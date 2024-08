10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca w 2024 roku

Aplikacje do robienia notatek mogą znacznie usprawnić przepływ pracy. Aplikacje te usprawniają żmudne zadanie sporządzania notatek, dzięki czemu można łatwo zapisywać wnioski ze spotkań, przelać na papier kreatywne pomysły na nowe produkty i śledzić postępy zespołu.

Nie wszystkie aplikacje do robienia notatek działają jednak bezproblemowo na produktach Apple. Aby w pełni wykorzystać te narzędzia, potrzebne są aplikacje do robienia notatek dla systemu macOS. (Pomyśl o skrótach klawiaturowych i wielu przydatnych integracjach!)

Tutaj omówimy aplikacje do robienia notatek dla komputerów Mac i kluczowe elementy, których należy szukać. Ponadto ujawnimy 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek dla komputerów Mac z podziałem na to, co czyni je tak świetnymi.

Czym są aplikacje do robienia notatek dla komputerów Mac?

Aplikacje do robienia notatek dla komputerów Mac są natywne dla systemu operacyjnego Mac. Oznacza to, że zostały zaprojektowane do integracji z oprogramowaniem Mac. Na przykład pisanie aplikacji dla komputerów Mac różnią się od narzędzi otwieranych w oknie przeglądarki. Synchronizują się na wszystkich urządzeniach Apple, działają w chmurze i są zintegrowane z systemem operacyjnym Mac.

Te aplikacje do robienia notatek są lepsze pod względem produktywności, ponieważ zostały stworzone specjalnie z myślą o przepływie pracy na komputerach Mac. Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać powiadomień spoza obszaru roboczego. Ponadto łatwiej jest przeszukiwać notatki bez otwierania okien przeglądarki i rozpraszania się.

Istnieje kilka rodzajów aplikacji do sporządzania notatek dla komputerów Mac. Obejmują one zarówno proste narzędzia do notowania, w których można zapisać kilka pomysłów, jak i kompletne ekosystemy oprogramowania, które działają jako centra zarządzania projektami. 🌻

Czego należy szukać w aplikacjach do robienia notatek dla komputerów Mac?

Istnieje wiele różnych aplikacji do robienia notatek na komputery Mac, co daje dziesiątki opcji na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy zależy ci na tradycyjnym stylu, czy też na zaawansowanym narzędziu, które poradzi sobie ze wszystkim, znajdziesz aplikację odpowiednią do swoich potrzeb. 👀

Oto, czego należy szukać w aplikacjach do robienia notatek dla komputerów Mac:

Bezproblemowa organizacja : Łatwo pogubić się w swoich myślach - i zgubić je w źle zorganizowanym folderze. Poszukaj aplikacji do robienia notatek, która utrzymuje porządek w sposób, który ma dla ciebie sens

: Łatwo pogubić się w swoich myślach - i zgubić je w źle zorganizowanym folderze. Poszukaj aplikacji do robienia notatek, która utrzymuje porządek w sposób, który ma dla ciebie sens Użyteczne wyszukiwanie : Nie ma sensu robić notatek, jeśli nie można ich później znaleźć. Wybierz aplikację do robienia notatek, która oferuje skuteczne narzędzia wyszukiwania

Szybka w użyciu : Wybierz aplikację do robienia notatek z intuicyjnym interfejsem i narzędziami, które pozwolą ci szybko rozpocząć pracę

Krótki czas ładowania: Upewnij się, że twoja aplikacja ładuje się szybko i pozwala szybko robić notatki - punkty bonusowe za skróty klawiaturowe i narzędzia, które przyspieszają pracę

10 najlepszych aplikacji do robienia notatek na Maca w 2024 roku

Oto najlepsze aplikacje do robienia notatek na komputerach Mac. Od prostych aplikacji z narzędziami edytora tekstu zaprojektowanymi do zapisywania notatki po narzędzia do zarządzania oprogramowaniem, każdy znajdzie coś dla siebie. ✨

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzie, które działa płynnie na komputerach Mac i innych systemach operacyjnych. Jego funkcjonalność wykracza poza automatyzację zadań, tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i budowanie baz danych treści, a jego funkcje są idealne do robienia notatek. 🤩 Notatnik ClickUp to konfigurowalne narzędzie do tworzenia notatek. Można go używać do dodawania adnotacji do propozycji projektów, zapisywania list kontrolnych lub sporządzania szybkich notatek po spotkaniu. Posiada bogate narzędzia do edycji i przeciągania i upuszczania, dzięki czemu organizacja jest dziecinnie prosta.

