13 najlepszych alternatyw dla aplikacji Motion w 2026 roku

Chcesz w tym roku podnieść swoją wydajność na wyższy poziom? Chociaż Motion jest dla wielu nieodzownym narzędziem, świat zarządzania zadaniami i kalendarzem znacznie się zmienił w ciągu ostatniej dekady.

Najnowsze alternatywy dla Motion oferują lepsze możliwości dostosowania, bardziej inteligentną AI i bardziej intuicyjne interfejsy. Niezależnie od tego, czy frustrują Cię limity Motion, czy po prostu ciekawi Cię, co jeszcze jest dostępne na rynku, to zestawienie zawiera wszystko, czego potrzebujesz.

Od potężnych pakietów zwiększających wydajność po specjalistyczne narzędzia wspomagające koncentrację — te 13 alternatyw dla Motion to najlepsze rozwiązania dostępne obecnie na rynku.

Chcesz poznać rozwiązania, które mogą w tym roku zrewolucjonizować Twój cykl pracy? Zobaczmy! 👀

Czym jest aplikacja Motion?

Motion to oparta na AI aplikacja zwiększająca wydajność, która pomaga w planowaniu, zarządzaniu zadaniami i planowaniu projektów.

Aplikacja automatycznie porządkuje zadania, ustala ich priorytety na podstawie terminów i dostosowuje harmonogramy w razie potrzeby. Aplikacja integruje również kalendarze, narzędzia do współpracy oraz aplikacje do planowania zadań, tworząc scentralizowaną przestrzeń do pracy.

Oparte na AI podejście Motion ma na celu ograniczenie ręcznego planowania i utrzymanie płynności cyklu pracy.

🧠 Ciekawostka: Słowo „kalendarz” pochodzi od łacińskiego calendae, które oznaczało pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu rzymskim. Był to również dzień, w którym należało spłacić długi i odsetki!

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Motion?

Przejrzeliśmy recenzje Motion, aby sprawdzić, co użytkownicy cenią w tym narzędziu i jakie napotykają trudności. Chociaż wielu docenia planowanie oparte na AI, niektórzy uważają, że nie zawsze pasuje ono do ich cyklu pracy.

W miarę jak coraz więcej zespołów wdraża narzędzia zwiększające wydajność oparte na sztucznej inteligencji, wiele z nich napotyka problem rozrostu AI, w którym wiele funkcji AI działa w izolacji, a każda z nich podejmuje decyzje bez wspólnego kontekstu. Zamiast zmniejszać złożoność, często powoduje to sprzeczne harmonogramy, zaburzone priorytety i więcej ręcznych poprawek niż się spodziewano.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla Motion:

Łatwiejszy w obsłudze interfejs: Niektórzy użytkownicy uważają, że wygląd aplikacji jest przeładowany i woleliby prostszy, bardziej intuicyjny układ do zarządzania zadaniami i harmonogramami

Większa dokładność AI: Chociaż automatyzacja jest kluczową funkcją, niektórzy użytkownicy zgłaszają, że sztuczna inteligencja Motion nie zawsze ustala priorytety zadań zgodnie z ich oczekiwaniami, co prowadzi do konfliktów w harmonogramie

Większa elastyczność: kalendarz oparty na AI w Motion automatycznie organizuje Twój dzień, ale użytkownicy o nieprzewidywalnych harmonogramach mają trudności z wprowadzaniem szybkich zmian

Lepsze narzędzia do współpracy: Motion wspiera pracę zespołową, ale inne platformy oferują bardziej zaawansowane funkcje komunikacji zespołowej i śledzenia projektów

Bardziej responsywna obsługa klienta: Niektórzy użytkownicy dokonują wzmianek na temat trudności w skontaktowaniu się z obsługą klienta, gdy potrzebują pomocy, polegając głównie na chatbotach opartych na AI zamiast na wsparciu na żywo

Ulepszone opcje kontroli prywatności: Ponieważ aplikacja Motion wymaga dostępu do osobistych kalendarzy i kontaktów, użytkownicy dbający o prywatność danych mogą preferować alternatywne rozwiązania oferujące bardziej rygorystyczne opcje bezpieczeństwa

Mniej problemów technicznych: Zgłaszano sporadyczne usterki i spowolnienia działania, co może być frustrujące, gdy polegasz na Zgłaszano sporadyczne usterki i spowolnienia działania, co może być frustrujące, gdy polegasz na aplikacji w codziennym planowaniu

📮 ClickUp Insight: Wydajność nie jest stała przez cały tydzień, a każdy ma swoje słabe punkty. Dla 35% osób poniedziałek jest najtrudniejszym dniem do wykonania zadań. Kolejne 11% twierdzi , że wtorek jest największym wyzwaniem, podczas gdy 7% uważa, że ich wydajność spada najbardziej w środę. ClickUp ułatwia radzenie sobie z tymi zmianami dzięki bardziej elastycznemu podejściu. Podczas gdy Motion opiera się na AI do planowania Twojego dnia, ClickUp zapewnia Ci pełną kontrolę dzięki konfigurowalnym widokom zadań, śledzeniu czasu, automatyzacji i szablonom list rzeczy do zrobienia. Możesz planować, dostosowywać w razie potrzeby i pracować w sposób, który odpowiada Twojemu poziomowi energii.

