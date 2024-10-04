Czy pulpit Twojego komputera Mac jest chaotyczną dżunglą plików, ikon i folderów?

Prawda jest taka: porządkowanie pulpitu komputera Mac nie jest fizyką jądrową.

Oczywiście, istnieje wiele aplikacji zwiększających wydajność dla użytkowników komputerów Mac. Czasami jednak wystarczy kilka wskazówek dotyczących porządkowania plików, aby osiągnąć zamierzony efekt.

W tym wpisie na blogu pokażemy Ci krok po kroku, jak uporządkować pliki na komputerze Mac. Omówimy również, jak rozszerzyć tę strukturę na kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

12 sposobów na uporządkowanie plików i folderów na komputerze Mac

1. Porządkuj elementy w folderach

Na komputerze Mac kliknij ikonę „Finder” (niebiesko-biała ikona twarzy) w „Docku”, aby otworzyć okno „Finder”.

Będziesz mógł uzyskać widok zakładki „Ostatnie”, która zawiera listę wszystkich najnowszych plików, niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane w systemie.

Teraz przejdź do miejsca, w którym chcesz utworzyć folder dokumentów. Załóżmy, że w tym przykładzie chcesz umieścić wszystko na pulpicie. Kliknij zakładkę „Pulpit” w sekcji „Ulubione” w menu bocznym okna „Finder”.

Następnie naciśnij klucze „Shift-komenda-N”, aby utworzyć nowy folder na pulpicie. Folder ten posłuży jako tymczasowe miejsce do zgromadzenia wszystkich luźnych plików przed rozpoczęciem ich porządkowania.

Na ekranie pojawi się folder o nazwie „Folder bez tytułu”.

Zmień nazwę folderu na „Organize”, a następnie kliknij i przeciągnij go do sekcji „Favorites” na bocznym pasku menu „Finder” (tuż pod „pulpit”), jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz to zrobić jednocześnie z wieloma plikami — po prostu naciśnij i przytrzymaj klucz „Command”, a następnie kliknij elementy (nie muszą one znajdować się obok siebie) i przeciągnij je do folderu.

Możesz również szybko pogrupować elementy na pulpicie w foldery . Zaznacz wszystkie elementy, które chcesz pogrupować, kliknij jeden z nich z wciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz opcję Nowy folder z zaznaczeniem. Pamiętaj, że elementów zablokowanych nie można grupować.

2. Utwórz podfoldery

Wróć do folderu „Organize” i utwórz podfoldery dla każdej głównej kategorii, w której chcesz uporządkować swoje pliki

W tym przykładzie wybraliśmy następujące kategorie: „Folder dokumentów”, „Szablony YouTube”, „Materiały multimedialne”, „Szablony PPT”, „Zrzuty ekranu oprogramowania”, „Materiały marketingowe” i „Poradniki instalacji aplikacji”

3. Połącz podobne foldery

Choć może się to wydawać podobne do wyszukiwania zduplikowanych folderów, nie jest to takie proste. Instance, jeśli utworzysz folder o tej samej nazwie w tej samej lokalizacji, możesz przypadkowo nadpisać pierwszy folder i utracić cenne informacje.

Ale, jak w większości przypadków, istnieje rozwiązanie.

W rzeczywistości istnieją dwa sposoby bezpiecznego łączenia folderów na komputerze Mac.

Łączenie folderów za pomocą Findera

Gdy dodasz folder do lokalizacji, w której znajduje się już folder o tej samej nazwie, pojawi się podpowiedź z pytaniem, czy chcesz przerwać ten proces, zastąpić folder w tej lokalizacji lub połączyć oba foldery. Jeśli masz różne pliki o tej samej nazwie, wybierz opcję „Przerwij”, aby zapobiec nadpisaniu plików.

Jeśli chcesz zachować oba foldery, przeciągnij folder i przytrzymaj klawisz Option przed zwolnieniem, aby wyświetlić nową opcję o nazwie „Scal”. Kliknij ją.

Do nazw plików o tej samej nazwie zostanie dodana cyfra „2”, dzięki czemu zachowasz zarówno oryginalny, jak i nowy plik bez utraty zawartości.

Scalanie folderów za pomocą Terminala

Druga metoda wykorzystuje Terminal i komendę o nazwie „ditto”. Spowoduje to połączenie zawartości dwóch folderów, w tym wszystkich podfolderów w nich zawartych.

Otwórz Terminal i wpisz: ditto ~/folder_źródłowy ~/folder_docelowy

W miejsce „source_folder” i „target_folder” należy wpisać rzeczywiste nazwy folderów

Zamiast wpisywać ścieżkę do folderu, możesz przeciągnąć i upuścić foldery do okna Terminala.