Dodaj nagłówki, aby podzielić dłuższe notatki i użyj kolorowych kodów, aby wyróżnić ważne fakty. Dodatkowo, każda notatka może zostać przekształcona w zadanie z terminem realizacji, priorytetami i przydziałami. A dzięki wbudowanemu rozszerzeniu Chrome, aplikacji komputerowej i aplikacji mobilnej, dostęp do notatek można uzyskać z dowolnego miejsca. ClickUp Docs oferuje inny sposób robienia notatek. Bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zagnieżdżone strony, osadzone tabele i narzędzia do formatowania, pozwalają wynieść proste notatki na nowy poziom. Współpracuj nad notatkami w czasie rzeczywistym ze współpracownikami i łatwo odnajduj je później dzięki intuicyjnemu wyszukiwaniu.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu notatek? ClickUp AI oferuje sugestie, edytuje pracę i oszczędza czas dzięki natychmiastowemu podsumowaniu. To oprogramowanie asystenta pisania generuje również elementy akcji i usprawnia formatowanie w celu lepszej organizacji.

ClickUp najlepsze cechy

Tysiące szablonów, w tymprzewodniki po korzystaniu z Docsszablony organizacyjne i szablony przepływu pracyoszczędność czasu jeśli chodzi o utrzymanie się na szczycie listy rzeczy do zrobienia

Uprośćzarządzanie dokumentami dzięki wiki, pulpitom nawigacyjnym i niestandardowym filtrom, aby znaleźć wszystko w kilka sekund

Korzystaj z aplikacji desktopowej na wszystkich urządzeniach Apple, w tym iPadach, iPhone'ach, komputerach stacjonarnych Mac i Macbookach

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, możesz edytować notatki wraz ze swoim zespołem lub zintegrować je z większym systemem zarządzania zadaniami

Prosty interfejs użytkownika ułatwia robienie notatek i organizowanie ich bez konieczności uczenia się

Łatwe do przeszukiwania narzędzie pozwala znaleźć notatki i pomysły w kilka sekund

Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI jest obecnie dostępny tylko w aplikacji komputerowej, ale wkrótce zostanie wprowadzony na urządzenia mobilne

Chociaż łatwo jest zrozumieć funkcje robienia notatek, istnieje krzywa uczenia się, aby wykorzystać pełne narzędzie oprogramowania

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka Workspace i gościa wewnętrznego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,900+ recenzji)

: 4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Notatki Apple iCloud

przez Notatki Apple iCloud Czy jest coś lepszego niż narzędzie do robienia notatek zaprojektowane przez Apple dla komputerów Mac? Apple Notes, dostępne w App Store, to natywna aplikacja dla komputerów Mac, która ułatwia robienie notatek notatki ze spotkania i zanotuj kluczowe wnioski.

Co najlepsze, notatki są zawsze aktualne dzięki przechowywaniu w chmurze. Oznacza to, że na telefonie zobaczysz najnowszą wersję swoich pomysłów, nawet jeśli zapisałeś je na komputerze Mac.

Najlepsze funkcje Apple iCloud

Foldery pozwalają organizować notatki w oparciu o ich przeznaczenie, cele lub dowolną inną strukturę

Funkcje udostępniania pozwalają kontrolować dostęp i uprawnienia do notatek

Funkcja wyszukiwania pozwala odnaleźć pomysły i notatki niezależnie od tego, czy zostały sporządzone dziś rano, czy dwa lata temu

Odzyskiwanie usuniętych notatek w ciągu 30 dni w zaledwie dwóch prostych krokach

Używaj hashtagów do oznaczania notatek w celu lepszej organizacji i wyszukiwania

Ograniczenia Apple iCloud

Aplikacja Apple Notes nie ma dostępu do notatek przechowywanych w innych aplikacjach, takich jak Google lub Yahoo, i nie obsługuje markdown