Alternatywy dla Motion w skrócie

Oto tabela zawierająca krótkie porównanie każdej z alternatyw dla Motion. 👇

Narzędzie Przykład zastosowania Najlepsze dla Ceny ClickUp Planowanie projektów i zadań Zarządzanie pracą, wydarzeniami w kalendarzu i notatkami AI Dostępny jest Free Forever Plan oraz dostosowywane plany płatne dla Enterprise Akiflow Synchronizacja zadań między platformami Porządkowanie rozproszonych zadań w jednym harmonogramie 7-dniowa wersja próbna; płatne plany już od 34 USD miesięcznie Odzyskaj kontrolę Ochrona czasu na skupienie Automatyczne rezerwowanie czasu na pracę wymagającą głębokiej koncentracji Dostępny jest Free Plan, a ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Sunsama Codzienne i cotygodniowe rytuały planowania Konsekwencja w świadomym przeglądaniu zadań 14-dniowa wersja próbna bezpłatna; miesięczna subskrypcja już od 20 USD miesięcznie Asana Ustrukturyzowane cykle pracy zespołowej Śledzenie celów i zadań w różnych zespołach Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika. Notion Dostosowywanie obszarów roboczych Tworzenie dokumentów, baz danych i harmonogramów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Calendly Planowanie spotkań zewnętrznych Pozwól innym rezerwować terminy zgodnie z Twoimi zasadami Dostępny jest Free Plan; Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Widoczność w całym dziale Zarządzanie projektami i obciążeniem pracą na wysokim szczeblu Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna; płatne plany już od 10 USD miesięcznie za użytkownika Todoist Proste narzędzie do śledzenia zadań osobistych Szybkie tworzenie list rzeczy do zrobienia na różnych urządzeniach Dostępny jest Free Plan; ceny Free Planów zaczynają się od 2,50 USD miesięcznie za użytkownika Trello Wizualne zarządzanie projektami Wykorzystanie tablic do zarządzania procesami zespołowymi Dostępny jest Free Plan, a plany płatne zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika. TickTick Śledzenie osobistych zadań i nawyków Połączenie list, nawyków i widoków kalendarza Plan roczny: 35,99 USD/rok Rutyna Wydajność oparta na kalendarzu Planowanie zadań dzięki minimalistycznemu interfejsowi użytkownika i płynnemu przepływowi działania Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika nTask Proste śledzenie zadań i problemów Niedrogie zarządzanie niewielkimi projektami zespołowymi 7-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika

Najlepsze alternatywy dla Motion

Jeśli sposób planowania w Motion wydaje Ci się bardziej przeszkodą niż pomocą, być może nadszedł czas na zmianę. Oto kilka najlepszych alternatyw, które pozwolą Ci zachować wydajność na swój własny sposób. 📝

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami z integracją kalendarza)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Łączy w sobie niezbędne narzędzia, takie jak kalendarze, zarządzanie zadaniami i funkcje planowania, co czyni go doskonałą alternatywą dla Motion dla zespołów i osób poszukujących większej elastyczności.

Trudno jest utrzymać porządek w harmonogramie, zwłaszcza gdy spotkania, terminy i priorytety zmieniają się w ciągu dnia.

Kalendarz ClickUp

Automatycznie planuj czas na zadania o priorytecie w kalendarzu ClickUp

Kalendarz ClickUp automatycznie dostosowuje bloki zadań w oparciu o to, co jest najważniejsze.

Załóżmy, że kierownik ds. marketingu planuje poświęcić dwie godziny na dopracowanie kampanii reklamowej, ale w ostatniej chwili dochodzi do rozmowy strategicznej z kierownictwem. ClickUp przenosi sesję intensywnej pracy na późniejszy termin, zapewniając jednocześnie wystarczającą ilość czasu na skupienie się przed ostatecznym terminem. Dzięki temu nic nie zostaje pominięte, a pilne zadania nie zajmują całego dnia.

ClickUp AI Notetaker

Uzyskaj automatyczne transkrypcje spotkań i listy elementów do wykonania dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Spotkania generują mnóstwo zadań do wykonania, ale ręczne śledzenie ich jest koszmarem. ClickUp AI Notetaker nagrywa rozmowy, transkrybuje dyskusje i automatycznie tworzy zadania na podstawie tego, co zostało powiedziane. Na przykład menedżer produktu dołącza do spotkania planującego sprint, podczas którego programiści zobowiązują się do wprowadzenia nowej funkcji.

Oprogramowanie do zarządzania spotkaniami rejestruje przebieg dyskusji, podsumowuje kluczowe kwestie, takie jak wymagania dotyczące funkcji i terminy testów, oraz przydziela inżynierom zadania do realizacji.

Zadania ClickUp

Efektywnie organizuj pracę dzięki zadaniom ClickUp

Obecnie zarządzanie projektami w wielu zespołach oznacza ciągłe sprawdzanie statusów, monitorowanie postępów i aktualizowanie terminów. Zadania ClickUp usprawniają wszystkie te procesy, zapewniając ciągły postęp prac.

Na przykład zespół projektowy finalizuje elementy interfejsu użytkownika przed uruchomieniem aplikacji mobilnej. Główny projektant oznacza makiety jako zakończone, co uruchamia wyzwalacz automatycznej aktualizacji, który powiadamia zespół programistów o rozpoczęciu kodowania. Jeśli programiści napotkają problem, zgłaszają blokadę, co powiadamia kierownika projektu i odpowiednio dostosowuje oś czasu.

ClickUp Brain

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Uzyskaj natychmiastowe podsumowania projektów i wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

Nawet mając solidny plan projektu, znalezienie najnowszych informacji może nadal być frustrujące. ClickUp Brain działa jak asystent oparty na AI, który dostarcza natychmiastowe odpowiedzi. Załóżmy, że kierownik operacyjny przygotowuje się do spotkania kierownictwa i potrzebuje szybkiego podsumowania postępów w całym dziale.

AI generuje podsumowanie w czasie rzeczywistym, wskazując zakończone kamienie milowe, zadania do wykonania oraz wszelkie projekty zagrożone, które wymagają uwagi.

Wszystko wyświetla się w ciągu kilku sekund, bez konieczności ręcznego przeszukiwania danych.

ClickUp oferuje również szablony harmonogramów, które pomagają zespołom i osobom indywidualnym zachować porządek bez konieczności konfigurowania wszystkiego od podstaw.

