartości

Dodawanie interaktywnych przycisków do wideo w celu zwiększenia zaangażowania widzów i podejmowania przez nich bezpośrednich działań

Nagrywanie z pulpitu i urządzeń mobilnych dla maksymalnej elastyczności i wygody

Limity Loom

Czasami filmy wideo mogą utknąć w fazie przetwarzania, co utrudnia ich kontynuowanie

Użytkownicy Free mają limit pamięci i historii wideo, co może być ograniczeniem dla użytkowników o rozszerzonych potrzebach w zakresie nagrywania

Ceny Loom

Free Forever

Business : 12,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 12,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Loom AI: Dodaj do swojego planu za 4 USD za twórcę miesięcznie

Loom oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2000+ recenzji)

: 4.7/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

Czytaj także:_ 10 najlepszych programów do udostępniania ekranu podczas spotkań zdalnych w 2024 roku

6. ScreenFlow: Najlepsze do jednoczesnego nagrywania ekranu, kamery i mikrofonu

przez Telestream ScreenFlow, narzędzie do edycji wideo i nagrywania ekranu, może przechwytywać wiele ekranów jednocześnie. Oferuje również elastyczność do nagrywania złożonych demonstracji lub samouczków

ScreenFlow zawiera wszechstronną wbudowaną bibliotekę multimediów z ponad 500 000 obrazów, ścieżek audio i klipów wideo. Ta rozszerzona kolekcja pozwala wzbogacić projekty o wysokiej jakości zawartość, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł multimediów.

Najlepsze funkcje ScreenFlow

Jednoczesne nagrywanie aktywności na ekranie, nagrań z kamery internetowej i dźwięku z mikrofonu w celu tworzenia dynamicznej i angażującej zawartości wideo

Nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielczości do 4K, aby zapewnić ostrość i szczegółowość zawartości

Dodawanie animowanych tekstów, grafik i kształtów do materiałów wideo, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi wizualnie i informacyjnymi

Stosowanie efektów zoomu i przesuwania, aby skupić uwagę na określonych obszarach ekranu wideo i poprawić wrażenia widza

Limity ScreenFlow

Częste aktualizacje mogą być czasem irytujące dla użytkowników

Użytkownicy muszą płacić za dostęp do biblioteki stockowej

Ceny ScreenFlow

Licencja standardowa : 169 USD za jednorazową licencję

: 169 USD za jednorazową licencję ScreenFlow Super Pak : $248 za jednorazową licencję

: $248 za jednorazową licencję ScreenFlow Super Pak +: $287 za jednorazową licencję

ScreenFlow oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. Hippo Video: Najlepsze dla przepływów wideo sprzedaży

przez Wideo z hipopotamem Hippo Video to platforma oparta na AI, która pozwala użytkownikom tworzyć profesjonalnej jakości wideo. Jej wszechstronny zestaw funkcji obejmuje konwersję tekstu na wideo, awatary AI, interaktywne elementy wideo, nagrywanie ekranu i kamery internetowej oraz wszechstronny SDK wideo

Integracja platformy z wiodącymi platformami marketingowymi upraszcza dane powstania, dystrybucję i analizę wideo. Dzięki temu jest to potężny atut dla Businessu, którego celem jest zwiększenie zaangażowania i wzrostu klientów.

Najlepsze funkcje Hippo Video

Projektowanie markowych stron docelowych dla swoich materiałów wideo w celu uzyskania profesjonalnej prezentacji, która pomaga pozyskiwać potencjalnych klientów

Automatyzacja przesyłania wiadomości wideo i działań następczych w ramach CRM, ułatwiająca proces sprzedaży i zapewniająca terminowe i spójne dotarcie do potencjalnych klientów

Śledzenie szczegółowych wskaźników zaangażowania wideo, takich jak liczba widoków, czas oglądania i interakcje, w celu pomiaru skuteczności zawartości wideo i udoskonalenia strategii

Integracja z systemami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zoho, w celu usprawnienia procesów sprzedaży i marketingu

Ograniczenia wideo Hippo

Interfejs może być trudny w nawigacji, ponieważ użytkownicy uważają go za niezgrabny i nieintuicyjny

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy, takie jak awarie, opóźnienia i powolne czasy ładowania, wpływające na ogólne wrażenia

Ceny Hippo Video

Free Forever

Podstawowy plan : $30/użytkownika miesięcznie

: $30/użytkownika miesięcznie Professional Plan : $75/użytkownika miesięcznie

: $75/użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: $80/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

ocena i recenzje #### Hippo Video

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (90+ recenzji)

Przeczytaj również:_ 10 najlepszych programów do niestandardowego szkolenia klientów w 2024 roku

8. Free Cam: Najlepszy prosty interfejs do nagrywania wideo

przez Free Cam Free Cam to intuicyjne narzędzie do nagrywania ekranu i edycji wideo, które ułatwia tworzenie screencastów, przechwytywanie określonych obszarów lub zawartości całego ekranu oraz nagrywanie narracji audio.