Aplikacja nie synchronizuje się z systemem Windows lub Android, więc jest najlepsza dla użytkowników korzystających tylko z oprogramowania Apple iOS

Cennik Apple iCloud

Darmowa

Oceny i recenzje Apple iCloud

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1500+ recenzji)

3. Evernote

przez EvernoteEvernote to popularna, wieloplatformowa aplikacja, która szturmem zdobyła świat robienia notatek. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem używającym go do robienia notatek na zajęciach, profesjonalistą, który wykorzystuje go do organizacji zespołu, czy kimś, kto używa go do osobistej struktury, wykracza on poza tradycyjne robienie notatek. ✍️

Najlepsze funkcje Evernote

Natychmiastowe tworzenie i przypisywanie zadań w notatkach, aby przenieść pracę w dół rurociągu

Narzędzie do przycinania stron internetowych umożliwia robienie zrzutów ekranu stron internetowych i sporządzanie notatek bezpośrednio na nich

Skanowanie odręcznych notatek i ważnych dokumentów bezpośrednio do aplikacji do robienia notatek w celu łatwego ich przeglądania

Integracja z Kalendarzem Google pozwala śledzić postępy i dołączać notatki do spotkań, dzięki czemu zawsze wiesz, na czym stoisz

Ograniczenia Evernote

Darmowa wersja jest ograniczona, a płatne plany mogą być drogie dla osób, które potrzebują tylko prostego narzędzia do robienia notatek

Chociaż można udostępniać notatki, nie obsługuje współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Evernote

Darmowy

Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny : $17.99/miesiąc

: $17.99/miesiąc Dla zespołów: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,100+ recenzji)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNoteOneNote od Microsoft to narzędzie, które przenosi proste notatki na wyższy poziom. Łatwo udostępniaj notatki i współpracuj z członkami zespołu w jednym ekosystemie. Struktura i narzędzia wyszukiwania zapewniają porządek i sprawiają, że znajdowanie pomysłów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Narzędzie przypomina papier, co przemawia do tradycjonalistów tęskniących za czasami pióra i papieru

Subskrypcje łączą funkcje tworzenia notatek z narzędziami takimi jak Excel, PowerPoint, Word i Outline

Organizowanie notatek w sekcje i strony, dzięki czemu już nigdy nie zgubisz ważnego pomysłu

Narzędzia takie jak podświetlanie, adnotacje i rysowanie pozwalają dodać więcej kontekstu do swoich pomysłów

Ograniczenia Microsoft OneNote

Nie ma możliwości przechowywania tylko w trybie offline - oznacza to, że wszelkie notatki wykonane w trybie offline nie zostaną zsynchronizowane, dopóki nie uzyskasz połączenia z Internetem - a jeśli zamkniesz notatkę wcześniej, utracisz wszelkie wprowadzone zmiany

Narzędzie nie ma opcji eksportu, więc przejście do innej aplikacji oznaczałoby ręczne przeniesienie notatek

Ceny Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/miesiąc

: 6,00 USD/miesiąc Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc

: 6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 USD/mies

: 8,25 USD/mies Microsoft 365 Family : 9,99 USD/mies

: 9,99 USD/mies Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/mies

: 12,50 USD/mies Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1800+ recenzji)

: 4.5/5 (1800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,300+ recenzji)

5. Slite

via Slite Slite to narzędzie do zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji. Umożliwia tworzenie i przechowywanie treści, niezależnie od tego, czy jest to firmowa wiki, notatki ze spotkań zespołu, czy też procesy i przewodniki dotyczące wdrażania. Funkcje sztucznej inteligencji tłumaczą, edytują i formatują pracę, a także świetnie nadają się do upraszczania, podsumowywania i skracania treści.