Na przykład szablon planera kalendarza ClickUp zapewnia uporządkowany sposób zarządzania spotkaniami, terminami i codziennymi zadaniami. Dostosuj go, aby zaplanować kalendarz zawartości, śledzić spotkania z klientami lub zorganizować oś czasu wprowadzenia produktu na rynek — wszystko to bez konieczności tworzenia systemu od podstaw.

Najlepsze funkcje ClickUp

Porównaj harmonogramy zespołu: Sprawdź dostępność wszystkich w jednym miejscu, aby planować spotkania i terminy bez niekończącej się wymiany wiadomości

Przeglądaj kalendarz bez limitów: z łatwością poruszaj się po osiach czasu długoterminowych projektów dzięki nieskończonemu przewijaniu w poziomie, dzięki czemu wszystko jest widoczne w jednym widoku

Bezpiecznie udostępniaj kalendarze: Wysyłaj publiczny lub prywatny link do członków zespołu, klientów lub interesariuszy, aby wszyscy byli na bieżąco bez konieczności ręcznego aktualizowania danych

Śledź i zarządzaj zadaniami w sposób wizualny: przeciągaj i upuszczaj, aby dostosować czas trwania zadań i zależności między nimi, wprowadzając szybkie zmiany, które pozwolą utrzymać projekty na właściwym torze

Zsynchronizuj kalendarze i aplikacje do spotkań: Stwórz połączenie między zewnętrznymi aplikacjami do planowania, takimi jak Kalendarz Google, a Stwórz połączenie między zewnętrznymi aplikacjami do planowania, takimi jak Kalendarz Google, a narzędziami do spotkań online , takimi jak Zoom i Microsoft Teams, aby zarządzać wszystkimi wydarzeniami i zadaniami w jednym miejscu

Pozwól sztucznej inteligencji zoptymalizować Twój harmonogram: Skorzystaj z ClickUp Brain, aby automatycznie ustalać priorytety i planować zadania w oparciu o terminy, zależności i obciążenie pracą

Limity ClickUp

Duża krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na ogromną liczbę funkcji i opcji dostosowywania niestandardowego

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Muszę przyznać, że kalendarz bardzo mi się podoba. Jego interfejs jest całkiem fajny, a AI sprawia, że jest jeszcze lepszy. Wcześniej w widoku kalendarza w Brainie nie można było zbyt wiele zrobić. Automatyczne planowanie? Jestem za.

🔍 Czy wiesz, że... Rok 46 p.n.e. nazwano „rokiem zamieszania”, ponieważ Juliusz Cezar dodał 90 dodatkowych dni, aby przejść ze starego kalendarza rzymskiego na kalendarz juliański. Był to najdłuższy rok w historii!

2. Akiflow (najlepsze rozwiązanie do ujednolicenia zarządzania zadaniami na różnych platformach)

Akiflow porządkuje cyfrowy chaos, przenosząc zadania z Gmaila, Slacka, Notion i dziesiątek innych platform do jednego, zunifikowanego obszaru roboczego. Przejrzysty, minimalistyczny interfejs zwiększa wydajność, a intuicyjne skróty klawiaturowe przyspieszają cykl pracy.

Najcenniejszą funkcją Akiflow jest płynna integracja kalendarza z zadaniami. Wystarczy jedno przeciągnięcie, aby zadania do wykonania przekształciły się w konkretne bloki czasowe w harmonogramie, tworząc wizualny plan dnia. Dla profesjonalistów korzystających z wielu kanałów komunikacji Akiflow zapewnia upragnioną prostotę.

Najlepsze funkcje Akiflow

Uchwyć ulotne myśli i przekształć je w konkretne elementy dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego (NLP)

Odzyskaj produktywne godziny dzięki opartej na AI funkcji blokowania czasu, która automatycznie planuje ważne zadania, gdy Twoja energia odpowiada wymaganiom zadania

Planuj i ustalaj priorytety codziennych zadań dzięki funkcji planowania dziennego, aby uporządkować harmonogramy tygodniowe i usprawnić cykl pracy

Otrzymuj powiadomienia o spotkaniach w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco z każdą rozmową i nie przegapić żadnych ważnych informacji

Limity Akiflow

Platforma nie posiada wbudowanych opcji planowania regularnych przerw lub przestojów

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania widoków i układów

Akiflow koncentruje się bardziej na osobistej wydajności i oferuje mniej funkcji do współpracy zespołowej

Ceny Akiflow

Bezpłatna wersja próbna

Pro Monthly: 34 USD/miesiąc

Pro Yearly: 19 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Akiflow

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Akiflow?

W jednej z recenzji na Reddicie napisano:

Na przykład przedziały czasowe są po prostu genialne. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia ram czasowych, w które mogę wrzucić wiele zaplanowanych zadań, a te ramy mogą się powtarzać. […] Trudno byłoby mi też obejść się bez ramki „Nadchodzące”, która pozwala zaplanować zadania i projekty na przyszłe tygodnie lub miesiące, zamiast gromadzić je wszystkie w folderach w oczekiwaniu na zaplanowanie. […] Śledzenie rytuałów i statystyk też jest świetne, a naprawdę uwielbiam możliwość wyróżnienia celu dnia lub tygodnia.

🧠 Ciekawostka: Kalendarz etiopski jest opóźniony o około siedem lat w stosunku do kalendarza gregoriańskiego, ponieważ opiera się na innym sposobie obliczania daty narodzin Chrystusa. Etiopczycy świętowali początek XXI wieku 11 września 2007 roku!

3. Reclaim (najlepsze rozwiązanie do ochrony czasu na skupienie w napiętym harmonogramie)

Reclaim wyróżnia się jako asystent kalendarza, który aktywnie chroni Twój harmonogram przed nadmiarem spotkań. To inteligentne narzędzie analizuje wzorce w Twoim kalendarzu i automatycznie rezerwuje bloki czasu na skupienie, zanim Twój dzień rozpadnie się na niekończące się dyskusje.