4. Dodaj foldery do ulubionych

Jeśli masz zbyt wiele folderów i podfolderów, lokalizacja konkretnego folderu, z którego często korzystasz lub który spełnia specjalne wymagania, może być przytłaczająca. Dobra wiadomość jest taka, że możesz dodać dowolny folder do ulubionych w pasku bocznym Findera. Oto jak to zrobić:

Otwórz nowe okno Findera

Znajdź folder, który chcesz dodać do ulubionych

Przeciągnij go do paska bocznego

5. Sortuj pliki według typu

Możesz również sortować pliki według „typu”, aby pogrupować podobne pliki (PDF, obrazy, dokumenty itp.).

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu pobranych plików i wybierz „Sortuj według” > „Rodzaj”. Dzięki temu zobaczysz, jakie pliki posiadasz i gdzie je przenieść.

Po posortowaniu plików zgodnie z wybraną kategorią, przenieś je do odpowiednich podfolderów. Na przykład zdjęcia i wideo umieść w folderze „Materiały multimedialne”, a zrzuty ekranu w folderze „Zrzuty ekranu oprogramowania”.

Aby nadać priorytet ważnym plikom, kliknij prawym przyciskiem myszy na plik, wybierz „Tagi” i przypisz niestandardowe tagi, takie jak „Pilne” lub „Do zrobienia”. Oznaczone tagi pliki będą miały obok swoich nazw kolorowe kropki ułatwiające identyfikację.

Możesz szybko uzyskać dostęp do plików oznaczonych etykietami, klikając odpowiedni kolor w sekcji „Etykiety” na pasku bocznym „Findera”.

7. Wypróbuj inteligentne foldery

Aby dynamicznie grupować pliki na komputerze Mac, otwórz „Finder” i przejdź do „Plik” > „Nowy folder inteligentny”.

Następnie kliknij przycisk (+) w prawym górnym rogu okna obok opcji „Zapisz”, aby dodać kryterium wyszukiwania.

Dostępne są dwa menu rozwijane, z których możesz dokonać wyboru.

W tym przykładzie wybraliśmy opcje „Data ostatniej modyfikacji” i „przed”, aby szybko uzyskać dostęp do wszystkich plików spełniających te kryteria (bez przenoszenia ich z pierwotnych lokalizacji).

Kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu okna i nadaj nazwę swojemu „inteligentnemu folderowi”.

„Inteligentny folder” pojawi się automatycznie w menu bocznym „Ulubione”.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli masz dwa foldery o tej samej nazwie w różnych miejscach, przytrzymaj klucz „Option” i przeciągnij jeden folder na drugi. Po wyświetleniu podpowiedzi wybierz opcję „Scal”, aby połączyć zawartość obu folderów. Pozwoli to wyeliminować duplikaty podczas łączenia plików.

8. Opracuj system nazewnictwa plików

Opracowanie strategii porządkowania plików za pomocą systemu nazewnictwa może zaoszczędzić czas potrzebny na wyszukiwanie plików.

W zależności od cyklu pracy lub charakteru dokumentów osobistych, w nazwie pliku należy uwzględnić następujące elementy:

Nazwa projektu/osoby

Opis tego konkretnego pliku

Data rozpoczęcia pracy nad plikiem

Dowolny numer wersji

Twoje inicjały, jeśli jest to plik, który będziesz wysyłać do innych osób.

Pamiętaj, że w zależności od widoku Findera pliki będą uporządkowane alfabetycznie.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Umieszczenie daty na początku nazwy pliku pomoże utrzymać je w porządku chronologicznym, co ułatwi ich szybsze wyszukiwanie.

9. Używaj stosów, aby automatycznie organizować pliki

Stosy na pulpicie pozwalają uporządkować pliki w przejrzyste grupy. Stosy są podobne do folderów inteligentnych, ale przeznaczone są dla pulpitu. Stosy można grupować według rodzaju, daty lub tagów.

Na przykład, jeśli pogrupujesz pliki według rodzaju, wszystkie zdjęcia pojawią się w jednym stosie, prezentacje w innym itd. Wszystkie nowe pliki, które dodasz, zostaną natychmiast przeniesione do odpowiedniego stosu, co pozwoli Ci bez wysiłku utrzymać porządek w wszystkim.

Upewnij się, że jesteś na pulpicie, a następnie kliknij Widok > Użyj stosów > Etykiety.