Najlepsze funkcje Slite

Wpisz pytanie w funkcji wyszukiwania i uzyskaj odpowiedź na podstawie swoich notatek i dokumentów

Spostrzeżenia AI podświetlają notatki, które wymagają przeglądu, aktualizacji lub archiwizacji, dzięki czemu notatki są zawsze aktualne

Szybkie łączenie notatek i usuwanie duplikatów

Importowanie niemal każdego rodzaju dokumentu z narzędzi takich jak Notion, Evernote i innych aplikacji do robienia notatek dzięki wbudowanemu optycznemu rozpoznawaniu znaków (OCR)

Ograniczenia Slite

Ograniczone opcje eksportu i importu utrudniają przenoszenie notatek z innych narzędzi

Nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami, więc może być zbyt ograniczony dla organizacji, które mają mozaikę narzędzi przepływu pracy

Ceny Slite

Darmowa

Standard : $10/użytkownika/miesiąc

: $10/użytkownika/miesiąc Premium : $15/użytkownika/miesiąc

: $15/użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slite

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

6. Notebooki dla komputerów Mac

przez Notebooki dla komputerów Mac Notebooks for Mac to proste narzędzie do robienia notatek, które dodaje strukturę i organizację do pisanych myśli. Zapisuj notatki jako zagnieżdżone książki i twórz segmenty, aby śledzić całą zawartość. 📝

Notebooks for Mac najlepsze cechy

Wizualny interfejs sprawia, że robienie notatek jest przyjemne

Import obsługuje szeroką gamę plików, w tym formatowanie markdown, HTML i zwykły tekst

Notatki są przechowywane jako pliki HTML, co zmniejsza złożoność i przyspiesza ładowanie narzędzi

Prosta synchronizacja pozwala połączyć aplikację z innymi narzędziami w celu usprawnienia przepływu pracy

ograniczenia #### Notebooks for Mac

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że aplikacja zawiesza się podczas ładowania, zwłaszcza jeśli masz dużo notatek

Nowa aplikacja Dropbox może powodować awarię funkcji wyszukiwania, ale można to naprawić w kilku krokach opisanych przez zespół pomocy technicznej

Notatniki dla komputerów Mac ceny

Darmowa wersja próbna

Subskrypcja: $43.99

Notebooks for Mac - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Niedźwiedź

przez NiedźwiedźNiedźwiedź to aplikacja do tworzenia notatek w formacie markdown przeznaczona dla komputerów Apple Mac, iPhone'ów i iPadów. Ta wielokrotnie nagradzana aplikacja umożliwia robienie notatek, dodawanie tabel, osadzanie zdjęć i tworzenie list rzeczy do zrobienia w jednym miejscu.

Bear najlepsze funkcje

Eksportuj notatki w kilku formatach i udostępniaj je w dowolny sposób

Wspaniały interfejs zdobył nagrodę Apple Design Award i jest intuicyjny w użyciu

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie notatek, zapewniają bezpieczeństwo danych i myśli

Funkcja wyszukiwania OCR umożliwia wyszukiwanie tekstu w plikach PDF i obrazach

Ograniczenia Bear

Darmowa wersja jest ograniczona, więc aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, trzeba zapłacić

Brak integracji z aplikacjami innych firm, co oznacza, że można pracować tylko wewnątrz aplikacji

Ceny Bear

Darmowy okres próbny : 7-dniowy okres próbny

: 7-dniowy okres próbny Bear Pro: 2,99 USD/miesiąc

Niedźwiedź oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

8. Obsydian

przez ObsydianObsydian to w pełni konfigurowalna aplikacja do robienia notatek, która umożliwia dostęp do myśli zarówno w trybie online, jak i offline. Zawiera setki wtyczek i motywów, dzienników, notatek i baz wiedzy, które pasują do Twojego stylu.

Obsidian najlepsze cechy

Korzystaj z tej wysoce konfigurowalnej aplikacji jako mini osobistego asystenta, który dokładnie wie, gdzie przechowywane są wszystkie Twoje informacje

Łatwe łączenie notatek w celu tworzenia powiązań między myślami i projektami

Wykreślaj połączenia między swoimi myślami i notatkami na atrakcyjnym wizualnie wykresie, aby uzyskać wgląd w sposób myślenia

Użyj funkcji Canvas jako kreatywnej przestrzeni do zabawy z pomysłami

Ograniczenia Obsidian

Musisz płacić za proste funkcje, takie jak synchronizacja, które są wliczone w cenę innych narzędzi

Brak natywnej funkcji współpracy, co ogranicza zespoły biznesowe

Ceny Obsidian

Użytek osobisty : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Użycie komercyjne: 50 USD/użytkownika/rok

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

9. UPDF

przez UPDF UPDF to internetowy edytor PDF wspierany przez funkcje AI. Przesyłaj pliki PDF, a następnie natychmiast dodawaj adnotacje, edytuj i podsumowuj informacje w prostych notatkach.