Aplikacja dostosowuje się do zmian w harmonogramie spotkań, natychmiastowo przeplanowując niezbędne zadania, zamiast pozwalać im całkowicie zniknąć. Wielu użytkowników chwali funkcję śledzenia nawyków za to, że pomaga w utrzymaniu regularności w osobistych rutynowych czynnościach, takich jak ćwiczenia czy czytanie.

Odzyskaj najlepsze funkcje

Zachowaj wydajność dzięki automatycznym blokom czasu na pracę, które integrują się bezpośrednio z Kalendarzem Google

Wyrób trwałe nawyki osobiste i zawodowe dzięki inteligentnym narzędziom do śledzenia, które wspierają konsekwencję bez zwiększania nakładów na zarządzanie

Dodaj okresy przerwy między spotkaniami i zadaniami, aby zachować koncentrację i uniknąć zmęczenia wynikającego z napiętego harmonogramu

Zsynchronizuj się ze Slackiem, aby automatycznie aktualizować swój status, informując zespół, kiedy jesteś na spotkaniu lub skupiony na pracy

Ogranicz limity

Brakuje wersji mobilnej, co ogranicza dostępność dla użytkowników zarządzających harmonogramami w podróży

Użytkownicy poszukujący większych możliwości konfiguracji wykraczających poza funkcje kalendarza mogą uznać Reclaim AI za zbyt ograniczone.

Funkcje analityczne są mniej rozbudowane w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do śledzenia czasu pracy

Ceny Reclaim

Free

Pakiet podstawowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowa wycena (rozliczanie roczne)

Odzyskaj oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Reclaim?

Według jednego z recenzentów serwisu G2:

Jest super łatwy w użyciu i dobrze integruje się z moim kalendarzem. Wcześniej korzystałem z Motion, który mi się podobał, ale nie był zbyt intuicyjny. Funkcja nawyków to zdecydowanie moja ulubiona rzecz – w ciągu kilku minut udało mi się dodać szczegóły dotyczące wszystkich moich najbardziej prozaicznych, ale regularnych zadań, a Reclaim dosłownie idealnie dopasowuje je do mojego harmonogramu. Ustawienia były naprawdę proste. Aplikacja zarządza moimi zadaniami naprawdę płynnie.

🔍 Czy wiesz, że... W niektórych kulturach czas mierzono niegdyś za pomocą kalendarza księżycowo-słonecznego, w którym miesiące podążały za cyklami księżyca, ale były dostosowywane do roku słonecznego. Dlatego wiele tradycyjnych świąt, takich jak Chiński Nowy Rok, zmienia datę co roku.

4. Sunsama (najlepsza do codziennego planowania z uwzględnieniem świadomej wydajności)

Sunsama łączy funkcje zarządzania zadaniami i kalendarza, jednocześnie zachęcając do realistycznego planowania poprzez dzienne limity zadań.

Poranny rytuał planowania pomaga Ci wybrać rozsądne obciążenie pracą, zapobiegając częstemu błędowi, jakim jest branie na siebie zbyt wielu zobowiązań. Sunsama integruje zadania z Trello, Asany, GitHubu i innych platform, wyświetlając je obok wydarzeń w kalendarzu, co zapewnia pełną widoczność.

Użytkownicy doceniają przejrzysty interfejs, który ogranicza cyfrowy szum i pomaga im skupić się na bieżących priorytetach. Ponadto podpowiedzi podsumowujące dzień tworzą naturalne granice pracy i z czasem zwiększają dokładność planowania.

Najlepsze funkcje Sunsama

Śledź postępy w realizacji projektów w sposób wizualny dzięki organizacji w stylu Kanban, która płynnie łączy się z Twoimi zobowiązaniami w kalendarzu

Przekształcaj wiadomości e-mail w zadania bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej, przekazując je na unikalne adresy udostępnione przez Sunsama, dostawcę usług e-mailowych

Wykorzystaj techniki timeboxingu, aby przydzielić konkretne przedziały czasowe na zadania, co sprzyja skupieniu podczas sesji pracy i efektywnemu zarządzaniu czasem

Zsynchronizuj kalendarze z platformami takimi jak Kalendarz Google i Outlook, aby przeglądać spotkania i zadania w jednym miejscu, zapobiegając podwójnym rezerwacjom

Limity Sunsama

Aplikacja mobilna jest nadal w fazie beta i nie posiada takich funkcji, jak widżety iOS oraz kompatybilność z Apple Watch.

Sunsama może nie nadawać się do zarządzania skomplikowanymi modelami biznesowymi lub projektami na dużą skalę

Brakuje zaawansowanych funkcji raportowania, których potrzebują niektórzy menedżerowie zespołów

Ceny Sunsama

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc

Roczna subskrypcja: 16 USD/miesiąc (rozliczana raz w roku)

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (25 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sunsama?

Jeden z użytkowników Reddita ujął to w ten sposób:

Sunsama ma lepszy proces planowania (zwłaszcza cotygodniowe cele powiązane z zadaniami — genialne) i znacznie lepszy proces integracji. Nic się z tym nie równa. AI też jest o wiele lepsza. Uwielbiam ich automatyczne sugestie dotyczące czasu trwania. Minus: Sunsama to kanban przez cały czas, więc musisz lubić ten wygląd! Czasami sprawia to, że listy wydają się naprawdę długie, ale ich aplikacja na iOS jest pod tym względem lepsza.

🧠 Ciekawostka: Starożytni Rzymianie mieli pierwotnie kalendarz składający się z 10 miesięcy, dlatego nazwy miesięcy wrzesień, październik, listopad i grudzień oznaczają odpowiednio 7., 8., 9. i 10., mimo że obecnie są to miesiące od 9. do 12.!