Aby uzyskać widok, otworzyć lub zamknąć stos, wystarczy go kliknąć, a pliki zostaną rozwinięte na pulpicie. Jeśli jednak chcesz uzyskać widok plików bez otwierania stosu, wystarczy:

Przesuń myszką nad stos

Przesuń palcem w lewo lub w prawo po gładziku lub myszy, ikona stosu i nazwa zmieniają się, aby pasować do każdego pliku w stosie.

Kliknij dwukrotnie na wybrany plik, aby go otworzyć.

10. Przechowuj pliki w iCloud Drive

Dzięki iCloud Drive możesz synchronizować foldery i pliki na wielu urządzeniach. Pomoże Ci to odzyskać pliki na urządzeniach Apple, jeśli korzystasz z wielu iPadów lub iPhone'ów.

Oto jak włączyć iCloud Drive na komputerze Mac:

Otwórz ustawienie systemu.

Kliknij Apple ID > iCloud.

Włącz iCloud Drive.

Kliknij ponownie iCloud Drive.

Wybierz opcje, aby wybrać foldery i aplikacje, które chcesz zsynchronizować z komputerem Mac.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli włączysz funkcję iCloud Desktop and Documents, możesz uzyskać dostęp do tych samych elementów pulpitu na innym komputerze Mac, logując się na to samo konto iCloud i włączając funkcję iCloud Desktop and Documents na tym komputerze.

11. Porządkowanie plików na pulpicie

Oprócz sortowania plików na pulpicie według nazwy, rodzaju, daty dodania, rozmiaru, tagów itp., możesz również zmienić sposób wyświetlania folderów według rozmiaru ikon, odstępów między siatką, rozmiaru tekstu i innych parametrów.

Wyrównaj i zmień rozmiar elementów zgodnie z własnymi preferencjami, aby uzyskać bardziej spersonalizowany i estetyczny pulpit. W razie potrzeby możesz również uporządkować pliki — wystarczy kliknąć pulpit, wybrać opcję Widok > Uporządkuj według, a następnie wybrać sposób, w jaki chcesz uporządkować pliki.

12. Korzystaj z zewnętrznych aplikacji

Wreszcie, jeśli wolisz, możesz użyć aplikacji innych firm, aby efektywnie uporządkować swoje pliki i foldery . Pomogą Ci one nie tylko łatwo śledzić i usuwać zduplikowane pliki, ale także uporządkować i wyczyścić folder „Pobrane”.

Gotowe!

Dzięki tym krokom jesteś na dobrej drodze do uporządkowania pulpitu komputera Mac. Kluczem jest konsekwencja — poświęć kilka minut dziennie na porządkowanie plików i folderów w systemie, a wkrótce stanie się to dla Ciebie czymś naturalnym.

Pamiętaj, że niewielki wysiłek dzisiaj pozwoli Ci zaoszczędzić wiele kłopotów w przyszłości.

Organizuj swoje pliki bez wysiłku dzięki ClickUp

Skoro już nauczyłeś się sztuczek dotyczących organizowania plików na MacBooku, dlaczego na tym poprzestać? Zróbmy krok naprzód i poznajmy ClickUp, skuteczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które wykracza poza rozwiązania do zarządzania zadaniami i plikami.

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami zawiera zaawansowane funkcje, takie jak ClickUp Dokumenty do organizowania plików, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących zoptymalizować swoje cyfrowe miejsce pracy.

Zapewnia zaawansowane narzędzia i funkcje do dynamicznego i wspólnego kategoryzowania, wyszukiwania i optymalizowania dokumentów tekstowych, zadań i projektów.

Porozmawiajmy o lepszej organizacji w pracy!

Zainteresowany?

Poznaj ClickUp dokumente

Na początek ClickUp Docs może pełnić funkcję cyfrowej szafki na dokumenty, umożliwiającej efektywne przechowywanie informacji.

Załóżmy, że dedykujesz jeden dokument na klienta, aby połączyć kluczowe zasoby, takie jak umowy, opisy projektów, faktury i szablony katalogów. Możesz również osadzić pliki z Google Drive lub Dropbox bezpośrednio w dokumencie, aby ułatwić dostęp.

Twórz i łącz dokumenty, wiki i inne elementy z cyklami pracy projektowej.

Jeśli pliki i foldery związane z klientami są przechowywane lokalnie (np. na MacBooku), po prostu przeciągnij je do odpowiedniego dokumentu ClickUp. Dzięki temu wszystko będzie w jednym miejscu i nie będziesz musiał przełączać się między aplikacjami podczas pracy.