Zapewnia podstawowe funkcje edycji, takie jak przycinanie i wycinanie, aby łatwo udoskonalić swoje filmy. Ponadto, w wersji bezpłatnej, możesz bezpośrednio przesyłać swoje wideo z Free Cam do YouTube bez znaków wodnych i ograniczeń czasowych

Najlepsze funkcje Free Cam

Jednoczesne nagrywanie dźwięku z systemu i wejścia mikrofonowego oraz stosowanie funkcji redukcji szumów i poprawy jakości dźwięku w celu uzyskania czystego dźwięku

Łatwe przesyłanie wideo na platformy takie jak YouTube lub zapisywanie ich w różnych formatach, co upraszcza proces udostępniania

Eksport wideo w popularnych formatach, takich jak MP4 i WMV

Limity Free Cam

Oprogramowanie wspiera format WMV dla eksportu, który może nie być idealny dla niektórych użytkowników

Ceny Free Cam

Free

Wersja Pro: $227/rok

Free Cam oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Czytaj także:_ 10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do transkrypcji w 2024 r

9. Icecream Screen Recorder: Najlepszy do natychmiastowej edycji

przez Icecream Screen Recorder Icecream Screen Recorder to wszechstronne, międzyplatformowe narzędzie do nagrywania ekranu dla urządzeń z systemem Windows, Mac i Android. Pozwala ono przechwytywać cały ekran lub wybierać określone regiony, a także włączać do nagrań nagrania z kamery internetowej i dźwięk systemowy.

Funkcje adnotacji pozwalają na niestandardowe nagrywanie i objaśnianie podczas screencastów. Podczas gdy wersja Free zapewnia podstawowe możliwości nagrywania, użytkownicy mogą uaktualnić ją do wersji Pro, aby uzyskać dodatkowe funkcje, takie jak edycja wideo, planowanie i usuwanie znaków wodnych, zaspokajając potrzeby zwykłych i profesjonalnych użytkowników.

Najlepsze funkcje Icecream Screen Recorder

Możliwość wyboru nagrywania pełnoekranowego, niestandardowego regionu lub okna, co pozwala na precyzyjne i dostosowane do potrzeb przechwytywanie wideo

Ustawienie automatycznych sesji nagrywania w oparciu o określone czasy, idealne do przechwytywania wydarzeń lub zadań bez ręcznej interwencji

Zapisywanie nagrań w różnych formatach, w tym MP4, AVI i MKV, dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji

Icecream Screen Recorder limits

Dźwięk może zostać zniekształcony podczas edycji wideo

Icecream Screen Recorder w wersji Free zawiera znak wodny na wideo, który można usunąć tylko w wersji Pro

Ceny Icecream Screen Recorder

Free Forever

Jednoroczna licencja : $29.95 (rozliczana rocznie)

: $29.95 (rozliczana rocznie) Lifetime License : $79,93 przy jednorazowym zakupie

: $79,93 przy jednorazowym zakupie Pakiet wideo Pro: $217 za jednorazowy zakup

Icecream Screen Recorder oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.0/5 (ponad 30 opinii)

10. Filmora: Najlepsze funkcje AI

przez Filmora Filmora od Wondershare to przyjazne dla użytkownika narzędzie do edycji wideo dla początkujących i doświadczonych redaktorów. Jego funkcje wyróżniają się narzędziami AI, takimi jak AI Object Remover, AI Text-Based Editing, AI Music Generator i AI Text-to-Video, które usprawniają proces edycji.

Rozbudowana biblioteka gotowych szablonów i efektów Filmora przyspiesza tworzenie wideo, a jej kompatybilność międzyplatformowa zapewnia płynną edycję, zapisywanie i udostępnianie na różnych urządzeniach. Dodatkowe funkcje zamiany tekstu na mowę i mowy na tekst jeszcze bardziej rozszerzają możliwości oprogramowania, czyniąc je wszechstronnym wyborem dla różnych projektów wideo.

Najlepsze funkcje programu Filmora

Przechwytywanie ekranu komputera do samouczków, rozgrywki lub prezentacji

Dostosowywanie odcieni kolorów, balansu bieli i kontrastu w celu uzyskania profesjonalnie wyglądających materiałów wideo

Eksportowanie wideo w wielu formatach i rozdzielczościach na różne platformy

Limity Filmora

Niektórzy użytkownicy uważają, że model cenowy jest mylący ze względu na wiele opcji subskrypcji, z których każda oferuje inny zestaw funkcji

Dostępnych jest bardzo niewiele funkcji edycji dźwięku

Cennik Filmora

Platformowy plan miesięczny: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Platformowy plan roczny: $29.99/rok

$29.99/rok Perpetual Plan: $49.99 jednorazowa płatność (dostępne tylko na Windows)

Filmora oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (300+ recenzji)

: 4.4/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (650+ recenzji)

Twórz wysokiej jakości samouczki wideo już dziś z ClickUp

Odpowiednie oprogramowanie do tworzenia samouczków wideo ma kluczowe znaczenie dla dostarczania precyzyjnych i skutecznych informacji. Dobrze dobrane narzędzie ułatwia tworzenie wideo, edycję i integrację z innymi zasobami, dzięki czemu można łatwo i skutecznie przekazywać złożone koncepcje i poprawiać wyniki nauczania.

Przekonałem się, że ClickUp wyróżnia się w tym obszarze, oferując zestaw doskonałych funkcji. Funkcje te umożliwiają osadzanie odpowiednich materiałów szkoleniowych w materiałach wideo, utrzymywanie przejrzystej komunikacji w projekcie i uzyskiwanie cennych spostrzeżeń.

Poza samym nagrywaniem i edycją, ClickUp zwiększa wydajność dzięki narzędziom AI, zamieniając codzienne zadania w imponujące doświadczenia.

Dzięki wszechstronnym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, ClickUp jest doskonałym wyborem do tworzenia wysokiej jakości filmów instruktażowych.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i podnieś jakość swoich tutoriali wideo!