5. Asana (najlepsza do współpracy zespołowej przy złożonych projektach)

Asana ułatwia zarządzanie złożonymi projektami zespołowymi dzięki elastycznym cyklom pracy i opcjom wizualizacji. Platforma oferuje wiele widoków projektów — listy, tablice, osie czasu, kalendarze — umożliwiając zespołom zmianę perspektywy w zależności od potrzeb.

Zależności między zadaniami zapewniają właściwą kolejność prac, a automatyzacje zajmują się rutynowymi aktualizacjami i powiadomieniami. Asana szczególnie sprawdza się w zespołach wielofunkcyjnych dzięki widokowi obciążenia pracą, który zapobiega wypaleniu zawodowemu, wskazując członków zespołu, którzy mają zbyt wiele zadań.

Najlepsze funkcje Asany

Zautomatyzuj rutynowe procesy dzięki regułom, które przydzielają zadania, wysyłają powiadomienia i aktualizują statusy bez konieczności ręcznej interwencji

Powiąż codzienną pracę z szerszymi celami dzięki śledzeniu postępów, które pokazuje, w jaki sposób poszczególne zadania przyczyniają się do realizacji priorytetów strategicznych

Wykorzystaj funkcje raportowania, aby uzyskać wgląd w wyniki projektu, śledzić postępy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Wykorzystaj możliwości AI, aby uzyskać wgląd w postępy projektu w czasie rzeczywistym i otrzymywać praktyczne rekomendacje

Ograniczenia Asany

W danym momencie do zadania może być przypisany tylko jeden użytkownik, co może nie odpowiadać potrzebom cyklu pracy zespołowej

W porównaniu z dedykowanymi narzędziami do zarządzania czasem ma ograniczone możliwości śledzenia czasu pracy.

W przypadku bardzo dużych projektów lub zespołów czasami pojawiają się problemy z wydajnością

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet podstawowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja zaawansowana: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Zobacz, co miał do powiedzenia ten użytkownik Reddita:

Korzystam z darmowej wersji Asana zarówno do planowania biznesowego, jak i osobistego. Świetnie sprawdza się przy tworzeniu złożonych kalendarzy marketingowych i przeglądaniu zadań zespołu, ale nie ma żadnego kalendarza godzinowego do planowania dnia. Używam też Kalendarza Google do wpisywania wydarzeń (wakacje, spotkania), ale nie przepadam za nim do codziennego planowania.

🔍 Czy wiesz, że... W XX wieku Związek Radziecki eksperymentował z różnymi kalendarzami, w tym z pięciodniowym tygodniem pracy (1929 r.) i sześciodniowym tygodniem pracy (1931 r.), aby zwiększyć wydajność. Tradycyjny siedmiodniowy tydzień pracy przywrócono w 1940 r.

6. Notion (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania wyglądu obszarów roboczych)

Notion przełamuje tradycyjne bariery wydajności dzięki elastycznym obszarom roboczym. Funkcjonalność bazy danych przekształca proste listy w potężne systemy śledzenia projektów, nawyków lub kalendarzy zawartości.

Szablony kalendarza treści Notion przyspieszają ustawienia, umożliwiając jednocześnie dostosowanie do konkretnych potrzeb. Zespoły szczególnie cenią sobie funkcje zarządzania wiedzą, które pozwalają tworzyć firmowe wiki z funkcją wyszukiwania.

Funkcje AI pomagają podsumowywać notatki, generować pomysły na zawartość oraz wyodrębniać elementy do wykonania z notatek ze spotkań, wzbogacając organizację o możliwości analityczne.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz w pełni niestandardowe obszary robocze, łącząc tekst, zadania, bazy danych i multimedia w dowolnej konfiguracji, która odpowiada Twojemu sposobowi myślenia

Stwórz kompleksowe bazy wiedzy z zagnieżdżonymi stronami, linkami zwrotnymi i zaawansowaną wyszukiwarką, dzięki którym informacje firmowe są natychmiast dostępne

Kontroluj uprawnienia na różnych poziomach, aby chronić informacje prywatne, jednocześnie efektywnie współpracując

Korzystaj z pasków postępu, list kontrolnych i przypomnień, aby być na bieżąco z celami osobistymi i zespołowymi

Ograniczenia Notion

Bardziej stroma krzywa uczenia się wymaga poświęcenia czasu, aby w pełni wykorzystać elastyczność platformy

Wersja mobilna wydaje się ograniczona w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne

Tworzenie niestandardowych szablonów może być skomplikowane i czasochłonne, co stanowi wyzwanie dla użytkowników poszukujących rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 2495 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Cytat z recenzji Capterra:

Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba. Korzystam z Notion niemal codziennie, zarówno w pracy, jak i przy projektach osobistych, i nawet po wielu miesiącach użytkowania nadal nie miałem żadnych problemów. To wspaniała aplikacja i jedna z moich ulubionych.

7. Calendly (najlepsze rozwiązanie do wyeliminowania wielokrotnych uzgodnień dotyczących terminów)

Calendly eliminuje niekończącą się wymianę e-maili związaną z ustalaniem terminów spotkań. To proste narzędzie do planowania pozwala na udostępnianie informacji o dostępności za pomocą prostych linków, które odzwierciedlają status Twojego kalendarza w czasie rzeczywistym.

Odbiorcy wybierają dogodne terminy bez wglądu w pełny kalendarz, co pozwala zachować prywatność przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności. Zespoły doceniają funkcję round-robin, która rozdziela spotkania między członków zespołu w oparciu o dostępność lub zrównoważone obciążenie pracą.

Ponadto integracje z Calendly automatycznie generują linki do spotkań, ograniczając konieczność ręcznych ustawień.