Możesz również tworzyć linki do udostępniania i zarządzać uprawnieniami dla członków swojego zespołu w ClickUp Docs. Funkcje kontroli prywatności i edycji gwarantują, że tylko odpowiednie osoby mogą mieć widok i uzyskiwać dostęp do poufnych informacji.

Aby pójść o krok dalej, utwórz zadania ClickUp dla każdego klienta, załącz odpowiednie dokumenty, ustaw terminy wykonania i przypisz członków zespołu. Ta integracja usprawnia przepływ pracy związany z zarządzaniem dokumentami i organizacją projektów.

2. Wykorzystaj przewodnik po hierarchii projektów ClickUp

Następnie pojawia się przewodnik po hierarchii projektów ClickUp, który pozwala spojrzeć na całość bez pominięcia żadnych istotnych szczegółów.

Wyjaśnimy Ci, jak to zrobić.

W ramach każdego obszaru roboczego na platformie można tworzyć przestrzenie dla konkretnych projektów lub działów, np. „Marketing” lub „Projekty klientów”. Każda przestrzeń może zawierać „foldery” do organizowania powiązanych plików.

Uporządkuj pliki dzięki przewodnikowi po hierarchii projektów ClickUp.

Ta hierarchia zapewnia, że każdy plik ma swoje miejsce w systemie, ułatwiając wyszukiwanie dokumentów i zarządzanie nimi. Na przykład w przestrzeni „Projekty klientów” utwórz folder dla każdego klienta, zawierający listy umów, faktur i dostarczonych produktów.

3. Korzystaj z list ClickUp

Skorzystaj z widoku listy ClickUp, aby usprawnić organizację, stosując kryteria takie jak typy plików, nazwy folderów i plików, terminy oraz statusy priorytetów, np. „W użyciu”, „Zarchiwizowany” lub „W trakcie przeglądu”.

Zarządzaj zadaniami za pomocą klasycznych list rzeczy do zrobienia, korzystając z widoku listy w ClickUp.

Możesz również spersonalizować listy za pomocą kolorów, aby wskazać status projektu lub lepiej rozróżnić moją pracę wizualnie. Ale to nie wszystko.

4. Wypróbuj funkcję Connected Search w ClickUp

Potrzebujesz szybko znaleźć konkretny plik?

Wystarczy wpisać nazwę w pasku wyszukiwania, a ClickUp wyświetli dokładnie to, czego szukasz, niezależnie od tego, czy znajduje się to w obszarze roboczym ClickUp, podłączonej aplikacji (np. Dropbox, Slack i Google Drive), czy na lokalnym dysku. Taka jest moc funkcji Connected Search w ClickUp.

Uzyskaj bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania dzięki ClickUp Connected Search.

Możesz, na przykład, filtrować zadania według terminów, aby zidentyfikować te, które wymagają pilnej uwagi, takie jak propozycje, które wkrótce będą musiały zostać złożone, lub zbliżające się przedłużenia umów. Możesz też oznaczyć pliki etykietami, takimi jak „Prawne”, „Finansowe” lub „Osobiste”, a następnie filtrować je według tych etykiet, aby znaleźć konkretne dokumenty.

Co więcej, ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, zapamiętuje Twoje nawyki wyszukiwania i z czasem staje się coraz lepszy, zapewniając jeszcze dokładniejsze wyniki.

Uzyskaj dokładne odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące wyszukiwania plików dzięki ClickUp Brain.

Na przykład, jeśli często wyszukujesz „umowy” związane z konkretnymi klientami, ClickUp Brain nada priorytet tym wynikom w przyszłych wyszukiwaniach. Oznacza to, że im częściej korzystasz z platformy, tym staje się ona inteligentniejsza, umożliwiając szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie plików.

Nie pozwól, aby cyfrowy bałagan spowalniał Twoją pracę

Są ważniejsze rzeczy do zrobienia niż tracenie cennego czasu na szukanie ważnych dokumentów, ponieważ nieefektywność może szybko się kumulować.

Zamiast tego przejmij kontrolę nad swoim czasem dzięki strategicznej organizacji plików.

Odpowiednia struktura plików zmniejsza rozpraszanie uwagi, minimalizuje błędy i zapewnia płynniejsze działanie. Praktyka ta jest niezbędna do koordynowania dużych projektów, zarządzania dokumentacją klientów i nadzorowania poufnych dokumentów.

Na szczęście ClickUp zapewnia narzędzia do tworzenia scentralizowanego, wydajnego obszaru roboczego — od organizowania zadań za pomocą hierarchii ClickUp i wykorzystywania widoku listy do szczegółowego filtrowania, po korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak sztuczna inteligencja.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i zacznij działać.