Najlepsze funkcje UPDF

Obsługa dziesiątek formatów, w tym HTML, XML i PDF, umożliwia przesyłanie różnych dokumentów w celu przekształcenia ich w notatki

Funkcja OCR do wyszukiwania tekstu w plikach PDF

Wbudowana sztuczna inteligencja sprawia, że podsumowywanie, podkreślanie wniosków i zapisywanie notatek jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej

Szeroki zakres narzędzi do adnotacji takich jak zakreślacze, kształty i pola tekstowe zamieniają każdą notatkę w dzieło sztuki

Ograniczenia UPDF

Użytkownicy zgłaszają, że narzędzie czasami zawiera błędy, co spowalnia proces myślenia

Narzędzie podpisu na gładziku nie jest intuicyjne i może być trudne w użyciu

Ceny UPDF

UPDF Pro Yearly Plan : 59,99 USD rozliczane rocznie

: 59,99 USD rozliczane rocznie UPDF Pro Perpetual Plan : $109.99 jednorazowa płatność, dożywotni dostęp

: $109.99 jednorazowa płatność, dożywotni dostęp UPDF AI Add-On : 12 USD/miesiąc

: 12 USD/miesiąc UPDF Enterprise Plan: 109 USD opłata jednorazowa

Oceny i recenzje UPDF

G2 : 4,8/5 (10+ recenzji)

: 4,8/5 (10+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (5+ recenzji)

10. Joplin

przez Joplin Joplin to aplikacja open-source do robienia notatek, która umożliwia dostęp do pracy z dowolnego miejsca. Narzędzie obsługuje tekst, obrazy i pliki audio, dzięki czemu notatki nabierają nowego wymiaru i formatu.

Najlepsze cechy Joplin

Funkcje współpracy i udostępniania pozwalają współpracować z członkami zespołu lub znajomymi nad nowymi pomysłami

Rozszerzenie Firefox i Chrome Clipper zamienia strony internetowe w edytowalne notatki

Wtyczki i motywy pozwalają dostosować aplikację do własnych potrzeb

Funkcje szyfrowania zapewniają bezpieczeństwo notatek i chronią myśli przed konkurencją

Ograniczenia Joplin

Funkcje współpracy działają tylko w chmurze Joplin

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak OCR lub skanowanie mobilne

Ceny Joplin

Podstawowy : $2.99/miesiąc

: $2.99/miesiąc Pro : $5.99/miesiąc

: $5.99/miesiąc Teams: $7.99/miesiąc

Oceny i recenzje Joplin

G2 : 5/5 (1+ recenzji)

: 5/5 (1+ recenzji) Capterra: N/A

Usprawnij robienie notatek dzięki ClickUp

Wybierz jedną z tych najlepszych aplikacji do robienia notatek dla komputerów Mac i zacznij usprawniać swoje przepływy pracy i robić lepsze notatki. Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, proste udostępnianie i bezpieczeństwo, zaangażujesz cały zespół w akcję i pokonasz konkurencję podczas wprowadzania nowych produktów. Ponadto narzędzia te ułatwiają upraszczanie życia osobistego i porządkowanie myśli. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i usprawnij proces tworzenia notatek. Twórz zadania, dodawaj zadania i oznaczaj priorytety bezpośrednio w swoich notatkach. Możesz też podsumowywać kluczowe wnioski ze spotkań i tworzyć bazy wiedzy w kilka sekund - a nie godzin - dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Dzięki tym narzędziom możesz tworzyć lepsze pomysły, dzielić się nimi z zespołem i podejmować działania. 🙌