Najlepsze funkcje Calendly

Automatycznie utrzymuj granice harmonogramu dzięki czasom buforowym, dziennym limitom spotkań oraz funkcji rozpoznawania stref czasowych, która zapobiega błędom w rezerwacjach

Korzystaj z niestandardowych formularzy rejestracyjnych, aby przed rozmową zebrać ważne informacje od zaproszonych osób, dzięki czemu spotkania będą bardziej wydajne

Usprawnij różne rodzaje spotkań, korzystając z dostosowywalnych szablonów do rozmów kwalifikacyjnych, rozmów sprzedażowych lub spotkań zespołowych, z odpowiednim czasem trwania i pytaniami

Ogranicz liczbę nieobecności dzięki automatycznym powiadomieniom e-mailowym i SMS-owym, które przypominają uczestnikom o zbliżających się spotkaniach

Limity Calendly

Może mieć trudności z realizacją skomplikowanych zadań związanych z planowaniem, takich jak koordynowanie spotkań z udziałem wielu osób w różnych strefach czasowych

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji z głównymi kalendarzami mogą powodować podwójne rezerwacje

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny zaczynają się od 15 000 USD rocznie (rozliczane raz w roku)

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (2290 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3940 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Calendly?

Jeden z recenzentów przedstawia pomocny przegląd:

Calendly naprawdę usprawniło nasz proces planowania. To świetne narzędzie, które pozwala użytkownikom, klientom i potencjalnym klientom rezerwować rozmowy z nami w różnych sprawach – od prezentacji oprogramowania, przez wsparcie techniczne i szkolenia, po szybkie spotkania. Ogromnym plusem jest to, że możemy korzystać z API w naszym systemie CRM, a możliwość synchronizacji z naszymi indywidualnymi kalendarzami pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dodatkowo bardzo doceniamy funkcję wielojęzycznych stron wydarzeń!

🧠 Ciekawostka: Francuski kalendarz republikański, stosowany po rewolucji francuskiej, dzielił rok na 12 miesięcy po 30 dni każdy i miał dodatkowe pięć lub sześć „dni uzupełniających”, aby wyrównać różnicę. Został on porzucony w 1806 roku.

8. Wrike (najlepsze rozwiązanie do skalowania zarządzania projektami w różnych działach)

Wrike obsługuje złożone cykle pracy w rozrastających się zespołach dzięki elastycznym strukturom projektów. To oprogramowanie do zarządzania projektami organizuje pracę za pomocą folderów, projektów i zadań, które można skalować od małych zespołów po działy w dużych przedsiębiorstwach.

Wyróżnia się w zarządzaniu zasobami dzięki widokom obciążenia pracą, które wizualizują obciążenie zespołu i zapobiegają wąskim gardłom. Funkcje sprawdzania i zatwierdzania usprawniają cykle pracy, umożliwiając bezpośrednie przekazywanie opinii na temat dokumentów i obrazów.

Wiele zespołów w przedsiębiorstwach ceni sobie rozbudowane funkcje raportowania, które pozwalają na śledzenie postępów w wielu projektach i działach.

Najlepsze funkcje Wrike

Dostosuj cykle pracy dla różnych działów, korzystając z formularzy zgłoszeniowych, automatyzacji i procesów zatwierdzania, które odpowiadają konkretnym potrzebom zespołów

Ustalaj i śledź cele oraz kluczowe wyniki (OKR), aby mieć pewność, że projekty i codzienne zadania przyczyniają się do realizacji większych celów strategicznych

Rejestruj czas poświęcony na zadania, aby analizować wydajność zespołu, optymalizować alokację zasobów i ulepszać przyszłe szacunki dotyczące projektów

Korzystaj z gotowych szablonów dla typowych cykli pracy, takich jak wdrażanie nowych pracowników, kampanie marketingowe czy wprowadzanie produktów na rynek

Ograniczenia Wrike

Użytkownicy zgłaszali trudności z niestandardowym dostosowaniem pulpitów nawigacyjnych i cykli pracy do swoich konkretnych potrzeb

Aplikacja nie posiada zaawansowanych funkcji filtrowania w panelu nawigacyjnym, co utrudnia użytkownikom podjęcie decyzji, jakie informacje wyświetlić

Jego wyższa cena sprawia, że jest on poza zasięgiem osób prywatnych, mniejszych zespołów i start-upów.

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3760 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2785 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

Użytkownik serwisu Capterra napisał:

Wrike posiada unikalną zdolność do organizowania pracy w sposób, którego nie oferują wiele innych systemów do zarządzania projektami. Jest to prosty element platformy, ale robi ogromną różnicę, gdy zaczynasz wdrażać wiele zespołów z różnych działów. Ma również mocne strony w zakresie współpracy międzydziałowej oraz udostępniania pracy i plików.

9. Todoist (najlepsze rozwiązanie do prostego zarządzania zadaniami w dowolnym miejscu)

Todoist upraszcza złożoność związaną z wydajnością dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu zadaniami, które działa na wszystkich urządzeniach. To usprawnione narzędzie szybko rejestruje zadania poprzez wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, automatycznie ustalając terminy, priorytety i projekty.

Aplikacja wyróżnia się zwłaszcza funkcją szybkiego dodawania, która pozwala rejestrować zadania w kilka sekund z dowolnego urządzenia. Wielu długoletnich użytkowników docenia jej niezawodność oraz przemyślane aktualizacje, które rozszerzają funkcjonalność bez nadmiernego komplikowania obsługi.

Najlepsze funkcje Todoist

Organizuj pracę w intuicyjny sposób dzięki projektom i sekcjom, które można skalować od osobistych zadań do cykli pracy zespołowej bez zbędnej złożoności

Ogranicz zakres widoku dzięki konfigurowalnym widokom, które pokazują dokładnie to, czego potrzebujesz, w oparciu o priorytet, datę lub kontekst projektu

Śledź postępy wizualnie dzięki punktom karmy i trendom wydajności, które motywują do konsekwentnego wykonywania zadań

Uzyskaj dostęp do swoich zadań z dowolnego miejsca dzięki natywnym aplikacjom na każdą platformę oraz rozszerzeniom przeglądarek, które integrują się z e-mailem i stronami internetowymi

Limitacje Todoist

Niektóre kluczowe funkcje, takie jak przypomnienia i etykiety, są dostępne wyłącznie dla użytkowników wersji premium, co ogranicza użyteczność wersji darmowej

Brak wbudowanego widoku kalendarza wymaga korzystania z zewnętrznej aplikacji kalendarza

Brakuje funkcji śledzenia czasu pracy dla użytkowników, którzy muszą monitorować czas trwania pracy

Ceny Todoist

Dla początkujących: Free

Pro: 2,5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2560 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co zadecydowało o sukcesie jednego z użytkowników:

Dla mnie Todoist to prawdziwy ratunek. Aplikacja była łatwa w konfiguracji i naprawdę pomaga w uporządkowaniu wszystkiego w przejrzystych listach zadań, nawet w przypadku dużych projektów realizowanych z moim zespołem. Dodatkowo bardzo ułatwia zmianę terminów.

10. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnej współpracy zespołowej)

Trello sprawia, że zarządzanie projektami staje się intuicyjnym doświadczeniem wizualnym dzięki systemowi tablic Kanban. To przyjazne w obsłudze narzędzie organizuje pracę w postaci kart, które przemieszczają się między konfigurowalnymi kolumnami, zapewniając przejrzystą wizualizację cyklu pracy.

Jego prostota pomaga nowym użytkownikom natychmiast zrozumieć koncepcję, a jednocześnie odkrywać zaawansowane funkcje, takie jak listy kontrolne, terminy i automatyzacja. Wiele zespołów docenia również elastyczność w tworzeniu cykli pracy dla wszystkich zadań — od kalendarzy zawartości, przez śledzenie błędów, po procesy rekrutacyjne — a wszystko to przy użyciu tego samego, znanego interfejsu tablicowego.

Najlepsze funkcje Trello

Rozszerz funkcjonalność dzięki Power-upom, które integrują widoki kalendarza, śledzenie czasu, raportowanie i dziesiątki innych specjalistycznych narzędzi

Zautomatyzuj rutynowe procesy dzięki regułom Butler, które przenoszą karty, delegują zadania, dodają etykiety i tworzą zadania następcze na podstawie wyzwalaczy

Porządkuj złożone informacje dzięki zagnieżdżonym listom kontrolnym, załącznikom i polom niestandardowym, które pozwalają przechowywać Wszystko w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji

Dostosuj się do dowolnego procesu zespołowego, tworząc specjalistyczne tablice do sprintów, kalendarzy zarządzania projektami , wdrażania klientów lub procesów rekrutacyjnych

Limity Trello

Platforma oferuje przede wszystkim widok tablicy Kanban, nie udostępniając alternatywnych perspektyw, takich jak wykresy Gantt czy widoki osi czasu, co może utrudniać kompleksową wizualizację projektu

W przypadku bardzo dużych lub złożonych projektów struktura zarządu staje się nieporęczna

W Free Planie Trello liczba współpracowników w obszarach roboczych jest ograniczona do maksymalnie 10 osób, co może okazać się niewystarczające dla większych zespołów

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 12,5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 670 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 435 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników Reddita udostępnił to:

Uważam, że Trello jest przydatne, ponieważ pozwala mi uzyskać szerszy widok na projekty, zadania itp., nad którymi pracuję. Uważam, że siłą Trello jest to, że jest bardzo proste (tablice, listy, karty) i łatwe w użyciu, dzięki czemu można je zastosować praktycznie do wszystkiego, gdzie trzeba uporządkować informacje. Nie jest to rozwiązanie idealne w 100%, ale często jest „wystarczająco dobre” i znacznie mniej skomplikowane oraz kosztowne niż narzędzia skupiające się na węższych obszarach rozwiązań.

🔍 Czy wiesz, że... Niektóre kraje przyjęły kalendarz gregoriański dopiero wieki po jego wprowadzeniu w 1582 roku. Grecja była ostatnim krajem europejskim, który przeszedł na ten kalendarz – zrobiła to w 1923 roku!

11. TickTick (najlepsza aplikacja do śledzenia nawyków i zarządzania zadaniami)

TickTick łączy kompleksowe zarządzanie zadaniami z śledzeniem nawyków w jednej, skoncentrowanej aplikacji. To wszechstronne narzędzie oferuje wiele widoków, w tym listy, tablice i kalendarze, a jednocześnie dodaje unikalne funkcje, takie jak timer Pomodoro do sesji pracy wymagających skupienia.

Funkcja śledzenia nawyków pomaga w utrzymaniu konsekwencji w codziennych rutynowych czynnościach i regularnych zadaniach. Wielu użytkowników docenia przemyślany projekt, który łączy bogatą funkcjonalność z przejrzystym interfejsem.

Najlepsze funkcje TickTick

Rejestruj zadania natychmiast dzięki wprowadzaniu tekstu w języku naturalnym i komendom głosowym, które automatycznie ustalają terminy i priorytety

W pełni wizualizuj swój harmonogram dzięki zintegrowanemu widokowi kalendarza, który pokazuje zarówno zadania, jak i wydarzenia na jednej osi czasu

Śledź trendy w zakresie wydajności dzięki szczegółowym statystykom dotyczącym zakończonych zadań, sesji skupienia i konsekwencji w utrzymywaniu nawyków

Limity TickTick

Funkcje współpracy w tej aplikacji pozostają podstawowe w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla zespołów

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji między urządzeniami mogą powodować zamieszanie

Oferuje ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania widoków i cykli pracy

Ceny TickTick

Plan roczny: 35,99 USD/rok

Oceny i recenzje TickTick

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TickTick?

Oto, co miał do powiedzenia użytkownik serwisu Reddit:

Właśnie przeszedłem na TickTick. Bardzo mi się podoba. Potrzebowałem czegoś, co pozwala dodawać zadania z czasem trwania – dokładnie to oferuje TickTick. Wypróbuj tę aplikację, nie zawiedziesz się. Widżety na stronie głównej iOS też są fajne.

12. Routine (najlepsza aplikacja dla minimalistów, oparta na kalendarzu dla wydajności)

Routine koncentruje się na upraszczaniu wydajności poprzez podejście oparte na kalendarzu.

System blokowania czasu pomaga wizualizować sposób, w jaki spędzasz dzień, a dzienny planer tworzy realistyczne harmonogramy. Funkcja codziennego resetowania zachęca do regularnego planowania i refleksji, budując konsekwencję w nawykach związanych z wydajnością.

Routine dostosowuje się do Twojej osobistej wydajności, oferując personalizację bez nadmiernej złożoności. Wynikiem jest bardziej naturalne doświadczenie, które wydaje się raczej przedłużeniem Twojego toku myślenia niż sztywnymi ramami.

Najlepsze funkcje aplikacji Routine

Poruszaj się szybko dzięki skrótom klawiaturowym, które ograniczają użycie myszy i pozwalają skupić się na planowaniu, a nie na obsłudze narzędzia

Zmniejsz zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji dzięki szablonom codziennego planowania, które zapewniają spójność Twojego harmonogramu

Zachowaj koncentrację dzięki celowo minimalistycznemu interfejsowi, który kładzie nacisk na bieżące priorytety, a nie na niekończące się odkrywanie funkcji

Limity związane z rutynowymi zadaniami

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że aplikacja może się wolno otwierać

Integracja aplikacji Routine z narzędziami do zarządzania projektami ma obecnie limit

Brak funkcji współpracy przy planowaniu zespołowym lub współdzielonych kalendarzy

Standardowe ceny

Free

Wersja Professional: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Routine

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Routine?

Jeden z recenzentów na G2 udostępnił następującą opinię:

Routine to wspaniała aplikacja zwiększająca wydajność, która pomaga mi codziennie planować zadania służbowe. Pomaga mi ustalić i utrzymać codzienną rutynę. Routine ma elegancki i atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika. Jest łatwa w obsłudze i bardzo przyjazna dla użytkownika.

13. nTask (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami zespołowymi w przystępnej cenie)

Wszechstronna platforma nTask łączy śledzenie zadań, zarządzanie czasem i komunikację zespołową w interfejsie, który stawia przejrzystość ponad bałaganem.

To, co wyróżnia nTask, to wyważone podejście do struktury i elastyczności. Platforma zapewnia wystarczającą organizację, aby projekty przebiegały zgodnie z planem, a jednocześnie pozostaje dostosowana do różnych stylów pracy i wymagań projektowych.

Rozwijające się zespoły doceniają równowagę między funkcjonalnością a przystępną ceną, która dostosowuje się do ich potrzeb.

Najlepsze funkcje nTask

Zarządzaj całymi projektami dzięki zintegrowanym modułom do zadań, problemów, ryzyka i kart czasu pracy bez konieczności korzystania z wielu platform

Wizualizuj osie czasu projektów za pomocą interaktywnych wykresów Gantt, które pokazują zależności, kamienie milowe i alokację zasobów

Kompleksowo dokumentuj wyniki spotkań dzięki dedykowanym narzędziom do tworzenia porządków obrad, rejestrowania uczestników, decyzji i przydzielania zadań

Automatycznie śledź czas poświęcony na konkretne zadania i generuj szczegółowe raporty do celów rozliczeniowych lub analizy wydajności

Limity nTask

Użytkownicy dokonują raportowania, że aplikacja mobilna jest przestarzała i działa wolno

Brak funkcji takich jak pola niestandardowe, ulubione i agregacje pól ogranicza użytkownikom możliwość dostosowania platformy do ich konkretnych wymagań dotyczących cyklu pracy

Funkcje raportowania są mniej rozbudowane w porównaniu z narzędziami do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw

Ceny nTask

Wersja Premium: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje nTask

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,2/5 (ponad 105 recenzji)

Co mówią o nTask prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji Capterra:

nTask jest znacznie tańszy niż niektóre inne znane programy do zarządzania projektami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla freelancerów i małych firm dysponujących skromnym budżetem. Moją ulubioną funkcją nTask są Tablice – to przyjemny, wizualny sposób na przeglądanie postępów w zadaniach na pierwszy rzut oka. O ile nie jesteś dużym przedsiębiorstwem o bardzo złożonej strukturze, nTask doskonale sprawdzi się w przypadku większości z nas!

FAQ (często zadawane pytania)

Motion najlepiej sprawdza się w przypadku harmonogramów indywidualnych, ale zespoły często wykraczają poza jego możliwości ze względu na ograniczoną współpracę i ograniczoną widoczność danych.

Niektóre narzędzia znacznie ograniczają możliwość ręcznego wprowadzania zmian, podczas gdy inne pozwalają na zastąpienie sugestii AI, aby dostosować się do rzeczywistych priorytetów.

Tak, wiele alternatywnych rozwiązań łączy zadania, kalendarze i terminy w jednym systemie, dzięki czemu praca pozostaje w połączeniu, a nie rozproszona.

AI działa najlepiej w połączeniu z kontrolą człowieka, zwłaszcza w przypadku ról, w których często dochodzi do przerw lub zmian priorytetów.

Zwróć uwagę na elastyczność, widoczność pracy oraz możliwość dostosowywania planów bez konieczności zmagania się z systemem.